Philipp Sarasin: Mark Honigs­baum, Sie spre­chen für die Zeit seit der Spani­schen Grippe 1918 und bis heute vom „Jahr­hun­dert der Pande­mien“. Man könnte dabei in gleichsam moderner Über­heb­lich­keit ein wenig stutzen: Waren denn nicht vor allem die Gesell­schaften des 18. und 19. Jahr­hun­dert von Pocken- und Cholera-Epidemien erschüt­tert worden, vom „Schwarzen Tod“ im 14. Jahr­hun­dert ganz zu schweigen? Hat denn die moderne Medizin die epide­mi­schen Krank­heiten nicht eher zurück­ge­drängt? Mit anderen Worten, was macht dieses letzte Jahr­hun­dert bis heute so besonders?

Mark Honigs­baum: Vielen Dank für Ihre Frage. Natür­lich sind Epide­mien und Pande­mien in der gesamten Mensch­heits­ge­schichte aufge­treten, auch im 18. und 19. Jahr­hun­dert im Zeit­alter von Pocken, Pest und Cholera. Der Unter­schied besteht darin, dass sich Krank­heits­er­reger mit pande­mi­schem Poten­zial in der frühen Neuzeit und bis zur indus­tri­ellen Revo­lu­tion und dem Aufkommen dampf­ge­trie­bener Maschinen in einem recht gemäch­li­chen Tempo zwischen den Konti­nenten bewegten. In den 1880er Jahren begann sich dies dank schnel­lerer und weit­rei­chen­derer Eisen­bahn­netze und der Einfüh­rung von Ozean­damp­fern zu ändern. In Verbin­dung mit der Auswei­tung des welt­weiten Handels und Reise­ver­kehrs und anderen „globa­li­sie­renden“ Kräften im 20. und 21. Jahr­hun­dert hat dies dazu geführt, dass die Welt weitaus stärker vernetzt ist als in der Vergan­gen­heit und auch aus epide­mio­lo­gi­scher und immu­no­lo­gi­scher Sicht sehr viel kleiner geworden ist. Dieser Prozess zeich­nete sich bereits in den 1880er Jahren ab, als sich die Pest von China nach Hong­kong und Nord­ame­rika ausbrei­tete (Dritte Pest­pan­demie) und 1889/90, als beob­achtet wurde, dass sich die so genannte „Russi­sche Grippe“ inner­halb weniger Wochen von St. Peters­burg und anderen euro­päi­schen Haupt­städten nach New York ausbrei­tete. Doch erst der Erste Welt­krieg und die beispiel­lose Bewe­gung von Menschen, Muni­tion und Tieren (vor allem Pferden) zwischen Nord­ame­rika und Europa sowie der welt­weite Ausbruch der „Spani­schen Grippe“ in mehreren inter­na­tio­nalen Städten gleich­zeitig machten diese neuen globalen epide­mio­lo­gi­schen und immu­no­lo­gi­schen Reali­täten deut­lich, auch wenn dies erst im Nach­hinein erkannt wurde.

PhS: In Ihrem Buch erwähnen Sie auch die Medien…

MH: Ja, der andere Grund für meine Datie­rung des „Jahr­hun­derts der Pande­mien“ auf die Zeit ab 1918 ist, dass die Spani­sche Grippe mit dem rasanten Wachstum der Zeitungen und der inter­na­tio­nalen tele­gra­fi­schen Kommu­ni­ka­tion zusam­men­fiel. Denn das bedeutet, dass zum ersten Mal in der Geschichte Infor­ma­tionen über neue Krank­heits­aus­brüche an die einhei­mi­sche Bevöl­ke­rung weiter­ge­geben werden konnten, noch bevor die Erreger selbst eintrafen. Genau genommen war die erste Pandemie, bei der diese neuen Medi­en­tech­no­lo­gien eine bedeu­tende soziale und kultu­relle Rolle spielten, die russi­sche Grip­pe­pan­demie von 1889-92, die auf die Verle­gung des trans­at­lan­ti­schen Tele­gra­fen­ka­bels zwischen den Verei­nigten Staaten und England folgte und mit dem Boom billiger, massen­haft verbrei­teter Zeitungen und der raschen Expan­sion von Reuters und anderen Nach­rich­ten­agen­turen zusam­men­fiel, die die neuesten tele­gra­fi­schen Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gien nutzten. Das Ergebnis ist eine neue, moderne gesell­schaft­liche Realität, in der sich Infor­ma­tionen über neue Krank­heits­er­reger schneller verbreiten als die Viren selbst, wodurch biopo­li­ti­sche Diskurse und die Fähig­keit, Pande­mien mit ratio­nalen wissen­schaft­li­chen Methoden zu bewäl­tigen, gestört werden.

PhS: Sie schil­dern nicht einfach „alle“ epi- oder pande­mi­schen Ereig­nisse des vergan­genen Jahr­hun­derts, sondern analy­sieren in zehn Fall­stu­dien exem­pla­ri­sche Ausbrüche von Infek­ti­ons­krank­heiten, von der Spani­schen Grippe bis zur gegen­wär­tigen SARS-CoV 2-Pandemie. Ihr gemein­samer Nenner ist viel­leicht jeweils deren Neuheit, ihr neuar­tiges Auftreten als „emer­ging disease“ – mit der Ausnahme natür­lich der Pest, die 1924 in Los Angeles ausbrach.

MH: Wie ich schon ange­deutet habe, sind im Laufe der Geschichte immer wieder neue Krank­heiten aufge­treten, aber erst im späten zwan­zigsten Jahr­hun­dert haben wir begonnen, den Begriff „emer­ging infec­tious dise­ases“ (EIDS) – neu auftre­tenden Infek­ti­ons­krank­heiten – zu verwenden, um das Auftau­chen neuar­tiger Krank­heits­er­reger mit epide­mi­schem und/oder pande­mi­schem Poten­zial zu beschreiben. Der Begriff steht in engem Zusam­men­hang mit der Arbeit des Bakte­ri­en­ge­ne­ti­kers Joshua Leder­berg und des Viro­logen Steven Morse sowie mit einem einfluss­rei­chen Bericht des ameri­ka­ni­schen Insti­tute of Medi­cine aus dem Jahr 1992, in dem EIDS als bisher unbe­kannte Erkran­kungen mensch­li­cher Popu­la­tionen defi­niert werden, deren „Auftreten auf die Einfüh­rung eines neuen Erre­gers, auf das Erkennen einer bestehenden Krank­heit, die unent­deckt geblieben ist, oder auf eine Verän­de­rung in der Umwelt, die eine epide­mio­lo­gi­sche ‚Brücke‘ bildet, zurück­zu­führen sein kann.“

Der Begriff „emer­ging dise­ases“ findet sich in der medi­zi­ni­schen Fach­li­te­ratur jedoch schon seit den 1960er Jahren, und ich würde behaupten, dass das Konzept auf den Einfluss zurück­ge­führt werden kann, den Ideen zur Ökologie von Krank­heiten an der Wende zum zwan­zigsten Jahr­hun­dert auf die bakte­rio­lo­gi­sche Epide­mio­logie ausgeübt haben. Diese Ideen findet sich dann in den Schriften von Theo­bald Smith, Karl Fried­rich Meyer, Charles Nicolle und dem in Frank­reich gebo­renen Rockefeller-Forscher René Dubos, dessen Buch The Bacte­rial Cell einen enormen Einfluss auf Leder­berg hatte. Unab­hängig davon, ob diese Visionen in einer explizit ökolo­gi­schen Sprache formu­liert waren oder nicht, handelte es sich um eine Sicht­weise, die dazu neigte, Krank­heiten als das Ergebnis vorüber­ge­hender biolo­gi­scher Ungleich­ge­wichte und eine Störung des natür­li­chen Gleich­ge­wichts zu betrachten, und nicht als etwas, das nach dem bakte­rio­lo­gi­schen Para­digma „ein Keim, eine Kur“ ausge­rottet werden könnte oder sollte. Und es war eine Vision, die sowohl die Rolle sozialer Faktoren als auch darwi­nis­ti­sche Perspek­tiven berück­sich­tigte und bereit war, lange evolu­tio­näre Zeit­räume in Kauf zu nehmen.

PhS: Ich möchte auf die Frage des natür­li­chen Gleich­ge­wichts später noch­mals zurück­kommen. Aber zunächst einmal: Wurde der Kampf gegen Infek­ti­ons­krank­heiten im 20. Jahr­hun­dert nicht vom Para­digma der „Ausrot­tung“ beherrscht, zum Beispiel bei der Ausrot­tung der Pocken im Jahr 1978?

MH: Ja, der „Traum“ von der Ausrot­tung, wie ich das gerne nenne, lässt sich bis zu den Anfängen der Bakte­rio­logie in den 1880er Jahren zurück­ver­folgen und hat sich als sehr wirksam erwiesen, wenn es darum ging, Gelder für die medi­zi­ni­sche Forschung frei­zu­ma­chen und poli­ti­sche Agenden zu gestalten, insbe­son­dere im Bereich der globalen Gesund­heit. Doch neben solchen Perspek­tiven gab es immer auch andere Ideen und Ansätze – Ansätze, die die Rolle sozialer und ökolo­gi­scher Bedin­gungen bei der Entste­hung und dem Wieder­auf­treten von Krank­heits­er­re­gern und der durch sie verur­sachten Morbi­dität und Morta­lität betonten. In der Tat lässt sich eine direkte Linie von den Ideen des deut­schen Arztes Rudolph Virchow, der die Medizin in erster Linie als Sozi­al­wis­sen­schaft betrach­tete, zu Denkern wie René Dubos ziehen, der in den 1950er Jahren argu­men­tierte, dass die völlige Frei­heit von Krank­heiten eine „Fata Morgana“ sei und dass „die Natur zu einem unvor­her­seh­baren Zeit­punkt und auf eine unvor­her­seh­bare Weise zurück­schlagen wird“.

In den 1950er Jahren wurden jedoch die ökolo­gi­schen Ideen von Dubos, das heißt seine Vorstel­lung von unserer grund­le­genden Verbin­dung zur Natur und von der „Symbiose von Erde und Mensch“, wie er sagte, im angst­ge­trie­benen Klima des Kalten Krieges verdrängt. Das war die Angst vor Biowaffen, aber auch die Angst vor Krank­heiten wie Malaria und Pocken, die ständig drohten, „wieder aufzu­tau­chen“ und deren Ausrot­tung man anstrengte. Führend dabei waren Persön­lich­keiten wie Alex­ander Lang­muir, der das Ausrot­tungs­pa­ra­digma als Mittel zur Durch­set­zung der Auto­rität der US Centers for Disease Control (CDC) bei der Über­wa­chung und Kontrolle von Krank­heiten benutzte. Das Ergebnis war, dass die Biosi­cher­heits­dis­kurse in den 1970er Jahren und im Zuge der welt­weiten Kampagne zur Ausrot­tung der Pocken, die von der CDC und der WHO ange­führt wurde, die krank­heits­öko­lo­gi­schen Ideen mehr oder weniger aus dem medi­zi­ni­schen Main­stream verdrängt hatten.

Eine der Konse­quenzen daraus war, dass zuneh­mend Miss­trauen gegen­über den Ausrot­tungs­stra­te­gien führender biome­di­zi­ni­scher Forschungs­or­ga­ni­sa­tionen wie der Gates Foun­da­tion gesät wurde. Und das Ergebnis können wir heute in den pola­ri­sierten Debatten über den Ursprung von SARS-CoV-2 und der Behaup­tung sehen, das Virus sei das Produkt eines Labor­ex­pe­ri­ments, oder in Verschwö­rungs­theo­rien, die behaupten, dass Impf­stoffe Teil eines 5G-Komplotts sind, um die Bevöl­ke­rung der west­li­chen Demo­kra­tien zu versklaven. Die Tragödie besteht darin, dass wir genau zu dem Zeit­punkt, an dem wir tiefe, ökolo­gi­sche Einblicke in die Ursprünge und die Über­tra­gung von EIDS auf mensch­liche Popu­la­tionen gewinnen und die chine­si­schen Bemü­hungen zur Iden­ti­fi­zie­rung der tieri­schen Zwischen­wirte von SARS-CoV-2 unter­stützen sollten, durch solche Meinungs­ver­schie­den­heiten gelähmt sind.

PhS: Vor diesem Hinter­grund: Wie erkennen Wissen­schaftler eigent­lich etwas Neues, nämlich eine neu auftre­tende Krank­heit, die wahr­schein­lich noch völlig außer­halb ihres Wissens, außer­halb ihrer Art der Analyse solcher Bedro­hungen liegt?

MH: Meines Erach­tens wird das wissen­schaft­liche Wissen über neu auftre­tende Krank­heits­er­reger weit­ge­hend durch unsere bishe­rigen Erfah­rungen bestimmt. Im Grunde genommen bereiten wir uns immer auf die Bekämp­fung der gerade vergan­genen Pandemie vor. Diese Erfah­rung prägt nicht nur unser Denken über die Faktoren und Bedin­gungen, die für das Auftreten von Krank­heits­er­re­gern verant­wort­lich sind, sondern auch die Labor­tech­no­lo­gien, die uns zur Verfü­gung stehen, um unsere Hypo­thesen zu testen. Deshalb ist es so schwierig, die nächste Epidemie oder Pandemie im Voraus zu erkennen oder diese neuen Erreger recht­zeitig zu iden­ti­fi­zieren, wenn sie einmal aufge­treten sind. Am deut­lichsten wurde dies 1976, als es wieder­holt nicht gelang, den bakte­ri­ellen Erreger der Legio­närs­krank­heit zu iden­ti­fi­zieren, oder 2002, als man fälsch­li­cher­weise annahm, dass die als SARS bekannt gewor­dene Krank­heit auf ein Vogel­grip­pe­virus zurück­zu­führen sei. Letzt­end­lich mussten Mikro­bio­logen über den Teller­rand schauen, um diese Rätsel durch Versuch und Irrtum zu lösen.

In der medi­zi­ni­schen Forschung gibt es ein altes Sprich­wort, das gewöhn­lich Pasteur zuge­schrieben wird: „Das Glück begüns­tigt den vorbe­rei­teten Geist“. Doch bei jedem Beispiel in meinem Buch, mit Ausnahme von HIV/AIDS und in gerin­gerem Maße der Pest in Los Angeles im Jahr 1924, zeige ich, dass Wissenschaftler:innen gerade dann, wenn sie nicht in den übli­chen Denk­pro­zessen geschult oder Neulinge auf einem bestimmten, spezia­li­sierten Gebiet der Mikro­bio­logie sind, eher dazu neigen, zufäl­lige Beob­ach­tungen zur Kenntnis zu nehmen und sie für bedeutsam zu halten. Mit anderen Worten, im Falle von Pande­mien „ist das Glück dem unvor­be­rei­teten Geist hold“. Deshalb ist es für Wissenschaftler:innen und andere Expert:innen so wichtig, sich vor Hybris zu hüten und das zu kulti­vieren, was Dubos als „Wach­sam­keit gegen­über dem Uner­war­teten“ bezeichnete.

PhS: Im Grunde kann man an diesen Beispielen ja auch sehr gut sehen, wie Wissen­schaft über­haupt funk­tio­niert, nicht? Das ist meines Erach­tens eine der wich­tigsten Einsichten, die man aus Ihrem Buch gewinnen kann: Es gibt nicht einfach „die“ Wissen­schaft, die „gesi­cherte“ Erkennt­nisse hat, sondern ganz im Gegen­teil, sie ist nur die beste Form unseres Nicht-Wissens, unserer Suche nach Wissen…

MH: Ganz genau. Genau aus diesem Grund war es unsinnig, wenn Politiker:innen davon spra­chen, „der Wissen­schaft zu folgen“, als ob die Wissen­schaft fest­stünde oder es eine einzige wissen­schaft­liche Auto­rität gäbe, der wir folgen sollten. SARS-Cov-2, das Coro­na­virus, das Covid-19 verur­sacht, ist ein klas­si­sches Beispiel. Obwohl Coro­na­viren für ein Drittel aller Erkäl­tungs­krank­heiten verant­wort­lich sind und seit langem bekannt ist, dass sie Krank­heiten bei Rindern und anderen Tieren verur­sa­chen, ging man bis zum Auftreten von SARS 1 im Jahr 2002 nicht davon aus, dass Coro­na­viren eine epide­mi­sche Bedro­hung – geschweige denn eine Pandemie – für den Menschen darstellen. Um die vom ameri­ka­ni­schen Vertei­di­gungs­mi­nister Donald Rums­feld nach den Terror­an­schlägen auf das World Trade Center einge­führte Termi­no­logie zu über­nehmen, war SARS 1 ein „unbe­kannter Unbe­kannter“. Im Gegen­satz dazu könnte man sagen, dass SARS 2 eine „bekannte Unbe­kannte“ war – und genau deshalb waren die Viro­logen so darauf bedacht, das gesamte Wirts­spek­trum des Virus in der Natur zu unter­su­chen, um andere SARS-ähnliche Viren zu finden, bevor sie auf den Menschen über­greifen und ihn infi­zieren könnten. Leider gibt es selbst jetzt, drei Jahre nach der Coronavirus-Pandemie, kaum einen Konsens darüber, inwie­weit die Gene­sung von der Infek­tion vor weiteren Angriffen und Erkran­kungen schützt oder ob es weiterhin neue Vari­anten geben wird, die sich der derzeit durch Impf­stoffe gebo­tenen Immu­nität entziehen können. Auch können wir im Januar 2022 noch nicht sagen, ob das Coro­na­virus wahr­schein­lich an Viru­lenz verliert und sich zu einer ende­mi­schen Infek­tion entwi­ckelt, ähnlich wie bei der saiso­nalen Grippe.

PhS: Es ist ganz beson­ders inter­es­sant, dass Sie die Arbeit der Wissenschaftler:innen, die unter dem Hand­lungs­druck eines drama­ti­schen Infek­ti­ons­aus­bruchs neue Patho­gene erfor­schen, eng mit popu­lärem Wissen und Wahr­neh­mungen und mit dem medialen Umfeld verbinden. Wissen­schaft findet mit anderen Worten nicht in einem luft­leeren Raum statt – aber auch Infek­ti­ons­aus­brüche werden natür­lich intensiv von medialen Prozessen begleitet oder gar geformt. Kurz gefragt: Welche Rolle spielen die Medien bei einem Ausbruch einer Infektionskrankheit?

MH: Meiner Meinung nach spielen die Medien eine zentrale Rolle bei der Über­set­zung wissen­schaft­li­cher Fach­be­griffe in den Laien­dis­kurs und bei der Förde­rung oder Unter­mi­nie­rung des öffent­li­chen Verständ­nisses von Wissen­schaft. Dies ist insbe­son­dere in Zeiten einer Pande­mie­krise der Fall, wenn es für die Öffent­lich­keit entschei­dend ist, wissen­schaft­liche Erkennt­nisse über die von neuen Krank­heits­er­re­gern ausge­henden Risiken aufzu­nehmen und ihr Verhalten anzu­passen, um die Zahl der Todes­fälle zu verrin­gern und zu verhin­dern, dass die Gesund­heits­sys­teme über­for­dert werden. Im Mittel­punkt dieses Über­set­zungs­pro­zesses steht die Meta­pher. Meta­phern sind nicht nur rheto­ri­sche Ausschmü­ckungen, sondern sie „erschaffen“ oder konsti­tu­ieren für uns soziale, kultu­relle und psycho­lo­gi­sche Reali­täten, indem sie uns auffor­dern, auf bestimmte Weise auf die Welt zu reagieren. Bei dieser Pandemie wurden wir beispiels­weise immer wieder aufge­for­dert, „die Kurve abzu­fla­chen“ oder Impf­stoffe als „Silber­ku­geln“ zu betrachten, die den „Krieg“ gegen das Virus zu einem raschen Ende bringen und die Wieder­her­stel­lung eines normalen sozialen Lebens ermög­li­chen werden. Meta­phern können zwar dazu beitragen, den sozialen Zusam­men­halt zu stärken und unser Verhalten zu lenken, aber in dem Maße, in dem sie komplexe wissen­schaft­liche und soziale Reali­täten verein­fa­chen oder verzerren, sind sie ein zwei­schnei­diges Schwert.

Die Medien sind auch eine „Sensa­ti­ons­ma­schine“, die Lücken in wissen­schaft­li­chen Erkennt­nissen vergrö­ßert und Infor­ma­tionen – und Fehl­in­for­ma­tionen – aus kommer­zi­ellen Gründen über­treibt. Am deut­lichsten war dies in den 1980er Jahren zu beob­achten, als HIV/AIDS fälsch­li­cher­weise als „Schwu­len­pest“ bezeichnet wurde, weil frühe epide­mio­lo­gi­sche Studien darauf hindeu­teten, dass Homo­se­xu­elle ein höheres Risiko hatten, sich anzu­ste­cken und die Krank­heit weiter­zu­geben. Auch während der Papageienfieber-Pandemie von 1930 und dem Ausbruch der Legio­närs­krank­heit in Phil­adel­phia im Jahr 1976 war dies der Fall. Rück­bli­ckend betrachtet war keiner der beiden Ausbrüche beson­ders schwer­wie­gend, aber beide trugen dazu bei, dass die Medien „Angst­ge­schichten“ verbrei­teten – Geschichten, die durch die Unge­wiss­heit über den mikro­biellen Erreger und die Verun­si­che­rung über die Toten unter älteren und beson­ders geach­teten Bevöl­ke­rungs­gruppen moti­viert waren. Dieser Prozess heute durch das Internet und die sozialen Medien weitaus unbe­re­chen­barer geworden.

PhS: Sie brau­chen in diesem Zusam­men­hang häufig auch das Wort „Hysterie“, das mich ein wenig erstaunt hat: Hysterie als über­trie­bene (und im Übrigen weib­lich konno­tierte) Reak­tion auf ein Ereignis oder eine Gefahr. Man könnte doch sagen: Wie soll man ange­sichts der Pest oder von Ebola nicht „hyste­risch“ werden? Und kann man gegen­wärtig nicht beob­achten, dass Viele eher nach­lässig mit der Bedro­hung durch COVID-19 umgehen, ja schlicht Corona-müde sind?

MH: Nun, es gibt aber eine gewisse Gefahr, bei der Verwen­dung von Begriffen wie „Hysterie“ oder „Angst“ und „Panik“ über­mäßig analy­tisch vorzu­gehen. Hysterie und andere Emoti­ons­be­griffe, ob nun implizit oder explizit weib­lich gegen­dert, kommen schon im Quel­len­ma­te­rial vor – wie etwa bei Paul De Kruifs Charak­te­ri­sie­rung der US-Zeitungsberichte über das Papa­gei­en­fieber als „eine unserer ameri­ka­ni­schen Hyste­rien“. De Kruif sollte es übri­gens wissen: Durch seine Beiträge für Zeit­schriften wie das Ladies Home Journal und seine popu­lär­wis­sen­schaft­li­chen Schriften trug er in den 1920er und 1930er Jahren zur Verbrei­tung mehrerer „Keim­pa­niken“ (germ panics) in Amerika bei.

Natür­lich können Panik und Hysterie ange­sichts einer tödli­chen Krank­heit, die sich rasch von Mensch zu Mensch ausbreitet und für die es keine Aussicht auf Präven­tion oder Heilung gibt, durchaus ratio­nale Reak­tionen sein. Aber wie wir bei der Stig­ma­ti­sie­rung von Homo­se­xu­ellen und anderen vermeint­li­chen „Trägern“ von HIV, wie Bluter:innen und Haitianer:innen, in den 1980er Jahren gesehen haben, sind diese Emotionen eher kontra­pro­duktiv. Deshalb konzen­triere ich mich in Das Jahr­hun­dert der Pande­mien auf die Rolle des medi­zi­ni­schen Wissens und der wissen­schaft­li­chen Tech­no­lo­gien sowie auf die Rolle der Medien und des öffent­li­chen Gesund­heits­we­sens bei der Regu­lie­rung „ange­mes­sener“ emotio­naler Reak­tionen.

Ein gutes Beispiel für diese „Tech­no­lo­gien des Schre­ckens“ sind epide­mio­lo­gi­sche Krank­heits­mo­delle, die versu­chen, die Vermeh­rungs­rate des Coro­na­virus zu verfolgen und die wahr­schein­li­chen Auswir­kungen auf Kran­ken­haus­auf­ent­halte und Todes­fälle vorher­zu­sagen. Hätte beispiels­weise das Impe­rial College Anfang März 2020 kein Infek­ti­ons­mo­dell veröf­fent­licht, das vorher­sagte, dass Groß­bri­tan­nien ohne social distancing und andere strenge Bekämp­fungs­maß­nahmen 250.000 Todes­fälle durch Covid-19 zu befürchten hat, hätte die briti­sche Regie­rung zwei­fellos nicht so früh einen Lock­down verhängt, und sie hätte auch nicht mit demselben Maß an öffent­li­cher Zustim­mung rechnen können. Aber jetzt, wo wir viel mildere Erkran­kungen durch Omicron fest­stellen und die Menschen besser über die Risiken infor­miert sind, können wir sehen, dass sich diese Angst auflöst.

PhS: Über den wich­tigsten Aspekt der „Neuheit“ von „emer­ging dise­ases“ haben wir jetzt noch gar nicht gespro­chen, über die Frage nämlich, warum sie über­haupt auftreten. Ist der Eindruck richtig, dass es immer mehr neue Infek­ti­ons­krank­heiten gibt – und warum ist das so? Was sind die Faktoren, die immer neue Krank­heiten mit Pandemie-Potenzial entstehen lassen?

MH: 1972 schrieb der austra­li­sche Immu­no­loge und Nobel­preis­träger Frank Macfar­lane Burnet, dass „die wahr­schein­lichste Prognose für die Zukunft der Infek­ti­ons­krank­heiten lautet, dass sie sehr lang­weilig sein wird“. Burnet hat sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftre­tende Infek­ti­ons­krank­heiten iden­ti­fi­ziert, mit einem Höhe­punkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeit­punkt der Entde­ckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten Pande­mien und Epide­mien ansieht, scheint sich der Prozess tatsäch­lich zu beschleu­nigen. So waren die frühen Nuller­jahre von einer Reihe an Ausbrü­chen der Vogel­grippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftau­chen eines neuar­tigen H1N1-Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so schwer­wie­gend war wie die Spani­sche Grippe von 1918 oder die Grip­pe­pan­de­mien von 1957 und 1968, verbrei­tete es sich rasch welt­weit und wurde zur ersten Pandemie des 21. Jahr­hun­derts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in den letzten 15 Jahren 500 neue SARS-ähnliche Coro­na­viren bei Fleder­mäusen nach­ge­wiesen. Ausge­hend von der derzei­tigen Entde­ckungs­rate wird geschätzt, dass bis zu 13.000 weitere Coro­na­viren auf ihre Entde­ckung warten. Natür­lich ist dieser Entde­ckungs­pro­zess nur möglich dank einer besseren epide­mio­lo­gi­schen und viro­lo­gi­schen Über­wa­chung und neuer Genom­tech­no­lo­gien, die es uns ermög­li­chen, Muta­tionen und virale Rekom­bi­na­tionen in einer Weise zu iden­ti­fi­zieren, die in früheren Jahr­hun­derten unmög­lich gewesen wäre. Wir müssen also vorsichtig sein, ob es sich um ein reales Phänomen handelt und nicht um ein Arte­fakt der wissen­schaft­li­chen Technologien.

PhS: Aber ist es nicht auch so, dass der Mensch zuneh­mend mit Wild­tieren und damit auch mit Krank­heits­er­re­gern in Kontakt kommt, die früher nur in tieri­schen Reser­voirs vorkamen? Warum ist das von Bedeu­tung und was sollten wir dagegen tun?

MH: Das ist richtig. Wir wissen, dass zwei Drittel der neu auftre­tenden Krank­heits­er­reger beim Menschen zoono­tisch sind und dass davon 70 Prozent von Wild­tieren wie Fleder­mäusen, Nage­tieren und wilden Wasser­vö­geln stammen. Es wäre daher für die Pande­mie­vor­sorge und -bekämp­fung sehr hilf­reich, wenn wir einen besseren Über­blick darüber hätten, welche Erreger sich in den Reser­voirs von Wild­tieren befinden und welche das Poten­zial haben, „über­zu­schwappen“ und Epide­mien und Pande­mien auszu­lösen. Um dies zu errei­chen, müssen wir drin­gend die Über­wa­chung des öffent­li­chen Gesund­heits­we­sens verstärken, um ein welt­weites robustes Früh­warn­system für Pneu­mo­nien unbe­kannter Ätio­logie zu schaffen.

Doch obwohl die Welt­bank und die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion darüber disku­tiert haben, wie das Global Prepa­red­ness Moni­to­ring Board wieder­be­lebt werden kann, und die WHO vor kurzem in Berlin ein mit 100 Millionen Dollar ausge­stat­tetes „Zentrum“ für Pande­mie­auf­klä­rung einge­richtet hat, gab es nur lang­same bis gar keine Fort­schritte. Der Punkt ist, dass wir bereits wissen, dass die Globa­li­sie­rung in Verbin­dung mit der stei­genden Nach­frage nach tieri­schem Eiweiß und der frak­talen Land­wirt­schaft am Rande der Regen­wälder diese Ausbrüche wahr­schein­li­cher macht, und dass wir drin­gend die Labor­ka­pa­zi­täten ausbauen und mehr in die Gesund­heits­ver­sor­gung an vorderster Front inves­tieren müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, in Zukunft schneller zu reagieren und die Belas­tung durch EIDS zu verrin­gern. Solche Erkennt­nisse sind wichtig, weil sie unter­strei­chen, dass Infek­ti­ons­krank­heiten Teil eines ökolo­gi­schen Netzes sind, das seiner­seits von einer Konstel­la­tion wirt­schaft­li­cher, sozialer und ökolo­gi­scher Faktoren beein­flusst wird, und dass Pande­mien wahr­schein­li­cher werden, wenn unsere Welt aus dem Gleich­ge­wicht mit der Natur gerät. Statt­dessen fummeln wir, wie beim Klima­wandel, herum, während unsere Welt brennt.

Das Gespräch wurde schrift­lich geführt.

Mark Honigs­baum: Das Jahr­hun­dert der Pande­mien. Eine Geschichte der Anste­ckung von der Spani­schen Grippe bis Covid-19, München: Piper 2021