Die Schweiz steckt in einer Selbst­be­schrei­bungs­krise. Dies deshalb, weil die Politik viele Probleme nicht mehr auf die Reihe kriegt. Diese werden nämlich durch die Aussen­be­zie­hungen und äusseren Abhän­gig­keiten des Landes mitver­ur­sacht, während die Berner Macht­me­chanik binnen­zen­trisch konstru­iert ist. Kein Wunder, dass dauernd über Druck von aussen geklagt wird und dass die Regie­rung regel­mässig zum Notrecht greift. In dieser Krisen­lage wurde die Neutra­lität nach jahr­zehn­te­langem Dämmer­schlaf erneut zur Zauber­formel aufer­weckt, welche in einer von Kata­stro­phen heim­ge­suchten, raschem Wandel unter­wor­fenen Welt feste Orien­tie­rung verspricht.

Doch auch dies funk­tio­niert nicht mehr. Neutra­lität ist heute nicht mehr ein natio­nal­in­te­gra­tiver Mythos, sondern eine pola­ri­sie­rende Maxime. Die Zustim­mungs­raten befinden sich im Sink­flug, für viele ist sie zum Anachro­nismus verkommen, während andere, vorzug­weise am rechten Rand des poli­ti­schen Spek­trums (SVP, Pro Schweiz), ein Glau­bens­be­kenntnis aus ihr machen und sie in einer beson­ders engen Fassung per Volks­in­itia­tive in der Verfas­sung veran­kert wollen.

Einsei­tige Neutralität

Die «koope­ra­tive Neutra­lität», die Bundesrat Ignazio Cassis im Früh­jahr 2022 lancierte, sollte den vertrackten inter­na­tio­nalen und euro­päi­schen Verflech­tungs­zu­sam­men­hängen, in denen die Schweiz operiert, Rech­nung tragen. Das Konzept stürzte umge­hend ab. Es hatte ein Glaub­wür­dig­keits­lücke, weil der neutrale Klein­staat faktisch genau auf das Gegen­teil zusteuern wollte, nämlich auf eine maximal auf Eigen­nutz und damit einseitig ausge­rich­tete Neutra­li­täts­po­litik. Nach der mili­tä­ri­schen Inva­sion der russi­schen Streit­kräfte in die Ukraine vor nun schon fast andert­halb Jahren verband die Regie­rung ihre neutrale Posi­tio­nie­rung mit der Ableh­nung von Wirt­schafts­sank­tionen. Das wurde aller­dings weder in der Aussen­wahr­neh­mung noch in der Schweiz selbst akzep­tiert. Als durch die Medi­en­be­richt­erstat­tung bekannt wurde, dass 150 bis 200 Milli­arden russi­sche Olig­ar­chen­ver­mögen auf dem helve­ti­schen Finanz­platz verwaltet werden, dass der neutrale Klein­staat als opera­tive Dreh­scheibe für mehr als die Hälfte des russi­schen Rohstoff­han­dels fungiert und dass viele Tycoons von Putins Gnaden sich hier­zu­lande eines sorg­losen Lebens erfreuen, stieg der Druck auf die Schweizer Regie­rung an. Nach Tagen des Zögerns und Zauderns lenkt der Bundesrat ein und über­nahm am 28. Februar 2023 die Sank­tionen der Euro­päi­schen Union.

Obwohl das neutra­li­täts­po­li­tisch und -recht­lich völlig in Ordnung war, berich­tete die New York Times in den «Brea­king News», die Schweiz habe nun ihre 500-jährige «tief verwur­zelte Tradi­tion der Neutra­lität» aufge­geben. Das russi­sche Aussen­mi­nis­te­rium erklärte fast gleich­lau­tend, die Schweiz habe bedau­er­li­cher­weise ihren Status als neutraler Staat einge­büsst und sei nun ein «feind­li­cher Staat». Im Inland liess Chris­toph Blocher in Über­bie­tung des Kreml-Statements verlauten, sein Land sei jetzt «leider Kriegs­partei».

Diese «Zeitenwende»-Statements sahen darüber hinweg, dass die Sank­tionen in der Schweiz nur sehr zaghaft umge­setzt werden. Obwohl, wie die Fina­nical Times berichtet, «Dubai das neue Genf» des Ölhan­dels zu werden sich anschickt, bleibt die Vertre­tung russi­scher Inter­essen in den Berei­chen Vermö­gens­ver­wal­tung und Rohstoff­ge­schäfte in der Schweiz intakt. Diese anhal­tende, unneu­trale Unter­stüt­zung des Aggres­sors wird im mili­tä­ri­schen Bereich über­kom­pen­siert. Weit herum Kopf­schüt­teln löste im Herbst 2022 die Weige­rung des Bundes­rates aus, eine Bewil­li­gung für den Re-Export von Luftabwehr-Munition und die Liefe­rung von 96 in Italien einge­mot­teten Leopard-Panzern via Deutsch­land an die Ukraine zu erteilen. Exeku­tive und Admi­nis­tra­tion verschanzten sich hinter einer engen Ausle­gung der Haager Abkommen von 1907. Im Parla­ment suchte die Sozi­al­de­mo­kratie zusammen mit dem Frei­sinn vergeb­lich nach einem gesetz­li­chen Weg, um diese Blockie­rung zu über­winden. So blieb es beim Nein.

Neutra­lität und Nützlichkeit

Als das Völker­recht seit dem 16. Jahr­hun­dert die Bezie­hungen zwischen Staaten zu regu­lieren begann, war das Recht auf Neutral­sein die Kehr­seite des Rechts auf Krieg. Bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahr­hun­derts liessen sich drei Effekte der Neutra­lität erkennen: Erstens schwächten sich, wie etwa Jean Bodin fest­hielt, die Kriegs­par­teien gegen­seitig, woraus für einen neutralen Staat ohne weiteres Zutun ein rela­tiver Gewinn resul­tiert. Die faktisch neutrale Haltung der Eidge­nos­sen­schaft im Dreis­sig­jäh­rigen Krieg (1618-48) hatte wesent­lich dazu beigetragen, dass sie – so Grim­mels­hausen im Simpli­zis­simus – als ein «irdisch Para­dies» erschien. Zwei­tens liess sich ein neutraler Status nur mit Unter­stüt­zung der grossen Mächte absi­chern. Indem die Eidge­nos­sen­schaft auf Kriege verzich­tete, konnte sie zahlungs­kräf­tige krieg­füh­rende Mächte mit Soldaten versorgen, was für die regie­renden Fami­li­en­ver­bände beträcht­li­chen Reichtum brachte und gleich­zeitig das Profil eines nütz­li­chen Puffer­staates schärfte. Drit­tens zeugte die Selbst­be­zeich­nung als «ein Neutral Standt» (so im «Defen­sio­nale von Wyl» 1647) vom Willen, die im Corpus Helve­ticum wirkenden Antago­nismen zu neutra­li­sieren. Bis ins 20. Jahr­hun­dert dienten Neutra­li­täts­er­klä­rungen dazu, innere Span­nungen zu moderieren.

Die Verbin­dung von Neutra­lität und Nütz­lich­keit durchzog in der Folge die Geschichte der Schweiz. Im ausge­henden 19. Jahr­hun­dert vermochten schwei­ze­ri­sche Unter­nehmen, die einen Kolo­nia­lismus ohne Kolo­nien betrieben, als Go between zwischen riva­li­sie­renden impe­ria­lis­ti­schen Gross­mächten eine Neutra­li­täts­di­vi­dende zu reali­sieren. Dass der frei­sin­nige Parla­men­ta­rier und spätere Bundesrat Hermann Obrecht 1917, mitten im Ersten Welt­krieg, die neutrale Schweiz als «Lieb­lings­auf­ent­halt der Kapi­ta­listen» charak­te­ri­sierte, gehört ins selbe Kapitel wie die «neutrale» Ausnut­zung aller Geschäfts­mög­lich­keiten mit dem natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Deutsch­land während des Zweiten Welt­krieges. Im histo­ri­schen Rück­blick fällt auf, dass die wich­tigsten «Neutra­li­täts­er­klä­rungen» der Schweiz zu Beginn des Ersten Welt­krieges (am 3. August 1914) und des Zweiten Welt­krieges (am 30. August 1939) mit dem Über­gang zu einem extra­kon­sti­tu­tio­nellen Notrechts­re­gime einher­gingen. Beide Male setzte eine lang andau­ernde «Implo­sion des Verfas­sungs­rechts» und eine gegen­läu­figen «Explo­sion des sekun­dären Voll­mach­ten­rechts» ein (wie der Staats­rechtler Andreas Kley in seiner Verfas­sungs­ge­schichte der Schweiz schreibt).

Die Verrecht­li­chung der Neutra­lität durch­wirkte diese poli­ti­schen Vorgänge und wirt­schaft­li­chen Stra­te­gien. 1815 wurde die Neutra­lität der Eidge­nos­sen­schaft von den Gross­mächten sowohl aner­kannt wie auch garan­tiert. Das Neutralisierungs-Design von aussen und der Hang zum Neutral­sein im Innern ergänzten sich situativ perfekt. Im Zweck­ar­tikel der Bundes­ver­fas­sung von 1848 wurde die Neutra­lität jedoch nicht erwähnt, weil man in ihr ein Mittel zum Zweck sah. Die Haager Abkommen von 1907, welche die Schweiz rati­fi­ziert hat, kodi­fi­zierten das bishe­rige Völker­ge­wohn­heits­recht. An eine Wirt­schafts­kriegs­füh­rung, wie sie im 20. Jahr­hun­dert prak­ti­ziert wurde, dachten die Vertrags­par­teien damals noch nicht. Die Rege­lung von Waffen­lie­fe­rungen durch neutrale Staaten blieb unterbelichtet.

Kollek­tive Sicher­heit und Gewaltverbot

Nach dem Ersten Welt­krieg entstand eine neue Rechts­lage. Mit Artikel 435 des Versailler Frie­dens­ver­trages wurde die schwei­ze­ri­sche Neutra­lität 1919 ein weiteres Mal bestä­tigt; ein Jahr darauf trat die Schweiz dem Völker­bund bei und inte­grierte sich erst­mals in ein System kollek­tiver Sicher­heit. Sie war stolz darauf, dass Genf zum Sitz der ersten inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tion von Staaten auser­koren wurde. Mit der Londoner Erklä­rung vom 13. Februar 1920 willigte sie ein in wirt­schaft­liche Sank­tionen gegen Staaten, die Angriffs­kriege auslösten. Für den (mehr­heit­lich vom Frei­sinn gestellten) Bundesrat war es klar, dass die Rechts­gü­ter­ab­wä­gung zwischen einem sturen «inte­gralen» Neutra­li­täts­ver­ständnis und der neuen Frie­dens­ord­nung nur zugunsten der letz­teren ausgehen konnte. Er argu­men­tierte «in der Fort­dauer des Zustandes der Schutz­lo­sig­keit des Rechtes und der daraus folgenden Feind­schaft der Völker» liege «die grösste, wenn auch viel­leicht nicht unmit­tel­barste Gefahr für unser Land». Der neutrale Klein­staat prak­ti­zierte fortan (bis 1938) eine «diffe­ren­zi­elle Neutralität».

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Der Völker­bund gewährte den einzelnen Staaten noch immer ein «Recht auf Krieg». Dies änderte sich mit dem Brian-Kellog-Pakt von 1928, der in der erhel­lenden Studie von Oona A. Hathaway und Scott. J. Shapiro als «the most trans­for­ma­tive event of human history» inter­pre­tiert wird. Das erste Mal in der Welt­ge­schichte sollte der Grund­satz Si vis pacem, para pacem durch­ge­setzt werden. Mit der Nega­tion des ius ad bellum geriet unwei­ger­lich auch das ius ad neutra­litatem in die stra­te­gi­sche Defen­sive. Die Schweiz unter­zeich­nete den Pakt 1929 dennoch, weil sie zwischen Neutra­li­täts­po­litik und univer­seller Kriegs­äch­tung eine klare Ziel­kon­ver­genz erkannte.

Gegen den aggressiv-expansionistischen Natio­nal­so­zia­lismus verfügten weder der Völker­bund noch der Kriegs­äch­tungs­pakt über geeig­nete Abwehr­mittel. Doch nach dem Ende des Zweiten Welt­krieges wurde 1945 ein erwei­tertes allge­meines Gewalt­verbot in die UN-Charta aufge­nommen. Diesem entspricht das Recht auf kollek­tive Selbst­ver­tei­di­gung im Falle eines Angriffs­krieges. Unter diesen Bedin­gungen erodierte das Neutra­li­täts­recht weiter. Am Ende des Kalten Krieges veröf­fent­lichte der öster­rei­chi­sche Völker­rechtler Karl Zemanek einen Aufsatz mit dem Titel «The Chaotic Status of the Laws of Neutra­lity», in dem er auf die «allge­meine Unord­nung», d.h. die vielen Unge­wiss­heiten, Lücken und Unschärfen des völker­recht­li­chen Neutra­li­täts­status hinwies.

Damit schlug Zemanek Töne an, in die Schweizer Völker­rechtler einstimmten. In Zürich konsta­tierte Dieter Schindler jr. 1992 «Anzei­chen eines Verlusts an univer­seller Geltung»; seit 1945 sei kein Staat mehr den Haager Neutra­li­täts­ab­kommen beigetreten, selbst solche nicht, die sich, wie Irland, Laos oder Malta als «neutral» bezeich­neten. Es finde eine «Verdrän­gung des Neutra­li­täts­rechts durch Frie­dens­völ­ker­recht» statt, das die Rechte und Pflichten neutraler Länder verän­dere. 2015 schrieb der Völker- und Verfas­sungs­rechtler Daniel Thürer, in der völker­recht­li­chen Lite­ratur es sei «still geworden um die Neutra­lität». Als Stich­wort in Lehr­bü­chern sei diese «prak­tisch ganz verschwunden». Bei ihrem UN-Beitritt 2002 strebte die Schweiz gar keinen Neutra­li­täts­vor­be­halt mehr an, sondern depo­nierte bloss eine Neutralitätserklärung.

Bundes­ver­fas­sung, Völker­recht und die Aufgaben der Schweiz

In einer Welt, in der es Dutzende von bewaff­neten Konflikten um Ressourcen und Macht­po­si­tionen gibt, kann eine neutrale Haltung für ein Land wie die Schweiz, das Depo­si­tar­staat der Genfer Konven­tionen von 1949 und damit der Kern­ab­kommen des huma­ni­tären Völker­rechts ist, auch heute durchaus sinn­voll sein. Die Haager Abkommen von 1907, welche die im Zeichen eines Rechts auf Krieg stehende Welt des 19. Jahr­hun­derts reprä­sen­tieren, haben als Refe­renz­rahmen ausge­dient. Es gilt, die neutrale Haltung auf die eigene Verfas­sung und den Wandel völker­recht­li­cher Grund­sätze abzu­stimmen. Dazu drei abschlies­sende Überlegungen.

Erstens muss die Schweiz den Frie­dens­auf­trag, der in ihrer eigenen Bundes­ver­fas­sung von 1999 formu­liert ist, weit ernster nehmen als bisher. In diesem staats­fun­die­renden Doku­ment wird die Neutra­lität nur zweimal erwähnt, nämlich in den Kompe­tenz­ar­ti­keln der Bundes­ver­samm­lung Art. 173) und des Bundes­rates (Art. 185). Hingegen stipu­liert Zweck­ar­tikel 2, die Schwei­ze­ri­sche Eidge­nos­sen­schaft «setzt sich ein für (…) eine fried­liche und gerechte inter­na­tio­nale Ordnung». Dies korre­spon­diert mit der UN-Charta. Diese ist zwar reform­be­dürftig, stellt aber doch die zukunfts­träch­tigste Richt­schnur der schwei­ze­ri­schen Aussen- und Frie­dens­po­litik dar.

Zwei­tens gilt zu sehen, dass das Insis­tieren auf einer totalen, inte­gralen, umfas­senden Neutra­lität schon in der Zwischen­kriegs­zeit das Wohl­ge­fallen mäch­tiger Dikta­toren gefunden hat, während die Schweiz damit ihr natio­nales Geschäfts­mo­dell absi­chern konnte. Unab­hängig von der Moral­frage, die eine solche unheim­liche Allianz von Aggres­soren und Neutralen aufwirft, ist ein solches Vorgehen heute nicht mehr prak­ti­kabel. Es verhin­dert zudem ein verstärktes Enga­ge­ment der Schweiz in supra­staat­li­chen sowie inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen sowie eine sicher­heits­po­li­ti­sche Öffnung nach Europa und es sabo­tiert die konstruk­tive Klärung des Verhält­nisses der Schweiz zur Euro­päi­schen Union.

Drit­tens sollte die Schweiz mit einer auf die UN-Charta Bezug nehmenden Ausnah­me­re­ge­lung Waffen­lie­fe­rungen – seien sie direkt oder indi­rekt – an die Ukraine ermög­li­chen. Eine gene­relle Locke­rung des Kriegs­ma­te­ri­al­ge­setzes wäre hingegen kontra­pro­duktiv. Dass das Parla­ment kurz vor dem russi­schen Angriffs­krieg das Waffen­aus­fuhr­ge­setz noch­mals verschärfte, hatte seinen Grund keines­wegs in einer «Frie­dens­il­lu­sion», wie dies Rüstungs­lob­by­isten behaupten. Viel­mehr lieferte die Schweiz laut dem Uppsala Conflict Data Program zwischen 2000 und 2017 Waffen an 32 Staaten, die in Konflikte invol­viert waren. 2017 betraf das mehr als 30 Prozent der Rüstungs­güter. Dies ohne Einbezug der sog. Dual use-Güter, die direkt kriegs­re­le­vant sind. Ein ETH-Militärforscher erklärte unlängst, solche von der Schweiz in beträcht­li­chem Ausmass getä­tigten Liefe­rungen spielten «für die Kampf­kraft der russi­schen Armee eine grös­sere Rolle als die Einfuhr von fertigen Waffen­sys­temen».

Wenn der Histo­riker Marco Jorio, Verfasser eines neuen Über­blicks­werks zur schwei­ze­ri­schen Neutra­lität, pole­mi­siert, das «Verbot, an Krieg­füh­rende Rüstungs­ma­te­rial zu liefern» sei «Ausdruck eines moralisch-pazifistischen Main­streams in unserem Land», so verdreht er die Geschichte. Viel­mehr zeigt sich, dass die Schweiz den Geist ihrer Verfas­sung doppelt verletzt, indem sie ohne Rück­sicht auf die inter­na­tio­nale Frie­dens­ord­nung «an Krieg­füh­rende Rüstungs­ma­te­rial» expor­tierte, um sich anschlies­send in schein­hei­liger Neutra­li­täts­pose gegen Liefe­rungen an die Ukraine zu stellen, von deren Vertei­di­gungs­krieg die künf­tige Sicher­heit Europas und der Schweiz mass­geb­lich abhängt. Verant­wort­lich für dieses Versagen ist ein bürgerlich-rechtsnationalistisch domi­niertes Parla­ment, das mit Pazi­fismus wenig am Hut hat.

Auch wenn die Schweiz doch noch Waffen liefern würde, wäre dies nicht kriegs­ent­schei­dend. Die Fixie­rung auf die mili­tä­ri­sche Frage verstellt den Blick auf die Aufgaben, auf die sich der neutrale Klein­staat mit seiner beträcht­li­chen wirtschaftlich-finanziellen Kapa­zität konzen­trieren sollte. Ange­sagt ist eine massive Betei­li­gung der Schweiz am wirt­schaft­li­chen Wieder­aufbau und an der medi­zi­ni­schen Versor­gung der Ukraine. Zur Finan­zie­rung könnte eine Kriegs­ge­winn­steuer einge­führt werden. Wichtig ist zudem eine dynamisch-umsichtige Rolle der Schweiz als Mitglied des UNO-Sicherheitsrates in diesem und nächsten Jahr. Drin­gend ist die umge­hende Rati­fi­ka­tion des Atom­waf­fen­ver­bots­ver­trages, der auf der Kippe steht. Gegen eine despa­rate Vari­ante der «Zeiten­wende», die sich Putins Gewalt­prinzip will­fährig anver­wan­delt und auf allge­meine Aufrüs­tung setzt, sollte sich eine neutrale Schweiz weiterhin «verstärkt für Abrüs­tung und Rüstungs­be­schrän­kung» stark machen, wie das der Völker- und Staats­rechtler Daniel Thürer 2015 anmahnte. Si vis pacem, para pacem ist eine Maxime mit Zukunft, auch wenn sie in bestimmten Konstel­la­tionen wider­sprüch­lich bleiben muss.