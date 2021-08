Geschichte der Gegenwart Der goldene Ring. Warum Fredi M. Murer in die Urner Berg­welt aufbrach Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 11:16 Share Share Link Embed

Maien­sässe mit Ruhe, Aussicht, Beson­nung und direktem Anschluss an die Skipiste stehen derzeit hoch im Kurs. Regel­mässig gerät die touris­ti­sche Umnut­zung von Alphütten und Berg­scheunen indes auch in die Kritik. Meist geht es nicht nur um Verstösse gegen das Baurecht oder die Umge­hung von Zweit­woh­nungs­quoten, sondern auch um die Frage, inwie­fern sie vereinbar ist mit dem Inter­esse, das „kultu­relle Erbe“ des alpinen Raums zu wahren und weiter­zu­ent­wi­ckeln. Wie aber ist dieses Erbe zu fassen und was würde es in die Gegen­wart hinüber­zu­retten geben? Eine Antwort der Gegen­wart doku­men­tiert sich in der einge­spielten Praxis des sanften Tourismus und der Musea­li­sie­rung. Sie besteht darin, die Funk­tion bestehender Bauten durch Umnut­zung im Inneren zu ändern, die äussere Form aber – das optisch an die Vergan­gen­heit erin­nernde Bild – zu erhalten.

Als der Filmer Fredi M. Murer in den 1970er Jahre ähnliche Fragen stellte, kam er zu anderen Antworten und Ansichten. Sein Doku­men­tar­film Wir Bergler in den Bergen sind eigent­lich nicht schuld, dass wir da sind von 1974 folgt dem bäuer­li­chen Alltag im Kanton Uri und erhebt die gelebte Kultur – die Formen des Zusam­men­le­bens und der in Liedern und Ritualen aufschei­nende Gemein­sinn – in den Rang eines bewah­rens­werten Erbes. In drei Sätzen entfaltet der noch immer äusserst sehens­werte Film das Bild des entbeh­rungs­rei­chen und von harter Arbeit geprägten Lebens der Berg­be­völ­ke­rung, das durch den Wechsel der Jahres­zeiten, das Wetter und die herbe Natur bestimmt wird.

Von Alaska nach Uri

Fast vier Jahre lang näherte sich Murer seinen Darsteller:innen, zunächst nur mit einem Tonband, später auch mit der Kamera ausge­stattet, um sie – unter Verzicht auf eine Kommen­tar­stimme aus dem Off – selbst zum Spre­chen zu bringen und sie ihre Welt­sicht und ihre Probleme darstellen zu lassen. Ohne je in die Totale zu gehen, folgt die Kamera den Protagonist:innen auf Augen­höhe durch ihren Alltag, in dem Gewohn­heiten und Bräuche auf eine archai­sche Tiefen­kultur durch­bli­cken lassen.

Nichts im experimentell-subversiven Früh­werk von Fredi M. Murer hätte indes darauf hinge­deutet, dass er sich dann als Dreis­sig­jäh­riger den Berg­bauern seines Heimat­kan­tons zuwenden würde. In Becken­ried im Kanton Nidwalden aufge­wachsen, war er einer drohenden Herren­schnei­der­lehre mit 15 Jahren nach Zürich an die Kunst­ge­wer­be­schule entflohen und absol­vierte dort die Foto­fach­klasse. Nach ersten Schritten als Filme­ma­cher und Porträ­tist der jugend­be­wegten Subkultur Zürichs siedelte er nach London über, wo ihn 1970, mitten in den Vorbe­rei­tungen zu einer Doku­men­ta­tion über eine Inuit-Siedlung in Alaska, die Nach­richt vom Tod seines Vaters erreichte. Im Berg­dorf Bristen, wohin er zur Beer­di­gung reiste, stand Murer uner­wartet einer exoti­schen Welt gegen­über. Unter den Trau­er­gästen waren viele Berg­bauern, die aus einer gleichsam vorin­dus­tri­ellen Lebens­welt zu stammen und nach Regeln zu leben schienen, die der west­li­chen Ratio­na­lität im strengen Sinne nicht entspra­chen. Der Land­arzt von Silenen, mit dem sich Murer austauchte, schenkte dem Filme­ma­cher zum Abschied das Buch Golde­nener Ring über Uri des Erst­felder Berg­arztes Eduard Renner. 1941 hatte dieser eine Samm­lung von Urner Sagen und Legenden heraus­ge­geben, die das magi­sche Welt­bild im alpinen Raum und die Verwur­ze­lung der Bergler:innen in ihrer Sagen­welt eindrück­lich beschreibt. Zurück in London vertiefte sich Murer stau­nend in das Buch. Die geplante Expe­di­tion nach Alaska fiel ins Wasser.

Gegen die Bilder­welt des Kalten Kriegs

„Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittel­meer!“ verlangten die Zürcher Jugend-Bewegten der acht­ziger Jahre. Mit absicht­lich grotesken Parolen wie dieser machten sie damals auf sich und ihre Forde­rungen nach mehr kultu­rellen Frei­räumen aufmerksam. Die Gleich­set­zung der Alpen mit Enge, Rück­stän­dig­keit und Denk­blo­ckaden hat eine Geschichte, die in die 1960er Jahre zurück­reicht. In ikono­klas­ti­scher Absicht wandten sich linke Intel­lek­tu­elle, Kultur­schaf­fende und auch der Neue Film damals gegen die Bilder­welten der Geis­tigen Landes­ver­tei­di­gung mit ihren Alpen-Mythen und Réduit-Gesinnung, die beide aus den 1930ern bezie­hungs­weise den Kriegs­jahren in die Nach­kriegs­zeit hinein verlän­gert worden waren. Auch Fredi M. Murer kratzte am ideo­lo­gi­schen Lack der Réduit-Schweiz und wollte dieser eine andere Schweiz gleichsam von unten entgegensetzen.

Als er 1972 erneut in den Kanton Uri aufbrach, weil er sich entschieden hatte, einen Doku­men­tar­film über das Welt­bild und das Alltags­leben der „Bergler“ zu drehen, folgte er jedoch zunächst einem ethnologisch-volkskundlichen Skript. Sein Film war eine „Notfil­mung“, die eine von der Indus­trie­ge­sell­schaft zum Sterben verur­teilte Lebens­welt kurz vor ihrem Verschwinden fest­zu­halten suchte. Das Versinken des Dorfes Gösche­nenalp in den Fluten eines 1960 fertig gestellten Stau­sees ist im Film ein Sinn­bild für die Gefähr­dung einer ganzen Kultur, die durch Zivi­li­sa­tion und Hoch­tech­no­logie vom Unter­gang bedroht wird. Natür­lich wollte Murer auch einen poli­ti­schen Film drehen, der sich einmischte in die Ikono­grafie des Kalten Kriegs und deren Verein­nah­mung der alpinen Kultur für patrio­ti­sche Zwecke, indem er diese Bilder mit dem modernen Alltag von Auto­ver­kehr, Stras­sen­tun­neln und Stau­werken konfrontierte.

Die von Murer porträ­tierte Welt war gerade nicht jene beschaulich-stabile Idylle, welche die Film­tra­di­tion der Geis­tigen Landes­ver­tei­di­gung vom „Bauern­stand“ entworfen hatte, sondern war hoch­gradig mobil und dyna­misch, gerade auch weil sie einem archai­schen Zeit- und Sinn­re­gime folgte, das zum Takt der modernen Maschinen einen Gegen­satz markierte. Ihre Protagonist:innen waren jeden­falls keine Moder­ni­sie­rungs­ge­winner. Nur wenige Kilo­meter von den Städten entfernt, erin­nerte ihr Alltag mehr an Dritte Welt und vorin­dus­tri­elle Armut. Und doch blieb Murer nicht beim sozio­lo­gi­schen Thesen­film stehen, wie ihn beispiels­weise Kurt Gloor vorge­legt hatte. Dessen Doku­men­tar­film Die Land­schafts­gärtner von 1969 spielt zwar eben­falls in den Urner Bergen und kriti­siert die staat­liche Bevor­mun­dung der Berg­bauern, erteilt aber keinem der scheinbar sprach­losen Menschen jemals das Wort – das Spre­chen über­nimmt eine Kommentar-Stimme aus dem Off. Murer war von diesen auto­ri­tären und über­heb­li­chen Methoden seines Kollegen scho­ckiert und zugleich bestärkt im Entschluss, selbst einen Film auf Augen­höhe mit den Berg­lern und nicht von oben herab über sie drehen zu wollen.

Der goldene Ring

Murers Urner Berg­film, der nach eigener Ansage die „Probleme eines inner­schwei­ze­ri­schen Entwick­lungs­ge­bietes“ zur Darstel­lung bringen wollte, ging von den Selbst­dar­stel­lungen und Selbst­er­klä­rungen der Portrai­tierten aus und orien­tierte sich an ihrer münd­li­chen Kultur der Sagen, Lieder und Mythen. Wie Murer im Rück­blick betonte, hatte ihn Eduard Renners Sagen­buch die Augen geöffnet für das elementar Mensch­liche der Bergler, die ihm früher so exotisch und irra­tional vorge­kommen waren wie Inuits und Indianer. Dank Renner sah Murer Zusam­men­hänge zwischen der magisch ausge­tra­genen Exis­tenznot im natur­ge­wal­tigen Hoch­ge­birge und der weiterhin bestehenden Exis­tenz­angst in den anonymen Welt­städten der Moderne.

Natür­lich stand dieses Senso­rium nicht allein im Raum und war filmisch etwa in Italien, bei Ermanno Olmi oder Pier Paolo Paso­lini, ausge­prägter fassbar als in der Schweiz. Als Teil dieser Strö­mung folgte Murer seinem Gegen­stand eben­falls nicht einfach ideo­lo­gie­kri­tisch. Sein Anliegen erschöpfte sich nicht darin, die armse­lige Realität hinter den Mythen zu enthüllen und Letz­tere zu zertrüm­mern. Viel­mehr war sein Film – neben vielem anderen – auch eine Suche nach den verwischten Spuren eines alten Wissens und nach einer elemen­taren Tradi­tion des Gemein­schaft­li­chen. Durch den schmalen Spalt des Alltags hindurch lässt Murer die Zuschauer:innen in die urzeit­liche Tiefen­schicht eines magisch-existentiell anmu­tenden Welt­bildes blicken. Gröss­ten­teils schon zuge­schüttet vom Wirtschafts- und Werte­wandel der Moderne, zeigt der Film, wie ein vor Zeiten mass­ge­bender Lebens­zu­sam­men­hang – der „Ring“ nämlich – im Alltag zuweilen mit lyri­scher Kraft hervor­tritt: bei der Pflege des Viehs, bei der Verei­di­gung der Alphirten im Rathaus von Altdorf oder in der wahr­schein­lich schönsten Szene des Films, beim Alpsegen während des Einnach­tens auf der höchsten Staffel. Zur glei­chen Zeit, da die Mutter in der Hütte die Kinder zu Bett bringt, ruft draussen der Vater den Schutz des Allmäch­tigen und seiner Heiligen an: „Hier auf dieser Alp ist ein goldener Ring.“

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

In den Relikten und Frag­menten dieser schwin­denden Lebens­welt liess Murer, verkör­pert durch den „Ring“, das utopi­sche Element eines urzeit­li­chen Gemein­schafts­sinns aufblitzen, dessen Geist er in die Gegen­wart hinüber­retten wollte. Es ist dieses ambi­va­lente Erbe, dessen Wahrung und Weiter­ent­wick­lung Murer inter­es­sierte und welches er auch in den zwei weiteren Filmen seiner Berg-Trilogie aufgriff. Im Spiel­film „Höhen­feuer“ von 1985 unter ebenso klaus­tro­pho­bi­schen wie exis­ten­ti­ellen Vorzei­chen, im Inter­ven­ti­ons­film „Der Grüne Berg“ von 1990 dann jedoch hoff­nungs­voll: Der „goldene Ring“ als Symbol und Beschwö­rung von Soli­da­rität und ursprüng­li­chem Gemein­sinn auf einer gefähr­deten, aber immer noch taug­li­chen Grundlage.

Fredi M. Murer: Die Berg-Trilogie, Trigon-Film: 2015 (DVD-Box mit den Filmen „Wir Bergler in den Bergen sind eigent­lich nicht schuld, dass wir da sind“, „Höhen­feuer“, „Der grüne Berg“ und ein Begleitbuch).