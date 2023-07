Irgend­wann in den Nuller Jahren begann sich in Neukölln eine Gruppe vor allem türki­scher Frauen zu treffen, um sich mit dem Holo­caust ausein­an­der­zu­setzen. Der Geschichts­un­ter­richt für die Mitglieder der migran­ti­schen Gruppe „Nach­bar­schafts­mütter” wurde von der Aktion Sühne­zei­chen ermög­licht. Die Frauen waren entsetzt von dem, was sie dabei erfuhren „Ich fragte mich, wie eine Gesell­schaft so fana­tisch werden kann”, erin­nert sich eine Teil­neh­merin namens Nazmiye. „Und wir fragten uns, ob sie uns auch so etwas antun könnten, ob wir in uns in der glei­chen Lage wie die Juden wieder­finden würden”. Aber als die Gruppe bei einem Kirchen­be­such, der eben­falls Teil des Programms war, diese Ängste äußerte, wurden ihre deut­schen Gast­geber zornig. „Sie sagten, dass wir zurück sollen, wo wir herkommen, wenn wir so denken”, erin­nert sich Nazmiye. Auf einmal war die Veran­stal­tung vorbei und die Frauen wurden aufge­for­dert zu gehen.

Im Buch Subcon­trac­tors of Guilt der Anthro­po­login Esra Özyürek finden sich viele solche Geschichten. Diese jüngst veröf­fent­lichte Studie unter­sucht die verschie­denen deut­schen Bildungs­in­itia­tiven zum Holo­caust, mit denen arabi­sche und musli­mi­sche Gemein­schaften in das deut­sche Ethos der Verant­wor­tung und der Buße für die NS-Verbrechen inte­griert werden sollen. Özyürek zeigt, dass die Teilnehmer*innen solcher Programme oft Verbin­dungen herstellen, die ihre Lehrer*innen nicht inten­diert hatten – etwa zu natio­na­lis­ti­scher Gewalt im heutigen Deutsch­land, oder zur Gewalt in Syrien, Türkei und Paläs­tina, vor der sie geflohen sind. Die Ängste der Migrantin*innen, die durch diese histo­ri­schen Begeg­nungen ausge­löst werden, sind für viele Deut­sche, so Özyürek, „die falschen Gefühle”. Ein deut­scher Guide, der Gruppen durch eine KZ-Gedenkstätte führt, erin­nert sich, „verär­gert” gewesen zu sein, wenn migran­ti­sche Besucher*innen die Angst äußerten, dass sie „die nächsten” seien, die depor­tiert werden würden: „Es fühlte sich so an, als ob sie nicht hierher gehören, und sich erst gar nicht mit deut­scher Geschichte befassen sollten.” Um wirk­lich deutsch zu sein, müssen sie die Rolle reumü­tiger Täter spielen und sich nicht wie poten­zi­elle Opfer fühlen.

Anti-Antisemitismus und sein Schatten

Diese Erwar­tungs­hal­tung ist die Grund­lage von dem, was die Wissenschaftler*innen Michael Roth­berg und Yasemin Yildiz den „migran­ti­schen double bind” nennen. In diesem Para­digma besteht der Kern modernen Deutsch­seins aus einer beson­deren Sensi­bi­lität für Anti­se­mi­tismus, die durch eine direkte, oft fami­liäre Bezie­hung zum Dritten Reich vermit­telt wird. Von Migrant*innen und rassi­fi­zierten Minder­heiten wird erwartet, dass sie dieses Erbe der Täter annehmen und tragen. Sollten sie dies nicht tun, ist das der Beweis, dass sie nicht wirk­lich nach Deutsch­land gehören. Es ist in anderen Worten ein typisch deut­sches Para­doxon, ein Zeichen der verwor­renen Dynamik zwischen Jüdinnen und Juden, Araber*innen und Deut­schen: ein Anti-Antisemitismus frag­wür­digen Ursprungs sorgt dafür, dass Deutsch-sein „arisch“ bleibt.

Deutsch­lands Selbst­ver­pflich­tung zur Erin­ne­rung ist unbe­streitbar beein­dru­ckend. Keine andere große Macht von globaler Bedeu­tung hat so ange­strengt versucht, sich ihrer Vergan­gen­heit zu stellen. Während jedoch der Rest der Welt diese Reue­kultur lobt, schlagen einige Deut­sche Alarm – vor allem Jüdinnen und Juden, Araber*innen und andere Minder­heiten. Sie sehen in diesem Umgang mit Erin­ne­rung ein in erster Linie narziss­ti­sches Projekt, mit bizarren und verstö­renden Auswir­kungen. In einem viel­ge­teilten Essay wandte der Autor Fabian Wolff 2021 ein, dass der deut­sche Fokus auf die Vergan­gen­heit den Raum für gegen­wär­tiges jüdi­sches Leben beschränkt: Deut­sche haben keinen Platz für „dieses jüdi­sche Leben außer­halb ihrer Wahr­neh­mung und Diskurse” oder für „jüdi­sches Spre­chen über jüdi­sche Themen, [das] eine andere Rele­vanz hat als das, was diese Deut­schen selbst denken oder gern hören würden.” Die Polemik Desin­te­griert euch! des Dich­ters und public intellec­tual Max Czollek knüpft an das Konzept des „Gedächt­nis­thea­ters” des Sozio­logen Y. Michael Bode­mann an: Er beschreibt damit die Rolle von deut­schen Jüdinnen und Juden in einem Narrativ, in dem es weniger um Wieder­gut­ma­chung an den Opfern eines Geno­zids geht als um die Erlö­sung der Täter*innen und ihrer Nach­fahren. 1991 schrieb Bode­mann über die Erwar­tungen, die an Jüdinnen und Juden im gerade wieder­ver­ei­nigten Deutsch­land gestellt werden: „Ganz unab­hängig von einzelnen Über­zeu­gungen, Perspek­tiven und Geschichten, sollen Juden durch ihre körper­liche Anwe­sen­heit die neue deut­sche Demo­kratie reprä­sen­tieren und damit Ideo­lo­gie­ar­beit leisten.” Czollek sagt, dass sie diese Rolle bislang nur allzu gut gespielt haben. Damit haben sie Deut­schen, die einst vor jedem erkenn­baren Natio­na­lismus zurück­schraken (und zwar aus Angst, wohin er sie führen würde), das Gefühl gegeben, sich dessen Rück­kehr verdient zu haben. Das Ergebnis ist ein explo­siver und fast trieb­hafter Natio­na­lismus, den Czollek in Ereig­nissen wie dem verstö­renden Wahl­er­folg der AfD 2017 oder dem vermeint­lich harm­losen Flag­gen­furor während der WM 2006 erkennt.

Es über­rascht kaum, dass sich dieser Wunsch nach einer natio­nalen Iden­tität nach der Wieder­ver­ei­ni­gung gegen die migran­ti­sche Bevöl­ke­rung Deutsch­lands richtet, vor allem Araber*innen und Muslim*innen. Mit der Zahl der Geflüch­teten aus dem Nahen Osten in den Zehner Jahren hat auch die rechts­extreme Gewalt gegen sie zuge­nommen. Der tödlichste Anschlag war der in Hanau, bei dem ein Täter neun Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund erschoss, um, wie er sagte, die „komplette Vernich­tung der anderen Volks­gruppen, Rassen und Kulturen in unserer Mitte” zu verwirk­li­chen. Der deut­sche Staat verur­teilt solchen Extre­mismus zwar jeweils mit klaren Worten, lässt aber nicht-weiße „Andere” oft nur zu äußerst einschrän­kenden und unter­drü­ckenden Bedin­gungen Teil des poli­ti­schen Gemein­we­sens werden. Doch während wir diesen Text schreiben, hat die Berliner Polizei wieder einmal unter Verweis auf Anti­se­mi­tis­mus­be­denken jede Demons­tra­tion in Soli­da­rität mit paläs­ti­nen­si­schen Gefan­genen und in Erin­ne­rung an die Nakba, die Vertrei­bung der Palästinenser*innen durch zionis­ti­sche Truppen während der Staats­grün­dung Israels, im Vorfeld verboten. (Kürz­lich hat die Polizei zuge­geben, dass Verhaf­tungen bei verbo­tenen Demos im letzten Jahr schon wegen des Tragens von Keffi­yehs oder des Mitfüh­rens der paläs­ti­nen­si­schen Flagge erfolgt sind; das erin­nert an das ähnlich rabiate Vorgehen gegen die paläs­ti­nen­si­sche Flagge in Israel.) Es zeigt sich, dass in Deutsch­land sowohl die Gestalt des Jüdisch-seins wie auch des Palästinensisch-seins stark kontrol­liert und gemaß­re­gelt wird – was im Wider­spruch zu den vermeint­lich huma­ni­sie­renden Auswir­kungen der Erin­ne­rung an den Holo­caust steht.

Grenzen der Vergangenheitsbewältigung

Es dauerte eine Weile, bis Deutsch­land zum Inbe­griff von Reue und Versöh­nung wurde. Während des schnellen Wieder­auf­baus neigte das Land gerade im Westen zur Leug­nung der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Verbre­chen. Erst in den Acht­zi­gern begannen deut­sche Aktivist*innen, auch vor dem Hinter­grund eines welt­weit wach­senden Inter­esses an Gedenk­stätten und dem Entstehen der memory studies, sich für eine stär­kere Erfor­schung und Erin­ne­rung des Holo­causts einzu­setzen. Auf Konfron­ta­ti­ons­kurs mit einer unwil­ligen konser­va­tiven Regie­rung führten diese Aktivist*innen teils drama­ti­sche öffent­liche Aktionen durch, wie die Beset­zung von ehema­ligen KZs oder symbo­li­schen „Ausgra­bungen” auf dem Gelände einer ehema­ligen Gestapo-Zentrale. Sie sollten so zu Orten öffent­li­cher Bildung werden. Der Erfolg dieser Aktionen blieb bekannt­lich nicht aus – doch seit der Wieder­ver­ei­ni­gung wurde aus diesen Graswurzel-Anstrengungen dann, kurz gesagt, offi­zi­elle Staats­po­litik. Natür­lich erfolgte diese natio­nale Hinwen­dung zu Gedenk­stätten und Erin­ne­rung nicht unei­gen­nützig. Das neue, wieder­ver­einte Deutsch­land wollte seinen Platz neben den anderen west­eu­ro­päi­schen Nationen finden, und versuchte deswegen in den folgenden zwei Jahr­zehnten zu beweisen, dass es ausrei­chend Abbitte geleistet hatte. Um seine Abbitte zu unter­mauern, verkün­dete das Land eine „jüdi­sche Renais­sance”, vor allem durch Immi­gra­tion aus der ehema­ligen Sowjet­union. Die Zufüh­rung dieser Jüdinnen und Juden wurde, in den Worten der Berliner Reli­gi­ons­wis­sen­schaft­lerin Hannah Tzuberi, „der wert­vollste Garan­tie­beleg für den demo­kra­ti­schen, libe­ralen und tole­ranten Charakter Deutsch­lands”. 2005 mani­fes­tierte die Nation diese Selbst­ver­pflich­tung auch physisch, mit dem Denkmal für die ermor­deten Juden Europas, einem weiten Feld aus Beton­qua­dern im Herzen von Berlin. Das Ergebnis dieser öffent­li­chen Reue­bekun­dungen war, dass „Deutsch­land endlich bereit war, die EU anzu­führen, denn jetzt hatte es nicht nur die wirt­schaft­liche Hege­mo­ni­al­stel­lung, sondern lag auch in Sachen Menschen­rechten vor allen anderen”, wie der Histo­riker Enzo Traverso letztes Jahr sarkas­tisch in der Zeit­schrift Jacobin anmerkte: „Heute ist [Erin­ne­rung an den Holo­caust] das Insi­gnium einer neuen poli­ti­schen Norma­ti­vität: Markt­ge­sell­schaft, libe­rale Demo­kratie, und Vertei­di­gung (ausge­wählter) Menschenrechte.”

Aber diese öffent­liche Buße hat ihre Grenzen. Sie schließt zum Beispiel nicht den von der deut­schen „Schutz­truppe“ zwischen 1904 und 1908 an den Herero und Nama verübten Genozid ein, bei dem zehn­tau­sende Menschen ermordet wurden. Deutsch­land hat sich erst 2021 für dieses Verbre­chen entschul­digt, stimmt aber immer noch nicht den gefor­derten Repa­ra­ti­ons­zah­lungen an die Nach­kommen der Opfer zu. Die neue deut­sche Iden­tität beruht darauf, den Holo­caust als schänd­li­chen Ausreißer aus der natio­nalen Geschichte abzu­trennen, und ihn dann durch ehrwür­diges Erin­nern zu tilgen. Für das Erin­nern an kolo­niale Gewalt ist in der natio­nalen Selbst­my­tho­lo­gi­sie­rung wenig Raum. Der Geno­zid­for­scher Dirk Moses nannte dies den „Kate­chismus der Deut­schen”; sein gleich­na­miger Essay auf dieser Platt­form löste 2021 eine hitzige Debatte aus. „Kurz gefasst impli­ziert der Kate­chismus eine Heils­ge­schichte, in der die ‚Opfe­rung‘ der Juden durch die Nazis im Holo­caust die Voraus­set­zung für die Legi­ti­mität der Bundes­re­pu­blik darstellt”, schrieb Moses. „Deshalb ist der Holo­caust für sie weit mehr als ein wich­tiges histo­ri­sches Ereignis: Er ist ein heiliges Trauma, das um keinen Preis durch andere Ereig­nisse – etwa durch nicht­jü­di­sche Opfer oder andere Völker­morde – konta­mi­niert werden darf, da dies seine sakrale Erlö­sungs­funk­tion beein­träch­tigen würde.”

Deutsch­land und der Staat Israel

Daher versteht Deutsch­land seinen Auftrag nach dem Holo­caust nicht im brei­teren Kampf gegen Rassismus und Gewalt, sondern in der konkreten Loya­lität zu einer bestimmten jüdi­schen poli­ti­schen Forma­tion: dem Staat Israel. Deutsch­land braucht seine engen diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen zu Israel, um seine Abkehr vom Nazismus zu betonen, aber die Verbin­dung zum jüdi­schen Staat reicht tiefer. 2008 erklärte die dama­lige Kanz­lerin Angela Merkel vor der Knesset, dass der Schutz von Israels Sicher­heit zur deut­schen Staats­räson gehöre. Auf die Frage, warum ein deut­scher Natio­na­lismus, der letzt­lich Ausch­witz hervor­ge­bracht hat, denn erhal­tens­wert sei, gibt es jetzt eine befrie­di­gende und histo­risch symme­tri­sche Antwort: weil er den jüdi­schen Staat unterstützt.

Zu diesem Zweck wird auch Deutsch­lands eigent­lich bewun­derns­wertes System der Kultur­för­de­rung einge­setzt, um eine Bundes­tags­re­so­lu­tion von 2019 durch­zu­setzen, in der die BDS-Bewegung („Boycott, Dive­st­ment and Sanc­tions“) gegen Israel für anti­se­mi­tisch erklärt wird. Obwohl die Reso­lu­tion nicht gesetz­lich bindend ist, gibt es seit ihrer Verab­schie­dung einen nicht enden wollenden Strom an Entlas­sungen und Veran­stal­tungs­ab­sagen, und das de facto Black­lis­ting von renom­mierten Akademiker*innen, Kultur­schaf­fenden, Künstler*innen und Journalist*innen für Vergehen wie das Einladen eines wich­tigen post­ko­lo­nialen Theo­re­ti­kers, Tweets mit Kritik an der Bundes­tags­re­so­lu­tion oder die Teil­nahme an der falschen Demons­tra­tion als Jugend­liche. Ein Netz­werk aus Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­tragten wurde einge­richtet, um solche Vergehen zu über­wa­chen. Diese Beauf­tragten sind norma­ler­weise weiße christ­liche Deut­sche, die im Namen von Jüdinnen und Juden spre­chen und häufig selbst in der Öffent­lich­keit mit einer gewissen ‚Jüdisch­keit‘ spielen, mit Pres­se­fotos in Kippot, dem Aufführen jüdi­scher Musik oder dem Tragen israe­li­scher Poli­zei­uni­formen. Sie verkünden, wer als nächstes an den Pranger gestellt wird.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Wenn sie mit linken Jüdinnen und Juden in Deutsch­land anein­ander geraten, ihre Veran­stal­tungen canceln und sie in verschie­denen großen Tages­zei­tungen des Anti­se­mi­tismus beschul­digen, folgen sie nur dem, was der Beauf­tragte der Bundes­re­gie­rung „für jüdi­sches Leben in Deutsch­land und den Kampf gegen Anti­se­mi­tismus“, Felix Klein, offen ausspricht: dass diese Juden nicht sensibel genug dafür sind, was Anti­se­mi­tismus mit den Deut­schen macht – dass über­haupt diese Juden Anti­se­mi­tismus gar nicht richtig verstehen. Die Tatsache, dass die Deut­schen histo­risch gesehen die erfolg­reichsten Anti­se­miten waren, ist heute – und das ist der perverse Twist – eine Quali­fi­ka­tion. Indem sie die voll­endeten Beschützer der Juden geworden sind, haben die Deut­schen die mora­li­schen Lehren des Holo­caust als jüdi­sches Marty­rium so sehr verin­ner­licht, dass sie sie nur noch als Symbol brau­chen. In der Logik dieses merk­wür­digen Super­zio­nismus sind die Deut­schen die neuen Juden. Das bedeutet nicht nur rheto­ri­sche Auto­rität in jüdi­schen Ange­le­gen­heiten, sondern ist oft buch­stäb­lich zu verstehen, da dieser selbst­re­fle­xive Philo­se­mi­tismus laut Tzuberi zu einer Welle deut­scher Konver­sionen zum Judentum geführt hat.: „[D]ie jüdi­sche Wieder­ge­burt wird gewollt, gerade weil sie eine deut­sche Wieder­ge­burt ist.”

Paläs­ti­nen­si­sche Deutsche

Jüdinnen und Juden werden dadurch negiert, Palästinenser*innen hingegen diffa­miert. Im letzten Jahr unter­sagte der deut­sche Staat Demons­tra­tionen zum Nakba-Tag, nur wenige Tage nach dem Mord an der palästinensisch-amerikanischen Jour­na­listin Shireen Abu Akleh in Dschenin durch Scharf­schützen der israe­li­schen Armee. Die Polizei recht­fer­tigte diese Unter­drü­ckung des Demons­tra­ti­ons­rechtes mit der an rassis­ti­sche Topoi anknüp­fenden Behaup­tung, dass die Protes­tie­renden nicht in der Lage seien, ihre gewalt­tä­tige Wut zu beherr­schen. In Deutsch­land ist paläs­ti­nen­si­sche Iden­tität schon an sich zu einem Marker von Anti­se­mi­tismus geworden, und wird deswegen kaum laut mani­fes­tiert – obwohl im Land die mit mehr als 100.000 Menschen größte paläs­ti­nen­si­sche Gemein­schaft Europas lebt. „Wenn ich erzählt habe, dass ich Paläs­ti­nen­serin bin, wurden meine Lehrer wütend und haben gesagt, dass ich gefäl­ligst Jorda­nerin sagen soll”, schil­derte eine paläs­ti­nen­si­sche Deut­sche der Repor­terin Hebh Jamal ihre Schul­zeit. Palästinensisch-sein ist aus dem öffent­li­chen deut­schen Leben verbannt. Laut The Moral Triangle, einer anthro­po­lo­gi­schen Studie von 2020 von Sa’ed Atshan und Katha­rina Galor zu paläs­ti­nen­si­schen und israe­li­schen Gemein­schaften in Berlin, sagen viele der inter­viewten Palästinenser*innen, dass über ihren Schmerz und ihr Trauma durch die israe­li­sche Politik zu spre­chen bedeuten würde, ihre Zukunft in Deutsch­land zu zerstören. Daher schreibt auch Tzuberi: „Das kollek­tive Palästinenser-sein gilt als onto­lo­gisch anti­se­mi­tisch, bis das Gegen­teil bewiesen ist. Paläs­ti­nenser sind demnach der Kolla­te­ral­schaden des sich inten­si­vie­renden deut­schen Wunsches nach Reini­gung von Antisemitismus.”

Die besorgten Deut­schen haben Recht: Anti­se­mi­tismus nimmt in Deutsch­land zu. Aber er kommt von rechts, von weißen Deut­schen. Wie in den USA gibt es auch in Deutsch­land keine andere Gruppe, die allein den Zahlen nach ähnlich viru­lent anti­se­mi­tisch agiert. Die AfD sitzt immer noch im Bundestag, wo sie sich dafür einsetzt, das Gedenken an den Holo­caust zu beschränken. Die Covid-19-Pandemie hat eine laute und verschwö­rungs­theo­rie­hö­rige Impfgegner-Bewegung hervor­ge­bracht, deren Feind­bild klar sein dürfte. In der Polizei, in der Bundes­wehr, in den Geheim­diensten sind immer mehr Rechts­ra­di­kale, sie arbeiten sogar im Bundestag. Die weißen Ritter des Anti­se­mi­tismus scheint das nicht groß zu sorgen. Für sie ist das alles nichts im Vergleich zu BDS. Dadurch werden Palästinenser*innen, und Muslim*innen im Allge­meinen, zum Haupt­ob­jekt der Anti­se­mi­tis­mus­de­batte. Wie selbst­ver­ständ­lich spre­chen Politiker*innen von „impor­tiertem Anti­se­mi­tismus”, den die Migrant*innen aus dem Nahen Osten mitge­bracht hätten. Özyürek bemerkt in Subcon­trac­tors of Guilt, dass die Deut­schen „das allge­meine gesell­schaft­liche Problem des Anti­se­mi­tismus auf diese Minder­heit mit Herkunft im Nahen Osten abge­laden haben”. Die zu begrü­ßende Libe­ra­li­sie­rung des Einbür­ge­rungs­rechts in Deutsch­land, die es Migrant*innen erleich­tert, die deut­sche Staats­bür­ger­schaft zu erhalten, trägt zu dieser Dynamik bei. Durch sie entstehen Ängste über die Essenz des Deutsch-seins, die zu dem erwähnten migran­ti­schen double bind führen, in dem weiße Deut­sche ihre Zuge­hö­rig­keit durch eine spezi­elle Perfor­mance des Anti-Antisemitismus bekräf­tigen. Auf diese Weise sorgt die vermeint­liche Abkehr von einer rassis­ti­schen Vergan­gen­heit dafür, dass sie sich bis in die Zukunft zieht.

Für ein inklu­si­veres Erinnern

Durch die Auffüh­rung eines pompösen Anti-Antisemitismus werden sowohl Jüdisch-sein als aus Palästinensisch-sein ihres Gehalts entleert und ausge­höhlt. Nur Deut­sche – mit ihrer Schuld, ihrer Schande, ihrer Bewäl­ti­gung, ihrem heim­li­chen Stolz – sind in diesem Schema reale, wirk­liche Menschen. Der deut­sche Philo­se­mi­tismus entblößt sich hier als nur ein weiteres Vehikel für eine deut­sche supre­macy, ein Vehikel, das viel­leicht gerade wegen seiner anti­ras­sis­ti­schen Fassade so attraktiv ist. Deutsch­lands erdrü­ckende Umar­mung der jüdi­schen Gemeinden inner­halb seiner Grenzen, mit oder ohne Betei­li­gung von Jüdinnen und Juden, stärkt das deut­sche Selbst­bild als mora­li­sche Instanz und lädt die Schuld des Landes auf Araber*innen und Muslim*innen ab. Das funk­tio­niert auch inter­na­tional, wenn die deut­sche Staats­räson mit dem Schutz des jüdi­schen Staates verknüpft wird. Es ist kein Zufall, dass Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer, in internen Nach­richten ohne einen Hauch Ironie „Zionismus über alles” verkündet hat. Wir können das als proji­zierten Natio­na­lismus verstehen, in dem Deut­sche ihre natio­nalen Bestre­bungen via Jüdinnen und Juden und dem Staat Israel ausleben – als Ersatz-supre­macy, einen Prozess also, in dem natio­nale Über­le­gen­heit durch die Projek­tion auf einen Ersatz­staat bewahrt wird.

Uns ist klar, dass unsere Posi­tion in Deutsch­land wohl eher nicht wohl­wol­lend ange­nommen werden wird, schon weil sie eine Kritik am israe­li­schen Staat beinhaltet, die in Deutsch­land an den Rand des Diskurses gedrängt wird. Selbst Max Czollek, der sich seinen Ruf durch scharfe Kritik an deut­schem Natio­na­lismus erar­beitet hat, weigert sich, Kritik an Israel in sein Schema zu inte­grieren, was sicher­lich einer der Gründe ist, warum er vom deut­schen Kultur­be­trieb so herz­lich empfangen wurde. Es erfor­dert Mut, von deut­schen Bürger*innen und deut­schen Politiker*innen glei­cher­maßen, die Umrisse der deut­schen Erin­ne­rungs­kultur wieder zu hinter­fragen – nicht trotz, sondern wegen ihrer Schul­dig­keit gegen­über den Opfern der Nazis, den jüdi­schen und allen anderen. Dadurch kann in der deut­schen Psyche Jüdisch-Sein wieder wirk­lich etwas bedeuten, und einzelne Jüdinnen und Juden werden wieder als Menschen gesehen. Viel­leicht kann das auch für Palästinenser*innen gelten, deren Fami­lien von der israe­li­schen Politik unter­drückt werden und deren Iden­ti­täten von der deut­schen Politik ausge­merzt werden sollen. Nur so kann Deutsch­land hoffen, eine wirk­liche Umkehr zu voll­ziehen, nicht nur von seinen eigenen natio­na­lis­ti­schen Impulsen, sondern auch vom ethno­na­tio­na­lis­ti­schen Projekt, das Deutsch­land gegen­wärtig in Israel schützt. Immerhin ist die jüdi­sche Vorherr­schaft, die von den Sied­lungen in den Hügeln bis in die Knesset strahlt, auch Teil des deut­schen Vermächt­nisses: Sie ist eine perver­tierte Lehre aus der Shoah.

All das funk­tio­niert aber nur, wenn anders mit Erin­ne­rung und ihren Lehren für die Gegen­wart umge­gangen wird. Der Philo­soph Olúfẹ́mi O. Táíwò bietet in Recon­side­ring Repa­ra­tions (2021) einen solchen Weg an. Statt starr auf die Vergan­gen­heit zu blicken, um zu bestimmen, wie Gerech­tig­keit heute aussehen soll, fordert Táíwò eine konstruk­tive Vorstel­lung von Wieder­gut­ma­chung, die „sowohl auf heutiges Unrecht bei der [unglei­chen ökono­mi­schen] Vertei­lung als auch auf die Folgen der im Verlauf der Geschichte akku­mu­lierten unge­rechten Vertei­lung reagiert.” Er fragt: „Was, wenn der Bau der gerechten Welt schon die Wieder­gut­ma­chung ist?” Dieser zukunfts­ori­en­tierte Denk­rahmen erfor­dert ein genaues Gespür für die Struk­turen von supre­macy, sowie das Bewusst­sein, dass sich deren Ziele und Wirken auch ausweiten oder ändern können. In den Acht­ziger und Neun­zi­ger­jahren forderten die Deut­schen Rechen­schaft. Sie orga­ni­sierten Lich­ter­ketten, bildeten histo­ri­sche Arbeits­gruppen und besetzten Gebäude aus der Nazi-Zeit, um sie so als Beweis­ma­te­rial zu erhalten. Heute muss ein inklu­si­veres deut­sches Denken diesen Geist wieder­be­leben und zur Not diese Prozesse dem Staat und staat­li­chen Insti­tu­tionen entreißen, um sie und sich neu im Kampf gegen supre­macy in all ihren Formen verorten. Erin­ne­rungs­ar­beit ist nie voll­endet. Dieser Prozess, der an eine verschwin­dende Vergan­gen­heit geknüpft ist, mag sich wie eine Last anfühlen. Die Deut­schen sind verständ­li­cher­weise versucht, diesen Prozess für beendet zu erklären. Aber viel­leicht steckt nicht nur Verpflich­tung, sondern auch Erfül­lung in der Einsicht, dass Erin­ne­rung ein Terrain ist, auf dem auch neue Welten gebaut werden können.

Dieser Text wurde von Mitglie­dern der Redak­tion von Jewish Curr­ents gemeinsam geschrieben und bildet ein kollek­tives Gespräch ab. Er erscheint zeit­gleich in Jewish Curr­ents und auf Geschichte der Gegen­wart.

Mit Dank an Emily Dische-Becker, Ben Rats­koff, Michael Roth­berg und Jürgen Zimmerer.

Über­set­zung aus dem Ameri­ka­ni­schen von Fabian Wolff.