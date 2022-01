Iryna Herasi­mo­vich: Die Leser:innen im deutsch­spra­chigen Raum kennen dich vor allem als Autor des 2006 bei Suhr­kamp erschie­nenen Buches „Minsk. Sonnen­stadt der Träume“, in dem du den Raum Minsk auslegst und begehbar machst. Dein neuestes Buch „Acht Tage Revo­lu­tion“, im Herbst 2021 ebenso bei Suhr­kamp erschienen, sehe ich als Fort­set­zung des Minsk-Buches. Wieder versuchst du, Belarus zu erklären, machst Mut, hinter die gängigen Bilder zu schauen…

Artur Klinaŭ: Die beiden Bücher sind schon durch den Hand­lungsort verbunden: Es ist Minsk, nur eben mit circa 15-20 Jahren zeit­li­cher Distanz. Aber auch durch den Zeit­punkt ihrer Entste­hung: Das erste Buch ist nach dem ersten Versuch einer bela­rus­si­schen Revo­lu­tion 2006 entstanden und das neueste Buch ist eine Reak­tion auf die Revo­lu­tion 2020.

Iryna Herasi­mo­vich: Du bezeich­nest diese Ereig­nisse als Revo­lu­tionen. Es wird viel disku­tiert, ob diese Bezeich­nung ange­messen ist…

Artur Klinaŭ: Die Proteste nach den Wahlen 2006 und 2010 habe ich immer schon Revo­lu­tionen genannt, aber eher meta­pho­risch. 2020 ist es aber eine ganz klas­si­sche soziale Revolution.

Iryna Herasi­mo­vich: Was macht dieses Ereignis zu einer klas­si­schen sozialen Revolution?

Artur Klinaŭ: Die offen­sicht­liche Krise des sozialen Systems. Ganz im Sinne des Revo­lu­ti­ons­klas­si­kers Lenin, laut dem es zu einer Revo­lu­tion kommt, wenn die Unter­schichten das Alte nicht mehr wollen und die Ober­schichten in der alten Weise nicht mehr können. Genau das erleben wir in Belarus: Das Macht­system bremst die Entwick­lung der Gesell­schaft ab, es kann nicht mehr auf die alte Weise funk­tio­nieren. Ande­rer­seits will die Gesell­schaft auch nicht mehr auf die alte Weise leben. Die Gesell­schaft hat sich verän­dert, sie ist aus der bestehenden Ordnung heraus­ge­wachsen und fordert entspre­chend Verän­de­rungen im Staatssystem.

Iryna Herasi­mo­vich: So werden die Gesell­schaft und das Staats- bzw. Macht­system auch in deinem Buch darge­stellt: als Gegen­pole. Was gab dir Anstoß, die Arbeit an diesem Buch anzufangen?

Artur Klinaŭ: Das Gefühl der Kata­strophe, von dem ich am 9. August und danach ergriffen war. Das größte Schre­ckens­sze­nario war für mich die russi­sche Anne­xion von Belarus. Dies ist ja eine bewährte Methode des Kremls: Die Desta­bi­li­sie­rung der Macht­si­tua­tion in einem Land zu benutzen, um auf irgend­eine Weise einzu­greifen. Man darf nicht vergessen, dass auch bei den Wahlen in Belarus die Rolle des Kremls nicht uner­heb­lich war. Ich beob­ach­tete, wie sich die Ereig­nisse vor und nach den Wahlen entwi­ckelten und fühlte nicht im Geringsten, dass ich diese Situa­tion irgendwie beein­flussen kann, ich fühlte mich ganz ohnmächtig. Was mir in dieser Ohnmacht übrig blieb, war nur als Schrift­steller fest­zu­halten, was aus meiner Sicht geschieht und wie es mir dabei geht. Ich wollte ein Chro­nist sein, auch wenn meine Chronik die einer Kata­strophe sein wird. Ich wollte an Europa vermit­teln, was passiert, dabei war mir ganz wichtig, mich dabei meiner ganz eigenen Optik zu bedienen. Nicht die blossen Tatsa­chen sollten in diese Chronik eingehen, sondern meine Wahr­neh­mung der Ereignisse.

Iryna Herasi­mo­vich: In dem Bild, das du dir von den Ereig­nissen machst, ist der Kreml ein wich­tiger Player. Könn­test du bitte genauer ausführen, wie dieses Kreml-Spiel verlief?

Artur Klinaŭ: Noch in der Vorwahl­zeit sah ich, dass viele von den „Wahl­pro­jekten“, die ins Rennen kamen, ihren Ursprung in kreml­nahen Kreisen haben. Dabei bestand ihre Aufgabe nicht darin, an die Macht zu kommen, sondern die Situa­tion zu desta­bi­li­sieren und die heutige bela­rus­si­sche Macht in die Ecke, das heißt in die alter­na­tiv­lose Abhän­gig­keit vom Kreml zu treiben. Das Szenario von 2010, nur radi­kaler. Nach einiger Zeit verstand ich aller­dings, dass dies nur einer von den drei Faktoren der bela­rus­si­schen Revo­lu­tion war. Allein unter Einfluss des Kremls hätten die Ereig­nisse nie dieses Ausmaß erreicht. Das Zusam­men­kommen von drei Faktoren führte aber zu einer kumu­la­tiven Wirkung, zum großen Knall. Das ist das, was man als einen perfekten Sturm bezeichnen kann.

Iryna Herasi­mo­vich: Welches sind die beiden weiteren Faktoren neben dem Kreml-Einfluss?

Artur Klinaŭ: Der nächste wich­tige Faktor war das Corona-Virus. Das Regime machte einen fatalen Fehler, indem es der Gesell­schaft unmiss­ver­ständ­lich zeigte, dass es sich um die Gesell­schaft gar nicht schert. Alles, was die Regie­rung in der Corona-Situation machte, war falsch, machte den Eindruck von Hohn und Spott. Menschen, die früher keine Gedanken an einen Aufstand hegten, fühlten sich gekränkt, sie verstanden, dass die Regie­rung sich um sie nicht im Geringsten kümmert.

Iryna Herasi­mo­vich: Was auch früher der Fall war, aber eher im Verbor­genen, wurde unübersehbar…

Artur Klinaŭ: Ganz genau. Was früher noch außer­halb des Aufmerk­sam­keits­feldes bleiben konnte, stach uner­bitt­lich ins Auge und berei­tete den Boden für die große Unzu­frie­den­heit in der Gesell­schaft. Die „Kreml-Projekte“ wirkten im Früh­jahr wie Kerosin auf den von Funken durch­zo­genen Boden. Den dritten Faktor bildeten die Fehler der Macht: Statt nach Möglich­keiten zu suchen, die Span­nung zu lockern, das Feuer zu löschen, blies sie dieses Feuer immer mehr auf und machte auch weiterhin unlo­gi­sche, fatale, absurde Fehler, einen nach dem anderen. Der letzte Fehler in dieser Reihe war die Bruta­lität, die am Wahltag und in den ersten Tagen danach zutage trat. Was danach kam, war die Revo­lu­tion der Würde, und die war nicht mehr zu halten, die konnte niemand mehr lenken, weder der Kreml noch die bela­rus­si­sche Macht.

Aber bei der Betrach­tung jeder bela­rus­si­schen Situa­tion ist es wichtig, drei Player in die Analyse mit einzu­be­ziehen: die Macht, die Gesell­schaft und den Kreml.

Iryna Herasi­mo­vich: Sind sich viele dieser Rolle des Kremls bewusst?

Artur Klinaŭ: Auf jeden Fall die Vertreter der alten Oppo­si­tion. Ihre Stimme war vor den Wahlen aber nicht wirk­lich hörbar, unter anderem weil die Medien vor allem der neuen Oppo­si­tion den Raum gaben. Die neue Oppo­si­tion hatte aber noch nicht die Erfah­rungen, war sich vieler Gefahren nicht bewusst.

Iryna Herasi­mo­vich: Ich erin­nere mich gut daran, wie skep­tisch du vor den Wahlen warst. Und das vor dem Hinter­grund der Euphorie, der gefühlten Einig­keit im Wunsch nach dem Wandel. Die Stimmen, die sich kritisch über die neue Oppo­si­tion äußerten, wollten die meisten gar nicht wahr­nehmen, nicht mal ganz prak­ti­sche Fragen danach, wie genau denn der Wandel voll­zogen werden kann…

Artur Klinaŭ: Ich hatte gar keine Euphorie, weil ich verstand, welches Ende das alles höchst­wahr­schein­lich nehmen wird. Die Euphorie umfasste den Teil der Gesell­schaft, der nicht so viele bzw. keine Erfah­rungen im poli­ti­schen Leben in den vergan­genen Jahren hatte. Dieser Teil der Gesell­schaft hat die Heraus­for­de­rung unter­schätzt. Sie wollten sich auch nicht mit den Risiken der Situa­tion, mit der Komple­xität beschäftigen.

Iryna Herasi­mo­vich: Wie würdest du die heutige Etappe beschreiben?

Artur Klinaŭ: Das ist eine typi­sche Konter­re­vo­lu­tion, wiederum eine ganz klas­si­sche Etappe jeder geschei­terten Revo­lu­tion. Die bela­rus­si­sche Revo­lu­tion war breit und für die Macht völlig uner­wartet, deswegen ist auch die Konter­re­vo­lu­tion entspre­chend beson­ders hart und lang. Ohne den Kreml hätte weder die Revo­lu­tion noch die Konter­re­vo­lu­tion dieses Ausmaß erreicht. Und der ist gerade dieser sprich­wört­liche Dritte, der sich freut, wenn die zwei sich streiten. Die Macht ist in die Hysterie verfallen, ist gar nicht imstande, den Schock von den Protesten zu verar­beiten. Die Gesell­schaft ist in einer Depres­sion, ist schwer trau­ma­ti­siert. Eine Sack­gasse: Keine der beiden Seiten hat gesiegt, keine hat genug Kraft, um zu siegen. Die bela­rus­si­sche Gesell­schaft zu besiegen, ist unmög­lich, weil der Wandel von einer abso­luten Mehr­heit, mindes­tens von zwei Drit­teln unter­stützt wird. Man kann die Stimme dieser Mehr­heit unter­drü­cken, aber sie aus der Welt zu schaffen, das geht nicht. Diese fried­liche Mehr­heit hat aber auch keine Mittel, wie sie gegen die brutale Macht vorgehen könnte. Keine der beiden Seiten kennt den Ausweg, es ist eine Pattsituation.

Iryna Herasi­mo­vich: In dieser Situa­tion hast du die Verant­wor­tung auf dich genommen, ganz subjektiv von den Ereig­nissen zu berichten. An wen wendet sich dein Bericht?

Artur Klinaŭ: Vor allem an die euro­päi­schen Leser:innen. Die meisten Menschen in Belarus verstehen die Komple­xität dieser Situa­tion, anders die Menschen in Europa, für die Belarus ein fernes Land bleibt und sich aus ganz simplen schwarz-weißen Bildern zusam­men­setzt, die sehr sche­ma­tisch sind und die komplexe Palette der Zusam­men­hänge und Entwick­lungen nicht mal andeuten. Zu oft haben wir es im Fall Belarus mit rein jour­na­lis­ti­schen Flos­keln zu tun, die in endlosen Schleifen wieder­holt werden, wie „die letzte Diktatur Europas“, als es noch gar keine Diktatur war, sondern ein ganz gewöhn­li­ches auto­ri­täres Regime, von denen es viele im post­so­wje­ti­schen Raum gibt.

Die Wahr­heit ist aber immer komplex und passt nie in ein schwarz-weißes Raster. Die Nuancen aufzu­greifen, die Komple­xität darzu­stellen − dazu braucht es ernst­hafte intel­lek­tu­elle Bemühungen…

Iryna Herasi­mo­vich: Und auch Mut…

Artur Klinaŭ: Unbe­dingt auch Mut, wenn man es wagt, das Terri­to­rium der allge­mein akzep­tierten Wahr­heit zu verlassen.

Iryna Herasi­mo­vich: In deinem Buch zerstörst du das schwarz-weiße Raster ja wört­lich, in dem du ganz viele Farb­me­ta­phern benutzt, um die Situa­tion zu beschreiben, wie „der gelbe Fluss“ oder „das braune Gemälde Stabi­lität“. Auch ist die Erzähl­stimme die eines Künst­lers. Ist die Posi­tion des Künst­lers eine, von der aus man eine nonkon­forme Wahr­heit ausspre­chen kann?

Artur Klinaŭ: Das ist seit eh und je schon so. Ein Narr durfte selbst dem König die Wahr­heit ins Gesicht sagen, ohne seinen Kopf zu verlieren. Der heutige Künstler ist im gewissen Sinne der Narr von damals.

Iryna Herasi­mo­vich: Dein Buch heißt „Acht Tage Revo­lu­tion“ und umfasst die Tage vom 9. August bis zum 16. August, an denen so vieles, was jahr­zehn­te­lang unter der Ober­fläche schwelte, brodelte, schwoll, sichtbar wurde.

Artur Klinaŭ: Die Tage ergaben einen drama­tur­gi­schen Zirkel vom Blut­ver­gießen am 9. August bis zum opti­mis­ti­schen Höhe­punkt am 16. August. Ich beschreibe aber die Ereig­nisse nicht nur, sondern nutze sie als Anstoß, um auszu­legen, wie ich das Land in den letzten Jahr­zehnten erlebte, welche Entwick­lungen zu diesen Ereig­nissen führten.

Iryna Herasi­mo­vich: Die Ereig­nisse wirken in deinem Buch viel mehr als ins Wasser gewor­fene Stein­chen, von denen brei­tere Kreise der Refle­xionen ausgehen…

Artur Klinaŭ: Genau das war meine Absicht: von den Ereig­nissen ausge­hend in verschie­dene Rich­tungen zu schauen, zum Beispiel, in die Entste­hungs­ge­schichte eines Problems.

Iryna Herasi­mo­vich: Wenn du dich mit so einem Buch an den euro­päi­schen Leser wendest, erkenne ich da einen großen Wunsch, dass die Sicht von Europa auf Belarus sich verän­dert…

Artur Klinaŭ: Belarus bleibt in Europa ein unbe­kanntes Land, weil Europa nach wie vor mit einem verengten einsei­tigen Blick auf Belarus schaut, zu vieles gerät gar nicht ins Blick­feld. Ich möchte, dass Europa für sich Belarus endlich wirk­lich entdeckt, als einen kompli­zierten Raum, voll von Wider­sprü­chen und Dramatik. Selbst den bela­rus­si­schen Macht­haber würde ich nicht nur eindeutig schwarz-weiß zeichnen, er ist auch eine wider­sprüch­liche Figur…

Iryna Herasi­mo­vich: Eine letzte Frage: Was kann Europa in der jetzigen Situa­tion konkret tun?

Artur Klinaŭ: Das Erste und Offen­sicht­liche: den Menschen helfen, die Belarus verlassen mussten, es sind sehr viele. Im Fall der Sank­tionen wäre Vorsicht geboten. Wie die Erfah­rungen in anderen Ländern zeigen, errei­chen die Sank­tionen meist ihren Zweck nicht. Und im Fall von Belarus vertiefen sie noch die Abhän­gig­keit vom Kreml. Man kann zwar mit Sank­tionen auf eine Situa­tion reagieren, aber wozu führt das? Europa reagierte auf die gezwun­gene Landung der Ryanair-Maschine mit Sank­tionen, aber jetzt sind die Bela­russen noch viel mehr von Europa abge­schnitten, sie müssen den Umweg über Istanbul oder Moskau nehmen, um nach Europa zu gelangen. Ob das für das Regime wirk­lich spürbar ist, bezweifle ich sehr.

Effi­zi­enter wäre, mitein­ander zu spre­chen, mehr und mehr Leute aus dem System in ein Gespräch zu invol­vieren und das System dadurch zu frag­men­tieren, seinen Mono­lith nach und nach zu zerstören. Dasselbe gilt auch für die Menschen inner­halb des Landes. Wenn es einen Ausweg gibt, dann nur im Gespräch, auch wenn das schwer mit den eigenen Über­zeu­gungen kompa­tibel ist, auch wenn man dafür wird eigene Berüh­rungs­ängste über­winden muss. Die Erfah­rungen aus allen bewaff­neten Konflikten des letzten Jahr­hun­derts zeigen, wie zum Beispiel die Situa­tion auf dem Balkan, dass die Hoff­nung nur im Dialog liegen kann, wie faden­scheinig der am Anfang auch sein mag. Ich bin mir dessen bewusst, dass es auf beiden Seiten Menschen gibt, die gar nicht gesprächs­be­reit und nicht gesprächs­fähig sind, aber es gibt auch andere, und die sollten sich aufein­ander zubewegen.

Das wünsche ich auch von Europa: Dass es sich nicht in den immer glei­chen Mustern verschließt, sondern bereit ist, Unter­schied­li­ches, auch Wider­sprüch­li­ches wahr­zu­nehmen und neue Wege einzuschlagen.