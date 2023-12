Mit diesem Text nehme ich eine Auffor­de­rung von Yuval Noah Harari auf, die er in einem Inter­view mit ZEIT Online ausge­spro­chen hat. Am Ende wurde er nach seiner Hoff­nung gefragt. Darauf antwor­tete er: „Darüber können wir jetzt noch nicht reden, denn die Israelis und die Paläs­ti­nenser sind jetzt versunken in ihrem Schmerz und unfähig, den Schmerz und die Gefühle der anderen anzu­er­kennen. Aber ich erwarte das von Außen­sei­tern wie den Menschen in Deutsch­land. Seid nicht intel­lek­tuell faul und auch nicht emotional faul, indem ihr immer nur eine Seite dieser schreck­li­chen Realität seht! Haltet einen Raum offen für einen zukünf­tigen Frieden, weil wir diesen Raum jetzt gerade nicht offen­halten können.“

Anti­se­mi­tismus ist nicht gleich Anti­se­mi­tismus. Wir brau­chen drin­gend klarere Unterscheidungen

Wie verwirrt die deut­sche Gesell­schaft nach dem 7. Oktober im Umgang mit dem Anti­se­mi­tis­mus­be­griff ist, machte ein Inter­view mit Hubert Aiwanger (im BR am 27. 10.) deut­lich. Die Jour­na­listin frage ihn etwas naiv, was er vom Anti­se­mi­tismus in unserem Land halte. Seine Antwort war klar. Mit ihm habe das Problem natür­lich nichts zu tun, sondern allein mit denen, die in dieses Land einge­wan­dert seien. Er gebrauchte umge­hend die neue Formel vom ‚impor­tierten Anti­se­mi­tismus‘ und empörte sich pauschal über unkon­trol­lierte Zuwan­de­rung und die Gefahr, die inzwi­schen von den Migranten in Deutsch­land ausgehe. Mit seiner Antwort verband er einen scharfen Angriff gegen die Migra­ti­ons­po­litik der Ampel­ko­ali­tion, die er für dieses Problem verant­wort­lich machte.

Für diese Form der Argu­men­ta­tion hat der Sozio­loge Rainer Mario Lepsius den Begriff ‚Exter­na­li­sie­rung‘ geprägt. Durch Exter­na­li­sie­rung wird man eine Bürde los, indem man sie auf andere ausla­gert. Das Rezept hat wieder mal funk­tio­niert, denn einiges spricht dafür, dass man Aiwanger nicht trotz, sondern wegen des inkri­mi­nierten Flug­blatts aus seiner Jugend gewählt hat. Die Wähler:innen hat offen­sicht­lich beein­druckt, dass Aiwanger keine Reue gezeigt und sich nicht von seinen anti­se­mi­ti­schen Obszö­ni­täten distan­ziert hat, sondern sofort zum Angriff über­ge­gangen ist und von einer „Schmutz­kam­pagne“ gespro­chen hat. In ihrer Sicht hat sich Aiwanger seinen Stolz bewahrt gegen­über einer ernied­ri­genden Gesin­nungs­prü­fung und Pflicht­übung. Seine Dreis­tig­keit in der Abwehr hat offenbar vielen Wähler:innen impo­niert, die nicht hinter der deut­schen Erin­ne­rungs­kultur stehen und sie als eine mora­li­sche Gängelei beur­teilen. Mit Anti­se­mi­tismus kann man in Deutsch­land also Wahlen gewinnen! Es wäre naiv zu vermuten, dass die Wirkung der deut­schen Erin­ne­rungs­kultur mit Blick auf die Trans­for­ma­tion der Gesell­schaft aus sich heraus flächen­de­ckend und nach­haltig gewesen sei.

Wie lässt sich diese Haltung erklären? Das ist gar nicht so schwer. Viele Menschen in diesem Land leben nach wie vor in der Ära der Schlussstrich-Politik von Adenauer, Strauss und Kohl. Damals galt die Regel: Ab jetzt ist die NS-Zeit Geschichte, darüber wird nicht mehr gespro­chen, holt diese Vergan­gen­heit nicht immer wieder hoch, das müssen wir endlich vergessen!

Wer so denkt, und es sind wohl nicht wenige, hat eine Wende in diesem Land nicht mitge­macht, die in den 1990er Jahren einge­treten ist. Ich nenne sie die Wende vom Schluss­strich zum Tren­nungs­strich. Denn während sich durchs Vergessen nichts verän­dert und nichts verän­dern muss, bedeutet der Tren­nungs­strich das genaue Gegen­teil: aktive Erin­ne­rung an die NS-Zeit, Perspek­ti­ven­wechsel, Aufar­bei­tung und bewusste Distanznahme.

In der Berliner Synagoge Beit Zion am 9. November 2023 sagte Olaf Scholz:

Jede Form von Anti­se­mi­tismus vergiftet die Gesell­schaft. Dabei darf es nicht darauf ankommen, ob Anti­se­mi­tismus poli­tisch moti­viert ist oder reli­giös, ob er von links kommt oder von rechts, ob er sich als Kunst tarnt oder als wissen­schaft­li­cher Diskurs, ob er seit Jahr­hun­derten hier gewachsen oder von außen ins Land gekommen ist.

Das Beispiel Aiwanger aber zeigt, wie ein Anti­se­mi­tis­mus­be­griff den anderen über­la­gern kann. Deshalb brau­chen wir gerade drin­gend eine Entflech­tung dieser unter­schied­li­chen Anti­se­mi­tis­mus­be­griffe und ihrer Geschichten. Mein Vorschlag dazu besteht in einer Unter­schei­dung von drei Anti­se­mi­tis­mus­kom­plexen: dem einhei­misch rechts­extremen Anti­se­mi­tismus, dem musli­mi­schen Anti­se­mi­tismus und dem linken Antisemitismus.

Der einhei­mi­sche rechts­extreme Antisemitismus

… ist vom christ­li­chen Abend­land ausge­gangen und hat eine 2000-jährige Geschichte. Die Grund­kon­stante ist ein ursprüng­lich christ­lich moti­vierter Juden­hass, der sich in säku­larer Form über natio­na­lis­ti­sche Blut-und-Boden-Ideologien und rassis­ti­sche Verschwö­rungs­theo­rien fort­ge­setzt hat. Die Botschaft, dass Juden pauschal als die Wurzel allen Übels anzu­sehen seien, und zu unter­stellen, dass von ihnen eine beson­dere Bedro­hung für die ethnisch-genetische ‚Substanz‘ der Nationen ausgehe, wird heute in rechts­extremen Kreisen durch Hass­posts erneuert, von ‚Reichs­bür­gern‘ wieder­holt und über Rock­kon­zerte verbreitet. Nicht nur haben anti­se­mi­ti­sche Symbole und Schmie­re­reien in Deutsch­land stetig zuge­nommen, auch die Gewalt gegen Juden hat sich in diesem Land erheb­lich gesteigert.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Obwohl der Juden­hass auch andere euro­päi­sche Nationen erfasst hat und in diesen Nationen einige als Helfer und Mitvoll­stre­cker an der Vertrei­bung und Ermor­dung von Juden betei­ligt waren, ging der Holo­caust eindeutig von Deutsch­land aus. Dieses unge­heure Mensch­heits­ver­bre­chen und diese Geschichts­last ist nach dem Krieg erst langsam in seinem ganzen Ausmaß sichtbar geworden und hat in Deutsch­land seit den 1990er Jahren eine neue Form der Erin­ne­rungs­kultur hervor­ge­bracht. Der Inhalt dieser Erin­ne­rungs­kultur umfasst drei Dimen­sionen: 1. Die Selbst-Verpflichtung zur Aufklä­rung über die histo­ri­sche Schuld und Verant­wor­tung für diesen ‚Zivi­li­sa­ti­ons­bruch‘ (ein Begriff, den der Histo­riker Dan Diner geprägt hat), 2. die Empa­thie mit den jüdi­schen Opfern überall auf der Welt und 3. die deut­sche Staats­räson, die darin bestehen soll, sich auch poli­tisch für die Sicher­heit der Juden in Israel einzusetzen.

Der rechts­extreme Anti­se­mi­tismus geht in der Regel mit Formen einer Holocaust-Leugnung, -Rela­ti­vie­rung oder -Trivia­li­sie­rung einher. Ein Beispiel war der Rechts­streit David Irving vs. Deborah Lipstadt in London im Jahre 2000. Auch um solchen Leug­nern Einhalt zu gebieten, wurde in Stock­holm im Januar 2000 eine trans­na­tio­nale Holocaust-Erinnerungs-Gemeinschaft (IHRA) gegründet, in der Deutsch­land eine beson­dere Rolle zukommt. Ihr Archi­tekt ist der israe­li­sche Histo­riker und Mitbe­gründer von Yad Vashem, Yehuda Bauer. Das Ziel dieser Erin­ne­rungs­ge­mein­schaft ist die gemein­same Selbst­ver­pflich­tung, die Erin­ne­rung an den Holo­caust im Sinne eines ‚Nie wieder!‘ über die Mill­en­ni­ums­schwelle in die Zukunft zu tragen und dafür zu sorgen, dass sie für nach­fol­gende Gene­ra­tionen in Gedenk­stätten, Museen und Bildungs­in­sti­tu­tionen veran­kert wird. Deutsch­land steht mit seiner großen und niemals zu tilgenden Schuld im Zentrum dieser IHRA, was verständ­li­cher­weise auch mit poli­ti­schen Verpflich­tungen einher­geht, sich für die Exis­tenz und Sicher­heit des Landes Israel einzusetzen.

Dank dieser fest etablierten insti­tu­tio­nellen Rahmen­be­din­gungen kann man davon spre­chen, dass heute etliche Staaten, und insbe­son­dere Deutsch­land, in einer ‚Post-Holocaust-Welt‘ leben. Das ‚Post‘ bedeutet in diesem Fall nicht nur ‚Danach‘, sondern auch ‚Im Schatten bzw. Einfluss­ge­biet von‘. Für die Deut­schen ist der Holo­caust zum zentralen histo­ri­schen Schlüs­sel­er­eignis geworden, das nicht ‚histo­risch‘ wird, weil es deut­sche Iden­tität dauer­haft bestimmt. Dieses Schlüs­sel­er­eignis bestimmt nicht nur die Vergan­gen­heit dieses Landes, sondern auch das Selbst­ver­ständnis seiner Bewohner:innen und ihre Zukunft. Ein Schlüs­sel­er­eignis ist mehr als ein Narrativ. Narra­tive sind Inter­pre­ta­tionen, die immer kontro­vers und austauschbar sind. Das Geschichts­er­eignis jedoch ist zu einem natio­nalen Grün­dungs­er­eignis geworden. So wie sich die Jüdinnen und Juden durch die Shoah als Jüdinnen und Juden neu konsti­tu­ieren mussten, haben sich die Deut­schen durch den Holo­caust neu konsti­tu­iert. Diesen Rahmen der Iden­ti­täts­prä­gung anzu­er­kennen, ist für die Politik des Landes ebenso verbind­lich wie für die Zuwan­derer, die in diesem Land eine neue Heimat gesucht haben und suchen.

Musli­mi­scher Antisemitismus

Juden­hass hat in der muli­mi­schen Geschichte keine beson­dere Rolle gespielt. Juden ebenso wie Musline wurden als Minder­heiten aus Spanien vertrieben und haben sich über lange Stre­cken fried­lich in der Diaspora mitein­ander arran­giert. Das änderte sich mit der Staats­grün­dung Israels im Nahen Osten. Inzwi­schen äußert sich auf musli­mi­schen Demons­tra­tionen auch ein neuer Juden­hass. Der hat histo­risch jedoch nichts mit dem christlich-europäischen Anti­se­mi­tismus zu tun. Deshalb müssen wir hier klarer zwischen Juden­hass auf der einen Seite und einer poli­ti­schen Reak­tion auf die Grün­dung des Staates Israel seitens der Nach­barn unter­scheiden. Die Muslime kennen in ihrer langen Geschichte keinen vergleich­baren Juden­hass und sind auch nicht (mit-)verantwortlich für den Holo­caust. Im Gegen­teil: Das einzige Land im Zweiten Welt­krieg in Europa, das keinen einzigen Juden ermordet oder ausge­lie­fert hat, war Alba­nien, so kann man auf der Home­page von Yad Vashem lesen. Was war der Unter­schied? Alba­nien war ein Land mit einer musli­mi­schen Regie­rung. Wir Deut­schen dürfen unseren Anti­se­mi­tismus deshalb nicht einfach auf die Paläs­ti­nenser proji­zieren, sondern haben im Gegen­teil die Verant­wor­tung, ihre beson­dere Geschichte und Lage unab­hängig von der unseren anzu­er­kennen. ‚Free Pales­tine from German guilt‘ – dieser Slogan ist also durchaus ernst zu nehmen: Statt die unter­schied­li­chen Geschichten – wie Clau­dius Seidl in der FAZ vom 25. Oktober 2023 – zu vermengen und zu über­blenden, sollten sie klarer ausein­an­der­ge­halten werden.

Wir Deut­schen wären gut beraten, so erklärte mir der jüdi­sche Kollege, deut­li­cher zwischen einer Post-Holocaust-Welt und einer Post-Nakba-Welt zu unter­scheiden, in der ganz andere Schwer­punkte gesetzt werden. Während 1945 mit der Befreiung der Konzen­tra­ti­ons­lager der Holo­caust endlich beendet wurde, fand drei Jahre später 1948 mit dem Unab­hän­gig­keits­krieg Israels vom Briti­schen Mandat die Grün­dung des Staates Israel statt. Dieses Ereignis war eine direkte Folge des Holo­caust, denn es war offen­sicht­lich geworden, dass den Juden nichts so sehr fehlt wie ein sicherer Hafen in einem eigenen Staat. Die Entste­hung dieses Staates Israel 1948 hatte aber eine Neben­wir­kung, die bis heute Probleme macht, und das war die Flucht und Vertrei­bung von 700.000 Palästinenser:innen, die seit Jahr­hun­derten in der Region lebten. Sie mussten Hals über Kopf ihre Häuser verlassen und bewahren seitdem die Schlüssel dieser Häuser als Symbole ihres (im wahrsten Sinne des Wortes) histo­ri­schen Schlüsselereig­nisses auf, die sie von Gene­ra­tion zu Gene­ra­tion weitervererben.

‚Shoah‘ ist das hebräi­sche Wort für Kata­strophe, ‚Nakba‘ ist das arabi­sche Wort für Kata­strophe. Das eine Wort bezieht sich auf die trau­ma­ti­sche Auslö­schung jüdi­schen Lebens und markiert mit dem Jahr 1945 das Ende der jüdi­schen Leidens­ge­schichte, das andere bezieht sich auf den trau­ma­ti­schen Verlust der Exis­tenz­grund­lage für paläs­ti­nen­si­sches Leben in der Region und markiert mit dem Jahr 1948 den Anfang einer paläs­ti­nen­si­schen Leidens­ge­schichte. Diese Begriffe und Ereig­nisse sind histo­risch eng mitein­ander verkop­pelt, da sie aber gegen­sätz­liche Schlüs­sel­er­eig­nisse unter­schied­li­cher Gruppen markieren, haben sie die starke Tendenz, sich gegen­seitig auszuschließen.

Der Anti­se­mi­tismus der Muslime richtet sich also nicht gegen die Juden als solche, sondern gegen den Staat Israel als Verur­sa­cher ihrer über drei Gene­ra­tionen erfah­renen Leidens­ge­schichte. Hier gibt es ein ganzes Spek­trum von Stimmen, ange­fangen mit den mode­raten Stimmen, die bereit sind, auf der Basis des Status Quo neue Regeln eines fried­li­chen Zusam­men­le­bens in ein oder zwei Staaten zu entwi­ckeln, aber es gibt auch radi­kale Stimmen, die das Exis­tenz­recht Israels grund­sätz­lich in Abrede stellen. So, wie die Rechts­extremen (inkl. Aiwanger) den Holo­caust leugnen oder verun­glimpfen, so ‚leugnen‘ diese radi­kalen Muslime den Staat Israel und bekämpfen ihn mit radi­kalen Vernichtungsparolen.

Dieser israel­be­zo­gene Anti­se­mi­tismus hat eine geno­zi­dale Qualität. Er wird aufge­laden durch einen reli­giösen Funda­men­ta­lismus, der von Iran ausgeht und gegen­wärtig die poli­ti­schen Bezie­hungen auf globaler Ebene unter Druck setzt. Die Situa­tion hat sich weiter verschärft, seit sich der Staat Israel auch zu einer ethno-nationalistischen und religiös-fundamentalistischen Politik bekennt. Die große Aufgabe wird darin bestehen, die Politik aus dieser religiös-fundamentalistischen Gewalt­spi­rale heraus­zu­holen und auf beiden Seiten mode­rate Stimmen zu Wort kommen zu lassen und Verhand­lungs­partner zu finden. Denn anstatt alle Paläs­ti­nenser von vorn­herein unter Gene­ral­ver­dacht des Anti­se­mi­tismus zu stellen und sie in ein einheit­li­ches Feind­bild zu pressen, wie es in den Medien immer öfter geschieht, und dieses Feind­bild dann auch noch mit unserem eigenen Anti­se­mi­tismus zu über­blenden, zerstört jede Möglich­keit einer De-eskalation.

Der linke Antisemitismus

… unter­scheidet sich vom musli­mi­schen Anti­se­mi­tismus durch seine säku­lare und poli­ti­sche Ausrich­tung. Die Grün­dung eines Natio­nal­staats Israel im Nahen Osten verstieß in der Wahr­neh­mung der Linken gegen die poli­ti­sche Ideo­logie des Kosmo­po­li­tismus, der natio­nale Bindungen grund­sätz­lich als reak­tionär oder triba­lis­tisch ablehnt und bekämpft. Aus der Perspek­tive der DDR zum Beispiel war Israel kein sicherer Hafen für dieje­nigen Juden, die dem Holo­caust entronnen waren, sondern ein Besat­zungs­staat, der die Paläs­ti­nenser unter­drückte. Die radi­kale Terror­or­ga­ni­sa­tion RAF (Rote Armee Frak­tion) koope­rierte in den 1970er Jahren eng mit der DDR und radi­kalen Gruppen im Nahen Osten und ließ sich in Lagern der PLO (der Paläs­ti­nen­si­schen Befrei­ungs­or­ga­ni­sa­tion unter Jassir Arafat) als Kämpfer ausbilden. Von diesem mili­tanten linken Anti­se­mi­tismus distan­ziert sich eine huma­nis­tisch ausge­rich­tete linke Kritik am Staat Israel, die Hass und Gewalt verur­teilt und sich für eine grenz­über­schrei­tende Soli­da­rität zwischen den Kriegs­par­teien einsetzt. Sie ist frie­dens­ori­en­tiert und wird für eine Über­win­dung der gegen­wär­tigen poli­ti­schen Ausweg­lo­sig­keit drin­gend gebraucht. Dieser Grup­pie­rung Anti­se­mi­tismus vorzu­werfen bedeutet, jegliche konstruk­tive Zukunfts­per­spek­tive von vorn­herein zu verbieten.

In der Post-Holocaust-Welt und in der Post-Nakba-Welt gibt es auf beiden Seiten gemä­ßigte sowie radi­kale Stimmen. Die einen sind auf die Möglich­keit eines fried­li­chen Zusam­men­le­bens ausge­richtet und auf der Suche nach einer gemein­samen Zukunft, die anderen schließen jegliche Form eines Mitein­ander aus und sind auf einen Endkampf einge­stellt. Für die Scharf­ma­cher gibt es hier nur ein Arma­geddon, ein klares Entweder Oder: Auf beiden Seiten wird die Perspek­tive des Anderen radikal ausge­blendet, und es werden keine Diffe­ren­zie­rungen zugelassen.

Solange ein diffuser Antisemitismus-Begriff als Drohung über allen schwebt, ist es unmög­lich, auch die Geschichte der Paläs­ti­nenser mit ins größere Bild hinein­zu­nehmen und Brücken zu schlagen zwischen der Post-Holocaust-Welt und der Post-Nakba-Welt. Die Kritik an der Regie­rungs­po­litik Netan­jahus darf nicht mit einer Aberken­nung des Exis­tenz­rechts des Staates Israel einher­gehen: Damit wäre eine rote Linie über­schritten. Die Loya­lität mit dem Staat Israel darf wiederum nicht so weit gehen, dass die Deut­schen aufgrund ihrer Schuld­ge­schichte blind werden für die Kosten einer gewalt­tä­tigen Expan­si­ons­po­litik, ganz egal, welche Namen man dafür erfindet. Denn hier geht es nicht um Worte und Nomen­kla­turen, sondern um die fort­schrei­tende Norma­li­sie­rung tägli­cher Gewalt, die nun in einem Krieg endete.

Verknüp­fung zwischen der Post-Holocaust-Welt und der Post-Nakba-Welt

Die meisten Deut­schen wissen inzwi­schen, was die Worte ‚Holo­caust‘ oder ‚Shoah‘ bedeuten, aber das Wort ‚Nakba‘ haben viele noch nie gehört. Es exis­tiert nicht in unserem Wort­schatz, in den Medien taucht es kaum auf. Und auch nicht in den Schulen. Das sitzen inzwi­schen sowohl jüdi­sche als auch paläs­ti­nen­si­sche Zuwan­derer mit unter­schied­li­chen Schlüs­sel­erfah­rungen. Wenn in der Schule von der Befreiung von Konzen­tra­ti­ons­la­gern im Jahr 1945 die Rede ist, so schreibt der deutsch-palästinensische Come­dian Abdul Chader Chanin, „dann sitzen drei oder vier paläs­ti­nen­si­sche Schüler in der Klasse und denken: „Willst du mich verar­schen? Erzähl mal weiter jetzt.“ Und wenn das dann nicht geschieht, sorgt das „für Resi­gna­tion bei Muslimen.“

Wo es um erfah­rene Unge­rech­tig­keit und Leidens­ge­schichten geht, die weiter­be­stehen, löst sich eine solche Geschichte mit der Zeit nicht einfach auf. Diese Geschichte von beiden Seiten kennen­zu­lernen, und unsere eigene Geschichte auch aus ihrer Perspek­tive wahr­zu­nehmen, könnte die Situa­tion sehr entspannen. Die deut­sche Erin­ne­rungs­kultur und mit ihr das Wissen und die Verant­wor­tung müssen sich erwei­tern und zusammen mit der Holo­caust­erin­ne­rung auch die Perspek­tive derer einschließen, die von den Auswir­kungen des Holo­caust bis heute indi­rekt betroffen sind. Nochmal Chanin:

Aber wenn du da weiter­gehst, das ändert alles. Ich kenne das selber, als zum ersten Mal Leute gesagt haben: Abdul, ich erkenne dein Leid an. Ich erkenne das Leid deiner Familie, deine Flucht an. Das hat dafür gesorgt, dass ich aufwei­chen konnte für die deut­sche Perspektive.

Eine klarere Diffe­ren­zie­rung der Anti­se­mi­tis­mus­be­griffe ist wichtig, weil sie der verbrei­teten Instru­men­ta­li­sie­rung des Begriffs für poli­ti­sche Zwecke entge­gen­wirken kann. Denn je unent­wirr­barer und aufge­la­dener ein Begriff ist, desto toxi­scher wird er. Von der nega­tiven Aura dieses diffusen Begriffs gehen Drohungen und Emotionen aus. Die Ziele, die damit verbunden sind, sind immer dieselben: Sie dienen der Erhal­tung von Macht durch Stei­ge­rung der Gewalt. Dass das lang­fristig jedoch genau die falsche Rich­tung ist, sollte inzwi­schen hinrei­chend klar geworden sein.