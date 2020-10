Auch 60 Jahre nach der Unab­hän­gig­keit ist Frank­reichs domi­nante Rolle in den ehema­ligen afri­ka­ni­schen Kolo­nien unüber­sehbar. Konzerne wie Total Bolloré, Orange und Castel BGI beherr­schen den Öl- und den Bausektor sowie die Tele­kom­mu­ni­ka­tion und Geträn­ke­pro­duk­tion. Die ökono­mi­schen, mili­tä­ri­schen und kultu­rellen Bezie­hungen mit den ehema­ligen Kolo­nien sind durch profi­table Abkommen, soge­nannte accords de coopé­ra­tion, gere­gelt.

Aktuell steht vor allem die Währungs­ko­ope­ra­tion im Rahmen des Franc CFA in der Kritik. Das Fort­be­stehen dieser kolo­nialen Insti­tu­tion, die kurz nach dem Zweiten Welt­krieg ins Leben gerufen wurde, stößt beson­ders in West­afrika auf große Kritik. Der Ökonom Ndongo Samba Sylly und die Jour­na­listin Fanny Pigeaud bezeichnen den Franc CFA als eine „unsicht­bare Waffe der Fran­çafrique“. Als die fran­zö­si­sche Regie­rungs­spre­cherin Sibeth Ndiaye im Mai 2020 das Ende des Franc CFA verkün­dete, passten die Medi­en­bilder in Macrons Symbol­po­litik. Denn Ndiaye ist eine Poli­ti­kerin mit west­afri­ka­ni­scher Herkunft, in Dakar geboren, wo Ende des 19. Jahr­hun­derts die erste fran­zö­si­sche Kolo­ni­al­bank (BAO) stand und sich auch heute noch die Zentral­bank der west­afri­ka­ni­schen Wirt­schafts­union (BCEAO) befindet.

Was steckt hinter der Abschaf­fung des CFA – und warum gibt es ihn noch?

Die acht Länder der West­afri­ka­ni­schen Währungs­union dürfen fortan den Namen ihrer Währung in ECO wech­seln und müssen ihre Währungs­re­serven nicht mehr in der Banque de France depo­nieren. Die so elemen­tare Kopp­lung der Währung an den Euro wird jedoch bestehen bleiben. Bereits im Dezember 2019 hat der fran­zö­si­sche Präsi­dent bei einem Treffen mit seinem ivori­schen Amts­kol­legen Ouattara signa­li­siert, dass er einer Reform des Franc CFA nicht im Weg stehen werde. Er verstehe, so Macron, dass der Franc CFA inzwi­schen als ein „Über­rest der Fran­çafrique“ empfunden werde, auch wenn die Aner­ken­nung der engen Bindung an Frank­reich in den 1960er Jahren noch eine Freund­schafts­er­klä­rung des ivori­schen Präsi­denten Félix Houphouët-Boigny an Charles De Gaulle gewesen ist. Seit den 1990er Jahren wurde Fran­çafrique hingegen zu einem akti­vis­ti­schen Slogan gegen den fran­zö­si­schen Neoko­lo­nia­lismus.

Viele Präsi­denten der neuen unab­hän­gigen Staaten in West­afrika haben sich in den 1960er Jahren für eine eigene natio­nale Währung und eigene Zentral­banken einge­setzt: Sékou Touré in Guinea, Modibo Keïta in Mali und Sylvanus Olympio in Togo. Olym­pios Pläne, am west­deut­schen libe­ralen Modell orien­tiert, wurden nie imple­men­tiert, doch über­ra­schen­der­weise ähnelt die aktu­elle Reform stark seinem ursprüng­li­chen Vorhaben zur Einfüh­rung einer natio­nalen Währung. Er versuchte ähnlich wie einige west­afri­ka­ni­sche Poli­tiker heute, Währungs­be­zie­hungen zu anderen stabilen Währungen aufzu­bauen. Beraten wurde Olympio dabei von einem deut­schen VWL-Professor. Die Regie­rung der Bundes­re­pu­blik wollte sich jedoch nicht zu sehr in Frank­reichs Einfluss­zone in West­afrika einmi­schen. Die deut­sche Bundes­bank und das Finanz­mi­nis­te­rium lehnten eine Währungs­ko­ope­ra­tion mit Togo ab. Kurz nachdem Olympio, der für seine BRD-freundliche Politik bekannt war, den fran­zö­si­schen Plan für die Franc-Zone ablehnte, starb er 1963 infolge eines Atten­tats. Der von der fran­zö­si­schen Regie­rung unter­stütze Nach­folger Nicolas Grunitzky unter­schrieb die Pläne kurz darauf.

Frank­reich hat über Jahr­zehnte ein Netz­werk aus loyalen Eliten in West­afrika geför­dert. Der Franc CFA war dabei ein Schlüs­sel­ele­ment, indem er die Handels­be­zie­hungen zwischen der Franc-Zone und Frank­reich erleich­terte. Fran­zö­si­sche Unter­nehmen konnten aufgrund der Kopp­lung an den Franc und des damit einher­ge­henden über­be­wer­teten Wech­sel­kurses leichter Produkte in die Region expor­tieren. Die Franc-Zone wurde so zu einem profi­ta­blen Absatz­markt. Der Franc CFA ist zugleich eines der sicht­barsten Symbole des fran­zö­si­schen Kolo­nia­lismus. Für den Wirt­schafts­wis­sen­schaftler Tala­didia Thiom­biano aus Burkina Faso steht fest, dass Frank­reich auch nach der Einfüh­rung der neuen Währung ECO tonan­ge­bend sein wird, weil die Währung weiterhin an den Euro gekop­pelt ist. Für viele Intel­lek­tu­elle in West­afrika ist die Reform alles andere als ein histo­ri­scher Schritt. Cheikh Tidiane Dieye etwa kriti­siert die Reform als einen „poli­ti­schen Betrug“, denn sie verhin­dere die Entste­hung einer auto­nomen regio­nalen Währungs­union und verschärfe Span­nungen zwischen den ehema­ligen briti­schen und fran­zö­si­schen Kolo­nien.

Auch ist der ECO nicht so neu wie er scheint, denn er wurde bereits seit 1997 geplant. Dies aller­dings nicht unter fran­zö­si­scher Feder­füh­rung, sondern vor allem von den nicht-Franc CFA Ländern Ghana, Nigeria, Guinea, Gambia, Sierra Leone und Liberia, die über diese Insti­tu­tion ihre Währungs­pro­bleme lösen und den regio­nalen Handel fördern wollten. Doch anstatt eine Gemein­schafts­wäh­rung von 15 Staaten zu werden, wird nun wohl erst einmal der ECO für die acht Länder der Franc Zone einge­führt.

In aktu­ellen Debatten um die Geschichte und Gegen­wart der Währung zeigen sich drei große Span­nungs­felder: Erstens das kolo­niale Erbe, zwei­tens ein geopo­li­ti­sches Problem, das sich durch natio­na­lis­ti­sche bzw. regional orien­tierte Diskurse ausdrückt, und drit­tens schließ­lich eine immer wieder auftre­tende Debatte zwischen Protek­tio­nismus und Libe­ra­lismus.

Das kolo­niale Erbe

Seit 2017 kam es im Rahmen der Bewe­gung „Urgences panaf­ri­ca­nistes“ in vielen afri­ka­ni­schen und euro­päi­schen Städten zu Demons­tra­tionen gegen den Franc CFA. Die afri­ka­ni­schen Staats­chefs und Fran­çois Hollande erklärten noch Anfang 2017 bei einem Treffen in Bamako, dass die Währung beibe­halten werden sollte, da sie ein Stabi­li­täts­anker und Wachs­tums­in­stru­ment sei. Kurz darauf verbrannte der Akti­vist Kémi Séba einen 5.000 F CFA Schein (ca. 8€) in Dakar. Er wurde von der Zentral­bank verklagt und von der sene­ga­le­si­schen Justiz des Landes verwiesen. Dem Medi­en­echo und der Mobi­li­sie­rung auf den Straßen hatte diese Reak­tionen jedoch nicht geschadet. Seitdem gab es zahl­reiche Initia­tiven gegen die unge­liebte Währung – darunter auch weitere Kunst­ak­tionen wie die des kame­ru­ni­schen Künst­lers Hervé Youmbi, der eine fiktive panafri­ka­ni­sche Währung, den „Afro“ mit afri­ka­ni­schen Persön­lich­keiten, erfand.

Der Ökonom Felwine Sarr hingegen warnt davor, zu viel Bedeu­tung in den Franc CFA zu phan­ta­sieren. Eine (neue) Währung sei zwar ein wich­tiges finanz­po­li­ti­sches Instru­ment, aller­dings kein Allheil­mittel. Zudem sei der Franc CFA bereits seit langer Zeit eine souve­räne Währung und über die Jahr­zehnte habe der Einfluss Frank­reichs abge­nommen. Seit den 1960er Jahren hat sich die Archi­tektur der Franc-Zone gewan­delt. In den 1970ern wurden Zentral­banken in Dakar und Yaoundé instal­liert und die fran­zö­si­sche Vertre­tung hat sich nach und nach aus den Gremien zurück­ge­zogen. Dennoch ist Paris der Dreh- und Angel­punkt der Franc-Zone geblieben. Wich­tiger sei es nun, so Sarr, das unvor­teil­hafte Koope­ra­ti­ons­ab­kommen mit Frank­reich aufzu­lösen. Dennoch spricht er sich eben­falls für eine Gemein­schafts­wäh­rung aller Staaten der West­afri­ka­ni­schen Wirt­schafts­ge­mein­schaft aus, da so eine proak­tive Währungs­po­litik möglich wäre.

Schon die frühere Bezeich­nung Franc des Colo­nies Fran­çaises d’Afrique – heute heißt die Währung Franc de la Commu­n­auté Finan­cière d’Afrique – verweist auf die kolo­niale Herkunft der Währung. Viel tief­grei­fender war jedoch die Kolo­ni­sie­rung des lokal kursie­renden Geldes, die mit der Verbrei­tung eines einheit­li­chen Zahlungs­mit­tels verbunden war. Im frühen 20. Jahr­hun­dert haben die euro­päi­schen Mächte Deutsch­land, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien in West­afrika nicht nur versucht, die Kolo­nien durch Steuern ertrag­rei­cher zu machen, sondern auch die Wech­sel­kosten durch die Einfüh­rung der impe­rialen Währungen zu redu­zieren. Dies erfor­derte die Zentra­li­sie­rung und Verein­heit­li­chung von Geld.

Die impe­riale Mone­ti­sie­rung in der fran­zö­si­schen Einfluss­zone war aller­dings alles andere als eine Erfolgs­ge­schichte, und lässt sich nicht mit einem linearen Modell vom tradi­tio­nellen Tausch­handel zur modernen Geld­wirt­schaft zusam­men­fassen. Die Idee von der fran­zö­si­schen Kolo­ni­al­wäh­rung als zivi­li­sa­to­ri­scher Errun­gen­schaft blieb Teil einer Kolo­ni­al­pro­pa­ganda, welche die Viel­zahl und Komple­xität vorko­lo­nialer Währungen igno­rierte. Zudem hatten Tausch­handel und Geld­wirt­schaft immer neben­ein­ander exis­tiert. Bis Mitte des 20. Jahr­hun­dert wurden auch Währungen wie die impor­tierten Kauri-Muscheln oder auch Eisen­stäbe und Manilas, also Eisen­ringen, komple­mentär zu den mangel­haft einge­führten euro­päi­schen Münzen und Scheinen verwendet.

Das geopo­li­ti­sche Problem

Eine gemein­same Währung und die Abkopp­lung von Frank­reich könnten zu einer Stär­kung der Region führen, zugleich aber stehen natio­nale Beson­der­heiten und Inter­essen einer abge­stimmten Wirtschafts- und Währungs­po­litik weiterhin entgegen. Noch fehlt eine nuan­cierte Debatte über die Vorteile und Nach­teile der Währungs­ge­mein­schaft für einzelne Länder und nur wenige Analysen gehen über­haupt auf die Viel­sei­tig­keit und Diver­genzen der verschie­denen Länder West­afrikas ein.

Ein Land, das in der Debatte um den Franc CFA selten auftaucht, ist Guinea-Bissau, eine ehema­lige portu­gie­si­sche Kolonie, seit 1997 Teil der Franc-Zone. Hier wird deut­lich, dass es nicht mehr nur um fran­zö­si­sche Inter­essen geht. Die Exporte in das west­afri­ka­ni­sche Land sind so profi­tabel für portu­gie­si­sche Unter­nehmen, dass sogar Mine­ral­wasser in Flaschen aus der ehema­ligen Metro­pole impor­tiert wird. Inso­fern sind es nicht nur fran­zö­si­sche Unter­nehmen, die von dem real über­be­wer­teten Franc CFA profi­tieren, sondern im Grunde alle stär­keren und export­ori­en­tierten Volks­wirt­schaften. Importe aus China und Europa sind meist güns­tiger als lokal produ­zierte Waren, da der starke Wech­sel­kurs des Euros sich direkt auf den Franc CFA auswirkt. Ob kleine Länder wie Guinea-Bissau mit einer eigenen Währung ökono­misch stabiler wären, ist unklar. Fest steht, dass die Kopp­lung an den Euro die lokale Produk­tion hemmt.

Warum sollten Staaten, die fast keinerlei ökono­mi­sche Bezie­hungen zuein­ander haben, wie zum Beispiel Guinea-Bissau und Nigeria, eine gemein­same Währung benutzen? Statt einer gemein­samen regio­nalen Währungs­po­litik könnte es mehr natio­nale Allein­gänge geben, wie das Beispiel Nigeria zeigt, das wirtschafts- und bevöl­ke­rungs­stärkste Land der Region, von dem ganz maßgeb­lich die Einfüh­rung einer gemein­samen Währung für ganz West­afrika abhängt. Letztes Jahr hatte Nigeria die Grenzen für mehrere Monate geschlossen, um die heimi­sche Wirt­schaft zu schützen. Dies konnte sich Präsi­dent Buhari erlauben, weil Nigeria nicht von den Nach­bar­län­dern abhängig ist, sondern vom trans­kon­ti­nen­talen Handel mit den USA, China und Europa. Verlierer dieser Maßnahmen waren vor allem die Nach­bar­länder aus der Franc-Zone. Von einer abge­stimmten Wirt­schafts­po­litik, die in einer Währungs­union notwendig ist, war diese Politik weit entfernt.

Zwischen Protek­tio­nismus und Libe­ra­lismus

In den 1960er Jahren, vor dem Hinter­grund des Kalten Krieges, haben ameri­ka­ni­sche und west­deut­sche Berater für die Einrich­tungen von unab­hän­gigen Noten­banken mit wenig Regie­rungs­kon­trolle geworben. Das ameri­ka­ni­sche Modell der Federal Reserve Bank mit privaten Anteils­eig­nern und großer Unab­hän­gig­keit von der Regie­rung ermög­lichte eine flexible Geld­po­litik. Die Franc Zone wurde insti­tu­tio­nell und ideo­lo­gisch anders geformt, da sie nicht mit dem Ziel des Wirt­schafts­wachs­tums gegründet wurde, sondern mit dem Ziel der Wech­sel­kurs­sta­bi­lität. Der stabile Wech­sel­kurs schuf einen profi­ta­blen Absatz­markt.

So bezeich­nete der Ökonom Kako Nubukpo den Franc CFA als Währung der post­ko­lo­nialen Eliten, da die Kopp­lung an den Euro das Import-Export-Gewerbe fördert, und sieht ein zentrales Problem der Währungs­union in der schwa­chen Zentral­bank. Wenn der Euro stark ist, ist der Franc CFA stark, jedoch zum Nach­teil einer proak­tiven Geld­po­litik. Seit den Struk­tur­an­pas­sungs­pro­grammen in den 1980ern konnten die Regie­rungen noch weniger wachs­tums­för­dernde Politik betreiben, da nun die Redu­zie­rung der Staats­aus­gaben Prio­rität hatte. In den Berichten des IWF Anfang der 1990er Jahre tauchte denn auch eine harsche Kritik an der Franc-Zone auf. Sie sei zu protek­tio­nis­tisch und verhin­dere die Anpas­sung des Wech­sel­kurses an die realen Verhält­nisse.

Aktuell wird die Währungs­po­litik in Dakar, Abidjan oder Yaoundé von orthodox geschulten Makroökonom:innen domi­niert. Die Analysen, Indi­ka­toren und Konver­genz­kri­te­rien beruhen meis­tens auf Erfah­rungen der Euro­zone. Das vorherr­schende Inte­gra­ti­ons­mo­dell in West­afrika ist die Euro­päi­sche Union. Es gilt hier, die Fehler bei der Inte­gra­tion von ungleich starken Volks­wirt­schaften (z.B. Nigeria und Guinea-Bissau) zu vermeiden.

Geld­po­li­ti­sche Inno­va­tionen auf der Straße

Die Geld­po­litik wird nicht nur von Zentral­banken, ob unab­hängig oder von Frank­reich kontrol­liert, fest­ge­legt. Es gibt eine „Geld­po­litik von unten“, wie sie sich zum Beispiel auf den Straßen von Lomé beob­achten lässt. Wer in Togos Haupt­stadt Geld wech­seln möchte, geht nicht in die Bank, sondern vor die Bank. Auf dem sehr geschäf­tigen zentralen Markt, umrahmt von unab­läs­sigem Motor­rad­hu­pen­lärm, arbeiten die Monnay­eurs, die inter­na­tio­nalen Geld­wechsler. Unter einem kleinen Sonnen­schirm auf einem Plas­tik­stuhl wippend, mit einem Taschen­rechner und einem dicken Geld­bündel ausge­rüstet wartet Komlan Atalan. Er präsen­tiert die verschie­denen Währungen auf seinem impro­vi­sierten, hölzernen Geld­wech­sel­tisch: engli­sche Pounds, Dollars aus Kanada und den USA, chine­si­sche Yuan, Cedi aus dem Nach­bar­land Ghana und Naira-Scheine aus Nigeria. Der Devi­sen­handel ist hier ein profi­ta­bles Geschäft, weil die Stadt dank eines Tief­see­ha­fens ein Dreh­kreuz für den Handel in der ganzen Region ist.

In Togo wech­seln selbst die Banken ihr Geld auf der Straße. Das Geld­wech­sel­ge­schäft ebenso wie selbst­or­ga­ni­sierte kollek­tive Spar- und Kredit­gruppen sind prag­ma­ti­sche und krea­tive Aneig­nungen der Geld­po­litik „von oben“. Menschen aus den verschie­densten Milieus und Berufs­fel­dern sparen hier Geld, etwa für den Bau eines Hauses oder den Kauf eines Motor­rads, an. Alle Mitglieder zahlen regel­mäßig einen fest­ge­legten Betrag in die Kasse ein und wenn eine größere Erwer­bung ansteht, wird das gemeinsam ange­sparte Guthaben ausge­schüttet. Nach der nächsten Spar­pe­riode profi­tiert dann eine andere Familie bzw. ein anderes Mitglied der Gruppe. Ein Kredit bei einer staat­li­chen oder privaten Bank ist hingegen aufgrund des hohen Zinses sehr unat­traktiv. Solche Insti­tu­tionen zeigen Stra­te­gien, mit der Domi­nanz der entfernten poli­ti­schen und ökono­mi­schen Netz­werke umzu­gehen. Auch wenn die inter­na­tio­nale Währungs­po­litik immer Rück­wir­kungen auf das Lokale hat, lohnt es sich, den Blick auf die Inno­va­tionen und Reak­tionen auf den Straßen zu richten.