Am 1. März 2023 stellte die bundes­deut­sche Außen­mi­nis­terin Anna­lena Baer­bock (Grüne) die Leit­li­nien einer „Femi­nis­ti­schen Außen­po­litik“ und die Minis­terin für Wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit und Entwick­lung, Svenja Schulze (SPD), das Papier „Femi­nis­ti­sche Entwick­lungs­po­litik – für gerechte und starke Gesell­schaften welt­weit“ der Presse vor. Beide Papiere verspre­chen, die außen- bzw. entwick­lungs­po­li­ti­schen Bezie­hungen der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land an femi­nis­ti­schen Werten der Gleich­stel­lung von Männern und Frauen, der gerech­teren Macht- und Ressour­cen­ver­tei­lung und der Gewalt­frei­heit zu orientieren.

Außen­po­litik gilt unter Geschlechterforscher*innen als beson­ders masku­li­nis­tisch, weil sie auf Wett­be­werb, Domi­nanz und Herr­schaft zwischen Staaten basiert, also auf einer „realis­ti­schen Macht­po­litik“, die die globale Unord­nung der Staa­ten­welt unter­stellt. Dies lasse Koope­ra­tion, Ausgleich und Gerech­tig­keit zwischen Staaten kaum zu. Kurz: Patri­ar­chale, masku­li­nis­ti­sche Werte domi­nieren das außen­po­li­ti­sche Geschehen – schon gar in Kriegszeiten.

Vorge­schichte femi­nis­ti­scher Außenpolitik

Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik hat inter­na­tional wie auch national eine längere Geschichte. Die UNO nahm die masku­li­nis­ti­sche und sexis­ti­sche Schief­lage krie­ge­ri­scher Ausein­an­der­set­zungen ins Visier, und der Sicher­heitsrat verab­schie­dete im Oktober 2000 die Reso­lu­tion 1325 für „Frauen, Frieden und Sicher­heit“. Auf dieser Grund­lage entwi­ckelten manche UN-Mitgliedstaaten natio­nale Akti­ons­pläne, Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik ist Element davon.

Schweden war das erste euro­päi­sche Land, das Femi­nismus im Jahr 2014 als Prinzip der Außen­po­litik veran­kerte, gefolgt von Frank­reich 2018, Luxem­burg 2019 und Spanien im Jahr 2021. Kanada hatte Femi­nismus im Jahr 2017 zur Grund­lage seiner Außen­po­litik gemacht. Die rechts-autoritären Schwe­den­de­mo­kraten besei­tigten im Jahr 2022 das femi­nis­ti­sche Prinzip der schwe­di­schen Außen­po­litik, weil sie in ihrem Kampf um kultu­relle Hege­monie Femi­nismus in allen gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Berei­chen diskreditieren.

Auch in Deutsch­land hat das Konzept eine Vorge­schichte. Im Februar 2019 brachte die Frak­tion der Grünen, damals in der Oppo­si­tion, den Antrag „Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik konse­quent umsetzen – Gewalt und Diskri­mi­nie­rung über­winden, Geschlech­ter­ge­rech­tig­keit und Menschen­rechte welt­weit verwirk­li­chen“ in den Bundestag ein. 2020 stellte die Frak­tion der Linken zwei Anträge im Bundestag zur Abstim­mung, im März den Antrag „Für eine fried­liche femi­nis­ti­sche Außen­po­litik“ und dann im Oktober einen weiteren Antrag „Auf Gewalt in inter­na­tio­nalen Konflikten verzichten – UN-Resolution 1325 ,Frauen, Frieden und Sicher­heit‘ umfas­send veran­kern“. Die AfD konterte diese Vorschläge noch im selben Monat mit dem Antrag „Deut­sche Außen­po­litik unab­hängig von Geschlechts­zu­ge­hö­rig­keit betreiben – Werteim­pe­ria­lismus beenden“, in dem die Partei „das Selbst­be­stim­mungs­recht der Völker“ respek­tiert wissen will. Die Anträge der Grünen und der Linken wurden vom Bundestag abge­lehnt, jener der AfD zunächst in den Auswär­tigen Ausschuss verwiesen.

Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik im Ampel-Koalitionsvertrag

Die bundes­deut­sche Ampel-Koalition öffnete ein neues Gele­gen­heits­fenster, um femi­nis­ti­sche Außen­po­litik zu veran­kern. Das Prinzip fand Eingang in den Koali­ti­ons­ver­trag, es soll, wie es darin heißt, „Rechte, Ressourcen und Reprä­sen­tanz von Frauen und Mädchen welt­weit stärken und gesell­schaft­liche Diver­sität fördern“. „Eine femi­nis­ti­sche Außen­po­litik zielt so auf die Gleich­stel­lung von Frauen und Mädchen weltweit.“

Die Leit­li­nien zur femi­nis­ti­schen Außen­po­litik der Bundes­re­gie­rung entstanden schließ­lich in einem einjäh­rigen „Dialog­pro­zess“ von „Expert*innen aus Bundestag und Verwal­tung, Think Tanks und Zivil­ge­sell­schaft“. Das in Groß­bri­tan­nien im Jahr 2016 gegrün­dete inter­na­tio­nale „Center for Femi­nist Foreign Policy“, das inzwi­schen mit Kris­tina Lunz als Co-CEO des Think Tanks in Deutsch­land behei­matet ist, ist bei der Entwick­lung und Propa­gie­rung einer femi­nis­ti­schen Sicht auf Außen­po­litik höchst engagiert.

Während Gleich­stel­lungs­po­litik lange auf die quan­ti­ta­tive Reprä­sen­ta­tion von Frauen abzielte, also auf ihre Präsenz in poli­ti­schen Entschei­dungs­po­si­tionen, geht femi­nis­ti­sche Außen­po­litik darüber hinaus: Sie will die Rolle von Frauen in Entschei­dungs­pro­zessen als „agents of change“ stärken, aber auch ein Instru­ment der femi­nis­ti­schen Trans­for­ma­tion von Poli­tik­in­halten sein. Außen­po­litik soll sich an femi­nis­ti­schen Werten orien­tieren und Frauen somit auch „quali­tativ repräsentieren“.

Das Konzept­pa­pier umfasst zehn Leit­li­nien, die auf eine inhalt­liche Re-Orientierung der Außen­po­litik, u.a. im Bereich der Sicher­heits­po­litik, hier insbe­son­dere die Bekämp­fung von sexu­eller Gewalt in Kriegs­si­tua­tionen, fokus­sieren. Insge­samt soll in der Außen­po­litik ein „femi­nis­ti­scher Reflex“ ausge­bildet werden, z.B. durch das Instru­ment Gender Budge­ting in allen Projekten . Doch auch die Reprä­sen­ta­tion von Frauen im Auswär­tigen Dienst soll erhöht werden: Er soll ein „weib­li­cheres Gesicht“ bekommen .

Kritik an femi­nis­ti­scher Außenpolitik

Das Konzept wurde rasch und viel­fach kriti­siert: Konser­va­tiven Kräften und auto­ri­tären Rechtspopulist*innen miss­fiel das Prädikat „femi­nis­tisch“ als bloß auf Frauen fokus­siert und nicht auf alle Menschen. Queerfeminist*innen und deko­lo­niale Feminist*innen bemän­gelten einen Fokus auf cis-Frauen und die Repro­duk­tion kolo­nialer Bina­ri­täten. Frei­lich: Papier ist geduldig, die Leit­li­nien sind hehr – aber ob sie wirk­lich umge­setzt werden, steht in den Sternen. Die Imple­men­tie­rung sowie deren mögliche Wirkungen können bislang nicht beur­teilt werden.

Warum ist eine Ausein­an­der­set­zung mit dem Konzept dennoch wichtig? Es wirft Fragen auf, die Rück­schlüsse auf die welt­po­li­ti­sche Situa­tion erlauben: Was bewegt Länder des Globalen Nordens jetzt, zu diesem Zeit­punkt, ihre Außen­po­litik an den Inter­essen von Frauen, Mädchen und margi­na­li­sierten Personen auszu­richten? Welche Kontexte, welche Kräf­te­kon­stel­la­tionen und Inter­essen mögen eine Rolle dafür spielen, dass das Projekt femi­nis­ti­sche Außen­po­litik gerade heute so promi­nent auf die Agenda gesetzt wird? Auf all diese Fragen lässt sich keine abschlie­ßende Antwort geben, indessen lassen sich einige Bedenken skiz­zieren, um die Chancen, aber auch Ambi­va­lenzen und Probleme femi­nis­ti­scher Außen­po­litik abzu­schätzen.

Den theo­re­ti­schen Hinter­grund bildet ein materialistisch-feministischer Ansatz, der Verän­de­rungen in der staat­li­chen Arena – und eine solche Verän­de­rung ist femi­nis­ti­sche Außen­po­litik – unter Rück­bezug auf ökono­mi­sche und gesell­schaft­liche Verhält­nisse, also Klassen-, Geschlechter- und Sexua­li­täts­ver­hält­nisse sowie rassia­li­sierte Konstel­la­tionen analy­siert und zu erklären versucht. Soziale Gruppen ringen in der staat­li­chen Mehr-Ebenen-Arena, also auf natio­naler, regio­naler und inter­na­tio­naler Ebene darum, ihre Inter­essen best­mög­lich durch­zu­setzen, insbe­son­dere aber auch ihr Wissen und ihre Deutungen gesell­schaft­li­cher Verhält­nisse in staat­li­chen Insti­tu­tionen zu veran­kern. Ein solch weiter Staats­be­griff sieht staat­liche Normen und Poli­tiken als Ergeb­nisse von Ausein­an­der­set­zungen um Macht und Herr­schaft, begründet in der Stärke, der Macht oder den Inter­essen von gesell­schaft­li­chen Grup­pie­rungen. Ressour­cen­starke Akteur*innen haben es zwar leichter, ihre Inter­essen und Deutungen durch­zu­setzen, doch sind auch sie zu Kompro­missen gezwungen, um ihre Sicht­weisen als common sense zu verankern.

Vor diesem Hinter­grund werden Akteur*innen und deren Inter­essen sowie neue Kräf­te­kon­stel­la­tionen umrissen, die den Kompro­miss für eine femi­nis­ti­sche Außen­po­litik ermöglichten.

Rolle von Akteur*innen im inter­na­tio­nalen staat­li­chen Feld

Ganz ohne Zweifel haben Frau­en­be­we­gungen auf der ganzen Welt, auch Femokrat*innen, also Femi­nis­tinnen inner­halb der bundes­deut­schen Regie­rungs­par­teien und der Verwal­tung, gemeinsam mit NGOs und Wissenschaftler*innen diese femi­nis­ti­sche Agenda voran­ge­trieben. Es wäre frei­lich naiv anzu­nehmen, dass sich auf dem natio­nalen und inter­na­tio­nalen staat­li­chen Terrain Feminist*innen mit ihrem Wunsch, das außen­po­li­ti­sche Patri­ar­chat abzu­schaffen, einfach so durch­setzen konnten. Das staat­liche Feld der Außen­po­litik ist viel­fältig: Neben Natio­nal­staaten mit je spezi­fi­schen Inter­essen sind hier große natio­nale und multi­na­tio­nale Unter­nehmen, Lobby­gruppen z.B. der Waffen­pro­duk­tion, aber auch global agie­rende NGOs an den Ausein­an­der­set­zungen betei­ligt. Da alle diese Kräfte auf Kompro­misse ange­wiesen sind, ist davon auszu­gehen, dass femi­nis­ti­sche Vorstel­lungen in einen staat­li­chen Kompro­miss einge­bunden wurden, weil dies für mäch­tige gesell­schaft­liche Gruppen von Vorteil war, ihre eigenen Inter­essen und Deutungen hege­mo­nial werden zu lassen. Wenn Außen­po­litik Teil von Ausein­an­der­set­zungen und Kämpfen auf dem Staats­ter­rain ist, dann stellt sich die Frage, welche gesell­schaft­li­chen Kräfte ihre je unter­schied­li­chen Inter­essen durch die Akzep­tanz von Femi­nismus in der Außen­po­litik durch­zu­setzen suchen. Und dafür spielen die Verän­de­rungen auf globaler Ebene eine wesent­liche Rolle.

Die UN-Resolution 1325 wie auch femi­nis­ti­sche Außen­po­litik sind Reak­tionen auf eine sich verän­dernde inter­na­tio­nale Welt­ord­nung nach dem Ende des Staats­so­zia­lismus, auf die Entste­hung einer neuen globalen Macht, nämlich China, und damit einer mögli­chen neuen Kalte-Kriegskonstellation sowie auf Migra­tion nach Europa. Ein weiterer inter­na­tio­naler Kontext ist die stei­gende Krisen­an­fäl­lig­keit des neoli­be­ralen Kapi­ta­lismus, die mit der Finanz­krise 2008 erst­mals deut­lich wurde. Die Covid 19-Pandemie, stei­gende Ener­gie­preise durch Russ­lands Krieg in der Ukraine, die Infla­tion sowie die Klima­ka­ta­strophe weisen darauf hin, dass neoli­be­rale Globa­li­sie­rung, d.h. die Durch­ka­pi­ta­li­sie­rung der Welt nicht mehr wie seit den 1990er Jahren funk­tio­niert, sondern neuer Stra­te­gien der Profit­ge­ne­rie­rung und staat­li­chen Regu­la­tion bedarf. In dieser Re-Orientierung ist femi­nis­ti­sche Außen­po­litik zu verorten.

Such­be­we­gungen post-neoliberaler globaler Re-Organisation

Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik kann als Such­be­we­gung einer post-neoliberalen Re-Organisation gesehen werden, so wie der neoli­be­ralen Neuor­ga­ni­sa­tion eine bedeu­tende Rolle zukam, die Forde­rungen von Frau­en­be­we­gungen des Globalen Nordens seit den 1990er Jahren anzu­er­kennen: Das männ­liche Familienernährer-Modell erodierte, und Frauen wurden – auch in höheren Etagen der Wirt­schaft – in Erwerbs­ar­beit inte­griert, was sie unab­hän­giger von einem ehemänn­li­chen Einkommen machte. Karenz­re­ge­lungen zielen darauf ab, auch Väter zur Kinder­be­treuung zu moti­vieren und damit das „Erwerbs­ri­siko Kind“ für Mütter zu redu­zieren. In manchen Staaten wurde Kinder­er­zie­hung für die Rente aner­kannt, um Nach­teile, die Sorge­ar­beit mit sich bringt, abzu­mil­dern. Auch die Gleich­stel­lung von Homo­se­xu­ellen weist in eine egali­täre Rich­tung, ebenso wie Bemü­hungen, trans*geschlechtlichen Personen ein Recht auf Selbst­be­stim­mung zu gewähren.

Diese Gleich­stel­lungs­fort­schritte wären ohne soziale Bewe­gungen nicht möglich gewesen. Und doch waren auch neoli­be­rale ökono­mi­sche Bedin­gungen wichtig. Christa Wich­te­rich spricht daher von der Ambi­va­lenz „neoli­be­raler Gleich­stel­lung“ – nämlich die Inte­gra­tion „der Anderen“ unter den Bedin­gungen neoli­be­raler Domi­nanz der Ökonomie, also ihrer In-Wert-Setzung.

Ich selbst sehe acht proble­ma­ti­sche Dimen­sionen der Leit­li­nien zur femi­nis­ti­schen Außen­po­litik: die In-Wert-Setzung von Frauen, die Vernach­läs­si­gung von Sorge­ar­beit, die liberal-feministische Inte­gra­ti­ons­per­spek­tive, der „Green New Deal“, das Migra­ti­ons­ma­nage­ment, post-koloniale Ungleich­heit, globale Diszi­pli­nie­rung und die femo­na­tio­na­lis­ti­sche Perspektive.

Der Kampf gegen das globale Patri­ar­chat durch femi­nis­ti­sche Außen­po­litik kann einer ähnli­chen Logik folgen wie die Geschlech­ter­ver­hält­nisse im Neoli­be­ra­lismus. Es gibt sicher Kräfte, die die In-Wert-Setzung von Frauen im Globalen Süden weiter beför­dern, Frauen in kapi­ta­lis­ti­sche Markt­ver­hält­nisse inte­grieren und weib­liche Arbeits­kräfte mobi­li­sieren wollen. Dem würden patri­ar­chale Konstel­la­tionen im Weg stehen. Dass die Leit­li­nien dies ermög­li­chen können, zeigt die Schwer­punkt­le­gung der „Projekt­för­de­rung“ und der „huma­ni­tären Hilfe“ auf gleich­be­rech­tigten Zugang von Frauen zur Erwerbs­ar­beit durch einen entspre­chenden Rechts­rahmen. Auch die Unter­stüt­zung von „Netz­werken von Unternehmer*innen“ deutet auf die verstärkte Markt­in­te­gra­tion von Frauen hin.

Zwar wird immer wieder betont, dass „histo­risch gewach­sene Macht­struk­turen“ über­wunden werden sollen doch bleibt vage, was diese sind. Die Auslas­sung von Sorge(-arbeit) in den gesamten Leit­li­nien sprich eher dafür, dass die „struk­tu­relle Sorg­lo­sig­keit“ des Kapi­ta­lismus, wie Brigitte Aulen­ba­cher und Maria Dammayr schreiben, in den Ländern des Globalen Südens gefes­tigt wird, anstatt sie zu über­winden. In diese Rich­tung weist auch folgende Beob­ach­tung: Eine Kritik globaler Macht- und vor allem ökono­mi­scher Herr­schafts­struk­turen fehlt in den Leit­li­nien, die ungleiche und unge­rechte Welt­wirt­schafts­ord­nung findet keine Erwäh­nung. Einge­for­dert werden aller­dings geschlech­ter­sen­sible Elemente in Bezug auf Lieferketten.

Insge­samt sind die Leit­li­nien liberal-feministisch, d.h. sie wollen Frauen besser in bestehende Struk­turen inte­grieren: Ziel ist die Reprä­sen­ta­tion von Frauen in Entschei­dungs­pro­zessen, z.B. bei Frie­dens­pro­zessen, oder ihr besserer Zugang zur Erwerbs­ar­beit. Diese Stra­te­gien gefährden – wie wir bei der neoli­be­ralen Gleich­stel­lungs­ent­wick­lung in Europa gesehen haben – nicht die Stra­te­gien kapi­ta­lis­ti­scher Akku­mu­la­tion und schon gar nicht patri­ar­chale Sorge­ver­hält­nisse. An einer weiteren kapi­ta­lis­ti­schen Erschlie­ßung der Welt inter­es­sierte Kräfte können mit einer solchen femi­nis­ti­schen Außen­po­litik gut leben.

Ein weiteres Indiz dafür, dass femi­nis­ti­sche Außen­po­litik für globale kapi­ta­lis­ti­sche Akku­mu­la­tion genutzt werden kann, ist die Beto­nung des Green New Deals, also die Umstel­lung auf eine grüne, umwelt­freund­li­chere oder nach­hal­ti­gere Ökonomie. Femi­nismus kann dieser neuen Politik der Profit­ma­xi­mie­rung Legi­ti­ma­tion verschaffen ebenso wie die weitere Finan­zia­li­sie­rung und Digi­ta­li­sie­rung der Welt­wirt­schaft voran­treiben. Das „globale Wachstum“, die „Bewäl­ti­gung der Klima­krise“ und „die Errei­chung der Nach­hal­tig­keits­ziele“ können nur durch die Betei­li­gung von Frauen gelingen, heißt es in den Leit­li­nien (2023: 9).

Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik ist schließ­lich für sicher­heits­po­li­ti­sche Akteur*innen inter­es­sant, um die EU vor Migrant*innen aus dem Globalen Süden abzu­rie­geln, also Migra­tion zu managen. Wirt­schafts­wachstum durch Frau­en­er­werbs­tä­tig­keit oder die Reduk­tion von Klima­schäden sollen Flucht und Migra­tion besser steuern, und auch hier erhalten Frauen eine wich­tige Rolle: „Frauen sind entschei­dende Akteur*innen gegen die Klimakrise“.

Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik reagiert schließ­lich auch auf deko­lo­niale Bewe­gungen in den Ländern des Globalen Nordens und gleicht – über­spitz gesagt – einer Ersatz­hand­lung. Statt deko­lo­nialen Forde­rungen in den Ländern des Globalen Nordens ihren berech­tigten Raum zu geben, wird das Terrain gewech­selt. Zwar will bundes­deut­sche femi­nis­ti­sche Außen­po­litik zurecht die eigene Geschichte und „post-koloniale Reali­täten reflek­tieren“. Aller­dings bleiben durch Stipen­dien für Wissenschaftler*innen aus ehema­ligen deut­schen Kolo­ni­al­re­gionen und durch Maßnahmen gegen diskri­mi­nie­rende Sprache die ausbeu­te­ri­sche inter­na­tio­nale, auch geschlechts­spe­zi­fi­sche Arbeits­tei­lung, also rassia­li­sierte Nied­rig­lohn­be­reiche in der Welt wie auch in Deutsch­land unangetastet.

Darüber hinaus gibt es Akteur*innen, die die disziplinierend-symbolische Keule der Frau­en­rechte schwingen wollen. Dass Geschlecht in der Außen­po­litik eine Rolle spielt, wissen wir, seit US-Präsident George W. Bush im Jahr 2001 den Krieg gegen Afgha­ni­stan mit der Wahrung von Frau­en­rechten legi­ti­mierte. Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik kann dafür instru­men­ta­li­siert werden, um Länder im Globalen Süden zu diszi­pli­nieren, wenn es um die Durch­set­zung der Inter­essen von Akteur*innen aus dem Globalen Norden geht. Die Leit­li­nien iden­ti­fi­zieren bereits „Staaten und inter­na­tional vernetzte Inter­es­sen­gruppen“, die erreichte „Stan­dards (der Rechte von Frauen, LGBTIQ*-Rechte, repro­duk­tive Gesund­heit) zu verwäs­sern“ suchen und sich von inter­na­tio­nalen Normen wie der Istanbul-Konvention verab­schieden. Um dem zu begegnen, soll femi­nis­ti­sche Außen­po­litik „auf sexu­elle und repro­duk­tive Gesund­heit und Rechte“ fokus­sieren. Das ist enorm wichtig, aber auch ambi­va­lent, denn femi­nis­ti­sche Außen­po­litik kann macht­po­li­tisch miss­braucht werden.

Auch libe­rale Feminist*innen können in femo­na­tio­na­lis­ti­schem Stil argu­men­tieren, also die gleich­stel­lungs­po­li­ti­schen Errun­gen­schaften west­li­cher Staaten und ihre eigenen Erfolge gegen­über „anderen“ Staaten hervor­heben. Zwar wird in den Leit­li­nien auch auf Gleich­stel­lungs­lü­cken in Deutsch­land verwiesen, doch die Defi­zit­bei­spiele beziehen sich in den gesamten Leit­li­nien auf Länder des Globalen Südens.

Stär­kung femi­nis­ti­scher Akteur*innen? Ein Fazit

Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik, so mein Fazit, ist ein staat­li­cher Kompro­miss, der den Inter­essen kapitalistisch-heteropatriarchaler Akteur*innen kaum schadet. Im Gegen­teil, sie legi­ti­miert aktuell nötige Such­be­we­gungen nach neuen Formen kapi­ta­lis­ti­scher Produk­tion unter Beibe­hal­tung hete­ro­pa­tri­ar­chaler Konstel­la­tionen ebenso wie Macht­kämpfe um eine neue Weltordnung.

Trotz dieser kriti­schen Sicht auf das Konzept femi­nis­ti­scher Außen­po­litik ist zu betonen, dass die Leit­li­nien natio­nalen und inter­na­tio­nalen femi­nis­ti­schen Akteur*innen ein Instru­ment an die Hand geben, um weiter um Rechte und gegen den patri­ar­chalen Kapi­ta­lismus zu kämpfen. Denn auch diese Akteur*innen sind auf allen Ebenen an zukünf­tigen Ausein­an­der­set­zungen um neue staat­liche Kompro­misse beteiligt.