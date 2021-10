Als Jugo­sla­wien zu Beginn der 1990er Jahre zerfiel, wurde die Unab­hän­gig­keit seiner Repu­bliken Slowe­nien, Kroa­tien und Bosnien-Herzegowina inter­na­tional zügig aner­kannt. Das galt nicht für Make­do­nien, das sich nach einer Volks­ab­stim­mung am 8. September 1991 eben­falls unab­hängig erklärte und nach dem Urteil einer Kommis­sion zur Prüfung der Aner­ken­nungs­wür­dig­keit, bestehend aus den Präsident:innen der Verfas­sungs­ge­richte mehrerer euro­päi­scher Staaten („Badinter-Kommission“), alle Voraus­set­zungen erfüllte – im Gegen­satz etwa zu Kroa­tien, dessen Minder­hei­ten­schutz mangel­haft war.

Die Ausset­zung der Aner­ken­nung durch die Länder der Euro­päi­schen Gemein­schaft (EG) geschah auf Inter­ven­tion Grie­chen­lands, das damit durch­setzen wollte, dass der neue Staat seinen Namen änderte – das Wort „Make­do­nien“ durfte in der Bezeich­nung nicht vorkommen. Die im Dezember 1991 laufenden Verhand­lungen, die zum entschei­denden Ausbau der EG zur Euro­päi­schen Union führten (Vertrag von Maas­tricht vom 7.2.1992), gaben Grie­chen­land ein starkes Druck­mittel an die Hand, um seiner Posi­tion in Bezug auf Make­do­nien Gewicht zu verleihen.

Grie­chi­sche Inter­ven­tion im Namen der Antike

Von Beginn an räumte die grie­chi­sche Politik dieser Frage eine Prio­rität ein, die weder Make­do­nien noch die übrige Welt erwartet hatten. Ein Poli­tiker erklärte im Januar 1992 sogar, der Gebrauch des Namens «Make­do­nien» sei ein casus belli, und forderte „eine aktive Vernich­tungs­po­litik gegen diesen Zwerg­staat“. Millionen von Griech:innen protes­tierten insbe­son­dere in Thes­sa­lo­niki gegen den Nach­barn im Norden. Erst im April 1993 wurde dieser schließ­lich unter der Bezeich­nung „Ehema­lige jugo­sla­wi­sche Repu­blik Make­do­nien“ in die UNO aufgenommen.

Grie­chen­land vertrat und vertritt den Stand­punkt, dass das antike König­reich der Make­donen zum helle­ni­schen Erbe gehöre und die Repu­blik Make­do­nien, die mehr­heit­lich von später einge­wan­derten Slav:innen bewohnt ist, kein Recht auf diese Bezeich­nung habe. Ob die Bevöl­ke­rung des antiken Make­do­niens helle­nisch war, ist aller­dings keines­wegs geklärt, man weiß sehr wenig über ihre sprach­liche und ethni­sche Zuge­hö­rig­keit. Dass Bezeich­nungen für Regionen bleiben, auch wenn sich die Zusam­men­set­zung der Bevöl­ke­rung ändert, ist hingegen ein bekanntes Phänomen und gilt keines­wegs nur für Make­do­nien. In der Schweiz etwa lebt die kelti­sche Bevöl­ke­rung, die längst von anderen Ethnien abge­löst worden ist, im offi­zi­ellen latei­ni­schen Staats­namen «Confo­e­de­ratio helve­tica» weiter, der unter dem Akronym CH auf jedem Auto prangt.

Der Name Make­do­nien steht nicht nur für das antike König­reich, sondern bezeichnet seit Jahr­hun­derten eine multi­eth­ni­sche geogra­fi­sche Region auf dem Balkan, die vom ausge­henden 14. Jahr­hun­dert bis 1913 zum Osma­ni­schen Reich gehörte. Dazu zählen Nord­grie­chen­land („Ägäisch-Makedonien“), ein Zipfel West­bul­ga­riens („Pirin-Makedonien“) und der heute unab­hän­gige Staat („Vardar-Makedonien“). Im Verlauf des 20. Jahr­hun­derts bildete sich unter der slawi­schen Mehr­heits­be­völ­ke­rung auf dem Gebiet des heutigen Staates eine eigen­stän­dige make­do­ni­sche Nation heraus, die sich mit diesem Namen identifiziert.

Make­do­ni­sche Kompro­misse und «Rück­be­sin­nung» auf die Antike

Gerade wegen der Vertei­lung der Region auf mehrere Staaten führte Grie­chen­land ins Feld, der unab­hän­gige Nach­bar­staat könnte, sollte man ihm den Namen belassen, Gebiets­an­sprüche auf den grie­chi­schen Teil Make­do­niens erheben. Dieser Argu­men­ta­tion begeg­nete die Repu­blik Make­do­nien durch die Ände­rung der Flagge und einiger Artikel in der Verfas­sung. Dennoch blieb Grie­chen­land in der Namens­frage hart, was darauf hinweist, dass es nicht um Angst vor diesem neuen «Zwerg­staat» ging, sondern um andere Probleme. Grie­chen­land war zu Beginn der 1990er Jahre zwei­fels­ohne von den poli­ti­schen und krie­ge­ri­schen Umwäl­zungen in seiner Nach­bar­schaft über­for­dert und nicht in der Lage, als NATO- und EU-Mitglied eine konstruk­tive Rolle in der Region zu spielen. Das hatte nicht zuletzt mit den grossen innen­po­li­ti­schen Konflikten zu tun, mit der Zerris­sen­heit des poli­ti­schen Spek­trums und schweren wirt­schaft­li­chen Problemen. Mit Härte in der Makedonien-Frage konnten Regie­rung wie Oppo­si­tion bei der Bevöl­ke­rung punkten und aussen­po­li­ti­sche Erfolge vorweisen.

Während sich mit der Zeit trotz allem enge wirt­schaft­liche Bezie­hungen zwischen den beiden Staaten entwi­ckelten, blieb die Namens­frage unge­löst. Das grie­chi­sche Beharren darauf, dass nur das antike Erbe den Namen Make­do­nien recht­fer­tige, führte dazu, dass sich Teile der poli­ti­schen Elite und der Bevöl­ke­rung Make­do­niens nunmehr auf den Stand­punkt stellten, der gegen­wär­tige Staat sei sehr wohl Erbe des antiken Makedoniens.

In einer Kampagne zur »Hebung der natio­nalen Würde und des Opti­mismus« rekur­rierte die rechts­na­tio­nale Regie­rung unter dem Minis­ter­prä­si­denten Nikola Gruevski zuneh­mend auf die Antike. Insbe­son­dere seit 2008, als Grie­chen­land die Aufnahme in die NATO verhin­derte, insze­nierte die Regie­rung diese Bezug­nahme mit unzäh­ligen Denk­mä­lern und «anti­ki­sie­renden», weit­rei­chenden Eingriffen ins Stadt­bild der Kapi­tale Skopje. In kurzer Zeit erbaute bombas­ti­sche Gebäude, die an antike Tempel erin­nern und zugleich das bauliche Erbe der sozia­lis­ti­schen Zeit verdrängen, haben das Zentrum der Haupt­stadt völlig verändert.

Der Vertrag von Prespa

Der nicht nach­las­sende grie­chi­sche Druck trug schließ­lich 2019 Früchte, da für Make­do­nien der Beitritt zur NATO und zur EU ein vorran­giges Ziel war, Ersteres aus sicher­heits­po­li­ti­schen Über­le­gungen, Letz­teres vorrangig aus ökono­mi­schen Erwä­gungen. Seit 2005 ist das Land Beitritts­kan­didat der EU, kam aber wegen des grie­chi­schen Vetos gegen die Aufnahme von Beitritts­ver­hand­lungen nicht vom Fleck. Um aus dieser Sack­gasse heraus­zu­kommen, zeigte sich die neue, von den Sozi­al­de­mo­kraten domi­nierte Regie­rung unter Zoran Zaev kompro­miss­be­reit und peitschte 2019 im Parla­ment den soge­nannten Vertrag von Prespa mit Grie­chen­land durch. Nebst anderen Konzes­sionen änderte Make­do­nien seinen Namen in „Nord­ma­ke­do­nien“ – eine Bezeich­nung, die zumin­dest bei der ethnisch make­do­ni­schen Bevöl­ke­rung auf keinerlei Akzep­tanz stößt und als aufge­zwungen betrachtet wird. Die grie­chi­sche Seite konnte sich mit dem Namen abfinden, weil er aus ihrer Sicht in erster Linie eine geogra­fi­sche Bezeich­nung darstellt.

Der Vertag von Prespa betreibt aber auch Geschichts­po­litik, denn er regelt die Vergan­gen­heit und den Umgang mit ihr verbind­lich: Das antike Make­do­nien wird darin als helle­nisch defi­niert und der make­do­ni­sche Staat darf sich in keiner Art und Weise darauf berufen oder dessen Symbole verwenden. Er wurde verpflichtet, inner­halb von sechs Monaten alle öffent­li­chen Hinweise auf „helle­ni­sche Geschichte und Zivi­li­sa­tion“ zu entfernen. Eine pari­tä­ti­sche staat­liche Kommis­sion soll außerdem dafür sorgen, dass inner­halb eines Jahres nach Vertrags­ab­schluss in den Schul­bü­chern der beiden Staaten keine „irredentistischen/revisionistischen Refe­renzen“ vorkommen.

Bulga­rien erhebt Ansprüche

Grie­chen­land legte seit dem Vertrags­ab­schluss kein Veto mehr ein und Make­do­nien konnte 2020 der NATO beitreten – ein für die innere wie äußere Stabi­lität des Landes wich­tiger Schritt. Kurz darauf zeigte sich jedoch, dass der Weg für Beitritts­ver­hand­lungen mit der EU keines­wegs gebahnt war, denn nun macht Bulga­rien von seinem Veto­recht Gebrauch. Das war nicht zu erwarten, hatte doch Bulga­rien seiner­zeit das unab­hän­gige Make­do­nien sofort und unter diesem Namen aner­kannt, aller­dings einzig den Staat, aber explizit nicht die make­do­ni­sche Nation und Sprache. In Bulga­rien wird beides als bulga­risch betrachtet und Make­do­nien als zweiter bulga­ri­scher Staat gesehen.

Auch Bulga­rien stand seit dem 14. Jahr­hun­dert unter osma­ni­scher Herr­schaft, von der es sich 1878 mit russi­scher Hilfe befreite, während Make­do­nien osma­nisch blieb. Seit dieser Zeit ist die Anglie­de­rung Make­do­niens ein wich­tiges Ziel auf der natio­nalen bulga­ri­schen Agenda. Für dieses groß­bul­ga­ri­sche Projekt zog das Land 1912/13 in zwei Balkan­kriege und stellte sich in beiden Welt­kriegen auf die Seite Deutsch­lands. Zwar konnte es Make­do­nien jeweils besetzen, verlor es aber nach den Kriegen wieder. Da Make­do­nien im Mittel­alter kurz­zeitig zum Bulga­ri­schen Reich gehörte und da die ethni­sche und sprach­liche Nähe der beiden südsla­wi­schen Völker groß ist, wurde und wird auf die Makedonier:innen Anspruch erhoben. Es wird negiert, dass im jugo­sla­wi­schen Teil Make­do­niens (Vardar-Makedonien – das Terri­to­rium des heutigen Staates) im Verlauf der letzten hundert Jahre eine Nation entstanden ist, die sich als „make­do­nisch“ bezeichnet und seit 1944 über eine kodi­fi­zierte Schrift­sprache verfügt. Die Erkenntnis, dass Nationen moderne Konstrukte sind und es nicht seit dem frühen Mittel­alter eine unver­än­der­liche „bulga­ri­sche Nation“ gibt, hat sich bisher auch in der bulga­ri­schen Geschichts­wis­sen­schaft kaum durchgesetzt.

Die make­do­ni­sche Karte wird in Bulga­rien, wie schon in Grie­chen­land, vor allem in schwie­rigen Zeiten gespielt, um Risse im Innern zu kitten. Die bulga­ri­sche Gesell­schaft ist zurzeit gespalten, die Wirt­schafts­lage schwierig und die Poli­ti­ker­kaste hoch­kor­rupt und unbe­liebt (die Zeitung Poli­tico bezeich­nete Bulga­rien im September 2020 als „Mafia­staat“), aber der Anspruch auf Make­do­nien eint das Land. Die Führung will die Mitglied­schaft in der EU benutzen, um über Geschichts­po­litik die natio­nale Iden­tität der ethni­schen Makedonier:innen zu beein­flussen. Grie­chen­lands Erfolg in der Namens­frage und bei der Inter­pre­ta­tion der antiken Geschichte dürfte eine wich­tige Lektion gewesen sein: Gemäß dem Abkommen von Prespa muss Make­do­nien die grie­chi­sche Sicht auf die Vergan­gen­heit auf seinem Terri­to­rium durch­setzen; die domi­nante Seite defi­niert, was die histo­ri­sche Wahr­heit ist. Bulga­rien nutzt seine Stärke eben­falls, um dem poli­tisch schwa­chen Nach­barn die eigene Deutung aufzu­zwingen, wobei es diesmal um das ausge­hende 19. und das 20. Jahr­hun­dert geht. Nach bulga­ri­scher Lesart gab es bis 1944 keine make­do­ni­sche Nation, viel­mehr ist diese eine Erfin­dung der jugo­sla­wi­schen Kommunist:innen, genauso wie die make­do­ni­sche Sprache, weshalb diese in keinem EU-Dokument erwähnt werden dürfe. Da es aus bulga­ri­scher Sicht keine make­do­ni­sche Nation gibt, „stiehlt“ die Geschichts­schrei­bung Make­do­niens bulga­ri­sche Geschichte, wenn sie den Kampf gegen die Osmanen in Make­do­nien als make­do­nisch bezeichnet und dessen Helden als Makedonier.

Geschichts­po­litik

Anlass zur Unzu­frie­den­heit gibt auch die make­do­ni­sche Sicht, dass Make­do­nien im Zweiten Welt­krieg vom mit Deutsch­land verbün­deten faschis­ti­schen Bulga­rien besetzt wurde, während es nach bulga­ri­scher Lesart „befreit“ wurde. Der Hinweis darauf, dass die bulga­ri­schen Besatzer gemeinsam mit deut­schen Stellen mehr als 7000 make­do­ni­sche Jüd:innen in den Tod nach Treb­linka depor­tierten, wird als „hate speech“ gebrandmarkt.

Unter­schied­liche Inter­pre­ta­tionen der Vergan­gen­heit sind nichts Außer­ge­wöhn­li­ches und werden immer wieder poli­tisch instru­men­ta­li­siert, gerade wenn es um Staaten geht, die erst­mals unab­hängig werden und ein eigenes Geschichts­nar­rativ entwi­ckeln. Im Falle Make­do­niens nimmt die innen­po­li­tisch moti­vierte Geschichts­po­litik der Nach­barn Grie­chen­land und Bulga­rien aller­dings bisher nicht gekannte und bedroh­liche Dimen­sionen an. Make­do­nien ist seit seiner Unab­hän­gig­keit genö­tigt, einen Kampf zu führen, der nicht zu enden scheint. Die Inter­ven­tionen der Nach­bar­staaten unter­mi­nieren die Stabi­lität des Landes, indem sie die wirt­schaft­liche Konso­li­die­rung behin­dern und die poli­ti­sche Elite des Landes vor zusätz­liche schwie­rige, kaum lösbare Probleme stellen. Die Bevöl­ke­rung fühlt sich durch die Nach­barn und die inter­na­tio­nale Politik gede­mü­tigt und ist im Hinblick auf die Zukunft des Landes desil­lu­sio­niert; wer kann, verlässt das Land.

Die EU, mit Problemen an allen Ecken und Enden konfron­tiert und erwei­te­rungs­müde, lässt Bulga­rien gewähren, so wie zuvor Grie­chen­land. Sie vertut die Chance, ener­gisch als stabi­li­sie­render Faktor aufzu­treten und so ein Signal an den gesamten Balkan auszu­senden. Sie stellt sich auf den klein­mü­tigen Stand­punkt, es handle sich um bila­te­rale Probleme, welche die Länder unter­ein­ander lösen sollten. Es waren Tsche­chien und die Slowakei, unter­stützt von Öster­reich, die sich im Dezember 2020 dagegen zur Wehr setzten, dass die EU die Inter­pre­ta­tion der Geschichte zum Aufnah­me­kri­te­rium machte: „We will not allow the [Euro­pean] Union to be the judge of our shared history, how we iden­tify ourselves, or the language we use. These issues belong to the parties concerned and we are here to support them”. Am bulga­ri­schen Veto hat das nichts geän­dert, es wurde am 22. Juni 2021 einmal mehr bekräftigt.