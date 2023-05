Chile befindet sich heute inmitten seines zweiten Verfas­sungs­pro­zesses. Der erste begann mit der „Über­ein­kunft für den Sozialen Frieden und die Neue Verfas­sung“ vom November 2019. Darin einigten sich die Partei­spitzen auf die Einlei­tung eines Verfas­sungs­pro­zesses als insti­tu­tio­nellen Ausweg aus einer poli­ti­schen Krise, deren sicht­barster Ausdruck der „soziale Ausbruch“ (estallido social) war. Im Oktober 2019 mobi­li­sierten sich mehr als eine Million Menschen. Die meisten verhielten sich fried­lich, aber es kam auch zu gewalt­tä­tigen Ausschrei­tungen und Repres­sion durch die Polizei. Auslöser der Proteste war die Erhö­hung des U-Bahn-Tickets um 30 Pesos in der Haupt­stad Sant­iago. Dieser Preis­auf­schlag war der letzte Tropfen, der das Fass zum Über­laufen brachte. Der Slogan „Es sind nicht die 30 Pesos, es sind die 30 Jahre!“ brachte die Unzu­frie­den­heit mit einer als unge­recht empfun­denen poli­ti­schen und sozio­öko­no­mi­schen Ordnung auf den Punkt.

Seit dem Über­gang zur Demo­kratie 1989/90 nach rund sech­zehn Jahren Mili­tär­dik­tatur unter Augusto Pino­chet haben die Reformen der wech­selnden Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Koalitionen zwar zu einer deut­li­chen Redu­zie­rung von Armut und sozialer Ungleich­heit geführt. Doch das neoli­be­rale Wirt­schafts­mo­dell, in dem der Markt die zentrale Instanz für die Allo­ka­tion von Ressourcen auch in wich­tigen Berei­chen wie Gesund­heit und Bildung war, blieb erhalten, so dass private Insti­tu­tionen und Geld den Zugang zu öffent­li­chen Dienst­leis­tungen weit­ge­hend bestimmen. Wach­sende gesell­schaft­liche Ansprüche stießen an die Grenzen der Reform­fä­hig­keit des poli­ti­schen Systems und der Reform­be­reit­schaft der tradi­tio­nellen Parteien. Eine konsens­ori­en­tierte poli­ti­sche Elite mit engen bis direkten Verbin­dungen zur Wirt­schaft schot­tete sich zuneh­mend ab. Die geschätzte chile­ni­sche Stabi­lität wurde zur Starre. Erste Brüche zeigten sich jedoch bereits u.a. in der Mobi­li­sie­rung von Schüler:innen (2006) und Studie­renden (2011), die gegen einen subsi­diären Staat protes­tierten, der nicht für gerechte Bildungs­chancen sorgte.

Möglich wurde der Kompro­miss der Partei­füh­rungen von 2019 durch einen Posi­ti­ons­wechsel der Mitte-Rechts-Parteien. Diese hatten sich tradi­tio­nell gegen die Verab­schie­dung einer neuen Verfas­sung ausge­spro­chen. Die geltende Verfas­sung Chiles stammt noch aus der Zeit der Mili­tär­dik­tatur und wird oft als Erbe Pino­chets ange­sehen, obwohl sie nach dem Regime­wechsel durch zahl­reiche Reformen des Parla­ments weit­ge­hend von ihren auto­ri­tären Zügen befreit wurde. Ihr fehlt aber die demo­kra­ti­sche Ursprungs­le­gi­ti­ma­tion (legi­ti­midad de origen), da sie von einer von der dama­ligen Regie­rung beauf­tragten Kommis­sion ausge­ar­beitet und am 11. September 1980 in einem Plebiszit unter den unfairen Bedin­gungen einer Auto­kratie rati­fi­ziert wurde. In dieser „Pinochet-Verfassung“ sahen viele das neoli­be­rale Verhältnis von Wäch­ter­staat und Markt­wirt­schaft veran­kert sowie die konsti­tu­tio­nellen Bremsen für eine demo­kra­ti­sche Vertie­fung. Zwar war die gesell­schaft­liche Forde­rung nach einem völlig neuen Text, der die „Pinochet-Verfassung“ ersetzen sollte, immer wieder laut geworden. Nachdem der Unter­nehmer und konser­va­tive Präsi­dent Sebas­tián Piñera mit seinen punk­tu­ellen sozio­öko­no­mi­schen Zuge­ständ­nissen die Proteste nicht eindämmen konnte, war ein Verfas­sungs­pro­zess das Angebot der Parteien, die viel­fäl­tigen Forde­rungen nach mehr Inklu­sion zu bündeln und von der Straße in die Insti­tu­tionen zu tragen.

Der erste Versuch

Mit der Über­ein­kunft und einer Reform der geltenden Verfas­sung durch den Kongress wurde im Jahr 2019 der proze­du­rale und inhalt­liche Rahmen für den Verfas­sungs­pro­zess abge­steckt. In einem Eingangs­re­fe­rendum konnte die Wähler­schaft über die Ausar­bei­tung einer neuen Verfas­sung sowie über das hierfür zustän­dige Verfas­sungs­organ entscheiden. Dieses hatte maximal zwölf Monate Zeit, einen völlig neuen Verfas­sungs­text zu erar­beiten – auf einem ‚weißen Blatt‘, d.h. ohne Vorent­würfe. Der Text der neuen Verfas­sung, der einem Ausgangs­re­fe­rendum (mit Wahl­pflicht) unter­zogen wurde, musste ledig­lich vier Grund­prin­zi­pien respek­tieren: den repu­bli­ka­ni­schen Charakter des chile­ni­schen Staates, sein demo­kra­ti­sches Regime, die rechts­kräf­tigen und voll­streck­baren Gerichts­ur­teile sowie die von Chile rati­fi­zierten und in Kraft befind­li­chen inter­na­tio­nalen Verträge. Das Verfas­sungs­organ musste seine Geschäfts­ord­nung und die Verfas­sungs­ar­tikel mit Zwei­drit­tel­mehr­heit seiner Mitglieder im Plenum beschließen. Verschie­dene Betei­li­gungs­me­cha­nismen ermög­lichten den Bürger:innen eine breite Einbin­dung in den Verfassungsprozess.

Der Zeit­plan konnte einge­halten werden, wenn auch mit einer gewissen Verzö­ge­rung aufgrund der COVID 19-Pandemie. Beim ersten Refe­rendum im Oktober 2020 spra­chen sich rund 78 Prozent der Wähler:innen für eine neue Verfas­sung und deren Ausar­bei­tung durch einen voll­ständig neu gewählten Verfas­sungs­kon­vent aus. Bei den Wahlen zu dieser außer­or­dent­li­chen Insti­tu­tion im Mai 2021 entschied sich eine große Mehr­heit gegen die tradi­tio­nellen poli­ti­schen Parteien, die sie für die anhal­tende soziale Unge­rech­tig­keit und die ‚Kartel­li­sie­rung‘ der Politik verant­wort­lich machten. Unab­hän­gige Einzel­per­sonen oder Aktivist:innen zivil­ge­sell­schaft­li­cher Orga­ni­sa­tionen zogen mehr­heit­lich über unab­hän­gige oder Partei­listen in den Verfas­sungs­kon­vent ein, der wie keine andere Insti­tu­tion in der poli­ti­schen Geschichte Chiles die Diver­sität der Gesell­schaft wider­spie­gelte. Er war pari­tä­tisch besetzt und 17 der 155 Mandate waren für zehn indi­gene Gemein­schaften reser­viert. Beim Ausgangs­re­fe­rendum im Dezember 2022 lehnten jedoch rund 62 Prozent der Wähler:innen den vom Verfas­sungs­kon­vent im Juli verab­schie­deten neuen Text ab, so dass die „Pinochet-Verfassung“ bis heute in Kraft ist.

Die Ableh­nung des neuen Verfassungstextes

Eine Reihe von Faktoren erklärt dieses Ergebnis. Während die Teil­nahme am Eingangs­re­fe­rendum und an der Wahl zum Verfas­sungs­kon­vent frei­willig war, galt für das Ausgangs­re­fe­rendum Wahl­pflicht, da die neue Verfas­sung eine breite demo­kra­ti­sche Legi­ti­ma­tion erhalten sollte. Dieses unter­schied­liche Wahl­recht führte auch zu einer unter­schied­li­chen Wahl­be­tei­li­gung (ca. 51, 43 bzw. 86 Prozent) und Wähler­schaft. Dieje­nigen, die dem Verfas­sungs­pro­zess gleich­gültig oder ableh­nend gegen­über­standen und mögli­cher­weise deshalb den ersten beiden Urnen­gängen fern­blieben, wurden erst am Ende des Prozesses zur Stimm­ab­gabe bewegt. Hoch­rech­nungen machen es plau­sibel, dass der neue Verfas­sungs­text ohne Wahl­pflicht ange­nommen worden wäre.

Es gab aber nicht wenige Bürger:innen, die sich zwar für eine neue Verfas­sung ausspra­chen, den vorge­legten Verfas­sungs­text aus unter­schied­li­chen inhalt­li­chen Gründen ablehnten. Vage Formu­lie­rungen ließen viele Fragen offen und schürten Ängste. Einigen gingen die Rechte der indi­genen Gemein­schaften – als Nationen in einem inter­kul­tu­rellen Staat mit Rechts­plu­ra­lismus aner­kannt – zu weit. Anderen war der Text zu liberal in Bezug auf Abtrei­bung, wieder anderen zu protek­tio­nis­tisch im Verhältnis von Umwelt­schutz und wirt­schaft­li­cher Entwick­lung. Auch die (unaus­ge­wo­gene) Ausge­stal­tung des insti­tu­tio­nellen Systems wurde kritisiert.

Es ist jedoch davon auszu­gehen, dass nur eine Minder­heit den neuen Verfas­sungs­text gelesen hatte oder gut kannte. Die meisten haben sich ihre Meinung während der Arbeit des Verfas­sungs­kon­vents gebildet, die von einer unge­schickten Kommu­ni­ka­ti­ons­po­litik und von Skan­dalen geprägt war, auf die sich die Bericht­erstat­tung der größten Medien stürzte. Das schlechte Image des Konvents nährte den Glauben, er könne keinen guten Verfas­sungs­text hervor­bringen. Dazu trug eine inten­sive und hoch­fi­nan­zierte Kampagne zur Ableh­nung des neuen Verfas­sungs­textes (einschließ­lich massiver Fake News) bei, die sehr früh einsetzte. Schließ­lich spielte auch die Wahl­ab­sicht eine Rolle. Viele nutzten das Ausgangs­re­fe­rendum als (kriti­sche) Abstim­mung über die Regie­rung von Gabriel Boric, der im März 2022 sein Amt ange­treten hatte und den neuen Verfas­sungs­text unter­stützte. Der 1986 gebo­rene links-progressive Präsi­dent gehört zu einer neuen Gene­ra­tion von Politiker:innen, die aus der univer­si­tären Protest­be­we­gung stammen, die Pinochet-Diktatur – wenn über­haupt – nur in ihren letzten Jahren bewusst erlebten und eine Demo­kra­ti­sie­rung der chile­ni­schen Demo­kratie verfolgen.

Der zweite Versuch

Nach dem Schei­tern des ersten Verfas­sungs­pro­zesses rückten die poli­ti­schen Parteien in den Mittel­punkt der Verfas­sungs­de­batte. Seit den Parla­ments­wahlen im November 2022, die zeit­gleich mit den Präsi­dent­schafts­wahlen statt­fanden, domi­nieren im Kongress konser­va­tive und rechte poli­ti­sche Kräfte. Im Dezember 2022 einigten sich vier­zehn Parteien und drei poli­ti­sche Bewe­gungen auf den „Kompro­miss für Chile“, der mit einer Verfas­sungs­re­form den – im Vergleich zur Über­ein­kunft von 2019 – engeren Rahmen für den zweiten Verfas­sungs­pro­zess fest­legt. Er defi­niert einen „Mini­mal­kon­sens“ von zwölf Grund­prin­zi­pien, die der neue Verfas­sungs­text berück­sich­tigen soll. Dazu gehören unter anderem der Charakter einer demo­kra­ti­schen Repu­blik, das Prinzip der Volks­sou­ve­rä­nität, der Einheits­staat, die Aner­ken­nung der indi­genen Völker als Teil der chile­ni­schen Nation, ein sozialer und demo­kra­ti­scher Rechts­staat, der dem Prinzip der Steu­er­ver­ant­wor­tung unter­liegt und die progres­sive Entwick­lung sozialer Rechte durch öffent­liche und private Insti­tu­tionen fördert, die Gewal­ten­tei­lung sowie die Bewah­rung der natio­nalen Embleme.

Der Kompro­miss sieht außerdem die Schaf­fung von drei Organen vor, die in den Verfas­sungs­pro­zess einge­bunden werden sollen. Erstens ein direkt gewählter, pari­tä­tisch zusam­men­ge­setzter Verfas­sungsrat (Consejo Consti­tu­cional), der nicht mehr wie im ersten Verfas­sungs­pro­zess aus 155 Mitglie­dern besteht, sondern nur noch aus 50. Zu seiner Wahl sind diesmal nur Partei­listen zuge­lassen, die aller­dings auch unab­hän­gige Kandidat:innen enthalten können. Die erfor­der­liche Mehr­heit für Beschlüsse wurde von zwei Drit­teln auf drei Fünftel gesenkt. Die indi­genen Mandate werden nicht mehr von vorn­herein fest­ge­legt, sondern nach dem Anteil der bei der Wahl tatsäch­lich abge­ge­benen (indi­genen) Stimmen, um eine Über­re­prä­sen­ta­tion zu vermeiden. Zwei­tens eine Fach­kom­mis­sion (Comi­sión Técnica), die sich aus 24 vom Parla­ment gewählten Personen zusam­men­setzt. Sie hat die Aufgabe, einen Vorent­wurf zu erar­beiten, der als Grund­lage für die Bera­tung und Ausar­bei­tung des neuen Verfas­sungs­textes durch den Verfas­sungsrat dienen soll. Drit­tens gibt es ein Tech­ni­sches Komitee für Zuläs­sig­keit (Comité Técnico de Admi­ni­si­bil­idad), dessen 14 Mitglieder vom Parla­ment gewählt werden. Dieses Komitee prüft die Verein­bar­keit der von den verschie­denen Organen verab­schie­deten Bestim­mungen mit den zwölf Grund­prin­zi­pien des Kompro­misses. Die Betei­li­gung der Zivil­ge­sell­schaft über verschie­dene Mecha­nismen ist nun zeit­lich und insti­tu­tio­nell enger gere­gelt als im ersten Verfas­sungs­pro­zess. Schließ­lich ist auch in diesem zweiten Anlauf ein (obli­ga­to­ri­sches) Rati­fi­zie­rungs­ple­biszit vorgesehen.

Noch einmal, aber anders

Mit dem zweiten Verfas­sungs­pro­zess kehrt Chile zum alten, tech­no­kra­tisch geprägten und stark durch die Partei­füh­rungen kontrol­lierten Poli­tik­stil zurück. Die sozialen Unruhen hatten die etablierten Parteien unter Druck gesetzt und sie gezwungen, einen wenig struk­tu­rierten, stark parti­zi­pa­tiven und ausge­spro­chen trans­pa­renten Verfas­sungs­pro­zess zuzu­lassen. Im Zuge der massiven Unruhen mussten sie den Verfas­sungs­kon­vent für Protest, Zivil­ge­sell­schaft und Unab­hän­gige öffnen. Sie selbst mussten dann mehr­heit­lich draußen bleiben, so entschied die Wähler­schaft. Aktivist:innen mit engen Agenden, Maxi­mal­for­de­rungen und revan­chis­ti­schen Haltungen gelang es, die Debatten stark zu beein­flussen und die breite Öffent­lich­keit zu erschre­cken. Die Live-Übertragung der Sitzungen und die einfache Mehr­heit als Entschei­dungs­regel in den Ausschüssen trugen dazu bei, dass auch absurde Anträge auf die Tages­ord­nung kamen und die chile­ni­sche Gesell­schaft davon erfuhr. Die für Parteien typi­schen Aufgaben der Inter­es­sen­ver­mitt­lung, Konsens­bil­dung und Kompro­miss­fin­dung konnten die Advocacy-Organisationen und unab­hän­gigen Kandidat:innen nicht über­nehmen. Der Verfas­sungs­kon­vent war in seiner Viel­falt zwar ein getreues Abbild der Gesell­schaft (deskrip­tive Reprä­sen­ta­tion), aber nicht in der Lage, diese ideo­lo­gisch zu reprä­sen­tieren (substan­zi­elle Repräsentation).

Ein nega­tiver Konsens ist leichter zu errei­chen als ein posi­tiver. Eine Mehr­heit möchte die bestehende Verfas­sung ersetzen. Doch der erste Verfas­sungs­pro­zess ist geschei­tert. Unter den tradi­tio­nellen Kräften fühlen sich die Mitte-Rechts-Parteien als Sieger und die Mitte-Links-Parteien haben die Notwen­dig­keit einer perso­nellen und inhalt­li­chen Erneue­rung noch nicht begriffen. Auch wenn die alten Forde­rungen leiser geworden sind, sind die Probleme der Exklu­sion nicht verschwunden. Zu den Ermü­dungs­er­schei­nungen nach dem ersten Verfas­sungs­pro­zess kommen die Auswir­kungen der Pandemie und der wirt­schaft­li­chen Rezes­sion. Das Gefühl der Unsi­cher­heit hat zuge­nommen, sowohl im Sinne von Unge­wiss­heit als auch von Krimi­na­lität. Ein wach­sender Teil der Gesell­schaft hat den Eindruck, dass der Verfas­sungs­pro­zess wenig mit ihren Alltags­pro­blemen zu tun hat. Die poli­ti­schen Parteien haben den zweiten Verfas­sungs­pro­zess in ein insti­tu­tio­nelles Korsett gezwängt. Es gibt selten gute Politik ohne Parteien. Aber es gibt auch selten gute Politik nur mit Parteien – zumal, wenn sie sich nicht für die Forde­rungen der Gesell­schaft öffnen.

Der zweite Verfas­sungs­pro­zess ist im Gange. Im März konsti­tu­ierte sich die Fach­kom­mis­sion, die zwar aus zwölf Männern und zwölf Frauen besteht (davon 21 Jurist:innen!), in ihrer Zusam­men­set­zung aber weniger die chile­ni­sche Gesell­schaft als viel­mehr ihre poli­ti­sche und wirt­schaft­liche Elite wider­spie­gelt. Am vergan­genen 7. Mai wurde der Verfas­sungsrat gewählt: Bei Wahl­pflicht lag der Anteil der ungül­tigen und leeren Stimmen bei rund 22 Prozent. Die 2019 gegrün­dete rechts­ra­di­kale Repu­bli­ka­ni­sche Partei wurde mit rund 35 Prozent der Stimmen zur klaren Siegerin. Sie ist die Partei von José Antonio Kast, der Präsi­dent­schafts­kan­didat, der 2021 im ersten Wahl­gang vor Boric lag. An zweiter Stelle folgt die Koali­tion (der Regie­rungs­par­teien) „Einheit für Chile“ mit rund 29 Prozent. Die meisten tradi­tio­nellen Mitte-rechts- und Mitte-links-Parteien, die bis zur Wahl von Boric die wech­selnden Regie­rungs­ko­ali­tionen gebildet hatten, gehen noch einmal geschwächt aus den Wahlen hervor: Erstere im Bündnis „Sicheres Chile“ erreichten einen Stim­men­an­teil von rund 21 Prozent, letz­tere im Bündnis „Alles für Chile“ nur rund 9 Prozent der Stimmen – ohne den Einzug in den Verfas­sungsrat zu schaffen. Damit werden die rechts­ra­di­kalen und Mitte-Rechts-Parteien eine deut­liche Mehr­heit der Mitglieder des Verfas­sungs­rates stellen. Was für einen Verfas­sungs­text wird dieser den chile­ni­schen Bürger:innen im Dezember 2023 zur Abstim­mung vorlegen? Das Pendel ist in die andere Rich­tung ausge­schlagen. Besorgte Stimmen spre­chen bereits von der Gefahr eines „konsti­tu­tio­nellen Rück­schritts“, sollte der neue Verfas­sungs­text im Refe­rendum ange­nommen werden. Doch das Ergebnis ist heute unge­wisser denn je.