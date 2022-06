Die kolum­bia­ni­sche Bevöl­ke­rung hat gewählt: Am Sonntag, 19. Juni 2022 setzt sich mit histo­ri­scher 58% Wahl­be­tei­li­gung Gustavo Petro, ein ehema­liger Gueril­la­kämpfer und Bürger­meister von Bogota, bei den Präsi­dent­schafts­wahlen gegen seinen konser­va­tiven Gegner durch. Nicht nur die Wahl Petros zum ersten linken Präsi­denten ist histo­risch, auch die desi­gnierte Vize­prä­si­dentin, die afro­ko­lum­bia­ni­sche Akti­vistin Francia Márquez, verkör­pert einen Wandel für das seit Jahr­zehnten durch soziale Ungleich­heit, struk­tu­rellen Rassismus, Diskri­mi­nie­rung und Armut geprägte Kolumbien

Eine neue Geschichtsschreibung

Auf Twitter schrieb die vier­zig­jäh­rige Márquez direkt nach dem Wahl­sieg des Bünd­nisses “Pacto Histo­rico”: “Dieser Sieg ist für unsere Groß­el­tern, Frauen, Jungen, LGTBIQ+, Indi­gene, Bauern, Arbeiter, Opfer, mein schwarzes Volk, die Wider­stand leis­teten und nicht mehr sind… für ganz Kolum­bien. Heute beginnen wir eine neue Geschichtsschreibung!“

Diese neue Geschichts­schrei­bung, die sich aus dem Erfolg des Duos Petro und Márquez ergeben könnte, ist Ergebnis der Frus­tra­tionen und Hoff­nungen vieler Menschen am Rande. Das Frie­dens­ab­kommen zwischen Regie­rung und der größten Gueril­la­gruppe FARC im Jahre 2016 brachte zwar Verän­de­rungen mit sich, doch trotz wirt­schaft­li­cher Fort­schritte und einer Öffnung für den Tourismus nach sechs Jahr­zehnten bewaff­neten Konflikts, herrscht in Kolum­bien nach wie vor große Ungleich­heit. Dieser Trend hat sich während der Covid-19-Pandemie weiter verschärft und mündete in verbrei­teten Unruhen in Kolum­biens Metro­polen. Die Proteste von 2019 und 2021 wandten sich vor allem gegen ein poli­ti­sches Estab­lish­ment, das die Erwar­tungen an den Frie­dens­pro­zess von 2016 enttäuscht hat. Die Mehr­heit der Menschen – beson­ders die Jungen und Margi­na­li­sierten – fühlten, dass die Politik ihnen sowie der Gerech­tig­keit und dem Frieden den Rücken gekehrt hat. Die Frus­tra­tion über anhal­tende Menschen­rechts­ver­let­zungen, Korrup­ti­ons­skan­dale und enttäuschte Erwar­tungen an den Frie­dens­pro­zess entluden sich zuerst auf der Straße und nun auch an den Wahlurnen.

Neben Gustavo Petro, der seit vielen Jahren fester Bestand­teil der poli­ti­schen Land­schaft Kolum­biens ist – als ehema­liges Mitglied der Rebel­len­or­ga­ni­sa­tion M-19 in den 1980er Jahren sowie Stationen als Botschafter in Belgien, als Bürger­meister von Bogota und lang­jäh­riger Abge­ord­neter – verkör­pert Francia Márquez den tief­grei­fenden Wandel des Landes. Die poli­ti­sche Newco­merin hingegen wird die erste afro­ko­lum­bia­ni­sche Vize­prä­si­dentin des südame­ri­ka­ni­schen Landes sein.

Meilen­steine auf dem Weg zur Vizepräsidentschaft

Márquez musste gewal­tige Hinder­nisse über­winden, um in der elitären poli­ti­schen Welt Kolum­biens Fuß zu fassen. Diese liegt tradi­tio­nell in den Händen von Männern, die den reichen, weißen und städ­ti­schen Eliten ange­hören. Wenig in Márquez’ Vergan­gen­heit deutet darauf hin, dass sie eine poli­ti­sche Karriere anstreben würde. Ihr Profil, ihre Herkunft und ihr Sprach­ge­brauch unter­scheiden sich funda­mental von all ihren Vorgänger*innen im Amt. Auch wenn sie nicht die erste Frau ist, die in Kolum­bien die Vize­prä­si­dent­schaft innehat – Vize­prä­si­dentin ist momentan Marta Lucia Ramirez –, ist sie die erste Afro­ko­lum­bia­nerin in diesem Amt. In ihrem Wahl­kampf waren es vor allem ihre Botschaft der Diver­sität und der Kampf gegen die syste­ma­ti­sche Diskri­mi­nie­rung von ethni­schen Gemein­schaften, insbe­son­dere der schwarzen und indi­genen Bevöl­ke­rung, mit denen Márquez viele Menschen errei­chen konnte. Ihr Kampf gegen struk­tu­rellen Rassismus, für die Gleich­stel­lung von Frauen und Männern sowie die Aner­ken­nung sexu­eller Viel­falt bildeten der Kern ihrer Wahl­kampf­themen, die nun im Zentrum des neu zu schaf­fenden Minis­te­riums für Gleich­be­rech­ti­gung stehen sollen. Das Ziel dieses Minis­te­riums ist es, die sozialen Unter­schiede zu verrin­gern, die Kolum­bien zu einem der ungleichsten Länder Latein­ame­rikas machen.

Uner­müd­li­cher Einsatz für den Umweltschutz

Francia Márquez zeichnet ihre beschei­dene Herkunft aus. Sie wuchs in der länd­li­chen Gemeinde Yolombó im Bezirk La Toma auf. La Toma liegt in den Cauca-Bergen im Südwesten Kolum­biens nahe der dritt­größten kolum­bia­ni­schen Stadt Cali. Im 17. Jahr­hun­dert wurden Menschen aus Afrika in diese Region verschleppt, um als Versklavte Bergbau und Land­wirt­schaft für das kolo­niale Ausbeu­tungs­system der Spanier zu betreiben. Auch heute noch lebt in dieser Region eine Vier­tel­mil­lion Menschen afri­ka­ni­scher Abstam­mung, die seit Genera­tionen Land­wirt­schaft und hand­werk­li­chen Bergbau an den Ufern des Flusses Ovejas betreibt. Der ille­gale Gold­abbau in dieser Region ist ein wach­sendes Problem, das mit extremer Armut der lokalen Bevöl­ke­rung und bewaff­neten Konflikten um die begehrten Ressourcen durch bewaff­nete Akteure und multi­na­tio­nale Firmen geprägt ist. Es wird geschätzt, dass 80% des Goldes illegal abge­baut wird, was verhee­rende Auswir­kungen auf die Umwelt hat, wie zum Beispiel die Abhol­zung der Wälder und die Verschmut­zung der Wasser­quellen, wodurch Fische und Menschen fluss­ab­wärts vergiftet werden.

2009 stellten die Behörden ein Projekt zur Umlei­tung des Flusses Ovejas vor, wo auch Francia Márquez, wie viele andere Menschen in der Region, nach Gold gesucht hatte, um zu über­leben. Außerdem vergaben die Behörden Schürf­rechte an mehrere multi­na­tio­nale Unter­nehmen, wodurch die örtliche Bevöl­ke­rung ihre Lebens­grund­lage verlor. Gegen diese Margi­na­li­sie­rung und poli­ti­sche Ausgren­zung setzte sich Márquez zur Wehr. In ihrer Wahl­kampf­ab­schluss­rede am 22. Mai sagte sie kämp­fe­risch: „Mir wurde beigebracht, dass ich ein Nach­komme von Sklaven bin. Sie haben mir nicht beigebracht, dass ich von freien Menschen abstamme, die versklavt wurden.”

Ihren Einsatz für umwelt­po­li­ti­sche Fragen begann Márquez bereits als Jugend­liche. Landes­weite Aufmerk­sam­keit erhielt sie, als sie 2014 in Absprache mit dem UN-Hochkommissar für Kolum­bien einen zehn­tä­gigen Marsch von Frauen aus den Cauca-Bergen nach Bogota orga­ni­sierte. Dieser Marsch machte landes­weit auf die ökolo­gi­sche und soziale Zerstö­rung aufmerksam, die der ille­gale Bergbau in La Toma und anderen Gemeinden in der Cauca-Region verur­sacht. Diese Mobi­li­sie­rung führte dazu, dass der Oberste Gerichtshof Kolum­biens die Umlei­tung des Flusses Ovejas stoppte, den multi­na­tio­nale Unter­nehmen durch­setzen wollten. Für ihren mutigen Kampf erhielt Márquez 2018 den renom­mierten Goldman-Preis, der als Umwelt­no­bel­preis ange­sehen wird.

Doch Aktivist*innen leben in Kolum­bien gefähr­lich. Seit dem Frie­dens­ab­kommen 2016 wurden über 1000 soziale Führungs­per­sön­lich­keiten ermordet. Auch auf Francia Márquez wurde ein Attentat verübt, das sie zwang, aus ihrer länd­li­chen Gemeinde in die Stadt zu fliehen. Die Wahl Kamala Harris zur ersten schwarzen US-amerikanischen Vize-Präsidentin nutzte Márquez, um in einem offenen Brief auf die Lage der indi­genen und afro­ko­lum­bia­ni­schen Bevöl­ke­rung in Kolum­bien aufmerksam zu machen. In eindring­li­chen Worten äußerte Márquez ihre tiefe Besorgnis über den struk­tu­rellen Rassismus, die anhal­tende Ermor­dung zivil­ge­sell­schaft­li­cher Aktivist*innen, die Ausbeu­tung der Umwelt sowie die Bruta­lität der Polizei und der Regierung.

Francia Márquez – das Gesicht der Niemande

Als preis­ge­krönte Menschenrechts- und Umwelt­ak­ti­vistin ist Francia Márquez inner­halb weniger Monate zu einem natio­nalen Phänomen geworden. Bei den landes­weiten Vorwahlen im Präsi­dent­schafts­wahl­kampf im März 2022 wurde sie die dritt­stärkste Kandi­datin aller Parteien, was Gustavo Petro letzt­lich veran­lasste, sie als Kandi­datin für die Vize­prä­si­dent­schaft in sein Team „Histo­ri­scher Pakt” aufzunehmen.

Ein wich­tiges Merkmal von Márquez ist ihr Sprach­ge­brauch. Als sie 2020 beschloss in die Politik zu gehen, war es ihr Ziel als Sprach­rohr der „Niemande” aufzu­treten: „Los y las nadies”, die Unsicht­baren, die Verges­senen und Macht­losen, die weit entfernt von den Zentren der Macht und des Wohl­standes leben und sich ausge­schlossen fühlen. Ihr Slogan „Vivir Sabroso” ist ein Leit­spruch, der sich an das bekannte Konzept des „Buen Vivir” („gutes Leben“) anlehnt, welches in zahl­rei­chen südame­ri­ka­ni­schen Ländern als neue Denk­weise Eingang in die Politik und teil­weise in die Verfas­sung gefunden hat und sich durch gemein­schafts­ori­en­tiertes, kultur­sen­si­bles und ökolo­gisch verant­wort­li­ches Denken und Handeln auszeichnet.

Dieses Konzept des Gemein­schafts­wohls, bei dem es darum geht, das Indi­vi­duum inner­halb einer Gemein­schaft und in Bezug auf eine bestimmte kultu­relle und natür­liche Umge­bung zu sehen, drückt sich im zweiten Wahl­spruch „Soy porque Somos” aus. Dieser Ausspruch leitet sich vom Konzept Ubuntu ab, welches insbe­son­dere im südli­chen Afrika in den Nguni-Sprachen, aber auch in ähnli­cher Form in anderen Spra­chen des subsa­ha­ri­schen Afrikas gebraucht wird. Ubuntu bezieht sich auf die univer­selle Verbin­dung der gesamten Mensch­heit und betont das Ideal der Zusam­men­ar­beit und Gleich­heit aller.

Inklu­sion wurde zum zentralen Thema von Márquez’ Wahl­kam­pagne. Die Tatsache, dass Francia Márquez aus der Zivil­ge­sell­schaft und nicht aus der tradi­tio­nellen poli­ti­schen Elite stammt, ist für dieje­nigen Kolum­bia­ne­rinnen und Kolum­bianer ein Plus­punkt, die nach Jahr­zehnten von Still­stand einen Wandel und tief­grei­fende gesell­schaft­liche Verän­de­rungen erhoffen. Insbe­son­dere für eine neue Genera­tion von jungen Wähler*innen avan­cierte Márquez zu einem Symbol des Wandels. Ihr Wahl­kampf für die vielen „Niemande” und gegen das konser­va­tive tradi­tio­nelle poli­ti­sche Estab­lish­ment markiert diesen Wende­punkt in Kolumbien.

Unfähig zu regieren?

Márquez, die noch nie ein gewähltes Amt inne­hatte, wird nun die erste schwarze Vize­prä­si­dentin Kolum­biens. Im Alter von 16 Jahren war sei eine allein­er­zie­hende Mutter und hat seit ihrer Jugend als Gold­schürferin und als Haus­an­ge­stellte gear­beitet. Erst 2020 konnte sie ein Studium der Rechts­wis­sen­schaften abschließen. Die häufigste Kritik, die in den kolum­bia­ni­schen Medien geäu­ßert wird, lautet, dass sie zwar ihre Quali­täten als Führungs­per­sön­lich­keit unter Beweis gestellt habe, es ihr aber an Regie­rungs­er­fah­rung mangele. Wort­ge­wandt und selbst­be­wusst antwortet Márquez auf die diversen Belei­di­gungen und Kritiken, die sie im Wahl­kampf erhielt: „Wenn ich mich an die Regeln gehalten hätte, würde ich jetzt in der Küche einer reichen Familie abwa­schen.” Sie schluss­fol­gert, dass es logi­scher­weise die Elite beun­ru­hige, wenn eine ehema­lige Haus­an­ge­stellte ihre zukünf­tige Vize­prä­si­dentin sein wird.

Die Präsi­dent­schafts­wahlen haben einen Wechsel einge­läutet: Gustavo Petro und Francia Márquez reprä­sen­tierten den Wunsch derje­nigen Kolum­bia­ne­rinnen und Kolum­bianer, die nach Verän­de­rungen und einer viel­fäl­tigen Reprä­sen­ta­tion eines sehr diversen Landes rufen. Von nun an müssen sowohl Gustavo Petro als auch Francia Márquez ihre Ideen zur Bekämp­fung der Ungleich­heit in den Insti­tu­tionen verwirk­li­chen und versu­chen, die hohen Erwar­tungen ihrer Anhän­ger­schaft nicht zu enttäu­schen. Die Frage, ob der Rest des Landes bereit für dieses Bündnis ist, wird sich zeigen.