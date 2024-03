Geschichte der Gegenwart Das Gewicht der Worte. Anti­se­mi­ti­sche Gewalt und Öffentlichkeit Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 15:33 Share Share Link Embed

Der Pianist Igor Levit hat nach dem 7. Oktober 2023 ein Album mit Aufnahmen von Felix Mendels­sohn Bartholdys Klavier­stü­cken Lieder ohne Worte veröf­fent­licht. Das ganze Ausmaß der Gewalt der Hamas ist unter­dessen bekannt; der Krieg in Gaza mit seinen publi­zis­ti­schen und poli­ti­schen Verwer­fungen auch in Nord­ame­rika und Europa dauert an. Die musi­ka­li­sche Antwort wirkt deshalb adäquat. Wurde nicht schon zu viel geredet? Wurden nicht schon zu viele Worte gebraucht?

Am 2. März 2024 griff ein 15-Jähriger in Zürich auf der Straße einen durch seine Klei­dung als ortho­doxen Juden erkenn­baren Mann mit einem Messer an und verletze ihn schwer. Der Jugend­liche sei durch isla­mis­ti­sche Ideo­logie radi­ka­li­siert worden und habe bei seiner Tat „Allahu akbar“ und „Tod allen Juden“ gerufen. Die arabi­sche Anru­fung Gottes wurde auch von den Hamas-Terroristen bei ihren Verbre­chen miss­braucht. Letz­terer Ausruf ist in Europa spätes­tens seit der Dreyfus-Affäre in den 1890er-Jahren in Frank­reich populär, kurz nach dem 7. Oktober wurde er in Zürich (ortho­gra­fisch inkor­rekt) im Kreis 7 von Unbe­kannten an die Wand eines Schul­hauses gesprayt. Dass aus Worten Taten werden, konnte leider kaum über­ra­schen. Wir wissen seit langem, dass die Dynamik der entgrenzten und entgren­zenden Rede zu realer Gewalt­be­reit­schaft und schließ­lich zu Gewalt führt. Mit einem Blick auf die jüdi­sche Geschichte kann man davon ausgehen, dass durch Worte geäu­ßerte Absichten irgend­wann von irgendwem auch reali­siert werden.

Zwar ist die Massi­vität des Angriffs von Zürich neu für die Schweiz, doch in einem euro­päi­schen Umfeld bildet das Verbre­chen nur eine Episode inner­halb einer seit Jahren andau­ernden Welle anti­se­mi­ti­scher Gewalt. 2006 entführt eine Bande mit isla­mis­ti­schen Motiven in Paris einen 23-jährigen jüdi­schen Mann und foltert ihn über drei Wochen, bis er später an seinen Verlet­zungen stirbt. 2012 schießt ein Isla­mist in Toulouse auf eine jüdi­sche Schule und tötet einen Lehrer sowie drei kleine Kinder, ein 17-Jähriger wird schwer verletzt. 2014 über­fallen drei junge Männer ein junges jüdi­sches Paar in dessen Wohnung im Pariser Vorort Créteil und verge­wal­tigen die 19-jährige Frau. 2014 werden bei einem Anschlag auf das jüdi­sche Museum von Belgien in Brüssel vier Menschen erschossen. 2015 ermorden Terro­risten parallel zum Anschlag auf das Sati­re­ma­gazin Charlie Hebdo in einem koscheren Super­markt an der Porte de Vincennes vier Menschen und nehmen weitere als Geiseln. 2017 bricht ein Mann in die Pariser Wohnung der pensio­nierten jüdi­schen Ärztin Sarah Halimi ein, miss­han­delt sie unter „Allahu akbar“-Rufen und wirft sie aus dem Fenster im dritten Stock. Nur wenige Monate später ersticht eben­falls in Paris ein junger Mann die 86-jährige Holo­cau­st­über­le­bende Mireille Knoll. 2018 stürmt ein Neonazi die Tree of Life-Synagoge in Pitts­burgh im US-Staat Penn­syl­vania, ermordet elf Menschen beim Gottes­dienst, sechs werden verletzt. Im ostdeut­schen Halle versucht ein Neonazi am Jom Kippur 2019 in die Synagoge einzu­dringen, um ein Gemetzel anzu­richten, schei­tert jedoch und erschießt wahllos zwei Menschen auf der Straße.

Worte zählen

Dies ist nur eine Auswahl der gravie­rendsten anti­se­mi­tisch moti­vierten Verbre­chen, die öffent­li­ches Entsetzen ausge­löst haben. Wenn sie nicht herun­ter­ge­spielt oder als Auswüchse der Einwan­de­rungs­ge­sell­schaft markiert werden, wird dabei von libe­raler und linker Seite oft behauptet, solche Angriffe bedrohten ,uns alle‘ oder seien gegen ,unsere‘ Gesell­schaft gerichtet; zudem wird reflex­haft immer von ,Rassismus und Anti­se­mi­tismus‘ gespro­chen. Diese Univer­sa­li­sie­rung verdeckt, dass anti­se­mi­ti­sche Gewalt sich eben nicht gegen alle, sondern spezi­fisch gegen Jüdinnen und Juden richtet, auch wenn Anti­se­miten – seien es weisse Neonazis oder Isla­misten – oft auch noch andere Feind­bilder haben.

Um ihn wirksam zu bekämpfen, muss dieser Anti­se­mi­tismus öffent­lich adres­siert, ja eine Öffent­lich­keit erst herge­stellt werden. Dabei spielen Worte eine wich­tige Rolle. Denn in der obigen Aufzäh­lung des Schre­ckens nicht genannt sind die unzäh­ligen verbalen Pöbe­leien, Bedro­hungen und Über­griffe, die tagtäg­lich etwa an Schulen statt­finden und die meis­tens kaum den Weg in die Medien finden. Unter Jugend­li­chen in West­eu­ropa, auch in der Schweiz, gilt das Wort ,Jude‘ zum Teil als Schimpf­wort, die damit Bezeich­neten werden damit abge­wertet und poten­ziell bereits zu Opfern gemacht.

Im Hinter­grund stehen dabei sehr alte anti­jü­di­sche Stereo­type – so gingen etwa die Täter von Créteil 2014 davon aus, bei den Juden Geld zu finden –, aber auch die schon seit Jahr­zehnten viru­lente Idee, dass alle Jüdinnen und Juden für das Elend der Palästinenser:innen verant­wort­lich seien und deshalb legi­time Ziele in einem imagi­nären ‚Befrei­ungs­kampf‘ darstellten. Bereits 2002 wurden in Frank­reich im Zuge von Demons­tra­tionen gegen Israel auch Synagogen (etwa in Lyon) ange­zündet; nach dem 7. Oktober 2023 sind solche Angriffe in Europa alltäg­lich. Bei einer „Pro-Palästina“-Demonstration in London im November wurden beispiels­weise jüdi­sche Fami­lien beim Verlassen einer Synagoge von Demonstrant:innen bedroht und bedrängt.

So mag auch der Slogan „From the River to the sea Pales­tine will be free“ verschie­dene Bedeu­tung haben und je nach Kontext tatsäch­lich nur eine Soli­da­ri­sie­rung mit dem legi­timen poli­ti­schen Kampf der Palästinenser:innen für Unab­hän­gig­keit meinen. Doch spätes­tens seit dem 7. Oktober ist er in den Worten der Histo­riker Amos Gold­berg und Alon Confino eben auch „unmit­telbar Ausdruck der Unter­stüt­zung von massen­haften Grau­sam­keiten, von Massa­kern, Geisel­nahmen und Verge­wal­ti­gungen.“ Als solcher stellt der Slogan eine Bedro­hung dar, es sind Worte, deren mögliche grau­en­hafte Umset­zung keine reine Fantasie ist. Die Realität dieser Bedro­hung durch Worte für Jüdinnen und Juden öffent­lich anzu­er­kennen ist ebenso notwendig wie die Aner­ken­nung des Rechts auf Meinungs­frei­heit und Aner­ken­nung von Diskri­mi­nie­rungs­er­fah­rungen anderer Minder­heiten, die sich zum Teil eben­falls in Worten kris­tal­li­sieren (etwa dem N-Wort).

Warum gelingt es der poli­ti­schen Rechten, den US-Republikanern und den euro­päi­schen Rechts­po­pu­listen so leicht, das Wort ,Anti­se­mi­tismus‘ zu instru­men­ta­li­sieren und die Unter­stüt­zung der nationalistisch-messianischen Politik der israe­li­schen Regie­rung mit ihrer faschis­to­iden Agenda zu verbinden? Die Antwort ist, dass eine progres­sive Öffent­lich­keit zwar Rassismus ablehnt und zuneh­mend sensibel für Diskri­mi­nie­rungen aller Art ist, sich jedoch schwertut, jüdi­sche Iden­tität mit ihrer charak­te­ris­ti­schen Verbin­dung von reli­giösen und kulturell-ethnischen Elementen als eine Mino­rität mit post­mi­gran­ti­schen Bedin­gungen und ihren Trau­ma­ti­sie­rungen anzu­er­kennen. Israel mag eine Mili­tär­macht sein, aber die Fami­li­en­ge­schichte der in diesem Staat lebenden Jüdinnen und Juden beginnt meis­tens im Iran, den arabi­schen und nord­afri­ka­ni­schen Ländern, wo sie nach 1948 gewaltsam vertrieben wurden, in Äthio­pien oder Osteu­ropa; die fran­zö­si­schen Jüdinnen und Juden haben oft Wurzeln im Maghreb; in Deutsch­land bestehen die jüdi­schen Gemeinden fast ausschließ­lich aus Menschen aus dem post­so­wje­ti­schen Raum.

Die Verletz­lich­keit dieser sehr diversen post­mi­gran­ti­schen Bedin­gung wird aber gerade im iden­ti­täts­po­li­tisch sensi­blen Teil der west­li­chen Linken zu oft igno­riert. Jüdinnen und Juden gelten als reiche, privi­le­gierte Weisse, die erst als Juden aner­kannt werden können, wenn sie sich von ihrer poten­zi­ellen Kompli­zen­schaft mit einem vermeint­lich ,kolo­nialen‘ Staat lossagen. Der briti­sche Komiker und Autor David Baddiel spricht 2021 in einem viel­be­ach­teten Buch von einer „Hier­ar­chie der Rassismen“, die Jüdinnen und Juden nicht dieselbe Verletz­lich­keit zuspricht wie anderen Mino­ri­täten: „Jews don’t count – nowhere to go. And: very many Jews are them­selves progres­sives. […] Progres­sive Jews […] who would never want in any way to mini­mize the struggle of other mino­ri­ties, are cowed from talking about their sense of not being cared for by their own comrades because of this. They feel cast out and alienated […].“

Jüdi­sche Iden­tität und Öffentlichkeit

Die Desavou­ie­rung progres­siver Jüdinnen und Juden durch ihre vermeint­li­chen Verbün­deten hat eine lange Tradi­tion. Diese beginnt viel­leicht mit dem Gross­vater des eingangs genannten Kompo­nisten Mendels­sohn Bartholdy, dem Philo­so­phen Moses Mendelsohn. 1770 forderte der Zürcher Pastor Johann Caspar Lavater Mendels­sohn in einer Widmung öffent­lich auf, zum Chris­tentum über­zu­treten oder die Gründe darzu­legen, dies nicht zu tun. Mendels­sohn wurde also – wie er sich ausdrückte – wider Willen „auf einen öffent­li­chen Kampf­platz“ geführt und als verstockter Jude vorge­führt. Seine diplo­ma­ti­sche Antwort bestand zum einen in der Fest­stel­lung, dass er wohl kaum mehr am strengen Gesetz einer verach­teten Reli­gion fest­halten würde, „wenn ich nicht im Herzen von ihrer Wahr­heit über­zeugt wäre.“ Zum anderen stellte Mendels­sohn diese Wahr­heit als eine dar, die im Kern allen Reli­gionen gemeinsam sei. Deshalb aner­kenne er Anders­gläu­bige als Gesprächs­partner in einem ratio­nalen Diskurs, ohne sie von seiner eigenen Reli­gion über­zeugen zu wollen (eine Aussage, die natür­lich implizit gegen Lava­ters Zumu­tung gerichtet war). Vor allem aber habe er „das Glück, so manchen vortreff­li­chen Mann, der nicht meines Glau­bens ist, zum Freunde zu haben.“

Mit diesem Satz meinte Mendels­sohn vor allem seinen Freund Gott­hold Ephraim Lessing. Dieser hatte in den Worten Hannah Arendts mit Nathan der Weise „das klas­si­sche Schau­spiel der Freund­schaft“ vorge­legt. Lessing und Mendels­sohn gingen beide davon aus, dass Öffent­lich­keit durch den Austausch ratio­naler Argu­mente verfasst wird – eine Dynamik, die durch Freund­schaft ebenso ermög­licht wird, wie sie diese erst stiftet. Gegen­sei­tige Aner­ken­nung beruht in diesem aufge­klärten Verständnis also auf der Perspek­tive, dass man in der Öffent­lich­keit als rational denkendes Wesen, Freund und Mensch auftritt, die Iden­tität als Christ oder Jude dagegen eine private Ange­le­gen­heit darstellt. Dieses Denken findet seinen klarsten Ausdruck in Nathan der Weise, als Nathan dem christ­li­chen Tempel­herrn die rheto­ri­sche Frage stellt: „Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, / Als Mensch?“

Nathans Mensch­lich­keit und versöhn­liche Weis­heit erscheint nicht erst heute stereotyp. Denn im Verlauf des Stücks erfahren wir, dass Nathan vor Jahren verhei­ratet und Fami­li­en­vater gewesen sei, doch seien seine Frau mit „sieben hoff­nungs­vollen Söhnen“ bei einem Pogrom durch Christen verbrannt worden. Zwar habe er drei Tage lang „den unver­söhn­lichsten Hass“ gespürt, bevor ihn die „Vernunft“ wieder besänf­tigt habe. Dass die berühm­teste jüdi­sche Figur der deut­schen Lite­ratur diese Geschichte nur knapp äußert, ohne dass sie Konse­quenzen für die Hand­lung hätte, ja dass Nathan sein Trauma nur nebenbei in Worte fasst und öffent­lich allen die Hand zur Freund­schaft reicht, kann als Illus­tra­tion dafür dienen, was von Jüdinnen und Juden bis heute erwartet wird.

Nicht einlösen wollte diese Erwar­tung Hannah Arendt, als sie 1959 den Lessing-Preis der Freien und Hanse­stadt Hamburg zuge­spro­chen bekam. Sie – die 1940 in letzter Minute aus Frank­reich in die USA flüchten und so über­leben konnte – reiste mit gemischten Gefühlen nach Deutsch­land, wo sie ihre Ehrung vermut­lich in Gegen­wart von Ex-Nazis und Mitläu­fern feiern musste. Arendt hatte also wie Mendels­sohn das Problem der toxi­schen Widmung zu lösen. Aller­dings löste sie es auf eine ganz andere Weise. Nach der Shoah und dem Zweiten Welt­krieg sah sie die Ideale der Aufklä­rung nur noch als „Trüm­mer­feld“ hinter sich, wie sie in ihrer Preis­rede schreibt.

Den Bezug auf eine abstrakte Mensch­lich­keit hielt Arendt „für ein groteskes und gefähr­li­ches Auswei­chen vor der Wirk­lich­keit“, denn ihre Wirk­lich­keit sei davon geprägt, dass „der Raum des Öffent­li­chen sich verdun­kelt“ und Worte wie Mensch­lich­keit oder Freund­schaft zu Phrasen verkommen seien. Den Diskri­mi­nierten und Verfolgten, so Arendt, komme die Welt abhanden. Die einzige Form, wie sie über­haupt noch an der Öffent­lich­keit parti­zi­pieren könnten, bestehe in der Aner­ken­nung eines poli­ti­schen Zwangs, nämlich die ihnen von Außen aufer­legte Iden­tität als eigene zu akzep­tieren und sich anzu­eignen. „Leider gilt hier der an sich so einfache und doch gerade in Zeiten der diffa­mie­renden Verfol­gung so schwer verständ­liche Grund­satz, dass man sich immer nur als das wehren kann, als was man ange­griffen wird.“

Bedro­hungen benennen

Für Arendt bestand die Stra­tegie also gerade nicht darin, ihre Diskri­mi­nie­rungs­er­fah­rungen als gegen die Mensch­lich­keit gerichtet oder als ,gegen uns alle‘ darzu­stellen und so als eine weib­liche Wieder­ge­burt Nathans aufzu­treten. Viel­mehr nahm sie das Wort auf, mit dem sie zur Vernich­tung markiert worden war – eine Jüdin – um als Jüdin in der Öffent­lich­keit ihre Stimme zu erheben. Wohl aus einem ähnli­chen Gedanken heraus stellt das Album­cover von Igor Levits Inter­pre­ta­tionen der Lieder ohne Worte eine Hand dar, die einen Magen David (einen Davids­stern) hält. Levit tritt als Jude in die Öffent­lich­keit, um mit seinen Liedern die gegen ihn als Jude gerich­tete Bedro­hung zu benennen.

Anti­se­mi­tismus fängt nicht bei einem gezückten Messer an, so wie er nicht erst an der Rampe in Ausch­witz begann, sondern mit dem fehlenden Bewusst­sein für eine spezi­fisch gegen Jüdinnen und Juden gerich­tete Gewalt, die zunächst als verbale Bedro­hung auftritt. Eine Parole wie „Tod den Juden“ bedroht nicht alle, sondern poten­ziell alle Jüdinnen und Juden, seien sie tradi­tio­nell orthodox, liberal, athe­is­tisch oder etwa zum Buddhismus über­ge­treten, seien sie Unter­stützer der Regie­rung Netan­jahus oder über­zeugte Linke. Wenn sich der öffent­liche Raum, heute vor allem der digi­tale Raum, im Sinne Arendts „verdun­kelt“, dann gibt es für eine mögliche Aufhel­lung dieser Öffent­lich­keit länger­fristig nur die Chance, das Gewicht solcher Worte anzuerkennen.