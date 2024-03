Die Stüt­zung der Biblio­theks­ar­beit durch Nach­bar­schaften („commu­ni­ties“) hat das ameri­ka­ni­sche System der „public libra­ries“ seit dessen Etablie­rung im späten 19. Jahr­hun­dert getragen und trägt es noch heute. Vermit­telndes Instru­ment ist meist eine Biblio­theks­kom­mis­sion, die es für jede einzelne Biblio­thek gibt und die zwar kein direktes poli­ti­sches Mandat hat, in der aber alle Ange­le­gen­heiten der Biblio­thek bespro­chen werden. Hier gab es in letzter Zeit mancher­orts Ärger.

Denn es wurden Sitzungen der Biblio­theks­kom­mis­sion gesprengt durch heftig auftre­tende Kritiker der Biblio­theks­ar­beit, die mit vielen Gleich­ge­sinnten laut­stark den Ausschluss uner­wünschter Lite­ratur verlangten. Die ameri­ka­ni­sche Biblio­theks­ver­ei­ni­gung („American Library Asso­cia­tion“, ALA) doku­men­tiert die Stei­ge­rung dieser Vorfälle auf ihrer Webseite; in Deutsch­land brachte die Frank­furter Allge­meine Zeitung im April 2023 einen Bericht zu den Vorgängen. Betroffen sind vor allem Schul­bi­blio­theken, immer öfter auch öffent­liche Bibliotheken.

Vertre­te­rinnen der ALA und ihres Büros für Gedan­ken­frei­heit („Office for Intellec­tual Freedom“) räumen ein, dass Wünsche nach der Entfer­nung bestimmter Bücher aus der Biblio­thek kein neues Phänomen sind. Manchmal geht das so weit, Harry Potter-Romane zu denun­zieren, weil sie Zauberei bewerben. Um Einzel­wün­sche jedoch, die indi­vi­duell beraten werden könnten, handelt es sich inzwi­schen nicht mehr, wie ein Urteil in Texas zeigt, wo ein Richter die durch Druck von Bürger­initia­tiven entfernten Bücher in die Biblio­thek zurück­be­or­derte, wie der Fern­seh­sender CNN berich­tete. Das Zensur­ver­langen scheint durchaus allge­meiner zu sein. Im September 2022 traten Bürge­rinnen und Bürger in Bonners Ferry, Idaho, auf und bewirkten den Rück­tritt der Biblio­theks­lei­terin Kimber Glidden und anderer, die gegen den Druck nicht ankamen und ihre normale Arbeit nicht mehr machen konnten; der Radio­sender NPR berich­tete. Im Staat Loui­siana gab es im April 2023 sogar einen Vorstoß der repu­bli­ka­ni­schen Mehr­heit im Parla­ment, die Finan­zie­rung für Biblio­theken ganz zu strei­chen, wie der Fern­seh­sender PBS berich­tete. Der Leiter der Nash­ville Public Library, Kent Oliver, spricht in einer Video­adresse von einem Kulturkrieg.

Wenn in den USA neuer­dings Einfluss auf Biblio­theken erfochten wird, dann gilt das haupt­säch­lich dem Schutz von Kindern und Jugend­li­chen vor Infor­ma­tionen über vermeint­lich schäd­liche Welt­sichten und Lebens­weisen. Dazu werden Peti­tionen verfasst und Biblio­theks­aus­schüsse von Menschen geka­pert, die außer der Zensur kein weiteres Inter­esse besitzen. Die Zahlen solcher Vorfälle sind von über 700 im Jahr 2021 auf fast 1.300 im Jahr 2022 gestiegen. Mehr als 2.500 Werke sollten entfernt werden: ein Anstieg um 18 Prozent, konsta­tiert die ALA. Der ameri­ka­ni­sche PEN gibt ähnlich hohe Zahlen. Die Vertreter der öffent­li­chen Biblio­theken in den USA sind alar­miert. Für den Oktober 2023 war eine US-weite Aktion gegen Bücher­ver­bote ange­sagt, eine „Woche des verbo­tenen Buches“ („Banned Books Week“, einge­führt 1982), bei der das Thema stärker in die Diskus­sion gehoben werden soll.

Sind die ameri­ka­ni­schen Biblio­theks­ver­hält­nisse auf Europa über­tragbar? Stehen wir vor ähnli­chen Problemen? Im April 2023 wurden anläss­lich der Kinder­vor­le­se­stunde einer Drag Queen in Wien mehrere Protest­de­mons­tra­tionen durch­ge­führt, was Gegen­stand eines Inter­views des Fern­seh­sen­ders Ö24 mit Candy Licious wurde. Im Mai 2023 geschah Ähnli­ches in Zürich und in München, worüber auch das ZDF berich­tete. Beginnen wir auch im deutsch­spra­chigen Teil der Biblio­theks­welt über das Maß an Diver­sität in Kultur und Lite­ratur öffent­lich zu streiten?

Für die biblio­the­ka­ri­sche Zunft scheinen die aktu­ellen Diskus­sionen in den USA zwei Tendenzen anzu­zeigen, wobei die eine die Biblio­theken heraus­for­dert, stärker in die Gesell­schaft hinein zu wirken, und die andere sich selbst­kri­tisch mit der gesell­schaft­li­chen Verstri­ckung der Biblio­theken befasst.

Die gesell­schaft­liche Rolle der Bibliotheken

Im Bereich der öffent­li­chen Biblio­theken war es vor einigen Jahren David Lankes, der mit seinem Atlas des neuen Biblio­theks­we­sens (Atlas of New Libra­ri­an­ship, 2011) die biblio­the­ka­ri­schen Tätig­keiten mit missio­na­ri­schen Ziel­set­zungen verbunden hat. Dieses Anliegen hat er in einer Folge­pu­bli­ka­tion Erwarten Sie mehr! (Expect more, 2016, dt. 2017) verstärkt. Lankes zeigt ein beinahe blindes Vertrauen in den Fort­schritt, sieht Biblio­the­kare überall am Wahren und Guten arbeiten und will das für die Zukunft stärken. Sein Ausgangs­punkt ist die Über­zeu­gung, dass Biblio­theken am Zivi­li­sa­ti­ons­pro­zess immer schon entschei­dend betei­ligt waren:

„Biblio­theken halfen Europa, aus dem dunklen Zeit­alter in die Renais­sance voran­zu­schreiten, und verhalfen der jungen Demo­kratie in den post­ko­lo­nialen Verei­nigten Staaten zur Blüte. Mit der Ankunft des Inter­nets und dem Beginn eines neuen digi­talen Zeit­al­ters zeigen Biblio­the­kare aber­mals den Weg in eine bessere Gesellschaft.“

Lankes bezeichnet es als einen Mythos, in dem vor allem Biblio­the­kare befangen seien, dass moderne Biblio­theken allein wegen der Bücher errichtet wurden. Er defi­niert die Profes­sio­na­lität des Biblio­the­kar­be­rufs um und findet unter den Werten der in Biblio­theken Arbei­tenden vor allem Offen­heit und Ehrlich­keit. Lankes warnt vor dem Ende der gesell­schaft­li­chen Unter­stüt­zung der Biblio­theks­ar­beit, wenn nicht ein neues Selbst­ver­ständnis gefunden wird. Er schreibt in seinem Atlas of New Libra­ri­an­ship: „Wenn wir unsere Aufgabe nicht darin sehen, Wissen zu vermehren, haben wir bald keinen Beruf mehr.“

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Ambi­va­lenzen wissen­schaft­li­cher Bibliotheksbestände

Im Bereich der wissen­schaft­li­chen Biblio­theken ist die Lage in den USA der in Europa ähnli­cher; akade­mi­sche Bedürf­nisse der Forschung führen nicht zur Lite­ra­tur­zensur, die sich höchs­tens auf wenige – porno­gra­phi­sche und poli­tisch extreme – Titel beschränkt, die für die wissen­schaft­lich Inter­es­sierten dennoch prin­zi­piell erreichbar sind. In den Lese­sälen der Univer­si­täts­bi­blio­theken geht es in der Regel nicht um markt­ge­steu­erten Massenkonsum.

Gleich­wohl steht die Qualität mancher Biblio­theks­be­stände in der Diskus­sion, vor allem deren Prove­nienz. Die älteren und meist nur Spezia­listen verständ­li­chen Bestands­seg­mente werden neuer­dings durch ein kriti­sches Denken heraus­ge­for­dert, das auf die Legi­ti­mität des Besitzes zielt. Der Direktor der „Rare Book School“ der Biblio­thek der Univer­sity of Cali­fornia at Los Angeles (UCLA), Rob Montoya, hat vor wenigen Jahren die Mellon-Stiftung über­zeugt, Geld für Akti­vi­täten auszu­geben, die er unter dem Titel des „Radical Libra­ri­an­ship Insti­tute“ bündelt.

Montoya ergänzt die regel­mä­ßigen Fort­bil­dungs­pro­gramme für Sonder­samm­lungs­bi­blio­the­ka­rinnen und -biblio­the­kare in Los Angeles um solche, die speziell der poli­ti­schen Durch­leuch­tung der Samm­lungen dienen. Ein Beispiel dafür findet sich auf der Webseite des Insti­tuts, wo ein Hand­schrif­ten­ex­perte von „rassis­ti­schem Kapi­ta­lismus“ („racial capi­ta­lism“) spricht und davon, dass in den Hand­schrif­ten­samm­lungen „die Werte aus einer Euro-Amerikanischen Ideo­logie des weißen Supre­ma­tismus“ („the values emer­ging from Euro-American white supre­macist ideo­lo­gies“) impli­ziert seien. Was das „Radical Libra­ri­an­ship Insti­tute“ mit dem Video­vor­trag des Hand­schrif­ten­spe­zia­listen doku­men­tiert, sind jedoch weniger die Methoden und Ergeb­nisse bestimmter Forschungs­vor­haben, als viel­mehr die exklu­sive Beto­nung des unaus­ge­wie­senen Besitzes.

In dieser radi­kalen Perspek­tive werden die histo­ri­schen Umstände, Moti­va­tionen und Inter­ak­tionen lange zurück­lie­gender Erwer­bungen abge­kürzt als Rassismus und weißes Über­le­gen­heits­denken stig­ma­ti­siert. Damit wird direkt ein aktu­eller gesell­schaft­li­cher Streit zwischen den Ultra­rechten („white supre­ma­tists“) und den Libe­ralen, wie sie in den USA heißen, in den Zusam­men­hang von Buch­be­sitz proji­ziert. Es geht in diesem Diskurs um die gesell­schaft­liche Verant­wor­tung der Sammler und späterer Kura­toren, deren Taten – Sammeln, Erwer­bern, Erfor­schen – allein über die Diffe­renz zwischen Ursprungs­kultur und Erwer­bungs­kultur beur­teilt werden.

Lehren für Europa?

Der Biblio­theks­his­to­riker Wayne Wiegand, der mehrere große Studien zur Biblio­theks­ge­schichte der USA vorge­legt hat, schreibt in einem seiner letzten Bücher über Biblio­theken als „Part of our Lives“ zu deren sozialer Rolle jenseits ihres profes­sio­nellen Tuns: „Was die öffent­li­chen Biblio­theken schon mehr als andert­halb Jahr­hun­derte zur Verfü­gung stellen – Infor­ma­tion, Lektüre und Lese­saal­plätze – hilft dabei, diverse Gruppen zu (großen und kleinen, realen wie imagi­nären) Gemein­schaften zu verschmelzen und Millionen Menschen ein Gefühl der Zuge­hö­rig­keit zu vermitteln.“

In dieser Aussage trifft sich das ameri­ka­ni­sche Selbst­be­wusst­sein der Biblio­the­ka­rinnen und Biblio­the­kare mit Sozio­lo­ginnen und Sozio­logen wie Klinen­berg und anderen, die eine Gemein­schaft nicht für allzeit gegeben, sondern für jeder­zeit entwi­ckelbar halten.

In Europa dagegen scheint die Biblio­theks­ar­beit vergleichs­weise profes­sio­nell verschwiegen zu laufen und ein diskur­sives Niveau noch nicht einmal dann zu errei­chen, wenn Probleme eska­lieren wie etwa bei den über 70 Brand­stif­tungen in fran­zö­si­schen Biblio­theken zwischen 1994 und 2014. Der Sozio­loge Denis Merklen – der als einziger diese Geschichte darge­stellt und proble­ma­ti­siert hat – beschreibt die Brand­stif­tungen als schwei­gende Akte des Protests:

„Die Stadt­teil­bi­blio­theken befinden sich auf dem Terri­to­rium der unteren Schichten, aber sie sind in dem Maße entpo­li­ti­siert, wie ihr Personal sich profes­sio­na­li­siert hat und die Insti­tu­tion ein öffent­li­cher Dienst geworden ist, der sich an gesichts­lose Benutzer richtet.“

Merklen sieht aber Schweigen auch auf der Seite derer, die eigent­lich hätten reagieren müssen, d. h. auf jour­na­lis­ti­scher und poli­ti­scher Seite, nicht zuletzt auch seitens der biblio­the­ka­ri­schen Zunft. Wenn das, was in Frank­reich in den Zerstö­rungs­akten mani­fest wurde, die gesell­schaft­liche Rolle von Biblio­theken adres­siert, dann muss man das aner­kennen und proble­ma­ti­sieren. Merklen zufolge ist das nicht geschehen.

Ohne gute Kenntnis der Konflikt­lagen, in die Biblio­theken geraten können oder an denen sie teil­haben, lässt sich deren Bedeu­tung für die (national und kultu­rell verschie­denen) Gemein­wesen nicht ermessen und quali­fi­zieren. Das lehrt der Blick in die USA, wo Biblio­theken schon lange in der Mitte einer streit­baren demo­kra­ti­schen Gesell­schaft ange­kommen sind.

Auszug aus einem gleich­na­migen Beitrag zu einem demnächst erschei­nenden Tagungs­band, mit freund­li­cher Geneh­mi­gung der Heraus­geber: 1. Öster­rei­chi­scher Biblio­theks­kon­gress, Inns­bruck, 2. bis 5. Mai 2023. Hrsg. von Andreas Ferus, Chris­tina Kren­mayr und Pamela Stückler. Graz: Graz Univer­sity Library Publi­shing 2024 (= Schriften der VÖB, Bd. 18).