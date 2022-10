Am 28. Dezember 2021 feierte der deut­sche Akti­vismus für die Rechte behin­derter Menschen einen großen Erfolg. Das oberste Gericht des Landes gab an diesem Tag einer Verfas­sungs­be­schwerde von neun Menschen mit Behin­de­rungen recht. Der Inklu­si­ons­ak­ti­vist Raul Kraut­hausen, die Rich­terin Nancy Poser und ihre Mitstreiter:innen hatten am 27. Juni 2020 unter anderem deswegen Beschwerde erhoben, weil im Falle einer notwen­digen Prio­ri­sie­rung inten­siv­me­di­zi­ni­scher Ressourcen während der Pandemie eine soge­nannte „Gebrech­lich­keits­skala“ zu Rate gezogen worden wäre. An Corona erkrankte Menschen mit Vorer­kran­kungen oder Behin­de­rungen wären gegen­über anderen Menschen medi­zi­nisch schlechter versorgt worden. Das Karls­ruher Gericht erkannte hierin eine Verlet­zung des grund­ge­setz­lich garan­tierten Benach­tei­li­gungs­ver­bots behin­derter Menschen und verpflich­tete die Bundes­re­gie­rung unver­züg­lich per Gesetz nachzubessern.

Nancy Poser @nancy_poser Dez. 2022 Danke! Als Mensch mit Behin­de­rung u Juristin bin ich heute erleich­tert. GG gilt auch in einer Krisen­si­tua­tion. Das BVerfG hat das klar­ge­stellt. Der Gesetz­geber muss MmB schützen. Hat er bisher nicht getan u. uns dadurch in unseren Grund­rechten verletzt https://bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2021/12/rs20211216_1bvr154120.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Die ‚Triage‘-Regelung zu Beginn der Coro­na­pan­demie war die vorerst letzte Episode einer langen Reihe an Fällen, bei denen behin­derten Menschen eine eigent­lich verbriefte Gleich­stel­lung vorent­halten wurde. Gerade, wenn es hart auf hart kommt, wenn es um Fragen grund­le­gender archi­tek­to­ni­scher Barrie­re­frei­heit oder um eine inklu­sive Umge­stal­tung des Schul­sys­tems geht, können Menschen mit Behin­de­rungen kaum auf Politiker:innen vertrauen, sondern müssen ihre Rechte vor Gericht oder in der Öffent­lich­keit selbst einklagen. Die Covid-19-Pandemie ließ eine neue Facette des mühsamen Kampfes für Gleich­stel­lung hervor­treten: der mangelnde Einbezug von Selbst­ver­tre­tungen behin­derter Menschen in gesetz­ge­be­ri­sche Prozesse. Selbst ein juris­ti­scher Erfolg garan­tiert Menschen mit Behin­de­rungen nicht, dass der Staat ihren recht­li­chen Schutz rasch und einer Extrem­si­tua­tion ange­messen gewähr­leistet. Und dies inmitten des Szena­rios der Pandemie, die eben­falls euge­ni­sche Tendenzen zutage fördert, etwa in all den Diskus­sionen um Triage.

„Niemand darf wegen seiner Behin­de­rung benach­tei­ligt werden“?

Eigent­lich gehört der Schutz von Menschen mit Behin­de­rung zum Selbst­ver­ständnis des vereinten Deutsch­lands und ist seit Beginn der 1990er Jahre grund­recht­lich veran­kert. Mit der 1990 recht­lich als Beitritt der DDR zum Geltungs­be­reich des Grund­ge­setzes voll­zo­genen „Wieder­ver­ei­ni­gung“ umging die Bundes­re­pu­blik zu dieser Zeit die grund­sätz­liche Revi­sion ihrer Verfas­sung. Bundestag und Bundesrat beriefen aber eine Kommis­sion ein, die den Bedarf an Aktua­li­sie­rungen und Verän­de­rungen an dem 1949 geschrie­benen Doku­ment bestimmen sollte. Initia­tiven von Menschen mit Behin­de­rungen nutzten diese Chance und forderten die Aufnahme der Kate­gorie „Behin­de­rung“ in Artikel 3, der den Schutz vor Rassismus sowie unter anderem vor geschlechts- oder reli­gi­ons­ba­sierter Benach­tei­li­gung regelt. DieChancen für diesen Vorschlag waren aller­dings schlecht. In der Verfas­sungs­kom­mis­sion stimmte zwar eine einfache Mehr­heit für den Vorschlag, die für eine Aufnah­me­emp­feh­lung an die Parla­mente nötige Zwei­drit­tel­mehr­heit wurde aber verfehlt. Außerdem stand die konser­va­tive Kohl-Regierung der Auswei­tung des Gleich­be­hand­lungs­pa­ra­gra­phens äußerst skep­tisch gegen­über. Über­ra­schend lenkte dann der Kanzler persön­lich – wohl auch ange­sichts sinkender Umfra­ge­werte im Wahl­kampf­sommer 1994 – bei einem Treffen mit dem Sozi­al­ver­band VdK ein. Seit 15. November 1994 findet sich im Grund­ge­setz in Artikel 3, Absatz 3 der zweite Satz: „Niemand darf wegen seiner Behin­de­rung benach­tei­ligt werden.“

Was ist Diskriminierung?

Dass ein Diskri­mi­nie­rungs­verbot aber keines­wegs Schlech­ter­stel­lungen verhin­derte, wurde in den 1990er Jahren schnell deut­lich. Nach der Grund­ge­setz­re­vi­sion blieb etwa die Archi­tektur der meisten Neubauten voller Barrieren und Arbeitgeber:innen sortierten weiterhin Bewer­bungen behin­derter Menschen unge­sehen aus. Auch vor Gericht wurde klar, dass Verfas­sungs­pa­ra­grafen keine inte­gra­tive Gesell­schaft garan­tierten. Im Herbst 1997 wies das Verfas­sungs­ge­richt die Beschwerde einer 13-Jährigen ab, die gegen ihren und den Willen ihrer Eltern in eine Sonder­schule über­wiesen worden war. Es bestand zwischen Gericht und Beschwerdeführer:innen kein Konsens darüber, ob der (verord­nete) Besuch einer Sonder­schule diskri­mi­nie­rend war. Die Richter:innen stellten sich auf den Stand­punkt, dass eine Sonder­be­schu­lung per se keine Benach­tei­li­gung darstellte, da diese Schul­form ja auf die pass­ge­naue Förde­rung behin­derter Heran­wach­sender ausge­richtet war. Sie igno­rierten den berech­tigten Einwand vonseiten der Schü­lerin und ihrer Ange­hö­rigen, dass ein Sonder­schul­be­such sehr wohl stig­ma­ti­sie­rend wirken konnte und ein entspre­chendes Zeugnis einen gravie­renden Nach­teil für die weitere Berufs­kar­riere bedeutete.

Das Verbot von Benach­tei­li­gung warf die Frage auf, wie sich Diskri­mi­nie­rung im Alltag behin­derter Menschen zeigte. Gemeinsam mit der Spen­den­lot­terie Aktion Sorgen­kind, die ihren paternalistisch-mitleidzentrierten Namen 2000 in Aktion Mensch änderte, star­teten 1997 mehr als achtzig Inter­es­sen­ver­tre­tungen von und für behin­derte Menschen die Aufklä­rungs­kam­pagne „Aktion Grund­ge­setz“, die Bundes­prä­si­dent Roman Herzog am dritten Jahrestag der Verfas­sungs­än­de­rung eröff­nete. In den späten 1990er Jahren und frühen 2000er Jahren verteilten die Teilnehmer:innen der „Aktion Grund­ge­setz“ Werbe­ma­te­ria­lien mit Hinweisen auf bestehende Benach­tei­li­gungen, schrieben Bücher über nicht­be­ho­bene Miss­stände, beklebten Trep­pen­stufen sowie andere Barrieren mit subver­siven Sprü­chen und demons­trierten zu Zehn­tau­senden dafür, der recht­li­chen eine lebens­welt­liche Gleich­stel­lung behin­derter Menschen folgen zu lassen.

In Bezug auf weitere Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­ge­setze war die Kampagne erfolg­reich. Seit 2006 verbietet das Allge­meine Gleich­be­hand­lungs­ge­setz eine Benach­tei­li­gung aufgrund von Behin­de­rung im Bildungs­be­reich, am Arbeits­platz und beim Zugang zu Dienst­leis­tungen. Auf globaler Ebene feierten die inter­na­tio­nalen Behin­der­ten­be­we­gungen im selben Jahr einen recht­li­chen Durch­bruch, mit den nach langen Bera­tungen verab­schie­deten UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Dieser haben sich mitt­ler­weile 185 der 193 UNO-Mitglieder zumin­dest per Rati­fi­ka­tion ange­schlossen. Sie haben sich unter anderem zur inklu­siven Bildung, zu flächen­de­ckender Barrie­re­frei­heit und selbst­be­stimmte Leben bekannt. Die UN-BRK präzi­siert, anders als vorhe­rige bundes­deut­sche Gleich­be­hand­lungs­ge­setze, die Bereiche, in denen Diskri­mi­nie­rung vorliegt und beschreibt konkrete staat­li­chen Maßnahmen, mit denen diese abge­baut werden soll. Erneut zögerte die Bundes­re­gie­rung mit der Umset­zung dieser Richt­li­nien, die einen massiven Umbau des segre­gierten Bildungs- und Sozi­al­sys­tems bedeutet hätte. Das 2016 zur Imple­men­tie­rung der Konven­tion verab­schie­dete Bundes­teil­ha­be­ge­setz ist halb­herzig oder über­bü­ro­kra­tisch. Die UN-BRK reihen sich trotz ihres konkreten Forde­rungs­ka­ta­loges und ihres globalen Anspruchs in die ambi­va­lente Wirkungs­ge­schichte vorhe­riger bundes­deut­scher Gesetze ein.

Inwie­weit die Konven­tionen und Gesetze tatsäch­lich archi­tek­to­ni­sche, beruf­liche und alltäg­liche Ausschlüsse behin­derter Menschen besei­tigten, ist schwer zu bewerten. Zwar lässt sich ein Ausbau barrie­re­armer Infra­struktur (von akus­ti­schen Ampeln bis zu digi­talen Doku­menten) in den vergan­genen drei Jahr­zehnten konsta­tieren. Gleich­wohl ist für denselben Zeit­raum die Diskri­mi­nie­rung behin­derter Menschen in Bewer­bungs­ver­fahren, auf dem Wohnungs­markt oder im Bildungs­sektor wohl dokumentiert.

Unüber­seh­baren Erfolg hatten die Aktivist:innen somit auf norma­tiver Ebene, wo die recht­li­chen Ansprüche seit Mitte der 1990er Jahre deut­lich ausge­weitet wurden. Die Gesetze selbst bauten lebens­welt­liche Benach­tei­li­gungen selten direkt ab, doch sie gaben Bürger:innen weiter­ge­hende Möglich­keiten, Benach­tei­li­gungen anzu­pran­gern und ihren Abbau einzu­klagen. Sie gaben Menschen mit Behin­de­rungen einer­seits eine immer umfas­sen­dere Sprache, mit der struk­tu­relle Faktoren von Ungleich­heit als Menschen­rechts­ver­let­zungen benannt werden können. Ande­rer­seits sind sie eine juris­ti­sche Hand­habe, mit der gegen Diskri­mi­nie­rung vorge­gangen werden kann. Diese Erfolgs­ge­schichte errun­gener Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­normen verdeckt jedoch ein Grund­pro­blem, das im Zuge der Coro­na­pan­demie beson­ders hervor­trat: In der Ausge­stal­tung konkreter Gesetze spielt die Exper­tise von Selbst­ver­tre­tungen behin­derter Menschen nach wie vor kaum eine Rolle..

„Triage“ und mangelnde poli­ti­sche Teilhabe

Je mehr sich das Coro­na­virus Anfang 2020 in Deutsch­land ausbrei­tete, desto stärker gewannen sozi­al­dar­wi­nis­ti­sche Diskurse in der poli­ti­schen Öffent­lich­keit an Fahrt. Zunächst wurde beson­ders von den „vulnerablen Gruppen“, wie man betagte, chro­nisch kranke und behin­derte Menschen rasch umschrieb, erwartet, sich zu isolieren und eine Schutz­maske zu tragen. In der Debatte um die Gestal­tung der Inten­siv­ver­sor­gung standen sie hinten an, ange­sichts knapper Ressourcen mahnte etwa der Tübinger Ober­bür­ger­meister Boris Palmer im April 2020: „Wir retten in Deutsch­land mögli­cher­weise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“

Das vermeint­liche „Recht des Stär­keren“ bei der Ressour­cen­ver­tei­lung stellte sich indes nirgends so drin­gend wie bei einer mögli­chen ‚Triage‘. Diese gehört weiterhin zu den Schreck­ge­spens­tern von Covid-19, auch wenn sie derzeit in weiter Ferne scheint. Im Früh­jahr 2020 glaubten auch Mediziner:innen, dass sie in Deutsch­land unmit­telbar bevor­stehen würde. Doch: Nach welchen Krite­rien kann, soll und darfinten­siv­me­di­zi­ni­sche Betreuung verteilt werden? Keine dieser Fragen war gere­gelt. Ärzt:innen und andere Klinik­an­ge­stellte, die diese Entschei­dungen schließ­lich unter Zeit­druck treffen müssen, verlangten verständ­li­cher­weise nach verbind­li­chen Hand­lungs­emp­feh­lungen. Eine Hand­rei­chung erstellte die Deut­sche Inter­dis­zi­pli­näre Verei­ni­gung für Intensiv- und Notfall­me­dizin (DIVI) Ende März des Jahres. Im Zentrum ihrer Empfeh­lungen stand die Clinical Frailty Scale, ein geria­tri­sches Eintei­lungs­system mit neun Unter­ka­te­go­rien, in dem anhand des „Gebrech­lich­keits­grades“ von „Sehr fit“ bis „Terminal erkrankt“ dieje­nigen iden­ti­fi­ziert werden sollen, bei denen ein „Behand­lungs­er­folg“ wahr­schein­lich ausbleiben würde.

Rasch inter­ve­nierten Inter­es­sen­ver­tre­tungen von Menschen mit Behin­de­rung gegen die Kopp­lung von körper­li­cher Abwei­chung, Pfle­ge­be­darf und einem nach­ran­gigen Zugang zu lebens­er­hal­tenden Maßnahmen. Sie erkannten in der Heran­zie­hung von Kate­go­rien wie „Gebrech­lich­keit“ zur Vertei­lung medi­zi­ni­scher Ressourcen ein Fort­wirken euge­ni­scher Denk­tra­di­tionen. Dass Menschen mit Behin­de­rungen weit über das Ende des Natio­nal­so­zia­lismus hinaus als Belas­tung für den Sozi­al­staat und das Gesund­heits­system begriffen wurden, stellte zuletzt die Histo­ri­kerin Dagmar Herzog in ihrem Buch Unlear­ning Euge­nics heraus. Der Aufschrei der Selbst­ver­tre­tungen sorgte im Früh­jahr 2020 zwar dafür, dass die DIVI ihre Empfeh­lungen über­ar­bei­tete und sich von einer Schlech­ter­stel­lung behin­derter Menschen distan­zierte, aller­dings ohne die „Gebrech­lich­keits­skala“ aufzu­geben. Eine Geset­zes­in­itia­tive der dama­ligen Bundes­re­gie­rung, Menschen mit Behin­de­rungen vor einer Diskri­mi­nie­rung in der Inten­siv­me­dizin zu schützen, blieb hingegen aus. Es war wiederum an einzelnen behin­derten Menschen selbst, mit ihrer Verfas­sungs­be­schwerde vom Juni 2020 ihre Rechte einzu­klagen. Zwar konnten Aktivist:innen über öffent­liche Kampa­gnen neue gesetz­liche Vorschriften erringen und Konven­tionen auf den Weg bringen, auf die sich diskri­mi­nierte Menschen mit Behin­de­rungen vor Gericht beziehen können. Doch aufgrund der fehlenden Einbe­zie­hung von Selbst­ver­tre­tungen bei der Erstel­lung von Geset­zes­ent­würfen gibt es keine Garantie, und dies kann in Extrem­si­tua­tionen wie der Covid-19-Pandemie fatal sein.

Fehlende Awareness

Denn das ‚Triage‘-Urteil vom Dezember 2021 war keine, mit einer poli­ti­schen Vokabel der letzten Monate gespro­chen, Zeiten­wende. Die neue Bundes­re­gie­rung und die zustän­digen Justiz- und Gesund­heits­mi­nister begrüßten das Verfas­sungs­ge­richts­ur­teil zwar in den sozialen Medien.

Prof. Karl Lauter­bach, @Karl_Lauterbach: Ich begrüsse das Urteil des BVG ausdrück­lich. Menschen mit Behin­de­rung bedürfen mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat. Erst Recht im Falle einer Triage. Jetzt aber heisst es, Triage durch wirk­same Schutz­mass­nahmen und Impfungen zu verhindern

Marco Busch­mann, @MarcoBuschmann: Das erste Ziel muss sein, dass es erst gar nicht zu einer #Triage kommt. Wenn aber doch, dann bedarf es klarer Regeln, die Menschen mit Handi­caps Schutz vor Diskri­mi­nie­rung bieten. Die #BReg wird dazu zügig einen Entwurf vorlegen.

Wirk­lich zügig handelten sie aber nicht. Ein entspre­chender Geset­zes­ent­wurf lag erst im Juni 2022, ein halbes Jahr nach dem Verfas­sungs­ge­richts­ur­teil, und wurde am 13. Oktober in erster Lesung im Bundestag debat­tiert. Ob das entste­hende Gesetz Menschen mit Behin­de­rungen tatsäch­lich vor einer Benach­tei­li­gung schützt, ist mehr als frag­lich. So fordern einige Mediziner:innen bereits, einge­lei­tete Maßnahmen abbre­chen zu können, um die Ressourcen für Patient:innen mit augen­schein­lich besseren Über­le­bens­pro­gnosen zur Verfü­gung zu stellen. Zwar wird diese „Ex-Post-Triage“ im bestehenden Entwurf wie eine Diskri­mi­nie­rung auf Grund­lage von Behin­de­rung oder anderer Iden­ti­täts­merk­male ausdrück­lich verboten werden. Über die Zutei­lung von über­le­bens­not­wen­digen Ressourcen sollen weiterhin medi­zi­ni­sche Krite­rien entscheiden. Die von Vertreter:innen von Menschen mit Behin­de­rungen gemachten Alter­na­tiv­vor­schläge zur Orga­ni­sa­tion einer mögli­chen ‚Triage‘, vor allem einer rando­mi­sierten Zutei­lung von Ressourcen unter Patient:innen mit Über­le­bens­chancen nach dem Zufalls­prinzip wurden weder disku­tiert noch übernommen.

Einer der Gründe für den geringen Durch­schlag gesetz­li­cher Maßnahmen für die lebens­welt­liche Gleich­stel­lung, so zeigt es die ‚Triage‘-Kontroverse wie die gesamte deut­sche Behin­der­ten­po­litik seit 1990, ist die mangelnde Teil­habe behin­derter Menschen an gesetz­ge­be­ri­schen Prozessen. Dass bei den jüngsten Ausschuss­be­ra­tungen im Gesund­heits­mi­nis­te­rium über eine geeig­nete Neure­ge­lung der ‚Triage‘ Selbst­ver­tre­tungen behin­derter Menschen zunächst fehlten, verwun­dert kaum. Da sie auf den höchsten poli­ti­schen Ebenen viel­fach ausge­schlossen sind, bleibt Menschen mit Behin­de­rungen meist nichts anderes übrig, als gegen Diskri­mi­nie­rungen zu demons­trieren oder vor Gericht zu ziehen. Zwar trieben und treiben Aktivist:innen seit Jahr­zehnten gewis­sen­maßen den Gesetz­geber vor sich her und erwirkten durch ihr Enga­ge­ment immer expli­zi­tere Geset­zes­normen, auf die sie verweisen konnten. Da die Selbst­ver­tre­tungen im legis­la­tiven Prozess jedoch wenig Gehör fanden, blieb der Effekt gesetz­li­cher Rege­lungen oft unzureichend.

Anläss­lich des dies­jäh­rigen 5. Mai, seit 1992 euro­pa­weiter „Protesttag für die Gleich­stel­lung und Anti-Diskriminierung Behin­derter“, blickte die Inter­es­sen­ver­tre­tung Selbst­be­stimmt Leben in Deutsch­land e. V. (ISL) auf drei Jahr­zehnte Akti­vismus zurück. Zum Jubi­läum betonte die Orga­ni­sa­tion ihren Stolz auf erkämpfte Gesetze, bilan­zierte aber auch: „Die schönsten Rege­lungen und Gesetze nützen also nichts, wenn wir deren konkrete Umset­zung nicht einfor­dern und dafür sorgen, dass diese barrie­re­frei und inklusiv erfolgen.“ Dieser Satz trifft die geschicht­liche Wirk­lich­keit Realität der letzten dreißig Jahre und beschreibt das struk­tu­relle Hindernis auf dem Weg zur Gleich­stel­lung. Diese wird nur möglich, wenn Menschen mit Behin­de­rung ihre seit Jahr­zehnten verbrieften Rechte nicht nur seltener rück­wir­kend einklagen müssen, sondern wenn die Bundes­re­gie­rung die Exper­tise von Selbst­ver­tre­tungen bei Geset­zes­in­itia­tiven von vorn­herein einbe­zieht – das wäre tatsäch­liche Inklu­sion und Selbstbestimmung.