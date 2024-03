Birgit Sauer: Im Früh­jahr letzten Jahres machte ein Vorfall aus dem südli­chen Bran­den­burg bundes­weit Schlag­zeilen: Zwei Lehrer_innen haben in einem Brand­brief rechts­extreme Vorfälle an ihrer Schule öffent­lich gemacht. Sie erfuhren in Reak­tion darauf Vorwürfe und Bedro­hungen; Unter­stüt­zung und Soli­da­rität blieben vor Ort weit­ge­hend aus. Beide Lehrer_innen verließen zum neuen Schul­jahr die Schule und die Klein­stadt Burg. Gegen­wärtig bestimmen nun vor allem Demons­tra­tionen gegen Rechts die Nach­richten, bei denen gerade die Proteste in Ostdeutsch­land viel­fach als beson­ders ermu­ti­gend heraus­ge­stellt werden. Wir wollen das zum Anlass nehmen, um noch einmal neu über das Bild vom „Braunen Osten“ zu spre­chen. Heike, wie ist denn jetzt die Lage in Ostdeutsch­land? Ist das über­haupt noch sinn­voll, sich ganz beson­ders mit „dem Osten“ zu beschäftigen?

Heike Radvan: Es braucht meines Erach­tens eine kriti­sche Aufmerk­sam­keit und Analyse von Spezi­fika extrem rechter Erschei­nungs­formen, die in Ost- (und auch West)deutschland zu beob­achten sind. Insbe­son­dere braucht es hierbei eine Berück­sich­ti­gung der (lokal)historischen Genese dieser Phäno­mene. Rechts­extre­mis­mus­for­schung kann – gerade durch den Vergleich – dazu beitragen, den Spezi­fika bestimmter Regionen auf verschie­denen Ebenen nach­zu­gehen, nicht zuletzt um Ansatz­punkte für demo­kra­ti­sche Gegen­wehr aufzu­de­cken. Der Fall aus Burg in Bran­den­burg ist ja keines­wegs passé: Wir haben es weiterhin in vielen ostdeut­schen Gemein­wesen mit extrem rechten Domi­nanz­be­stre­bungen zu tun, die nicht nur durch die AfD beför­dert werden.

Proble­ma­tisch ist darüber hinaus eine Haltung, die auch von vielen demo­kra­ti­schen Akteur_innen vertreten wird und mit der ein posi­tives Image der Stadt im Vorder­grund steht. Um dieses aufrecht zu erhalten, werden dann Menschen, die Verant­wor­tung über­nehmen und Betrof­fene schützen, zum Problem oder als dessen Ursache erklärt. Der Verlauf dieser Situa­tion – Margi­na­li­sie­rung, Schuld­zu­wei­sung, Andro­hung von Diszi­pli­nar­ver­fahren und Verset­zung an andere Schulen – lässt sich als Prozess der Eska­la­tion beschreiben, der einher­geht mit einer Nicht­be­nen­nung und Norma­li­sie­rung von Rechts­extre­mismus. Er hätte meiner Erfah­rung nach in dieser Form gegen­wärtig nicht in einem west­deut­schen Gemein­wesen statt­finden können. Es braucht hierzu eine kriti­sche Aufar­bei­tung, die etwa in Burg bis heute sowohl an der Schule als auch im Gemein­wesen aussteht.

Birgit Sauer: Das leuchtet ein. Aber bestärkt man mit solchen Forde­rungen nicht immer auch die alten, west­deut­schen Klischees vom Rechts­extre­mismus als „Ostpro­blem“?

Heike Radvan: Es geht mir dabei nicht um „Ossi­fi­zie­rung“ im Sinne von Kath­leen Heft, indem ein „brauner Osten“ vom „Westen“ abge­son­dert und stig­ma­ti­siert wird, der dann per se als unpro­ble­ma­tisch oder demo­kra­ti­scher gilt. Wir brau­chen viel­mehr eine „Doppel­spur der Kritik“: Es braucht eine diffe­ren­zierte, auch lokal­his­to­ri­sche Aspekte berück­sich­ti­gende Analyse des Rechts­extre­mismus in Ostdeutsch­land und West­deutsch­land. Spezi­fika zu verschweigen oder zu beschö­nigen, verstellt hier eine notwendig kriti­sche Analyse. Erst damit lassen sich möglichst pass­ge­naue Antworten für die Präven­tion und Inter­ven­tion entwi­ckeln und gleich­zeitig die stereo­typen Zuschrei­bungen in beide Rich­tungen auflösen.

Birgit Sauer: Dann lass uns genauer über die Lage in Ostdeutsch­land spre­chen. Wenn man nach den Gründen für den Erfolg rechter Domi­nanz­be­stre­bungen fragt, scheinen vor dem Hinter­grund meiner Forschungen insbe­son­dere Geschlech­ter­vor­stel­lungen eine wich­tige Erklä­rung zu liefern. In unserem Buch Konjunktur der Männ­lich­keit, das ich gemeinsam mit Otto Penz geschrieben habe, haben wir beob­achten könnten, dass nicht nur in Ostdeutsch­land extrem rechte Orga­ni­sa­tionen unter dem Label „Gender-Gaga“ stra­te­gisch eine Geschlechter- und Sexua­li­täts­panik provo­zieren, um auf dieser Basis erfolg­reich zu sein. Aber die Ostdeut­schen waren nach der Wende in beson­derer Weise von preka­ri­sie­renden Entwick­lungen betroffen, die zu Gefühlen der Verun­si­che­rung sowie Angst vor Kontroll­ver­lust über das eigene Leben führten. Das Narrativ einer „Krise der weißen Männ­lich­keit“ verfängt deshalb hier beson­ders gut.

Heike Radvan: Was für Entwick­lungen sind das genau?

Birgit Sauer: In Deutsch­land, aber auch in Öster­reich, waren dies vor allem wider­sprüch­liche neoli­be­rale Entwick­lungen, zu denen Sozi­al­staats­abbau, Jobun­si­cher­heit, Preka­ri­sie­rung, aber auch Inte­gra­tion von Frauen in die Erwerbs­ar­beit, Frau­en­för­de­rung und Gleich­stel­lung in der Arbeits­welt sowie die Aner­ken­nung von sexu­eller und geschlecht­li­cher Diver­sität gehören.

Männer waren von diesen Verän­de­rungen stärker betroffen als Frauen, denn letz­tere waren bzw. sind in Ostdeutsch­land viel mobiler. Die Vorstel­lung einer „Krise der weißen Männ­lich­keit“ ist dabei eigent­lich ein alter Topos, der sich bis ins 19. Jahr­hun­dert zurück­ver­folgen lässt und um die Wende zum 20. Jahr­hun­dert mit anti­se­mi­ti­schen Vorstel­lungen verknüpft wurde. Aber er entfaltet in den heutigen emotio­nalen Lagen neue Dimen­sionen und mobi­li­sie­rende Kraft, nicht zuletzt dann, wenn er mit der Ableh­nung von Migrant_innen verknüpft wird – dem anderen zentralen Narrativ der auto­ri­tären Rechten. Männer der Mehr­heits­ge­sell­schaft werden als Opfer darge­stellt – als Opfer von Gleich­stel­lungs­po­litik, von Migra­tion und von gesell­schaft­li­chem Wandel über­haupt. Damit werden zugleich soziale Schäden, die durch die neoli­be­rale Fokus­sie­rung auf den Markt und eine neoliberal-unternehmerische Subjek­ti­vie­rung entstanden sind, umge­deutet bzw. geleugnet.

Doch was inter­es­siert dich an rechten Bewe­gungen in Ostdeutsch­land? Gibt es da spezi­fi­sche Entwick­lungen? Gibt es Ambi­va­lenzen, die es nahe­legen, sich mit einem „spezi­fi­schen“ ostdeut­schen Rechts­extre­mismus wissen­schaft­lich zu beschäftigen?

Heike Radvan: Ich schaue auf diese Entwick­lungen mit der Frage nach mögli­chen Antworten in der (Sozial-)Pädagogik und der demo­kra­ti­schen Zivil­ge­sell­schaft. Um bei der beschrie­benen Situa­tion zu bleiben: Die Frage, warum Lehr­kräfte NS-verherrlichende Aussagen und Hand­lungen von Schüler_innen nicht als solche erkennen oder sich entscheiden, nicht zu inter­ve­nieren, kann mit verschie­denen Faktoren im Zusam­men­hang stehen. Manche benennen ein „sich Heraus­halten, ein neutral Sein“ als persön­liche Lehre nach den Verän­de­rungen infolge der fried­li­chen Revo­lu­tion 1989.

Birgit Sauer: Gibt es auch weiter zurück­lie­gende Ursachen?

Heike Radvan: Ja, Gründe mögen im Kontext einer post­na­tio­nal­so­zia­lis­ti­schen Gesell­schaft liegen, die sowohl die DDR als auch die BRD waren. Beide Staaten haben ähnliche, aber auch sehr unter­schied­liche Antworten auf diese Heraus­for­de­rungen gegeben. Inso­fern braucht es meiner Ansicht nach immer auch eine rekon­struk­tive lokal­his­to­ri­sche Perspek­tive, um sich dem gesell­schaft­li­chen Gewor­den­sein der Gegen­wart zu nähern. So lässt sich lokal­his­to­risch nach­voll­ziehen, dass heutige rechte Grup­pie­rungen aber auch die vergleichs­weise hohe Zustim­mung für die AfD keine allei­nige Folge der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zesse der 1990er Jahre oder gar eine Art „West­im­port“ sind, wie häufig behauptet wird. Es braucht eine Analyse auf verschie­denen Ebenen, um diese Spezifik zu verstehen. Die Zumu­tungen der Trans­for­ma­tion sind inso­fern keine hinrei­chende Erklä­rung, schon gar nicht für rechte Gewalt. Es hat immer eine Mehr­heit von Menschen gegeben, die sich trotz der Heraus­for­de­rungen gegen rassis­ti­sche und anti­se­mi­ti­sche Posi­tionen entschieden haben. Meines Erach­tens liefern viel­mehr die struk­tu­rellen und indi­vi­du­ellen Bedin­gungen der post­na­tio­nal­so­zia­lis­ti­schen Gesell­schaft, insbe­son­dere die Tradie­rungen von Einstel­lungen, eine Antwort, die uns hier weiterführt.

Birgit Sauer: Die ostdeut­schen Bundes­länder sind für unsere Heran­ge­hens­weise im Buch beson­ders inter­es­sant – auch wenn wir sie nicht direkt unter­sucht haben. Wir haben vor allem die „Ange­bots­seite“ unter­sucht. Also: Was bieten rechts-autoritäre Parteien und Orga­ni­sa­tionen weißen Männern einer bestimmten Klasse oder Schicht, damit sie von diesen in so hohem Ausmaß gewählt werden? Auch wenn wir nicht die Frage nach dem „Warum“ der Wahl­ent­schei­dung beant­worten können, können wir indi­rekt auf mögliche Spezi­fika der neuen Bundes­länder schließen. Denn wir müssen bestimmte soziale und ökono­mi­sche Entwick­lungen in Betracht ziehen, die den Hinter­grund für die Mobi­li­sie­rung der mora­li­schen Sexualitäts- und Geschlech­ter­panik und den Versuch, eine neue Konjunktur zusam­men­zu­fügen, bilden. Die Stra­tegie der autoritär-rechten Akteur_innen ist es ja gerade, die oben darge­legten, in der Regel recht wider­sprüch­li­chen Entwick­lungen der vergan­genen Dekaden in ein konsis­tentes Narrativ einzu­fügen – das der Bedro­hung –, um so gesell­schaft­liche und poli­ti­sche Verän­de­rungen anzu­stoßen, die ihnen poli­ti­sche Macht sichern. Das meinen wir mit dem Begriff der Konjunktur.

Du beschäf­tigst dich explizit mit Anti­se­mi­tismus in Ostdeutsch­land. Was sind deine Ergebnisse?

Heike Radvan: Während in den Geschichts­wis­sen­schaften bereits in den 1990er Jahren Forschung zu verschie­denen Anti­se­mi­tismen in der DDR vorlagen, gab es im öffent­li­chen Diskurs und unter der nicht­jü­di­schen Bevöl­ke­rung kaum Wissen hierzu. Ich habe 2005 in der Amadeu Antonio Stif­tung mit Anetta Kahane und der Kura­torin Dr. Bettina Leder eine Ausstel­lung erar­beitet, der wir den Titel gaben: „Das hat’s bei uns nicht gegeben!“ Anti­se­mi­tismus in der DDR. Das Zitat im Titel war die häufigste Antwort, die ich in Gesprä­chen im Zuge der Recher­chen hörte. Mit der Wander­schaft der Ausstel­lung begannen wir eine leben­dige und durchaus auch kontro­verse Debatte um die verschie­denen Formen von Anti­se­mi­tismus, die es in der DDR gegeben hatte. Gerade die isra­el­feind­liche Propa­ganda in der DDR operierte häufig mit NS-relativierenden Verglei­chen; eine Figur, die auch in aktu­ellen Debatten seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 benutzt wird. Um pass­ge­naue Antworten für die Projekt- und Bildungs­ar­beit geben zu können, braucht es dezi­dierte Analysen und einen histo­risch rekon­struk­tiven Blick. Bleibt dies aus, können sich Anschluss­flä­chen eröffnen und altbe­kannte Feind­bilder modi­fi­zieren und erhärten.

Geschlech­ter­di­men­sionen gibt es auch im Anti­se­mi­tismus. Ihr habt diese in Bezug auf Männ­lich­keiten im Rechts­extre­mismus unter­sucht. Zu welchen Ergeb­nissen kommt ihr?

Birgit Sauer: Rechts-autoritäre Parteien bieten etwas an, was wir als „masku­li­nis­ti­sche Iden­ti­täts­po­litik“ bezeichnen. In diesem diskur­siven und emotio­nalen Angebot der Iden­ti­täts­po­litik deuten rechts-autoritäre Akteur_innen die Ursa­chen eines gefühlten Kontroll­ver­lusts um und verspre­chen affek­tive Kompen­sa­tion durch die Wieder­her­stel­lung von Männ­lich­keit. Diese Re-Souveränisierung von Männ­lich­keit enthält Dimen­sionen von patri­ar­chaler Männ­lich­keit in tradi­tio­nellen Fami­li­en­ver­hält­nissen, aber auch von aggres­siver – Björn Höcke nannte dies einmal „wehr­hafter“ – Männ­lich­keit. Auch am Institut für Staats­po­litik von Götz Kubit­schek wird auf aggres­sive Männ­lich­keit gesetzt, so z. B. Marc Jongen 2017 in einem Vortrag über „Thymos-Training“ oder Jack Donovan, der in seinen im Antaios-Verlag erschie­nenen Büchern Gewalt für legitim hält. Daran sieht man auch, welch große Bedeu­tung Emotionen und Affekte im Ruck nach rechts spielen – das Verspre­chen der masku­li­nis­ti­schen Iden­tität ist sehr emotional.

Die, die wir unter­suchten, sind extreme und auto­ri­täre Rechte, die die libe­rale Demo­kratie besei­tigen wollen. Dazu gehören auch anti­se­mi­ti­sche Vorur­teile. Seht ihr in Eurer Forschung da auch Verbindungen?

Heike Radvan: Ja, wir haben Rede­bei­träge auf Protest­ver­an­stal­tungen analy­siert, zu denen rechte Akteure in der Covid-19-Pandemie und seit dem russi­schen Angriffs­krieg gegen die Ukraine mobi­li­siert haben. Auch in Cottbus zeigt sich, dass eine Infra­ge­stel­lung der Gesund­heits­ge­fahren des Virus häufig mit anti­se­mi­tisch struk­tu­rierten Verschwö­rungs­theo­rien einher­geht und mit deut­li­chen Aufrufen zu einem gesell­schaft­li­chen Umsturz. Über­ein­stim­mend zu vorlie­gender Forschung zeigt sich eine Retra­di­tio­na­li­sie­rung von Geschlech­ter­rollen: Tradi­tio­nell weib­liche Selbst­prä­sen­ta­tionen des „Kümmerns“ und des „Unpo­li­ti­schen“ von Redne­rinnen ermög­li­chen eine Tarnung von Inhalten männ­li­cher Redner, die verschwö­rungs­theo­re­tisch struk­tu­riert sind, die Pandemie verharm­losen oder leugnen, extrem rechte Ideo­lo­gie­ele­mente enthalten und Umsturz­fan­ta­sien verbreiten.

Die Forschung zu den Mobi­li­sie­rungen aus Anlass des russi­schen Angriffs­krieges gegen die Ukraine zeigt: Ähnlich wie in anderen ostdeut­schen Städten sind auch in Cottbus die Veran­stal­tungen von extrem rechten Akteuren und Gruppen domi­niert und werden unter­stützt von Teilen eines bürger­li­chen Milieus. Sichtbar wird außerdem, dass sich die Akteure aus dem Coro­na­pro­test­mi­lieu weiter radi­ka­li­siert haben. Auf den unter­suchten Veran­stal­tungen domi­nierten verschwörungs- und insbe­son­dere reichs­bür­ge­rideo­lo­gi­sche Inhalte und mischen sich mit prorus­si­schen Posi­tionen und dem Ideo­logem einer „eura­si­schen“ Neuord­nung des europäisch-asiatischen Raums. Unter den hier orga­ni­sierten Personen bildet die Ableh­nung „des Westens“ ein wieder­keh­rendes Meta­nar­rativ. Hiermit verbunden ist die Ableh­nung von Demo­kratie als Gesell­schafts­system und der demo­kra­ti­schen Parteien, die als korrupt und elitär diffa­miert werden.

Birgit Sauer: Das deckt sich mit meinen Forschungen. Ich denke auch, dass es das Ziel der AfD wie auch der FPÖ in Öster­reich oder der Iden­ti­tären Gruppen ist, die libe­rale Demo­kratie abzu­schaffen. Für einen Putsch fehlen ihnen die Mittel, sie müssen daher Macht­po­si­tionen in staat­li­chen Insti­tu­tionen der libe­ralen Demo­kratie einnehmen, um dieses liberal-demokratische Gefüge dann auszu­höhlen. Diese Stra­tegie basiert auf ihrer Idee der „Meta­po­litik“ bzw. kultu­reller Hege­monie, die sie vom italie­ni­schen Kommu­nisten Antonio Gramsci über­nommen haben. Rechte Akteur_innen besitzen nicht die Mittel und Vorstel­lungen, mate­ri­elle Hege­monie herzu­stellen, also ökono­mi­sche Verhält­nisse so zu gestalten, dass sie der Mehr­heit der Menschen zugu­te­kommen, z. B. durch radi­kale Umver­tei­lung. Daher setzen rechte Akteur_innen vor allem auf kultu­relle Hege­monie, also die Veran­ke­rung von rechten und auto­ri­tären Vorstel­lungen im Alltags­leben der Menschen.

Heike Radvan: Welche Rolle spielen in diesen Debatten anti-emanzipatorische Einstel­lungen zu Gender und inwie­fern schließt der anti­de­mo­kra­ti­sche Popu­lismus von Rechts an bestehende neoli­be­rale Narra­tive an?

Birgit Sauer: Sexua­lität und Geschlecht eignen sich beson­ders gut, rechte Über­zeu­gungen zu trans­por­tieren, denn sie sind körper­lich erfahrbar. Jeder Mensch lebt Geschlecht und Sexua­lität. Zwei­ge­schlecht­lich­keit und Hete­ro­se­xua­lität gelten seit dem 19. Jahr­hun­dert als natür­lich, als Garanten einer „normalen“ Ordnung – frei­lich auch einer unglei­chen hier­ar­chi­schen Ordnung, die sich im 20. Jahr­hun­dert zwar verän­dert hat, aller­dings nicht grund­le­gend. Doch das anti­de­mo­kra­ti­sche Projekt der auto­ri­tären Rechten kann an diese Ungleich­heits­ord­nung und die auto­ri­tären Fami­li­en­vor­stel­lungen anknüpfen, um ihr unde­mo­kra­ti­sches Gesellschafts- und Poli­tik­mo­dell plau­sibel zu machen.

Die großen Parteien waren in den vergan­genen 30 Jahren am neoli­be­ralen Umbau und an der Auto­ri­ta­ri­sie­rung von Gesell­schaft und Politik betei­ligt – so die SPD und die Grünen durch die Agenda 2010 und Hartz4, die konser­va­tiven Parteien CDU und ÖVP an der Diszi­pli­nie­rung von jenen Menschen, die im neoli­be­ralen Wett­be­werb vermeint­lich versagt haben, oder auch von Geflüch­teten, die an den EU-Außengrenzen an der Einreise gehin­dert werden. Diese Form der Diszi­pli­nie­rung mündet oft in ein Sterben-Lassen, vor allem im Mittel­meer. Das, was rechts-autoritäre Parteien und Orga­ni­sa­tionen umzu­setzen versu­chen – eine ungleiche und autoritär-führerorientierte Gesell­schafts­or­ga­ni­sa­tion –, ist also in der neoli­be­ralen Ära schon vorbe­reitet worden. Das macht das rechts-autoritäre anti­de­mo­kra­ti­sche Projekt so gefähr­lich – die euro­päi­schen Gesell­schaften haben sich daran gewöhnt und konnten solche auto­ri­tären Verhal­tens­weisen bereits einüben. Autoritär-rechte Parteien und Orga­ni­sa­tionen müssen das nun durch ihre mobi­li­sie­renden Stra­te­gien verstärken und können auf diese Art Wähler­stimmen gewinnen.

Um dem etwas entge­gen­zu­setzen und Demo­kratie zu erhalten bzw. zu re-etablieren, braucht es fundierte Analysen der Entwick­lungen nach rechts in allen Regionen der Bundes­re­pu­blik sowie in allen gesell­schaft­li­chen Feldern.