Als Fried­rich Dürren­matt 1966 „Die letzte Gene­ral­ver­samm­lung der Eidge­nös­si­schen Anstalt“ malte, hatte er eine Vorah­nung. Die Lage im fest­li­chen Raum ist kata­stro­phal. Zehn Bank­ver­treter haben sich an den Kron­leuch­tern aufge­hängt, die Leiter steht noch an der Wand. Fünf weitere sitzen, mit Pistole an der Schläfe, am Bankett-Tisch. Einer wendet sich ab und vier liegen sturz­be­trunken auf dem Teppich. Das Desaster ist komplett.

Das Gemälde wurde verschie­dent­lich zur Illus­tra­tion des Unter­gangs der Crédit Suisse (CS) verwendet. Das geht aller­dings ebenso an der Botschaft des Bildes vorbei wie die Annahme, Dürren­matt hätte sich hier einfach einen maka­bren Scherz auf den Finanz­platz erlaubt. Die düstere Parabel, die im Prunk des Raumes den Aufstieg und im kollek­tiven Selbst­mord der Bank­lei­tung den Nieder­gang der „Eidge­nös­si­schen Anstalt“ insze­niert, ist zudem anachro­nis­tisch geworden. Die Zeiten, in denen sich – wie anno 1970 im Fall der Bank Brunner in Luzern – ein bank­rotter Finanz­jon­gleur umbringt, woraufhin seine Villa zur Beglei­chung von Schulden verkauft wird, sind seit Jahr­zehnten vorbei. Die letzte Gene­ral­ver­samm­lung der CS ging am 4. April im Zürich Hallen­sta­dion denn auch ganz geordnet über die Bühne.

Näher am aktu­ellen Geschehen ist Dürren­matts Frank der Fünfte, die 1955 urauf­ge­führte „Komödie einer Privat­bank“. Proku­rist Böck­mann bringt das Aus der „Gangs­ter­bank“ auf den Punkt: „Der Staat über­nimmt die Schulden, wir haben unsere Erspar­nisse in Sicher­heit gebracht, und es kommt alles in Ordnung.“ Diese Geschäfts­moral vor Augen, können wir das Ölbild des Drama­ti­kers anders inter­pre­tieren. Es geht Dürren­matt um die schlimmst­mög­liche Wendung einer Geschichte. Damit richtet sich der Blick auf die mit der CS fusio­nierte UBS – und auf den mögli­chen Absturz dieser letzten schwei­ze­ri­schen Grossbank.

Gibt es Anzei­chen dafür, dass es mit der neuge­schaf­fenen „Mons­ter­bank“ die zumin­dest für die Schweiz schlimmst­mög­liche Wendung nehmen könnte? Im Grund­tenor herrscht Entwar­nung vor. Zu Beginn des 21. Jahr­hun­derts betrug die Bilanz­summe der CS und der UBS zusammen noch mehr als das Acht­fache des jähr­li­chen Brut­to­in­land­pro­dukts der Schweiz. Für die mit der CS fusio­nierte UBS liegt diese Kenn­zahl jetzt hingegen unter dem Faktor zwei. Aus verschie­denen Gründen hat nach 2008 eine starke Redi­men­sio­nie­rung statt­ge­funden (teil­weise aller­dings wurden Bank­ak­ti­vi­täten ins Schat­ten­ban­ken­system verla­gert; in dieser Hinsicht ist die Redi­men­sio­nie­rung vorgetäuscht).

Too small to survive?

Opti­misten sehen daher auch künftig die inter­na­tio­nalen Geschäfts­grund­lagen für eine Gross­bank im Klein­staat als intakt an. In einer Welt zuneh­mender Ungleich­heit, in der immer mehr Reiche einen Teil ihres Eigen­tums ausser Land bringen wollen, scheint die Vermö­gens­ver­wal­tung in der Schweiz als sichere Sache – trotz rampo­niertem Bank­ge­heimnis. Das Vertrauen in die Alpen­re­pu­blik ist nach wie vor da, der innere Wert des nation bran­ding keines­wegs aufge­zehrt. Mit dem kultu­rellen Kapital der Swiss­ness lässt sich weiterhin Geld verdienen.

Skep­tiker werden nun hell­hörig, wenn der neue CEO der UBS, Sergio Ermotti, ankün­digt, euro­päi­sche Banken und insbe­son­dere die seine seien too small to survive. Ermotti will in der globalen Liga mitspielen. Er weiss, dass die UBS viel zu gross ist, um schei­tern zu können, er glaubt aber, dass sie immer noch zu klein ist für einen finan­zi­ellen Gross­erfolg. So will er denn Unter­neh­mens­wachstum mit robuster Diver­si­fi­zie­rung in Einklang bringen. Und die UBS betont ihre compli­ance, d.h. sie verspricht, Eigenkapitals-, Liquiditäts- sowie weitere Vorschriften einzuhalten.

Dazu bekannte sich aller­dings auch die CS, und was Eigen­ka­pital und Liqui­dität betraf, so sah es hier in den letzten Jahren besser aus als bei der UBS. Die Too-Big-To-Fail-Gesetz­ge­bung, an welcher Parla­ment, Admi­nis­tra­tion und Regie­rung seit 2008 getüf­telt und gefeilt haben, schien sich hier positiv auszu­wirken. Dass dieses Gesetz im akuten Krisen­fall nicht zur Anwen­dung kam, hing damit zusammen, dass etwas eintrat, was auf dem Gefah­ren­mo­nitor nicht auftauchte: Ein kumu­lativ sich beschleu­ni­gender und sich schliess­lich inner­halb weniger Tage über­dre­hender Vertrau­ens­ver­lust, der im ruinösen Bank-Run endet.

Nach­träg­lich tauchte das Argu­ment vom Vertrau­ens­ver­lust dann doch auf, und zwar in merk­wür­diger Verkeh­rung zur Selbst­ent­las­tung der CS-Verantwortlichen und der Bundes­be­hörden. Im Herbst 2022 hätte – so u.a. CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann – ein austra­li­scher Jour­na­list ein böses Gerücht über die CS gestreut und damit jene Unsi­cher­heit getrig­gert, die sich zu einem regel­rechten Tsunami an Vertrauens- und Einla­gen­entzug ausge­wachsen habe. Jene, welche „wahr spre­chen“, werden nach dieser Logik zu Toten­grä­bern. Deshalb glaubte der damals für die Banken­re­gu­lie­rung zustän­dige Bundesrat Ueli Maurer den vertrau­ens­stif­tenden Schutz­engel markieren zu müssen. Noch im Dezember 2022 erklärte er, es laufe alles busi­ness as usual und man müsse der CS-Crew „jetzt einfach ein Jahr oder zwei in Ruhe lassen“. Vertrauen funk­tio­niert hier im Modus seiner brüchigen Fakti­zität, die Verant­wort­li­chen wollen keinen falschen Verdacht schüren, denn der Hinweis darauf, das Vertrauen sei ange­schlagen, kann selbst­ver­stär­kend zur selfful­fil­ling prophecy werden. Dies erklärt zum ansehn­li­chen Teil die Stur­heit, mit der Bank und Behörden die Möglich­keit eines Groun­dings, die sich in der Rück­schau unver­kennbar abzeich­nete, übersahen.

Vertrauen und Kredit

Ende der 1960er Jahre beklagte sich der Sozio­loge Niklas Luhmann über das spär­liche Schrifttum zum Phänomen des Vertrauens. In seiner Studie Vertrauen. Ein Mecha­nismus der Reduk­tion sozialer Komple­xität (1968) wies er nach, wie in einer zuneh­mend komple­xeren Welt, in der sich soziale Systeme immer weiter ausdif­fe­ren­zieren, der vertrau­ens­ba­sierten Inter­ak­tion die Rolle zukommt, alles so weit zu verein­fa­chen, dass die Gesell­schaft trotz ihrer kontin­genten Entwick­lungs­dy­namik über­sicht­lich und sozial belastbar bleibe. Der Histo­riker Rein­hart Koselleck kehrte diese These Mitte der 1970er Jahre um und konsta­tierte eine Dauer­krise, die Folge der zuneh­menden Kluft zwischen Erfah­rungs­räumen und Erwar­tungs­ho­ri­zonten ist, die wiederum das Vertrauen in den Fort­be­stand dessen, was ist, zuneh­mend unterhöhlt.

Solche theo­re­ti­schen Entwürfe wurden schon in den 1970er Jahren auf Unter­su­chungen zu modernen Gross­un­ter­nehmen ange­wendet. Banken sind Entschei­dungs­ma­schinen, die zwischen Gläu­bi­gern und Schuld­nern vermit­teln. Die soge­nannte Fris­ten­trans­for­ma­tion, das heisst die Umla­ge­rung kurz- oder mittel­fris­tiger Einlagen in lang­fris­tige Verbind­lich­keiten, bedeu­tete ein Geschäfts­ri­siko, das mit einer umsich­tigen Risi­ko­di­ver­si­fi­zie­rung kontrol­lierbar gemacht werden soll. Für den modernen Kapi­ta­lismus zentral ist zudem die Fähig­keit von Banken, Geld ex nihilo zu schöpfen Mit dieser Kapa­zität zur Kredit­ver­gabe verfügen sie über einen finan­zi­ellen Hebel, mit dem sie gleichsam über sich selbst hinaus­wachsen können. Wenn alles wie vorge­sehen läuft, winken satte Renditen.

Mit dieser gewinn­stei­gernden finan­zi­ellen Hebel­technik steigt zugleich das Kredit­ri­siko und damit die Gefahr, Verluste einzu­fahren oder gar Konkurs zu gehen. Banken sind darauf beson­ders anfällig, weil Vertrauen der Grund­stoff ihres Kern­ge­schäfts, eben der Kredi­ter­tei­lung, darstellt. Sie handeln mit Zahlungs­ver­spre­chen. Vertrauen redu­ziert die schwer durch­schau­bare Komple­xität des Kredit­sys­tems auf den einfa­chen Glauben, dass jedes dieser Verspre­chen schliess­lich einge­löst werden wird. Banken kommer­zia­li­sieren Vertrauen, indem sie ihr nicht selten seit mehr als hundert Jahren erwor­benes Vertrau­ens­ka­pital als «tradi­tio­nelle Bank» in die Zukunft proji­zieren: Ihre Kredi­bi­lität beruht auf Erwar­tungs­sta­bi­lität. Das ändert jedoch nichts daran, dass sie den Kontin­genz­zu­mu­tungen moderner Gesell­schaften ausge­setzt bleiben.

Too big to jail

Martin Wolf, Chef-Kommentator der Finan­cial Times, fasste diese prekäre Diagnose unlängst prägnant zusammen: „Banken sind so gebaut, dass sie schei­tern“. Sie seien Schön­wet­ter­kon­struk­tionen und könnten nicht über­leben, „wenn es wirk­lich schlimm wird“. Es verwun­dert daher nicht, dass die Banken­ge­schichte eine Geschichte von Bank-Runs und entspre­chend reich an Dramen und Zusam­men­brü­chen ist. Doch weil Banken für die Repro­duk­tion sozialer Eliten eine unver­zicht­bare Rolle spielen, kam schon in den Jahren um 1800 die Idee einer Zentral­bank als eines Lender of last resort (Kredit­geber in letzter Instanz) auf. Und als im 20. Jahr­hun­dert klar wurde, wie wichtig die grossen Banken für die Geld­ver­sor­gung und die Zahlungs­in­fra­struktur der modernen Volks­wirt­schaften geworden waren, wurden auch in der Schweiz während der Welt­wirt­schafts­krise der 1930er strau­chelnde Banken auf Kosten des Bundes gerettet – aller­dings nur grosse und keines­wegs alle.

Seit dieser Zeit begann sich auch inter­na­tional das unaus­ge­spro­chene Verspre­chen einer impli­ziten Staats­ga­rantie zu verfes­tigen, was umge­hend und welt­weit den soge­nannten moral hazard förderte. Damit bezeichnet man einen Fehl­an­reiz, der Wirt­schafts­sub­jekt dazu moti­viert, leicht­sinnig und verant­wor­tungslos Risiken auf sich zu nehmen, weil sie damit rechnen können, dass Profite privat bleiben, während Verluste verstaat­licht werden. Auf den Teppiche­tagen der als Akti­en­ge­sell­schaften konstru­ierten Gross­banken fühlte man sich fortan auch deshalb eini­ger­massen sicher (und wichtig), weil man „system­re­le­vant“ war.

Die Erzäh­lung, früher hätten alle Unter­nehmer noch skin in the game gehabt, während heute Gier und Verant­wor­tungs­lo­sig­keit domi­nierten, stimmt indessen nicht. Schon Anfang des 18. Jahr­hun­derts war die etablierte Praxis, Konkur­siten für die Verluste haftbar zu machen und in ein Schuld­ge­fängnis zu stecken, zurück­ge­drängt worden. Während bank­rott­ge­hende arme Schlu­cker in vielen Ländern Europas noch immer einge­sperrt wurden, genossen vermö­gende Banker und einfluss­reiche Geld­ma­gier, die finan­zi­elle Karten­häuser bauten, weit­ge­hende Straf­frei­heit. Krisen wurden fortan als Effekt eines anonymen Markt­ge­sche­hens, als unver­schul­detes Unglück oder – in der Schweiz bis heute beson­ders beliebt – als Natur­er­eignis darge­stellt.

Diese Kultur der Straf­lo­sig­keit förderte, so die empi­risch gut fundierte These, die rasche Entfal­tung des Kapi­ta­lismus. Zum too big to fail gesellte sich das too big to jail. Nach einer mit dem New Deal in den USA Mitte der 1930er Jahre einset­zenden Phase, in der betrü­ge­ri­sche Finan­ciers wiederum häufiger hinter Gitter kamen, hat sich seit den 1980er Jahren erneut die Meinung durch­ge­setzt, dass Anleger selbst aufpassen müssen, wem sie ihr kost­bares Geld anver­trauen. Die Entkop­pe­lung des Risikos von der Haftung wurde zur Regel. Zum Wissen, dass im Ernst­fall der Steu­er­zahler einspringen werde, kam die Einsicht, dass gerade umtrie­bige Banker für die Wiedering­ang­set­zung der ganzen Finanz­ma­schi­nerie und somit auch für die Wieder­her­stel­lung des Vertrauens zu wichtig sind, als dass man sie in einem Gefängnis schmoren lassen könne. Gross­be­trüger wie Bernie Madoff und einige weitere müssen sich zwar weiterhin vor Gericht verant­worten, doch der Haupt­harst jener, die anfangs des 21. Jahr­hun­dert das Subprime-Desaster und damit 2007/08 eine globale Finanz­markt­krise ange­richtet hatten, wurde nie ange­klagt. Sie hatten zwar seriell treu­her­zige Kunden herein­ge­legt, im vollen Wissen darum, dass sie ihnen Schrott­pa­piere andrehten. Doch was sie taten, war, tech­nisch gesehen, legal.

Der „Kasi­no­ka­pi­ta­lismus“ als Pulverfabrik

1986 veröf­fent­lichte Susan Strange ein Buch zum „Kasi­no­ka­pi­ta­lismus“ und warnte vor der unre­gu­lierten Entfes­se­lung eines digi­ta­li­sierten Finanz­markt­ka­pi­ta­lismus. Die Politik schlug diese Warnungen in den Wind. Mit der fort­schrei­tenden Finan­zia­li­sie­rung explo­dierte das Geschäft mit „struk­tu­rierten Produkten“ gera­dezu. Der US-amerikanische Investor und Milli­ardär Warren Buffet erklärte schon 2003, er betrachte diese Deri­vate als „Zeit­bomben, sowohl für die Parteien, die mit ihnen handeln, als auch für das Wirt­schafts­system“. Es handle sich, so präzi­sierte er später, um „finan­zi­elle Massen­ver­nich­tungs­waffen“ und in ihrer Gesamt­wir­kung um eine „Welt­un­ter­gangs­ma­schine“.

Zur Krisen­an­fäl­lig­keit des Finanz­sys­tems trug auch die Share­holder value-Ideo­logie bei, die eine Reduk­tion des Eigen­ka­pi­tals von Bank­un­ter­nehmen legi­ti­mierte, so dass sie gleichsam von innen her ausge­höhlt werden konnten. Mittels Lobbyings versuchte die Finanz­branche poli­ti­sche Eingriffe zu mini­mieren. Gleich­zeitig expan­dierte das Schat­ten­ban­ken­system, das mass­geb­lich verant­wort­lich war für die Finanz­markt­krise von 2008, in den vergan­genen 15 Jahren weiter. Zu diesem shadow banking, das von der staat­li­chen Banken­re­gu­lie­rung nicht betroffen ist, gehören nicht nur Hedge­fonds wie Black­Rock und Privat­märkte, sondern auch Toch­ter­ge­sell­schaften von Banken, welche der inter­na­tio­nalen Steu­er­op­ti­mie­rung von Konzernen dienen und die Risi­ko­struk­turen verschleiern. Dass ein solches System über­haupt noch funk­tio­nieren kann, setzt das Explizit-Werden der Staats­ga­rantie voraus, nach dem Motto „Wenn es brennt, springt die öffent­liche Hand ein“ – und dies immer häufiger mit Notrecht. Mervyn Allister King, von 2003 bis 2013 Governor der Bank of England, vermerkte tref­fend: „Die Banken leben global, sterben jedoch national“.

Die global operie­renden Banken gaben aber auch danach den Takt an. Joseph Stig­litz kriti­sierte, dass sich der Habitus des Invest­ment­ban­kers ins ganze Banken­wesen hineinfrass. Die exor­bi­tanten, von geschäft­li­chen Erfolgs­kri­te­rien entkop­pelten Saläre und Boni im oberen und Spit­zen­ma­nage­ment stellten eine struk­tu­relle Korrup­tion des Bank­ge­schäfts dar. Aus wissens­his­to­ri­scher Perspek­tive beson­ders alar­mie­rend ist zudem die Erkenntnis, dass ein hoch­gradig verschach­teltes, über enorme Hebel­wir­kungen (Lever­aging, Leverage-Effekt) funk­tio­nie­rendes Finanz­system seine eigenen Infor­ma­ti­ons­grund­lagen unter­mi­niert. Selbst die avan­cierten Finanz­ma­the­ma­tiker, welche dauernd neue Rendi­te­op­ti­mie­rungs­pro­dukte aushe­cken, können nicht mehr erklären, wie diese Dinge in concreto funk­tio­nieren. Das Wissen über das Finanz­system insge­samt erodiert und als dieses 2008 nahe an einer Kern­schmelze vorbei­schrammte, verwan­delte es sich gleichsam über Nacht in eine Blackbox, in der auch die Experten im Dunkeln tappten. Das komple­xi­täts­re­du­zie­rende Vertrauen wurde durch die Implo­sion des Wissens und den Kollaps der Kredit­be­zie­hungen pulve­ri­siert. Auch bei der aktu­ellen UBS-CS-Fusion ersetzten die Rettungs­ak­teure in vielen Berei­chen Wissen durch Vermu­tungen – was den Bund und die Natio­nal­bank zwang, die neue Gross­bank mit einem Rettungs­schirm von insge­samt 259 Milli­arden Franken gegen unbe­kannte Risiken und mögliche Über­ra­schungen zu wappnen.

In den Problemen des Finanz­sek­tors mani­fes­tieren sich also nicht einfach die für moderne Gesell­schaften konsti­tu­tive Kontin­genz. Es herr­schen hier viel­mehr spezi­fi­sche Geschäfts­be­din­gungen und Mach­ver­hält­nisse vor, welche die offene Zukunft auf das hin verengen, was Fried­rich Dürren­matt die „schlimmst­mög­liche Wendung“ genannt hat. Während des Kaltes Krieges schrieb der Drama­tiker einmal, die Welt sei „eine Pulver­fa­brik, in der das Rauchen nicht verboten ist“. Heute wird in Banken nicht mehr geraucht – doch das inter­na­tio­nale Finanz­system ist eine globale Pulver­fa­brik geblieben, nur dass die Zünd­funken nicht mehr von Feuer­zeugen, sondern von den kleinen „Zeit­bomben“ herkommen, die noch immer massen­haft gehan­delt werden. Das kann leicht schief­laufen. So bleibt der asso­zia­tive Konnex zwischen Dürren­matts „Letzter Gene­ral­ver­samm­lung“ und dem Modus operandi der UBS aktuell.