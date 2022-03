Geschichte der Gegenwart Berliner Anti­se­mi­tis­mus­streit 2.0? Cancel und Context auf Straßen und Plätzen Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 13:12 Share Share Link Embed

Wie oft in Krisen­zeiten blühte in den 1870er Jahren im Deut­schen Kaiser­reich der Juden­hass. Während damals die angeb­lich unlau­teren Geschäfts­prak­tiken und Börsen­spe­ku­la­tionen von Juden für die wirt­schaft­liche Depres­sion verant­wort­lich gemacht wurden, klagt man Juden heute als „globa­lis­ti­sche“ Verschwörer und Antreiber einer Klima- und Impf­dik­tatur an. Im November 1879 unter­stellte der Histo­riker und Reichs­tags­ab­ge­ord­nete Hein­rich von Treit­schke in den konser­va­tiven Preu­ßi­schen Jahr­bü­chern den deut­schen Juden, eine „natio­nale Sonder­exis­tenz“ anzu­streben. Sein Fazit „Die Juden sind unser Unglück!“ ist ein Beweis, wie tief der Anti­se­mi­tismus in den intel­lek­tu­ellen und akade­mi­schen Eliten verbreitet war. Treit­schkes von völkisch-antisemitischen Parteien begierig aufge­grif­fenes und als Motto des natio­nal­so­zia­list­schen Stürmer verwen­dete Verdikt löste eine Debatte aus, die als „Berliner Anti­se­mi­tis­mus­streit“ in die Geschichte einging; nament­lich der renom­mierte Althis­to­riker Theodor Mommsen stellte sich Treit­schke entgegen.

Treit­schke ist erneut Gegen­stand eines Anti­se­mi­tis­mus­streits in Berlin. Im dortigen Rhein­gau­viertel ist eine Straße nach dem borrus­si­schen Reak­tionär benannt, dessen Beiträge zur Geschichts­wis­sen­schaft trotz schnei­dender Kritik immer noch als Klas­siker gewür­digt werden. Auch in Städten wie München wohnt man noch in der Treitschke-Straße, dort haben sich mitt­ler­weile Bürger­initia­tiven für eine Umbe­nen­nung gebildet, und zwar zugunsten des von Treit­schke persön­lich atta­ckierten jüdi­schen Theo­logen Hein­rich Graetz, Verfasser einer mehr­bän­digen „Geschichte der Juden“. Im Stutt­garter Vorort Sillen­buch billigte 2010 der Verwal­tungs­aus­schuss einstimmig die Umwid­mung in Fritz-Bauer-Straße, benannt nach dem in Stutt­gart gebo­renen Gene­ral­staats­an­walt und Ankla­ge­ver­treter im Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965. In Berlin war eine ähnliche Initia­tive 2013 am Wider­stand der Bezirks­ver­wal­tung Steglitz geschei­tert – und am Unwillen der Bewohner und Geschäfts­leute, die mit preu­ßi­schen Profes­soren nicht viel anfangen können, aber Ausweis­pa­piere, Brief­köpfe und Visi­ten­karten nicht ändern wollten.

Der Streit könnte in Berlin jetzt wieder aufflammen und dann auch deut­sche Größen wie Martin Luther und Richard Wagner betreffen. Der Berliner Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­tragte Samuel Salz­born hat den Leip­ziger Poli­to­logen Felix Sass­manns­hausen mit einer Studie beauf­tragt, die im Anschluss an die Debatte um kolo­nia­lis­ti­sche Relikte weitere Straßen und Plätze iden­ti­fi­zieren soll, deren Namen „nach heutigem Demo­kra­tie­ver­ständnis negativ belastet sind und die Beibe­hal­tung nach­haltig dem Ansehen Berlins schaden würde“. Auf der Liste finden sich 290 Namen von Straßen und Plätzen in Berlin (von insge­samt 10 500), über­wie­gend benannt nach Ange­hö­rigen des Hauses Hohen­zol­lern, weiteren Theo­logen (wie der anfäng­liche Anti­semit und spätere Wider­ständler Martin Niem­öller) und Künst­lern wie unter anderen Richard Strauss. Sass­manns­hausen empfiehlt drei Kate­go­rien: sofor­tige Umbe­nen­nung, (digi­tale) Kontex­tua­li­sie­rung, weitere Prüfung.

Daraus ergibt sich ein inter­es­santes Problem der Praxis­re­le­vanz histo­ri­scher Forschung für das Leben. Soll Martin Luther weiterhin als der protes­tan­ti­sche Kirchen­re­former gewür­digt, dürfen Wagner-Opern noch aufge­führt, Verdienste eines Pastor Niem­öller für die Frie­dens­be­we­gung gewür­digt und der Atten­täter des 20. Juli, Schenk Graf von Stauf­fen­berg jähr­lich gefeiert werden, aber keine Straßen nach ihnen benannt bleiben, weil sie unbe­streitbar Juden abwer­tende Äuße­rungen getan haben? Gibt es auch eine Berüh­rungs­schuld bei Konrad Adenauer, dem Vorge­setzten von Hans Globke, der ein maßgeb­li­cher Kommen­tator der Nürn­berger NS-Rassegesetze war? Ist die Umwid­mung einer Straße Vorspiel einer umfas­sen­deren Rela­ti­vie­rung ihrer Werke, also einer Enteh­rung, die nicht mehr zwischen Person und Werk unter­scheidet, sondern die Person fürs Werk nimmt? Sass­manns­hausen empfahl auch die Strei­chung von Straßen, die nach Wagner-Opern (Rienzi, Tann­häuser, Walküre) benannt sind.

Dazu gehen die Meinungen erwar­tungs­gemäß weit ausein­ander. Für den Histo­riker Hubertus Knabe wäre Umbe­nennen ein „tota­li­tärer“ Akt, der ihn an einschlä­gige Dikta­tur­prak­tiken in Deutsch­land erin­nert; Remko Leem­huis hingegen, der Direktor des American Jewish Committee in Berlin sähe darin „eine Möglich­keit, über den Umgang mit der Geschichte neu und auf Höhe der Zeit nach­zu­denken. Das Reflek­tieren über Vergan­genes gibt es seit Menschen­ge­denken und sollte doch gerade in einer libe­ralen Demo­kratie eine Selbst­ver­ständ­lich­keit sein.“ Er schlägt vor, in Zwei­fels­fällen darüber zu streiten, ob die Namens­ta­feln hängen bleiben und einen erläu­ternden Zusatz erhalten, der die jewei­lige anti­se­mi­ti­sche Verstri­ckung hervor­hebt. Man könnte der Straße auch einen zweiten Namen anfügen, der Opfer anti­se­mi­ti­scher Diskri­mi­nie­rung und Gewalt würdigt.

Der unge­wollte Effekt einer unkom­men­tierten Umwid­mung könnte nicht etwa ein größeres Geschichts­be­wusst­sein sein, sondern eher eine damnatio memo­riae unter­stützen, die mit dem symbo­li­schen Akt der Strei­chung unge­wollt einen Schluss­strich unter eine Vergan­gen­heit zieht – die vom Namen her vergehen soll, aber eben nicht dadurch vergeht, dass ihre Akteure in zwei, drei Genera­tionen keiner mehr kennt, wenn sie even­tuell auch in Schul­bü­chern und Biblio­theken zur Vermei­dung unguter Gefühle aussor­tiert worden sind. Passanten würde der histo­ri­sche Juden­hass eines Martin Luther und der Anti­se­mi­tismus eines Richard Wagner mit Zusätzen stets besser gegen­wärtig bleiben, wenn sie die Bibel aufschlagen und „Rhein­gold“ anschauen.

Namens­strei­tig­keiten und Denk­mals­stürze können eine para­doxe Nutz­lo­sig­keit produ­zieren, wenn der interne, vornehm­lich im links-liberalen Milieu ausge­tra­gene Streit, der leicht unver­söhn­liche Züge annimmt, den aktu­ellen Anti­se­mi­tismus (und Rassismus) gar nicht erreicht. Der Berliner Senat bilan­zierte für 2021, dass die Zahl anti­se­mi­ti­scher Vorfälle in Berlin noch einmal deut­lich ange­stiegen ist – mit Körper­ver­let­zungen und Bedro­hungen, Sach­be­schä­di­gungen und Hass­kom­men­taren, zuletzt animiert durch soge­nannte Quer­denker und einen unre­flek­tierten Anti­zio­nismus. In Deutsch­land und Europa greift eine anti­se­mi­ti­sche Deutung der Corona-Pandemie um sich und dekla­rieren Souve­rä­nisten Juden als Treiber des Programms der angeb­li­chen „Umvol­kung“. „Jews will not replace us“ lautet der aus den USA impor­tierte Slogan. In Deutsch­land wurden 2020 rund 2300 anti­jü­di­sche Straf­taten verzeichnet, im folgenden Jahr gab es noch einmal eine Stei­ge­rung um 30 Prozent. Jede Maßnahme gegen heutige aktive Juden­feind­lich­keit hat Prio­rität und eine entschei­dende Frage ist, ob und wie Betrof­fene anti­se­mi­ti­scher Parolen und Hand­lungen durch eines der genannten Stra­ßen­schilder „großer Deut­scher“ beein­träch­tigt werden.

Kommt dabei ein ange­messen kontex­tua­li­sierter Stra­ßen­name ihrem Wunsch nach dem Wach­halten einer verbre­che­ri­schen Vergan­gen­heit nicht eher entgegen? Hubertus Knabe, lang­jäh­riger Leiter der Gedenk­stätte Hohen­schön­hausen, ist im aktu­ellen Zusam­men­hang pole­misch geworden: „Es sagt eine Menge aus über die poli­ti­sche Kultur der Bundes­re­pu­blik, wenn 30 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch massen­haft die Epigonen der kommu­nis­ti­schen Diktatur gewür­digt, die Opfer und der Wider­stand hingegen vergessen werden – und sich niemand daran stört.“ Was also: Soll man die Namen Ernst Thäl­mann und Clara Zetkin abschrauben, die von Martin Luther und Richard Wagner aber nicht? Das wäre zwei­erlei Maß. Es muss wohl beide ertragen, wer die kata­stro­phale Dimen­sion unserer histo­ri­schen Vergan­gen­heit im vollen Umfang gegen­wärtig halten will. Es gibt übri­gens im Berliner Dossier wenigs­tens einen Fall, der doppelt betroffen wäre: Karl Marx. In seiner frühen Schrift „Zur Juden­frage“ schrieb er, selbst jüdi­scher Herkunft, so markante Sätze wie „Welches ist der welt­liche Grund des Juden­tums? Das prak­ti­sche Bedürfnis, der Eigen­nutz. Welches ist der welt­liche Kultus des Juden? Der Scha­cher. Welches ist sein welt­li­cher Gott? Das Geld.“ Sass­manns­hausen hat Marx zu Recht als Zwei­fels­fall dekla­riert, doch in Wien haben 2020 Petenten der Black Lives Matter-Bewegung die unver­züg­liche Umbe­nen­nung des berühmten Karl Marx-Hofes verlangt.

„Canceln“ oder Kontex­tua­li­sieren – in Deutsch­land mit seinen zahl­rei­chen Regime­wech­seln im 19. und 20. Jahr­hun­dert muss dies schließ­lich selbst Gegen­stand histo­ri­scher Refle­xion werden. Exem­pla­risch wird der acht­fache Namens­wechsel ein und derselben Straße im Erfurter Orts­teil Ilvers­ge­hofen binnen eines Jahr­hun­derts genannt: Vor der Einge­mein­dung hieß sie Haupt­straße, von 1912 bis 1933 Post­straße; 1933 bis 1945 wurde sie system­be­dingt nach Horst Wessel, 1950 bis 1961 nach Josef Stalin und 1961 bis 1990 nach Karl Marx benannt, in kurzen Inte­rims hieß sie Straße der Guten Hoff­nung, Weißen­seer Allee und seit 1990 Magde­burger Allee. Anders als in den USA, in Japan und in Teilen Mann­heims, wo Straßen numme­riert oder durch­buch­sta­biert sind und dadurch eine Rich­tungs­ori­en­tie­rung möglich wird, herrscht in den meisten Städten Europas eine dem Orien­tie­rungs­sinn nicht unbe­dingt entge­gen­kom­mende Viel­zahl von Straßen- und Platz­namen vor. Die Haupt­straße war einmal die wich­tigste Straße eines Ortes, nach Bahnhof, Post oder Gewer­be­arten wurden physi­sche Markie­rungen ange­boten, „Weißensee“ und „Magde­burg“ weisen Rich­tungen, die „Krumme Straße“ oder „Schöne Aussicht“ verspre­chen Anschau­lich­keit, die sich nicht immer einstellt.

Die später einset­zende Benen­nung von Straßen und Plätzen nach Personen bildete stabile Dichter-, Künstler-, Musi­ker­viertel und Ingenieurs- und Mana­ger­viertel, während die poli­ti­sche Nomen­klatur variabel blieb und in der NS-Zeit wie in beiden Teilen Deutsch­lands propa­gan­dis­ti­sche Funk­tionen hatte. Was, wie sich jetzt wieder zeigt, zu teil­weise erbit­terten Namens­strei­tig­keiten führt. Im Berliner Stadt­teil Kreuzberg-Friedrichshain, eine Hoch­burg alter­na­tiver Szenen, gilt der Beschluss, mindes­tens die Hälfte der Straßen nach weib­li­chen Personen zu benennen. Der Platz vor dem Jüdi­schen Museum konnte deswegen nur nach Moses Mendels­sohn benannt werden, wenn der Philo­soph gemeinsam mit seiner Ehefrau Fromet geehrt wurde – wohl ein prak­ti­sches Beispiel für Inter­sek­tio­na­lität. Ob solche Band­wurm­namen, extrem im Fall der „Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße“ in Dingol­fing, Anwohner freut, ist eine andere Frage. Der Kampf um nament­liche Würdi­gung (bzw. Enteh­rung) wird dann zum Ärgernis, wenn ihre symbo­li­sche Bedeu­tung die deik­ti­sche Funk­tion von Stra­ßen­namen bei Weitem über­steigt. Im Zeit­alter von Google Maps werden Suchende ohnehin auf die „neutrale“ Geore­fe­ren­zie­rung nach Standort und Post­leit­zahl zurückgreifen.

Fazit: Eine längst sinn­ent­leerte Treit­sch­ke­straße braucht wirk­lich niemand, Verant­wort­liche von Geno­ziden und Kriegs­ver­bre­chen werden zu Recht aus dem Stra­ßen­bild entfernt. Doch Kant, Fichte, Hegel und Marx ob ihrer zeit­be­dingten Vorur­teile (die sie zum Teil selbst zu über­winden beigetragen haben) löschen zu wollen, wäre ahis­to­ri­sche Zensur. Die weiterhin offene Frage ist, ob Umbe­nen­nungen und Denk­mals­stürze einen substan­zi­ellen Beitrag zur Bekämp­fung von Rassismus und Anti­se­mi­tismus leisten können.