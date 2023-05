Die Diskus­sion um Flucht und Asyl hat gerade wieder Konjunktur. Laut der deut­schen Innen­mi­nis­terin Nancy Faeser liegt dies daran, dass es ein „histo­ri­sches Momentum“ gebe, um den jahre­langen Streit um die euro­päi­sche Flücht­lings­po­litik beizu­legen und zu einem „gemein­samen Asyl­system“ zu gelangen, das den Heraus­for­de­rungen der gegen­wär­tigen Migra­ti­ons­be­we­gungen gerecht werde. Der Weg dorthin, so lässt sich derzeit viel­fach lesen, führte nur über die „Suche nach einem Kompro­miss“. Es brauche, so hat etwa der nieder­län­di­sche Poli­tik­wis­sen­schaftler Ruud Koop­mans erklärt, „einen Kompro­miss zwischen den progres­siven und den konser­va­tiven poli­ti­schen Lagern“ Europas, für die „das Thema Flücht­linge“ glei­cher­maßen „ein macht­volles Mittel der Wähler­mo­bi­li­sie­rung“ sei. Um auf „euro­päi­scher Ebene Kompro­misse zu errei­chen“, zeigt sich die Bundes­re­gie­rung dabei auch „offen für einen restrik­ti­veren Kurs in der Migra­ti­ons­po­litik als im Koali­ti­ons­ver­trag verein­bart“. „Wir müssen“, so hat es etwa der Grünen-Politiker Anton Hofreiter vor wenigen Tagen im Spiegel formu­liert, „echte Kompro­miss­be­reit­schaft signa­li­sieren und zugleich klar­ma­chen, dass die andere Seite auch wirk­lich Verbes­se­rungen mittragen muss“.

Der Zeit­punkt der aktu­ellen Debatte ist brisant, liegt er doch unmit­telbar vor dem 30. Jahrestag des soge­nannten „Asyl­kom­pro­misses“ vom 26. Mai 1993. Durch diese Eini­gung hatte die Bundes­re­gie­rung aus CDU, CSU und FDP gemeinsam mit der Oppo­si­ti­ons­füh­rerin SPD nach jahre­langen Debatten an diesem Tag das Recht auf Asyl für poli­tisch Verfolgte nach Art. 16 GG refor­miert und damit ausge­höhlt. Das in Reak­tion auf die Verbre­chen des Natio­nal­so­zia­lismus 1949 ins Grund­ge­setz geschrie­bene Asyl­recht hatte unbe­schränkt gegolten und jedem Menschen ein Anrecht auf ein Asyl­ver­fahren garan­tiert, der die Bundes­re­pu­blik erreichte. Nach 1993 war dies nur noch dann möglich, wenn Menschen nicht aus einem soge­nannten „Sicheren Dritt­staat“ einreisten (d.h. Länder, in denen die Einhal­tung von Flücht­lings­kon­ven­tion und Menschen­rechten gewahrt ist) oder aus einem „Sicheren Herkunfts­staat“ stammten (d.h. Länder, in denen es keine Verfol­gung von Menschen gäbe). Dieser heftig umstrit­tene Vorgang ging in die Geschichte des vereinten Deutsch­lands ein. Der zeit­liche Zusam­men­fall von Jahrestag und aktu­eller Debatte provo­ziert zahl­reiche Analo­gien eines „Asyl­kom­pro­miss 2.0“. Sie stellen die Frage, was ein „Kompro­miss“ in Asyl­fragen eigent­lich bedeutet – und für wen.

Die Konflikt­li­nien der „Asyl­de­batte“

Lange Zeit in der Geschichte der Bundes­re­pu­blik war Art. 16 GG trotz seiner Grund­sätz­lich­keit kaum ins Gewicht gefallen. Erst 1980 über­stiegen die gestellten Asyl­an­träge in der Bonner Repu­blik erst­mals die Zahl 100.000, die zudem mehr Menschen fasste, die nicht aus Europa stammten. Vor dem Hinter­grund der stei­genden Zahlen (und ihrer poli­ti­schen Instru­men­ta­li­sie­rung) entfal­tete sich in der Bundes­re­pu­blik der 1980er Jahre eine „auslän­der­feind­liche“ Stim­mung. Deren Projek­ti­ons­scheibe waren sowohl Arbeitsmigrant*innen und ihre Fami­lien, also die Gene­ra­tion der „Gast­ar­beiter“, als nun auch in zuneh­mendem Maße Asyl­su­chende. Nach einem kurz­fris­tigen Rück­gang stieg – bedingt durch den Krieg in Jugo­sla­wien, die Spätaussiedler*innen und dann vor allem durch den Zerfall der Sowjet­union – ab Mitte der 1980er Jahre die Zahl der Asyl­an­träge in der Bonner Repu­blik rapide an. Sie passierte 1988 erneut die Marke von 100.000 und klet­terte nach dem Mauer­fall weiter auf 190.000 Menschen im Jahr 1990 bis auf den Höchst­wert von knapp 440.000 Anträge im Jahr 1992. Die poli­ti­sche Debatte um Zuwan­de­rung und Asyl drohte zu dieser Zeit zu über­hitzen. Begriffe wie „Asyl­be­trug“, „Schein­asy­lanten“ oder auch Bilder wie das eines Deutsch­lands als „volles Boot“ hielten Einzug in den poli­ti­schen Diskurs. Der Spiegel titelte im September 1991 „Ansturm der Armen. Flücht­linge Aussiedler Asylanten“ mit einer Kari­katur eines riesigen und über­be­legten Bootes in schwarz-rot-gold.

Die „Asyl­de­batte“ domi­nierte trotz – oder gerade wegen – der Trans­for­ma­tion der beiden deut­schen Staaten den poli­ti­schen Diskurs der frühen 1990er Jahre, der sich auf die Frage einer Grund­ge­setz­än­de­rung als Reak­tion auf die Heraus­for­de­rungen der gestie­genen Flücht­lings­be­we­gungen zuspitzte. Die regie­renden Unions­par­teien übten dabei massiven öffent­lich Druck auf die oppo­si­tio­nelle SPD aus, um die für eine Grund­ge­setz­än­de­rung nötige Zwei-Drittel-Mehrheit des Bundes­tags zu erlangen. Die SPD sowie die marginal im Bundestag vertre­tenen Grünen und die PDS lehnten die Pläne ab.

Um sie zum Einlenken zu bewegen, begann die CDU mit Unter­stüt­zung vor allem von Bild-Zeitung und Welt im Herbst 1991 eine Kampagne für die Einschrän­kung des Grund­rechts auf Asyl. CDU-Generalsekretär Volker Rühe, einer ihrer eifrigen Prot­ago­nisten, lieferte den Lokalpolitiker*innen der Partei Mate­rialen wie Muster­an­träge und Argu­men­ta­ti­ons­leit­fäden, die die SPD auch auf kommu­naler Ebene in Erklä­rungsnot bringen sollte. Wenn diese sich weiter gegen eine Grund­rechts­än­de­rung sperre, so Rühe, sei jeder weitere „Asylant“ ein „SPD-Asylant“. Im selben Monat verübten im säch­si­schen Hoyers­werda bis zu 500 Betei­ligte ein rassis­tisch moti­viertes Pogrom auf Unter­künfte von Arbeitsmigrant*innen und Asyl­su­chenden. Einen Monat später war es erneut Rühe, der der SPD vorwarf, mit ihrer Verwei­ge­rungs­hal­tung für „Gewalt­be­reit­schaft“ zu sorgen.

Die dras­ti­sche Zunahme rechter Gewalt­taten, die dem poli­ti­schen Streit um Asyl seit Hoyers­werda seine beson­dere Schärfe gab, ist eng mit der zeit­gleich statt­fin­denden gesell­schaft­li­chen Diskus­sion um ein zusam­men­wach­sendes und zusam­men­ge­hö­rendes „Wir“ im frisch vereinten Deutsch­land verflochten, das sich auch in Abgren­zung von einer stei­genden Zahl an „Anderen“ entwarf. Die Gewalt und der in den frühen 1990er Jahren gras­sie­rende Rassismus hatten ihren Ursprung weder (in zeit­li­cher Hinsicht) nach dem Mauer­fall noch (in geogra­fi­scher Hinsicht) exklusiv im Osten. Sie waren eben­falls soziale, wenn auch weit­rei­chend igno­rierte Phäno­mene in der Bonner Repu­blik. Doch die natio­nale Einheits­eu­phorie, zusätz­lich verstärkt durch davon unab­hän­gige Faktoren und Ereig­nisse wie der Gewinn der Fußball­welt­meis­ter­schaft der Männer im Sommer 1990, und die dras­tisch stei­genden Zahlen von Asyl­su­chenden verschärften nicht nur den Ton in der „Asyl­de­batte“, sondern auch konkret die Bedro­hungs­lage von rassi­fi­zierten Einge­wan­derten nach 1989/90. In dieser Hinsicht zählte zu den Gründen für den „Asyl­kom­pro­miss“ 1993 als Konflikt­schlich­tung auch, die rechte Gewalt zu stoppen.

Die Dyna­miken und Kausa­li­täten im Zusam­men­spiel von (Asyl-)Politik, rechter Gewalt und öffent­li­cher Meinung im zeit­ge­nös­si­schen Entschei­dungs­pro­zess des „Asyl­kom­pro­misses“ werden von Historiker*innen, Publizist*innen und Aktivist*innen unter­schied­lich und unter­schied­lich stark gedeutet. Aus den Bewer­tungen entwi­ckeln sich span­nende Folge­fragen, etwa welche infor­mellen Inter­es­sen­gruppen bei der Findung des „Asyl­kom­pro­misses“ als eine Art „Figur des Dritten“ noch am Verhand­lungs­tisch saßen. Mit dieser Diskus­sion geht letzt­lich einher, ob das Unter­binden weiterer Zuwan­de­rung durch die Grund­ge­setz­än­de­rung von 1993 nicht tatsäch­lich als (teil­weiser) „Erfolg“ der von rechter Gewalt getra­genen Forde­rung „Ausländer raus!“ gelten kann und muss.

Ein umstrit­tener Kompro­miss und seine Nachwirkungen

Noch im Früh­jahr 1991 hatte sich der SPD-Parteitag in Bremen eindeutig für eine Siche­rung des Art. 16 GG ausge­spro­chen. Im Mai 1992 stellte der Parteirat eine Anpas­sung des Grund­ge­setz­ar­ti­kels in Aussicht, wenn zuvor eine gemein­same euro­päi­sche Linie nach der Genfer Flücht­lings­kon­ven­tion verein­bart werde. Im Sommer 1992 spra­chen sich bei einer Emnid-Befragung drei Viertel der Deut­schen für eine Verschär­fung des Asyl­rechts aus. Im August des Jahres – nur Tage nach dem zweiten Pogrom der frühen 1990er Jahre in Rostock-Lichtenhagen – über­raschte SPD-Chef Björn Engholm mit der „Peters­berger Wende“, mit der er seiner Partei einen Kurs­wechsel in der Asyl­frage verord­nete – für Kritiker*innen ein Wechsel „auf CDU-Kurs“.

Am 6. Dezember 1992 verein­barten CDU/CSU und die SPD schließ­lich die Ände­rung von Art. 16 GG. Nur wenige Tage zuvor, am 23. November 1992, hatten rechte Jugend­liche mit einem tödli­chen Anschlag in Mölln drei Türkei­stäm­mige getötet, deren Familie als Arbeitsmigrant*innen in die Bundes­re­pu­blik gekommen waren. Drei Tage nach der endgül­tigen Verab­schie­dung des „Asyl­kom­pro­misses“ durch den Bundestag, am Morgen des 29. Mai 1993, verübten rechte Gewalt­täter einen neuer­li­chen Brand­an­schlag auf ein von Türkei­stäm­migen bewohntes Haus im nordrhein-westfälischen Solingen, bei dem fünf Menschen starben.

Heute erin­nern wir den „Asyl­kom­pro­miss“ in erster Linie als Entkräf­tung des Art. 16 GG, der sich mit der Einfüh­rung der Idee der sicheren Herkunfts- und Dritt­staaten für die weitere Gestal­tung des Asyl­rechts als ausge­spro­chen folgen­reich erwies. Daher wird er vor allem von linken und zivil­ge­sell­schaft­li­chen Gruppen immer wieder kriti­siert und gilt auch in gegen­wär­tigen Diskus­sionen als nega­tiver Refe­renz­punkt.

Dabei ist es bis heute auch der Begriff „Asyl­kom­pro­miss“, der provo­ziert. Denn mit ihm verband die Geset­zes­än­de­rung als Schlag­wort zwei zeit­ge­nös­sisch äußerst unpo­pu­läre Phäno­mene: Asyl, wie hinrei­chend darge­legt, und Kompro­misse. Kompro­misse gelten als Technik der zumin­dest vorüber­ge­henden Konflikt­lö­sung, bei dem alle betei­ligten Partner*innen zum Zwecke der Eini­gung für sie schmerz­hafte Abstriche machen, gleich­zeitig aber an ihren Ausgangs­stand­punkten fest­halten. Diese Vorge­hens­weise gilt als konsti­tutiv für die poli­ti­sche Kultur der Bundes­re­pu­blik. Dennoch verzeich­nete der Begriff erst ab Ende der 1980er Konjunktur. Auch deshalb liegt dem „Asyl­kom­pro­miss“ das weit­ge­hende Allein­stel­lungs­merkmal inne, die Art seiner Konflikt­bei­le­gung explizit im Namen zu tragen: Der 1993 geschlos­sene „Asyl­kom­pro­miss“ kann inso­fern in dieser sprach­li­chen Hinsicht auch als Trend­wende mit Blick auf die gegen­wär­tige Omni­prä­senz der Kompro­miss­be­mü­hungen in der Tages­po­litik gelten.

Kompro­miss mit sich selbst

Der genaue Ursprung der Wort­kom­po­si­tion „Asyl­kom­pro­miss“ scheint sich kaum rekon­stru­ieren zu lassen. Damit bleibt auch die Frage offen, ob der Begriff das Ergebnis eines gezielten Agenda-Settings war und welche Inten­tionen sich in diesem Fall an ihn banden. In Presse-Datenbanken taucht der Begriff im Herbst 1991 erst­mals auf, in der Bericht­erstat­tung zu Verhand­lungen über eben einen „Asyl­kom­pro­miss“ zwischen CDU/CSU und der SPD, der wegen des Pochens auf eine Grund­ge­setz­än­de­rung durch die Union geschei­tert sei. Dann scheint der Asyl­kom­pro­miss in den Medien vor allem ein internes Projekt der SPD gewesen zu sein, regel­recht als Kompro­miss mit sich selbst. Der Jour­na­list Robert Leicht kommen­tierte im Oktober 1992 nach der Peters­berger Wende in Die Zeit: „Von Woche zu Woche hangeln sich die Sozi­al­de­mo­kraten dem entgegen, was sie den Asyl­kom­promiß nennen.“ Und auch die taz meldete: „SPD sucht den Asyl-Kompromiß“.

Daraus lässt sich die Frage entwi­ckeln, welche Abstriche die Verhandlungspartner*innen beim „Asyl­kom­pro­miss“ mit Blick auf ihre ursprüng­liche Posi­tion machen mussten. Im Fall der SPD ist das Einlenken verbrieft. Das Entge­gen­kommen von Union und FDP und die Dimen­sionen „eines Abrü­ckens von Ausgangs­for­de­rungen auf allen Seiten“, die Migra­ti­ons­for­scher Klaus J. Bade in seinem Buch „Ausländer Aussiedler Asyl“ 1994 ausmachte, sind als „Gegen­leis­tung“ für die Grund­ge­setz­än­de­rung weit­ge­hend in Verges­sen­heit geraten. Das liegt einer­seits mit Blick auf die der CDU/CSU abge­run­genen Quotie­rung der Aussied­ler­auf­nahme daran, dass diese in Rela­tion zur Ände­rung des Art. 16 GG kaum ins Gewicht fiel. Ande­rer­seits wurde die von der SPD heraus­ge­han­delte Zusage, erst­mals ein Einwan­de­rungs­ge­setz zu erar­beiten, das legale Möglich­keiten zur Migra­tion nach Deutsch­land regeln sollte, anders als die anderen Eckpunkte der Über­ein­kunft, von der Bundes­re­gie­rung schlicht nicht weiter­ver­folgt. Im Gegen­satz zur Grund­ge­setz­än­de­rung war hierfür zwischen CDU und SPD kein konkretes Vorgehen verein­bart worden.

Die Bezeich­nung und das Framing der Einschrän­kung des Grund­rechts auf Asyl als „Asyl­kom­pro­miss“ erfüllte damit mehr­fache Kommu­ni­ka­ti­ons­funk­tionen. Durch die Wort­kom­po­si­tion des formellen Begriffs „Kompro­miss“, der das Errei­chen einer schmerz­haft erlangten Konflikt­bei­le­gung behauptet, mit dem Phänomen Asyl sollten beide negativ konno­tierte Wort­teile ein posi­tives Framing erhalten. Tatsäch­lich erweis sich der Begriff letzt­lich aber als bloßer Euphe­mismus, denn die Eckpunkte des „Asyl­kom­pro­misses“ fanden keine gemein­same Umset­zung: Was von ihm blieb war eine massive Verschär­fung des deut­schen Flücht­lings­rechts, mit der ein heftiger innen­po­li­ti­scher Streit zu Lasten Dritter beigelegt wurde.

Ausblick

Das zufäl­lige Zusam­men­fallen des „histo­ri­schen Momen­tums“ in der euro­päi­schen Flücht­lings­po­litik mit dem anste­henden histo­ri­schen Datum des deut­schen „Asyl­kom­pro­misses“ böte die Chance, Lehren aus der Geschichte des deut­schen Asyl­streits zu ziehen. Denn es scheint, als würde in der gegen­wär­tigen Debatte das noble Wort „Kompro­miss“ wieder in Stel­lung gebracht, um ihn in der glei­chen Rich­tung zu suchen wie 1993: in der Erschwe­rung des Zugangs zum Asyl­recht durch die Auswei­tung der Listen Sicherer Herkunfts­länder und Dritt­staaten sowie der Durch­füh­rung „schneller Prüf­ver­fahren“ an den EU-Außengrenzen. Am Rück­blick auf den „Asyl­kom­pro­miss“ von 1993 wird beson­ders deut­lich, dass in ihm zwar die „Konflikt­par­teien“ Union, FDP und SPD lang­fristig und in einer schmerz­haften Profi­lie­rung ihrer poli­ti­schen Posi­tionen zuein­ander fanden, während die tatsäch­li­chen Konse­quenzen und Kosten ihres Kompro­misses andere zu tragen hatten: Geflüch­tete. Ihre Posi­tionen und Inter­essen standen ohne nennens­werte Lobby (außer einer zivil­ge­sell­schaft­li­chen) in deut­li­cher Asym­me­trie zu der ihrer Gegner*innen inner­halb der Mehr­heits­ge­sell­schaft, die von der Politik konkrete und deut­liche Antworten auf das „Asyl­pro­blem“ erwarteten.

Dies gilt auch für dieje­nigen poli­ti­schen Kräfte, die für ihre Zustim­mung zur Einschrän­kung des Asyl­rechts die Aussicht auf andere Möglich­keiten der Zuwan­de­rung in den „Asyl­kom­pro­miss“ verhan­delt hatten. Gerade das Schei­tern dieser Zusage hält für die aktu­elle Diskus­sion eine wich­tige Lehre bereit: Wer sich wie Anton Hofreiter zu „echter Kompro­miss­be­reit­schaft“ bereit erklären will, um gegen „die andere Seite auch wirk­lich Verbes­se­rungen“ durch­zu­setzen, sollte mit den Erfah­rungen von 1993 darauf achten, diese auch ebenso detail­liert zu verein­baren wie die Zusagen der Beschrän­kungen von Flucht­mög­lich­keiten. Ansonsten droht das das „histo­ri­sche Momentum“ zum 30. Jahrestag des Asyl­kom­pro­misses nur zur bitteren Bestä­ti­gung eines geschichts­phi­lo­so­phi­schen Merk­satzes zu werden, nach dem sich Geschichte stets zweimal ereigne: zuerst als Tragödie und das zweite Mal als Farce.