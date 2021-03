Geschichte der Gegenwart Die Univer­sität als ästhetisch-digitaler Raum. Ein Gespräch mit Oliver Ruf Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:00 Share Share Link Embed

Die Maßnahmen zur Eindäm­mung der COVID-19-Pandemie haben welt­weit dazu geführt, dass die Lehre an den Univer­si­täten – mehr noch als der Unter­richt an den Schulen – seit einigen Monaten ganz oder teil­weise in den virtu­ellen digi­talen Raum verla­gert worden ist. Mit einem solchen, oftmals abrupt voll­zo­genen Wechsel hatte im Vorfeld kaum jemand gerechnet. Er ist aus guten Gründen passiert, und er findet aus guten Gründen weiterhin statt. Eine Refle­xion dieses Prozesses ist gleich­wohl, oder eben deshalb, wichtig. Wie werden sich Univer­si­täten künftig zum viel­fäl­tigen Prozess der Digi­ta­li­sie­rung verhalten? Was sollte auf der Ebene nicht nur der Lehre, sondern auch der Forschung, der Koope­ra­tion, der Verwal­tung, der Biblio­theken, der Archive, der Öffent­lich­keits­ar­beit passieren?

ChL/SZ: Oliver Ruf, Du hast gerade ein Buch zum Thema veröf­fent­lich: Die digi­tale Univer­sität. Hat die aktu­elle COVID-19-Pandemie mit ihren Folgen für die Univer­si­täten das Projekt dieses Buches eher beschleu­nigt oder gebremst?

Oliver Ruf: Ich wurde über­rum­pelt und auch regel­recht über­wäl­tigt. Das Buch hatte ich vor dem Hinter­grund meiner Erfah­rungen und meines Enga­ge­ments für die Zukunft der Hoch­schul­lehre bereits kurz vor Coronabegonnen. Damals war ich Mitglied des Netz­werks Lehren der Toepfer-Stiftung geworden, hatte mich ein Jahr lang mit Kolleg*innen aus fast allen Diszi­plinen getroffen und zu diesem Thema debat­tiert. Außerdem hatte ich für eine Publi­ka­tion des Projekts nexus der deut­schen Hoch­schul­rek­to­ren­kon­fe­renz bereits über den Digi­talen Wandel in Studium und Lehre gear­beitet und auch einen Vortrag dazu an der Tech­ni­schen Univer­sität Kaisers­lau­tern gehalten. Als dann der Lock­down im Früh­jahr 2020 kam, war ich auf dem Weg zu zwei Konfe­renzen: zur Jahres­ta­gung der Deut­schen Gesell­schaft für Hoch­schul­di­daktik und zu den Glie­ni­cker Gesprä­chen, wo ich zur digi­talen Univer­sität spre­chen wollte. Beides sollte in Berlin statt­finden. Das Eine fand dann als eine der ersten solcher Tagungen rein digital statt. Das Andere wurde abge­sagt. Man kann also sagen: COVID-19 hat mein Denken in einem Augen­blick im Kern getroffen und war dann für das Schreiben des Buches eine Art Katalysator.

ChL/SZ: Muss­test Du in diesem ganzen Prozess Deine Über­le­gungen, die Du vorab schon hattest, revi­dieren – oder hat sich da eher ein Eindruck bestätigt?

Oliver Ruf: Ich hatte Die digi­tale Univer­sität ursprüng­lich als eine Art Utopie konzi­piert: sehr radikal, sehr kompro­misslos, regel­recht revolutionär.

ChL/SZ: Inwie­fern?

Oliver Ruf: Das Buch sollte eine Provo­ka­tion sein, gegen rein utili­ta­ris­ti­sche Forde­rungen aufbe­gehren und diesen eine philo­so­phi­sche, eine abstrakte Konstruk­tion von digital durch­drun­gener Univer­sität gegen­über­stellen. Nur befand ich mich plötz­lich in der Situa­tion, dass aus der Konzep­tion, die ich damit hin und her wenden und mit univer­si­täts­theo­re­ti­schen Posi­tionen konfron­tieren wollte, eine notwen­dige Wirk­lich­keit wurde, die poli­tisch verordnet und von den Hoch­schulen ohne allzu großen Wider­stand in Maßnah­men­ka­ta­logen nieder­ge­schrieben worden ist. Für einen Medi­en­phi­lo­so­phen ist das eine unge­wöhn­liche Situa­tion. Die eigenen Vorstel­lungen, die man als Gedanken entwi­ckeln möchte, um diese dann einzu­for­dern oder wenigs­tens vorzu­schlagen, anzu­regen, stehen unmit­telbar vor Augen, und man wird während des Denkens bestä­tigt, ohne dass man es schon gesagt oder publi­ziert hätte.

ChL/SZ: In der Vorbe­mer­kung zu Deinem Buch beschreibst Du eindrück­lich, wie die Umstel­lung in den digi­talen Raum im März 2020 buch­stäb­lich von einem Tag auf den anderen voll­zogen werden musste. Wenn man sich ein knappes Jahr danach an die ersten Online-Lehrveranstaltungen erin­nert, scheint ein enormer Lern­pro­zess statt­ge­funden zu haben. Wie siehst Du das? Können wir so weiter­ma­chen? Oder brau­chen wir eine soli­dere Basis für die digi­tale Lehre der Zukunft?

Oliver Ruf: Wir benö­tigen eine andere respek­tive eine neue Grund­lage von Univer­sität. Digi­ta­lität und Digi­ta­li­sie­rung, wie ich sie verstehe und in dem Buch disku­tiere, ist wesent­lich und wesen­haft mehr als das Zur-Verfügung-Stellen von Platt­formen, das Bedienen von Tools, von Soft­ware, die Verla­ge­rung (und Über­wa­chung) von Prüfungen ins Digi­tale (und im Digi­talen). Am Ende betone ich daher, dass wir mit der Univer­sität eigent­lich noch einmal von Neuem anfangen müssten, d.h. sie resetten sollten: als digi­tale Universität.

ChL/SZ: Und welche Para­meter sollten für einen derar­tigen Neustart wichtig sein?

Oliver Ruf: Wir dürfen die Gesell­schaft ‚Univer­sität‘ nicht aus den Augen verlieren und gleich­zeitig das Surplus nicht loslassen, das sich gerade eröffnet. Dazu kann man noch­mals auf eine Umfrage des Philo­so­phi­schen Fakul­tä­ten­tages verweisen, die heraus­ge­stellt hat, dass das Erleben der mit Corona erzwun­genen Online-Lehre grund­sätz­lich gut ist, aller­dings diese für die Mehr­heit der Kolleg*innen ein erheb­li­ches Mehr an Arbeits­be­las­tung durch Lehr­vi­deos, Webi­nare, Screen­casts, Video­sprech­stunden, digi­tale Übungen usw. bedeutet. Zufrieden haben sich ja fast alle mit der Funk­ti­ons­weise im Rahmen des eLear­ning und der digi­talen Werk­zeuge gezeigt. Damit ist aber noch nichts über den Erkennt­nis­wert, das Errei­chen von Lehr- und Lern­zielen oder den tatsäch­li­chen Kompe­tenz­ge­winn oder die Persön­lich­keits­ent­wick­lung im Studium gesagt.

ChL/SZ: Uns inter­es­siert vor allem, welche Schwie­rig­keiten, aber auch welche Chancen Du in der Digi­ta­li­sie­rung im Hinblick auf die „Lehr-Lern-Beziehung“ siehst, die ja die Lehr­per­sonen nicht einfach über­flüssig macht, sondern zunächst einmal die Frage aufwirft, wie eine solche Bezie­hung besten­falls beschaffen sein sollte. Welche Modelle schweben Dir da vor?

Oliver Ruf: Die große Chance besteht darin, die digi­tale Univer­sität nicht ledig­lich als eine ‚digital durch­ge­führte Univer­sität‘ zu begreifen, in der der Patient ‚Univer­sität‘ thera­piert wird, sondern die digi­tale Univer­sität tatsäch­lich als eine Idee zu behan­deln, die nicht den Ort ‚Univer­sität‘ verab­schiedet. Denn ‚Univer­sität’ bedeutet immer auch, eine ‚Heimat‘ für ein gemein­schaft­li­ches Denken zu bieten. Das Risiko ist, diesen ‚Ort‘ zu verlieren und den ökono­mi­schen Kosten-Nutzen-Rechnungen zu erliegen – und auch, den ‚Kampf‘ der Fächer­kul­turen hier weiter auszu­tragen, d.h. die Diszi­plinen gegen­ein­ander auszu­spielen. Eine Univer­sität ist keine ‚Univer­sität‘, wenn sie nicht ihren Diszi­plinen (auch im Digi­talen) ein Dach über dem Kopf zu bieten versucht, unter dem diese sich nicht gegen­seitig die Köpfe einschlagen. Das betrifft auch die Rolle der Lehrenden und deren Bezie­hung zu den Lernenden.

ChL/SZ: Dazu würden wir gerne mehr erfahren.

Oliver Ruf: Bevor man in der digi­talen Univer­sität Expert*in und Erklärer*in bleiben sowie Moderator*in und Berater*in für die Studie­renden werden kann, muss einge­standen werden, dass auch digi­taler Unter­richt eine Form von Kommu­ni­ka­tion bedeutet und sich Kommu­ni­ka­tion auch immer in Problem­si­tua­tionen bzw. mittels Störungen reali­siert. Davon ausge­hend lassen sich Anlässe zur Moti­va­tion und ggf. zur Diszi­pli­nie­rung ausma­chen und finden, die die Rollen­ver­tei­lung und Bezie­hung nicht desta­bi­li­sieren, sondern festigen. Schließ­lich geht es auch in der digi­talen Univer­sität um die ‚Gemein­schaft‘ an der und der Univer­sität. Gleich­zeitig ist damit auch eine proble­ma­ti­sche Grenze der digi­talen Univer­sität ange­spro­chen, die unbe­dingt über­schreitbar gemacht werden muss. Diese Idee der digi­talen Univer­sität darf in Zukunft keine solchen Grenzen haben, sondern sie sollte besser mit ‚Schwellen‘ ausge­stattet sein, die dazu da sind, sie zu überschreiten.

ChL/SZ: Entzündet sich an diesen Schwellen das Revo­lu­tio­näre, Radi­kale, das Du erwähnt hast? Wo liegt dieses utopi­sche Poten­tial? Wie ließe sich die Zukunfts­vi­sion Univer­sität konkret beschreiben?

Oliver Ruf: Im Buch gehe ich in mehreren Passagen auf Jacques Rancières Über­le­gungen aus Le maître igno­rant (1987) ein, in dem er eine eman­zi­pierte Hoch­schul­lehre skiz­ziert. Gezielt wird auf eine wünsch­bare Lehr-Lern-Beziehung, in der es darum geht, wie durch Anwei­sungen (oder Aufträge) Wissen, Fähig­keiten und Erkennt­nisse erworben werden können: „ohne die Notwen­dig­keit von Erklä­rungen“! Dahinter zeigt sich eine, wie auch ich sie nennen würde, ‚virtu­elle Befä­hi­gung‘, die auch die digi­tale Univer­sität in ihrer Revo­lu­tio­na­lität und Radi­ka­lität auszeichnet. Es ist der bewusste Verzicht auf eine hierarchisch-erklärende Bezie­hung bei gleich­zei­tigem Vertrauen in die Fähig­keiten der Lernenden. Diese Bezie­hung entsteht hier explizit nicht durch den Kontakt zu fest­ge­legten Zeiten in fest­ge­legten Räumen, sondern durch die wieder­keh­rende Möglich­keit, die eigenen Fähig­keiten auszu­bilden – „zu verstehen, was andere gemacht und verstanden hatten“, wie es bei Rancière heißt, und zwar „ohne erklä­renden Lehr­meister“, sondern „durch die Span­nung“ des „eigenen Begehrens“.

ChL/SZ: In der Praxis bedeutet die Digi­ta­li­sie­rung der Lehre gleich­wohl auch die Suche nach und die Anwen­dung von neuen Tools. Die Univer­si­täten bieten Weiter­bil­dungen und Work­shops dazu an, und man fühlt sich als Dozent*in heraus­ge­for­dert, möglichst viele davon auszu­pro­bieren. Das macht zwar Spaß, ist aber eher das Gegen­teil einer Vision, wie Du sie in Deinem Buch entwirfst. Ist die aktu­elle „Zwangs­di­gi­ta­li­sie­rung“ denn über­haupt dazu geeignet, um grund­sätz­li­chen Ideen für eine Univer­sität der Zukunft zum Durch­bruch zu verhelfen?

Oliver Ruf: Mir kommt es wie ein Durch­lauf­er­hitzer vor, der dem Diskurs ständig Energie zuführt, diesen heiß werden, aber auch heiß laufen lässt. Nötig sind mithin Abküh­lungen, die die Tempe­ratur regeln bzw. in Schach halten. Aus meiner Sicht könnten solche Kühl­ag­gre­gate in der Refle­xion von Wahr­neh­mungs­weisen bestehen. Ich möchte für eine digital-ästhetische Univer­sität plädieren, d.h. für eine Hoch­schule, in der Weisen der Wahr­neh­mung und des Verhal­tens, der tech­ni­schen Durch­drin­gung und Vorbe­stim­mung von digi­taler Lehre, Forschung und Verwal­tung und der damit verbun­denen sozialen Hand­lungen insti­tu­tio­na­li­siert werden. Diese Insti­tu­tio­na­li­sie­rung meint die Etablie­rung einer „Umge­bung“, einer „Umwelt“ bzw. einer „Ökologie“ von Univer­sität, in der es um digi­tale Affi­zie­rungen und Alte­rie­rungen geht, die Entfer­nungen verrin­gern und diese Entfer­nungs­re­duk­tion als Grad­messer begreifen, um die Univer­sität nach wie vor als „Raum“ zu konsti­tu­ieren, in dem man „haust“ oder besser: „wohnt“.

ChL/SZ: Im Zusam­men­hang mit digi­taler Lehre in Pande­mie­zeiten ist viel von den Gefahren und Risiken der sozialen Verein­sa­mung die Rede. Und auch hier gibt es schon eine ganze Reihe von Tools, mit denen man das soziale Leben von Studie­renden im digi­talen Raum beför­dern kann. Wie siehst Du die Zukunft des sozialen Lebens an Universitäten?

Oliver Ruf: Es geht um die Aufgabe, die digi­tale Univer­sität ästhe­tisch (mit allen Sinnen der Erkenntnis) als jenes „Milieu“ bzw. als jenen „Raum“ zu bauen, der sich – um einen letzten theo­re­ti­schen Stand­punkt zu zitieren – „dadurch auszeichnet bzw. von anderen Räumen unter­scheidet, dass er sich ausschließ­lich in Ausein­an­der­set­zung mit dem Phänomen der Bevöl­ke­rung, die ihn ‚bewohnt‘, ausbildet.“ (Maria Muhle) Es ist aber an der Zeit, sich von ‚klas­si­schen‘ Lehr-Lern-Einheiten (z.B. mit Lehr­ver­an­stal­tungen à 90 Minuten etc.) zu verab­schieden und statt­dessen Zusam­men­künfte anzu­bieten, die als Commu­nities funk­tio­nieren, um zu diesem Zweck auch ggf. in der Univer­sität ausschließ­lich mobil zu lehren und zu lernen – etwa mittels Smart­phones. Die Entde­ckung des Smart­phones (einschließ­lich dessen Ästhetik) für die Univer­sität könnte deren Zukunft bedeuten.

ChL/SZ: Kannst Du denn schon von konkreten posi­tiven Erfah­rungen einer derar­tigen mobilen Lehre mittels Smart­phones berichten? Spontan stellt sich für uns die Frage, ob eine derar­tige Mobi­li­sie­rung nicht gleich­zeitig zu einer Entgren­zung der zeit­li­chen und perso­nellen Ressourcen führt – und damit auch zu Effekten der Über­for­de­rung mit Blick auf das indi­vi­du­elle Enga­ge­ment auf allen Seiten. Im schlechten Fall dürfte eine solche Lehre dazu tendieren, die vorhan­denen Macht­ver­hält­nisse nicht zugunsten einer demo­kra­ti­scher aufge­stellten Univer­sität zu über­winden, sondern zu tota­li­sieren. Oder siehst Du das anders?

Oliver Ruf: Diese Befürch­tungen der Über­for­de­rung und/oder Entgren­zung sind ein Befund, der auch unab­hängig vom Diskurs ‚Univer­sität‘ die soziale Praxis der Smartphone-Mediennutzung auszeichnet. Über­sehen wird dabei u.U., dass zumin­dest Erwach­sene (!) in der Lage sein können, den Umgang mit diesen Arte­fakten gewinn­brin­gend (im besten Fall auch: erkennt­nis­brin­gend) zu prak­ti­zieren. Auch hier geht es mir nicht um den Einsatz ‚irgend­einer‘ Soft­ware bzw. ‚irgend­wel­cher‘ Apps, sondern um einen Wandel des Bewusst­seins gegen­über Medien schlechthin. Der Mensch – inner­halb wie außer­halb der Univer­sität – ist gegen­wärtig nicht mehr ohne diese Art von Technik wenigs­tens zu denken. Und gerade auch eine ‚Politik‘ des Smart­phone Cultural-Hacking, bei der die poten­ti­ellen Überwachungs- und Kontroll­me­cha­nismen umco­diert, verfremdet bzw. neu geschrieben werden können, zeigt, dass hier auch ein Möglich­keits­ho­ri­zont der digi­talen Lehre schlum­mert: abseits der Frage nach konkreten Erfah­rungen, sondern als Möglich­keit, die Univer­sität neu zu lesen.

