Spätes­tens seit dem Treffen in Potsdam liegt offen auf der Hand, worauf die modernen Rechten und Neofaschist:innen es abge­sehen haben: Eine Abschaf­fung rechts­staat­li­cher Prin­zi­pien zu ihren Gunsten. Gleich­zeitig sind die Zustim­mungs­werte rechter Parteien davon fast unbe­troffen. Es lohnt sich immer wieder und jetzt beson­ders, darüber nach­zu­denken, was Faschismus ist, wie er funk­tio­niert und wie er besiegt werden kann – denn er kann besiegt werden.

Viele Faschis­mus­theo­rien versu­chen, anhand einiger weniger Elemente zu defi­nieren, was Faschismus ist. Meis­tens konzen­trieren sie dabei auf bestimmte histo­ri­sche Konstel­la­tionen oder spezi­fi­sche gesell­schafts­po­li­ti­sche Eigen­schaften des Faschismus. Diese Defi­ni­tionen lassen es oft scheinen, als gäbe es den einen mono­li­thi­schen Faschismus, der immer gleich bleibt. So ein Denken über­sieht, dass die Faschismen des 20. Jahr­hun­derts histo­ri­sche Entwick­lungen durch­machten, dass der deut­sche Faschismus zum Beispiel von einer ideo­lo­gi­schen Fixie­rung auf Deutsch­land zu den Germanen und dann zu den angeb­li­chen Ariern über­ging und der italie­ni­sche Faschismus unter Musso­lini zuerst anti­mon­ar­chis­tisch und sozial einge­stellt war, aber dann zuneh­mend kapi­ta­lis­ti­sche und monar­chie­nahe Elemente betonte. Aber auch die unter­schied­li­chen euro­päi­schen Ausfor­mungen des Faschismus der 1920er und 1930er Jahre zeigen, dass es nötig ist, von verschie­denen Faschismen mit unter­schied­li­chen Kern­aspekten zu spre­chen: Der spani­sche Faschismus Francos mit seiner katho­li­schen Fixa­tion und der deut­sche, kirchen­feind­liche Faschismus unter­schieden sich in diesem wich­tigen Punkt deut­lich, und ähnliche Diffe­renzen können auch zwischen dem spät­im­pe­ria­lis­ti­schen portu­gie­si­schen Estado Novo, den ultra­na­tio­na­lis­ti­schen unga­ri­schen Pfeil­kreuz­lern und den neoliberal-bürokratischen Auto­ri­ta­rismen Südame­rikas der 1960er und 1970er Jahre gezogen werden – und doch trifft auf alle diese Regie­rungen und Bewe­gungen die Bezeich­nung Faschismus zu. Diese komplexe Diffe­renz inner­halb dessen, was der Faschismus ist, ist nicht leicht abzu­bilden und ist für den Wider­stand gegen ein Neuauf­kommen faschis­ti­scher Bewe­gungen, wie wir es in Europa seit einigen Jahren beob­achten müssen, eher hinderlich.

Der ewige Faschismus

Deswegen ist Umberto Ecos kleines Buch Der ewige Faschismus so wert­voll: Eco geht in seiner Bestim­mung des Faschismus etwas anders vor: Er stellt nicht weniger als vier­zehn Elemente vor, die faschis­ti­sche Bewe­gungen auszeichnen und er betont, dass nicht alle davon erfüllt sein müssen, damit eine Bewe­gung, Partei oder Regie­rung als faschis­tisch gilt. Er erklärt dies unter Rück­griff auf Ludwig Witt­gen­steins Defi­ni­tion des Spiels. Dabei stellt er folgendes Schau­bild auf:

1 2 3 4

abc bcd cde def

Und dazu erklärt Eco:

Ange­nommen, es gibt eine Reihe poli­ti­scher Gruppen, in der die erste durch die Merk­male abc charak­te­ri­siert ist, die zweite durch die Merk­male bcd und so weiter. Die zweite Gruppe ähnelt der ersten, inso­fern sie zwei Merk­male mit ihr gemeinsam hat; aus demselben Grund ähnelt die dritte Gruppe der zweiten. Man beachte, dass die Gruppe drei auch der ersten ähnelt (beide haben das Merkmal c gemeinsam). Den eigen­ar­tigsten Fall stellt die Gruppe vier dar, die offen­sicht­lich den Gruppen drei und zwei ähnelt, aber kein Merkmal mit der Gruppe eins gemeinsam hat. Dennoch bleibt, infolge der unun­ter­bro­chenen Kette abneh­mender Ähnlich­keit von eins bis vier, durch eine Art illu­so­ri­scher Tran­si­ti­vität eine Fami­li­en­ähn­lich­keit zwischen vier und eins bestehen.

Für Eco gibt es 14 solcher Merk­male, also gewis­ser­maßen eine Kette von a bis n, die für Defi­ni­tionen des Faschismus tragend sind, auch wenn kaum ein Faschismus zu irgend­einem Zeit­punkt alle vier­zehn Eigen­schaften gezeigt hat. Diese vier­zehn Eigen­schaften kann man knapp aufzählen, es lohnt sich aber durchaus, das kleine Buch zu lesen: 1. Kult der Tradi­tion, 2. Ableh­nung der Moderne, 3. Kult der Aktion um der Aktion Willen, 4. Jede Kritik wird als Verrat wahr­ge­nommen, 5. Eine immense Angst vor jeder Anders­ar­tig­keit, 6. Faschismus versucht immer, mit der Frus­tra­tion der Mittel­klassen zu arbeiten, 7. Faschismen sind besessen von der Exis­tenz einer Verschwö­rung gegen die Iden­tität, 8. Die Feinde des Faschismus sind immer gleich­zeitig zu stark und zu schwach, 9. Es gibt nur den kompro­miss­losen Kampf, 10. Ein ausge­prägtes Elite­denken, 11. Das Heldentum und ein gene­reller Hero­ismus werden gefeiert, 12. Faschismus braucht ein miso­gynes, homo- und trans­feind­li­ches Patri­ar­chat, 13. Faschismus ist popu­lis­tisch, und zwar immer für die Mehr­heits­gruppe, 14. Faschismus spricht News­peak, dreht also Worte um oder verpackt seine Botschaften in Euphe­mismen oder Beschönigungen.

Wer diese Liste liest, stellt schnell fest, dass Eco dabei Aspekte über­geht, die für ‚klas­si­sche' Faschis­mus­de­fi­ni­tionen wichtig waren: Führer­kult, Mili­ta­rismus oder Anti­se­mi­tismus sind für ihn nicht der Kern dessen, was Faschismus ausmacht, sondern nur Ausfor­mungen von einem oder mehreren der von ihm genannten Aspekte. Und das macht Ecos Defi­ni­tion des Ewigen Faschismus so anschluss­fähig, denn die modernen faschistisch-autoritären Ideo­lo­gien treten nur selten – wie gegen­wärtig in Russ­land – mit einem Führer­kult oder einem rabiaten Mili­ta­rismus auf, sondern halten diese Aspekte eher im Hinter­grund, während aber bei den meisten neurechten Parteien, Gruppen und Staaten eine ganze Reihe der vier­zehn Punkte abge­hakt werden können.

Der Kult der Medien

Eco nennt seine Faschismus-Definition fuzzy, weil der Faschismus je nach histo­ri­schem und gesell­schaft­li­chem Kontext manche dieser Eigen­schaften aufweist und andere nicht. Seine Liste ist umfas­send und bietet das beste Instru­men­ta­rium, um Faschismus zu erkennen und zu beschreiben. Aber es ist auch eine Liste, die ergänzt werden kann, und die modernen Faschismen haben sich weiter­ent­wi­ckelt oder bestimmte Aspekte ausge­prägt, die hinzu­ge­fügt oder abge­wan­delt werden können. Es gibt insbe­son­dere eine Eigen­schaft des modernen Faschismus, die hinzu­ge­fügt werden kann. Das ist ein Aspekt, der schon im für die ersten Faschismen wichtig war, die sich in den ersten Jahr­zehnten des 20. Jahr­hun­derts entwi­ckelt haben, aber dieses Element, das man das fünf­zehnte Element des Faschismus nennen kann, ist heute wich­tiger und markanter denn je: Der Faschismus versucht immer, die modernsten und aktu­ellsten Medien zu nutzen, um seine Botschaften zu verbreiten. Er ist verliebt in sein Selbst­bild und in die Bilder seiner Slogans, Akti­visten, Trans­pa­rente, Logos und Botschaften. Wer die Entwick­lung der modernen rechts­ra­di­kalen Parteien und Gruppen beob­achtet hat, ist von dieser Diagnose nicht über­rascht: Keine Partei ist auf Tiktok so aktiv wie die AfD, Twitter war für Donald Trump das wich­tigste Werk­zeug seines Wahl­kampfes, russi­sche Trolle versu­chen, durch Zugriff auf die sozialen Medien Wahlen zu beein­flussen und Cambridge Analy­tica hat den Repu­bli­ka­nern im letzten Präsi­dent­schafts­wahl­kampf einen entschei­denden Vorteil verschafft.

Eco erwähnt zwar, dass die Faschisten trotz ihres Tradi­tio­na­lismus große Verehrer von moderner Tech­no­logie waren, aber ihre inten­sive Nutzung moderner Medien igno­riert er. Anstatt Eco kann man hier Walter Benjamin anführen: Sein berühmter Aufsatz über Das Kunst­werk im Zeit­alter seiner tech­ni­schen Repro­du­zier­bar­keit wird meist als Theorie der medialen Entwick­lung gelesen, die aufzeigt, wie Foto­grafie und Kino die Kunst ihrer Zeit verän­dert haben. Dabei wird über­sehen, dass ein großer Teil des Kunstwerk-Aufsatzes sich mit einer Faschis­mus­de­fi­ni­tion beschäf­tigt, die darauf hinaus­läuft, dass der Faschismus sich die je neuesten Medien aneignet und sie für sich zu nutzen versucht. Vor allem der zweite Teil von Benja­mins Aufsatz ist eine Theorie der Verses­sen­heit des Faschismus auf seine mediale Reprä­sen­ta­tion: Der Faschismus in egal welcher Form ist besessen von seiner Präsenz im Film, im Fern­sehen, im Radio, in Talk­shows, in Zeitungen, auf Youtube, Face­book, Twitter und Tiktok. (Nur nebenbei: Es lohnt sich, hierfür die weniger bekannte ‚Zweite Fassung‘ des Kunstwerk-Aufsatzes zu lesen, die erst im siebten Band der Gesam­melten Schriften erschienen ist und die noch nicht durch das sehr eingrei­fende Lektorat des Insti­tuts für Sozi­al­for­schung gegangen war.) Der Faschismus, so Benjamin, betreibt eine „Ästhe­ti­sie­rung der Politik“; er lebt also von einer unbe­dingten medialen Repro­duk­tion seiner selbst und seiner Prot­ago­nisten. Dieser wich­tige Aspekt ist so bei Eco nicht vorhanden, aber kann ganz problemlos als weiterer Aspekt zu Ecos Liste hinzu­ge­fügt werden. Es ist unge­mein wichtig, dieses 15. Element des Faschismus deut­lich zu betonen: Ohne die Nutzung von Massen­me­dien ist das Über­leben und neue Aufkommen faschis­ti­scher Strö­mungen und ihre Wahl­kampf­erfolge nicht zu erklären.

Goeb­bels, Bannon, Musk

Die mediale Fixie­rung auf das eigene Bild hat schon im frühen Faschismus ange­fangen. Dazu kann man auf Musso­linis über­großes Portrait verweisen, das auf der Fassade des Palazzo Braschi, dem Sitz seiner Partei ange­bracht wurde. Man kann auch einen Blick in die Tage­bü­cher von Joseph Goeb­bels werfen, der ab 1933 mit einer gera­dezu eroti­schen Begeis­te­rung über das Radio und seine Möglich­keiten sprach. Am 11. Februar 1933 notierte er: „Zum Sport­pa­last. Über­füllt. An 10 Plätzen Menschen­mauern. Im ganzen Reich an die 20 Millionen Zuhörer. Ich werde mit Jubel begrüßt. Erst bürste ich die Presse ab. Dann spreche ich über alle Sender 20 Minuten Repor­tage. Es geht blen­dend. Ich habe gar kein Lampen­fieber. Hitler kommt. Ich repor­tiere und eröffne dann. Hitler hält eine phan­tas­ti­sche Rede. Ganz gegen Marxismus. Zum Schluß großes Pathos. ‚Amen!‘ Das hat Kraft und haut hin. Ganz Deutsch­land wird Kopf stehen. Massen in sinn­losem Taumel. So muß das bleiben.“ Wenige Tage davor: „Wir wenden alle Mittel an. Geld haben wir, der Rund­funk gehört uns, Hitler redet in allen Sendern, ich mach die Repor­tage dazu.“ Oder am 02. Dezember 1940; „Und das ganze Volk, Front wie Heimat, sitzt am Laut­spre­cher.“ Was in Goeb­bels Notizen deut­lich wird: Das Radio war nicht irgendein beson­ders prak­ti­sches Medium, sondern fast der Kern seiner Begeis­te­rung, Deutsch­land für die Sache Hitlers und des Faschismus Kopf stehen zu lassen. Diese Begeis­te­rung für Medi­en­macht ist auch heute bei rechts­extremem Akti­visten zu spüren, nur eben nicht mehr über das Radio, sondern über Tiktok: Erik Ahrens, ein rechts­extremer Akti­vist, beschrieb bei einem Vortrag im inzwi­schen geschlos­senen Institut für Staats­po­litik die Macht des Tiktok-Algo­rithmus so: „Das ist so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat. So fühle ich mich, wenn ich meine Tiktok-Accounts anschaue.“ Neben dem Radio sind ist der Film als von den Faschisten verehrtes Medium zu nennen, die Benjamin so folge­richtig als faschis­ti­sche Ästhe­ti­sie­rung der Politik verstand – man denke allein an die Propa­gan­da­filme Leni Riefenstahls.

Im August 1933, also nur wenige Monate nach der Macht­über­nahme der NSDAP, stellte Goeb­bels den ‚Volks­emp­fänger‘ vor, für den alle Produ­zenten von Rund­funk­ge­räten einge­spannt wurden: Ein Radio, das so günstig war, dass es sich fast alle Haus­halte leisten konnten. Aber nicht nur in Haus­halten, sondern auch in Kneipen, Cafés und in manchen Trep­pen­häu­sern standen die Radios, die Massen „in sinn­losen Taumel“ zu bringen. Hier lohnt sich das Zitat von Steve Bannon, der in vielem Goeb­bels’ Nach­folger ist oder sein möchte oder jeden­falls so verstanden werden kann: „The Demo­crats don’t matter. The real oppo­si­tion is the media.“ Die Medien werden so lange bekämpft, bis man sie über­nehmen kann.

So lange für Meinungs­frei­heit sorgen, bis sie sie abschaffen können