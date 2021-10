Biopo­litik lässt sich in einem engen Sinne defi­nieren als die poli­ti­sche Gestal­tung der Frage, welches mensch­liche Leben vom Staat geschützt und welchem der Schutz entzogen wird. Gegen­wärtig befinden sich dies­be­züg­lich vor allem zwei Themen auf der Agenda: Die Rege­lung der Trans­plan­ta­ti­ons­me­dizin und der Umgang mit der Covid 19-Pandemie. Die beiden Themen scheinen weit ausein­ander zu liegen. Aber aus den Erfah­rungen mit der Trans­plan­ta­ti­ons­me­dizin lässt sich etwas für die Analyse der Pandemie-Politik lernen, wenn beide unter dem Blick­winkel der Biopo­litik betrachten werden.

Eine zweck­dien­liche Todesbestimmung

Im September 2021 beschloss mit dem Stän­derat auch die 2. Kammer des Schweizer Parla­ments nach kurzer Diskus­sion eine markante Verschie­bung im Umgang mit ster­benden Personen: Künftig soll bei Ster­benden, für die kein expli­ziter Einspruch nach­weisbar ist, nach Diagnose des irrever­si­blen Funk­ti­ons­aus­falls des gesamten Gehirns sämt­liche Organe zu Trans­plan­ta­ti­ons­zwe­cken entnommen werden können. So genau steht das aller­dings nicht im Geset­zes­text; denn laut Gesetz (auch in seiner bishe­rigen Fassung) sind diese Menschen schon tot – auch wenn sie mit appa­ra­tiver Unter­stüt­zung noch atmen, klei­nere Wunden noch heilen, sie während der Organ­ent­nahme sich womög­lich bewegen, wenn sie jung sind, noch wachsen und puber­täre Verän­de­rungen in ihrem Körper vorgehen. Dass Tote auf Verlet­zungen reagieren und gar puber­tieren können, scheint ein Wider­spruch; aber der ist, so hat die Politik prak­tisch aller Länder sich über­zeugen wollen, nur ein Schein. Denn, siehe die deut­sche Bundes­ärz­te­kammer in ihrer noch heute gültigen Weglei­tung zur Organ­trans­plan­ta­tion: „Mit dem Hirntod ist naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen fest­ge­stellt.“ Wer das merk­würdig findet, wird routi­ne­mässig auf den höheren Rang wissen­schaft­li­cher Erkennt­nisse verwiesen, vor der die Anschauung der Laien und ihre rein emotio­nalen Wider­stände zu schweigen hätten. Hört auf die Vernunft, lautet der Appell, nicht auf euren Bauch.

Vernunft und Wissen­schaft, an die man dabei appel­liert, setzen Zweck­dien­lich­keit an oberste Stelle: Weil es leichter zu recht­fer­tigen scheint, Toten Organe zu entnehmen als Lebenden, und seien sie an der Schwelle des Todes, erklärt man Leben­dige, die für diese Zwecke dien­lich scheinen, zu Toten. Die Geschichte des Hirn­tod­kon­zepts lässt daran keinen Zweifel.

Vom Tod zum Hirntod

Das Hirn­tod­kon­zept entstand vor gut fünfzig Jahren, als zwei medizinisch-technische Entwick­lungen zusam­men­kamen: Erstens ermög­lichte es die Inten­siv­me­dizin, schwer Hirn­ver­letzte, deren Spon­ta­nat­mung ausge­fallen war, über längere Zeit zu stabi­li­sieren; zwei­tens standen opera­tive Tech­niken und medi­ka­men­töse Thera­pien bereit, um zentrale, lebens­wich­tige Organe zu trans­plan­tieren. Das ikoni­sche Ereignis war die erste Herz­trans­plan­ta­tion, durch­ge­führt 1967 von Chris­tiaan Barnard in Südafrika. Für die Trans­plan­ta­tion muss ein Herz aus einem Körper mit aktivem Blut­kreis­lauf entnommen werden – einem Körper also, der nach herkömm­li­cher Vorstel­lung noch lebt. In Japan kam es deswegen nach der ersten Herz­trans­plan­ta­tion zu einem Mord­pro­zess. Die noch junge Erfah­rung auf den Inten­siv­sta­tionen mit Hirn­ver­letzten im tiefen Koma schien einen Weg aus dem Dilemma zu eröffnen: denn bei ihnen fehlten zentrale Lebens­zei­chen wie die spon­tane Bewe­gung oder die Reak­tion auf Umwelt­reize; sie schienen, mit einem engli­schen Ausdruck, „dead to the world“. So defi­nierte ein von der Harvard-Universität 1968 einge­setztes Ad-hoc-Komitee vier Krite­rien für die Inter­pre­ta­tion und Diagnose dieses todes­glei­chen Zustands: (1) keine Rezep­ti­vität und Reak­ti­vität, (2) keine spon­tanen Bewe­gungen und Atmung, (3) keine Reflexe, sowie (4) zur Bestä­ti­gung der fehlenden Hirn­ak­ti­vität ein flaches Elek­tro­en­ze­pha­logramm (EEG). Es zeige sich an den frag­li­chen Fällen die Notwen­dig­keit der Gehirn­tä­tig­keit für das Leben: der irrever­sible Funk­ti­ons­aus­fall des Gehirns bedeute nicht nur das Ende der Erlebnis-, Handlungs- und Kommu­ni­ka­ti­ons­fä­hig­keit, sondern das Ende des Lebens. Das Vorliegen dieser Krite­rien recht­fer­tigte nach Meinung des Komi­tees daher, den Tod fest­zu­stellen. Das würde es ermög­li­chen, die kosten­in­ten­siven Mass­nahmen zur Lebens­er­hal­tung ohne weitere Abwä­gungen zu beenden und auch lebens­wich­tige Organe der Betrof­fenen zur Trans­plan­ta­tion zu entnehmen. Das Komitee dekla­rierte ganz offen, dass seine Über­le­gungen utili­ta­ris­tisch moti­viert waren: Es ging darum, von der Gemein­schaft über­flüs­sige Kosten abzu­wenden und durch die Trans­plan­ta­tionen anderes Leben zu retten. Darüber hinaus nahm es rheto­risch eine entschei­dende Weichen­stel­lung vor, indem es ältere Todes­vor­stel­lungen ange­sichts der Möglich­keiten der modernen Medizin für „obsolet“ erklärte. Dieses Beispiel machte schnell Schule. In der Folge entstand ein Diskurs, in dem regel­mässig Vernunft und Wissen­schaft mit Akzep­tanz des Hirn­tod­kon­zepts gleich­ge­setzt und Wider­spruch dagegen als bloß emotio­nale Reak­tion abge­wertet wurde.

Die Neube­stim­mung des Lebens – trotz wider­sprüch­li­cher Evidenzen

Die medi­zi­ni­sche Erfah­rung der folgenden Jahre förderte jedoch irri­tie­rende Evidenzen zutage. Es zeigte sich, dass als „hirntot“ Diagnos­ti­zierte sich spontan bewegten, bei Opera­tionen zur Organ­ent­nahme auf das Ansetzen des Skal­pells reagierten, und sogar Föten im Körper hirn­toter Pati­en­tinnen heran­wachsen konnten. Derar­tige Vorkomm­nisse wider­spra­chen offen­sicht­lich den Gründen, die das Harvard-Komitee für die Gleich­set­zung von irrever­si­blem, tiefen Koma und Tod vorge­bracht hatte. Nach der tradi­tio­nellen Vorstel­lung von wissen­schaft­li­cher Empirie hätte dies dazu führen müssen, das Konzept zu verwerfen. Aber nichts derglei­chen geschah. Statt­dessen erklärte man die frag­li­chen Erschei­nungen für irrele­vant: Die erwähnten Phäno­mene seien keine Lebens­zei­chen, weil sie ohne Betei­li­gung des Gehirns erfolgten – eine klare petitio principii. Der nie korri­gierte Rück­griff auf diesen Fehl­schluss zeigt: Der „Hirntod“ ist kein wissen­schaft­li­ches diagnos­ti­sches Krite­rium für das, was man bisher unter Tod verstand. Er ist eine neue Defi­ni­tion des Todes.

Diese neue Defi­ni­tion wirkt auch auf das Verständnis zurück, was mensch­li­ches Leben ist. Mit dem Hirn­tod­kon­zept wird das funk­tio­nie­rende Gehirn zu seinem essen­zi­ellen Krite­rium erklärt. Der rest­liche Körper, auch wo er Zeichen inte­grierter orga­ni­scher Tätig­keit aufweist, zählt nicht mehr. Die von Lebens­ge­wohn­heiten, Status, Beruf, emotio­nalen Erfah­rungen, sozialem Umgang und ähnli­chem geprägte Ausbil­dung seiner Struktur gilt als irrele­vant. Sein Charakter als leben­diger Ausdruck und Bild der Person wird igno­riert. Es ist nicht per se abzu­lehnen, dass sich die Wissen­schaft einen neuen Begriff vom Tod oder vom mensch­li­chen Leben macht und diesen in die Gesell­schaft trägt. Wissen­schaft­liche Redlich­keit gebietet es aber, dass die Verschie­bung des Begriffs nicht verschleiert wird, wie durch die Behaup­tung, es gehe hier nur um ein diagnos­ti­sches Krite­rium. Dass Gesell­schaften und Politik diese sophis­ti­sche Wendung mitma­chen, zeigt, wie sehr sie sich auf einen rein prag­ma­ti­schen Umgang mit exis­ten­zi­ellen Fragen einge­lassen haben.

Leitend ist der Gedanke der Nütz­lich­keit, die Wahr­heit ist besten­falls zweit­rangig: Wo der leben­dige mensch­liche Körper nicht mehr etwas leistet, und sei es als Ort der Erfül­lung von Wünschen oder Bedürf­nissen, die einer mit ihm verbun­denen Person ange­rechnet werden, soll er zumin­dest als Ersatz­teil­lager verwertet werden. Das formu­liert die aktu­elle Neufas­sung des Trans­plan­ta­ti­ons­ge­setzes als allge­meinen Anspruch und dekla­riert es damit zum Ausdruck öffent­li­cher Vernunft. Als post­li­be­raler Staat erlaubt die Schweiz den Wider­spruch, der aber damit als uner­wünschte Ausnahme dekla­riert ist. Das Hirn­tod­kon­zept erleich­tert diese Auswei­tung der Ansprüche der Gesell­schaft auf Organe im noch lebenden Körper mit der Sugges­tion, diese Körper seien schon tot.

Biopo­litik um den Preis der Wahrheit

Die Wissen­schaft betei­ligt sich an einer Biopo­litik, die auf maxi­male Verwer­tung des mensch­li­chen Lebens ausge­richtet ist. Der Begriff „Biopo­litik“ wurde ursprüng­lich von Michel Foucault ins Spiel gebracht, um die eigen­tüm­liche Verbin­dung von Lebens­wis­sen­schaft und Politik in modernen Staaten zu bezeichnen: Biopo­litik macht die natür­li­chen Prozesse am mensch­li­chen Leben zum Gegen­stand poli­ti­schen Handelns – von Nahrungs­mit­tel­ge­setzen bis zur Gebur­ten­po­litik und Eugenik. Sie geht mit dem Verspre­chen einher, dass der Staat das Leben der Bevöl­ke­rung schützt, erwei­tert aber auch die Eingriffe des Staates in basale Vorgänge und Hand­lungen. Sie werden abge­stützt durch die Koope­ra­tion von Politik und Natur­wis­sen­schaft. Die Kombi­na­tion von staat­li­cher Fürsorge und wissen­schaft­li­cher Fundie­rung legi­ti­miert diskursiv die Auswei­tung der Macht des Staates bis auf elemen­tare Lebens­vor­gänge. Die Frage, wer in diesem Diskurs welche Möglich­keiten hat, seine Inter­essen vorzu­bringen und durch­zu­setzen, gehört zum kriti­schen Kern des Begriffs Biopolitik.

Philipp Sarasin hat vor einiger Zeit in diesem Magazin vor der unbe­dachten Verwen­dung des Begriffs gewarnt, gerade auch im Zusam­men­hang der COVID-Pandemie. Doch die Fest­le­gung auf das Hirn­tod­kon­zept im Trans­plan­ta­ti­ons­ge­setz, erst recht im Verein mit der Einfüh­rung der Explan­ta­tion aus hirn­toten Körpern als Regel­fall, erfüllt die von ihm selbst ange­führte, engere Defi­ni­tion von Biopo­litik: es geht um eine poli­ti­sche Fest­le­gung, welche mensch­li­chen Körper als leben­dige Menschen zählen dürfen und unter welchen Bedin­gungen leben­dige oder lebens­fä­hige Organe aus Menschen entnommen werden dürfen, um anderen Menschen das Weiter­leben zu ermög­li­chen, kurz: „was leben soll und was sterben kann“ (oder muss).

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Die Rege­lung der Trans­plan­ta­ti­ons­me­dizin nicht einfach als bioethi­sche, sondern als biopo­li­ti­sche Frage anzu­sehen, ermög­licht einen besseren Blick auf das Zusam­men­spiel von Wissen­schaft, Gesell­schaft und Politik in diesem Fall. Denn die besagte poli­ti­sche Fest­le­gung wird im Namen der Wissen­schaft getroffen. Die Beru­fung auf die Wissen­schaft markiert die Gegen­po­si­tion als irra­tional. Sie dient dazu, die inhalt­liche Ausein­an­der­set­zung zu beenden. Sie ist aber irre­füh­rend, ausser Wissen­schaft ist nur der Name für bestimmte Forschungs­in­sti­tu­tionen und ihre Tätig­keiten, egal was diese tun.

Der Fall des Hirn­tods hat damit eine Entwick­lung vorge­zeichnet, die sich im poli­ti­schen Diskurs zur Pandemie wieder­findet. Auch hier geht es um die Frage «was leben soll und was sterben kann», und nicht etwa um den best­mög­li­chen Schutz aller gefähr­deten Gruppen. Auch hier wurden im Namen der Wissen­schaft Mass­nahmen der Diskus­sion entzogen, die einzelne Teile der Bevöl­ke­rung gerade nicht schützen, sondern gefährden: das betrifft in den Lock­downs etwa jene, deren Lohn­ar­beit „system­re­le­vant“, aber schlecht bezahlt ist und den Arbei­tenden kaum Schutz gewährt. Sie mussten einer­seits durchweg zur Arbeit vor Ort erscheinen und sind ande­rer­seits ausser­halb der Arbeits­zeit in beengten Wohnungen zusam­men­ge­drängt. Man setzte sie so einem höheren Anste­ckungs­ri­siko aus, bei gleich­zeitig grös­serer Gefahr schwerer Krank­heits­ver­läufe. Noch mehr galt dies für prekär Beschäf­tigte, Wohnungs­lose und Sans Papiers, denen zudem der Erwerb des Lebens­not­wen­digen erschwert wurde. Ähnliche para­doxe Auswir­kungen hat die Zerti­fi­kats­pflicht, da Geimpfte anste­ckend sein können, aber so behan­delt werden, als wären sie es nicht. Die Corona-Politik in der Schweiz wie in Deutsch­land schützt also Leben und Gemüts­ruhe der «professional-managerial class», die aus komfor­ta­bleren Wohn­ver­hält­nissen zuhause arbeiten kann, und nicht die Schwa­chen in der Gesellschaft.

Jürgen Habermas hat kürz­lich in einer gera­dezu infam vagen Formu­lie­rung insi­nu­iert, man müsse „Corona-Leugner“ sein, um Mass­nahmen wie den Lock­down oder das Corona-Zertifikat als Zugangs­be­din­gung zum gesell­schaft­li­chen Leben als „Auswuchs einer Biopo­litik zu verur­teilen“ –ein starkes Stück vom Erfinder des herr­schafts­freien Diskurses und des Begriffs kommu­ni­ka­tiver Vernunft. Damit diffa­miert er nämlich nicht nur kriti­sche Rück­fragen zu den frag­li­chen Mass­nahmen und ihren poli­ti­schen Hinter­gründen, sondern gleich auch noch das analy­ti­sche Instru­ment, mit dem sich das Zusam­men­spiel von Politik, Wissen­schaft und Gesell­schaft unter dem Aspekt der Macht­ver­hält­nisse und Diskurs­for­ma­tionen analy­sieren lässt. Wo, wie bei der Trans­plan­ta­ti­ons­me­dizin oder einer Pandemie, die Frage „wer leben soll und wer sterben kann“ poli­ti­sches Thema wird, müssen aber gerade die Macht­kon­stel­la­tion des Diskurses, die Rollen von Wissen­schaft und Politik und die Vertei­lung von Nutzen und Schaden in der Gesell­schaft ausge­leuchtet werden, anstatt in wohl­feiler Abstrak­tion darüber hinwegzugleiten.