Indien als „größte Demo­kratie der Welt“ zu bezeichnen, ist in der Welt­presse ein gern verwen­detes Klischee, das seine Gültig­keit jedoch längst verloren hat. Sein Nach­leben jedoch ist für eine anti­de­mo­kra­ti­sche, hindu-extremistische Regie­rung von großem Nutzen. Am 26. Januar 2021, dem 71. Jahrestag der Inkraft­set­zung der indi­schen Verfas­sung, brachte die Neue Zürcher Zeitung eine als Nach­richt getarnte Anzeige, die von der indi­schen Botschaft in der Schweiz bezahlt und geschaltet wurde und die versuchte, eine unge­bro­chene demo­kra­ti­sche Linie von Mahatma Gandhi zu Narendra Modi zu ziehen. Dabei steht die Politik des Regimes in scharfem Gegen­satz zu seinem Bedürfnis, inter­na­tio­nale Legi­ti­mität als Demo­kratie einzu­for­dern – und zu Hause wird der Anschein von Demo­kratie auch gar nicht mehr als notwendig erachtet. Der Versuch des Regimes, wenige Tage vor dem Jahrestag der Repu­blik weitere Eingriffe in die akade­mi­sche und intel­lek­tu­elle Frei­heit vorzu­nehmen, ist nur eines von vielen Ereig­nissen, die zeigen, dass der Begriff Demo­kratie in Indien inhalts­leer geworden ist.

Vor- und Selbstzensur

In aller Stille wurde in einer büro­kra­ti­schen Mittei­lung des Bildungs­mi­nis­te­riums der indi­schen Regie­rung vom 15. Januar 2021 fest­ge­legt, dass alle akade­mi­schen Online-Veranstaltungen oder Konfe­renzen, die an oder mit Betei­li­gung von staat­lich finan­zierten Insti­tu­tionen statt­finden, einer vorhe­rigen Geneh­mi­gung bedürfen und beim Außen­mi­nis­te­rium regis­triert werden müssen, wobei das Programm auf eine vom Minis­te­rium bereit­ge­stellte Online-Seite hoch­ge­laden werden muss. An den akade­mi­schen Veran­stal­tungen dürfen keine inneren Ange­le­gen­heiten Indiens, keine sensi­blen Themen oder Ange­le­gen­heiten der natio­nalen Sicher­heit zur Sprache kommen. Zwar war die Formu­lie­rung der Bekannt­ma­chung war vage und allum­fas­send, aber es war klar, dass die rela­tive Flexi­bi­lität und Leich­tig­keit, mit der akade­mi­sche und intel­lek­tu­elle Zusam­men­ar­beit online, d.h. ohne Budgets und ohne die Notwen­dig­keit von Reisen statt­finden konnten, der indi­schen Regie­rung ein Dorn im Auge war.

Die American Histo­rical Asso­cia­tion, einer der ersten akade­mi­schen Berufs­ver­bände, der auf die Weisung reagierte, hielt fest, dass die neuen Richt­li­nien „die meisten Themen umfassten, die für indi­sche Wissen­schaftler von Inter­esse sind“. Andere akade­mi­sche Verbände auf der ganzen Welt haben sich diesem Protest ange­schlossen. Kolleg:innen in Indien sind sich einig, dass die neuen Richt­li­nien es fast unmög­lich machen, etwas zu disku­tieren, ohne vor-zensiert zu werden oder sich und andere Akademiker:innen dem Risiko von Vergel­tungs­maß­nahmen auszu­setzen. Dieje­nigen, die ein langes Gedächtnis haben, erin­nern sich noch an die Einschrän­kungen und Angriffe auf die poli­ti­schen und akade­mi­schen Frei­heiten während des berüch­tigten Ausnah­me­zu­stands von Premier­mi­nis­terin Indira Gandhi von 1975 bis 1977. Doch die meisten heute würden der Einschät­zung zustimmen, dass die Angriffe auf diese Frei­heiten und auf Akade­miker und Intel­lek­tu­elle unter Narendra Modi ziem­lich beispiellos sind.

Indiens akade­mi­sches System hat, obwohl es unter­fi­nan­ziert ist und manchmal unter subop­ti­malen Bedin­gungen arbeitet, sowohl in den Natur­wis­sen­schaften als auch in den Sozial- und Geis­tes­wis­sen­schaften Forschung auf Welt­ni­veau hervor­ge­bracht. Aber ihre Glaub­wür­dig­keit hat unter dem neuen Regime gelitten, sowohl in Bezug auf die Qualität der Arbeit als auch gemessen am Maßstab der akade­mi­schen Frei­heit. Die struk­tu­rellen Probleme und insti­tu­tio­nellen Schwä­chen der indi­schen Wissen­schaft wurden durch das Regime noch verschärft. Unqua­li­fi­zierte Partei­loya­listen wurden an Univer­si­täten zu Vize­kanz­lern ernannt, um das poli­ti­sche Verhalten von Mitar­bei­tern und Studenten zu kontrol­lieren, wobei akade­mi­sche Stan­dards völlig außer Acht gelassen wurden. Staat­liche oder staat­lich finan­zierte Univer­si­täten sind direkter betroffen, aber auch private Univer­si­täten, die im neuen Indien weiter­ar­beiten wollen, zensieren sich entweder selbst oder werden zur Konfor­mität gezwungen, um nicht in Schwie­rig­keiten mit der Regie­rung zu geraten. Die Zahl der festen Stellen an den Univer­si­täten wurde deut­lich gesenkt, und es wurde auf Teilzeitdozent:innen und prekäre Verträge zurück­ge­griffen, wobei neue Stellen an Partei­treue vergeben wurden. Die Politik der schritt­weisen Förde­rung von Menschen aus benach­tei­ligten wirt­schaft­li­chen Verhält­nissen oder mit Kasten­hin­ter­grund (affir­ma­tive action) wurde ange­griffen und die begrenzten Errun­gen­schaften dieser Politik werden zurückgedrängt.

Kultu­relle Werte und Gewalt

Es gibt eine stei­gende Tendenz im Namen „natio­naler Prio­ri­täten“ in Lehr­in­halte einzu­greifen, um „kultu­relle“ Werte zu stärken. Die Zahl der Dokto­ran­den­stellen wurde stark redu­ziert, und die Betreuer haben keine Kontrolle mehr über die Themen, die unter ihrer Aufsicht erforscht werden. In einigen Fällen haben die Univer­si­täten gar direkt Themen für Disser­ta­tionen vorge­geben, die ausdrück­lich regie­rungs­freund­li­chen poli­ti­schen Posi­tionen entspre­chen. „Sensible Themen“, die als solche kaum defi­niert werden, sich aber in der Regel auf „hindu­is­ti­sche Gefühle“ beziehen, werden vorzen­siert oder zensiert, und zwar nicht von Akade­mi­kern, sondern von den poli­ti­schen Pseudo-Gerichten der RSS, des para­mi­li­tä­ri­schen Flügels der regie­renden Partei, oder der ABVP, ihres studen­ti­schen Flügels.

Die ABVP bedroht die Orga­ni­sa­toren akade­mi­scher Veran­stal­tungen mit Gewalt und führt häufig zerstö­re­ri­sche „Razzien“ gegen akade­mi­sche Programme aus. Es ist zudem ein offenes Geheimnis, dass in den Univer­si­täten in ganz Indien eine unver­hüllt anti­mus­li­mi­sche Stim­mung herrscht, die von den Univer­si­täts­ver­wal­tungen geför­dert oder geschaffen und aufrecht­erhalten wird. Zusätz­lich werden kasten­hin­du­is­ti­sche „Werte“ durch Einmi­schung in das Privat­leben der Studenten geför­dert, oft durch die Durch­set­zung „vege­ta­ri­scher“ Ernäh­rung in den Mensen und Wohnheimen.

Das Bildungs­mi­nis­te­rium kümmert sich weniger um die Bildung als viel­mehr um die Zusam­men­ar­beit mit den Minis­te­rien, die sich mit Repres­sion und „natio­naler Sicher­heit“ befassen. Wenn es Proteste gibt, wie z. B. gegen die Abschaf­fung des auto­nomen Status von Kaschmir, gegen das neue Staats­bür­ger­schafts­än­de­rungs­ge­setz, das Muslime unver­hält­nis­mäßig stark entrechtet, oder die anhal­tenden Proteste der Bauern­be­we­gung, beschul­digt die Regie­rungs­pro­pa­ganda Studie­rende und Intel­lek­tu­elle „anti-nationaler“ Akti­vi­täten. Viele, darunter oft Studie­rende oder Intel­lek­tu­elle musli­mi­scher Herkunft und ohne Zuge­hö­rig­keit zu einer der größeren Oppo­si­ti­ons­par­teien, wurden verhaftet und ohne Gerichts­ver­fahren inhaf­tiert. Mehrere von ihnen haben viele Monate im Gefängnis verbracht, ohne zu wissen, was ihnen vorge­worfen wird. Die syste­ma­ti­sche Beset­zung führender akade­mi­scher Posi­tionen mit rechten Ideo­logen ohne akade­mi­sche Glaub­wür­dig­keit oder Publi­ka­tionen geht einher mit der Tendenz, Forschung zu Themen zu verbieten, die dem Regime nicht genehm sind. Es gibt einen konse­quenten Angriff auf die freie Auswahl der Forschungs­themen und auf die Publi­ka­ti­ons­frei­heit im Lande. Dies hat allmäh­lich dazu geführt, dass inter­na­tio­nale Univer­si­täten mehr Unter­lagen und schrift­liche Arbeiten von Studenten indi­scher Univer­si­täten als Voraus­set­zung für die Zulas­sung verlangen.

Das Bemühen, Univer­si­täten in Orte der sozialen Kontrolle zu verwan­deln, ohne sich um den Schaden für die akade­mi­sche Frei­heit oder die wissen­schaft­liche Glaub­wür­dig­keit zu kümmern, steht im Einklang mit der noch viel größeren Angst des Regimes vor dem Verlust der Kontrolle über seine öffent­liche Botschaft. Die Mainstream-Presse in Indien leidet seit langem und in einem sich stetig verstär­kendem Maß unter der Last staat­li­cher Repres­sionen – oder Formen der Einfluss­nahme durch die Zeitungs­ei­gen­tümer. Jour­na­lis­tinnen und Jour­na­listen werden routi­ne­mäßig schi­ka­niert, ihre Ausrüs­tung wird von der Polizei oder von bezahlten Partei­hoo­li­gans zerstört, Jour­na­listen werden zusam­men­ge­schlagen, Jour­na­lis­tinnen werden sexuell ange­griffen und mit Verge­wal­ti­gung bedroht.

Gefühle

Inter­na­tio­nale Charme­of­fen­siven wie die der indi­schen Botschaft in der NZZ stehen in scharfem Kontrast zu der weniger char­manten Offen­sive gegen Akade­miker, Intel­lek­tu­elle, die Presse und nun auch gegen Indiens Bauern. Die Bauern­be­we­gung hat Indien seit Dezember in die Welt­nach­richten gebracht. Wie diese Proteste und die Proteste gegen das Staats­bür­ger­schafts­än­de­rungs­ge­setz im vergan­genen Jahr gezeigt haben, ist das Recht auf Protest massiv verletzt worden. Öffent­liche Aktivist:innen aus der Zivil­ge­sell­schaft, die gegen die Regie­rung protes­tiert haben, haben sich auf der Grund­lage unmög­li­cher Anschul­di­gungen – von der Anstif­tung zu Unruhen in Delhi im Februar 2020 (in Wirk­lich­keit ein von der Regie­rungs­partei orga­ni­siertes Pogrom) bis hin zur Belei­di­gung von „Gefühlen“ – im Gefängnis wieder­ge­funden und warten auf Prozesse, die nie statt­zu­finden scheinen, oder sie werden auf der Grund­lage jener Art von Notstands­ge­setzen gegen den „Terror“ inhaf­tiert, die überall auf der Welt zuge­nommen haben. Dazu kommt aber auch die geschickte Anwen­dung oder der Miss­brauch von Gesetzen, die meist noch aus der Kolo­ni­al­zeit stammen. Es wurde auch fest­ge­stellt, dass Menschen mit musli­mi­schen Namen über­pro­por­tional häufig verhaftet und inhaf­tiert werden (ein Komiker wurde aufgrund von Witzen verhaftet, die er mögli­cher­weise machen könnte und die das „Hindu-Gefühl“ verletzen würden). Der regel­mä­ßige Einsatz von Rufmord in der Öffent­lich­keit und die Andro­hung von Lynch­justiz sind weitere Abschre­ckungs­maß­nahmen gegen Andersdenkende.

In diesen Zusam­men­hang gehören auch die Versuche, die akade­mi­sche Kommu­ni­ka­tion zu beschneiden – und sie erfor­dern einen starken Wider­stand. Die akade­mi­sche Kommu­ni­ka­tion auf inter­na­tio­naler Ebene ist ein relativ privi­le­gierter Raum, den die hindu-nationalistische Bewe­gung nicht voll­ständig kontrol­lieren konnte. Versuche der „Dharma Civi­li­sa­tion Foun­da­tion“ zum Beispiel, Lehr­stühle zu finan­zieren, die mit der hindu­is­ti­schen Sicht­weise der „indi­schen“ Zivi­li­sa­tion in den Verei­nigten Staaten sympa­thi­sieren, schei­terten vor einigen Jahren vor allem an verfah­rens­tech­ni­schen Unre­gel­mä­ßig­keiten. An den Univer­si­täten in Indien hingegen ist es relativ ruhig geworden, dank einer Kombi­na­tion aus anti-intellektueller Propa­ganda, poli­ti­schen Ernen­nungen und orches­trierter Gewalt, die von den Helfer­or­ga­ni­sa­tionen der Regie­rung, para­mi­li­tä­ri­schen Gruppen und Mitglie­dern der Studen­ten­ge­werk­schaft ange­zet­telt wurde.

Wissen­schaft als Loyalität

Es gibt zwar immer noch eine wissen­schaft­liche Gemein­schaft, die dem Druck nicht nach­ge­geben hat, sich von Themen fern­zu­halten, die ein hindu­is­ti­sches und auto­ri­täres Regime für unbe­quem hält. Doch diese ist jetzt bedroht, sowohl im Inland als auch inter­na­tional. Einige Kolleg:innen haben ihre Besorgnis darüber geäu­ßert, dass in bestimmten Teil­ge­bieten wie den Sanskrit-Studien eine hindu-nationalistische Tendenz entweder vorherrscht oder von anderen Kollegen geduldet wird. Der von der indi­schen Regie­rung kontrol­lierte Indian Council for Cultural Rela­tions, eine Insti­tu­tion, die der Macht­über­nahme der Hindu-Nationalisten weit voraus­geht, plat­ziert heute regi­me­freund­liche Akade­miker an Univer­si­täten in aller Welt. Viele „Wissenschaftler:innen“ sind dazu über­ge­gangen, Wohl­fühl­ge­schichten in Über­ein­stim­mung mit dem natio­nalen „Gefühl“ zu produ­zieren – Geschichten, die jenen akade­mi­schen Trends zu entspre­chen scheinen, die Histo­riker und Histo­ri­ke­rinnen ermu­tigen, „Gefühle“ und emotio­nale Reak­tionen beim Schreiben zu berück­sich­tigen. Es gibt eine Tendenz zur Selbst­zensur bei Akademiker:innen, die inner- und außer­halb Indiens arbeiten sowie von inter­na­tio­nalen Wissenschaftler:innen mit Indien-Bezug – eine Selbst­zensur, die teil­weise von den Erfor­der­nissen des Über­le­bens, des Lebens­un­ter­halts und/oder des Zugangs zu akade­mi­schen Räumen, Studi­en­fel­dern und Archiven ange­trieben wird. Ohne sich einer Clique der Macht anzu­schließen, haben Akademiker:innen aus nicht-mainstreamigen und unter­pri­vi­le­gierten Gemein­schaften keine Chance.

Damit verbunden ist unter Akademiker:innen die Angst, „post­ko­lo­niale Sensi­bi­li­täten“ zu verletzen. Die schein­bare Rück­ge­win­nung des Rechts, für den „globalen Süden“ zu spre­chen, durch Wissenschaftler:innen of colour hat dazu geführt, dass kriti­sche Stimmen jegli­cher Art zum Schweigen gebracht werden, damit sie nicht als Kritiker:innen einer anderen „Kultur“ oder – wenn sie weiß sind – als Ausübende ihres „weißen Privi­legs“ ange­sehen werden. Dass viele Gelehrte of colour auch kritisch gegen­über einigen „post­ko­lo­nialen“ oder „Global South“-Trends sind, wie auch gegen­über der Tendenz dieser akade­mi­schen Trends, die Politik des rechten Regimes in Indien zu legi­ti­mieren, wird leicht über­sehen. Der akade­mi­sche Main­stream, der sich weder in der Arbeit noch im Alltag mit diesen Themen oder Ländern beschäf­tigt, ist immer noch empfind­lich, wenn es darum geht, sich in die Ange­le­gen­heiten der Wissen­schaft der „Dritten Welt“ einzu­mi­schen, mit der (immer noch privi­le­gierten) Impli­ka­tion, dass es nicht ihre Ange­le­gen­heit sei, wenn sich unbe­deu­ten­dere Länder über unver­ständ­liche Dinge streiten. In der Zwischen­zeit haben die Regie­rungen im globalen Süden gelernt, die Sprache der verletzten post­ko­lo­nialen Gefühle zu spre­chen, sehr oft sogar unter Verwen­dung der Termi­no­logie der akade­mi­schen Welt. Es ist dieses beun­ru­hi­gende Zusam­men­treffen von akade­mi­schem Indi­ge­nismus und kultu­rellem Chau­vi­nismus, das ange­spro­chen werden muss. Es ist also nicht nur der Verlust akade­mi­scher Frei­heiten, so beun­ru­hi­gend er auch sein mag, der unsere Aufmerk­sam­keit auf sich ziehen sollte, sondern die damit verbun­dene, mitein­ander verwo­bene und syste­ma­ti­sche, durch kultu­rellen Chau­vi­nismus legi­ti­mierte Zerstö­rung der Demo­kratie in Indien, über die gespro­chen werden muss.