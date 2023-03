Stellen Sie sich eine Gruppe russi­scher Frauen vor, die sich Tag für Tag in der Nähe des Roten Platzes versam­meln und die Rück­kehr ihrer Ehemänner und Söhne aus dem Krieg gegen die Ukraine fordern. Ausge­hend von diesem Szenario können wir uns den Geist der Rosen­strasse besser vorstellen: Das laut­starke Aufbe­gehren, mit dem nicht-jüdische Frauen Ende Februar, Anfang März 1943 eine Woche lang in der Rosen­strasse 2-4 vor der Tür des zum Gefängnis umfunk­tio­nierten Gebäudes der ehema­ligen Behörde für Wohl­fahrts­wesen und Jugend­für­sorge der Jüdi­schen Gemeinde Berlins protes­tierten und die Frei­las­sung ihrer jüdi­schen Ehemänner forderten.

Bis zum gegen­wärtig acht­zigsten Jahrestag dieses einzig­ar­tigen Protests haben die Deut­schen in der Bewäl­ti­gung der NS-Vergangenheit Fort­schritte gemacht, die man nur als vorbild­lich bezeichnen kann. Dennoch bleibt noch einiges zu tun: Deut­sche Jüdinnen und Juden über­lebten, weil ihre „arischen“ Partner:innen sich weigerten, sich von ihnen scheiden zu lassen – sie zu kennen, ihrer zu gedenken und sie zu ehren. Dies erfor­dert aber, dass wir unser Verständnis der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Vergan­gen­heit überdenken.

„Misch­ehen“ als Überlebensnischen

Unser heutiges Bild der NS-Herrschaft wurde über Jahr­zehnte ausge­bildet, ohne dass man dazu diese bemer­kens­werte Geschichte und ihren Hinter­grund näher in Betracht gezogen hätte. Dieser Hinter­grund ist beacht­lich: Von Beginn des Hitler-Regimes an weigerte sich die über­wäl­ti­gende Mehr­heit der Deut­schen, die in „Misch­ehen“ lebten, die Jüdinnen und Juden ihrer Familie im Stich zu lassen. Im Gegenzug machte das Regime eine Reihe von Zuge­ständ­nissen an Jüdinnen und Juden in „Misch­ehen“, so dass am Ende fast alle von ihnen nicht etwa im Verbor­genen, sondern offen in diesen „gemischten“ Ehen über­lebten. An der Seite ihrer Partner:innen brauchten diese Jüdinnen und Juden nicht unter­zu­tau­chen – sie erhielten sogar Lebens­mit­tel­marken. Mit anderen Worten, in dieser kleinen Nische der „gemischten“ Ehen lernte eine kleine Gruppe von Menschen täglich dem Druck des Regimes zu wider­stehen, während andere, die nicht durch ein jüdi­sches Fami­li­en­mit­glied dazu moti­viert wurden, sich – sei es mit Unbe­hagen, sei es mit Begeis­te­rung – Hitler und der von ihm domi­nierten Gesell­schaft anpassten.

An dieser kleinen Gruppe verhei­ra­teter Paare am Rande der Gesell­schaft lassen sich wich­tige Merk­male der NS-Herrschaft aufzeigen, die anderswo nicht so leicht erkennbar sind. Hier offen­bart sich ein stra­te­gisch vorge­hender Hitler, der zwar seine Ziele nie aus den Augen verlor, aber dennoch bereit war, vorüber­ge­hend Zuge­ständ­nisse zu machen, um schneller voran­zu­kommen. An den Anpas­sungen, die er für Jüdinnen und Juden in „Misch­ehen“ vornahm, lässt sich aufzeigen, wie wichtig es dem faschis­ti­schen Diktator war, den Schein zu wahren – sei es den Schein des schein­baren Konsenses einer breiten Unter­stüt­zung für den „Führer“, sei es den des Fehlens von Wider­stand. Warum wartete das Regime mit der Depor­ta­tion von verhei­ra­teten Jüdinnen und Juden, also gerade jener verab­scheu­ungs­wür­digen „Krimi­nellen“, die sich der „Rassen­schande“ schuldig gemacht hatten, bis ihre arischen Partner:innen einwil­ligten, sie im Stich zu lassen? Warum machte man über­haupt Zuge­ständ­nisse an verhei­ra­tete Jüdinnen und Juden und liess nach dem Rosenstrassen-Protest auch noch Juden frei? Warum teilte Hitler die Jüdinnen und Juden in „Misch­ehen“ nach der bitteren Reichs­kris­tall­nacht in zwei Kate­go­rien ein, und warum machte seine Entschei­dung, die einen zu „privi­le­gieren“ und die anderen nicht, für die Über­le­bens­raten der einzelnen Gruppen kaum einen Unterschied?

Die Fragen sind nicht leicht zu beant­worten. Klar ist jeden­falls: Über seine eigene „Rasse“ herrschte Hitler nicht nur mit roher Gewalt und Charisma, sondern auch mit Anreizen und manchmal Kompro­missen, um seinen Ruf als gerechter „Führer“ aufrecht­zu­er­halten. Das Über­leben von Jüdinnen und Juden in „Misch­ehen“ stellt daher vor allem die verbrei­tete Vorstel­lung eines Regimes in Frage, das im Takt der Ideo­logie marschierte und alles, was sich ihm entge­gen­stellte, wie Unge­ziefer zerquetschte.

Geschichts­wis­sen­schaft­li­cher Dissens

Historiker:innen, die Nicht­juden in Misch­ehen als Retter:innen ihrer Partner:innen verstanden, ernteten nicht immer nur Wider­spruch. Ausge­hend von den Quellen kamen die ange­se­hensten Histo­riker der Nach­kriegs­zeit zu dem Schluss, man müsste, um die Ereig­nisse zu verstehen, die Proteste in der Rosen­strasse als Akt der Rettung betrachten. Hier­über waren sie sich einig, darunter deut­sche Histo­riker wie Wolf­gang Scheffler (1960) und Wolf­gang Wipperman (1982). 1988 hingegen schrieb der Histo­riker Wolf­gang Benz, dass Jüdinnen und Juden in „Misch­ehen“ im Unter­grund über­lebt haben. Einer seiner Studie­renden argu­men­tierte, die Gestapo habe während des Rosenstrassen-Protests keinen einzigen „Misch­lings­juden“ depor­tieren wollen – gegen­tei­lige Ansichten seien Erfin­dungen der Nach­kriegs­zeit. Benz schrieb daraufhin in der Süddeut­schen Zeitung, sein Student habe entgegen früherer Studien „die wirk­liche Geschichte der Rosen­straße rekon­stru­iert“. Er verkün­dete, der Spiegel habe diese neue Wahr­heit akzep­tiert, die seine (eigent­lich) diffe­ren­zier­tere und über­zeu­gen­dere Inter­pre­ta­tion des Rosenstrassen-Protests von 1993 ins Gegen­teil verkehrte. Offenbar war es wichtig, die öffent­liche Meinung zu beein­flussen und es wurde schnell klar, dass von Seiten der Vertreter dieser neuen Lesart der Ereig­nisse kein Inter­esse an weiteren wissen­schaft­li­chen Debatten bestand.

Die Belege für diese Neuin­ter­pre­ta­tion waren jedoch denkbar dünn. Doku­mente, die die Selek­tion von Arbei­tern aus dem behelfs­mäs­sigen Gefängnis an der Rosen­strasse belegen, werden als „Plan“ gehan­delt, der einen wirkungs­vollen Protest von vorn­herein verun­mög­licht hätte. Dabei exis­tieren Hinweise darauf, dass die Auswahl dieser Arbeiter als Reak­tion auf den Protest impro­vi­siert wurde. Doch die Verfechter der neuen Posi­tion beriefen sich auf einen Erlass aus Frank­furt (Oder), der angeb­lich beweisen sollte, dass die in der Rosen­strasse gefan­genen Juden nur regis­triert werden sollten. Allein, das ist wenig über­zeu­gend: Kein Teil der Bevöl­ke­rung wurde so akri­bisch regis­triert wie die Juden. Man denke nur an die zahl­rei­chen Erfas­sungen, die durch­ge­führt wurden, bevor die Gestapo am 27. Februar 1943 im Hinblick auf die „Entju­dung des Reichs­ge­bietes “ mit den Verhaf­tungen begann. Im Zuge dieser dann nach dem Krieg „Fabrik­ak­tion“ genannten Verhaf­tungs­welle wurde jeder aufge­griffen, der den gelben Stern trug, sei es auf der Strasse, zu Hause oder am Arbeits­platz, darunter auch Juden aus „nicht­pri­vi­le­gierten Mischehen“.

Das revi­sio­nis­ti­sche Argu­ment beruft sich auf ein Wort („Erfas­sung“) in dem Erlass aus Frank­furt (Oder) vom 25. Februar 1943. Im Jahr 1999 schrieb Beate Meyer, dieser Erlass habe fest­ge­legt, dass Juden aus „Misch­ehen“ „nur [zur] Regis­trie­rung“ in der Berliner Rosen­strasse inhaf­tiert worden seien. Noch 2018 bestritt der Spiegel den Einfluss des Protests in Berlin mit dem Argu­ment, der Erlass habe nicht die Abschie­bung, der Erlass habe für die Juden aus „Misch­ehen“ nicht die Abschie­bung, sondern nur die „Entfer­nung aus den Betrieben vorge­sehen, um sie zu ‘erfassen’“.

Den Schein wahren

Unge­achtet dessen, wie „Erfas­sung“ hier verstanden werden kann, zeigt dieser Erlass, wie die Berliner Zentrale die Gestapo-Beamten im ganzen Reich damit beauf­tragte, ihre Befehle an die Gege­ben­heiten vor Ort anzu­passen. Die Anwei­sungen zur Depor­ta­tion der deut­schen Jüdinnen und Juden waren mit Euphe­mismen und Lügen gespickt und erlaubten es den örtli­chen Beamten, den Umständen entspre­chend zu impro­vi­sieren – insbe­son­dere, wenn es sich um die letzten deut­schen Juden handelte. So rich­tete sich der Erlass aus Frank­furt (Oder) gegen alle Jüdinnen und Juden, die noch in den Fabriken arbei­teten, und nicht nur gegen jene aus „Misch­ehen“. Und selbst wenn es 1943 in den Frank­furter Fabriken keine Juden mehr gegeben haben sollte, die nicht in „Misch­ehen“ lebten, so arbei­teten in den Berliner Fabriken immer noch mehrere Tausend von ihnen.

Anfang März 1943 erwar­teten die Fabriken in Ausch­witz zudem eine bestimmte Anzahl jüdi­scher Arbeiter aus Berlin, welche ohne die Juden aus „Misch­ehen“ nicht hätte erreicht werden können. Der Erlass aus Frank­furt (Oder) spie­gelt mithin das reichs­weite Bestreben wider, in „Misch­ehen“ lebende deut­sche Jüdinnen und Juden zu depor­tieren, ohne Ausschrei­tungen zu provo­zieren. Sie sollten in Konzen­tra­ti­ons­lager depor­tiert werden, falls sie sich „frech“ verhielten – aber nur, wenn dies „unauf­fällig“ geschehen konnte, um sowohl „störende Menschen­mengen“ als auch den „Eindruck“ zu vermeiden, dass alle mit Arier:innen verhei­ra­teten Jüdinnen und Juden verhaftet würden. Die faschis­ti­sche Regie­rung wollte den Schein um jeden Preis wahren.

Noch wich­tiger ist jedoch, dass dieser Befehl aus dem Hinter­land – eben Frank­furt (Oder) – für Berlin nicht bindend war. Reichs­mi­nister Joseph Goeb­bels war der Gauleiter von Berlin, und er erhielt die Anwei­sungen bezüg­lich der Berliner Juden direkt von Hitler. Goeb­bels dachte daher offen über seine Entschei­dung nach, verhei­ra­tete Juden frei­zu­lassen, weil es zu „unlieb­samen Szenen“ kam, wenn sich Menschen auf der Strasse versam­melten, um für die Juden einzu­treten. In einer Passage, die von denje­nigen abgetan wird, die Goeb­bels nur dann und zudem selektiv zitieren, wenn es ihnen passt, wettert er gegen die Beamten, die blind Befehle ausführten, ohne die sich verän­dernden Umstände zu berücksichtigen:

Es haben sich da leider etwas unlieb­same Szenen vor einem jüdi­schen Alters­heim abge­spielt, wo die Bevöl­ke­rung sich in größerer Menge ansam­melte und zum Teil sogar für die Juden etwas Partei ergriff. Ich gebe dem SD Auftrag, die Juden­eva­ku­ie­rung nicht ausge­rechnet in einer so kriti­schen Zeit fort­zu­setzen. Wir wollen uns das lieber noch einige Wochen aufsparen; dann können wir es umso gründ­li­cher durch­führen. Man muß überall eingreifen, um Schäden zu verhüten. Gewisse Stellen sind in ihren Maßnahmen poli­tisch so unklug, daß man sie nicht zehn Minuten allein laufen lassen kann. Das Grund­übel unserer Führung und vor allem unserer Verwal­tung besteht darin, daß alles nach Schema F gemacht wird. Man hat manchmal den Eindruck, daß die Leute, die diese oder jene Maßnahme durch­führen, über­haupt nicht persön­lich darüber nach­dächten, sondern sich nur an ein geschrie­benes Wort anklam­mern, bei dem sie den Haupt­wert darauf legen, daß sie nach oben gedeckt wird.

Flexible Macht­aus­übung

Historiker:innen, die die Wirk­sam­keit des Protests in der Rosen­strasse nicht aner­kennen möchten, betrachten das NS-Regime als starr und unfähig, zur Wahrung seines Images zu impro­vi­sieren. Doch das tat es damals, und dies aus ähnli­chen Gründen wie 1935, als Hitler die „Misch­linge“ in zwei Kate­go­rien einteilen liess, oder 1938, als auch die verhei­ra­teten Juden in zwei Kate­go­rien einge­teilt wurden. Die Rassen­ideo­logie war an sich klar: Jeder Tropfen jüdi­schen Blutes musste ausge­merzt werden. Allein, Jüdinnen und Juden mit „arischen“ Fami­li­en­mit­glie­dern verwischten die sonst deut­li­chen Grenzen der Verfol­gung zwischen Juden und Nicht­juden. Ihre Kinder brachten die Büro­kraten offenbar zum „Nach­denken“: Einige vertraten die Meinung, der kost­bare „arische“ Anteil ihres Blutes müsse gerettet werden, während andere befanden, diese Mischung sei die schlimmste aller „Erschei­nungen“. Bei der Auftei­lung der „Misch­ehen“ versuchte Hitler, vorsichtig vorzu­gehen, Schritt für Schritt, eine Gruppe nach der anderen. Die „psycho­lo­gi­sche“ Kluft zwischen öffent­li­cher Meinung und Politik sollte durch Hitlers Image als gerechtem Führer über­brückt werden. Hitler stützte seine Macht zwar in dem Masse auf Terror, wie er diesen für die wirk­samste Taktik hielt; mit Blick und in Rück­sicht auf das „Volk“ jedoch war ihm die Bedeu­tung von über­lie­ferten Normen, Werten und Gesetzen durchaus bewusst.

Daher ist die inner­halb des Reichs von Region zu Region vari­ie­rende Behand­lung der Jüdinnen und Juden in „Misch­ehen“ wohl darauf zurück­zu­führen, dass eben keine starre Struktur exis­tierte, die Befehle von oben ausführte. Lieber impro­vi­sierte man an Ort und Stelle den Umständen entspre­chende Lösungen, als unter unvor­her­seh­baren Gege­ben­heiten strikt an einem Plan fest­zu­halten. Das geschah auch in der Rosen­strasse: Die Proteste der nicht-jüdischen Frauen verei­telten die an sich geplante Depor­ta­tion der Berliner Juden in Gruppen von 2.000 Personen, die Goeb­bels am 18. Februar 1943 beschlossen hatte, um die Reichs­haupt­stadt bis Ende März „juden­frei“ zu machen.

Dass aller­dings so wenige Belege für den Protest über­lie­fert sind, ist zum Teil auf die Bemü­hungen der Nazis zurück­zu­führen, ihr Image zu kontrol­lieren. Über­dies sollten Formu­lie­rungen der offi­zi­ellen Depor­ta­ti­ons­be­fehle dazu verleiten, der offi­zi­ellen Behaup­tung zu glauben, die Juden würden ,nur‘ in Arbeits­lager geschickt.

Historiker:innen, die in Gestapo-Befehlen nach endgül­tigen Belegen suchen, welche dann dazu verwendet werden, die Debatte zu beenden, verstehen das Regime als zuver­lässig funk­tio­nie­rendes System und gehen davon aus, dass Berlin allen Gestapo-Stellen denselben Befehl erteilte, der dann punkt­genau ausge­führt wurde. Unge­achtet der riva­li­sie­renden Macht­zen­tren und Akteure wird das Regime dabei als Mono­lith darge­stellt, das heisst als eine geschlos­sene Front koope­rie­render, um Hitler versam­melter Satrapen, die stets mit Terror operierten.

Geleug­nete Augenzeugenberichte

Bedau­er­li­cher­weise führt der Fakt, dass die Orga­ni­sa­tion des NS-Regimes als uner­schüt­ter­lich ange­sehen wird, dazu, dass Augen­zeu­gen­be­richte, die den Rosenstrassen-Protest als wirksam bezeichnen, geleugnet werden. Diese Berichte werden einer nach dem andern – wenn auch nie als Ganzes, im Verhältnis zuein­ander oder im Verhältnis zu anderen Quellen – schlicht unter den Tisch gekehrt, um den Demons­tran­tinnen jegliche Hand­lungs­macht abzu­spre­chen. Details aus ihren Augen­zeu­gen­be­richten über den Protest werden als unplau­sibel abgetan, so z.B. Drohungen bewaff­neter Wachen, die Strassen räumen zu lassen oder die Demons­tran­tinnen zu erschiessen; diese in „Misch­ehen“ lebenden Nicht­jü­dinnen, die in dieser schreck­li­chen Zeit durch ihr Handeln ihre Inte­grität bewiesen, werden als über­heb­liche Besser­wisser verun­glimpft, und dies nur, weil ein Gestapo-Dokument angeb­lich die Wahr­heit verkündet. Einfach igno­riert oder als wenig glaub­würdig abgetan werden auch Beweise wie jener ameri­ka­ni­sche Geheim­dienst­be­richt aus einer „vertrau­ens­wür­digen“ Quelle vom März 1943, wonach „das Vorgehen der Gestapo gegen jüdi­sche Ehefrauen und Ehemänner […] wegen der Proteste, die solche Aktionen hervor­riefen, einge­stellt werden musste“.

Erschre­ckend ist auch, dass Gestapo-Ergüsse verwendet werden, um die jahr­zehn­te­lange gewis­sen­hafte Arbeit jener Historiker:innen zu diskre­di­tieren und zu verwerfen, welche befanden, dass es am plau­si­belsten und vernünf­tigsten sei, den Protest als wirksam anzu­er­kennen. Schluss­fol­ge­rungen von hoch­ka­rä­tigen Historiker:innen aus West- und Ostdeutsch­land, aus dem Verei­nigten König­reich und den USA, darunter Helmut Esch­wege, H.G. Adler, Raul Hilberg und Sybil Milton, werden schlichtweg bestritten. Dabei berufen diese sich nicht bloss auf ein einzelnes Doku­ment, sondern urteilen ausge­hend von ihrem Wissen darum, wie das Regime unter ähnli­chen Umständen Entschei­dungen traf. Es ist daher kaum anzu­nehmen, dass sie einfach auf Grund einer erneuten Forde­rung nach einem Schluss­strich ihre Meinung ändern würden oder sich auf die Suche nach unwi­der­leg­baren Belegen in Gestapo-Akten machen würden. Und dennoch folgte auf den Ruf nach einer smoking gun, die alle Fragen zu den Auswir­kungen des Protests zum Verstummen bringen sollte, von Seiten einer geeinten Front aus offi­zi­ellen Gedenk­stätten und Historiker:innen, von denen viele viel­leicht einfach nur unbe­hel­ligt weiter­ar­beiten wollten, schlicht die Weige­rung, die Debatte fortzuführen.

Gegen den Strom schwimmen

An Hand eines einzelnen Doku­ments lassen sich keine Aussagen über den Rosenstrassen-Protest treffen, ebenso wenig, wie man auf diese Weise Hitlers Verant­wort­lich­keit für den Holo­caust belegen kann. Was auf dem Spiel steht, ist die Arbeits­weise profes­sio­neller Historiker:innen. Da wir nicht sicher sein könnten, was passiert sei, müssten wir uns auf den Konsens verlassen, dass die Rosen­strasse keinerlei Auswir­kungen hatte, schrieb vor Kurzem ein Histo­riker. Doch Historiker:innen müssen oft gegen den Strom schwimmen und sollten, wenn sie ihren Berufs­stand erhalten wollen, ihre eigenen Methoden anwenden.

Zudem sollte sich die Gesell­schaft ein Beispiel an jenen uner­schro­ckenen deut­schen Frauen nehmen, die gezeigt haben, dass Juden nur retten konnte, wer gegen die Norm verstiess und sein eigenes Leben aufs Spiel setzte. Die „Tyrannei der öffent­li­chen Meinung“, schrieb John Stuart Mill, „macht aus Exzen­tri­zität einen Vorwurf [… . Doch] das Ausmaß der Exzen­tri­zität in einer Gesell­schaft [war] im Allge­meinen propor­tional zu dem Ausmaß an Genia­lität, geis­tiger Kraft und mora­li­schem Mut […], das sie enthielt“.

Über­set­zung aus dem Ameri­ka­ni­schen: Anne Krier und Philipp Sarasin