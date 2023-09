Der Sieg des Rechtsaußen-Politikers Jair Bolso­naro bei den Präsi­dent­schafts­wahlen 2018 hatte seiner­zeit die meisten poli­ti­schen Kommen­ta­toren der brasi­lia­ni­schen Politik über­rascht. Bolso­naro gewann die Wahl, obwohl er für eine winzige Partei, die Partido Social Liberal (PSL), antrat, die ihm nur Sekunden Werbung­zeit im Freien Wahl­pro­gramm brachte und fast keine legale Wahl­kampf­struktur bieten konnte. Sein Sieg war nur möglich, weil sich Bolso­n­aros Kampagne auf ein Netz­werk aus Geschäfts­leuten, evan­ge­li­kalen Kirchen und orga­ni­sierten rechten und rechts­extremen Gruppen stützten konnte, und eine Wahl­kampf­stra­tegie verfolgte, die auf sozialen Medien und Messaging-Diensten beruhte, vor allem Face­book und WhatsApp.

Schmut­ziger Wahlkampf

Da die Kampagne mangels Zugang zu umfas­senden Daten­banken nicht die Micro­tar­ge­ting-Tech­niken anwenden konnte, die Cambridge Analy­tica berühmt gemacht haben, setzte sie auf eine Kommu­ni­ka­ti­ons­stra­tegie, bei der die Nutze­rinnen und Nutzer ständig und wahllos mit Propa­ganda bombar­diert werden. Dazu gehörten viele Falsch­nach­richten, so zum Beispiel die Behaup­tung, die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche PT-Regierung verfolge Bildungs­pro­gramme, mit denen Kindern Homo­se­xua­lität beigebracht werden soll; dass der PT-Kandidat Fernando Haddad die Lega­li­sie­rung von Pädo­philie vertei­digt habe; oder dass die Ergeb­nisse der elek­tro­ni­schen Wahl­urnen syste­ma­tisch zugunsten der Linken mani­pu­liert worden seien und die PT den Kommu­nismus in Brasi­lien einführen würde, und vieles mehr.

Während die Nega­tiv­kam­pagne der Bolsonaro-Anhänger:innen auf Fake News basierte, konzen­trierte sich ihre Posi­tiv­kam­pagne darauf, ihn als Außen­seiter darzu­stellen, der schon immer am Rande des poli­ti­schen Systems gestanden hatte, auch wenn er tatsäch­lich sechs Amts­zeiten in Folge als Abge­ord­neter im Kongress saß, bevor er mit mehr als 55 % der Stimmen die Präsi­dent­schaft gewann. Das Außenseiter-Image klang jedoch wie Musik in den Ohren einer Wähler­schaft, die von der Politik extrem enttäuscht war. Vier Jahre lang wurde in den Medien über den Lava Jato-Skandal berichtet, der bei den Wählern den Eindruck erweckte, dass alle Poli­tiker korrupt sind und Präsi­dent Lula da Silva und seine Partido dos Trabal­ha­dores (PT) die poli­ti­sche Korrup­tion in Brasi­lien anführen. Eines der Ergeb­nisse der Opera­tion Lava Jato war die Anklage und Inhaf­tie­rung von Lula. Seine Verur­tei­lung wurde zwar später vom Obersten Gerichtshof aufge­hoben, aber 2018 wurde sie genutzt, um ihn an der erneuten Kandi­datur für das Präsi­den­tenamt zu hindern. Das trug erheb­lich zum Sieg von Bolso­naro bei, der als konser­va­tiver Außen­seiter hoch­sti­li­siert, die Korrup­tion nun konse­quent aus der Regie­rung verbannen wollte – die Ähnlich­keit mit der von Donald Trump so oft verwen­deten Meta­pher vom „Trocken­legen des Sumpfes“ ist dabei kein Zufall.

Die Insti­tu­tio­na­li­sie­rung des Bolsonarismus

Einmal gewählt, wurde der Bolso­na­rismus insti­tu­tio­na­li­siert. Während die Kommu­ni­ka­tion mit den Wähle­rinnen und Wählern während des Wahl­kampfs haupt­säch­lich über undurch­sich­tige und teil­weise auch ille­gale Kanäle erfolgte, wie z. B. ad hoc einge­rich­tete WhatsApp-Gruppen zur Verbrei­tung von Fehl­in­for­ma­tionen, falsche Facebook- und Instagram-Seiten, Internet-Bots und illegal finan­zierte Content-Farmen, wurden Bolso­naro und seine Gruppe nun im Zentrum der Macht des Landes instal­liert. Der Präsi­dent selbst nahm eine Haltung ähnlich der von Donald Trump ein, indem er perma­nent Wahl­kampf für seine eigene Wähler­schaft veran­stal­tete, ohne sich darum zu bemühen, die gesamte brasi­lia­ni­sche Bevöl­ke­rung zu vertreten. Die Kommu­ni­ka­ti­ons­struktur des Bolso­na­rismus hat sich nach der erfolg­rei­chen Wahl ange­passt. Durch die Beset­zung von Posi­tionen in der Exeku­tive und in den Legis­la­tiv­büros der verschie­denen Abge­ord­neten und Sena­toren, die mit Bolso­naro verbündet sind, wurde eine Art „Kabi­nett des Hasses“ einge­richtet – eine Schat­ten­ein­rich­tung, die in hohem Maße auf die Aussagen und Hand­lungen des Präsi­denten abge­stimmte Narra­tive in sozialen Netz­werken und Nach­rich­ten­diensten produziert.

Präsi­dent Bolso­naro zählte auch weiterhin auf die Unter­stüt­zung der meisten evan­ge­li­kalen Kirchen mit ihren Kommu­ni­ka­ti­ons­ma­schinen, die eine Kombi­na­tion von sozialen Netz­werken und tradi­tio­nelle Medien mit WhatsApp- und Telegram-Gruppen sowie der Kanzel boten. Zu den tradi­tio­nellen Kommu­ni­ka­ti­ons­ka­nälen, die Bolso­n­aros rechts­extreme Regie­rung unter­stützen, gehört neben TV Record der Univer­sellen Kirche des König­reichs Gottes, einer 1977 in Rio de Janeiro gegrün­deten Pfingst­kirche, vor allem der zweit­größte brasi­lia­ni­sche Fern­seh­sender SBT sowie das Fern­seh­netz­werk Rede TV, ferner die Kabel­ka­näle Jovem Pan und CNN-Brasilien sowie mehrere regio­nale Radio- und Fern­seh­sender. Und zudem konnte Bolso­naro auch auf die Unter­stüt­zung orga­ni­sierter rechter Bewe­gungen und Gruppen zählen, die dazu beitrugen, seine – oft völlig falschen – Narra­tive zu verbreiten.

Bolso­naro nutzte auch die COVID-19-Pandemie, um seine Wähler­schaft zu radi­ka­li­sieren, indem er öffent­lich erklärte, dass es sich bei der Krank­heit nur um eine leichte Grippe handele, das Virus in einem Labor in China entstanden sei, die Behand­lung mit Hydro­xychlo­ro­quin die Krank­heit heile, Impf­stoffe unwirksam seien und einige zudem HIV über­tragen. Er erklärte eben­falls, dass Masken eine Anste­ckung nicht verhin­derten, soziale Distan­zie­rung die schlech­teste Präven­ti­ons­maß­nahme sei, da höhere Infek­ti­ons­raten in der Bevöl­ke­rung die Herden­im­mu­nität förderten und vieles mehr.

Demon­tage des Staates

Mit diesem Kommu­ni­ka­ti­ons­kon­zept gelang es Bolso­naro, sich vier Jahre lang an der Regie­rung halten und gleich­zeitig den größten Abbau voran­treiben, den der brasi­lia­ni­sche Staat je in seiner Geschichte erlebt hat. Gelder für Sozi­al­pro­gramme, öffent­liche Einrich­tungen, poli­ti­sche Maßnahmen und Regu­lie­rungs­me­cha­nismen wurde gestri­chen, öffent­li­ches und staat­li­ches Vermögen im Rahmen der Möglich­keiten des Präsi­denten und seiner Mitar­beiter – die zum Glück für das brasi­lia­ni­sche Volk nicht über­ra­gend waren – verschleudert.

Die Bezie­hungen zur Legis­la­tive, die für jeden Präsi­denten im demo­kra­ti­schen System Brasi­liens uner­läss­lich sind, strafte Bolso­naro zunächst mit Verach­tung, denn das Verhand­lungs­spiel, das die Bezie­hungen zwischen Exeku­tive und Legis­la­tive kenn­zeichnet, passt nicht zur Figur eines Außen­sei­ters, der seine Karriere dem Angriff auf poli­ti­sche Parteien und insti­tu­tio­nelle Politik gewidmet hat. Diese Stra­tegie änderte er jedoch schnell, als er erkannte, dass das Fehlen eines legis­la­tiven Schutz­schildes ihn für ein Amts­ent­he­bungs­ver­fahren in der Abge­ord­ne­ten­kammer angreifbar machen würde. Ein solches wiederum hätte aufgrund der zahl­rei­chen Rechts­ver­stöße, die während seiner Amts­zeit begangen wurden, eine große Chance auf Erfolg. Zu den Rechts­ver­stößen gehört die Entge­gen­nahme ille­galer Wahl­kampf­spenden, die private Aneig­nung von Schmuck­ge­schenken im Wert von sechs Millionen Dollar von einem saudi­schen Prinzen und die Förde­rung des Völker­mords an den Yanomami, einer indi­genen Bevöl­ke­rungs­gruppe im Amazo­nas­ge­biet, durch den Entzug des staat­li­chen Schutzes für ihre Gemeinden, wodurch sie dem gewalt­samen Angriff ille­galer Berg­leute und Vieh­züchter ausge­setzt waren.

Daher schloss Bolso­naro einen Deal mit der größten konser­va­tiven Frak­tion in der brasi­lia­ni­schen Legis­la­tive, dem Centrão, der ihn bis zum Ende seiner Amts­zeit vor einem Amts­ent­he­bungs­ver­fahren schützte. Diese Verein­ba­rung war für Brasi­lien kost­spielig. Anders als frühere Präsi­denten, die legis­la­tive Unter­stüt­zungs­blöcke bildeten, indem sie Kabi­netts­posten aushan­delten, um ihre poli­ti­sche Agenda zu ermög­li­chen – wie es in parla­men­ta­ri­schen Regimen üblich ist –, hatte Bolso­naro nicht wirk­lich eine Agenda oder ein posi­tives poli­ti­sches Projekt für das Land. Und die Konser­va­tiven trugen das mit.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Das (offi­zi­elle) Ende des Bolsonarismus

Unab­hängig davon, wie viel Unter­stüt­zung Bolso­naro im poli­ti­schen System, in der Wirt­schaft und in den evan­ge­li­kalen Kirchen gewonnen hat, egal, wie intensiv er seine gesamte Kommu­ni­ka­ti­ons­ma­schi­nerie bei der Wahl 2022 einge­setzt hatte, und trotz aller ille­galen Maßnahmen, die er ergriffen hat, um einen erneuten Sieg zu sichern, wurde er von Luis Inácio Lula da Silva von der PT mit knappem Vorsprung besiegt. Aller­dings zeigt dieses Wahl­er­gebnis auch: Trotz einer kata­stro­phalen Regie­rung, die den Tod von mehr als 700.000 Brasi­lia­ne­rinnen und Brasi­lia­nern durch COVID-19 begüns­tigt, das Land in eine tiefe Wirt­schafts­krise gestürzt und die ärmsten Bevöl­ke­rungs­schichten in völliger Hilf­lo­sig­keit zurück­ge­lassen hat, stand Bolso­naro kurz davor, eine zweite Amts­zeit als brasi­lia­ni­scher Präsi­dent zu erlangen. Und selbst nach seiner Nieder­lage trug Bolso­naro noch dazu bei, dass eine große Zahl von Poli­ti­kern gewählt wurde. Allein seine Partei, die PL, stellte 99 Bundes­ab­ge­ord­nete – die größte Partei im Abge­ord­ne­ten­haus – und 13 Sena­toren, ganz zu schweigen von den vielen anderen sieg­rei­chen Kandi­daten anderer rechter Parteien, die mit Bolso­naro verbunden waren. Mit anderen Worten: Obwohl die Bolso­na­ristas keine parla­men­ta­ri­sche Mehr­heit bilden, sind sie immer noch ziem­lich stark und lautstark.

Wir haben es also heute mit dem Bolso­na­rismus zu tun, einer Bewe­gung mit enormer sozialer Reich­weite, der es gelungen ist, viele Abge­ord­nete zu stellen, die zugleich aber von einem geschwächten Leader geführt wird, der intel­lek­tuell und poli­tisch unfähig ist und von Anschul­di­gungen und Prozessen bedroht ist. Dabei zeigt sich, dass Bolso­n­aros Anhän­ger­schaft, obwohl sie über­wie­gend konser­vativ ist, nicht unbe­dingt faschis­tisch oder anti­de­mo­kra­tisch ist. Die Anhän­ge­rinnen und Anhänger befinden sich aber in einer regel­rechten Gefan­gen­schaft in einer Kommu­ni­ka­ti­ons­sphäre, die sie ständig mit falschen Infor­ma­tionen füttert. Auch die Poli­tiker, die von der Verbin­dung mit Bolso­naro profi­tiert haben, sind zwar rechts, aber nicht alle von ihnen sind anti­de­mo­kra­tisch und radikal gegen das Estab­lish­ment einge­stellt. Im Gegen­teil, die parla­men­ta­ri­sche Rechte in Brasi­lien ist tradi­tio­nell prag­ma­tisch und nicht sehr ideologisch.

Bolso­n­aros Verur­tei­lung – das Ende des „Bolso­na­rismo“?

Am Freitag, den 30. Juli 2023 wurde Bolso­naro vom Obersten Wahl­ge­richt – dessen einziger Zweck es ist, die Regu­lie­rung der brasi­lia­ni­schen Wahlen zu über­wa­chen – für einen Zeit­raum von acht Jahren für unwählbar erklärt. Das Mehr­heits­votum von Minister Benedito Gonçalves verur­teilt Bolso­naro für seine „gewalt­tä­tigen und falschen“ Reden, in denen er das brasi­lia­ni­sche Wahl­system und die Glaub­wür­dig­keit des Wahl­pro­zesses ange­griffen hatte. Der Verlust der Wähl­bar­keit für acht Jahre bedeutet jedoch nicht, dass Bolso­naro nicht an Wahl­kam­pa­gnen zur Unter­stüt­zung anderer Kandi­da­tinnen und Kandi­daten teil­nehmen kann. Aber er selbst wird bis 2030, wenn er 76 Jahre alt sein wird, für kein gewähltes Amt kandi­dieren können.

Trotz der nieder­schmet­ternden Nach­richt reagierte Bolso­naro nicht heftig, wahr­schein­lich weil er unter enormem Druck steht, da er in 15 weiteren Fällen wegen Wahl­ver­gehen und einer Viel­zahl anderer zivil- und straf­recht­li­cher Verfahren ange­klagt ist. Auch seine treue Anhän­ger­schaft war nicht bereit, wie in früheren Zeiten auf die Straße zu gehen und zu protestieren.

Kurz gesagt: Das Schicksal des Bolso­na­rismus liegt jetzt eher in den Händen der demo­kra­ti­schen Kräfte, die gegen Bolso­naro gestimmt haben, als in denen von Bolso­naro und seinen Anhän­gern. Es bedarf einer dauer­haften Abstim­mung zwischen verschie­denen poli­ti­schen Akteuren, damit die kommu­ni­ka­tive Macht der extremen Rechten weiter einge­schränkt wird, entweder indem die Verant­wort­li­chen für die began­genen anti­de­mo­kra­ti­schen Taten straf­recht­lich verfolgt werden oder indem Gruppen, die mit Bolso­naro verbündet sind, wie Geschäfts­leute und evan­ge­li­kale Pastoren, für eine Agenda der Unter­stüt­zung demo­kra­ti­scher Insti­tu­tionen gewonnen werden. Das ist eine schwie­rige Aufgabe, aber es gibt keine Alternative.