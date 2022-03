Wenn man die Worte hört, die in diesem jüngsten Krieg in Europa gespro­chen werden (und die Anspie­lungen in den nicht gesagten Worten), lässt sich ein irri­tierter Blick auf den Kalender kaum vermeiden. Wir schreiben das Jahr 2022, und auf dem Terri­to­rium des souve­ränen Staates Ukraine wird ein Angriffs­krieg geführt. Doch die Worte, die in offi­zi­ellen und inof­fi­zi­ellen Erklä­rungen geäu­ßert werden, scheinen aus einer früheren Zeit zu stammen: Es ist viel von „Faschismus“ und „Faschisten“, von „Nazismus“ und „Nazis“ (und „Entna­zi­fi­zie­rung“) und anderen Begriffen die Rede, die dem russi­schen Ohr aus dem Großen Vater­län­di­schen Krieg vertraut sind. In den sozialen Medien werden Bilder von Moskau und Kiew aus den Jahren 1941 und 1942 aufge­rufen (Menschen, die in einen Himmel voller feind­li­cher Flug­zeuge blicken, Zivi­listen, die in U-Bahn-Stationen Schutz suchen). Und natür­lich gibt es viele Analo­gien zu Hitler, zu den Ereig­nissen der Jahre 1939 und 1941. Der Zweite Welt­krieg scheint lebendig und präsent. Oder besser gesagt, der Kampf um seine Erin­ne­rung und sein mora­li­sches Erbe ist in vollem Gang und tritt der Gegen­wart brutal ins Gesicht.

Schwie­rige Vergangenheit

In den letzten Tagen haben selbst die skep­tischsten Beobachter:innen schmerz­lich gelernt, dass man Putins Äuße­rungen zur Geschichte ernst nehmen muss. Nicht, weil sie einen Beitrag zur Geschichte leisten, sondern weil sie in Politik über­setzt werden. Nicht, weil sie der Komple­xität der Geschichte, wie sie sich zuge­tragen hat, gerecht werden (ganz zu schweigen von der fach­li­chen Anfor­de­rung, unter­schied­liche Inter­pre­ta­tionen gegen­ein­ander abzu­wägen), sondern weil sie die Art und Weise beein­flussen – und zugleich wider­spie­geln –, wie viele Russ:innen die Situa­tion sehen. Und wich­tiger noch: Sie werden in den kommenden Jahren Teil der globalen Debatte sein, weil sie nicht nur an Millionen von Menschen, die in Russ­land leben, verbreitet wurden, sondern über russi­sche Medien auch weltweit.

Als Deut­sche ist mir die häufige und fast alltäg­liche Verwen­dung des Begriffs „Faschist“ in der russi­schen Sprache schon immer beson­ders aufge­fallen. Als Histo­ri­kerin, die sich mit der Kriegs- und Nach­kriegs­zeit befasst, konnte ich das Aufkommen dieses Begriffs in Archiv­do­ku­menten nach­voll­ziehen. Während in Berichten aus der Mitte des Krieges noch häufig von „deut­schen Inva­soren“ (neme­ckie zach­va­tčiki) oder „deutsch-faschistischen Inva­soren“ (nemecko-fašistskie zach­va­tčiki) die Rede war, kam es in den Nach­kriegs­jahren zu einer entschei­denden Verschie­bung hin zu einer Normie­rung der Rhetorik, die das deut­sche Element prak­tisch verschwinden ließ und die besiegten Nazis als Faschisten in der Erin­ne­rungs­kultur etablierte. Das lag zum einen an der Grün­dung der DDR und damit an der Schaf­fung eines „guten“ Deutsch­lands, zum anderen aber auch daran, dass man so die nicht­deut­schen Kolla­bo­ra­teure in die Erzäh­lung einbe­ziehen konnte, ohne kompli­zierte Unter­schei­dungen machen zu müssen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich persön­lich von diesem rheto­ri­schen Trick profi­tierte. Denn anders als im Verei­nigten König­reich, wo ich die meiste Zeit meines Lebens verbrachte, hatte ich in Russ­land oder in der Ukraine nie das Gefühl, in Defen­sivstel­lung gehen zu müssen, wenn ich meine Natio­na­lität preisgab. Deut­sche zu sein, bedeu­tete nicht unbe­dingt, eine Faschistin zu sein.

Doch die promi­nente Rolle, die der Begriff „Faschist“ in der sowje­ti­schen und post­so­wje­ti­schen Geschichts­rhe­torik spielte und spielt, bedeu­tete auch, dass er dehnbar und allseits und allzeit verwendbar war. Die stärkste inner­so­wje­ti­sche Asso­zia­tion mit dem Begriff war den Westukrainer:innen zuge­ordnet. Mir wurde noch in den 1990er Jahren oft – fast beiläufig – gesagt, „dass dort alle Faschisten seien“. Die histo­ri­sche Grund­lage für diese (unwahre) Behaup­tung ist die kompli­zierte und oft sehr wider­sprüch­liche Rolle, die die ukrai­ni­sche Unab­hän­gig­keits­armee unter der Führung von Stepan Bandera in den Kriegs- und Nach­kriegs­jahren spielte. Manchmal kolla­bo­rierte man mit den Deut­schen, manchmal bekämpfte man sie. Der Wider­stand gegen das sowje­ti­sche Regime war Maxime und erlaubte Hand­lungen und Stra­te­gien, die sich auch oft gegen einhei­mi­sche Zivi­listen rich­teten. Bis Mitte der 1950er Jahre waren Bandera und seine Leute in einen Gueril­la­kampf mit dem sowje­ti­schen Militär und der sowje­ti­schen Zivil­ver­wal­tung verwi­ckelt und übten in der Tat erheb­liche Gewalt vor allen gegen Polen und Juden aus. Bandera und seine Truppen sind in der West­ukraine und bei den ukrai­ni­schen rechts­ge­rich­teten Para­mi­li­tärs seit 1991 zu Helden geworden (und im Verbor­genen waren sie es die ganze Zeit), was nicht nur von den Russ:innen, sondern auch von der jüdi­schen Gemeinde der Ukraine, von Polen sowie von Historiker:innen, die auf diesem Gebiet arbeiten, als äußerst proble­ma­tisch einge­stuft wird. Spätes­tens seit 2014 ist die unkri­ti­sche Vereh­rung des national-ukrainischen Kriegs- und Nach­kriegs­wi­der­stands nicht mehr nur ein lokales Phänomen, sondern steht im Zentrum der Debatten, die das ukrai­ni­sche Staats­nar­rativ mitprägen.

Umkämpfte Erin­ne­rung

Das alles macht deut­lich, dass bestimmte Daten wie 1991 (Unab­hän­gig­keit), 2004 (Oran­gene Revo­lu­tion) und 2014 (Euro­maidan) zwar wich­tige Markie­rungen in der jüngsten Geschichte der Ukraine sind, dass es aber auch eine Geschichte gibt, die wie ein unter­ir­di­scher Strom unter diesen allge­mein bekannten Zäsuren verläuft. Einer der tiefsten Gräben in der sowje­ti­schen Gesell­schaft verlief zwischen unter­schied­li­chen kollek­tiven und indi­vi­du­ellen Erin­ne­rungen an den Großen Vater­län­di­schen Krieg. Die Vereh­rung Banderas im ukrai­ni­schen Westen war nicht zuletzt auch eine Reak­tion auf ein kompro­miss­loses offi­zi­elles Narrativ (das von Stalin geschaffen und von Breschnew verstärkt wurde), das wenig Raum für Nuancen und jene persön­li­chen Erin­ne­rungen ließ, die der Geschichte der sowje­ti­schen Befreiung von Faschismus und natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Besat­zung zuwi­der­liefen oder zumin­dest nicht mit der ihr inne­woh­nenden Heroi­sie­rung der sowje­ti­schen Armee über­ein­stimmten. Die Ukraine, und insbe­son­dere der Teil, der 1939 gemäß den Bestim­mungen des Molotow-Ribbentrop-Protokolls von der Sowjet­union annek­tiert wurde, hatte keine einfache Geschichte zu erzählen. Wie die Historiker:innen Frank­reichs, Däne­marks und anderer Länder beschrieben haben, hinter­lässt eine Okku­pa­tion mora­lisch verwor­rene Land­schaften, die sich einer einfa­chen Eintei­lung in Kolla­bo­ra­teure und Wider­stands­kämpfer entziehen. Und je länger eine Besat­zung andauert, desto unüber­sicht­li­cher wird das Bild und umso unhalt­barer werden Schwarz-Weiss-Erzählungen.

Unge­achtet solcher Komple­xi­täten war das Resultat dieser extrem kontrol­lierten sowje­ti­schen Rhetorik und Erin­ne­rungs­kultur an den Krieg, dass spätes­tens seit den 1970er Jahren der ulti­ma­tive Mittel­finger gegen das sowje­ti­sche Regime darin bestand, Nazi­sym­bole zur Schau zu stellen oder sich ander­weitig durch Insi­gnien oder Worte, mit ‚Faschisten‘ zu iden­ti­fi­zieren (selten jedoch explizit ideo­lo­gisch, fast immer ober­fläch­lich symbo­lisch). In meinen Inter­views mit ehema­ligen, sowje­ti­schen Hippies war nicht selten neben Frie­dens­zei­chen und folk­lo­ris­ti­schen Schmuck­stü­cken auch von Haken­kreuzen und Nazi-Uniformen, die das Hippie­re­per­toire ergänzten, die Rede. Solche Prak­tiken waren nicht nur unter den Hippies der Fall. Bei den Bayreu­ther Musik­fest­spielen kam es vor einigen Jahren zu einem Skandal um den russi­schen Opern­sänger Evgenii Nikitin, bei dem ein täto­wiertes Haken­kreuz auf der Brust entdeckt worden war. Seine Recht­fer­ti­gung, dass dies nichts mit dem Natio­nal­so­zia­lismus zu tun habe, klang für die deut­schen Orga­ni­sa­toren nicht glaub­würdig. Hier­zu­lande ist das Haken­kreuz eindeutig belegt. Für dieje­nigen jedoch, die die sowje­ti­sche Heavy-Metal-Szene in den späten 1980er und 90er Jahren kannten, die gera­dezu gesät­tigt war von dieser Art von Symbolik, machte seine Aussage durchaus Sinn. Am Ende der Sowjet­zeit lag nicht nur die ideo­lo­gi­sche Klar­heit des Kommu­nismus in Scherben. Auch der Faschismus war zu einer Chiffre degra­diert worden, die für eine vage Vorstel­lung von Provo­ka­tion stand, seine dunklen Züge und seine düstere Geschichte jedoch ausblen­dete. Dieser Prozess der Verharm­lo­sung hat sich dann in der post­so­wje­ti­schen Ära teil­weise wieder etwas revi­diert: Die russi­schen Opfer im Großen Vater­län­di­schen Krieg wurden in der Puti­nära einer der wich­tigsten Kris­tal­li­sa­ti­ons­punkte der russi­schen Iden­tität. Die Faschisten waren wieder die anderen. Haken­kreuze tauchten aber zum Beispiel vor ein paar Tagen in einem Mobi­li­sa­ti­ons­video für ‚Z‘ auf – der Buch­stabe, der die russi­sche Kriegs­kam­pagne anführt. Es ist nicht klar, wer diese Videos, die auch marschie­rende deut­sche SS-Truppen zeigen, produ­ziert hat. Sie kursierten aber weit und unge­hin­dert im russi­schen Internet.

Die Ukraine verlegte ihren feier­li­chen Erin­ne­rungstag an den Krieg im Einklang mit dem übrigen Europa schon vor ein paar Jahren vom 9. auf den 8. Mai – ein enorm symbol­träch­tiger Akt, der zeigt, dass die Ukraine ihre Unab­hän­gig­keit selbst auf dieses heiligste aller kollek­tiven Gedächt­nisse bezieht, die sie mit Russ­land teilt. Die Ukraine erin­nert sich anders. Und seitdem der Feiertag in Russ­land immer mehr mili­ta­ri­siert wurde, an dem man selbst Klein­kinder in Welt­kriegs­uni­formen steckte und sich immer mehr zu einem impli­ziten Mantra russi­scher Größe bekannte, wurde die Distanz zwischen den ukrai­ni­schen, ambi­va­len­teren Erin­ne­rungen und derer des ‚großen Bruders‘ immer grösser. Putins Beschwö­rung ukrai­ni­scher „Faschisten“ ist daher ein eindring­li­cher Sammel­ap­pell an all jene post­so­wje­ti­schen Menschen, die den Großen Vater­län­di­schen Krieg wie er als mili­tä­ri­schen und mora­li­schen Sieg der Sowjet­union und ihres wich­tigsten Nach­fol­ge­staates Russ­land deuten und sich dementspre­chend an ihn erin­nern und beschwören. Es die Beschwö­rung jenes Geschichts­bildes, das er durch die strenge Kontrolle eines mili­ta­ri­sierten und gesäu­berten Geschichts­lehr­plans und durch die staat­lich geför­derten Feiern zum „Tag des Sieges“ am 9. Mai mit immer größerem Nach­druck propa­giert hat. Es ist eine Kriegs­er­klä­rung an dieje­nigen, deren Erin­ne­rung anders ist – und die daher per Defi­ni­tion der Feind sind. In der Kriegs­po­litik gibt es kein Grau und schon gar nicht in Putins Welt­an­schauung. Der Feind war und bleibt ein Faschist.

„Stalins Geschenk“

Dieser Krieg um die Erin­ne­rung hat sich bereits in den frühen 2000er Jahren im Kleinen in den heftigen Kontro­versen um Denk­mäler für sowje­ti­sche Soldaten in Riga und Tallinn abge­spielt. Doch in der Ukraine geht es um ganz andere Dimen­sionen. Von der Ukraine wurde nie nur passive Akzep­tanz eines staats­stif­tenden Erin­ne­rungs­nar­rativ erwartet. Die Ukraine sollte dieses Narrativ, aktiv unter­stützen und Teil des russi­schen Selbst­ver­ständ­nisses sein. Und Teil dieses Narra­tives war, und ist, eine gewisse posi­tive Bele­gung der Sowjet­union – hier ganz explizit als Union verschie­dener Ethnien und Repu­blik. Nicht die Ukraine und auch nicht Russ­land hat den Krieg gewonnen, sondern die Sowjet­union. Die Behaup­tung der ukrai­ni­schen Souve­rä­nität als solche ist eine Provo­ka­tion gegen dieses Geschichts­bild, weil sie die 1944/45 etablierte Nach­kriegs­ord­nung und ihre Grenzen in Frage stellt. Sie verla­gert die Akteurs­ebene vom Staat – der in Putins Augen ein heiliges Gebilde ist – auf das Volk, das 1991 mit über 92 % für die Unab­hän­gig­keit gestimmt hat. Dies ist die Legi­ti­mität des ukrai­ni­schen Staates und sein Selbstverständnis.

In Putins Augen exis­tiert die Ukraine in ihrer jetzigen Form jedoch nur aufgrund dessen, was er als „Stalins Geschenke“ bezeichnet (neben weiteren soge­nannten ‚Geschenken‘ aus der Zaren- und Revo­lu­ti­ons­zeit). Damit ist der nach 1945 ethnisch gerei­nigte ukrai­ni­sche Westen der Ukraine gemeint (die zahlen­mäßig große jüdi­sche Bevöl­ke­rung wurde von den Nazis getötet und die noch größere polni­sche Bevöl­ke­rung war Teil eines Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs mit Polen). In Putins Welt­bild wurde die ukrai­ni­sche Nach­kriegs­re­pu­blik somit 1945 von Stalin geschaffen und damit als Teil des Sieges über den Faschismus mora­lisch legi­ti­miert; sie schulde daher Putin, der sich als den recht­mä­ßigen Erben von Stalins Mission und Macht sieht, Bünd­nis­treue – auch im Jahre 2022.

Es ist aufschluss­reich, sich an dieser Stelle an den Begriff zu erin­nern, den Putin zu Beginn der Mili­tär­inva­sion einge­führt hat: die „Entna­zi­fi­zie­rung“ der Ukraine. Auch dies ist ein stali­nis­ti­scher Begriff. Während vor dem Krieg die gängige Floskel zur poli­ti­schen Verfol­gung „Volks­feind“ lautete, mutierte sie in den Nach­kriegs­jahren zu „Faschist“ oder „Kolla­bo­ra­teur“. Beide Kate­go­rien waren dehnbar und dienten dazu, Rech­nungen auf vielen Ebenen zu beglei­chen. Auch nur der Hauch eines Kontakts mit den deut­schen Besat­zern – ja schon der reine Aufent­halt auf besetzten Gebiet – hatte nega­tive Konse­quenzen für Millionen von Sowjet­bür­gern, beson­ders für die Tausende von Ostarbeiter:innen, die zumeist gegen ihren Willen verschleppt wurden. Diese Leute wurden sozial ausge­grenzt, durften nicht studieren, durften keine leis­tenden Posi­tionen inne­haben und sich nicht kultu­rell betä­tigen. Auch ihre Kriegs­er­in­ne­rung kam in der offi­zi­ellen Erzäh­lung nicht vor. Wie die Säube­rungen in den 1930er Jahren bedeu­tete Entna­zi­fi­zie­rung im sowje­ti­schen Kontext keinen Versuch zu diffe­ren­zieren oder Mittä­ter­schaft zu analy­sieren; sie folgte viel­mehr einer Ausgrenzungs-, ja einer Vernich­tungs­logik. Sie knüpfte an Bilder der Konta­mi­na­tion an (eine weitere Obses­sion, die Stalin und Putin teilen) und wurde sowohl kollektiv als auch indi­vi­duell verstanden. Putins Verwen­dung des Begriffs „Entna­zi­fi­zie­rung“ lässt erahnen, was für eine Ukraine er sich nach seinem Krieg vorstellt. Unter dem Deck­mantel eines Begriffs, der in der ganzen Welt als Zeichen für die Wieder­her­stel­lung von Gerech­tig­keit verstanden wird, plant Putin für die Ukrainer:innen nicht nur, die physi­sche Realität eines Lebens im eigenen Staat zu zerstören, sondern auch ihr Selbst­ver­ständnis als Volk zu vernichten. Ihr Selbst­ver­ständnis als eine unab­hän­gige Nation ist in seiner Wahr­neh­mung per se unmo­ra­lisch und deshalb den Verbre­chen der Nazis gleichzusetzen.

Fehl­ein­schät­zungen

Die letzten Tage haben aber auch gezeigt, dass sich Putin hinsicht­lich der emotio­nalen Kraft seiner Rhetorik und ihrer Wirkung auf sein haupt­säch­li­ches Ziel­pu­blikum, die russi­sche Bevöl­ke­rung, zum Teil geirrt hat. Der Mangel an Gegen­wär­tig­keit in den offi­zi­ellen Verlaut­ba­rungen ist beson­ders für die jüngere Genera­tion in schmerz­li­cher Weise offen­sicht­lich. Putins Reden stehen in krassem Gegen­satz zu der Vision eines modernen Staates, die Selen­skyi in den letzten Tagen in seinen Reden auf Russisch an russi­sche Staats­bürger skiz­ziert hat. Zudem hat der Begriff „Faschist“, wie ich bereits ange­deutet habe, schon zu Sowjet­zeiten seinen Glanz und damit auch seine Kraft verloren. Er hat zumeist bei der älteren Genera­tion eine gewisse Reso­nanz. Bei den unter 30-jährigen ist diese Reso­nanz allen­falls perfor­mativ. Aber es ist schwer, die offi­zi­elle Propa­ganda mit den eigenen Lebens­er­fah­rungen zu verein­baren. Zu viele Russen haben Freunde und Familie in der Ukraine, um eine solche Quadratur des Kreises mit Leich­tig­keit zu schaffen. Nichts­des­to­trotz gibt es auch viele Berichte von ukrai­ni­schen Bürgern, die erzählen, dass ihre Verwandten ihnen auch noch unter russi­schem Bomben­be­schuss erzählen, dass sie bald von den „ihrigen“ (d.h. den Russen) gerettet würden.

Das russi­sche Narrativ hat Kraft, aber auch Schwach­stellen. Putin hat die Feier­lich­keiten zum 9. Mai im Laufe der Jahre zu einem mili­ta­ri­sierten Zirkus mit Klein­kin­dern degra­diert, die in Uniformen der Sowjet­armee herum­laufen. Aber in den letzten dreißig Jahren fand parallel dazu auch eine Ausein­an­der­set­zung auf sehr persön­li­cher Ebene mit dem Krieg statt. Dazu gehören Initia­tiven wie „Das letzte Regi­ment“, bei der Menschen bei Paraden die Bilder ihrer Väter und Groß­väter tragen und den Krieg auf diese Weise als Teil der Fami­li­en­ge­schichte zu verstehen versu­chen. Diese Art des Geden­kens eignet sich wenig für krie­ge­ri­sche Zwecke, da ihre emotio­nale Botschaft von Trauer und Verlust geprägt ist und damit eher eine Art Pazi­fismus fördert. Man sollte nicht vergessen, dass schon im 1. Tsche­tsche­ni­en­krieg es die Verei­ni­gung der Solda­ten­mütter war, die den stärksten Druck auf die dama­lige Regie­rung Jeltzin ausübte. Die Tatsache, dass Selen­skyi jüdisch ist und daher ein Opfer des Faschismus gewesen wäre und kein Täter, unter­streicht die Absur­dität der Anschul­di­gungen gegen seine Regie­rung als „Nazi­junta“, auch wenn dieser Aspekt im Westen wahr­schein­lich stärker beachtet wird als in Russland.

In den nächsten Tagen, Wochen oder sogar Monaten wird viel Blut vergossen werden und es werden viele Verlet­zungen entstehen, die wiederum Poten­tial für weitere Konflikte schaffen. So wie sich die Sowjet­union nie von dem äußeren und inneren Impe­rium erholt hat, das sie 1945 geschaffen hat, wird die Ukraine, auch eine unter­wor­fene Ukraine, für die russi­sche Politik eine eiternde Wunde bleiben. Sie wird als Lack­mus­test für Loya­lität dienen (wie wir es schon jetzt in den Unter­stüt­zer­briefen der russi­schen Univer­si­täten sehen), gleich­zeitig aber auch Banner des inner­rus­si­schen Wider­stands werden. Und es hat Russ­land in der Welt bereits gezeichnet. Als Deut­sche weiß ich, was es heißt, sich für die Taten des eigenen Landes zu schämen, lange nachdem sie geschehen sind und auch ohne persön­liche Betei­li­gung. Als Kind habe ich meine Eltern ange­fleht, im Urlaub nicht zu laut zu spre­chen. Der mili­tä­ri­sche Sieg mag viel­leicht an Russ­land gehen. Aber Scham ist ein hoher Preis, der noch lange zu zahlen sein wird.

Post­scriptum

Nachdem ich den vorste­henden Artikel verfasst hatte, wurde mir klar, dass er zwar meine Gedanken als Histo­ri­kerin wider­spie­gelt, aber keines­wegs ange­messen wieder­gibt, was ich als Expertin, Besu­cherin und Freundin der Ukraine und Russ­lands empfinde. Ich bin vor allem wegen der Menschen in der Ukraine zutiefst verzwei­felt. Es gab für mich so viele glück­liche Stunden in den letzten dreissig Jahren, in denen ich durch Kiew, Odessa, Lemberg, Czer­no­witz und Simferopol streifte. Auf der Krim verbrachte ich den größten Teil des Jahres 1999. Hier lernte ich alles mögliche Sowje­ti­sche, Russi­sche, Ukrai­ni­sche, Tata­ri­sche und Karai­ti­sche – und noch einiges mehr. Es bricht mir das Herz, wenn ich Aufnahmen von diesen Orten und ihren Bewohner:innen sehe, die beschossen, bedroht oder besetzt werden. Als Histo­ri­kerin, die zur Sowjet­union forscht, ist man es gewohnt, viel Leid zu sehen, nicht nur in der Geschichte, sondern auch im heutigen post­so­wje­ti­schen Raum. Doch die Bösar­tig­keit und Unnö­tig­keit dessen, was jetzt geschieht, über­steigt dieses Ausmaß. In gewisser Weise macht eine histo­ri­sche Betrach­tung im Moment wenig Sinn, denn es gibt keine Analyse, die einen unpro­vo­zierten Angriff mit Tausenden von Opfern erklären kann. Ich muss zugeben, dass ich auch Angst habe, denn obwohl Putins Russ­land von Anfang an repressiv und aggressiv war (Putin begann seine Amts­zeit als Präsi­dent mit dem zweiten Tsche­tsche­ni­en­krieg), gab es immer gewisse Grenzen. Jetzt scheint es so, dass es keine Grenzen gibt, die nicht über­schritten werden könnten. Die umfas­sende „Säube­rungs­ak­tion“ begann im November mit der Liqui­die­rung von Memo­rial – einer der Säulen des Perestroika-Wandels. Sie setzt sich fort mit einer ange­strebten Liqui­die­rung der Ukraine als Staat. Die rheto­ri­schen Drohungen haben Schweden und Finn­land erreicht. Putin ist dabei, die Uhr zurück­zu­drehen. Und niemand weiß, wo er sie stoppen will. Schon jetzt ist klar, dass er bereit ist, für dieses Vorhaben sowohl die Ukrainer als auch die eigenen Leute zu opfern.