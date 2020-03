Man stelle sich Folgendes vor: Person A versucht Person B unauf­hör­lich davon zu über­zeugen, dass Person C nach ihrem Leben trachte – und dem ihrer Fami­li­en­mit­glieder oben­drein. Dabei unter­füt­tert sie ihre Behaup­tung mit reich­lich Infor­ma­tionen, die den Ernst der Lage zu bestä­tigen scheinen, stets den Eindruck erwe­ckend, ihr sei sehr an dem Wohl des Bedrohten gelegen. Zudem macht sie glaub­haft, dass von anderen keine Hilfe zu erwarten sei, ja, dass diese mit dem Gefährder wohl sogar im Bunde stünden. Irgend­wann ergreift Person B die Initia­tive und macht Person C mit einem tödli­chen Angriff unschäd­lich, um sich und ihre Familie zu schützen.

In der Folge ist im Umfeld das Entsetzen groß, da Person C nichts begangen hat, das ihre Tötung recht­fer­tige. Die Tat erscheint vielen als beson­ders will­kür­lich. Auf der Suche nach den Gründen wird auch die Rolle von Person A zum Thema. Die streitet jedoch jede Mitschuld ab. Gewiss, sie habe den Delin­quenten auf die Gefähr­lich­keit des Ermor­deten hinge­wiesen. Doch ihn anzu­greifen oder umzu­bringen, davon sei nie die Rede gewesen. Tatsäch­lich kann da juris­tisch wohl nicht mal von einer Anstif­tung gespro­chen werden. Und dennoch kommt man – im Wissen über die Hinter­gründe – kaum umhin, dem mani­pu­la­tiven Flüs­terer eine Verant­wor­tung für die Tat anzu­lasten.

Der Verdacht der Brand­stif­tung

Ähnlich verhält es sich in der Debatte über den Anschlag von Hanau, in der die AfD jeden Zusam­men­hang zwischen ihrer Rhetorik und derlei Taten bestreitet. Bei ihrem Ehren­vor­sit­zenden Alex­ander Gauland mag das noch als Ahnungs­lo­sig­keit durch­gehen, hat er doch erklär­ter­maßen keine Bezie­hung zum Internet, was er noch­mals mit seiner Antwort auf die Frage nach jenem Zusam­men­hang bestä­tigte: er glaube nicht, „dass die Bundes­tags­de­batten in irgend­einer Weise etwas zu tun“ hätten mit dem Anschlag. Es darf bezwei­felt werden, ob dieser Mann wirk­lich das Treiben seiner Partei bewerten kann, die ihre Propa­ganda ja vor allem digital verbreitet und die sozialen Medien exzessiv für mani­pu­la­tive Botschaften nutzt.

Ansonsten ist es wenig glaub­würdig, wenn AfD-Größen nun eine poli­ti­sche Instru­men­ta­li­sie­rung von Hanau beklagen, was doch die „wahn­hafte Tat eines Irren“ (Jörg Meuthen) gewesen sei. Allein schon, weil sie selbst noch jede Gewalttat auszu­schlachten versuchten, wo das Täter­profil Anlass zum Hetzen bot. Man denke nur an den Vorfall am Frank­furter Haupt­bahnhof, wo ein psychisch kranker Eritreer ein Kind auf die Gleise stieß. Die Tat wies keinerlei poli­ti­sche Bezüge auf; der Täter kam nicht mal mit der „Flücht­lings­welle“ nach Deutsch­land, die von der AfD skan­da­li­siert wurde. Dennoch feuerte sie, wie so oft, unver­züg­lich aus allen Rohren, über jede Kritik an ihrer Pietät­lo­sig­keit erhaben.

Darüber­hinaus meinen tatsäch­lich viele, die AfD bereite mit ihrer Sprache den Boden für Anschläge wie in Hanau. Einer Kantar-Umfrage zufolge sind von dieser Mitschuld rund 60 Prozent der Bundes­bürger über­zeugt; nur 26 Prozent glauben nicht daran. Auch die Kommen­tare der poli­ti­schen Akteure jenseits der AfD sind recht einhellig: sie sei der geis­tige Brand­stifter hinter solchen Verbre­chen. Verwiesen wird dabei häufig darauf, dass die Partei den Menschen einrede, Migranten bedrohten ihre Exis­tenz. Dass manche – wie Person B im obigen Beispiel – daraus schließen, diese müssten unschäd­lich gemacht werden, funk­tio­niere, so der Tenor, auch ohne expli­zite Aufrufe zur Gewalt.

Gefähr­liche Rede statt Hass­rede

Für diesen vermu­teten Wirkungs­zu­sam­men­hang von behaup­teter Gefahr und impli­ziter Gewalt­le­gi­ti­ma­tion gibt es in der Gewalt­for­schung einen Namen. Er nennt sich „gefähr­liche Rede“ und steht bisher im Schatten des Begriffs der „Hass­rede“, der häufig ange­führt wird, wenn es um rechte Rhetorik und Gewalt geht. Dabei ist die gefähr­liche Rede, auch wenn sie auf Gewalt­rhe­torik verzichtet, wohl entschei­dender für rechten Terror als unver­blümte Hetze. Wie die Sozi­al­wis­sen­schaft­lerin Susan Benesch sagt, ist es gerade das Gerede von einer „tödli­chen Bedro­hung durch eine verhasste … Gruppe, das Gewalt nicht nur ange­messen, sondern notwendig erscheinen lässt.“

Gefähr­liche Rede findet etwa dann statt, wenn einer Gruppe beson­dere Grau­sam­keit zuge­schrieben wird. Wo ihr unter­stellt wird, sie bedrohe Exis­tenz der Adres­sierten, erscheint es diesen opportun, dras­tisch gegen sie vorzu­gehen. Es geht immerhin ums Über­leben. Und Notwehr ist bekann­ter­maßen der einzige Grund, aus dem Tötungen unbe­stritten erlaubt sind: Wer anderen das Leben nehmen will, darf dieser Norm zufolge unschäd­lich gemacht werden. Für die Legi­ti­ma­tion von Gewalt eignet sich daher kaum etwas besser als der „Spie­ge­lungs­vor­wurf“: Die Dehu­ma­ni­sie­rung des Anderen recht­fer­tigt die Bruta­li­sie­rung des Selbst. Expli­zite Gewalt­auf­rufe sind dafür nicht nötig.

Gewalt­same Poli­tiken, die ja immer beson­ders recht­fer­ti­gungs­be­dürftig sind, gehen daher meist mit Mythen der Bedro­hung einher. Bereits der klas­si­sche Faschismus schöpfte aus solchen die Recht­fer­ti­gung für außer­or­dent­liche Maßnahmen. Der Faschis­mus­for­scher Roger Griffin bezeich­nete diese Ratio­na­lität dereinst als „palin­ge­ne­ti­schen Ultra­na­tio­na­lismus“: Ange­sichts des drohenden Unter­gangs müsse die Nation eine kompro­miss­lose Kraft­an­stren­gung voll­ziehen, um zu ihrer Wieder­ge­burt zu gelangen. Auch heute bläst die extreme Rechte wieder in das Horn des natio­nalen Unter­gangs, um dras­ti­sche Maßnahmen zu recht­fer­tigen. Die AfD mitten­drin – und ihr „Flügel“ vorneweg.

Von Volkstod und Messer­ein­wan­de­rung

Mitt­ler­weile kennt man sie in der Öffent­lich­keit, die Erzäh­lungen von „Volkstod“ und „Umvol­kung“. Sie stammen aus der Motten­kiste der alten völki­schen Bewe­gungen und wurden im Kontext der Flücht­lings­krise aufge­frischt. Nicht nur die Vertreter des „Flügels“ tragen zu ihrer Popu­la­ri­sie­rung bei, sondern auch vermeint­lich mode­rate AfD-Kräfte, die vom „Bevöl­ke­rungs­aus­tausch“ spre­chen. So irreal diese Vorstel­lung auch sein mag – wo sie als „main­streamed extre­mism“ wirkungs­mächtig wird, ist sie in ihren Konse­quenzen sehr real. Deut­lich wird das am aktu­ellen Rechts­ter­ro­rismus. Ob Christ­church oder El Paso, ob Halle oder Hanau – die Täter eint die Vorstel­lung, dass ihre Gemein­schaft im Unter­gang begriffen sei.

Jedoch ist diese Bedro­hung recht abstrakt, meint sie doch eigent­lich den Verlust kultu­reller Iden­tität – und nicht eine Gefahr für Leib und Leben. Sie wird daher mit Erzäh­lungen verwoben, die eine konkrete Betrof­fen­heit befürchten lassen. Indem die AfD etwa Gewalt­er­eig­nisse mit migran­ti­scher Betei­li­gung zu einem großen Bild der „Messer­ein­wan­de­rung“ zusam­men­fügt, entsteht der Eindruck, dass niemand mehr vor soge­nannter Auslän­der­ge­walt sicher sei. Diese Erzäh­lungen, in denen tragi­sche Schick­sale mit Iden­ti­fi­ka­ti­ons­po­ten­tial heraus­ge­stellt werden, sind beson­ders emotio­na­li­sie­rend. Gelesen als Vorboten des Volks­tods, wird die abstrakte Bedro­hung plötz­lich fühlbar.

Aber auch diese Konstruk­tion kommt nicht ohne weitere Erzäh­lungen aus. Vor allem Vorstel­lungen der Verschwö­rung haben eine argu­men­ta­tive Stütz­funk­tion im narra­tiven Gerüst der AfD. Indem etwa Poli­ti­kern und Medien unter­stellt wird, die Bedro­hung zu fördern oder zumin­dest zu verschweigen, wirkt die Gefahr umso größer, da das Volk allein gelassen scheint. Zugleich helfen solche Erzäh­lungen bei der Herstel­lung von Glaub­wür­dig­keit. Denn sie impli­zieren, dass anderen Quellen als denen, die von der Bedro­hung berichten, nicht zu trauen sei. Auf diese Weise entsteht ein selbst­be­züg­li­ches Argu­men­ta­ti­ons­system, das gegen­über abwei­chenden Infor­ma­tionen immun ist.

Möchtegern-Helden gesucht

Die Gefähr­lich­keit der AfD-Rhetorik ergibt sich aus dem Zusam­men­spiel der verschie­denen Erzäh­lungen. Wo die Partei Menschen glauben macht, sie seien exis­ten­tiell bedroht – nicht nur in ihrer Iden­tität, sondern auch physisch –, wird eine Situa­tion der Notwehr konstru­iert, die gewalt­same Hand­lungen erlaubt oder gar verlangt. Die Lösungs­vor­schläge mögen Gewalt nicht explizit einfor­dern, diese erscheint im narra­tiven Gefüge aber als zumin­dest logi­sche Weiter­erzäh­lung. Umso mehr gilt das, als Erzäh­lungen der Verschwö­rung das Vertrauen in den Staat unter­graben. Wo auf diesen scheinbar kein Verlass mehr ist, scheint die Zeit für Helden gekommen, die voran­gehen, um die Gemein­schaft zu schützen und mit Verrä­tern aufzu­räumen.

Gefähr­lich an diesen Erzäh­lungen ist auch, dass sie frei im Internet zirku­lieren, wo sie fort­wäh­rend repro­du­ziert werden. Gerade die Rolle der sozialen Medien ist dabei bemer­kens­wert. Immerhin ist die Behaup­tung von bürger­kriegs­ähn­li­chen Zuständen, die anstelle eines fried­li­chen Deutsch­lands getreten seien, statis­tisch nicht haltbar. Mord und Totschlag etwa sind im Vergleich zu den 1980ern und frühen 1990ern deut­lich gesunken. Indem die AfD aber die Netz­werke mit Nach­richten über Gewalt­vor­fälle flutet, erscheint vielen, gerade älteren Menschen die Welt aus den Fugen geraten. Denn im Vergleich zu früher, wo solche Taten nicht über die Lokal­presse hinaus­kamen, lässt ihre unge­wohnte Sicht­bar­keit den Eindruck entstehen, Gewalt­ver­bre­chen hätten explo­si­ons­artig zuge­nommen.

Mit der Beschwö­rung gewalt­samer Zustände schafft die AfD über­haupt erst Zustände der Unsi­cher­heit, regt sie doch die Gewalt­fan­ta­sien derer an, die ihren Erzäh­lungen Glauben schenken. Es mag richtig sein, dass Hass und Hetze im Netz schärfer ange­gangen werden müssen; und ebenso ist ein hartes Vorgehen der Behörden gegen den Rechts­ter­ro­rismus über­fällig, wie es beim isla­mis­ti­schen Terro­rismus üblich ist und auch bei der RAF einst an den Tag gelegt wurde. Um aber die Dynamik rechten Aufruhrs nach­haltig zu brechen, sind andere Maßnahmen erfor­der­lich. Sie müssten die Räume für jene post­fak­ti­schen und verschwö­rungs­theo­re­ti­schen Infor­ma­tionen einhegen, auf denen die (wahn­haften) Opfer­my­then der AfD und rechter Gewalt­ak­teure gründen.