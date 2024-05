Seit den letzt­lich gegen Israel gerich­teten Angriffen der Huthi-Rebellen auf Handels­schiffe im Roten Meer und den mili­tä­ri­schen Gegen­ak­tionen der Verei­nigten Staaten und ihrer Verbün­deten findet der Jemen eine gewisse Beach­tung. Das ist erschre­ckend. Erschre­ckend ist nicht, dass der Jemen nun in den Nach­richten auftaucht, sondern, dass dies erst jetzt, nach der Gefähr­dung von poli­ti­schen und ökono­mi­schen Inter­essen des soge­nannten Westens geschieht. Fast könnte man meinen, dass vorher im Land an der Südspitze der arabi­schen Halb­insel nichts Berich­tens­wertes geschehen wäre. Vergeb­lich durch­sucht man die Nach­rich­ten­da­ten­banken vor 2024 nach dem Jemen. Außer einzelnen verstreuten Berichten wird man kaum fündig.

Abb. 1: Anzahl der Berichte, in denen die jewei­ligen Länder (bzw. poli­ti­schen Enti­täten) im Jahr 2023 in der Tages­schau erwähnt wurden

Dabei herrscht im Jemen seit 2015, also seit mitt­ler­weile neun Jahren, ein Bürger­krieg zwischen der von Saudi-Arabien unter­stützten jeme­ni­ti­schen Regie­rung und den Iran nahe­ste­henden Huthi-Rebellen. Die Ursprünge der mili­tä­ri­schen Ausein­an­der­set­zungen im Jemen reichen aber weiter zurück. Zwei Jahr­zehnte Krieg seit dem Aufstand der Huthi gegen die Regie­rung im Jahr 2004 haben das Land in Trümmer gelegt. 2017 wurde der Jemen von der größten jemals gemes­senen Chole­ra­epi­demie heim­ge­sucht, Schät­zungen zufolge starben in Folge des Bürger­kriegs alleine bis Ende 2021 ca. 377.000 Menschen. Bis heute sind laut UNICEF drei Viertel der Bevöl­ke­rung auf huma­ni­täre Unter­stüt­zung ange­wiesen. Über eine halbe Million Kinder unter fünf Jahren sind lebens­be­droh­lich mangel­er­nährt. Die Vereinten Nationen stuften die Lage im Jemen seit Jahren als „schlimmste huma­ni­täre Krise welt­weit“ ein.

Der blinde Fleck der Medien

Offen­sicht­lich haben das Leid und die huma­ni­täre Kata­strophe im Land aber nicht ausge­reicht, um medial ernst­haft thema­ti­siert zu werden. Der Jemen kam, das zeigt eine vor der Veröf­fent­li­chung stehende Unter­su­chung des Autors dieses Beitrags, in den Nach­richten prak­tisch nicht vor. Das gilt für führende in- und auslän­di­sche Nach­rich­ten­sen­dungen wie die deut­sche und Schweizer Tages­schau, die öster­rei­chi­sche Zeit im Bild 1 (ZIB 1) oder die US-amerikanischen ABC World News Tonight. Das gilt aber auch für die wich­tigsten poli­ti­schen Talk­shows und prak­tisch alle führenden Print­me­dien. Insge­samt wurden in der Unter­su­chung, in deren Zentrum die mediale Vernach­läs­si­gung des Globalen Hungers steht, mehr als 40 Medien ausge­wertet und – mit Ausnahme des ARTE Journal und der taz – gilt für alle, dass der Jemen in der Bericht­erstat­tung der vergan­genen Jahre prak­tisch keine Rolle spielte.

Leider stellt der Jemen keine Ausnahme dar. Als „tödlichster Krieg des 21. Jahr­hun­derts“ gilt der Bürger­krieg in der nordäthio­pi­schen Region Tigray, in den auch Eritrea verwi­ckelt war und der zwischen 2020 und 2022 schät­zungs­weise bis zu 600.000 Menschen­leben forderte. In den Nach­richten wurde jedoch darüber wie auch über die doku­men­tierten Kriegs­ver­bre­chen kaum berichtet. Amnesty Inter­na­tional konsta­tierte schwerste Menschen­rechts­ver­let­zungen wie Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit und ethni­sche Säube­rungen und bemän­gelte das Desin­ter­esse der Inter­na­tio­nalen Gemein­schaft. Zu den verges­senen mili­tä­ri­schen Konflikten gehören auch die Kämpfe in Myanmar zwischen Rebellen und der anti­de­mo­kra­ti­schen Mili­tär­junta sowie der Krieg im Sudan, wo Schät­zungen zufolge über 6 Million Menschen auf der Flucht sind und eine Hungersnot droht. Dass in Haiti, dessen Haupt­stadt Port-au-Prince zu etwa 80 Prozent von riva­li­sie­renden Banden beherrscht wird, im vergan­genen Jahr ca. 4.000 Menschen ermordet wurden, dürften wohl ebenso nur die aufmerk­samsten Nach­rich­ten­zu­schauer oder -leser mitbe­kommen haben. Volker Türk, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschen­rechte zufolge hängt Haiti wirt­schaft­lich und poli­tisch über einem Abgrund. Er verwies auf die huma­ni­täre Krise im Land und forderte den Einsatz inter­na­tio­naler Sicher­heits­kräfte, um die Situa­tion zu stabilisieren.

Die Liste der medial vernach­läs­sigten Krisen, Kriege und Kata­stro­phen ließe sich leicht verlän­gern. Die Hilfs­or­ga­ni­sa­tion CARE hat im Januar 2024 einen Bericht mit den zehn am stärksten vernach­läs­sigten Krisen­ge­bieten veröf­fent­licht, die alle in Afrika liegen.

Die Unauf­merk­sam­keit in Daten

Über Jahre hinweg durch­ge­führte Lang­zeit­un­ter­su­chungen des Autors, zu denen beispiels­weise die Auswer­tung von ca. 6.000 Ausgaben der Tages­schau gehören, zeigen, dass der Globale Süden in den Nach­richten allge­mein eine sehr unter­ge­ord­nete Rolle spielt (Abb. 2).



Abb. 2: Anzahl der Berichte, in denen die jewei­ligen Länder (bzw. poli­ti­schen Enti­täten) in den Jahren 2007-2023 in der Tages­schau erwähnt wurden.

Dies zeigt sich insbe­son­dere auch im direkten Vergleich der Bericht­erstat­tung über ausge­wählte Länder im Globalen Norden und Globalen Süden in der Tages­schau im Jahr 2023 (Abb. 3).

Abb. 3: Anzahl der Berichte über ausge­wählte Länder im Globalen Norden und Globalen Süden

Im Durch­schnitt beschäf­tigen sich Nach­rich­ten­me­dien in ledig­lich etwa 10 Prozent ihrer Sende­zeit oder Beitrags­seiten mit den Ländern des Globalen Südens, obwohl dort etwa 85 Prozent der Welt­be­völ­ke­rung lebt. Im vergan­genen Jahr 2023 waren es in der Tages­schau insge­samt 15 Prozent, was, wie eine genauere geogra­fi­sche Aufschlüs­se­lung zeigt, auf den Krieg in Israel und Gaza in der MENA (Middle East North Africa)-Region zurück­zu­führen ist (Abb. 4).

Abb. 4 Geogra­fi­sche Vertei­lung der Sende­zeit in der Tages­schau im Jahr 2023

(MENA = Middle East North Africa-Region)

Es scheint also, dass hinsicht­lich der Frage, ob über einen Krieg berichtet wird oder nicht, ausschlag­ge­bend ist, ob ein Staat des Globalen Nordens an diesem betei­ligt ist. Kriege ohne unmit­tel­bare Auswir­kungen auf den Globalen Norden, seien sie aus huma­ni­tären Gesichts­punkten auch noch so tragisch, werden in der Regel in den Nach­richten nur äußerst peri­pher registriert.

Das verdeut­licht auch eine verglei­chende Analyse der Tages­schau als reich­wei­ten­stärkste deutsch­spra­chige Nach­rich­ten­sen­dung. In den vergan­genen Jahren tauchten die „schlimmste huma­ni­täre Krise welt­weit“ (Jemen) und der „tödlichste Krieg des 21. Jahr­hun­derts“ (Tigray) in den Nach­richten fast gar nicht auf. Die für beide Krisen­re­gionen aufge­brachte Sende­zeit erscheint verschwin­dend gering im Vergleich zu derje­nigen, die für Themen des Globalen Nordens zur Verfü­gung stand (2020-2022 zum Beispiel nicht einmal 1 Prozent der Sende­zeit für das Topthema des Jahres; Abb. 5). In dieser Hinsicht sind die Ergeb­nisse der Tages­schau reprä­sen­tativ für die meisten deutsch­spra­chigen Medien.

Abb. 5: Vergleich des jewei­ligen Topthemas des Jahres mit den Berichten über die Bürger­kriegs­länder Jemen und Äthio­pien (Tigray)

Kein Süden ohne Norden

Die Margi­na­li­sie­rung von Themen des Globalen Südens, die keine Inter­es­sens­felder des Globalen Nordens zu berühren scheinen, hat Routine und gehört zu den Konstanten der Bericht­erstat­tung der wich­tigsten deutsch­spra­chigen Medien. In der Tages­schau beispiels­weise wurde in der ersten Jahres­hälfte 2022 dem Sport mehr Sende­zeit einge­räumt als allen Ländern des Globalen Südens zusammen. In der öster­rei­chi­schen ZIB 1 wurde 2022 umfang­rei­cher über die briti­sche Königs­fa­milie berichtet als über den Globalen Hunger, obwohl die Zahl der Hungernden, wie das Welt­ernäh­rungs­pro­gramm der Vereinten Nation deut­lich machte, gegen­über der Vorpan­de­mie­zeit um ca. 150 Millionen Menschen zuge­nommen hatte. In der Schweizer Tages­schau war die Bericht­erstat­tung über die Ohrfeige, die der Schau­spieler Will Smith auf der Oscar­ver­lei­hung Chris Rock gab, umfang­rei­cher als über die Bürger­kriege im Jemen und Tigray zusammengerechnet.

Bezeich­nend ist aber auch, dass die deut­sche Tages­schau bereits jetzt in den beiden Monaten um den Jahres­wechsel 2024 quan­ti­tativ umfang­rei­cher über die Angriffe der Huthi auf Handels­schiffe im Roten Meer sowie die hieraus resul­tie­renden wirt­schaft­li­chen Auswir­kungen und die nun erfolgten Luft­schläge der USA berichtet hat als über die huma­ni­täre Lage der Menschen im Jemen in den fünf vorher­ge­henden Jahren zusammen.

Der Bürger­krieg und die huma­ni­täre Kata­strophe im Jemen haben bereits vor den Angriffen der Huthi auf die Handels­schiffe statt­ge­funden. Wie ist es zu erklären, dass Ereig­nisse um den Jemen auf einmal „berich­tens­wert“ geworden sind? Sind das Land bzw. die Region als Nach­rich­ten­thema nun rele­vanter geworden, weil die ökono­mi­schen und poli­ti­schen Inter­essen des „Westens“ betroffen sind? Ist der Jemen aktuell in den Nach­richten, weil der „Westen“ in Form der USA und ihrer Verbün­deten mili­tä­risch aktiv geworden ist? Unver­blümt und ganz direkt gefragt: Ist der Jemen auf einmal „nach­rich­ten­re­le­vant“ geworden, weil sich unter den Betrof­fenen und Opfern nicht „nur“ Jeme­niten befinden?

Am Beispiel Jemen zeigt sich ein viel größeres allge­meines Problem der Bericht­erstat­tung. Poin­tiert gesagt: Berichtet wird anschei­nend erst, wenn Menschen oder Inter­essen des Globalen Nordens in irgend­einer Form betroffen sind. Es ist erschre­ckend, an einem konkreten und ganz realen Beispiel fest­zu­stellen, dass huma­ni­täre Kata­stro­phen und mensch­li­ches Leid ganz offen­sicht­lich alleine nicht ausrei­chen, um in den Nach­richten wahr­ge­nommen zu werden, wenn die betrof­fenen Gebiete im Globalen Süden liegen. Wie sonst ist das mediale Desin­ter­esse am „tödlichsten Krieg des 21. Jahr­hun­derts“ und der „schlimmsten huma­ni­tären Krise welt­weit“ zu erklären?

Der Jemen ist aktuell bis zu einem gewissen Grad in den Nach­richten. Es stellt sich die Frage, wie lange das so sein wird und ob die Berichte bleiben, wenn die Handels­routen durch das Rote Meer wieder sicherer geworden sind. Der Bürger­krieg, der Hunger und das Sterben im Jemen werden, so ist vor dem Hinter­grund der vergan­genen Jahre zu befürchten, auf jeden Fall bleiben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Euro­pean Jour­na­lism Obser­va­tory EJO (hier).