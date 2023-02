Jüngst ließ sich in Echt­zeit die Entste­hung eines neuen Mythos beob­achten: die ‚Schlacht um Lützerath‘. Während auf den Feldern um den Weiler Demonstrant:innen mit Polizist:innen rangen, tobte in den Medien der Kampf um die Deutungs­ho­heit. Grüne Poli­tiker und Poli­ti­ke­rinnen von Robert Habeck über Mona Neubaur und Oliver Krischer bis Ricarda Lang vertei­digten eine im Herbst 2022 mit RWE getrof­fene Verein­ba­rung, den soge­nannten Kohle­kom­pro­miss: Für einen geop­ferten Weiler seien fünf Dörfer gerettet worden und zudem würden erheb­liche Mengen Braun­kohle im Boden bleiben, statt wie zuvor geplant abge­baut zu werden. Zugleich sei der für 2038 geplante Kohle­aus­stieg zumin­dest in West­deutsch­land auf 2030 vorver­legt worden. Damit versu­chen sie das mit RWE ausge­han­delte Ergebnis als einen wich­tigen Etap­pen­sieg auf dem Weg zum Klima­schutz zu kommunizieren.

Umge­kehrt kriti­sierten Klima­schüt­ze­rinnen wie Luisa Neubauer und Greta Thun­berg diese Verein­ba­rung als nicht-akzeptablen Deal. Sie kriti­sieren die Grund­lagen der Verein­ba­rung mit RWE und verweisen auf wissen­schaft­liche Gegen­ex­per­tisen, wonach die Kohle­vor­kommen von Lützerath zur Herstel­lung von Versor­gungs­si­cher­heit gar nicht benö­tigt würden. Über­dies insis­tierten sie auf dem unbe­dingten Vorrang des Klima­schutzes, der keine Kompro­misse (mehr) zulasse.

Von Anne Will vor der Kulisse eines durch die Eini­gung mit RWE vor dem Abriss geret­teten Bauern­hofes mit gackernden Hühnern ins Kreuz­verhör genommen, erklärte Greta Thun­berg: „Als Akti­vistin ist es nicht meine Rolle, Kompro­missen zwischen Regie­rungen und sehr zerstö­re­ri­schen Unter­nehmen zuzusehen“.

Unter­gangs­sze­na­rien rund um die ‚Schlacht um Lützerath‘

Doch es geht hier nicht nur um unter­schied­liche Rollen poli­ti­scher Akteure zwischen Akti­vismus und Regie­rungs­ver­ant­wor­tung. Denn zugleich treffen bei der der öffent­li­chen Vertei­di­gung oder Kritik des „Kohle­kom­pro­misses“ zwei konkur­rie­rende Krisen­be­schrei­bungen aufein­ander: Auf der einen Seite gilt Lützerath als unver­zeih­li­cher Verstoß gegen die klima­po­li­ti­schen Verpflich­tungen der Bundes­re­pu­blik, der es unmög­lich mache, die verein­barten Ziele zur Begren­zung der Erder­wär­mung einzu­halten. Andere Stimmen sehen in der radi­kalen Ableh­nung des Kohle­kom­pro­misses dagegen einen weiteren Schritt in die gesell­schaft­liche Spal­tung und imagi­nieren damit mittelbar den Nieder­gang der libe­ralen Demo­kratie. So kriti­sierte etwa der nordrhein-westfälische Innen­mi­nister Herbert Reul am 15. Januar bei „Anne Will“ (ARD) den Kampf gegen den Kohle­kom­pro­miss als Symptom allge­mein schwin­dender Ambi­gui­täts­to­le­ranz in der deut­schen Gesell­schaft. Der Münchner Sozio­loge Armin Nassehi hatte am Tag zuvor im Spiegel manchen Teilen der Klimaaktivist:innen Manichäismus vorge­worfen und daran die Frage geknüpft, ob man mit der Apoka­lypse über­haupt noch Politik machen könne, denn poli­ti­sche Posi­tionen müssten in der Demo­kratie prin­zi­piell verhan­delbar sein. Grüne Poli­ti­ke­rinnen und Poli­tiker sitzen somit zwischen beiden Stühlen. Denn einer­seits fühlen sie sich dem poli­ti­schen Milieu der Klima­schützer verbunden und teilen deren poli­ti­schen Ziele, ande­rer­seits vertei­digen auch sie den Kompro­miss als Grund­lage poli­ti­schen Handelns in der Demokratie.

In der Debatte um Lützerath stoßen somit zwei Posi­tionen aufein­ander, von denen die eine als Sach­wal­terin wissen­schaft­li­cher Erkennt­nisse auftritt und die andere als Hüterin demo­kra­ti­scher Spiel­re­geln. Die klima­po­li­ti­sche Logik des „Kipp­punktes“, die keinen Aufschub und keine Halb­heiten duldet, trifft somit auf die bundes­re­pu­bli­ka­ni­sche Tradi­tion der Konflikt­ver­ta­gung durch Kompromiss.

Theorie und Praxis von Konflikt und Kompromiss

In der poli­ti­schen Theorie und Philo­so­phie des Kompro­misses, wie sie etwa Ulrich Willems und Vero­nique Zanetti betreiben, wird dieser als eine Konflikt­lö­sung defi­niert, die eine zumin­dest vorüber­ge­hende Befrie­dung prin­zi­piell unüber­brück­barer Stand­punkte herbei­zu­führen vermag. Dabei verzichten beide Seiten ein Stück weit auf die Umset­zung ihrer Ziele, ohne dabei ihre Stand­punkte prin­zi­piell aufzu­geben. Deshalb ist der Kompro­miss notwendig mit Schmerzen auf beiden Seiten verbunden. Die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang twit­terte dies mit jener emotio­nalen Expres­si­vität, die zum Marken­zei­chen grünen Regie­rens in Deutsch­land geworden ist: „Warum der Kompro­miss zu Kohle­aus­stieg 2030 und #Lützerath für mich schmerz­haft aber richtig ist.“

Obwohl die Begriffs­ver­wen­dung im alltäg­li­chen Sprach­ge­brauch oftmals verschwimmt, ist es hilf­reich, den Kompro­miss vom Konsens und vom Deal abzu­grenzen: Der Konsens bezeichnet im Gegen­satz zum Kompro­miss, der die Gegen­sätze nicht aufhebt, sondern ledig­lich still­legt, eine geglückte Annä­he­rung zwischen strit­tigen Posi­tionen. Beim Deal hingegen wiegen die norma­tiven Aspekte, bei denen jeweils Abstriche gemacht werden, weniger schwer gegen­über den beid­seitig erlangten Vorteilen. Damit ist die Grenze zwischen Kompro­miss und Deal flie­ßend, hängt es doch von der jewei­ligen Perspek­tive ab, wie diese Balance gewichtet wird. Dieje­nigen, die nicht am Zustan­de­kommen des Kompro­misses betei­ligt waren, betonen in der Regel die prin­zi­pi­elle Seite stärker.

Zudem hängt es von histo­risch wandel­baren Voraus­set­zungen ab, ob Kompro­misse als akzep­ta­bler Weg zur Lösung antago­nis­ti­scher Konflikte gelten. Im Gefolge der Parla­men­ta­ri­sie­rung erlangte der Kompro­miss seit dem 19. Jahr­hun­dert zuneh­mende Promi­nenz, da er eng mit der Frage verbunden ist, wie parla­men­ta­ri­sche Mehr­heiten mit der Minder­heit umgehen sollten. Aller­dings entwi­ckelte sich im Deut­schen Kaiser­reich eine Tradi­tion, die den Kompro­miss vor allem als Ausdruck charak­ter­li­cher Schwäche verstand: Dafür stand insbe­son­dere die Wort­ver­bin­dung des „faulen Kompro­misses“. Der Poli­tik­wis­sen­schaftler Martin Greif­fen­hagen, der sich vor allem auf den kultur­so­zio­lo­gi­schen Essay von Norbert Elias Über die Deut­schen stützte, erklärte diese tradi­tio­nelle deut­sche Kompro­miss­feind­lich­keit mit einer weit verbrei­teten Kultur des dezisio­nis­ti­schen Entweder-Oder, die auch nach dem Ende des Kaiser­reichs noch lange domi­niert habe.

Dezisio­nis­ti­sche Diskurse der alten Bundesrepublik

Nach der Grün­dung der Bundes­re­pu­blik klang der alte dezisio­nis­ti­sche Diskurs noch einige Zeit nach. Einer­seits blieb er stark im protes­tan­ti­schen Milieu veran­kert, ande­rer­seits gingen von dort aber auch Initia­tiven aus, die mit dieser Tradi­tion brechen wollten und für den Kompro­miss als tragendes Element der poli­ti­schen Kultur plädierten. Im Bundestag wurde der Kompro­miss schließ­lich zu einer Bekennt­nis­formel, mit der Demokrat:innen ihr gemein­samen Einstehen gegen die tota­li­täre Bedro­hung unter­stri­chen, womit sie immer zugleich die Abgren­zung gegen­über den poli­ti­schen Rändern mani­fes­tierten. Darunter befanden sich neben den Kommu­nisten, die aber nur bis 1953 im Bundestag saßen, auch radi­kale rechte Positionen.

Die empa­thi­sche Beschwö­rung des poli­ti­schen Kompro­misses, der in der parla­men­ta­ri­schen Praxis vor allem in nicht-öffentlichen Ausschüssen erar­beitet wurde, entwi­ckelte sich zugleich zu einem wich­tigen Element jener Haltung, die der Schweizer Jour­na­list Fritz René Alle­mann 1956 auf die prägnante Formel „Bonn ist nicht Weimar“ brachte. Zumin­dest als Oppo­si­ti­ons­führer gehörte Helmut Schmidt zu jenen, die im Bundestag die Bereit­schaft zum poli­ti­schen Kompro­miss immer wieder zum zentralen Krite­rium der Demo­kra­tiefä­hig­keit über­haupt erhoben. Damit atta­ckierte er explizit auch die Wendung vom „faulen Kompro­miss“. Beim Kompro­miss handelt es sich somit nicht nur um ein Verfahren oder ein Ergebnis poli­ti­scher Konflikt­lö­sung, sondern auch um ein Element der poli­ti­schen Rhetorik: „Von faulem Kompromiß wird immer dann gespro­chen, wenn der Kompromiß einem nicht passt“, konsta­tierte Otto Graf Lambs­dorff 1973 im Bundestag.

Je länger sich aber im Bundestag die Partei­en­land­schaft auf die seit den 1960er Jahren herr­schende „klas­si­sche“ Drei­er­kon­stel­la­tion von CDU/CSU, SPD und FDP konzen­trierte und je mehr sich der Kompro­miss als parla­men­ta­ri­sche Praxis durch­setzte, desto größer wurde zugleich die Kritik außer­halb der Parla­mente, wofür para­dig­ma­tisch die APO stand. Der „Scheiß­li­be­rale“, der Prin­zi­pien zugunsten von Kompro­missen verrate, wurde dort zur poli­ti­schen Hass­figur, gewis­ser­maßen als Gegen­figur zum „Extre­misten“, der sich aus Sicht der etablierten poli­ti­schen Kräfte gerade dadurch auszeich­nete, dass er sich dem Verfahren des Kompro­misses verweigere.

Als nun die Grünen, die nicht zuletzt in den neuen sozialen Bewe­gungen wurzelten, 1983 erst­mals in den Bundestag einzogen, stellten sie zunächst diese poli­ti­schen Spiel­re­geln infrage. Vor allem pran­gerten sie an, dass Kompro­misse in nicht­trans­pa­renter Weise ausge­han­delt und anschlie­ßend im Bundestag nur noch kommu­ni­ziert würden, statt dort herge­stellt zu werden. Damit kriti­sierten sie ein Kern­ele­ment des Selbst­ver­ständ­nisses der reprä­sen­ta­tiven Demo­kratie, das sich seit 1949 in der Bundes­re­pu­blik durch­ge­setzt hatte. Entspre­chend warfen die anderen Parteien den Grünen nach ihrem Einzug in den Bundestag mangelndes Demo­kra­tie­ver­ständnis vor. Dieses Spiel gegen­sei­tiger Vorwürfe wieder­holte sich in ähnli­cher Weise, als die PDS/Die Linke 1990 in den Bundestag einzog. Während den Grünen in den folgenden Jahr­zehnten jedoch attes­tiert wurde, dass sie kompro­miss­be­reit und damit zugleich demo­kra­tiefähig seien, gilt dies für die Linke zumin­dest auf Bundes­ebene und vor allem für die AfD bis zuletzt nur sehr eingeschränkt.

Alte Worte, neue Konfliktlage

Die aktu­elle Ausein­an­der­set­zung um den soge­nannten „Kohle­kom­pro­miss“ steht im Schatten dieser Geschichte: Das alte, bundes­re­pu­bli­ka­ni­sche Lob des Kompro­misses trifft nun auf eine Posi­tion, die gerade das Element des Verta­gens des Konflikts, das jedem Kompro­miss inne­wohnt, für fatal erachtet. Für die Grünen bedeutet dies gefangen zu sein zwischen einer Politik des Entweder-Oder und einer Politik des Kompro­misses, die ihre Ziele allen­falls schritt­weise zu errei­chen vermag. Dies zeigt sich schon daran, dass ihr Spit­zen­per­sonal im sprach­li­chen Umgang mit dem „Kohle­kom­pro­miss“ gele­gent­lich auch schwankt.

So verwenden etwa in einem am 20. Januar veröf­fent­lichten Spiegel-Inter­view mit Luisa Neubauer und Katha­rina Dröge neben den beiden Jour­na­listen nicht nur die Klima­ak­ti­vistin, sondern auch die Grünen-Fraktionschefin perma­nent den Begriff des Deals. Anders als in der poli­ti­schen Theorie schwingt bei diesem Begriff in der poli­ti­schen Sprache stets unter­schwellig das Adjektiv „dreckig“ mit. Damit ging Dröge situativ auf ihre Gesprächs­partner zu, auch wenn sie zugleich die Eini­gung mit der RWE vertei­digte. Aber indem sie gleich­falls von einem „Deal“ sprach, akzep­tierte sie still­schwei­gend die Prämisse der anderen Gesprächsteilnehmer:innen, welche den Kompro­miss­cha­rakter der Verein­ba­rung mit RWE bestreiten. Auf der anderen Seite wissen aber auch die Klimaaktivist:innen sich der Sprache des Kompro­misses zu bedienen. So bezeich­nete etwa Lisa Neubauer am 3. Januar 2023 in einem Tweet die im Pariser Klima­ab­kommen fest­ge­legte Grenze von 1,5 Grad Celsius Erder­wär­mung als Grund-Kompromiss, gegen den der Lützerath-„Deal“ verstoße.

Kompro­miss oder Deal? Die Frage, wie man das Abkommen mit RWE nennt, ist nicht uner­heb­lich – allein schon, weil dieses eine wesent­liche Voraus­set­zung eines fairen Kompro­misses kaum zu erfüllen scheint: Er muss beiden Seiten weh tun. Während grüne Politiker:innen ihre Schmerzen bei jeder Gele­gen­heit zur Schau stellen, ist bislang noch nicht klar erkennbar geworden, wo genau dieser Kompro­miss dem Essener Ener­gie­kon­zern weh tut. Doch zugleich verde­cken die alten Begriffe Kompro­miss und Deal, dass an Lützerath eine neue Konstel­la­tion entsteht: die Verkop­pe­lung zweier Krisen – des Klimas und der libe­ralen Demo­kratie. Sie gewinnt seine Schärfe erstens daraus, dass hier zwei unter­schied­liche Zeit­lich­keiten aufein­an­der­stoßen: Fünf vor Zwölf trifft auf Über­morgen. Zwei­tens gewinnt dieser Konflikt aber in Deutsch­land seine beson­dere Schärfe daraus, dass der Kompro­miss in der Bundes­re­pu­blik zu einem Güte­siegel der geglückten Demo­kra­ti­sie­rung geworden ist. Dies lässt sich dazu gebrau­chen, Klimaschützer:innen aus der „Gemein­schaft der Demo­kraten“ zu exor­zieren und zu „Extre­misten“ zu dekla­rieren. So zitierte die Bild-Zeitung am 3. November 2022 die „Terrorismus-Expertin“ Bettina Röhl, deren Exper­tise vor allem darauf beruht, dass es sich um die Tochter von Ulrike Mein­hoff handelt: „Die Klima-Kleber sind auf dem Weg der RAF“.

Solche bizarren Anschul­di­gungen, die mehr­fach sogar von Seiten der Justiz und des Verfas­sungs­schutzes als unver­hält­nis­mäßig kriti­siert wurden, enthalten einen erheb­li­chen emotio­nalen Über­schuss, der jedoch nicht auf einen von Medien wie der Bild-Zeitung orches­trierten popu­lis­ti­schen Abwehr­re­flex der „Gemein­schaft der Auto­fahrer“ redu­ziert werden sollte. Viel­mehr speisen sich diese nega­tiven Ener­gien auch aus jener Tiefen­schicht der bundes­re­pu­bli­ka­ni­schen poli­ti­schen Kultur, in der der Stolz auf eine gelun­gene Trans­for­ma­tion in eine libe­rale Demo­kratie veran­kert ist. Und dafür besitzt das Bekenntnis zum Kompro­miss als Weg zur Lösung antago­nis­ti­scher Konflikte hohen symbo­li­schen Wert. Vor diesem Hinter­grund wird dann die Verwei­ge­rung des Kompro­misses durch Klimaschützer:innen im äußersten Fall gera­dezu als Bruch mit dem Prozess der erfolg­rei­chen Rezi­vi­li­sie­rung der Bundes­re­pu­blik nach 1945 skan­da­li­siert, während umge­kehrt die „Gemein­schaft der Auto­fahrer“ gewis­ser­maßen mit der „Gemein­schaft der Demo­kraten“ verschmilzt. Und so hat die Form der Ausein­an­der­set­zung um Lützerath viel­leicht auch damit zu tun, dass hier die Zukunfts­her­aus­for­de­rung des Klima­wan­dels auf eine bislang wenig reflek­tierte Folge der deut­schen Vergan­gen­heits­po­litik trifft.