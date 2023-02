Geschichte der Gegenwart „Bonn – Alte Freunde, neue Feinde“. Glanz und Elend des Geschichtsfernsehens Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 13:12 Share Share Link Embed

Drei bis vier Millionen Deut­sche haben im Januar 2023 bei der sechs­tei­ligen ARD-Serie „Bonn – Alte Freunde, neue Feinde“ einen schau­er­li­chen Rück­blick auf die bundes­deut­sche Früh­ge­schichte werfen können. Ältere wurden an das Klima lastenden Schwei­gens über die NS-Vergangenheit erin­nert, mit deren Reprä­sen­tanten in Gestalt von Lehrern, Rich­tern, Pfar­rern, Profes­soren und Poli­zisten auch Nach­ge­bo­rene noch konfron­tiert waren. Jüngere entdeckten eine fremde Repu­blik, in der eine satte Minder­heit, nämlich vier von zehn West­deut­schen, unge­rührt einen Einparteien- und Führer­staat bevor­zugte, den Zweiten Welt­krieg durch Verrat verloren wähnte und Jüd:innen als selt­same bis gefähr­liche Krea­turen ansah, während das auto­ri­täre Erbe flugs mit einem Drops Wirt­schafts­wunder versüßte wurde.

Nazi-Jagden, Geheimdienst-Komplotts, Familien-Schmonzetten

Schau­er­lich war die exzel­lent besetzte Mini­serie nicht allein ihres Inhaltes wegen, sondern auch, weil sie als Agen­ten­thriller insze­niert war: Um einen wahren Kern herum wurden über­sti­li­sierte Nazi-Jagden, Geheimdienst-Komplotts und Familien-Schmonzetten gestrickt. Histo­risch standen die Antago­nisten Otto John, 1950 bis 1954 Chef des Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutz (BfV), und Rein­hard Gehlen, Chef der nach ihm benannten Orga­ni­sa­tion und des daraus hervor­ge­gan­genen Bundes­nach­rich­ten­dienstes (BND) im Mittel­punkt. Fiktiv drehte sich die Serie um das Drama der Familie Schmitt und um den indi­vi­du­ellen Abrech­nungs­ver­such eines Verfas­sungs­schüt­zers mit dem unter­ge­tauchten Alois Brunner, der wiederum als realer SS-Hauptsturmführer und rechte Hand Adolf Eich­manns den Holo­caust orga­ni­siert hatte und mit Hilfe brauner Seil­schaften das Land unbe­straft gen Damaskus verlassen konnte – wohl­ge­merkt unter der schüt­zenden Hand Rein­hard Gehlens.

Die zur Serie gehö­rende 45-Minuten-Doku­men­ta­tion „Alte Freunde, neue Feinde“ verdeut­lichte den histo­ri­schen Gehalt der Ausein­an­der­set­zung zwischen Gehlen und John. Die beiden Dienste und ihre Prot­ago­nisten standen für eine zentrale Weichen­stel­lung der Bonner Repu­blik: John, der zum Wider­stand des 20. Juli gehört hatte und nach London geflohen war, wollte den Einfluss ehema­liger Natio­nal­so­zia­listen in den Insti­tu­tionen der jungen, unge­fes­tigten Repu­blik eindämmen und hielt an der Wieder­ver­ei­ni­gung fest, während Gehlen Nazi-Personal in seine Orga­ni­sa­tion schleuste und sie unter US-amerikanischer Protek­tion zu Vorkämp­fern des Kalten Krieges machte, womit die deut­sche Teilung besie­gelt war. Was in diesem Film noch einmal schmerz­haft klar wird: Wider­ständler wie John (und Aufklärer wie Fritz Bauer) waren in diesem unglei­chen Kampf uner­wünschte Fremd­körper und poten­zi­elle Verräter.

Mehr als rhei­ni­scher Klüngel: rechte Seil­schaften in der frühen BRD

Dass der Kontrast zwischen dem (naiven) Gutmen­schen John und dem (brutal effi­zi­enten) Fins­ter­ling Gehlen in Wahr­heit nicht so stark war, wird in der Serie eher atmo­sphä­risch deut­lich; histo­risch belegt ist, dass auch das BfV von ehema­ligen Nazis durch­setzt war. Gestapo und furcht­bare Beamte konnten also nicht nur in „Pullach“ ihr Unwesen treiben, wo sich der BND eingei­gelt hatte und die Rolle eines ‚tiefen Staates‘ bean­spruchte – in stetiger Konkur­renz zum Inlands­ge­heim­dienst, der dem Namen nach die Verfas­sung vor Radi­kalen schützte. Beide Dienste waren realiter Instru­mente der ideo­lo­gi­schen Aufrüs­tung gegen den Bolsche­wismus und Vektoren der Wieder­be­waff­nung. Die Unter­grund­armee, deren Aufbau in der Serie unter dem Deck­namen „Scipio“ verfolgt wird, ist ein fiktiver Operations-Name realer para­mi­li­tä­ri­scher Stay-behind–Orga­ni­sa­tionen, die den 1945 verlo­renen Kampf an der Ostfront gege­be­nen­falls wieder­auf­nehmen sollten.

Die Aufnahme der BRD in die NATO und der Aufbau der Bundes­wehr lenkte solche Akti­vi­täten in legale Kanäle. Damit hatte Otto John seinen Kampf um ein entna­zi­fi­ziertes, demi­li­ta­ri­siertes und wieder­ver­eintes Deutsch­land verloren, das er als den Auftrag des 2o. Juli 1944 ansah. John verstand sich nicht nur als Motor der an Haupt und Glie­dern geschei­terten Entna­zi­fi­zie­rung. Mit Hans Globke und Theodor Ober­länder blieben wich­tige NS-Funktionäre im engen Umfeld von Bundes­kanzler Konrad Adenauer tätig; die Aufrüs­tung beider deut­scher Staaten in ihren „Vertei­di­gungs­bünd­nissen“ ging rasch voran.

In einer drama­ti­schen Über­sprungre­ak­tion, die im letzten Teil der Serie nur ange­deutet wird, setzte John sich im November 1954 nach Ost-Berlin ab; bis heute ist unge­klärt, ob er frei­willig gegangen oder, wie er selbst behauptet, Opfer einer Entfüh­rung war. Sich im zweiten deut­schen Staat für die Wieder­ver­ei­ni­gung stark zu machen, machte ihn zum nütz­li­chen Diener der SED, die unter dem Deck­mantel des Anti­fa­schismus und Anti­im­pe­ria­lismus ihren eigenen Kampf gegen die West­ori­en­tie­rung führte (und ebenso selbst­ver­ständ­lich Ex-Nazis beschäf­tigte und Jüdinnen und Juden diskri­mi­nierte). Im Westen wurde diese Eska­pade nicht verstanden; John wurde – nach seiner frei­wil­ligen Rück­kehr nach West-Berlin – von eins­tigen NS-Richtern wegen Landes­verrat verur­teilt und einge­sperrt. Rein­hard Gehlen soll den Sturz seines Rivalen mit den sardo­ni­schen Worten „Einmal Verräter – immer Verräter“ kommen­tiert haben – will sagen: Wer ein Attentat auf Adolf Hitler geplant hatte, machte sich auch mit kommu­nis­ti­schen Erzfeinden gemein.

Zeit­ge­schichte im Format der Familientragödie

Zeit­ge­schichte im Fern­sehen ist stets eine eigen­tüm­liche Veran­stal­tung. Die trockene Doku­men­ta­tion einer Geheim­diens­t­ri­va­lität würde kaum Zuschauer:innen anziehen, aber ihre Projek­tion in ein Fami­li­en­drama lenkt von der histo­ri­schen Komple­xität ab. Viele Doku-Fiktionen sind eine Montage aus Spiel­film­hand­lung, Zeitzeugen- und Experten-Statements sowie Archiv­ma­te­rial. Die Serie „Bonn“ verzich­tete auf diese Einbet­tung und näherte sich damit „Babylon Berlin“, dem unter­dessen auch welt­weit attrak­tiven Format, bei dem histo­ri­sche Prozesse höchs­tens noch atmo­sphä­risch vermit­telt und in einen Gene­ral­tenor von Angst, Gefahr und Verschwö­rung einge­taucht sind. Das Seri­en­format verstärkt die Brüche und Anachro­nismen: So in der Spiel­hand­lung, die bei „Bonn“ krimi­na­lis­tisch zuge­spitzt ist (der Ausgang der Geschichte, der zeit­ge­schicht­lich doch voll­kommen klar ist, bleibt im Film „span­nend“), oder bei den Akteuren (die „Guten“, die „Bösen“ und die „Undurch­sich­tigen“), die Sätze ausspre­chen, die zum Zeit­punkt der frühen 1950er Jahre noch unsagbar waren, wie „Ich will keine Gebär­ma­schine sein“. So arti­ku­liert sich die Zentral­figur der „Bonn“-Serie, eine Proto-Feministin, deren tragi­sche Erfah­rungen durch ein Beziehungs-Happyend gemil­dert werden – kaum ein gelun­gener drama­tur­gi­scher Kniff, um eine von Männern geprägte Nach­kriegs­zeit aus Frau­en­sicht zu rekapitulieren.

Das Seri­en­format kann die Bedenken noch verstärken, die schon gegen das „Histo­tain­ment“ älteren Stils, beson­ders im Blick auf Guido Knopps „ZDF-History“ und seine Aufbe­rei­tungen der NS-Geschichte, vorge­bracht worden sind und schon ganze Histo­ri­ker­ta­gungen beschäf­tigt haben. Einer­seits wird histo­ri­sche Wirk­lich­keit stark stili­siert, perso­na­li­siert und zum Teil bana­li­siert bzw. über­dra­ma­ti­siert, ande­rer­seits werden Stoffe einem Publikum nahe­ge­bracht, das man für eher geschichts­fern und bildungs­avers einstuft und das mit bilder- und ereig­nis­armen zeit­ge­schicht­li­chen Darstel­lungen angeb­lich nichts anfangen kann.

Geschichts­klit­te­rung

Aber recht­fer­tigt der mehr oder weniger große Lern­ef­fekt Geschichts­klit­te­rungen? Diese Ambi­va­lenz zeigte sich deut­lich in den gemischten Kritiken der „Bonn“-Serie. NDR Kultur meldete begeis­tert, die Serie führe „gera­de­wegs in die Abgründe der Vorzei­ge­fa­mi­lien, Wohl­stands­fas­saden und braunen Seil­schaften jener Jahre des Netz­wer­kens der Altfa­schisten, das Waschen der Hände in Unschuld und das gegen­sei­tige Ausstellen von Persil­scheinen: Selten ist es fiktional so auf den Punkt gebracht worden wie in diesem Hybrid aus Old-Style und High-End-Serie.“ Ähnlich die Berliner Zeitung: „Die Verbin­dung von Spionage-Thriller und Fami­li­en­drama ist auf elegante Weise gelungen und bleibt so span­nend wie abwechs­lungs­reich. ‚Bonn‘ erzählt viel über das Funda­ment, auf dem die Bundes­re­pu­blik in jenen Jahren errichtet wurde – und längst nicht alles war damals bekannt­lich ‚wunderbar‘“. Die Süddeut­sche Zeitung brachte hingegen einen Total­ver­riss: „Es ist halt Pech, dass nichts davon stimmt, die Zeit­si­gnale (Rock ‚n‘ Roll, James Bond) so wenig wie die Brunner-Geschichte.“ ‚Geschichte im Fern­sehen‘ bleibt ein Misch­wesen, das weder bei der Histo­ri­ker­zunft noch unter Doku­men­tar­fil­mern beliebt und aner­kannt ist und dessen Wirkung oder pädago­gi­scher Nutzen umstritten sind. Ein guter Test wäre die Auswer­tung der Serie durch einen Leis­tungs­kurs Geschichte, der sich gerade mit der Früh­ge­schichte der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land befasst.

Kritik­würdig ist vor allem, welches Bild Zuschauer:innen vom frühen „Bundesamt für Verfas­sungs­schutz“ mitnehmen dürften. Während der BND und vor allem sein Chef Gehlen ganz und gar dunkel­män­ner­haft erscheint (und das nicht zu Unrecht!), kommt das Amt von Otto John eher gut davon, vor allem dank seines Credos, die (schei­ternde) Entna­zi­fi­zie­rung (und nebenbei die verra­tene Wieder­ver­ei­ni­gung) voran­zu­treiben und die Remi­li­ta­ri­sie­rung Deutsch­lands im Kalten Krieg abzu­wenden. Das klingt in vielen Ohren gut, war aber ganz und gar nicht die dem histo­ri­schen BfV zuge­dachte Aufgabe.

Doch derar­tige Memes erzeugen bei Nach­ge­bo­renen ein freund­li­ches Bild vom Inlands­ge­heim­dienst, dessen Skan­dal­ge­schichte von Beginn an noto­risch ist und dessen Pres­tige erst in den letzten Jahren wieder gestiegen ist. Denn im „Kampf gegen Rechts“, den das BfV erst in den letzten Jahren ins Zentrum gerückt hat (nachdem ihm mit Hans-Georg Maaßen lange ein Jurist vorge­standen hatte, der heute wegen rechts­ra­di­kaler Verlaut­ba­rungen aus der CDU ausge­schlossen werden soll), wird die demo­kra­tie­po­li­ti­sche Proble­matik dieses im inter­na­tio­nalen Vergleich exzep­tio­nellen Dienstes über­sehen, nämlich die in Teilen konspi­ra­tive Über­prü­fung angeb­lich verfassungs-feindlicher Gesin­nungen im Vorfeld even­tu­eller Straf­taten. Diese Konstruk­tion eines „Gesinnungs-TÜVs“ lässt sich aus der Unsi­cher­heit einer jungen Repu­blik erklären, die mit Unter­stüt­zung aus dem BfV zwei extre­mis­ti­sche Parteien, die neona­zis­ti­sche „Sozia­lis­ti­sche Reichs­partei“ (SRP) 1952 und vier Jahre später die stali­nis­ti­sche KPD verbot. Einer gefes­tigten Demo­kratie steht ein solcher Über­wa­chungs­verein hingegen nicht mehr gut zu Gesicht.

Problem­dienst Verfassungsschutz

Der Verfas­sungs­schutz als selbst­er­nanntes „Früh­warn­system“ hat sich später so untaug­lich erwiesen wie zu Beginn der 1950er Jahre. Er hat auch in anderen Fällen mit seinen V-Leuten die rechts­ra­di­kale Szene eher gestärkt als geschwächt. Der Kampf gegen die radi­kale, auch neona­zis­ti­sche Rechte, sugge­riert die Serie „Bonn“, sei heute wieder so aktuell und dring­lich wie seiner­zeit. Das ist gewiss nicht verkehrt, vor allem was das unheil­volle Wirken des „Natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Unter­grunds“ (NSU) betrifft, der jedoch ohne die tätige Beihilfe von V(erbindungs)-Leuten des BfV so weder entstanden noch am Leben geblieben wäre. Auch der erhoffte Abschre­ckungs­ef­fekt auf eine konser­va­tive Wähler­schaft durch die Einstu­fung der AfD als Verdachts- oder Prüf­fall ist ausge­blieben. Nicht unter­bunden wurde auch die zuneh­mend dich­tere Vernet­zung mit neofa­schis­ti­schen Kreisen, deren sich, wie im Fall der mili­tanten „Reichs­bürger“, besser die poli­ti­sche Polizei annehmen sollte.

Dass das BfV im April 2021 anläss­lich der Aufmär­sche von Coronaleugner:innen den neuen Phäno­me­n­be­reich „Verfas­sungs­schutz­re­le­vante Dele­gi­ti­mie­rung des Staates“ einge­richtet hat, war kein April­scherz. Mit dem tatsäch­li­chen Legitimitäts- und Reprä­sen­ta­ti­ons­ver­lust der parla­men­ta­ri­schen Repu­blik kann keine Geheim­dienst­ab­tei­lung zu Rande kommen; die Bestrei­tung des um sich grei­fenden poli­ti­schen Nihi­lismus ist Sache der poli­ti­schen Parteien und der Bürger­ge­sell­schaft – ein Wahr­heits­mi­nis­te­rium wurde 1945 abge­schafft. Wer die „stän­dige Agita­tion gegen und Verächt­lich­ma­chung von demo­kra­tisch legi­ti­mierten Reprä­sen­tan­tinnen und Reprä­sen­tanten“ als Dele­gi­ti­mie­rung des Staates und somit verfas­sungs­feind­lich einstuft, stellt der Demo­kratie ein Armuts­zeugnis aus: Als wüsste sie sich mit Anti­de­mo­kraten nicht mehr argu­men­tativ auseinanderzusetzen.