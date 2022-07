Im März 2022 läutete ein neues israe­li­sches Unter­nehmen die Glocke der NASDAQ in New York. Dieses Ereignis markierte eine neue Part­ner­schaft zwischen Tnuva, Israels größtem und bekann­testem Lebens­mit­tel­kon­zern, und Pluristem, einem israe­li­schen Biotech-Unternehmen, das auf Zell­kul­turen spezia­li­siert ist. Das erklärte Ziel der neuen Part­ner­schaft: die Vermark­tung von „kulti­viertem Fleisch“ (cultured meat).

Um mit Hilfe von Zell­kul­turen Fleisch herzu­stellen, entnehmen Wissenschaftler:innen Tieren zunächst Zellen. Anschlie­ßend lassen sie Fett- und Muskel­ge­webe in sepa­raten Strängen wachsen, vermi­schen sie und formen daraus ein Produkt, das Hack­fleisch ähnlich ist. Die Heraus­for­de­rung besteht heute darin, diese Tech­no­lo­gien auszu­bauen und ihre Kosten zu senken, um eine Massen­pro­duk­tion zu ermög­li­chen. Obwohl dieses Ziel noch in weiter Ferne liegt, werben Start-ups bereits für kulti­viertes Fleisch als ökolo­gi­sche Alter­na­tive zur herkömm­li­chen Fleischindustrie.

Eine viel­ver­spre­chende Biotech-Industrie

Israel ist ein wich­tiges Zentrum für kulti­viertes Fleisch. Nach dem kali­for­ni­schen Silicon Valley finden sich hier die meisten Biotech-Start-ups und Pilot­an­lagen, die sich der Produk­tion von kulti­viertem Fleisch verschrieben haben. Das erste im Labor erzeugte Steak der Welt wurde in Israel herge­stellt. Hier wurde die welt­weit erste Produk­ti­ons­an­lage für kulti­viertes Fleisch lanciert. Als welt­weit erstes Staats­ober­haupt kostete der ehema­lige Premier­mi­nister Benjamin Netan­jahu kulti­viertes Fleisch. Im Jahr 2022 hat ein israe­li­sches Start-up allein 347 Millionen USD aufge­bracht – ein Rekord­wert in diesem Sektor. Fast 40 % aller welt­weiten Inves­ti­tionen in kulti­viertes Fleisch fließen in israe­li­sche Unter­nehmen, darunter vor Kurzem auch Inves­ti­tionen der Schweizer Firmen Nestlé und Migros.

Dass Israel in diesem Tech­no­lo­gie­be­reich eine heraus­ra­gende Stel­lung einnimmt, ist keine Über­ra­schung. Das Land ist eine selbst­er­nannte „Startup-Nation“, und die Israelis bezeichnen ihre Tech-Industrie liebe­voll als „Silicon Wadi“ („Wadi“ bedeutet „Tal“ auf Arabisch und Hebrä­isch). Das Land hat in der Tat eine lange Tradi­tion des Rück­griffs auf tech­no­lo­gi­sche Lösungen – so auch zur Bewäl­ti­gung von Umweltproblemen.

Die Entschei­dung, in kulti­viertes Fleisch zu inves­tieren, ist jedoch nicht nur auf Israels tech­no­lo­gi­sche Fähig­keiten zurück­zu­führen, und bei der Kulti­vie­rung von Fleisch geht es nicht nur um eine nach­hal­tige Zukunft. Tech­no­lo­gien sind stets auch an die Geschichte der Orte gebunden, an denen sie entstehen und sich entwi­ckeln. In Israel ist diese Geschichte in das kolo­niale Erbe seiner Fleisch­in­dus­trie einge­bettet, verbunden mit einem Jahr­hun­dert der Sehn­sucht nach Fleisch in einer natür­li­chen Umge­bung, die eine solche eigent­lich nicht zulässt.

Prekäre Fleisch­ver­sor­gung

In Paläs­tina konsu­mierten bis zum Ende des 19. Jahr­hun­derts nur die sehr Wohl­ha­benden regel­mäßig Fleisch. Die Lage an der Ostküste des Mittel­meers mit ihren langen, heißen und trockenen Sommern ließ inten­sive Vieh­zucht nicht zu. Die meisten Bauern bauten Getreide an, Vieh wurde haupt­säch­lich als Arbeits­kraft genutzt. Die Fleisch­ver­sor­gung wurde in Paläs­tina durch ein regio­nales Handels­netz gewähr­leistet, inner­halb dessen Händler die Tiere durch den Nahen Osten trieben. Sie kauften das Vieh von lokalen Züch­tern und brachten es zu den regio­nalen Märkten. Im Zuge der zuneh­menden Urba­ni­sie­rung und des wegen der boomenden Zitrus­in­dus­trie stei­genden Wohl­stands nahmen immer mehr Einhei­mi­sche Fleisch in ihren Spei­se­plan auf.

Nach dem Ersten Welt­krieg nahm die Geschichte des Flei­sches in Paläs­tina eine neue Wendung. Die briti­schen Streit­kräfte eroberten Paläs­tina und been­deten damit die 400-jährige osma­ni­sche Herr­schaft. Die neu gebil­dete briti­sche Regie­rung Paläs­tinas regierte über eine viel­fäl­tige Gemein­schaft von Muslim:innen, Christ:innen und einer Minder­heit von (meist) sephar­di­schen Jüdinnen und Juden. In der rest­li­chen Region teilten die briti­schen und fran­zö­si­schen Verwalter die ehema­ligen osma­ni­schen Gebiete unter sich auf und legten neue Grenzen fest, die die Zirku­la­tion von Menschen und Vieh kontrol­lierten. Entlang dieser Grenzen wurden Quaran­tä­ne­sta­tionen einge­richtet, neue Regeln und Vorschriften für den Handel mit Tieren in der Region aufge­stellt und somit die histo­risch gewach­senen Vieh­han­dels­wege künst­lich unterbrochen.

Während der Import von regio­nalem Vieh nach Paläs­tina unter der briti­schen Herr­schaft zurück­ging, nahm die Immi­gra­tion von Menschen zu. Infolge der briti­schen Politik in Paläs­tina und des zuneh­menden insti­tu­tio­nellen Anti­se­mi­tismus in Europa kam zwischen den beiden Welt­kriegen eine beispiel­lose Zahl jüdi­scher Siedler:innen aus Europa nach Paläs­tina. Die Nach­frage nach Fleisch stieg in dieser Zeit sprung­haft an. Obwohl Fleisch auch in den vielen Gemein­schaften Paläs­tinas auf Grund seiner nahr­haften und sätti­genden Eigen­schaften geschätzt wurde, waren die jüdi­schen Mittel­schichten aus Europa daran gewöhnt, in größeren Mengen und mit größerer Regel­mä­ßig­keit Fleisch zu essen als die meisten Paläs­ti­nenser oder die lokalen sephar­di­schen Jüdinnen und Juden.

Die zuneh­mende jüdi­sche Einwan­de­rung verschärfte die Span­nungen zwischen den Gemein­schaften im Land und führte zum paläs­ti­nen­si­schen Aufstand von 1936-1939, einem entschei­denden Moment in der Geschichte Paläs­tinas. Der paläs­ti­nen­si­sche Gene­ral­streik betraf Häfen, Straßen und Märkte und unter­brach die Lebens­mit­tel­lie­fe­rungen der jüdi­schen Siedler. In den Augen der zionis­ti­schen Führer in Paläs­tina verdeut­lichte der Aufstand die Abhän­gig­keit der jüdi­schen Sied­lungen von der paläs­ti­nen­si­schen Land­wirt­schaft und Infra­struktur, insbe­son­dere, was die Versor­gung mit Fleisch betraf.

In Europa waren die Juden seit dem Mittel­alter mit dem Vieh­handel verbunden. In Paläs­tina hingegen hing der Fleisch­konsum von paläs­ti­nen­si­schen und regio­nalen arabi­schen Züch­tern ab. Jüdi­sche Akteure (Impor­teure, Metzger, reli­giöse Auto­ri­täten, städ­ti­sche Beamte) versuchten, im Fleisch­handel des Landes verstärkt Fuß zu fassen. In den 1930er Jahren begannen jüdi­sche Vieh­händler mit dem Import von Rindern aus Europa und stützten sich dabei auf ihre alten konti­nen­talen Netz­werke. Durch die Verschif­fung von Tieren aus Übersee erwei­terten die jüdi­schen Händler Paläs­tinas den regio­nalen zu einem trans­kon­ti­nen­talen Handel. Dieser Austausch über den Seeweg vermochte den regio­nalen arabi­schen Handel jedoch nicht zu ersetzen und funk­tio­nierte auch nicht gänz­lich von ihm getrennt. Doch er ermög­lichte es den jüdi­schen Händ­lern, in den Fleisch­handel des Landes einzu­dringen, indem sie in Paläs­tina euro­päi­sche Rinder einführten, die dreimal grösser waren als die einhei­mi­schen Arten.

Während die jüdi­schen Händler in Importe inves­tierten, kam es seitens der zionis­ti­schen Führung zu keinen Versu­chen, die lokale jüdi­sche Rind­fleisch­pro­duk­tion zu fördern. Aus gutem Grunde: Die Umwelt­be­din­gungen in Paläs­tina sind mit einer inten­siven Vieh­zucht nicht vereinbar. Zwar strebte die zionis­ti­sche Führung eine sepa­rate und autarke Sied­ler­wirt­schaft an, doch die Fleisch­ver­sor­gung blieb weiterhin von paläs­ti­nen­si­schen Züch­tern, regio­nalen arabi­schen Händ­lern und Über­see­im­porten aus Europa abhängig. All dies stand in einem krassen Wider­spruch zu den zionis­ti­schen Bestre­bungen nach einer autarken Wirtschaft.

Die Import­zahlen zeigen jedoch, dass die jüdi­schen Konsu­menten aus Europa weiterhin Fleisch aus verschie­denen Quellen kauften und trotz der wirt­schaft­li­chen Pläne ihrer Führung große Mengen Rind­fleisch verzehrten. Tel Aviv beispiels­weise war finan­ziell, demo­gra­fisch und auch in Bezug auf den Fleisch­konsum die wich­tigste Stadt des Sied­lungs­ge­bietes. Die sich entwi­ckelnde Fleisch­in­fra­struktur – insbe­son­dere der 1931 errich­tete Schlachthof – förderte die Expan­sion der Stadt und damit der gesamten jüdi­schen Besiedelung.

Statt nach einem Land, in dem Milch und Honig fließen, sehnten sich die Siedler:innen nach Fleisch als mate­ri­ellem Ausdruck einer wahr gewor­denen Utopie von Wohl­stand und Über­fluss. Die Verbes­se­rung des Zugangs der Juden zu Fleisch in Paläs­tina unter briti­schem Mandat mag zwar gegen wirt­schaft­liche Ideale verstoßen haben, diente aber dennoch dem zionis­ti­schen Ziel: dem Ausbau der Sied­lung und der Kolo­ni­sie­rung Palästinas.

Zeit der Entbehrungen

Nach dem Ende der briti­schen Herr­schaft im Jahr 1947 kam es 1948 zum Paläs­ti­na­krieg. Als die israe­li­schen Brigaden die Paläs­ti­nenser von ihrem Land vertrieben, plün­derten sie auch deren Vieh­be­stand, nicht zuletzt, weil die durch den Krieg verur­sachte Störung des Handels zu einem Rück­gang der Flei­schim­porte führte. In der Folge­zeit beauf­tragte das neu gegrün­dete israe­li­sche Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium die Firma Tnuva mit der Zentra­li­sie­rung des lokalen Fleisch­han­dels. Zu diesem Zeit­punkt war Tnuva bereits der größte Lebens­mit­tel­händler des Landes und war vor allem mit der jüdi­schen Milch­in­dus­trie verbunden. Auf seiner Website erin­nert das Unter­nehmen daran, wie es in das Fleisch­ge­schäft einge­stiegen ist: Bis 1948 sei die Fleisch­ver­sor­gung von der „arabi­schen Land­wirt­schaft und noma­di­schen Beduinen abhängig [gewesen]. Doch mit der Staats­grün­dung verschwand diese Haupt­quelle für Fleisch“. In Anleh­nung an die hege­mo­niale israe­li­sche Haltung redu­ziert die Website von Tnuva die Paläs­ti­nenser auf eine „Fleisch­quelle“ und ihren erzwun­genen Exodus auf ein „Verschwinden“.

Für jüdi­sche Israelis war die Fleisch­knapp­heit eines der prägenden Merk­male der ersten Jahre Israels. In diesen Jahren, die auch als Zeit der Entbeh­rungen bezeichnet werden, enthielt eine Lebens­mit­tel­ra­tion etwa 100 Gramm Fleisch pro Person und Woche. Beim Minis­te­rium für Ratio­nie­rung und Versor­gung gingen zahl­reiche Beschwer­de­briefe ein. Die Bürger gingen auf die Straße, um gegen die Reduk­tion der Fleisch­por­tionen zu protes­tieren. Der Schwarz­markt blühte. Der ille­gale Fleisch­handel war so lukrativ, dass selbst die Feind­se­lig­keiten zwischen den Bevöl­ke­rungs­gruppen manche Juden und Paläs­ti­nenser nicht davon abhielten, beim Fleisch­handel über die feind­li­chen Linien hinweg zusam­men­zu­ar­beiten. Einige schmug­gelten Fleisch aus paläs­ti­nen­si­schen Dörfern in jüdisch besie­delte Gebiete. Andere trieben ihr Vieh über die Grenzen der benach­barten arabi­schen Länder. Damit wurden jene histo­ri­schen regio­nalen Vieh­han­dels­pfade wieder­be­lebt, die seit der osma­ni­schen Zeit bestanden und unter der briti­schen Herr­schaft weiter­ver­wendet worden waren, wenn auch nicht mehr als regu­läre Handels­wege, sondern als Schmugglerpfade.

Die Fleisch­knapp­heit prägte auch die Entste­hung der israe­li­schen Küche. Mit dem Ziel, Fleisch zu imitieren, expe­ri­men­tierten Koch­lehrer, Ernäh­rungs­wis­sen­schaftler und Haus­frauen mit verschie­denen vege­ta­ri­schen Krea­tionen. In den 1950er Jahren behaup­tete ein israe­li­scher Chemiker, „das neue Fleisch“ erfunden zu haben, oder, wie die Presse es nannte: „synthe­ti­sches Fleisch“. Die Krea­tion war größ­ten­teils pflanz­lich, fermen­tiert und versprach, zu schme­cken wie das beste Stück Rind­fleisch mit einem Hauch von Enten­fett. Doch das „neue Fleisch“ wurde nie kommer­ziell produ­ziert. Das Minis­te­rium für Ratio­nie­rung und Versor­gung lehnte den Antrag des Erfin­ders auf Einfuhr der erfor­der­li­chen Zutaten ab.

Statt­dessen wurden israe­li­sche Köche und Verbrau­cher ermu­tigt, sich mit Auber­ginen als dem flei­sch­ähn­lichsten einhei­mi­schen Gemüse zu trösten. Fleisch durch verschie­dene Ersatz­pro­dukte ersetzen zu müssen, war sinn­bild­lich für die Opfer, die den neuen Israelis abver­langt wurden. Wie der berühm­teste Ernäh­rungs­wis­sen­schaftler des Landes fest­stellte: „Der neue Einwan­derer muss nicht nur lernen, er muss auch vergessen“. Wie das so oft bei natio­nalen Ernäh­rungs­stilen der Fall ist, wurden auch hier manche dieser Ersatz­ge­richte allmäh­lich zu einem festen Bestand­teil der israe­li­schen Küche. Ein beliebter Auber­gi­nen­ein­topf, der dem Geschmack und die Konsis­tenz der osteu­ro­päi­schen Deli­ka­tesse „Gehackte Leber“ nach­emp­funden ist, wird noch heute in israe­li­schen Super­märkten verkauft.

Auf dem Weg zur Fleisch-Autarkie

Erst mit dem Wirt­schafts­boom der 1990er Jahre und der Öffnung des israe­li­schen Marktes für inter­na­tio­nale Importe wurde Fleisch in Israel zu einem Grund­nah­rungs­mittel. Und trotz der jüngsten veganen Trends ist Israel heute einer der größten Fleisch­kon­su­menten der Welt. Im Jahr 2021 belegte es beim Rind­fleisch­konsum nach den Verei­nigten Staaten, Argen­ti­nien und Brasi­lien Platz 4 unter den OECD-Ländern. Doch im Gegen­satz zu diesen Ländern wird in Israel immer noch vergleichs­weise wenig Rind­fleisch produ­ziert. Die einhei­mi­sche Fleisch­in­dus­trie ist von Flei­schim­porten und Schiffs­la­dungen mit lebenden Tieren abhängig. Das Unter­nehmen, das nach wie vor den größten Anteil an der israe­li­schen Fleisch­in­dus­trie hält, ist Tnuva.

Rund 70 Jahre nachdem Tnuva vom Staat mit der Zentra­li­sie­rung der Fleisch­in­dus­trie beauf­tragt wurde, steigt die Firma jetzt in das neue Geschäfts­feld des cultured meat ein. Als Israels größter Lebens­mit­tel­pro­du­zent mit dem größten Vertriebs­netz des Landes und täglich rund vier Millionen verkauften Produkten hat Tnuva das Poten­zial, die Kultur­fleisch­in­dus­trie zu verän­dern. Im April gab die israe­li­sche Inno­va­ti­ons­be­hörde bekannt, dass Tnuva ein „natio­nales Konsor­tium für kulti­viertes Fleisch“ leiten wird, das aus 14 Unter­nehmen und 10 akade­mi­schen Labors besteht. Das Konsor­tium wird eine erste Tranche staat­li­cher Mittel in Höhe von 60 Millionen NIS (etwa 17 Millionen CHF) erhalten, eine welt­weit beispiel­lose Unter­stüt­zung der Regie­rung für den Kulturfleischsektor.

Dass die israe­li­sche Regie­rung im Labor gezüch­tetes Fleisch unter­stützt, beruht auf dem Wunsch, bei der Entwick­lung einer hoch­mo­dernen und poten­ziell renta­blen Lebens­mit­tel­tech­no­logie führend zu sein. Darüber hinaus behaupten die Befür­worter des von Tnuva geführten Konsor­tiums, dass die Beschaf­fung nach­hal­tiger Prote­in­quellen Teil der natio­nalen Bemü­hungen um Ernäh­rungs­si­cher­heit und -souve­rä­nität sei. Nach einem Jahr­hun­dert der Sehn­sucht nach Fleisch wird das Aufkommen einer Tech­no­logie, die es ermög­licht, Fleisch unab­hängig von den natür­li­chen Gege­ben­heiten vor Ort zu züchten und sich von der Abhän­gig­keit von auslän­di­schen Importen zu befreien, als magi­sche Lösung für zahl­reiche, seit Langem bestehende Probleme ange­sehen. Dass Tnuva die Glocke der NASDAQ läuten ließ, erin­nert uns jedoch auch daran, dass Fleisch­kul­turen in der Vergan­gen­heit oft auch den Kolo­nia­lismus geför­dert haben.

Dieser Text erscheint in Koope­ra­tion mit dem Blog der Schwei­ze­ri­schen Gesell­schaft Mitt­lerer Osten und Isla­mi­sche Kulturen (SGMOIK).