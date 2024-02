Nora weiss alles über das Geschich­ten­er­zählen. Sie ist eine erfolg­reiche New Yorker Lite­ra­tur­agentin, und da sie im Bereich Unter­hal­tung tätig ist, haut sie auch der wildeste Plot-Twist nicht aus den Socken – pardon, aus ihren Manolos: „The details may change from book to book, but there’s nothing truly new under the sun“, sinniert sie abge­brüht. Solange die soge­nannten Romance Tropes, die übli­chen Liebes­nar­ra­tive, origi­nell vari­iert werden, dabei aber wieder­erkennbar bleiben, läuft das Geschäft. Genau wie im rich­tigen Leben, wo sich der gesamte Lite­ra­tur­be­trieb die Augen reibt über die Verkaufs­zahlen von Liebes­ro­manen, die mit pastell­far­benen Covers, mit Glitzer und Farb­schnitten unter dem Label New Adult figurieren.

Im Mittel­punkt stehen junge Frauen, die noch studieren oder am Beginn ihrer Karriere stehen und die, um es etwas verkürzt auszu­drü­cken, absolut autonom sein wollen, ohne die roman­ti­schen Träume, die sich um Märchen­prin­zes­sinnen und ihre Prinzen ranken, ganz aufzu­geben. Was für die Prot­ago­nis­tinnen mit Kompli­ka­tionen verbunden ist, lässt sich für die Leser:innen in der ganzen Wider­sprüch­lich­keit genießen, die Genre­li­te­ratur als Amalgam aus Aktua­li­täts­bezug und kollek­tiven Fanta­sien bieten kann.

Doch zurück zur Lite­ra­tur­agentin Nora, der Prot­ago­nistin von Emily Henrys herr­lich ironi­schem Meta-Liebesroman Book Lovers (2022; Deutsch: Book Lovers – Die Liebe steckt zwischen den Zeilen. Über­setzt von Katha­rina Naumann). Während sie sich einbildet, dass ihr Wissen über Liebes­nar­ra­tive sie vor Dumm­heiten bewahren würde, wartet ihr Schicksal bereits in einem Szene­re­stau­rant auf sie, in Gestalt eines arro­ganten, in schwarze Desi­gner­kla­motten verpackten Verle­gers mit sexy Zornes­falten. Das mag an sich nicht beson­ders aufre­gend sein. Doch ange­sichts der Verkaufs­zahlen von New Adult, aber auch der Reso­nanz, die Liebes­ro­mane von Emily Henry und vielen anderen Autor:innen auf Social Media, insbe­son­dere auf TikTok unter dem Hashtag BookTok geniessen, lohnt es sich genauer hinzuschauen.

Denn in den letzten 25 Jahren hat sich parallel zum offi­zi­ellen Lite­ra­tur­be­trieb eine globale digi­tale, weib­lich kodierte Lese­kultur heraus­kris­tal­li­siert. Auch wenn sich Influencer:innen unter den Buchblogger:innen, auf Insta­gram, YouTube oder unter den Booktoker:innen auf TikTok etabliert haben, gehört es zur Lese­kultur auf Social Media, dass alle mitreden dürfen. Anders als in den Feuil­le­tons gibt es keine jour­na­lis­tisch oder lite­ra­tur­wis­sen­schaft­lich legi­ti­mierten Gatekeeper:innen, die unter sich die Krite­rien aushan­deln und urteilen. Auf Social Media muss Lesen Spaß machen, die Romane sollen mitrei­ßend und emotional ergrei­fend sein. Und es ist klar, dass Texte unter­schied­liche Lektü­re­an­ge­bote machen. Book Lovers von Emily Henry zum Beispiel bewegt sich so schlau auf der Grenze zwischen Kitsch und Ironie, dass man den Roman ebenso gut als roman­ti­sche Schnulze wie als meta­fik­tio­nales Spiel betrachten kann. Gleich­zeitig sind die Kritiker:innen auf BookTok streng, wenn ein Plot nicht aufgeht, eine Figur nicht glaub­haft ist oder der Erzähl­rhythmus holpert. Die Romane von Colleen Hoover, der Autorin, mit der der Erfolg des neuen Genres einsetzte, werden wegen stereo­typer bis toxi­scher Bezie­hungs­kon­stel­la­tionen kontro­vers disku­tiert – mit ausge­prägtem Expert:innenwissen und analy­ti­schen Argu­menten. Wenn Autor:innen und Leser:innen von Liebes­ro­manen betonen, dass Lesen und Schreiben doch in erster Linie Spaß machen sollen, steckt da immer auch eine Spitze gegen den offi­zi­ellen Lite­ra­tur­be­trieb drin; ebenso in der Art, wie auf Social Media über unter­schied­liche Modi des Lesens, zu denen nicht nur der intel­lek­tu­elle, sondern auch der emotio­nale Modus gehört, disku­tiert wird.

Diese neue Lese­lust wäre ohne die online Fanfiction-Seiten, auf denen Erzähl­stränge aus Harry Potter und der Twilight-Saga, aber auch aus Romanen von Jane Austen und den Brontë-Schwestern weiter­ge­sponnen, gegen den Strich geschrieben und mitein­ander verbunden wurden, nicht denkbar, denn Lesen und Schreiben spielen in dieser Welt viel enger zusammen als im offi­zi­ellen Lite­ra­tur­be­trieb. Inso­fern lässt sich die neue Lese- und Schreib­kultur auf Social Media auch als Aneig­nung des Redens und Nach­den­kens über Lite­ratur jenseits des elitären Kritiker:innendiskurses verstehen.

Wider­sprüche aushalten

Aber auch ohne die femi­nis­ti­sche Bewe­gung der letzten Jahre, die sich unter anderem auch Gleich­stel­lungs­fragen im Lite­ra­tur­be­trieb zuwandte, wäre das Phänomen nicht denkbar. Die einzelnen Romane machen zwar ganz unter­schied­liche Lektü­re­an­ge­bote; manche repro­du­zieren konser­va­tive Rollen­muster, andere erzählen von queeren Bezie­hungen; die Romane antworten und wider­spre­chen einander, suchen nach der rich­tigen Mischung zwischen roman­ti­schen Traum­welten und weib­li­chen bzw. queeren Lebens­ent­würfen, die auch Vorbild­funk­tion für junge Leser:innen haben könnten. Inter­es­sant sind die Texte deshalb als seri­elles Phänomen und im Kontext der Aushand­lungen von Geschlecht und Iden­tität auf Social Media. Auf dem Best­sel­ler­markt macht sich nämlich ein paradox erschei­nendes Phänomen bemerkbar. Die popu­lären queer­fe­mi­nis­ti­schen Sach­bü­cher, die die Ehe und die hete­ro­nor­ma­tive Paar­be­zie­hung als soziale Ausdrucks­formen des Patri­ar­chats dekon­stru­ieren, teilen sich die Regale mit New Adult-Romanen, die sich zwar durchaus auf das ironi­sche Spiel mit den Klischees des Genres verstehen, aber doch weit entfernt sind von den Vorstel­lungen eines inklu­siven, nonbi­nären Zusam­men­le­bens jenseits des hete­ro­se­xu­ellen Paar­mo­dells und der Ehe als „wich­tigster Säule der patri­ar­chalen Ordnung“ (Emilia Roig).

Wie kann es sein, fragt man sich, dass dieselben Leser:innen, die bell hooks’ Liebes­es­says – Alles über Liebe, Selbst­liebe und Lieben lernen – verschlingen, Emilia Roigs Das Ende der Ehe, Şeyda Kurts Radi­kale Zärt­lich­keit lesen, gleich­zeitig so viel Genuss aus Liebes­kli­schees ziehen können?

Milena Schmid, eine Studentin der Empi­ri­schen Kultur­wis­sen­schaft an der UZH, die ein Seminar zu New Adult besuchte, fand eine über­zeu­gende Erklä­rung: „Viel­leicht müssen wir Emilia Roig lesen, um New-Adult-Romane richtig geniessen zu können.“ Tatsäch­lich: Wenn man sich etwas einge­hender mit dem Phänomen befasst und es in einem histo­ri­schen Kontext der Abwer­tung von als zugleich ,weib­lich‘ und ,trivial‘ stig­ma­ti­sierter popu­lärer Genres betrachtet, erkennt man bald einmal, dass da nicht etwa eine Pola­ri­sie­rung oder gar ,Spal­tung‘ unter jungen Leser:innen am Werk ist. Auch wenn medial und poli­tisch teil­weise ein Graben konstru­iert wird zwischen jungen linken Femi­nis­tinnen, die „keine Lust auf rechte Männer haben“ auf der einen Seite und konser­va­tiven Frauen, die „lieber einen erfolg­rei­chen Mann heiraten wollen“, als selber Karriere zu machen – der Lektü­re­alltag hingegen, gespie­gelt auf Social Media, zeigt ein anderes Bild. Die aktu­ellen Liebes­ro­mane sind ein Aushand­lungs­raum für diese Fragen; ein Raum, der mit dem Echo­raum auf Social Media dazu dient, die Wider­sprüche und Verwir­rungen rund um Geschlech­ter­rollen und Bezie­hungen auszu­halten. Das zeigt sich in der – natür­lich nicht in jedem Roman gleich ausge­prägten – Selbst­re­fle­xi­vität des New-Adult-Genres. Die deut­sche Autorin Kathinka Engel lässt die Protagonist:innen ihrer aktu­ellen Reihe Holly­wood Dreams (Piper 2023) bei einem Dreh für eine Netflix-Serie aufein­ander los. Während sie ein Liebes­paar spielen und die Klischees aus dem Dreh­buch performen, verlieben sie sich wirk­lich inein­ander. Liebe ist aus Erzäh­lungen gemacht – das wissen die aktu­ellen Liebes­ro­mane sehr genau.

Fetisch Buch

Die zweite These, mit der sich der aktu­elle Liebesroman-Hype erklären lässt, hat mit dieser Erkenntnis zu tun. Die Art, wie die New Adult-Bücher ihre eigene Mate­ria­lität feiern mit aufwän­digen Covers und Farb­schnitten verweist darauf, dass es nicht nur um die Ausein­an­der­set­zung mit Geschlech­ter­rollen und der Suche nach einem kultu­rellen Ort für roman­ti­sche Liebes­träume geht, sondern um die Liebe zum Buch selbst. Was hier zele­briert wird, wiederum in einer Geste der Aneig­nung, ist die seit dem 18. Jahr­hun­dert vor allem von besorgten Lese­päd­agogen herauf­be­schwo­rene Sorge um die über­bor­dende Erotik zwischen Leser:innen und Romanen. Die Tagträume, in die Frauen beim Lesen roman­ti­scher Liebes­ge­schichten eintau­chen, galten als gefähr­lich – wie sich unter anderem in Flau­berts Madame Bovary (1856) oder Lev Tols­tojs Anna Kare­nina (1878) nach­lesen lässt. Die Liebe der Leser:innen gilt dem Buch als ästhe­ti­schem Objekt, vor allem aber als dem Medium, das die roman­ti­sche Liebe über­haupt erst erfunden hat. „Wenn sich die für die bürger­liche Gesell­schaft grund­le­genden Affekt­mo­del­lie­rungen zu einem großen Teil auf dem Weg über Texte voll­ziehen, so wird der Modus der Textua­lität selbst zu einer opera­tiven Größe in diesem Prozess“, schreibt der Lite­ra­tur­wis­sen­schaftler Albrecht Koschorke in Körper­ströme und Schrift­ver­kehr. Medio­logie des 18. Jahr­hun­derts (1999) über die Symbiose von bürger­li­cher Gefühls- und Schrift­kultur. Kurz gesagt: roman­ti­sche Gefühle und Liebes­ro­mane bedingen sich gegen­seitig. Das Verhältnis von Menschen und Medien, so Koschorke, sei seit dem 18. Jahr­hun­dert eins der „tiefen­ge­henden wech­sel­sei­tigen Durchdrungenheit.“

Wie die US-amerikanische Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­lerin Jessica Pressman in ihrer Studie, die 2020 unter dem Titel Booki­sh­ness. Loving Books in a Digital Age erschienen ist, aufzeigt, ist Booki­sh­ness – Bücher­lust oder Bücherwut – als Phänomen des 21. Jahr­hun­derts omni­prä­sent: „Once you reco­gnize it, you see it ever­y­where.“ Nur weil wir die Bücher heute nicht mehr brau­chen, um zu lesen, bedeutet das nicht, dass wir sie nicht wollen, stellt sie fest, ganz im Gegenteil:

Twenty-first-century culture is obsessed with books. In a time when many voices have joined to predict the death of print, books continue to resur­face in new and unex­pected ways. From the proli­fe­ra­tion of ,shel­fies‘ to Jane Austen–themed leggings and from deco­ra­tive pillows printed with beloved book covers to book­work sculp­tures exhi­bited in pres­ti­gious coll­ec­tions, books are ever­y­where and are not just for reading. Writers have caught up with this trend: many contem­po­rary novels depict books as central charac­ters or fetis­hize paper and print thema­ti­cally and formally.

Bereits in den Nuller­jahren gab es eine ganze Reihe von popu­lären Romanen und Roman­se­rien, die, damals im Modus der Fantasy, von der magi­schen Kraft des Buches erzählten; am erfolg­reichsten war Cornelia Funkes Tinten­herz-Trilogie, doch es gab auch weniger bekannte Serien wie Lev Gross­mans The Magi­cians, die das Verhältnis von Büchern als Objekten, den imagi­nären Welten, die sie entwerfen und dem Ort ihrer Leser:innen auf viel­schich­tige Weise verhan­delten. Dass es heute popu­läre Liebes­ro­mane sind, die als das profi­ta­belste popu­läre Genre den kultur­kri­ti­schen Narra­tiven vom Tod des Buches wider­spre­chen, ist inso­fern konse­quent, als es sich dabei um eine selbst­be­wusste Fort­set­zung und Sicht­bar­ma­chung einer Lese­kultur handelt, die seit dem 18. Jahr­hun­dert als trivial stig­ma­ti­siert und als ,weib­lich‘ verge­schlecht­licht wurde. Wobei Frauen als Käufe­rinnen von Büchern immer gern gesehen waren – nur teil­haben am kriti­schen Diskurs sollten sie nicht. Um sie aus dem Schatten des offi­zi­ellen Lite­ra­tur­be­triebs heraus­zu­holen, brauchte es zwei Entwick­lungen: zum einen die digi­talen Platt­formen, die es allen erlauben, ihre Lese­er­fah­rungen mit anderen zu teilen, und zum anderen das neuge­won­nene Selbst­be­wusst­sein der Leser:innen, die ihre Lektü­re­modi als empowernde Praxis nicht mehr verbergen wollen. Frauen treten nun als Leser:innen auch öffent­lich in Erschei­nung und bestimmen den Markt wesent­lich mit.