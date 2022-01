Geschichte der Gegenwart Das geka­perte Miss­trauen. Zu Trumpismus und ‚QUERDENKEN‘ Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:00 Share Share Link Embed

2020 und 2021 aktua­li­siert sich das Miss­trauen auf drama­ti­sche Weise. Anlass geben insbe­son­dere zwei Ereig­nisse: Selbst­er­nannte ‚Querdenker*innen‘ bringen sich im pande­mi­schen Ausnah­me­zu­stand in Stel­lung und stoßen in Berlin protes­tie­rend bis auf die Stufen des Reichs­tags vor; eine Trump-Anhängerschaft wiederum stürmt, nachdem der abge­wählte Präsi­dent osten­tativ von gestoh­lener Wahl gespro­chen hat, das Kapitol in Washington. Im gewalt­samen Angriff auf diese glei­cher­maßen symbo­li­schen wie prak­ti­schen Orte der Demo­kratie findet das Miss­trauen in ‚die’ tradi­tio­nelle Politik und in das von ihr favo­ri­sierte Wissen seine eska­la­tive Insze­nie­rung und zwei seiner diskur­siven Höhepunkte.

Die Reak­tionen fallen bisweilen düster aus: Ein immenser Vertrau­ens­ver­lust sei zu beklagen, die Demo­kratie, die auf Vertrauen und Trans­pa­renz ange­wiesen sei, in großer Gefahr. Das Miss­trauen ist spätes­tens ab jetzt basso continuo: Es wachse ein Klima des Miss­trauens, der Angst und Aggres­sion, das Poli­ti­sche und Soziale orga­ni­siere sich neu im Zeichen des Miss­trauens, im Zeichen des Miss­trauens erodiere eine geteilte Wirk­lich­keit.

Die Miss­traui­schen

Das Miss­trauen des Trumpismus’ und ‚Quer­den­kens‘ ist gewendet gegen Konsens und Konven­tion, einen angeb­li­chen Main­stream, gegen klas­si­sche Medien und kriti­sche Fakul­täten und sämt­liche Insti­tu­tionen, die Wissen kura­tieren. Ebenso gegen Vertreter*innen der reprä­sen­ta­tiven Demo­kratie und deren Ratgeber*innen, die auf der Hinter­bühne vermutet und als poli­ti­sches Estab­lish­ment begriffen werden. Im Grunde taucht alles auf, was Luc Bolt­anski schon 2012 in seinem Buch Rätsel und Komplotte als stan­dar­di­siertes verschwö­rungs­theo­re­ti­sches Tableau bezeichnet hat: „Miss­trauen gegen­über Eliten und Medien, Glaube an Mani­pu­la­tionen, Ableh­nung von offi­zi­ellen Infor­ma­tionen zugunsten von Geschwätz aus dem Internet usw.“ Das Miss­trauen richtet sich an einer Macht aus, die angeb­lich klan­destin eigene Inter­essen verfolgt: Neben der tech­no­kra­ti­schen Elite können das in einer zumeist verkürzten, ressen­ti­ment­ge­la­denen Kapi­ta­lis­mus­kritik finanz­starke Konzerne und Personen sein, die das poli­ti­sche Geschehen unbe­merkt von einer schla­fenden Öffent­lich­keit orches­trieren. Weil sie etwa von einem Ausnah­me­zu­stand wie der Corona-Pandemie profi­tiert, so legt die Logik der konspi­ra­tio­nis­ti­schen Erzäh­lung nahe, muss diese Macht sie auch herbei­ge­führt haben.

Gegen solch dunkle Macht posi­tio­nieren sich die Miss­traui­schen laut­stark mit einer beson­deren Form von Wissen: mit ‚alter­na­tiven Fakten‘, mit ihrer ganz ‚eigenen Meinung‘, mit ihrer ‚eigenen Wahr­heit‘ – und fordern liberal-demokratische Ordnungen aufs Äußerste heraus. Worin der Affront besteht, zeigt sich im Blick auf das Miss­trauen, darauf, welches Miss­trauen auf dem Feld des Wissens und des Poli­ti­schen ins Spiel gebracht wird – und auf dem Spiel steht. Der Diskurs des Trumpismus’ und des selbst­er­nannten ‚Quer­den­kens‘ ist nämlich deshalb so schla­gend, weil er bestimmte, kultu­rell ange­se­hene Miss­trau­ens­pro­ze­duren kapert.

Skepsis vs. Gegenwissen

Zum einen rekla­miert er epis­te­mo­lo­gi­sche Miss­trau­ens­pro­ze­duren für sich, die eine lange und ehrwür­dige Tradi­tion haben. Über den Begriff der Impf­skepsis wird beispiels­weise die Skepsis adres­siert, die sich aus dem Altgrie­chi­schen als Betrach­tung, Unter­su­chung und Prüfung über­setzen lässt und in der Antike als Skep­ti­zismus ein plan­volles Hinter­fragen beschreibt. Ab dem 16. Jahr­hun­dert verschafft sie sich erneut Geltung und lässt sich mit illus­tren Namen verbinden: Montaigne erin­nert sich an die Haltung, die alles frag­würdig macht, Descartes’ formu­liert den metho­di­schen Zweifel als Vorgang der Wissens­pro­duk­tion, Voltaire macht den Zweifel zur Maxime, Hume syste­ma­ti­siert die Skepsis erneut. Mithin wird als Skepsis orga­ni­siertes Miss­trauen zur wissen­schaft­li­chen Tugend: Es wird Hand­lungs­motiv moderner Wissen­schaft, die seit der Aufklä­rung nichts mehr beden­kenlos glauben darf, für die das, was gegolten hat, nicht unum­stöß­lich ist – weil nun alles Wissen relativ und vergäng­lich ist. Die Wissens­pro­ze­duren sind von Wissens­hunger und imagi­na­tiver Rast­lo­sig­keit getrieben, sie gehören ganz elementar zur Forschung. Entspre­chend hat Luhmann schon 1968 – zu einer Zeit, als die Vertrau­ens­for­schung noch nicht explo­diert, schon gar nicht aber das Miss­trauen der Rede wert war – in seiner einschlä­gigen Studie zum Vertrauen neben den Richter*innen nur den Forscher*innen als Haltung das Miss­trauen verordnet.

Deswegen bringt das Wissen des Trumpismus’ und insbe­son­dere des selbst­er­nannten ‚Quer­den­kens‘ große Anstren­gungen auf, um sich den Anschein der Wissen­schaft­lich­keit zu geben. Es führt Fußnoten an, nennt akade­mi­sche Titel und renom­mierte Insti­tu­tionen. Dass es sich dann aber den Regeln der wissen­schaft­li­chen Legi­ti­mie­rung und Debatte entzieht, ist eine der Beson­der­heiten eines Wissens, das von einer Forschungs­gruppe zur Miss­trau­ens­ge­mein­schaft der ‚Quer­denker‘ um Sven Reichardt als Gegen­wissen oder von Eva Horn als Besser­wissen beschrieben wird. Solches Wissen verdankt sich der eigenen Produk­tion und Distri­bu­tion. Es kann die Form eines Gefühls­wis­sens annehmen, erscheint als Intui­tion oder ‚Haus­ver­stand‘. Es gibt sich mal akade­misch, mal als vermeint­lich authen­ti­sches und ideo­lo­gisch nicht zuge­rich­tetes Wissen – um sich in hoch­spe­zia­li­sierte Forschungs­dis­kurse einzu­mi­schen und Zweifel in wissen­schaft­liche Exper­tise einzu­streuen. Dabei bleibt es selbst meist vage, hantiert mit Halb­wahr­heiten und brüchigen Wahr­heiten, welche die gesamte Fakten­struktur irri­tieren, indem sie die Unter­schei­dungs­linie zwischen wahr und falsch, Wissen und Glauben, Tatsa­chen und Meinungen suspen­dieren. Ebenso verwischt der Unter­schied zwischen Laien und Spezialist*innen. Der Diskurs sugge­riert, jede*r könne Expert*in werden. Mit der Pointe, dass das Gegen­wissen souve­rä­ni­siert: Es gene­riert ein außer­ge­wöhn­li­ches, waches Selbst, das Initia­tive, Mut und Avant­gar­de­be­wusst­sein für sich in Anspruch nimmt – und sich den Anschein eines parr­he­si­schen, eines rück­haltlos wahr­spre­chenden Subjekts gibt.

Gegen­macht vs. Antipolitik

Zum anderen bean­sprucht der Diskurs des Trumpismus’ und des selbst­er­nannten ‚Quer­den­kens‘ poli­ti­sche Miss­trau­ens­pro­ze­duren für sich. Sie sind erst neuer­dings als Form einer produk­tiven Gegen­macht von Pierre Rosan­vallon reha­bi­li­tiert, für die Forschung entdeckt, theo­re­ti­siert und histo­ri­siert worden. In Die Gegen-Demokratie. Politik im Zeit­alter des Miss­trauens ist beschrieben, wie sich diese Gegen­macht seit 1800 parallel zu liberal-demokratischen Ordnungen entwi­ckelt hat. Ihr Initial ist das Paradox der Demo­kratie, deren Geschichte eine der verhin­derten Erfah­rung und verra­tenen Utopie ist: Von Anfang an war mit ihr das Verspre­chen verbunden, ein egali­täres, parlamentarisch-repräsentatives System einzu­richten, das aber nie reali­siert werden konnte. Dadurch ist das Poli­ti­sche in einem durch interne Span­nungen charak­te­ri­sierten Feld begründet. Demo­kra­ti­sche Systeme produ­zieren also immer Wider­stände: Miss­trauen, das Druck auf die Macht­ha­benden ausübt und die Form von Über­wa­chung, Verhin­de­rung und Urteils­prü­fung annimmt – letz­tere ist mit dem Gedanken verbunden, dass die Regierten das Recht haben, über die Regie­renden zu richten. Die miss­traui­schen Proze­duren erzeugen indi­rekte Kräfte, die sich auf die Gesell­schaft verteilen und den Einfluss der Regierten auf andere Weise wirksam werden lassen als durch Wahlen. Die Gegen­macht schwächt dabei die Demo­kratie nicht, sondern stärkt sie. Sie will infrage stellen, unter­su­chen, kriti­sieren und korri­gieren, nicht aber – und das ist wichtig – die Macht übernehmen.

Mit Trumpismus und ‚Quer­denken“ verschafft sich indes eher ein Poli­tik­stil Geltung, den Jacques de Saint Victor 2015 in einem viel rezi­pierten Essay eben­falls mit Miss­trauen in Verbin­dung gebracht, aber als Anti­po­litik beschrieben hat: als Form des pauschalen Einspruchs, der sich nicht an die demo­kra­ti­schen Stan­dards und Regeln halte, als Form der Oppo­si­tion um der Oppo­si­tion willen, die vor allem eines sei: dagegen. Anti­po­litik äußert sich als Poli­tik­ver­dros­sen­heit und Miss­trauen gegen­über den Regie­renden, den tradi­tio­nellen Eliten und Insti­tu­tionen. Ist sie netz­affin, sollen diese durch eine digi­tale Polis oder direkte „Klick-Demokratie“ ersetzt werden, von der man sich einen unmit­tel­baren Ausdruck des Volks­wil­lens verspricht, der sich wiederum der souve­ränen Exper­tise im digi­talen Raum verdankt. Teil­habe am poli­ti­schen Geschehen jeden­falls steht aktuell unter feind­li­chen Vorzei­chen. Die Miss­traui­schen verstehen sich nicht als Mitpro­du­zenten einer gemein­samen Welt.

Die Rede von zwei Formen des Miss­trauens – einem mit Gegen­macht verbun­denen produk­tiven Miss­trauen und von seinem Gegen­spieler, dem mit Anti­po­litik verbun­denen destruk­tiven Miss­trauen – kommt leicht­füßig daher. Sie mischt sich in eine gängige Rede ein, die das Miss­trauen über eine Dicho­tomie konstru­iert. Die Auftei­lung in ein legi­times gesundes und funk­tio­nales auf der einen Seite und ein patho­lo­gisch perver­tiertes und dysfunk­tio­nales Miss­trauen auf der anderen Seite setzt so gut wie immer Vorstel­lungen seiner rich­tigen Dosie­rung voraus. Oder sie korre­spon­diert mit der Auftei­lung in ein Miss­trauen, das sich als gemä­ßigtes an den Verstand, und eines, das sich als exal­tiertes an die Affekte wendet. Letzt­lich aber bleibt die Frage, wo genau das eine in das andere umschlägt, wann die kriti­sche Loya­lität der miss­traui­schen Gegen­macht in miss­traui­sche Anti­po­litik umschlägt, neur­al­gi­scher Punkt.

Fron­tal­stel­lung

Selten hat die Frage soziale Gefüge so erodieren lassen wie zu Zeiten von Trumpismus und pande­mi­schem Ausnah­me­zu­stand. Letzt­lich zielt sie aber nur auf einen Teil des Problems. Das Beson­dere am Trumpismus und selbst­er­nannten ‚Quer­denken‘ ist, dass sie beide auf stra­te­gisch uner­hört kluge Weise die als kulti­viert geltenden Miss­trau­ens­pro­ze­duren für sich rekla­mieren. Derge­stalt machen sie sich die Unbe­ant­wort­bar­keit der Frage zunutze.

Es ist hier nicht uner­heb­lich, wie sehr sich das Gegen­wissen durch seine Lage auszeichnet: Es geht in Fron­tal­stel­lung und will pola­ri­sieren. Gerade im Hinblick auf die Pandemie ist es beson­ders klar zu unter­scheiden von einem Miss­trauen, das sich mit Verun­si­che­rung paart. Auch ist das Gegen­wissen der Querdenker*innen kein Unter­su­chungs­wissen über in der Tat neue Formen der staat­li­chen Steue­rung von Denk- und Verhal­tens­weisen. Und schon gar nichts hat es zu tun mit dem, was es sich mit der Selbst­be­zeich­nung kurzer­hand aus dem Coaching-Bereich begriff­lich ange­eignet hat: das Quer­denken im Sinne eines spie­le­ri­schen, unor­tho­doxen und krea­tiven Denkens. Wirkung zeigt sein bisweilen groß­spurig kriti­scher Auftritt und die noto­ri­sche Ausrich­tung in Oppo­si­tion zu domi­nanten Einschät­zungen und offi­zi­ellen Erklä­rungen. Gerade seine Insze­nie­rung als Hete­ro­doxie gibt den Ausschlag. Sie macht das gehalt­lose Gegen­wissen zum poli­ti­sierten Akti­ons­wissen. Der Stil ist – zumin­dest, solange die Macht erobert werden soll – mehr von Belang als Inhalte und Argumente.

In Frage steht ange­sichts dessen, wie sehr im anti­po­li­ti­schen Diskurs Miss­trauen über­haupt eine Rolle spielt – jenseits von einem, das man verkürztes Miss­trauen nennen könnte: im Sinne eines Nicht­ver­trauens, das keine epis­te­mi­schen Anstren­gungen unter­nimmt und in dem sich vor allem anderen Ableh­nung stark macht. In Frage steht sogar, ob es über­haupt eine Rolle spielt – jenseits dessen, ob man es für wachsam oder blind hält. Dahin­ge­hend bräuchte es mögli­cher­weise auch gar nicht den Diagnosen vom wach­senden Miss­trauen zuzu­stimmen oder zu widersprechen.

Frage­zei­chen!

Unver­kennbar aber will der Diskurs von Trumpismus und selbst­er­nanntem ‚Quer­denken‘ Wissen und Macht desta­bi­li­sieren. Offen­sicht­lich ist, dass er dafür Miss­trauen sät – also eine uralte Macht­technik ins Spiel bringt. Vor allem entschei­dend ist jedoch die rigo­rose Inan­spruch­nahme des Miss­trauens von anti­po­li­ti­scher Seite her. Aktu­eller Trumpismus und selbst­er­nanntes ‚Quer­denken‘ kapern das Miss­trauen, um Schlag­kraft für ihre poli­ti­sche Agenda zu gewinnen, setzen es rheto­risch und narrativ in Szene, machen es zum Instru­ment. Etwa, wenn sie vorgeben, ihr unge­zü­geltes Miss­trauen gegen­über Tatsa­chen führe dazu, wie Bruno Latour und Steven Woolgar Ende der 1970er Jahre sozi­al­kon­struk­ti­vis­ti­sche Kritik zu üben und als Fakten verklei­dete ideo­lo­gi­sche Argu­mente aufzu­de­cken. Oder etwa, wenn sie so tun, als wären sie wirk­lich verwun­dert, als ginge es ihnen um das Stellen von Fragen, als würden sie nicht wissen und mehr wissen wollen – und doch alles längst besser wissen. Das Frage­zei­chen als Inter­punk­ti­ons­zei­chen des Miss­trauens wandelt sich schnell in ein Ausru­fe­zei­chen. So arti­ku­lieren sie eher Geltungs­an­sprüche, weil solche nichts mit imagi­na­tiver Energie, weil solche nichts mit der Ausdeh­nung von Möglich­keits­räumen zu tun haben, weil solche mit der Offen­heit und Unge­wiss­heit, worauf eine Unter­su­chung hinaus­läuft, unver­einbar sind.

Sie kapern das Miss­trauen, wenn sie die Kultur einer leben­digen poli­ti­schen Debatte schlicht und ergrei­fend abstreiten, wenn sie behaupten, es gäbe keinen viel­stim­migen wissen­schaft­li­chen Diskurs. Oder wenn sie den durch Wahlen legi­ti­mierten Kontroll­in­stanzen wie der parla­men­ta­ri­schen Oppo­si­tion ihre Funk­ti­ons­tüch­tig­keit glattweg abspre­chen, wie es gegen die Corona-Maßnahmen Protes­tie­rende oftmals tun. Sie kapern das Miss­trauen, wenn sie in höchste Erre­gung versetzt an die Gegen­macht appel­lieren und sich an ihren Ort imagi­nieren. Wenn sie den Anschein erwe­cken wollen, die poli­ti­sche Kraft der miss­traui­schen Proze­duren zu reani­mieren, dann aber deren Regeln und Stan­dards torpedieren.

Diese Instru­men­ta­li­sie­rung des Miss­trauens ist die bigotte Wendung, mit der sich Trumpismus und selbst­er­nanntes ‚Quer­denken‘ so schwer anfechtbar machen. Die Inan­spruch­nahme des Miss­trauens immu­ni­siert sie, macht sie resis­tent gegen Einwände. Ihr Diskurs bezieht Energie aus dem liberal-demokratischen System, das er mit einer wider­stands­kämp­fe­ri­schen Geste abstreitet, para­sitär erhält er sich bei Kräften. Er nährt sich auf Kosten dieses Systems mit seinen inter­ven­tio­nis­ti­schen Spiel­räumen, die er negiert und unter­höhlt, indem er von Tyrannei oder Diktatur spricht. Und er bedient sich am Miss­trauen, entwendet ihm die Frage und macht sie zu einer sugges­tiven, rein rheto­ri­schen: ob unter der Ober­fläche nicht eine ganz andere Wirk­lich­keit versteckt ist, ob die Dinge nicht doch ganz anders sind, als sie scheinen…