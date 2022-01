Geschichte der Gegenwart Erin­ne­rung und Geschichte. 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 14:23 Share Share Link Embed

Die deut­sche Gesell­schaft ist viel­fältig und post-migrantisch. Ein Viertel der Menschen in Deutsch­land hat eine eigene oder fami­liäre Einwan­de­rungs­ge­schichte, wobei die größte „Minder­heit“ unter ihnen die etwa drei Millionen türki­schen Staats­an­ge­hö­rigen und Türkei­stäm­migen mit deut­schem Pass stellen. Ihre Einwan­de­rungs­ge­schichte fußt in den meisten Fällen auf einer schlichten bila­te­ralen Verbal­note: dem deutsch-türkischen Anwer­be­ab­kommen vom 30. Oktober 1961. Entspre­chend feier­lich wurde dem Jahrestag dieses Abkom­mens im vergan­genen Jahr gedacht. Das Ausmaß der Aufmerk­sam­keit, das dem 30. Oktober bereits im Sommer 2021 zuteil­wurde, war dabei auch im Vergleich zum 50. Jubi­läum im Jahr 2011 außer­or­dent­lich. Bundes­kanz­lerin Angela Merkel verlieh Ende August 2021 ausge­wählten „Gast­ar­bei­tern“ der ersten Genera­tion stell­ver­tre­tend den Inte­gra­ti­ons­preis „Talisman“. Bundes­prä­si­dent Frank-Walter Stein­meier trat im September und Oktober gleich drei Mal promi­nent und mit viel beach­teten Reden vor Zuge­wan­derten und deren Nach­kommen auf. Hinzu kamen zahl­lose Beiträge, Portraits und Veran­stal­tungen zu diesem Gedenktag, den ganz unter­schied­liche gesell­schaft­liche Akteur*innen orga­ni­sierten. 2011 hingegen hatten Kanz­lerin Merkel und der dama­lige Bundes­prä­si­dent Chris­tian Wulff das Anwer­be­ju­bi­läum mit formellen Staats­be­su­chen des dama­ligen türki­schen Präsi­denten Abdullah Gül und des türki­schen Minis­ter­prä­si­denten Recep Tayyip Erdoğan weitaus staats­tra­gender begangen.

Diese Verän­de­rung ist Ausdruck der inten­siven Diskus­sionen um Migra­tion und Flucht, insbe­son­dere aber auch um die Rolle des Islam in Deutsch­land und Europa der jüngeren Vergan­gen­heit, und reprä­sen­tiert so einen neuen Stand in der deut­schen Migra­ti­ons­de­batte. Vor gela­denen Gästen mit Einwan­de­rungs­ge­schichte sagte etwa Bundes­prä­si­dent Stein­meier im Schloss Bellevue, nicht sie seien „‚Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund‘ – wir sind ein Land mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund!“. Damit kenn­zeich­nete er nicht nur Migra­tion als histo­ri­schen Normal­fall der bundes­re­pu­bli­ka­ni­schen Geschichte. Er bemühte sich auch um eine deut­liche Abgren­zung vom Postulat der Kohl-Regierung, die noch in den 1990er Jahren die gesell­schaft­liche Bedeu­tung von Migra­tion mit dem Diktum herun­ter­ge­spielt hatte, Deutsch­land sei kein Einwanderungsland.

Die Geschichte des Anwer­be­ab­kom­mens hinter den Jubiläumsveranstaltungen

Die poli­ti­sche Akzent­ver­schie­bung von der bila­te­ralen, staats­tra­genden Reprä­sen­tanz hin zur gesell­schaft­li­chen Bedeu­tung des Anwer­be­ab­kom­mens ist eine wich­tige und über­fäl­lige Inter­ven­tion. Aller­dings tritt dabei dessen konkrete Geschichte hinter einem aktu­ellen gesell­schafts­po­li­ti­schen State­ment zurück, das sich für das Anwer­be­ab­kommen vor allem als symbo­li­sche Projek­ti­ons­fläche inter­es­siert. Histo­risch lagen dem Zustan­de­kommen des deutsch-türkischen Anwer­be­ab­kom­mens hingegen mehrere, mitein­ander verwo­bene Dimen­sionen zugrunde, die gleich­falls in der Erin­ne­rung an die trans­na­tio­nale Arbeits­mi­gra­tion erin­nert werden und in Jubi­lä­ums­fei­er­lich­keiten Berück­sich­ti­gung finden sollten.

Selbst­ver­ständ­lich defi­nierten innen- und wirt­schafts­po­li­ti­sche Absichten der betei­ligten Staaten die Bemü­hungen um ein Anwer­be­ab­kommen entschei­dend. Es war die Türkei, die auf eine entspre­chende Über­ein­kunft mit der Bundes­re­pu­blik drängte. Nach dem Mili­tär­putsch vom Mai 1960 verfolgte die neue türki­sche Regie­rung damit gleich mehrere Ziele: kurz­fristig eine Entlas­tung des Arbeits­markts; mittel­fristig erwar­tete Devi­sen­zah­lungen; lang­fristig den Transfer von Know-How für die eigene indus­tri­elle Entwick­lung durch die aus dem Indus­trie­standort Deutsch­land zurück­keh­renden Arbeits­kräfte. Das „Wirt­schafts­wun­der­land“ Bundes­re­pu­blik hingegen benö­tigte nach den Anwer­be­ab­kommen mit Italien (1955) sowie mit Spanien und Grie­chen­land (beide 1960) weiterhin Arbeits­kräfte, um den Boom mit der fakti­schen Voll­be­schäf­ti­gung verein­baren zu können.

Wenn es in der Vergan­gen­heit um die „deut­sche“ Erin­ne­rung an die Arbeits­mi­gra­tion ging, stand dieser selbst­re­fe­ren­zi­elle Aspekt meist im Zentrum – davon zeugt nicht zuletzt die Lang­le­big­keit des (wohl­ge­merkt aus der Schweiz impor­tierten) Ausspruchs von Max Frisch aus dem Jahr 1965, man habe Arbeits­kräfte gerufen, doch es seien Menschen gekommen. Dem Anwer­be­ab­kommen und den Ausmaßen der türki­schen „Gast­ar­beit“ liegen jedoch zwei weitere Faktoren zugrunde, die entspre­chend Einzug in die kollek­tive Wahr­neh­mung finden sollten.

Ein bila­te­rales Abkommen im globalen Kontext

Das Anwer­be­ab­kommen war auch das Ergebnis außen­po­li­ti­scher Inter­essen und ambi­va­lenter Entwick­lungen beider Staaten. Die türki­sche Regie­rung bemühte sich nach dem Mili­tär­putsch von 1960 – deut­lich später als andere „Entsen­del­änder“ – um Anwer­be­ab­kommen mit west­eu­ro­päi­schen Staaten. Nach dem Abkommen mit der Bundes­re­pu­blik schloss die Türkei weitere Über­ein­künfte mit Öster­reich, den Nieder­landen und Belgien (alle 1964), Frank­reich (1965) sowie Schweden (1967).

Das Bundes­mi­nis­te­rium für Arbeit und Sozi­al­ord­nung und das Auswär­tige Amt zeigten sich – einer Empfeh­lung des eigenen Konsu­lats in Istanbul zum Trotz – zunächst wenig empfäng­lich für die Avancen der Türkei. Die Zurück­hal­tung war kein Novum: Bereits im Zuge des (eben­falls vom Part­ner­land Italien und nicht von der Bundes­re­pu­blik forcierten) deutsch-italienischen Vertrags hatten zahl­reiche weitere Länder Inter­esse an ähnli­chen Abkommen geäu­ßert, die die Bundes­re­gie­rung trotz des Arbeits­kräf­te­man­gels alle­samt ablehnte. Erst 1960 gelang es zunächst Spanien und dann Grie­chen­land, weitere Abkommen mit der Bundes­re­pu­blik zu schließen. Aus außen­po­li­ti­schen Gründen verfolgte die Bundes­re­pu­blik ursprüng­lich den Plan, entspre­chende Vertrags­schlüsse ausschließ­lich mit (süd-)europäischen Ländern zu treffen. Das bundes­deut­sche Zögern lag deshalb auch darin begründet, einen Präze­denz­fall für die eben­falls inter­es­sierten zahl­rei­chen außer­eu­ro­päi­schen Länder durch das zu großen Teilen auf dem asia­ti­schen Konti­nent liegenden türki­schen Staats­ge­biets vermeiden zu wollen. Dabei war die Türkei nach dem Zweiten Welt­krieg als NATO-Partner eng an Europa und den Westen heran­ge­rückt. Sie war – gemeinsam mit Grie­chen­land – im Februar 1952 das erste Neumit­glied seit der Grün­dung der Orga­ni­sa­tion gewesen und galt als geostra­te­gisch wich­tiger „Wacht­posten des Westens“ an der südöst­li­chen Grenze zum Gebiet des Warschauer Pakts. Die türki­sche Regie­rung spielte beim Gesuch um ein Anwer­be­ab­kommen gegen­über der Bundes­re­pu­blik, seit 1955 selbst Teil der NATO, auch ihren Status als Bünd­nis­part­nerin aus: Gerade in Anbe­tracht des deutsch-griechischen Anwer­be­ab­kom­mens werde die Türkei eine Absage als eine „Zurück­set­zung“ hinter den NATO-Partner Grie­chen­land deuten, wie türki­sche Regie­rungs­ge­sandte Ende 1960 in Bad Godes­berg betonten.

Gleich­zeitig war die Türkei für die Bundes­re­pu­blik ein wich­tiger handels- und außen­po­li­ti­scher Partner. Nach dem Ende des Natio­nal­so­zia­lismus hatte sie kaum über diplo­ma­ti­sche Kontakte verfügt und bemühte sich um eine Wieder­auf­nahme der histo­risch verbrieften deutsch-türkischen Bezie­hungen. 1954 hatte Bundes­kanzler Adenauer Ankara besucht und wenige Monate später den türki­schen Minis­ter­prä­si­denten Menderes in Bonn empfangen. Nach Grie­chen­land 1956 galt auch der zweite Staats­be­such von Bundes­prä­si­dent Heuss 1957 nicht etwa den West­al­li­ierten, sondern der Türkei. Schon bei diesem Besuch hatte Heuss der Türkei eine Ausbil­dungs­maß­nahme in der Bundes­re­pu­blik ange­boten. Dieser Einla­dung folgend kamen 1958 rund 150 türki­sche Jugend­liche in die Kölner Ford-Werke, wo sie als soge­nannte „Heuss-Türken“ in vielen Fällen dauer­haft Beschäf­ti­gung fanden – ein Vorläufer der staat­li­chen Arbeits­kräf­te­ver­mitt­lung aus der Türkei.

Arbeits­mi­gra­tion als indi­vi­du­elles Empowerment

Darüber hinaus verliehen erst die indi­vi­du­ellen Ziele der Einwan­de­rungs­wil­ligen dem bila­te­ralen Abkommen seine Bedeu­tung. Obwohl der Aspekt der biogra­fi­schen Perspek­tive auch von der histo­ri­schen Forschung lange stief­müt­ter­lich behan­delt wurde und erst in jüngsten Forschungs­er­geb­nissen zum Tragen kommt, ist er keines­falls zu unter­schätzen. Denn die Nach­hal­tig­keit des Anwer­be­ab­kom­mens – im Sinne einer lang­fris­tigen Einwan­de­rung – fußt über­haupt erst auf der Bereit­schaft von einer nennens­werten Zahl an Menschen, ihre gewohnte Umge­bung zu verlassen und ihr Leben (zumin­dest vorüber­ge­hend) ausge­rechnet in Deutsch­land fort­führen zu wollen. Abzu­lesen ist dies an vielen, gleich­zeitig aber wenig bekannten indi­vi­du­ellen Einwan­de­rungs­ver­su­chen aus der Türkei seit Mitte der 1950er Jahre. Die Auswei­tung dieses Phäno­mens veran­lasste das bundes­deut­sche Gene­ral­kon­sulat in Istanbul, dem Auswär­tigen Amt im Sommer 1960 vorzu­schlagen, den Wande­rungs­druck durch ein Anwer­be­ab­kommen mit der Türkei in kontrol­lier­bare Struk­turen zu über­führen. Bei den indi­vi­du­ellen Ambi­tionen, ins ferne Deutsch­land zu gehen, ist das erst 15 Jahre zurück­lie­gende Ende des Natio­nal­so­zia­lismus nicht zu unterschätzen.

Auch der Inan­spruch­nahme des späteren Anwer­be­ab­kom­mens liegt ein persön­li­ches Empower­ment zugrunde: zum „Gast­ar­beiter“ zu werden und so den Weg in die Bundes­re­pu­blik zu suchen. Dieser indi­vi­du­ellen Moti­va­tion verdankt das „Projekt“ Arbeits­mi­gra­tion über­haupt erst die geru­fenen „Arbeits­kräfte“. Die gegen­wär­tige Erin­ne­rungs­po­litik mit dem von Stein­meier beschwo­renen Shift zu einem „Deutsch­land mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund“ hat sich dieser biogra­fi­schen Perspek­tive ange­nä­hert. Doch den damit verbun­denen Gedanken von aktiver Teil­habe und begrü­ßens­werter Diver­sität sahen Publizist*innen in kriti­schen Zwischen­rufen gerade nicht erfüllt: Der Autor und Campai­gner İmran Ayata beklagte in einem Gast­bei­trag für die FAZ, dass die „erste Genera­tion“ weiterhin als bei Feier­lich­keiten zu beklat­schende Stichwortgeber*innen dienten, statt der Gesell­schaft als Vorreiter*innen progres­siver Lebens­formen zu gelten. Ekrem Şenol, Gründer des MiGAZIN, rief dazu auf, die klaf­fende Lücke zwischen den poli­ti­schen Postu­laten und dem tatsäch­li­chen Umgang mit den „Gast­ar­bei­tern“ und deren Nach­kommen in der Bundes­re­pu­blik bis zum 70. Jubi­läum des Anwer­be­ab­kom­mens zu überdenken.

Geschichte erin­nern. Komple­xität als Auftrag

Im deutsch-türkischen Anwer­be­ab­kommen vom 30. Oktober 1961 fanden ganz unter­schied­liche Inter­essen, Motive und Entwick­lungen zusammen. Entspre­chend sollte dieses histo­ri­sche Ereignis auch in der öffent­li­chen und kollek­tiven Erin­ne­rung in seiner Komple­xität Beach­tung finden. Dann wäre das Anwer­be­ab­kommen nicht nur mit dem deut­schen Blick ins Innere zu erin­nern (und zu feiern), sondern auch als biogra­fi­sche Wegmarke und außen­po­li­ti­sches Ereignis. Nicht zuletzt die drei einfa­chen Seiten Papier des deutsch-türkischen Anwer­be­ab­kom­mens trugen maßgeb­lich zur trans­na­tio­nalen Geschichte der Bundes­re­pu­blik bei und sind auch mit Blick auf ihre Globa­li­sie­rung zu begreifen.

Die Inte­gra­tion dieser Geschichte der türki­schen Arbeits­mi­gra­tion in das öffent­liche Gedächtnis ist auch deshalb von großer Bedeu­tung, da die außen­po­li­ti­schen Umstände während der letzt­jäh­rigen Feier­lich­keiten nahezu exklusiv vom rechten Rand (verfäl­schend) aufge­griffen und als Grund­lage für rassis­ti­sche Posi­tionen umge­deutet wurden. Auf Twitter und Youtube hielten migra­ti­ons­kri­ti­sche Nutzer*innen den wohl­wol­lenden Beiträgen zur diversen deut­schen Gesell­schaft eine verkürzte Darstel­lung der außen­po­li­ti­schen Entste­hungs­ge­schichte des Anwer­be­ab­kom­mens entgegen: Ihre krude Argu­men­ta­tion behauptet ohne Grund­lage histo­ri­scher Fakten, die US-amerikanische Besat­zungs­macht habe der Bundes­re­pu­blik einen Befehl zum Anwer­be­ab­kommen gegeben, um den türki­schen NATO-Partner zu stärken. Die letzt­lich dauer­hafte Einwan­de­rung aus der Türkei sei damit, so das Folge­ar­gu­ment dieser Verschwö­rungs­theorie, gegen den ausdrück­li­chen Willen der Bundes­re­gie­rung, des Parla­ments und der Bevöl­ke­rung geschehen.

Politik und die Öffent­lich­keit sollten das eigene Erin­nern an die Arbeits­mi­gra­tion künftig auch auf die indi­vi­du­ellen und globalen Dimen­sionen von Mobi­lität und Migra­tion in der deut­schen Nach­kriegs­ge­schichte ausweiten. Begreift die Erin­ne­rungs­po­litik die deutsch-türkische Einwan­de­rung zeitnah in ihren komplexen Entste­hungs­zu­sam­men­hängen, nutzt das dem Diskurs in gleich doppelter Hinsicht: Die türkei­stäm­migen Pionier*innen erhalten einen ihnen zuste­henden aktiven und gleich­be­rech­tigten Platz in der kollek­tiven Erin­ne­rung, während die außen­po­li­ti­sche Dimen­sion des Anwer­be­ab­kom­mens zugleich nicht der rassis­ti­schen Umdeu­tung von rechts über­lassen bliebe.