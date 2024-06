Das ist ein „Doppel­stan­dard“ oder das ist „Doppel­moral“, so hieß es in den letzten Wochen häufig, wenn bei Protesten in Univer­si­täten gefor­dert wurde, die Koope­ra­tion mit israe­li­schen Univer­si­täten zu sistieren. Verwiesen wurde dabei darauf, dass hiesige Univer­si­täten zwar die Verträge mit Russ­land, nicht aber die mit Israel einge­froren hätten. Ich muss gestehen: Wenn ein Vergleich mit Russ­land gemacht wird, werde ich immer hell­hörig. Dies insbe­son­dere bei der Formu­lie­rung „Doppel­stan­dard“, einem der belieb­testen Propa­gan­da­nar­ra­tive der heutigen Putin-Regierung.

Doppel­stan­dards oder Doppel­moral zu iden­ti­fi­zieren kann sowohl ein Verfahren von Kritik sein als auch ein Verfahren von Propa­ganda und Desin­for­ma­tion unter dem Deck­mantel von Kritik. Während der Hinweis auf Doppel­moral aufzeigt, dass im Prinzip Vergleich­bares „mit zwei­erlei Maß“ oder mit „verschie­denen Ellen“ gemessen wird und entspre­chende Aussagen deshalb heuch­le­risch, hypo­kri­tisch oder bigott seien, enthält die Rede von „doppelten Stan­dards“ noch eine zusätz­liche Bedeu­tung. Sie wird vor allem als Signal­wort des geopo­li­ti­schen Kultur(en)kampfes verwendet, um eine heuch­le­ri­sche Beur­tei­lung bzw. Verur­tei­lung von Hand­lungen des globalen Südens oder Ostens (i.d.R. die Beur­tei­lung von Menschen­rechts­ver­let­zungen) durch den globalen Norden oder den soge­nannten Westen anzu­zeigen. Entspre­chend ist auch häufig von doppelten Stan­dards des globalen Nordens oder Westens die Rede.

In beiden Fällen ist der Hinweis nur dann kritisch, wenn es sich um eine Inter­pre­ta­tion vergleich­barer Gegen­stände handelt. Ist dies aber nicht der Fall, dann zwängt die Behaup­tung der Doppel­moral oder des Doppel­stan­dards völlig unter­schied­liche Dinge ins Korsett des Glei­chen. Man kann dann von einer stra­te­gi­schen oder takti­schen Miss­in­ter­pre­ta­tion spre­chen, die durch die mutwil­lige Gleich­set­zung über­haupt erst erzeugt wird.

Vergleichbar?

In Bezug auf die Sistie­rung der Verträge mit russi­schen und israe­li­schen Univer­si­täten hört sich die Rede von den Doppel­stan­dards so an: „Ich halte diese Doppel­stan­dards nicht aus. Wenn Russ­land die Ukraine angreift, ist das schreck­lich. Wenn Israel dasselbe tut oder sogar Schlim­meres, ist es okay“. Auch ein Kollege, der die Bericht­erstat­tung einiger Schweizer Medien über die Proteste an den Univer­si­täten kriti­sierte, dabei über wich­tige Fakten infor­mierte, u.a. darüber, dass „die israe­li­sche Armee […] alle 12 Univer­si­täten im Gaza­streifen zerbombt und dabei 5479 Studen­tinnen und Studenten, 95 Profes­so­rinnen und Profes­soren sowie 261 Dozie­rende getötet und mehrere Tausend schwer verwundet“ habe, wird im Infosperber anschlies­send mit der Über­schrift „Sie messen Israel und Russ­land mit zwei Ellen“ zitiert. In einem anderen Inter­view wird der Vergleich durch den Verweis auf einen Doppel­stan­dard der „geopo­li­ti­schen Allianz“ ergänzt. Ange­deutet wird, dass west­liche Kritik und der Boykott sich immer nur auf die „andere Seite“ richte, also auf den globalen Süden oder Osten.

Vergleiche invol­vieren, wie man hier sehen kann, nie nur eine Seite, sondern tun auch etwas mit der anderen, die beim Vergleich herbei­ge­zogen wird. Sie proji­zieren den Maßstab des Vergleichs – hier z.B. das Framing der „geopo­li­ti­schen Allianz“ – auch auf den Vergleichs­partner. Auf diese Weise erscheint auch die Sistie­rung der Verträge in Russ­land als Ergebnis geopo­li­ti­scher Interessen.

Mir geht es hier nicht darum zu leugnen, dass in Medien oder in der poli­ti­schen Argu­men­ta­tion Doppel­stan­dards verwendet werden, das ist in der Tat häufig der Fall, in unter­schied­li­chen Medien demo­kra­ti­scher Länder ebenso wie in den Staats­me­dien auto­kra­tisch regierter Länder. Und in all diesen Medien werden auch Doppel­stan­dards beklagt. Mir geht es viel­mehr darum zu fragen, warum ausge­rechnet die Kriege Russland/Ukraine und Israel/Gaza mit dem Verweis auf Doppel­stan­dards vergli­chen werden, obwohl sie doch kaum vergleichbar sind. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Verträge mit russi­schen Univer­si­täten wurden nicht sistiert, weil ukrai­ni­sche Univer­si­täten ange­griffen worden sind oder weil russi­sche Univer­si­täten Waffen entwi­ckeln, sondern vor allem weil sich die Rekto­ren­kon­fe­renz in Russ­land und mit ihr 700 Universitätsrektor:innen bereits am 4. März 2022 offen und öffent­lich zum Krieg gegen die Ukraine bekannt haben! Der Brief der Rekto­ren­kon­fe­renz begann mit den Worten: „Russ­land hat die Entschei­dung getroffen, die acht­jäh­rige Konfron­ta­tion zwischen der Ukraine und dem Donbass endlich zu beenden, eine Entmi­li­ta­ri­sie­rung und Entna­zi­fi­zie­rung der Ukraine durch­zu­setzen und sich so vor einer wach­senden mili­tä­ri­schen Bedro­hung zu schützen. […] Die Univer­si­täten waren stets eine Stütze des Staates. Unser vorran­giges Ziel ist es, Russ­land zu dienen.“

Die russ­län­di­schen Univer­si­täten waren zu poli­ti­schen Akteuren des Krieges geworden. Man stelle sich umge­kehrt – da es ja um Vergleich­bar­keit geht – einen solchen Brief israe­li­scher Univer­si­täten vor …

Doppel­stan­dard als Medienkritik

Für mich war die Rede vom Doppel­stan­dard lange Zeit ein russi­sches Propa­gan­da­nar­rativ. Vor meiner Recherche für diesen Artikel war mir nicht bewusst, wie präsent das Wort Doppel­stan­dard in Memes und Schlag­zeilen in sozialen Netz­werken und z.B. in State­ments des BDS (Boycott, Dive­st­ment and Sanc­tions) ist, wenn es um einen Vergleich zwischen den beiden Kriegen geht. Über­ra­schend war zudem, dass der Vergleich der beiden Kriege nicht erst nach dem 7. Oktober 2023 einsetzte, sondern bereits mit dem Angriff Russ­lands auf die Ukraine. Der Vergleich ist zunächst eine Reak­tion auf die Bericht­erstat­tung der west­li­chen „Main­stream­m­e­dien“ über den Angriffs­krieg gegen die Ukraine.

Die Memes zielen grob gesagt auf zwei angeb­liche Darstel­lungen beider Kriege: Eine erste Gruppe von Memes spielt auf die Erzeu­gung von Hass oder Gleich­gül­tig­keit gegen­über Kriegs­hand­lungen an, ein Bild, datiert von 2021, vermehrt verbreitet im März 2022 auf Social Media, tut so, als würden die west­li­chen Medien Hass gegen die russi­schen Angriffe erzeugen, bei israe­li­schen Angriffen auf Gaza aber so berichten, dass man einschlafe. Dabei wird jeweils mit dem glei­chen Bild operiert, nur die Flagge wird ausge­tauscht, so als seien die Bilder austauschbar.

Zu sehen ist auch, dass nicht die Kriegs­hand­lung selbst die Gefühle erzeugt, sondern die Darstel­lung der west­li­chen Medien es sein muss, die den Hass auf Russ­land schürt: ein Narrativ, das Russ­land seit 2014 aktiv verbreitet. In Russ­land heißt es, die west­li­chen Medien, wozu auch ukrai­ni­sche Medien gehören, „setzen Russ­land mit bestia­li­schem Hass unter Druck“ und verbreiten Videos, deren allei­nige Absicht es sei, nega­tive Emotionen gegen­über Russ­land zu wecken.

Im zweiten Bild von 2022 wird sugge­riert, dass die Kritik am russi­schen Krieg gegen die Ukraine von US-amerikanischer Seite aus beju­belt, im Fall von Gaza hingegen stets als Anti­se­mi­tismus abge­wertet werde.

Eine zweite Gruppe von Memes konzen­triert sich auf den Vergleich von Selbst­ver­tei­di­gung und Terro­rismus. Mit Verweis auf das Stich­wort Doppel­stan­dards wird auf eine gezielte Miss­in­ter­pre­ta­tion von Vertei­di­gung und Wider­stand verwiesen. Die starke Verein­fa­chung erzählt jedoch den tatsäch­li­chen Terro­rismus der Hamas weg bzw. lässt ihn als west­liche Inter­pre­ta­tion erscheinen. Dass Wider­stand stra­te­gisch als Terro­rismus inter­pre­tiert wird, ist indes ein wich­tiges Thema, aber ist es tatsäch­lich vor allem die Praxis west­li­cher Medien? In Russ­land jeden­falls ist es Alltag. Dort werden z.B. sowohl Regimekritiker:innen, NGOs und seit dem 22. März 2024 auch die inter­na­tio­nale LGBTQ-Bewegung auf die Terro­ris­mus­liste gesetzt. Wenn aber tatsäch­lich Terro­rismus durch den IS im eigenen Land verübt wird, wie eben­falls am 22. März 2024 beim Attentat auf ein Konzert in der Nähe Moskaus, dann wird dieser Terro­rismus in den staat­li­chen Medien der Ukraine als Strip­pen­zie­herin untergeschoben.