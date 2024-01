Dass der zweite Senat des Bundes­ver­fas­sungs­ge­richts am 15. November 2023 das zweite Nach­trags­haus­halts­ge­setz aus dem Jahr 2021 für nichtig erklärte, kam für viele Verfas­sungs­experten nicht gänz­lich über­ra­schend. Denn dass die Umschich­tung von Haus­halts­mil­li­arden aus unge­nutzten Corona-Fonds in einen Klima­fonds nur schwer­lich mit dem Geist der Schul­den­bremse vereinbar sein könnte, hatten juris­ti­sche Sach­ver­stän­dige schon seiner­zeit bei der Verab­schie­dung des entspre­chenden Gesetzes hervor­ge­hoben. Gleich­wohl stürzte das Urteil vor allem die Bundes­re­gie­rung in größere Turbu­lenzen, sorgte aber auch bei Landes­re­gie­rungen und sogar bei der Oppo­si­tion für düstere Mienen, die sich im Falle einer zukünf­tigen Regie­rungs­be­tei­li­gung ja eben­falls mit den geschärften Regeln ins Benehmen setzen müsste.

Die durch den Rich­ter­spruch maximal scharf gestellte Schul­den­bremse wurde 2009 einge­führt. Es war die Zeit der Finanz­krise, der Staat hatte bereits die ersten milli­ar­den­schweren Rettungs­pa­kete für den Finanz­sektor geschnürt, und nicht zuletzt deshalb empfahl die dama­lige Kommis­sion zur Reform des deut­schen Föde­ra­lismus, ein Instru­ment zur Schulden- und Defi­zit­be­gren­zung in die Verfas­sung aufzu­nehmen. Sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat stimmten im Früh­sommer der entspre­chenden Grund­ge­setz­än­de­rung mit der erfor­der­li­chen Zwei­drit­tel­mehr­heit zu, wobei die Entschei­dung nicht mit einer größeren öffent­li­chen Debatte einher­ging, wohl auch, weil die drama­ti­schen Entwick­lungen der Finanz­krise die Medi­en­be­richt­erstat­tung dominierten.

Doch worin genau besteht eigent­lich der Sinn oder gar die „höhere Weis­heit“ (Chris­tian Lindner), die ihre Befür­worter der Schul­den­bremse und womög­lich auch grund­sätz­lich der Austeri­täts­po­litik zuer­kennen? Gibt es so etwas wie eine „Regie­rungs­ra­tio­na­lität“ (Foucault) der Austerität, zu deren tech­no­lo­gi­schem Arsenal auch und insbe­son­dere Vorrich­tungen wie die Schul­den­bremse gehören?

Die ordo­li­be­rale Tradition

Bei der Spuren­suche im Reich der intel­lek­tu­ellen Geschichte nach einer ‚Logik‘ von Austerität und Schul­den­bremse landet man bald und wenig über­ra­schend bei der Tradi­tion des Ordo­li­be­ra­lismus. Schließ­lich heftet sich Lindner selbst dieses Label ans Revers und neben Bundes­bank und Wirt­schafts­mi­nis­te­rium gehört das Finanz­mi­nis­te­rium wohl zu den deut­schen Insti­tu­tionen, in denen das ordo­li­be­rale Erbe noch am meisten gepflegt wird. Konsul­tiert man die ordo­li­be­ralen Klas­siker, allen voran Walter Eucken, den spiritus rector der soge­nannten Frei­burger Schule seit den 1930er Jahren, dann wird schnell klar, dass die ordo­li­be­rale Tradi­tion insge­samt die Bedeu­tung fiska­li­scher Diszi­plin hervor­hebt. Daraus ergibt sich unter anderem eine recht scharfe Front­stel­lung gegen keyne­sia­ni­sche Vorstel­lungen von Global­steue­rung und deficit spen­ding, die Eucken in seinem Klas­siker Grund­sätze der Wirt­schafts­po­litik (1952) unter dem Begriff der Voll­be­schäf­ti­gungs­po­litik disku­tiert. Eucken sorgt sich vor allem um die infla­tio­nären Tendenzen, die eine solche Politik schüre und somit Preis­wert­sta­bi­lität gefährde – ein Grund­pfeiler von Euckens Vorstel­lung einer funk­tio­nie­renden Wett­be­werbs­ord­nung. Daneben schwingt aber auch eine gewisse Skepsis mit, ob die Defi­zite, die man in Krisen­zeiten ange­häuft hat, auch tatsäch­lich in Boom-Zeiten wieder getilgt werden.

Es lohnt sich, diese Spur weiter­zu­ver­folgen, denn sie führt uns zur tiefer­lie­genden Logik der Schul­den­bremse. Die ordo­li­be­rale Skepsis bezieht sich nämlich nicht nur auf keyne­sia­ni­sche Krisen­ma­nager, sie speist sich viel­mehr aus einem grund­le­genden Vorbe­halt gegen­über diskre­tio­nären, das heißt nicht regel­ge­bun­denen Hand­lungs­spiel­räumen in Wirtschafts- und Finanz­po­litik. So ist etwa Euckens Ideal­vor­stel­lung im Hinblick auf die Geld­po­litik nicht die einer unab­hän­gigen Zentral­bank, sondern viel­mehr eines waren­ge­deckten Währungs­re­gimes in der Tradi­tion des Gold­stan­dards, in die quasi-automatische Anpas­sungs­me­cha­nismen einge­baut sind, die Zentral­banker und ihre Entschei­dungen letzt­lich über­flüssig machen würden. Aber auch darüber hinaus bezeichnet die von Eucken vorge­stellte „regel­ba­sierte“ Wirtschafts- und Finanz­po­litik den kleinsten und funda­men­talsten gemein­samen Nenner der ordo­li­be­ralen Ideen­welt. Die poli­tisch vorge­ge­bene „Ordnung“, die „Regeln“ sollen die Wirt­schaft als ein sich selbst stabi­li­sie­render Mecha­nismus dann vor weiteren staat­li­chen Inter­ven­tionen schützen bzw. diese soweit wie möglich über­flüssig machen – auch wenn sich Eucken darüber im Klaren war, dass selbst eine perfekt austa­rierte Wett­be­werbs­ord­nung nicht gänz­lich ohne korri­gie­rende Eingriffe bestehen können würde.

Die List des Odysseus

Doch das Problem von Regeln besteht darin, dass sie ange­wendet werden müssen, um zu greifen, und diese Notwen­dig­keit wird nur allzu schnell zum Einfallstor für die eigen­nüt­zigen Kalküle von Akteuren, die zu einer Erosion des Regel­werks führen. Das Problem, mit dem sich eine ordo­li­be­rale Agenda der Verre­ge­lung von Politik mit dem Ziel etwa der Austerität konfron­tiert sieht, lautet also: Wie ist es möglich, die Anwen­dungs­spiel­räume im Hinblick auf Regeln und, grund­sätz­lich, die dies­be­züg­li­chen Einfluss­mög­lich­keiten von poli­ti­schen Akteuren soweit wie möglich zu mini­mieren? Massiv verkom­pli­ziert wird das Ganze dadurch, dass die anzu­wen­denden Regeln erst einmal einge­führt werden müssen, was aus ordo­li­be­raler Perspek­tive einen außer­or­dent­li­chen Kraftakt der poli­ti­schen Akteure fordert, die den Staat sozu­sagen erst einmal aus dem Klam­mer­griff der diversen Inter­es­sen­gruppen befreien muss. Die ordo­li­be­rale Diagnose, die bezeich­nen­der­weise aus den frühen 1930er Jahren stammt, besagt also, dass es einer gera­dezu heroi­schen Mani­fes­ta­tion poli­ti­scher Souve­rä­nität bedürfe, um die fehl­ge­lei­tete Inter­es­sen­po­litik keyne­sia­ni­scher oder sons­tiger Couleur hinter sich zu lassen, um sich dann aber im Moment der erfolg­reich etablierten Regel­ord­nung voll­ständig selbst zu suspen­dieren. Die Entpo­li­ti­sie­rung des Wirt­schafts­le­bens durch seine Verre­ge­lung ist zugleich die spek­ta­ku­läre Bestä­ti­gung der Macht der Souve­rä­nität wie auch ihre para­doxe Selbst-Negation.

Dieses Para­doxon zieht sich durch die gesamte Debatte über die Selbst­bin­dung, zu deren Versinn­bild­li­chung typi­scher­weise eine Episode aus der grie­chi­schen Mytho­logie heran­ge­zogen wird: Die sprich­wört­liche List des Odys­seus mani­fes­tierte sich im Zusam­men­treffen mit den Sirenen schließ­lich in seiner ‚Selbst­bin­dung‘ an den Mast seines Schiffes, um ihrem Gesang lauschen zu können ohne Gefahr zu laufen, von Ihnen in die Tiefe gezogen zu werden. Auf die mora­li­sche Aufla­dung, die dieses Bild enthält, wird noch zurück­zu­kommen sein. Wich­tiger aber ist an dieser Stelle der Hinweis darauf, dass das Bild genau genommen gar nicht das belegt, was es belegen soll, nämlich die Möglich­keit (und Wünsch­bar­keit) effek­tiver Selbst­bin­dung. Schließ­lich kann sich Odys­seus ja gerade nicht selbst an den Mast binden; zumin­dest wäre es ihm ein Leichtes jeden von ihm selbst geknüpften Knoten auch wieder zu lösen – es braucht schon die Matrosen, um ihn so zu fesseln, dass er sich nicht wieder selbst befreien kann.

So steckt in der Geschichte tatsäch­lich eine höhere Weis­heit, nämlich die, dass es für Souve­räne per defi­ni­tionem alles andere als trivial ist, sich selbst zu binden, weil sie dadurch die eigene Souve­rä­nität einbüßen würden. Umge­kehrt würde ihre Souve­rä­nität aber auch in Frage gestellt, wenn sie nicht in der Lage wären, sich selbst zu binden – ein Paradox, das aus der christ­li­chen Theo­logie in Bezug auf Gott seit Jahr­hun­derten bekannt ist („Wie kann ein allmäch­tiges Wesen etwas schaffen, das jenseits seiner Macht liegt und trotzdem allmächtig bleiben? Wie kann es, umge­kehrt, allmächtig genannt werden, wenn es dies nicht könnte?“) und uns an die Einsicht Carl Schmitts erin­nert, dass in der Tat viele der Grund­be­griffe der poli­ti­schen Philo­so­phie ursprüng­lich der Theo­logie entlehnt sind.

Doch mit theo­lo­gisch umrankten Para­doxen wollte man es im wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Denken nicht bewenden lassen und machte sich zum einen daran, das Problem, dessen Lösung die Schul­den­bremse sein soll, klarer zu defi­nieren, und zum anderen auf die Suche nach Möglich­keiten, sie auf effek­tive Weise zu imple­men­tieren – wobei das erste Unter­fangen gelang, aber nur auf Kosten des zweiten.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

„Rent-Seeking“

Wollte man dieses intellektuell-politische Projekt an einer Person fest­ma­chen, dann müsste dies unwei­ger­lich James Buchanan sein. Der US-amerikanische Ökonom gehörte in den 1960er Jahren zu den Mitbe­grün­dern der Public-Choice-Theorie, die für sich in Anspruch nahm, den forma­li­sierten Nach­weis dafür erbracht zu haben, dass die Ratio­na­lität der Austerität und die Tech­no­logie der Schul­den­bremse für libe­rale Demo­kra­tien alter­na­tivlos sind, wenn sie nicht in ihren eigenen Schulden ertrinken und das Gemein­wohl gegen Parti­ku­lar­in­ter­essen vertei­digt werden soll. Das allge­gen­wär­tige Problem in demo­kra­ti­schen Kontexten laute nämlich: Rent-Seeking. Buchanan und seine Mitstreiter verall­ge­mei­nerten in der Herlei­tung des entspre­chenden Theo­rems einfach die Annahmen des Verhal­tens­mo­dells des rational nutzen­ma­xi­mie­renden Akteurs, dessen Nutzen typi­scher­weise dann am größten ist, wenn Regeln für alle außer ihm selbst gelten.

Gemäß diesen Annahmen war zu erwarten, dass wirt­schaft­liche Akteure (aber auch alle anderen) mit Nach­druck eine solche Sonder­be­hand­lung (Steu­er­nach­lässe, Protek­tio­nismus, Ausnah­me­re­ge­lungen etc.) von Seiten der Politik fordern würden. Konse­quen­ter­weise war aber eben davon auszu­gehen, dass auch Poli­tiker nutzen­ma­xi­mie­rende Akteure ein vitales Inter­esse an ihrer Wieder­wahl haben und dies bedeu­tete, dass diese Forde­rungen in demo­kra­ti­schen Kontexten in der Hoff­nung, dadurch die eigenen Wieder­wahl­chancen zu erhöhen, oftmals auf offene Ohren stoßen würden. Damit würden aber letzt­lich die durch­set­zungs­fä­higsten Parti­ku­lar­in­ter­essen zu Lasten des Allge­mein­wohls, genauer gesagt, zu Lasten der zukünf­tigen Gene­ra­tionen trium­phieren, da die anfal­lenden Kosten für die gefor­derten Sonder­be­hand­lungen von rational agie­renden Poli­ti­kern typi­scher­weise über Schulden finan­ziert würden.

Die einzige Möglich­keit, dem Spiel des Rent-Seeking, von dem beide Seiten zu Lasten Dritter profi­tieren, einen Riegel vorzu­schieben, bestand daher in einer strikten finan­zi­ellen Regel­bin­dung für den Staat. Damit traten Buchanan und seine Mitstreiter in gewisser Weise das ordnungs­theo­re­ti­sche Erbe der Frei­burger Schule an, sollte es doch in der nun entste­henden Subdis­zi­plin der Verfas­sungs­öko­nomik oder Consti­tu­tional Econo­mics gerade um die Frage der ökono­mi­schen Auswir­kungen von funda­men­talen Regel­ord­nungen gehen. Die nahe Verwandt­schaft zwischen den beiden Tradi­tionen wurde folge­richtig in der ersten Ausgabe der Zeit­schrift Consti­tu­tional Poli­tical Economy, dem Zentral­organ der neuen Forschungs­rich­tung, hervor­ge­hoben, deren Cover übri­gens nun seit über dreißig Jahren eine Darstel­lung des gefes­selten Odys­seus ziert. Auf ein Mission State­ment über Agenda und Rahmen der Verfas­sungs­öko­nomik aus der Feder von James Buchanan folgte nur wenige Seiten später ein Aufsatz Helmut Leipolds über die viel­fäl­tigen Korre­spon­denzen zwischen „consti­tu­tional econo­mics“ und „neoli­beral ordnungs­theorie“. Diese Verbin­dung sollte sich in den kommenden Jahren weiter inten­si­vieren; symbol­trächtig wurde Buchanan 2004 zum Ehren­prä­si­dent des Walter Eucken Insti­tuts in Frei­burg ernannt (der andere Ehren­prä­si­dent war übri­gens Fried­rich August Hayek).

Das poli­ti­sche Paradox der Schuldenbremse

Wenn aller­dings die Verall­ge­mei­ne­rung der Homo-Oeconomicus-Annahme eine klarere Problem­be­schrei­bung und damit auch eine Recht­fer­ti­gung der Schul­den­bremse lieferte, erschwerte sie doch gleich­zeitig die Suche nach einer trag­fä­higen Lösung, und zwar auf so simple wie funda­men­tale Weise. Sicher, aus Buchanans Sicht waren die Schwie­rig­keiten, die sich aus der oben behan­delten Frage der Souve­rä­nität ergeben, auf die gleiche Art und Weise zu bewäl­tigen, wie man es auch mit anderen Selbst­bin­dungen des Staates tat, nämlich durch die Stra­tegie der Konsti­tu­tio­na­li­sie­rung. Es musste nur gelingen, ein balanced-budget amend­ment – das heißt eine Schul­den­bremse – in die Verfas­sung aufnehmen zu lassen, um zumin­dest erheb­liche Sperr­klin­ken­ef­fekte wirksam werden zu lassen und die Schul­den­bremse dem Zugriff wech­selnder demo­kra­ti­scher Mehr­heiten zu entziehen. Aber abge­sehen davon, dass auch Buchanan keine Lösung für das Anwen­dungs­pro­blem aufzu­weisen hatte, verschärften sich die theo­re­ti­schen Schwie­rig­keiten auch noch an anderer Stelle: Schließ­lich musste man nur Buchanans eigener Argu­men­ta­tion folgen, um bei der Frage zu landen, warum Poli­tiker, die halb­wegs bei klarem Verstand sind, jemals dazu bereit sein sollten, eine Schul­den­bremse in die Verfas­sung zu schreiben, wenn sie damit ihrem urei­gensten Inter­esse, ‚Renten‘ verteilen zu können, doch zuwi­der­han­deln würden.

Es ist gera­dezu kurios: Buchanan musste (ebenso wie die Ordo­li­be­ralen) eine wirk­lich über­zeu­gende Antwort auf diese doch recht grund­sätz­liche Frage schuldig bleiben – während Poli­tiker das taten, was er im Rahmen seiner eigenen Theorie nicht erklären konnte, nämlich Schul­den­bremsen in Verfas­sungen zu schreiben. Der Trend begann in den frühen 2000er Jahren in diversen euro­päi­schen Staaten – die Schweiz machte 2001 den Anfang – und der Euro­päi­sche Fiskal­pakt von 2012 erhob die Schul­den­bremse in der EU zur allge­meinen Norm, indem alle 25 Unter­zeich­ner­staaten sich verpflichten mussten, eine entspre­chende Vorkeh­rung in ihre Verfas­sung aufzunehmen.

Schulden und Schuld

Was ein Sieg in der Praxis der Austerität darstellte, muss jedoch als Nieder­lage für ihre theo­re­ti­sche Begrün­dung gewertet werden. Denn wenn Poli­tiker tatsäch­lich Schul­den­bremsen verab­schieden, damit sogar Wahl­kämpfe betreiben und Wahlen gewinnen, dann belegt das ja eigent­lich, dass sich die Frage, auf die die Schul­den­bremse die Antwort liefern soll, so gar nicht stellt.

Fragt man sich, warum sich entgegen Buchanans Annahme Poli­tiker, insbe­son­dere libe­ral­kon­ser­va­tiver Couleur, so sehr an die Schul­den­bremse klam­mern, obwohl sie mit den geschil­derten konzep­tio­nellen Schwie­rig­keiten behaftet ist und die vermeint­lich posi­tiven ökono­mi­schen Effekte von Austeri­täts­po­litik in den Wirt­schafts­wis­sen­schaften höchst umstritten sind, dann kommt man nicht umhin, über die mora­li­sche Aufla­dung und das Verhältnis von Schulden und Schuld zu spre­chen. Denn die Ratio­na­lität der Austerität ist nie eine rein ökono­mi­sche, sie spielt immer auch im mora­li­schen Register von Tugend und Laster. Das fällt schon beim mytho­lo­gi­schen Sinn­bild ins Auge, wo die Sirenen ja für mora­lisch bedenk­liche Verfüh­rungs­künste stehen, denen das Selbst wider­stehen muss, um sich selbst zu erhalten. Konsul­tiert man dann Buchanan, so stellt man fest, dass der Staat als ein uner­sätt­lich gefrä­ßiges Monster charak­te­ri­siert wird (der ‚Leviathan-Staat‘), der seine Bürger durch (versteckte) Steuern ausbeutet und aus dem Füll­horn soziale Wohl­taten an dieje­nigen verteilt, die am lautesten schreien, wobei er die Kosten über Schulden unschul­digen zukünf­tigen Gene­ra­tionen aufbürdet, die hier­über nicht mitent­scheiden konnten und später die Suppe auslöf­feln müssen.

Bei Schul­den­re­geln geht es also keines­falls nur um kluge Finanz­po­litik, sondern es geht um die Bändi­gung wilder Tiere, die an die Kette gelegt werden müssen und die Selbst­dis­zi­pli­nie­rung wankel­mü­tiger Subjekte, die mit harter Hand erzogen werden müssen, um letzt­lich in den Stand der Tugend­haf­tig­keit der sprich­wört­li­chen schwä­bi­schen Haus­frau zu gelangen, die weiß, dass man nur so viel ausgeben kann, wie man hat, und nicht über die eigenen Verhält­nisse leben darf. Spätes­tens hier wird klar, dass Ratio­na­lität der Austerität womög­lich sogar in erster Linie mora­li­scher und nicht ökono­mi­scher Natur ist: Denn schließ­lich demen­tiert die Analogie mit der schwä­bi­schen Haus­frau eine der zentralen Einsichten der modernen Finanz­wis­sen­schaft, die darin besteht, zwischen dem Einzel­haus­halt und dem Haus­halt eines Staates grund­sätz­lich zu unter­scheiden. Indem man behauptet, in beiden Kontexten würden die glei­chen Regeln gelten, fällt man gewis­ser­maßen zurück in die vormo­derne Welt eines Thomas von Aquin oder eines Aris­to­teles, die den Staats­haus­halt einfach als größere Version des Einzel-Oikos bzw. -Haus­halts ansahen. Aber wenn die schwä­bi­sche Haus­frau auch die Maxime des schul­den­freien Wirt­schaf­tens von zentraler mora­li­scher Bedeu­tung sein mag; als allge­meine ökono­mi­sche Maxime für den Staat ist sie mindes­tens frag­würdig. Auf dem Höhe­punkt der Euro­krise (2009-2010) äußerte der dama­lige italie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent und gelernte Ökonom Mario Monti süffi­sant die Vermu­tung, dass in Deutsch­land die Ökonomik immer noch als Teil der Moral­phi­lo­so­phie verstanden werde. Im Lichte der aktu­ellen Diskus­sionen hat man bisweilen Eindruck, dass sich erstere bis heute tatsäch­lich nicht so recht aus dem Bann­kreis der letz­teren lösen konnte.

Die mit den größten Traktoren

Kommen wir abschlie­ßend noch einmal auf die aktu­elle Lage in Deutsch­land zurück, so ist fest­zu­halten, dass das Reak­ti­ons­muster auf die nun erfor­der­li­chen Kürzungen die Problem­dia­gnosen eines Buchanan auf den ersten Blick bestä­tigt: Kaum wird bekannt­ge­geben, an welcher Stelle gespart werden soll, um in der Zukunft einen verfas­sungs­kon­formen Haus­halt verab­schieden zu können, formiert sich der Wider­stand der betrof­fenen Inter­es­sen­gruppen, und eine ange­zählte Ampel-Regierung muss wohl tatsäch­lich denje­nigen entge­gen­kommen, die am lautesten schreien – zu denen in diesem Fall vor allem dieje­nigen mit den größten Trak­toren gehören. Das bedeutet aber doch, dass der Staat, bezie­hungs­weise die Regie­rung, sich keines­wegs durch eine feste Regel­bin­dung gegen gesell­schaft­liche Forde­rungen nach Sonder­be­hand­lungen immu­ni­sieren kann, wie es ja immer wieder von Befür­wor­tern der Schul­den­bremse sugge­riert wird: Die Vertei­lungs­kämpfe werden nur einfach härter.