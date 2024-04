Der Inter­na­tio­nale Straf­ge­richtshof IStGH in Den Haag geriet in letzter Zeit in die Schlag­zeilen, weil der derzei­tige Haupt­an­kläger Karim Ahmad Khan in Bezug auf den Ukrai­ne­krieg ermit­telt, nicht aber in Bezug auf den Gaza­krieg, was viele Länder des Globalen Südens enttäuscht. Kritik am Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richtshof, der Einzel­per­sonen wegen Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit oder Kriegs­ver­bre­chen anklagen kann, ist aller­dings nicht neu. In den 2010er Jahren warfen verschie­dene afri­ka­ni­sche Staaten dem IStGH vor, einseitig gegen afri­ka­ni­sche Regie­rungen zu ermit­teln. 2020 belegte der dama­lige US-amerikanische Präsi­dent Donald Trump die Haupt­an­klä­gerin des IStGH Fatou Bensouda mit Sank­tionen, weil sie ange­kün­digt hatte, Ermitt­lungen in Afgha­ni­stan und Paläs­tina aufzu­nehmen. All das zeigt, wie poli­tisch das Völker­straf­recht heute wahr­ge­nommen wird – und es wirft die Frage nach den Gründen dieser Poli­ti­sie­rung auf. Die Antwort liegt in der Geschichte des Völkerstrafrechts.

Welche Anfänge?

Das Völker­straf­recht ist ein Teil des Völker­rechts; seine Quellen sind völker­recht­liche Verträge, Rechts­grund­sätze und Urteile sowie das Völker­ge­wohn­heits­recht. Während das Völker­recht die Bezie­hung zwischen den Staaten (und weiteren Völker­rechts­sub­jekten) regelt – und im 19. Jahr­hun­dert im Kontext von Kolo­nia­lismus und Impe­ria­lismus entstanden ist – ermög­licht das Völker­straf­recht die Anklage von Indi­vi­duen bei Verstößen gegen völker­recht­liche Normen.

An sich lässt sich die Idee von einer inter­na­tio­nalen Straf­ver­fol­gung von Kriegs­ver­bre­chen oder auch der Errich­tung eines inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts bis ins 19. Jahr­hun­dert zurück­ver­folgen. Was als Gewalt bzw. Gräu­eltat und was später dann als Kriegs­ver­bre­chen oder Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit betrachtet wurde, befand sich tatsäch­lich seit 1850 im Fluss und hing eng mit der Kodi­fi­zie­rung des ius ad bellum und ius in bello zusammen. Doch die Frage, seit wann es denn nun konkret das Völker­straf­recht gibt, ist nicht so leicht zu beant­worten. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass nur ein inter­na­tio­nales Vertrags­werk, an dem eine größt­mög­liche Anzahl an Völker­rechts­sub­jekten – also im Wesent­li­chen Staaten – am Aushand­lungs­pro­zess dieses Rechts betei­ligt waren, als wirk­lich inter­na­tio­nale Rechts­grund­lage gelten kann, wird man die Entste­hung des Völker­straf­rechts auf die Unter­zeich­nung (1998) bzw. das Inkraft­treten (2002) des „Römi­schen Statuts“ verorten – und nicht früher.

Diese Sicht­weise, das Römi­sche Statut als „Geburts­stunde“ des Völker­straf­rechts zu verstehen (und alles andere als Vorge­schichte), erscheint plau­sibel, denn mit 123 Staaten, die es rati­fi­ziert haben, ist die Legi­ti­mität dieses Vertrags­werkes sehr hoch, auch wenn wich­tige Mitglieder der inter­na­tio­nalen Staa­ten­ge­mein­schaft keine Vertragspartner*innen sind (USA, Russ­land, Ukraine, Irak, Indien, China, Türkei, Israel, etc.). Wenn man hingegen den Beginn einer Praxis von Straf­ver­fol­gung von Kriegs­ver­bre­chen als „Geburts­stunde“ des Völker­straf­rechts sieht, käme man zu den Istan­buler Prozessen von 1919 und den Leip­ziger Prozessen (1921-27) – auch wenn beide Prozess-Serien unter­schied­lich waren und nicht als „inter­na­tional“ zu klas­si­fi­zieren sind (aller­dings inter­na­tional initi­iert waren).

Die Nürn­berger Prozesse

Gleich­wohl will es eine vor allem popu­läre These, die in den Medien immer wieder aufge­bracht wird, dass die „Wiege“ oder „Geburts­stunde“ des Völker­straf­rechts in Nürn­berg liegt, genauer in den Nürn­berger Prozessen ab Herbst 1945. Ist das so abwegig? Unter dem Begriff der Nürn­berger Prozesse werden der 1945-46 geführte Nürn­berger „Haupt­kriegs­ver­bre­cher­pro­zess“ sowie die zwölf Nürn­berger „Nach­fol­ge­pro­zesse“ zusam­men­ge­fasst. Während der erste Prozess vor einem Inter­na­tio­nalen Mili­tär­ge­richt bzw. Mili­tär­tri­bunal (IMT) statt­fand, wurden die zwölf weiteren Verfahren vor sechs ameri­ka­ni­schen Mili­tär­ge­richten, den Nürn­berger Mili­tär­tri­bu­nalen (NMT), geführt. Die Unter­schiede der Gerichts­höfe im Umfang, wie auch in den Berei­chen Zustän­dig­keit des Gerichts, anwend­bares Recht, Verfah­rens­fragen, Beweis­re­ge­lung, Rechts­praxis und Recht­spre­chung waren immens.

Das Inter­na­tio­nale Mili­tär­tri­bunal in Nürn­berg (1945-46) basierte auf einem tempo­rären Vertrags­werk, dem Londoner Abkommen vom 8. August 1945 zwischen den vier großen alli­ierten Sieger­mächten des Zweiten Welt­krieges, Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, der Sowjet­union und den USA. Die Zustän­dig­keit des Gerichts bezog sich auf drei Straf­tat­be­stände: 1. „Verbre­chen gegen den Frieden“, 2. „Kriegs­ver­bre­chen“ und 3. „Verbre­chen gegen die Menschlichkeit“.

Im Zuge der Vorbe­rei­tung des Prozesses gegen die „Haupt­kriegs­ver­bre­cher“ Nazi-Deutschlands beschlossen die vier alli­ierten Ankla­ge­be­hörden die Beweis­füh­rung vor dem Tribunal aufzu­teilen. Das Office of Chief of Counsel for the Prose­cu­tion of Axis Crimi­na­lity (OCCPAC) unter Robert Jackson nahm sich des Aspekts der „Verschwö­rung“ und des „gemein­samen Planes“ an. Die briti­schen Ankläger arbei­teten die Beweis­füh­rung der „Verbre­chen gegen den Frieden“ aus. Die fran­zö­si­schen und sowje­ti­schen Ankla­ge­stäbe brachten „Kriegs­ver­bre­chen“ zur Anklage; Frank­reich für die west­eu­ro­päi­schen Ländern inklu­sive Norwegen und die Sowjet­union für die Länder östlich von Deutsch­land. Die Beweis­füh­rung des Ankla­ge­punktes der „Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit“ – bezogen auf die Verfol­gung und Vernich­tung der euro­päi­schen Jüd*innen – führten alle vier Ankla­ge­ver­tre­tungen durch.

Die Nürn­berger Mili­tär­tri­bu­nale waren dagegen rein US-amerikanische ad-hoc-Gerichte, die zwischen Dezember 1946 und April 1949 zwölf Prozesse gegen 185 Personen führten, und deren Rechts­grund­lage das Kontroll­rats­ge­setz (KRG) Nr. 10 der vier alli­ierten Besat­zungs­mächte war. Das KRG 10 hob den soge­nannten Kausal­nexus zwischen den Straf­tat­be­ständen auf. Das bedeu­tete, dass Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit nicht mehr ausschließ­lich in Verbin­dung mit Verbre­chen gegen den Frieden oder Kriegs­ver­bre­chen zur Anklage gebracht werden konnten, sondern auch unab­hängig davon. Die Konse­quenz war, dass die Straf­ver­fol­gung der Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit nicht auf die Zeit des Krieges beschränkt waren und neu in der Zustän­dig­keit der Mili­tär­ge­richte lag. Theo­re­tisch konnte damit auch die NS-Verfolgungspolitik in Deutsch­land in den Jahren 1933-39 zur Anklage gebracht werden, was aller­dings nur im soge­nannten Juristen-Prozess geschah.

Kritik an den Nürn­berger Prozessen

Die Nürn­berger Prozesse rich­teten sich gegen einzelne Ange­klagte. Das war nicht ganz selbst­ver­ständ­lich, weil die Diskus­sion darüber, ob es im Völker­recht über­haupt von indi­vi­du­ellen Täter*innen began­gene Verbre­chen geben konnte, die Zunft der Völkerrechtler*innen in der Zwischen­kriegs­zeit intensiv beschäf­tigt hatte. Daher gab es auch noch in den 1940er Jahren etliche Völkerrechtler*innen, die gegen den Inter­na­tio­nalen Mili­tär­ge­richtshof in Nürn­berg einge­stellt waren oder ihn in Teilen kriti­sierten. Der promi­nen­teste von allen Kritiker*innen war Hans Kelsen. Neben dem bereits erwähnten und von Kelsen vorge­brachten Einwand, das Völker­recht könne nicht auf Einzel­per­sonen ange­wandt werden, konzen­trierte sich die rest­liche Kritik zumeist auf das Rück­wir­kungs­verbot: Die in Nürn­berg verhan­delten Tatbe­stände „Verbre­chen gegen den Frieden“ und „Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit“ exis­tierten vor 1939 im inter­na­tio­nalen Recht nicht und wurden deshalb von einigen Fachvertreter*innen als Verlet­zung des Rechts­grund­satzes nullum crimen nulla poena sine lege („Kein Verbre­chen und keine Strafe ohne Gesetz“) betrachtet.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Diese Sicht­weise kann keinem poli­ti­schen Lager zuge­ordnet werden, sondern lässt sich bei linken, libe­ralen, konser­va­tiven und rechten Rechtsexpert*innen bis in die 1960er Jahre finden. So gehen auch Otto Kirch­heimer und Judith Shklar, beides immi­nente Rechtstheoretiker*innen mit linken bzw. libe­ralen Einstel­lungen, in ihren bedeu­tenden Werken aus den 1960er Jahren davon aus, dass der Nürn­berger Haupt­kriegs­ver­bre­cher­pro­zess ex post facto-Gesetz war – aber ange­sichts der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Massen­ver­bre­chen insbe­son­dere ange­sichts der Vernich­tung der euro­päi­schen Jüd*innen mora­lisch wichtig und berech­tigt gewesen sei. Das heißt, beide kamen zu dem Ergebnis, dass der Prozess gegen bestehendes Recht verstoßen hatte, aber gleichsam mora­lisch notwendig gewesen war. In diesem Sinne war ihre Kritik am poli­ti­schen Charakter dieses Prozesses gleich­zeitig ein Argu­ment für eine mora­li­sche Verant­wor­tung ange­sichts von Gräu­el­taten und Völker­mord.

Der Haupt­kriegs­ver­bre­cher­pro­zess kann inso­fern wegen der Indi­vi­dua­li­sie­rung des Völker­rechts bzw. der Verstöße dagegen als „Meilen­stein“, d.h. als bedeu­tender histo­ri­scher Moment in der Geschichte des Völker­straf­rechts gesehen werden – auch wenn sein Vertrags­werk und seine Rechts­grund­lage nur tempo­rären Charakter besaßen. Die Nach­fol­ge­pro­zesse waren dagegen entschei­dend hinsicht­lich ihrer Anwen­dung der neuen Unab­hän­gig­keit des Straf­tat­be­standes der „Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit“. Obwohl also die Nürn­berger Prozesse je auf ihre Art „Meilen­steine“ in der Geschichte des Völker­straf­rechts darstellen, schufen sie noch kein allge­mein aner­kanntes oder perma­nent kodi­fi­ziertes Völker­straf­recht – das passierte erst in den 1990er Jahren.

Völker­straf­recht und Menschen­rechte

Der weitere Verlauf der Geschichte des Völker­straf­rechts nach 1945 war eng mit der Geschichte des Menschen­rechts­dis­kurses und des Menschen­rechts­ak­ti­vismus seit den 1960er Jahren verknüpft, der zuse­hends die prak­ti­sche Anwen­dung des Völker­rechts verän­derte. Ab den 1980er Jahren beriefen sich west­liche Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen verstärkt auf völker­recht­liche Konven­tionen, um den Menschen­rechten ein rechtlich-materielles Funda­ment zugeben. Die Krimi­na­li­sie­rung von Menschen­rechts­ver­let­zungen, insbe­son­dere schweren, bei denen es zu Gewalt­an­wen­dungen gekommen war und die im öffent­li­chen Diskurs als Unrecht und Verbre­chen betrachtet wurde, bedurfte aus Sicht der Menschenrechtsanwält*innen einer Konver­genz mit dem mate­ri­ellen Recht. Dieses konnte auf natio­naler Ebene aus dem Verfas­sungs­recht oder auf inter­na­tio­naler Ebene aus dem huma­ni­tären Völker­recht oder der Genozid-Konvention geschöpft werden, da in letz­teren kodi­fi­zierten Völker­rechts­ver­trägen Verstöße gegen die Normen defi­niert und straf­recht­liche Folgen fest­ge­legt waren. Auf einer diskur­siven Ebene wurden im Zuge der Rechts­kon­ver­genz die „Crimes against Huma­nity“ – die Hannah Arendt im Laufe des Eichmann-Prozesses 1961 schon promi­nent als „Verbre­chen gegen die Mensch­heit“ (statt „Mensch­lich­keit“) über­setzt hatte – mit dem Menschen­rechts­dis­kurs verwoben. Die Begriff­lich­keiten „Human Rights“ und „Huma­nity“ verschmolzen mitein­ander.

Die prak­ti­sche Anwen­dung einer solchen Mate­ria­lität des Menschen­rechts­rechts (human rights law) bezog sich in den 1980er Jahren auf die Verbre­chen der ehema­ligen Dikta­turen in Latein­ame­rika und Südost­asien, auf Folter und das Verschwin­den­lassen von poli­ti­schen Gegner*innen bzw. deren Ermor­dung. Die Konver­genz der verschie­denen Teile des Völker­rechts, d.h. des Menschen­rechts­rechts mit dem huma­ni­tären Völker­recht, war in recht­li­cher Hinsicht eine condi­tion sine qua non für die Entste­hung des Völker­straf­rechts­re­gimes in den 1990er Jahren, d.h. für die Grün­dung des Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofes für das ehema­lige Jugo­sla­wien und Ruanda und auch des perma­nenten Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofes in Den Haag. Die Nürn­berger Prozesse spielten in dieser Entwick­lung die Rolle des „Präze­denz­falles“, auf den sich die Völkerrechtler*innen positiv und als Legi­ti­ma­ti­ons­quelle bezogen; sie waren eine wich­tige Refe­renz für jene Rechtsexpert*innen und Menschenrechtsaktivist*innen, die das Menschen­rechts­recht substan­zi­eller bzw. mate­ri­eller machen wollten.

Ein frühes Beispiel für diesen Bezug auf „Nürn­berg“ war übri­gens auch – und noch vor dem in Teilen der Forschung ange­nom­menen „Breakth­rough“ des Menschen­rechts­dis­kurses der 1970er Jahre – das soge­nannte Russell-Tribunal von 1967, eine von Bert­rand Russell, Jean-Paul Sartre und anderen linken Intel­lek­tu­ellen insze­nierte Art von „Volks­tri­bunal“ über die US-amerikanischen Kriegs­ver­bre­chen in Vietnam, bei dem sich Sartre in seiner Eröff­nungs­rede positiv auf den Nürn­berger Haupt­kriegs­ver­bre­cher­pro­zess bezogen hatte. In der Gesamt­heit zeigt sich, wie zivil­ge­sell­schaft­li­cher Gruppen, Menschenrechts-NGOs, aber auch die Politik von natio­nalen Regie­rungen und die Medien zur inter­na­tio­nalen Rechts­ent­wick­lung histo­risch beitrugen. Die Entwick­lung des Rechts hat immer eine gesell­schaft­liche und poli­ti­sche Dimen­sion. Der „Durch­bruch“ des Völker­straf­rechts mit der Grün­dung des Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofes für das ehema­lige Jugo­sla­wien im Jahr 1993, bedurfte solch einer breiten Koali­tion aus zivil­ge­sell­schaft­li­chen und staat­li­chen Akteurs­gruppen – übri­gens über den „Westen“ hinausgehend.

Fazit

Mit der Grün­dung des Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofes in Den Haag ist die Kritik am Völker­straf­recht nicht leiser geworden. In der Forschung ist dabei lange bekannt, dass das Völker­straf­recht mit zwei­erlei Maß misst, was nun aber auch in den Medien und auf dem inter­na­tio­nalen Parkett immer stärker disku­tiert wird. Das Gleich­heits­ver­spre­chen des Völker­rechts, der Menschen­rechte und des Völker­straf­rechts wird derzeit von vielen Menschen vor allem im Globalen Süden in Zweifel gezogen. Doch wenn ein Groß­teil der Welt­be­völ­ke­rung den Glauben daran verliert, dann ist es durchaus möglich, dass das Völker­straf­recht seine Legi­ti­ma­tion verliert. Wir erleben gerade einen kriti­schen Moment.