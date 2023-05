Die Jahre 1904-1908 stehen emble­ma­tisch für ein kolo­niales Mensch­heits­ver­bre­chen: für den Völker­mord des Deut­schen Reichs an den Herero (Ovaherero) und Nama (ǀAwa-khoen). Zugleich stehen sie aber für eine Verdrän­gungs­leis­tung der ehema­ligen Kolo­ni­al­macht, die heute gera­dezu obszön anmutet. Auch wenn der Völker­mord seit den 1960er Jahren wissen­schaft­lich disku­tiert und inzwi­schen auch poli­tisch aner­kannt wird, so fehlt es immer noch an über­zeu­genden Vorschlägen, wie die Bundes­re­pu­blik in ange­mes­sener Weise ihrer histo­ri­schen Verant­wor­tung gerecht werden kann. Der in den letzten zwei Jahr­zehnten auf den Weg gebrachte Aussöh­nungs­pro­zess zwischen Regierungsvertreter:innen Nami­bias und Deutsch­lands sollte inso­fern Klar­heit bringen. Die 2021 aus diesem Prozess hervor­ge­gan­gene Joint Decla­ra­tion, mit der die Bundes­re­pu­blik ihre Verant­wor­tung offi­ziell einge­stand und sich zu Wieder­gut­ma­chungs­leis­tungen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro verpflich­tete, kann dieses Verspre­chen aller­dings nicht einlösen. Ganz im Gegen­teil, sie schreibt kolo­niale Denk­muster fort und trägt vor allem den Inter­essen der Herero und Nama, und damit den eigent­lich Betrof­fenen, kaum Rechnung.

Aussöh­nungs­kon­flikte

Die Gründe hierfür sind viel­fältig und zeigen, wie eng Deutsch­land und Namibia durch die Kolo­ni­al­ge­schichte mitein­ander verbunden sind. Nicht zu über­sehen sind dabei auch innen­po­li­ti­sche Inter­es­sen­ge­gen­sätze, Kämpfe verschie­dener nami­bi­scher Parteien und Gruppen um Einfluss auf die Verhand­lungen und auch Strei­tig­keiten inner­halb der Minder­heiten und Opfer­ver­bände. Hier mischt sich Real­po­litik mit Geschichte. Als beson­ders gravie­rend stellte sich aber heraus, dass die Inter­essen von Herero und Nama während der Verhand­lungen besten­falls nach­ge­ord­nete oder symbo­li­sche Berück­sich­ti­gung fanden und dass sich deren Vertreter:innen nicht ausrei­chend reprä­sen­tiert sahen. Klar ist dabei, dass mit den diplo­ma­tisch geführten Aussöh­nungs­ver­hand­lungen ein beson­deres Arran­ge­ment gewählt wurde. Ausgangs­punkt war nicht das menschen­ver­ach­tende Kolo­ni­al­re­gime, wie es spätes­tens seit der Berliner Konfe­renz von 1884/85 das Handeln des globalen Nordens gegen­über dem Süden – des Deut­schen Kaiser­reichs gegen­über Namibia – bestimmt hatte. Nicht die umfas­sende, auch recht­liche Völker­mord­ver­ant­wor­tung Deutsch­lands stand zur Debatte, mit all ihren lebens­welt­li­chen Konse­quenzen. Viel­mehr ging es um die heutigen poli­ti­schen Bezie­hungen zweier Staaten mit gemein­samer kolo­nialer Geschichte. Doch wie konnte eine Verein­ba­rung wie die Joint Decla­ra­tion über­haupt zustande kommen, bei der die Inter­essen zweier Regie­rungen, noch dazu des früheren Kolo­ni­al­staates, eine größere Rolle spielten als die kultu­rellen und recht­li­chen Entwür­di­gungs­er­fah­rungen der bis heute Leidtragenden?

Eine Antwort auf diese Frage können wir uns nur erhoffen, wenn wir einen genaueren Blick auf das Recht und das post­ko­lo­niale Rechts­ver­ständnis werfen, das den Prozess der Aussöh­nung forciert und das Handeln der staat­li­chen Akteure maßgeb­lich ange­leitet hat. Recht ist nicht per se neutral. Seine Formen, Prak­tiken und Zwecke sind Ausdruck zeit­be­dingter Gesellschafts- und Macht­ver­hält­nisse. Inso­fern ist es wandelbar und kontin­gent. Das gilt auch für das Völker­recht, das im 20. Jahr­hun­dert, bei allen Konflikten und bestehenden Problemen, seine Fähig­keit zur Trans­for­ma­tion unter Beweis gestellt hat. Aber auch die wich­tige post­ko­lo­niale Trans­for­ma­tion des Völker­rechts kann dessen kolo­niale Vergan­gen­heit und den Völker­mord nicht unge­schehen machen. „Das Vergan­gene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen“, heißt es bei William Faul­kner. Recht und Rechts­wis­sen­schaft sehen das bis heute anders. Zwar wird das Faktum des Völker­mords kaum mehr bestritten. Bestritten wird aller­dings ein unmit­tel­barer Einfluss auf die post­ko­lo­nialen Geltungsbedin­gungen des Rechts. Die juris­ti­sche Kate­gorie, die diese Diffe­renz zwischen histo­ri­schem Faktum und aktu­eller Geltung mode­rieren soll, wird als Inter­tem­po­ra­lität bezeichnet.

Vergan­gen­heits­kon­struk­tionen

Inter­tem­po­ra­lität ist ein recht­li­ches Entlastungs- und Will­kür­be­gren­zungs­ver­spre­chen. Denn es ist nicht zu bezwei­feln, dass die rück­wir­kende Beur­tei­lung histo­ri­scher Sach­ver­halte etwas Anma­ßendes und Will­kür­li­ches mit sich bringen kann. Geht es doch darum, frühere Gesetze, Rechts­ver­hält­nisse oder ganze Rechts­kul­turen mit Einsichten zu konfron­tieren, die zum Zeit­punkt ihrer Geltung keine oder nur eine unter­ge­ord­nete Rolle spielten. Leitend ist danach der Grund­satz, dass die Entste­hung und Ausge­stal­tung völker-/rechtlicher Ordnungs­muster nach den Stan­dards zu bewerten sind, die in der Epoche ihrer Inkraft­set­zung aner­kannt waren – in unserem Fall der kolo­niale Deutungs­ho­ri­zont des späten 19. Jahr­hun­derts, aller­dings nicht jener der Kolo­ni­sierten. Dieser Ausschluss rück­wir­kender Rechts­an­wen­dung markiert kein Verbot strictu sensu. Doch wird in der domi­nie­renden Völker­rechts­wis­sen­schaft und -praxis davon ausge­gangen, dass es für die Dero­ga­tion – die teil­weise Außer­kraft­set­zung – dieses Grund­satzes einer ausdrück­li­chen Rück­wir­kungs­an­ord­nung bedürfe, die für den Fall des deut­schen Kolo­ni­al­un­rechts gerade nicht vorliege. Dieser Grund­satz wird nicht nur vertei­digt, um die Auto­nomie, sondern auch um die Bere­chen­bar­keit des Rechts sicher­zu­stellen. Das inter­tem­po­rale, also sich zwischen verschie­denen histo­ri­schen Zeiten bewe­gende Völke­recht zwingt damit zu einem Präsen­tismus, d.h. „zu einer Extra­po­la­tion histo­ri­scher Zustände auf die Gegen­wart“ (Matthias Gold­mann). Die Folgen sind gravie­rend, inso­fern für die ange­strebte Auto­nomie und Bere­chen­bar­keit des Rechts eine Reihe von Gerech­tig­keits­frik­tionen in Kauf genommen werden, denken wir nur an die so mögliche Verwei­ge­rung post­ko­lo­nialer Teil­habe oder an den Ausschluss ange­mes­sener Reparationsleistungen.

Spitzen wir den Gedanken zu: Sollte der Grund­satz auch dann strikt durch­ge­setzt werden – und die Bundes­re­gie­rung besteht bis heute darauf –, wenn das Völker-/Recht die erwähnte Auto­nomie, Bere­chen­bar­keit und Huma­nität gar nicht ange­strebt, wenn es sich zu seinen eigenen aner­kannten Prin­zi­pien in ekla­tanten Wider­spruch gesetzt hat? Viel­leicht muss ein post- und deko­lo­nialer Umgang mit Grund­sätzen wie der Inter­tem­po­ra­lität bedenken, dass es keines­wegs um ein juris­ti­sches Entweder-oder von Ausschluss und Anwen­dung, von Ableh­nung und Affir­ma­tion gehen darf. Der Grund­satz der Inter­tem­po­ra­lität wirkt als Rationalisierungs- und Entlas­tungs­ver­spre­chen eben nur dann, wenn er auch die in das post­ko­lo­niale Selbst­ver­ständnis der Staaten und Gesell­schaften einge­gan­genen Gewalt­er­fah­rungen und damit die Einsichten aus einer konkreten Inhu­ma­ni­täts­ge­schichte zur Geltung bringt. Die Regel, die der Grund­satz ausbuch­sta­biert, ist letzt­lich nur so über­zeu­gend, wie sie auch die Ausnahmen aner­kennt, die durch die Wider­sprüch­lich­keit des Rechts entstehen.

Der kolo­niale Rechts­staat und die Folgen

Aber selbst wenn man, wie die deut­sche Bundes­re­gie­rung, auf der strikten Inter­tem­po­ra­lität des Völker­rechts beharrt, bleibt der Umstand, dass das Kaiser­reich als Kolo­ni­al­staat ein Recht­staat sein wollte (wenn auch ein Rechts­staat des 19. Jahr­hun­derts). Die Formu­lie­rung mag irri­tieren, ja Wider­spruch hervor­rufen. Nur sollten wir sehen, dass die gängige Deutung des Rechts­staates ihrer­seits wider­sprüch­lich war und ist, dass etwa die unein­ge­lösten Verspre­chen – gleiche Rechte, Gleich­heit vor dem Gesetz, poli­ti­sche Teil­habe – durch eine juristisch-liberale Rechts­staats­kon­struk­tion über­deckt und unsichtbar gemacht werden konnten. Das betraf bereits die binnen­ge­sell­schaft­liche Ordnung des Kaiser­reichs, mit ihrer Margi­na­li­sie­rung von Geschlech­tern, Klassen und diversen Wert­vor­stel­lungen. Es betraf aller­dings in noch weit größerem Maße die kolo­niale Expan­sion mit Hilfe des Rechts.

Es führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei: Der kolo­niale Rechts­staat war ein schein­hei­liger Doppel­staat, für die einen ein zivi­li­sa­to­ri­sches Projekt, für die anderen, die Kolo­ni­sierten, ein real gewor­dener Albtraum. Und ein perfider Einsatz von Herr­schaft war es auch, dass dieser Rechts­staat ein Kolo­ni­al­recht schuf, das Indi­vi­duen, Gruppen oder Ethnien kannte, die nicht einmal annäh­rend als Gleiche respek­tiert waren, die – wenn es darauf ankam – als exklu­diert gelten sollten. Ein Othe­ring par excellence.

Betrachtet man diese tiefe Ambi­va­lenz des Rechts, so wird deut­lich, was das post­ko­lo­niale Selbst­ver­ständnis Deutsch­lands alles ausspart. Ausge­spart bleibt auf der einen Seite eine durch das Recht mitver­ur­sachte Verletz­lich­keit, die sich bis heute in das Leben und den Status der Betrof­fenen einschreibt. Ausge­spart bleibt auf der anderen Seite eine Völker­mord­ver­ant­wor­tung, die – als mora­li­sche, poli­ti­sche und recht­liche – das Leiden wirk­lich sagbar machen könnte. In diesem Sinne wird nicht nur ein offener Diskurs über die Krise des Kolo­ni­al­re­gimes wie auch über das dama­lige Wissen und die zeit­be­dingten Möglich­keiten von Politik und Recht verhin­dert. Instal­liert wird zudem ein Narrativ, das die Gewalt­ge­schichte des Völker-/Rechts, die Ideo­lo­gien und die Folgen der kolo­nialen Dehu­ma­ni­sie­rung gegen die Leidens­ge­schichte der Opfer und ihrer Nach­kommen auszu­spielen droht. Albert Memmi, der tune­si­sche Theo­re­tiker des Rassismus, sah deshalb in dieser Entwick­lung vor allem eines: „die Exilie­rung der Einhei­mi­schen aus ihrer eigenen Geschichte“.

Selbst­er­mäch­ti­gung oder Heimisch-werden in der eigenen Geschichte

Gibt es eine Möglich­keit, diese Exilie­rung wieder aufzu­heben und für eine umfas­sende, auch recht­liche Völker­mord­ver­ant­wor­tung einzu­treten? Es ist nicht ohne Ironie, dass es die Seite der Herero und Nama ist, die einen Ausweg aus dem post­ko­lo­nialen Dilemma sucht, wie die Anfang 2023 einge­reichte Klage des nami­bi­schen Juristen Patrick Kauta zeigt. Diese Klage ist zwar an den nami­bi­schen High Court gerichtet und unter­scheidet sich daher auch von früheren Klagen gegen die Bundes­re­pu­blik auf Wieder­gut­ma­chung und finan­zi­elle Entschä­di­gung vor US-Gerichten. Doch können wir sehen, dass die Klage eine andere Stoß­rich­tung verfolgt, die wir mit Hannah Arendt als Selbst­er­mäch­ti­gung beschreiben können. Insbe­son­dere macht Kauta im Namen des nami­bi­schen Oppo­si­ti­ons­po­li­ti­kers Bernadus Swart­booi, der Ovaherero Tradi­tional Autho­rity (OTA) und elf Vertre­tungen der Nama zwei zentrale Punkte geltend: Erstens, die Verlet­zung demo­kra­ti­scher Mitspra­che­rechte und, zwei­tens, die Begren­zung der Verein­ba­rung auf die gängige Praxis der Entwicklungshilfe.

Was nur ein innen­po­li­ti­scher Streit um histo­ri­sche und poli­ti­sche Aner­ken­nung und Minder­hei­ten­rechte zu sein scheint, birgt erheb­li­chen völker­recht­li­chen Konflikt­stoff. Und klar ist auch warum: Kauta adres­siert mit seiner Inter­ven­tion das post­ko­lo­niale Selbst­ver­ständnis beider Staaten. Denn nach Artikel 63 (2) (i) der nami­bi­schen Verfas­sung hat die Natio­nal­ver­samm­lung die Pflicht, kolo­nialen Mustern und Hinter­las­sen­schaften entge­gen­zu­wirken und die Betrof­fenen dabei zu unter­stützen und nach Artikel 40 (l) trifft diese verfas­sungs­recht­liche Verpflich­tung auch die Mitglieder des Kabi­netts. Kauta und die weiteren Kläge­rinnen und Kläger sind der Auffas­sung, dass die geschlos­sene Verein­ba­rung gegen diese Verpflich­tung verstößt: So etwa, wenn in Para­graph 10 die Sprach­re­ge­lung von einem Völker­mord aus heutiger Sicht getroffen wurde, oder § 20 fest­lege, dass mit der Verein­ba­rung sämt­liche finan­zi­elle Ansprüche aus der Kolo­ni­al­ver­gan­gen­heit erle­digt seien. Die Klage bricht inso­fern mit der hege­mo­nialen Geschichts­po­litik des inter­tem­po­ralen Völker­rechts, denn sie wider­spricht dessen einsei­tigen Vergan­gen­heits­kon­struk­tionen. Mehr noch, sie konfron­tiert Politik und Recht der Gegen­wart mit ihren nicht offen einge­stan­denen Aporien und Inter­essen. Vor allem aber ist sie ein Akt der Selbst­er­mäch­ti­gung und eine Form, wieder heimisch zu werden in der eigenen Geschichte.

Patrick Kauta, Bernadus Swart­booi, aber auch Aktivist:innen wie Esther Muin­jangue, suchen Wege deko­lo­nialer Selbst­be­stim­mung. Sie provo­zieren mit ihren Forde­rungen und arti­ku­lieren ihre eigenen Inter­essen. Als Nach­ge­bo­rene und in die Geschichte Verstrickte sollten wir sie zur Kenntnis nehmen, denn sie sind Ausdruck von erlit­tenen Verlet­zungen, von andau­ernden Demü­ti­gungen und eines tief empfun­denen Zwie­spalts gegen­über der west­li­chen Moderne, wie Felwine Saar in Afro­topia schreibt. Umso wich­tiger erscheint es, ihre Ableh­nung gegen­über Verhal­tens­weisen zu verstehen, die sie wieder in den Status von Margi­na­li­sierten und Subal­ternen zurück­drängen wollen. Spätes­tens hier wird unver­kennbar, dass es an der Zeit ist, dieses Wissen und die damit verknüpften Erwar­tungen im Recht zu verar­beiten, etwa, indem recht­liche Garan­tien auf ange­mes­sene Wieder­gut­ma­chung, indem unpar­tei­liche Konflikt­schlich­tungen oder neue Foren deko­lo­nialen Erin­nerns geschaffen werden. Sichtbar wird dann, dass wir von einem mehr­po­ligen, die betrof­fenen Gesell­schaften und die Opfer­ver­bände einbe­zie­henden Rechts­ver­hältnis auszu­gehen haben, ein Rechts­ver­hältnis, das bei allen Diffe­renzen und verblei­benden Problemen eman­zi­pa­to­ri­sche Ressourcen besitzt.

Eine darauf abzie­lende Völker­mord­ver­ant­wor­tung ist keine Gabe, schon gar nicht der ehema­ligen Kolo­ni­al­macht, sie ist ein Anspruch, dem sich ein Rechts­staat kaum verschließen kann.