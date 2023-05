In den frühen 1960er Jahren reiste ein Laien­pre­diger namens Paul Schäfer mit rund drei­hun­dert Menschen aus Nord­rhein­west­falen nach Chile aus und grün­dete dort eine Sied­lungs­ge­mein­schaft, die sich unter seiner Leitung zu einer regel­rechten Festung entwi­ckelte. Über fünf Jahr­zehnte hinweg verübte die Gruppe syste­ma­ti­sche Verbre­chen, darunter sexua­li­sierte Gewalt an Minder­jäh­rigen, schwere interne Miss­hand­lungen von Grup­pen­mit­glie­dern sowie externe Verbre­chen in Zusam­men­ar­beit mit dem Militär und Geheim­diensten während der chile­ni­schen Diktatur unter Augusto Pino­chets Mili­tär­junta (1973-1990).

Gewalt im Zeichen christ­li­chen Heils

Die Mitglieder wurden unter dem Deck­mantel christ­li­cher Heils­ver­spre­chen ihrer Frei­heit beraubt, nach Geschlech­tern und Alter getrennt unter­ge­bracht, will­kür­li­cher Gewalt ausge­setzt und ohne Bezah­lung zu schwerer körper­li­cher Arbeit gezwungen. In der Colonia Dignidad wurden außerdem chile­ni­sche poli­ti­sche Gefan­gene entführt, einge­sperrt, verhört, gefol­tert und ermordet. Heute wird ange­nommen, dass sich Spuren von mindes­tens hundert so genannten „Verschwun­denen“ auf dem Sied­lungs­ge­lände verlieren. Darüber hinaus kam es noch in den 1990er Jahren zu struk­tu­reller sexua­li­sierter Gewalt an chile­ni­schen Kindern aus der Umge­bung der Sied­lung im Rahmen ihrer Aufent­halte im so genannten „Inten­siv­in­ternat“ der seit Ende der 1980er Jahre in „Villa Baviera“ (baye­ri­sches Dorf) umge­tauften Siedlung

Der Skandal um die Colonia Dignidad wurde nicht nur durch die Schwere der began­genen Verbre­chen an den eigenen Mitglie­dern und in Koope­ra­tion mit der Mili­tär­dik­tatur unter Pino­chet geprägt, sondern auch durch die Rolle des Auswär­tigen Amtes, das wieder­holt für große Kritik und mediales Aufsehen sorgte. Während des Bestehens der Sied­lungs­ge­mein­schaft wandten sich beispiels­weise einige Menschen, die aus der Colonia Dignidad geflohen waren, an die Botschaft um Hilfe. Doch statt Unter­stüt­zung zu erhalten, wurden einige von ihnen zurück zu ihren Peini­gern geschickt. Diese Vorfälle warfen schwer­wie­gende Fragen zur mora­li­schen Mitver­ant­wor­tung der deut­schen Diplo­matie auf und führten schließ­lich zu einer öffent­li­chen Debatte über das Handeln des Auswär­tigen Amtes.

Verschleppte Aufar­bei­tung

Das Ende der tota­litär geführten Sied­lungs­ge­mein­schaft wurde gewis­ser­maßen durch den Mut eines kleinen chile­ni­schen Jungen einge­läutet, der die erlit­tene sexua­li­sierte Gewalt durch Paul Schäfer während seines Aufent­haltes in dem oben genannten „Inten­siv­in­ternat“ seiner Mutter mitteilte. Der kleine Cris­tóbal Parada hatte heim­lich einen Zettel aus der Sied­lung geschmug­gelt, auf dem er die von Schäfer began­genen Taten in Worte fasste. Diese Infor­ma­tion führte schließ­lich zu weiteren Ermitt­lungen gegen Schäfer und letzt­end­lich zu dessen Verhaf­tung im Jahr 2005 in Argen­ti­nien. Dorthin war er bereits 1997 geflohen. Im Zuge der Ermitt­lungen wurden neben Paul Schäfer einige seiner engen Verbün­deten zu Haft­strafen verur­teilt. Manche der Täter:innen konnten jedoch nach Deutsch­land fliehen, wo sie bis heute in Sicher­heit leben, da es kein Auslie­fe­rungs­ab­kommen zwischen Chile und Deutsch­land gibt. Die Ermitt­lungen der deut­schen Justiz­be­hörden haben bisher zu keiner Verur­tei­lung geführt, was von Orga­ni­sa­tionen wie dem Euro­pean Center for Consti­tu­tional and Human Rights (ECCHR) immer wieder als Straf­lo­sig­keit bezeichnet wird.

In den letzten Jahren hat die geschichts­kul­tu­relle Ausein­an­der­set­zung mit der Geschichte der Colonia Dignidad einen regel­rechten Boom erlebt. Obwohl es bereits in den 1990er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre doku­men­ta­ri­sche Annä­he­rungen an das Thema Colonia Dignidad gab, erlangte es erst durch den Spiel­film „Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück“ des deut­schen Regis­seurs Florian Gallen­berger große inter­na­tio­nale Bekanntheit.

Die promi­nente Beset­zung der Haupt­rollen mit Welt­stars wie Emma Watson und Daniel Brühl verlieh der Produk­tion und damit dem Thema Colonia Dignidad weitere Aufmerk­sam­keit. Selbst Frank-Walter Stein­meier, damals Bundes­au­ßen­mi­nister, bezeich­nete den Film in einer Rede im Jahr 2016 als „künst­le­ri­schen Anstoß“ für die Aufar­bei­tung der mora­li­schen Mitver­ant­wor­tung des Auswär­tigen Amtes in der Geschichte der Colonia Dignidad.

Denn in der obersten Bundes­be­hörde, so Stein­meier, sei den Mitarbeiter:innen die „Orien­tie­rung“ verloren gegangen und sie haben vor allem dort „wegge­schaut“, wo Menschen Hilfe gebraucht hätten. Auf dieses öffent­liche Bekenntnis des dama­ligen Minis­ters folgten einige Maßnahmen, die sich der Aufar­bei­tung der in der Colonia Dignidad began­genen Verbre­chen widmen sollten.

Im Rahmen der Rede kündigte Stein­meier etwa an, die Schutz­frist für die Akten im Poli­ti­schen Archiv um zehn Jahre zu verkürzen, sodass sie der Wissen­schaft und den Medien für die Erfor­schung der Geschichte von Colonia Dignidad zur Verfü­gung stehen. Zusätz­lich beschloss er, das Thema als Unter­richts­ein­heit in die Ausbil­dung von ange­henden Diplomat:innen einzu­führen, um ihnen die Möglich­keit zu geben, aus diesem Fall zu lernen.

Im Jahr 2017 beschlossen Bundestag und Bundes­re­gie­rung schließ­lich einige weitere Aufar­bei­tungs­maß­nahmen. Darunter etwa einma­lige Hilfs­zah­lungen für die Betrof­fenen aus der Colonia Dignidad, ein Pfle­ge­fond im Alter, sowie den Aufbau eines umfas­senden Oral History-Archivs und die Planung eines Gedenk­ortes mit Dokumentationszentrum.

Dies ist nur ein Beispiel für die geschichts­kul­tu­rellen Ausein­an­der­set­zungen mit der Colonia Dignidad in den vergan­genen Jahren und zeigt den mögli­chen Einfluss von Kultur auf Geschichts­po­litik. Aller­dings ist die dunkle Geschichte der Colonia Dignidad noch lange nicht histo­risch, juris­tisch, wissen­schaft­lich oder poli­tisch ausrei­chend aufge­ar­beitet. Im Gegen­teil – Betrof­fene von Menschen­rechts­ver­let­zungen und Verbre­chen, Ange­hö­rige von Opfern, Menschenrechtsaktivist:innen, Medienvertreter:innen und Wissenschaftler:innen beklagen eine früh­zei­tige Histo­ri­sie­rung des Themas. Viele leiden noch heute unter den schweren Menschen­rechts­ver­bre­chen, die ihnen in oder durch die Colonia Dignidad wider­fahren sind. Sie kriti­sieren, dass der Blick auf die Vergan­gen­heit das Leid in der Gegen­wart über­schattet und durch eine feti­schi­sierte Fokus­sie­rung auf die grau­samen Verbre­chen der Vergan­gen­heit erneut allein gelassen werden mit den Folgen ihrer Erfah­rungen in der Colonia Dignidad.

Ein deut­sches Erbe

Am histo­ri­schen Ort in Chile befindet sich heute ein Touris­mus­zen­trum mit Events, Hotel­lerie und Gastro­nomie mit baye­ri­schem Marke­ting­kon­zept, das unter dem Namen „Villa Baviera“ beworben wird. Für diese Umge­stal­tung, die ein Teil der heute noch etwa achzig Siedler:innen nach dem Tod Schä­fers im Jahr 2010 schritt­weise aufge­baut haben, ernten sie seither Kritik. So wurde beispiels­weise im ehema­ligen „Zippel­saal“, dem eins­tigen Versamm­lungs­saal und Tatort jahre­langer Demü­ti­gungen und Prügelex­zesse durch Paul Schäfer und Verbün­dete, ein Restau­rant errichtet, in dem baye­ri­sche Speisen wie Schweins­haxe und Sauer­kraut auf der Spei­se­karte stehen und Feiern ausge­richtet werden.

Insbe­son­dere die Fami­li­en­an­ge­hö­rigen von poli­ti­schen Oppo­si­tio­nellen, die während der Mili­tär­dik­tatur in der Colonia Dignidad „verschwanden“, empfinden es als unan­ge­messen und verstö­rend, dass auf dem Gelände fröh­liche Feste gefeiert werden, während die Gräber ihrer Ange­hö­rigen bis heute nicht voll­ständig loka­li­siert und iden­ti­fi­ziert werden konnten. Für diese Fami­lien stellt die Unge­wiss­heit über den Verbleib ihrer Ange­hö­rigen eine schmerz­liche Realität dar, die durch die Umge­stal­tung und die fest­li­chen Akti­vi­täten an den ehema­ligen Tatorten der Verbre­chen weiter betont wird. Die Fami­lien beklagen eine fehlende Aner­ken­nung und Würdi­gung der Opfer sowie einen Mangel an Respekt und Gedenken an ihre verstor­benen Ange­hö­rigen, die in der Colonia Dignidad ihr Leben verloren haben.

Die Betreiber:innen dieses deut­schen Touris­mus­kon­zeptes fühlen sich zu Unrecht kriti­siert. Sie sehen in der Umge­stal­tung des eins­tigen Ortes der Verbre­chen ihre Chance, den eigenen Lebens­un­ter­halt zu sichern, während sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Es gibt also unter­schied­liche Perspek­tiven und Meinungen inner­halb der Gemein­schaft der ehema­ligen Bewohner:innen und weiteren Betrof­fenen von Menschen­rechts­ver­let­zungen durch die Colonia Dignidad hinsicht­lich der Umge­stal­tung und Nutzung des Ortes.

Um diese unter­schied­li­chen Posi­tionen und Narra­tive mitein­ander in produk­tiven Austausch zu bringen, arbeiten Gedenkstättenexpert:innen unter der Leitung der Histo­ri­kerin Elke Gryglewski seit einigen Jahren im Rahmen von Dialog­ver­an­stal­tungen am gegen­sei­tigen Verständnis bei den Betrof­fenen. Es ist ihnen gelungen, die sehr unter­schied­li­chen Personen mitein­ander ins Gespräch zu bringen und schließ­lich in einer vom Auswär­tigen Amt beru­fenen bila­te­ralen Kommis­sion ein Konzept für eine Gedenk­stätte zu entwi­ckeln, das sowohl Doku­men­ta­tion, Gedenken als auch Demo­kra­tie­bil­dung vereint. Im Jahr 2022 wurde das zustän­dige Expert:innenteam vom Auswär­tigen Amt aus unbe­kannten Gründen abbe­rufen, obwohl das fertige Konzept vorliegt und alle Betrof­fenen seit Jahren auf die Umset­zung warten.

Gedenk­ta­feln an den einzelnen Gebäuden auf dem Sied­lungs­ge­lände, wie sie zuletzt geplant wurden, markieren schon mal einen ersten Schritt hin zu einem ange­mes­senen Gedenken an diesem histo­ri­schen Ort der Verbre­chen. Aller­dings besteht auch die Gefahr, dass diese Gedenk­ta­feln einen Abschluss der Ausein­an­der­set­zung mit dem Thema und damit einen Schluss­strich unter dem dunklen Kapitel der Colonia Dignidad einläuten. Eine leben­dige Erin­ne­rungs­kultur erfor­dert eine leben­dige Gedenk­stätte, die Raum für Doku­men­ta­tion, die Ausein­an­der­set­zung mit demo­kra­ti­schen Werten und ein würde­volles Gedenken der Opfer ermög­licht. Das Sied­lungs­ge­lände liegt abge­legen von umlie­genden Dörfern und Infra­struktur in den Wäldern. Wenn der Ort nicht lang­fristig als Gedenk­stätte umge­staltet wird, besteht die Gefahr, dass er mit der aktu­ellen Gene­ra­tion von Betreiber:innen in Verges­sen­heit gerät und einschläft. Dies würde bedeuten, dass nicht nur die Straf­lo­sig­keit der Täter:innen aufgrund von Alte­rungs­pro­zessen, sondern auch das Vergessen der Opfer fort­be­stehen würde. Eine Geschichte von solch dunklem Ausmaß, die so viele Opfer gefor­dert hat, darf nicht sich selbst über­lassen werden. Dieje­nigen, die Verant­wor­tung tragen, müssen handeln, um sicher­zu­stellen, dass wir als Gesell­schaft nicht vergessen, sondern aus unseren Taten lernen, um solche Struk­turen früh­zeitig zu erkennen und zu bekämpfen.