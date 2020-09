Nicht viele Länder können sich rühmen, einen Marschall an ihrer Spitze zu haben. Der Tschad seit Kurzem schon: Präsi­dent Idriss Déby Itno wurde am 26. Juni 2020 vom Parla­ment der Ehren­titel „Maré­chal“ verliehen. Pünkt­lich zum 60. Jahrestag der Unab­hän­gig­keit von Frank­reich am 11. August ließ sich Déby dann in einer Fanta­sie­uni­form zum Marschall des Tschad ausrufen. Das Ganze sei eine „spon­tane“ Idee der Dele­gierten der Regie­rungs­partei Mouve­ment patrio­tique du salut (MPS) gewesen, verkün­dete deren Spre­cher. Déby erhalte den Ehren­titel für seine mili­tä­ri­schen Siege und seine Verdienste um die Nation.

Ange­sichts des wirt­schaft­lich und poli­tisch desas­trösen Zustands des Landes stellt sich die Frage, welche Verdienste wohl gemeint sein könnten. Der Tschad wird bei allen Indizes – von Armut über Rechts­staat­lich­keit bis hin zur poli­ti­schen Frei­heiten und Korrup­tion – auf den untersten Rängen der inter­na­tio­nalen Statistik aufge­führt. Die sozio-ökonomische Lage hatte sich bereits vor der COVID-19 Krise weiter verschlech­tert. Auf mili­tä­ri­scher Ebene erhält das Land hingegen Aner­ken­nung seitens seiner inter­na­tio­nalen Verbün­deten. So wurde in der Abschluss-Erklärung des Sahel Gipfels in Nouak­chott am 30. Juni 2020 im Format G5 + 1 – zu den G5 Staaten gehören die fünf Länder Maure­ta­nien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad; das Format G5 +1 schließt Frank­reich mit ein – der Erfolg der tscha­di­schen Armee gegen Boko Haram ausdrück­lich aufge­führt – insbe­son­dere die jüngste Opera­tion „Colère de Bohoma“ (Wut von Bohoma). Das hinter­lässt aller­dings mehr als nur einen bitteren Beigeschmack.

Zwei tscha­di­sche Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen, die „Conven­tion Tcha­di­enne de Défense des Droits de l’Homme“ (CTDDH) sowie die „Ligue Tcha­di­enne des Droits de l’Homme“ (LTDH), veröf­fent­lichten Berichte über gravie­rende Menschen­rechts­ver­let­zungen im Zusam­men­hang mit der Opera­tion Bohoma. Was führte zu dieser „Colère“? Nach Regie­rungs­an­gaben über­fielen Boko Haram-Kämpfer in den Morgen­stunden des 23. März auf der Insel Bohoma eine Garnison der Armee und töteten fast hundert tscha­di­sche Mili­tärs des dort statio­nierten Batail­lons. Das Entsetzen in der Haupt­stadt N’Djamena über diese mili­tä­ri­sche Schmach und die Angst vor der Rück­kehr des Terro­rismus auf tscha­di­sches Hoheits­ge­biet waren sowohl bei Regie­rungs­an­hän­gern als auch bei Oppo­si­tion und Zivil­ge­sell­schaft groß – die Erin­ne­rung an die Terror­an­schläge 2015 am Tschadsee und in der Haupt­stadt ist noch frisch.

Um die schlimmste Nieder­lage seiner 30-jährigen Amts­zeit zu rächen, zog Staats­chef Déby die Gene­rals­uni­form an und führte die Truppen unter dem Motto „Colère de Bohoma“ zum Gegen­schlag in die Region nahe der nige­ria­ni­schen Grenze. Zu diesem Zeit­punkt waren die extre­mis­ti­schen Kombat­tanten natür­lich schon längst in den Nach­bar­län­dern abge­taucht, Boko Haram unter­hält keine Stütz­punkte im Tschad. In der Region des Tschad­sees herrscht Ausnah­me­zu­stand, Beob­ach­tern ist der Zugang verwehrt. Einige offi­zi­elle Video­clips zeigten den Präsi­denten mit seinem Stab, ansonsten gab es keine Nach­richten über das Vorgehen der Armee oder über das Kampf­ge­schehen. Der Präsi­dent selbst verkün­dete nach seiner Rück­kehr aus dem Feld den trium­phalen Sieg: Über 1.000 Boko-Haram-Kämpfer seien getötet worden, keine Über­le­benden!

Gefan­gene wurden nicht gemacht?

Die Erfolgs­mel­dung wurde im In- und Ausland verbreitet und allseits begrüßt. Die wenigen Amateur­bilder in den sozialen Medien, die wahr­schein­lich Menschen­rechts­ver­let­zungen von tscha­di­schen Mili­tärs während der Straf­ak­tion an der lokalen Bevöl­ke­rung der Tschadsee-Region zeigten, fanden keine Aufmerk­sam­keit. Fragen wurden nicht gestellt. Offen­sicht­lich wollte die natio­nale und inter­na­tio­nale Öffent­lich­keit an die große Schlag­kraft der tscha­di­schen Armee und ihres Anfüh­rers glauben, der seit 2013 an der Seite der fran­zö­si­schen Armee im Norden Malis gegen isla­mis­ti­sche Extre­misten kämpft.

Am 16. April 2020 jedoch wurden plötz­lich Fragen laut: Ein Poli­zei­spre­cher verkün­dete den Selbst­mord von 44 Gefan­genen der Opera­tion Bohoma im Gefängnis in N’Djamena. Diese Nach­richt musste schon deswegen auffallen, weil bei allen vorhe­rigen offi­zi­ellen Verlaut­ba­rungen nie von Gefan­genen die Rede gewesen war. Nun hieß es, die Gefan­genen hätten kollek­tiven Selbst­mord begangen. Eine offi­zi­elle Unter­su­chung über die Todes­ur­sache wurde schnell einge­stellt, die Leichen sofort vergraben.

Wer waren diese Menschen, die so plötz­lich aus dem Nichts auftauchten? Die Berichte der CTDDH und LTDH legen unter Bezug auf lokale Quellen und nach Gesprä­chen mit Ange­hö­rigen der Opfer schlüssig dar, dass erst nach Been­di­gung der Opera­tion Bohoma – wohl mit dem Motiv, der Öffent­lich­keit im Nach­hinein ein paar Gefan­gene präsen­tieren zu können – mindes­tens siebzig tscha­di­sche Dorf­be­wohner aus der Tschadsee-Region fest­ge­nommen worden waren; die meisten fielen den Sicher­heits­kräften auf dem Weg zum Markt, von Besu­chen oder auf dem Rückweg aus dem benach­barten Niger in die Hände.

Schon auf dem Weg in die Haupt­stadt starben die ersten Gefan­genen. Sie hatten bei Tempe­ra­turen bis zu 50°C weder Getränke noch Nahrung erhalten. Nach dem Tod der 44 Gefan­genen wurden die zwölf Über­le­benden ins drei Tages­reisen entfernte Gefängnis Koro Toro gebracht. Die Todes­ur­sache der 44 Verstor­benen sei noch nicht bekannt, ein kollek­tiver Selbst­mord aber ausge­schlossen, so die CTDDH und LTDH. Die Berichte beschul­digen hoch­ran­gige Sicher­heits­kräfte und einen Gouver­neur der Region des Mordes.

Die LTDH spricht von einem Kriegs­ver­bre­chen und fordert eine inter­na­tio­nale Unter­su­chungs­kom­mis­sion und die Frei­las­sung der zwölf Über­le­benden. Der renom­mierte Regime­kri­tiker und Präsi­dent der CTDDH, Mahamat Nour Ahmet Ibedou, wurde für die Veröf­fent­li­chung des Berichts von Regie­rungs­kreisen sowie regimege­lenkten Medien heftig ange­griffen. Ibedou saß Anfang des Jahres schon einmal unter faden­schei­nigen Gründen und ohne Anklage einen Monat in Haft und wurde nun Mitte August von seinem Amt suspen­diert – allem Anschein nach auf Betreiben einge­schleuster und von der Regie­rung korrum­pierter Vereins­mit­glieder.

Eine verhee­rende Menschen­rechts­bi­lanz

Im Tschad gehören Mensch­rechts­ver­let­zungen sowie die Verfol­gung poli­ti­scher Gegner zum Alltag. Die Menschen wissen, wo die Folter­kam­mern des Regimes und seiner Sicher­heits­kräfte, in denen nahe Verwandte des Staats­prä­si­denten das Sagen haben, versteckt sind: in Villen in privi­le­gierten Wohn­vier­teln in der Haupt­stadt. Sie können einschätzen, wann es gefähr­lich ist, einer Vorla­dung der Polizei nach­zu­kommen oder even­tuell doch besser die Flucht in die Nach­bar­länder zu wagen.

Auch in den Botschaften in N’Djamena sind viele dieser Fälle bekannt, immer wieder wenden sich Oppo­si­tio­nelle und Regime­kri­tiker hilfe­su­chend an die inter­na­tio­nalen Vertre­tungen. Selten werden sie gehört. Die Präsenz der Sicher­heits­kräfte und die brutale Nieder­schla­gung von Demons­tra­tionen gehören zur Tages­ord­nung – selbst von Studie­renden, die nur die ihnen zuge­sagten Stipen­dien fordern. COVID-19 Maßnahmen liefern einen weiteren will­kom­menen Vorwand, um jedwede Versamm­lung zu unter­binden. Einzig Demons­tra­tionen von Unter­stüt­zern der Regie­rung oder der MPS können unge­stört durch­ge­führt werden. Willkür von Sicher­heits­kräften führt zu Morden auf offener Straße, wie unlängst auf einem Markt in N’Djamena, wo ein hoher Militär einen jungen Mecha­niker nach einem Streit einfach erschoss. Auch aus entfernten Regionen werden Menschen­rechts­ver­let­zungen gemeldet.

Eine verhee­rende Menschen­rechts­bi­lanz, keine poli­ti­schen Frei­heiten – aber trotz alledem halten sich Präsi­dent Déby und seine Entou­rage weit­ge­hend unan­ge­fochten seit fast drei Jahr­zehnten an der Macht. Drei Faktoren spielen hierfür eine Rolle: Die Ölpro­duk­tion des Landes seit 2003, die prekäre Sicher­heits­lage in der vom isla­mis­ti­schen Terror bedrohten Sahel­re­gion sowie die damit verbun­dene gleichsam bedin­gungs­lose Loya­lität Frank­reichs.

Vor dem Beginn der Öl-Extraktion waren Baumwoll- sowie Lebend­fleisch­ex­port die wich­tigsten Einnah­me­quellen des bitter­armen Landes. Anstatt nun Ölein­nahmen lang­fristig zu inves­tieren, fiel der Tschad wie die meisten rohstoff­rei­chen Staaten dem Ölfluch zum Opfer: Herr­schafts­ausbau anstatt nach­hal­tiger Inves­ti­tionen in den Aufbau verar­bei­tender Indus­trien während der goldenen Jahre. Erst die Ölein­nahmen, auch „Ölrenten“, boten Déby die notwen­digen finan­zi­ellen Mittel zur mili­tä­ri­schen Aufrüs­tung. Angriffen von Rebellen, auch aus den Kreisen seiner eigenen Familie, die eben­falls ihren Teil abbe­kommen wollten, konnte nun eine besser ausge­bil­dete und ausge­rüs­tete Armee entge­gen­ge­stellt werden.

Gleich­zeitig ermög­lichte der Geld­fluss den Ausbau eines ausge­klü­gelten Koopt­ati­ons­sys­tems, das auf alle Kreise der Gesell­schaft ausge­dehnt wurde. Den größten Posten nahmen die Familie und der engste Führungs­kreis um Déby für sich in Anspruch, darunter auch hohe Mili­tärs. In der Folge wurde keine gesell­schaft­liche Gruppe ausge­lassen: die poli­ti­sche Oppo­si­tion sowie alle Bereiche der Zivil­ge­sell­schaft, von tradi­tio­nellen und reli­giösen Struk­turen bis hin zu Gewerk­schaften, profes­sio­nellen Zusam­men­schlüssen oder Vereinen. Nur wenige mutige Indi­vi­duen konnten lang­fristig dem poli­ti­schen und sozialen Druck stand­halten.

Budgethilfe an ein korruptes System

Das tscha­di­sche Ölver­kommen ist bald erschöpft. Neben der krassen Korrup­tion und dem exzes­siven Klien­te­lismus stürzte der Verfall des Ölpreises auf dem Welt­markt den tscha­di­schen Haus­halt in ein tiefes Defizit. Im Nach­hinein kaum erklär­bare Fehl­ent­schei­dungen ließen das Staats­budget ausbluten, mit gera­dezu krimi­neller Energie schaffte die Macht­elite gigan­ti­sche Summen ins Ausland. Die inter­na­tio­nale Gemein­schaft unter­stützt das Land aber weiter, um den Staats­bank­rott zu verhin­dern und sich seiner mili­tä­ri­schen Stärke zu bedienen.

Seit mehr als einem Jahr­zehnt hatten sich in den Nach­bar­staaten radikal-islamistische Terro­risten fest­ge­setzt und über­zogen ganze Regionen mit Gewalt, Entfüh­rungen und Anschlägen – Boko Haram im benach­barten Nigeria, Al-Qaida im Isla­mi­schen Maghreb (AQMI) und Isla­mi­scher Staat im Sahel. Als Anfang 2013 die mali­sche Regie­rung beim Vormarsch von AQMI und Ansar Dine – einer radikal-islamistischen Grup­pie­rung in Mali – beim fran­zö­si­schen Präsi­denten um mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung bat, zeigten sich Déby und seine Mili­tärs als verläss­liche Bünd­nis­partner der ehema­ligen Kolo­ni­al­macht bei der Opera­tion „Serval“. Sie wurde 2014 von der Mission „Bark­hane“, der von Frank­reich geführten inter­na­tio­nalen Mission zur Bekämp­fung des isla­mis­ti­schen Terro­rismus, abge­löst. Seitdem betei­ligen sich tscha­di­sche Einheiten in verschie­denen inter­na­tio­nalen Frie­dens­mis­sionen in der Region.

Frank­reich nutzt N’Djamena seit der Unab­hän­gig­keit 1960 als Mili­tär­basis für die gesamte Region und kam Déby auch schon bei mehreren Rebel­len­an­griffen zu Hilfe. Seit 2014 beher­bergt die Stadt zudem das Haupt­quar­tier von „Bark­hane“. Im Jahr 2019 setzte Frank­reich gar – ohne Vorab­infor­ma­tion der fran­zö­si­schen Natio­nal­ver­samm­lung, was dort immerhin zu einer Anfrage führte – Mili­tär­flug­zeuge der Mission „Barkane“ gegen vorrü­ckende Rebellen ein. So ein Einsatz gehört strictu sensu nicht zum Mandat, wurde von der fran­zö­si­schen Regie­rung aber mit bila­te­ralen vertrag­li­chen Verpflich­tungen begründet, da Déby diese Hilfe erbeten hatte. Es schien nicht weiter zu stören, dass dessen eigene Luft­waffe sich offenbar gewei­gert hatte, gegen ihre „Brüder“, die das Regime bedrohten, vorzu­gehen. Auch die tscha­di­sche Oppo­si­tion protes­tierte gegen das Eingreifen Frank­reichs: Man möge doch die Tschader ihre eigenen Probleme lösen lassen.

Der fran­zö­si­sche Präsi­dent betont die Sonder­rolle Frank­reichs in der Region immer wieder. Sein Land verstehe sich als Garant der Souve­rä­nität der Part­ner­staaten. Europa nahm Emanu­elle Macron in Nouak­chott eben­falls in die Pflicht: „Wo sich Frank­reich enga­giert, da enga­giert sich Europa“. Im Tschad leisten Frank­reich und die EU aber einem korrupten System Budgethilfe. Europa (co)finanziert Wahlen, obwohl alles darauf hinweist, dass das Regime demo­kra­ti­sche Spiel­re­geln nicht einhält und Menschen­rechte verletzt. Die viel beschwo­renen Werte fallen der „Real“politik zum Opfer. Im Fall des Tschad werden nicht die Souve­rä­nität des Staates gestützt, sondern ein auto­kra­tisch herr­schender „Marschall“ und seine Entou­rage geschützt.