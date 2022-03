Ende September 1941 wurden Zehn­tau­sende von Jüdinnen und Juden aus Kiew von den Deut­schen mit Hilfe der ukrai­ni­schen Miliz zusam­men­ge­trieben. Sie wurden an einen Ort namens Babyn Jar gebracht, was auf Ukrai­nisch „Groß­mutters Schlucht“ bedeutet. Dort wurden sie gezwungen, sich zu entkleiden, bevor sie von Mitglie­dern der Einsatz­gruppe C, Sonder­kom­mando 4a, einem Todes­schwa­dron der Nazis, erschossen wurden. Mehr als 33.000 Jüdinnen und Juden wurden auf diese Weise ermordet, einigen älteren Juden gelang es nach dem Massaker, nach Kiew zurück­zu­kehren, wo sie tage- und näch­te­lang trau­ma­ti­siert neben der Synagoge saßen, bis auch sie von einem deut­schen Wach­mann getötet wurden.

Das Massaker von Babyn Jar steht für das, was als der „Holo­caust durch Kugeln“ bezeichnet wird. Etwa 1,5 Millionen ukrai­ni­sche Jüd:innen wurden zwischen 1941 und 1944 ermordet, die meisten von ihnen durch Schüsse. Aber es waren nicht nur Juden, die in Babyn Jar abge­schlachtet wurden. Als die Sowjets Ende 1943 Kiew erreichten, hatten die Nazis die Schlucht auch für weitere Tötungs­ak­tionen genutzt, denen unter anderem Roma, sowje­ti­sche Kriegs­ge­fan­gene, ukrai­ni­sche Natio­na­listen und Priester zum Opfer fielen. Insge­samt kamen in Babyn Jar etwa 100.000 Menschen ums Leben.

Verschüt­tete Vergangenheit

Babyn Jar blieb auch später ein Ort des Todes. Im März 1961 führte ein gewal­tiger Erdrutsch, der als Kurenivka-Schlammlawine bekannt ist, dazu, dass sich Schlamm und Wasser auf die Straßen von Kiew ergossen. Unter dem Schlamm befanden sich auch mensch­liche Über­reste aus Babyn Jar. Die sowje­ti­schen Behörden hatten einst versucht, den Ort unter einer Müll­de­ponie zu begraben, die daraufhin mit flüs­sigen Abfällen aus nahe gele­genen Ziegel­fa­briken gefüllt wurde. Offi­zi­ellen Angaben zufolge forderte die Schlamm­la­wine vom März 1961 145 Todes­opfer, nach Angaben des Histo­ri­kers Olek­sandr Anisimov könnten es jedoch bis zu 1.500 gewesen sein.

Erst vor wenigen Tagen tötete eine russi­sche Rakete, die auf einen Fern­seh­turm in Babyn Jar abge­feuert wurde, mindes­tens fünf Menschen und beschä­digte Berichten zufolge den dort befind­li­chen Gedenk­park. Das erste offi­zi­elle Denkmal an diesem Ort war 1976 errichtet worden. Sie war den sowje­ti­schen Bürgern gewidmet; von Jüd:innen aber war nicht die Rede. Erst nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­union wurden in Babyn Jar weitere Denk­mäler errichtet, die an die verschie­denen Opfer­gruppen erin­nern; und erst im vergan­genen Jahr wurde auch ein Gedenk­zen­trum eröffnet. Beson­ders bekannt aber ist heute das Mahnmal für die ermor­deten Juden in Form einer Menorah. Dass Putins Truppen die Gedenk­stätte angriffen oder zumin­dest Kolla­te­ral­schäden zuließen, wurde sofort breit verur­teilt. Da die Sowjet­union das Leiden und Sterben der Jüdinnen und Juden im Holo­caust lange Zeit nicht ausdrück­lich aner­kannte und die jüdi­schen Opfer statt­dessen unter dem Begriff „Sowjet­bürger“ versteckte, erschien dieser Angriff wie ein weiterer Versuch, die Erin­ne­rung an die Vernich­tung der Juden auszulöschen.

Ein Fall für den Inter­na­tio­nalen Strafgerichtshof

Die bittere Ironie der Situa­tion war unüber­sehbar. Putin hatte von der Notwen­dig­keit gespro­chen, Russ­land gegen die „Ernied­ri­gung und den Genozid“ zu vertei­digen, die von der Ukraine ausgingen, und sie daher „zu entmi­li­ta­ri­sieren und zu entna­zi­fi­zieren“. Doch seine Truppen griffen ein Land an, dessen Präsi­dent jüdisch ist und der drei seiner Groß­onkel im Holo­caust verloren hat; und es waren russi­sche Truppen, die der Heilig­keit einer Gedenk­stätte für die in einem Genozid ermor­deten Juden Gewalt antaten. Nach der Nach­richt von dem Angriff auf den Fern­seh­turm erklärte Selen­skyi umge­hend, dass Russ­land selbst einen Völker­mord begehe. Mit anderen Worten, der Anschlag richte sich nicht nur gegen die Erin­ne­rung an den Holo­caust, sondern sei auch ein Zeichen dafür, dass der Holo­caust kurz davor sei, sich zu wieder­holen: „An die Welt: Was nützt es, 80 Jahre lang zu sagen ‚nie wieder‘, wenn die Welt schweigt, wenn eine Bombe auf denselben Ort wie Babyn Jar fällt?“, fragte Selen­skyi in einem Tweet. Bereits zuvor hatte er den Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richtshof aufge­for­dert, den russi­schen Angriff als poten­zi­ellen Völker­mord zu unter­su­chen, und er warf Russ­land vor, die Ukraine eines angeb­li­chen Geno­zids zu beschul­digen, um die eigene Aggres­sion zu recht­fer­tigen.

Seit dem Einmarsch in die Ukraine gibt es Berichte über Kriegs­ver­bre­chen. Als Beweise wurden die rück­sichts­lose russi­sche Bombar­die­rung ukrai­ni­scher Städte und ziviler Infra­struktur, die Nicht­ein­hal­tung von Waffen­still­stands­ver­ein­ba­rungen, der Beschuss von Evaku­ierten und der tödliche Einsatz von Streu­mu­ni­tion (z. B. bei einem Kinder­garten in Ochtyrka) ange­führt. In einer Erklä­rung vom 28. Februar kam der Ankläger des Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofs, Karim Kahn, nach Auswer­tung der vorlie­genden Belege zum Schluss, dass es „hinrei­chende Gründe für die Annahme gibt, dass in der Ukraine sowohl mutmaß­liche Kriegs­ver­bre­chen als auch Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit begangen wurden“. Am 2. März bestä­tigte er dann, dass seine Behörde eine Unter­su­chung „der Situa­tion in der Ukraine ab dem 21. November 2013“ einleiten werde, „die alle früheren und aktu­ellen Vorwürfe von Kriegs­ver­bre­chen, Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit oder Völker­mord, die in irgend­einem Teil des ukrai­ni­schen Hoheits­ge­biets von irgend­einer Person begangen wurden, umfasst“. Obwohl dieser Auftrag auch eine Unter­su­chung angeb­li­cher Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit durch Ukrainer und Russen in den umkämpften Gebieten der Ostukraine zu beinhalten scheint, dürfte der Schwer­punkt auf Russ­lands aktu­ellem Angriff auf die Ukraine liegen.

‚Nie wieder‘?

Unab­hängig davon, ob man der Auffas­sung zustimmt, dass Russ­lands Vorgehen in der Ukraine einen Genozid oder den Beginn eines solchen darstellt, sind mehrere Dinge klar. Erstens setzt Selen­skyi alles daran, Putin als Heuchler zu entlarven, als jemanden, der andere (grundlos) des Geno­zids beschul­digt, während er selbst im Modus eines Völker­mords handelt. Zwei­tens beschwört Selen­skyi das Gespenst eines weiteren Holo­caust herauf, um zu versu­chen, den Westen zum Handeln zu bewegen, indem er an seinen mora­li­schen Kodex des ‚Nie wieder‘ appel­liert. Wenn es dem Westen wirk­lich darum gehe, dann muss er doch handeln, wenn die Gefahr besteht, dass es ‚wieder‘ passiert.

Drit­tens: Selen­skyi setzt das Schicksal der Jüd:innen im Holo­caust mit dem mögli­chen Schicksal der Ukrainer:innen in der Gegen­wart gleich. Dies ist viel­leicht die inter­es­san­teste Entwick­lung. Babyn Jar war lange Zeit ein umstrit­tener Erin­ne­rungsort und ist es immer noch. Es gibt ukrai­ni­sche Natio­na­listen, die Babyn Jar lieber als einen Ort in Erin­ne­rung behalten möchten, der sowohl das ukrai­ni­sche Leiden unter den Nazis und den Sowjets im Allge­meinen als auch den „Befrei­ungs­kampf“ der Orga­ni­sa­tion Ukrai­ni­scher Natio­na­listen im Beson­deren symbo­li­siert, die für ihre Kolla­bo­ra­tion mit dem Natio­nal­so­zia­lismus berüch­tigt ist. Zu diesen Natio­na­listen gehören auch dieje­nigen, die sich über den angeb­li­chen „jüdi­schen Einfluss“ ärgern, der hinter der verstärkten Fokus­sie­rung auf den Holo­caust an diesem Ort steht. In ihren Augen ist dies nichts anderes als ein (von Russ­land gesteu­erter) Versuch, die Aufmerk­sam­keit vom „Judeo-Bolschewismus“ abzu­lenken. Selen­skyi hingegen stellte gleich nach dem Angriff auf Babyn Jar die Erin­ne­rung an das, was den Juden und Jüdinnen damals wider­fahren ist, als empa­thi­schen Bezugs­punkt für die Ukrainer im natio­nalen Kampf gegen Russ­land dar.

Und es ist auch offen­sicht­lich, dass Selen­skyi, indem er den gegen­wär­tigen Angriffs­krieg in der Ukraine im Sinne eines „zweiten Holo­caust“ versteht, den Kampf gegen Russ­land als einen Abwehr­kampf gegen den Anti­se­mi­tismus deutet. Es ist behauptet worden, dass die Politik und die Haltung der russi­schen Regie­rung unter Putins Regime relativ frei von Anti­se­mi­tismus seien. Putins Verhältnis zu Israels Premier­mi­nister Naftali Bennett ist angeb­lich gut, und Bennett flog kürz­lich nach Moskau, um Frie­dens­ge­spräche zwischen Russ­land und der Ukraine zu vermit­teln. Putins Treffen mit Bennett könnte jedoch als Versuch inter­pre­tiert werden, den Eindruck des Anti­se­mi­tismus zu entkräften, den seine Vorwürfe des Geno­zids gegen­über einem Land mit einem jüdi­schen Präsi­denten erwe­cken. Während sich Putins Anschul­di­gung wahr­schein­lich auch auf das Verhalten der Ukraine in den umkämpften Regionen Donezk und Luhansk und insbe­son­dere auf die Akti­vi­täten des extre­mis­ti­schen ukrai­ni­schen Asow-Bataillons bezog, betrachten er und andere führende russi­sche Poli­tiker Selen­skyi seit langem als Instru­ment oder Agent einer korrupten west­li­chen Welt, die den Zerfall Osteu­ropas herbei­führen will.

Anti­se­mi­ti­sche Verschwörungstheorien

Im Oktober 2020 bezeich­nete Dmitri Medwedew, derzeit stell­ver­tre­tender Vorsit­zender des russi­schen Sicher­heits­rates, die Ukraine als „Vasal­len­staat der USA“ und warf den Ukrai­nern vor, „ihre Iden­tität zu verlieren“. Er stellte Selen­skyi als „ekel­haft, korrupt und treulos“ dar, da er seine Iden­tität verleugnet habe, um ukrai­ni­schen Natio­na­listen zu dienen. Damit ähnele er einem Mitglied eines jüdi­schen Sonder­kom­mandos – Juden, die von den Nazis gezwungen worden waren, die Ermor­dung der Depor­tierten in den Gaskam­mern vorzu­be­reiten und ihre Leichen zu entfernen und zu verbrennen. In seiner jüngsten Fern­seh­an­sprache an das russi­sche Volk beschul­digte Putin die Regie­rung in Kiew nicht nur des Völker­mordes. Im Zusam­men­hang mit einer Anspie­lung auf Russ­lands Kriege in der Nord­kau­ka­sus­re­gion (z. B. in Tsche­tsche­nien) verur­teilte er auch den Westen, der Russ­land angeb­lich Werte aufzwingen wolle, die „uns von innen heraus erodieren“. Eine solche Haltung führe zu „Verfall und Dege­ne­ra­tion, weil sie der mensch­li­chen Natur zuwi­der­läuft“. Putin recht­fer­tigte den Krieg gegen die Ukraine also nicht nur mit der Furcht vor einem NATO-geführten Angriff des Westens, der mit Hitlers Angriff auf die Sowjet­union vergleichbar sei. Viel­mehr beschwor er ein Bild des damit einher­ge­henden kultu­rellen und mora­li­schen Nieder­gangs herauf, der stark an das Bild erin­nert, das sowohl Hitler als auch Stalin mit dem angeb­li­chen Einfluss der Juden in Verbin­dung brachten. Für Hitler war der Bolsche­wismus jüdisch. In der Sowjet­union wurden alle vermeint­lich west­li­chen Denk­weisen als Ergebnis des jüdi­schen ‚Kosmo­po­li­tismus‘ abgetan. Auch Putin ist Anhänger solcher anti­se­mi­ti­scher Verschwörungstheorien.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde das Demo­cratic National Committee in den USA Opfer von Cyber­an­griffen, die auf Russ­land zurück­ge­führt wurden. Als Putin im Juli 2018 in Helsinki mit Trump zusam­men­traf, deutete er faktisch an, dass der jüdi­sche ungarisch-amerikanische Holocaust-Überlebende, Milli­ardär und Phil­an­throp George Soros hinter den Angriffen stecken könnte. Soros ist ein häufiges Ziel von rechts­ex­tremem Hass und weißem Natio­na­lismus. Jason Stanley hat darauf hinge­wiesen, dass Putin sich als „globaler Führer des christ­li­chen Natio­na­lismus“ sieht, der laut Stanley schwer vom Faschismus zu unter­scheiden sei. In einem solchen Szenario erscheinen die Juden als eine Bedro­hung. Gene­rell wird Soros in Osteu­ropa immer wieder vorge­worfen, er versuche, natio­nale Inter­essen zu unter­graben. Ungarns Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán hat eine Kampagne gegen Soros geführt, da er, so die Unter­stel­lung, versuche, musli­mi­sche Flücht­linge nach Ungarn zu holen und „christ­liche Werte“ zu unter­graben. Gleich­zeitig wird Soros wieder­holt beschul­digt, ein Kolla­bo­ra­teur der Nazis zu sein. Solche Anschul­di­gungen dienen dazu, Juden und Jüdinnen zu verun­glimpfen, denn sie sugge­rieren, dass die Opfer zu Tätern wurden – oder dass sie gar nie Opfer waren. Auch in Putins Augen sind Juden nicht nur verschwö­re­risch, sondern haben sich mit dem faschis­ti­schen Westen verbündet.

Kultu­reller Völkermord

Mitt­ler­weile wissen wir, dass die Gedenk­stätte in Babyn Jar nur sehr gering­fügig beschä­digt wurde. Dies sollte jedoch nicht von der Tatsache ablenken, dass die Nähe der Gedenk­stätte die russi­schen Streit­kräfte nicht an einem Rake­ten­an­griff hinderte, der vermut­lich dem nahe­ste­henden Fern­seh­turm galt. Die größere Bedeu­tung des vermu­teten Rake­ten­an­griffs geht aller­dings über die Frage hinaus, was das eigent­liche Ziel dieses Angriffs war. Im Anschluss an die Berichte verschärfte sich der Krieg der Worte zwischen der Ukraine und Russ­land zu einem Streit um die Kern­frage des Anti­se­mi­tismus und eines mögli­chen Völker­mords, wobei Selen­skyi – viel­leicht in einer ironi­schen Wendung – versuchte, genau die „kosmo­po­li­ti­sche“ Moral anzu­wenden, die mit der west­li­chen Erin­ne­rung an den Holo­caust in Verbin­dung gebracht wird. Er beschwor die Erin­ne­rung an den Holo­caust herauf, um ein größeres Bewusst­sein für Menschen­rechts­ver­let­zungen im Rahmen des russi­schen Angriffs auf die Ukraine zu schaffen. Dies ist jedoch mehr als nur ein Krieg der Worte, denn die Befürch­tungen, dass Putin versu­chen könnte, die Ukraine von der Land­karte zu tilgen, sind nicht unbe­gründet. Putin hat die Exis­tenz einer ukrai­ni­schen Iden­tität nie aner­kannt. Da er sie mit Faschismus, Verwest­li­chung, Korrup­tion und Libe­ra­lismus in Verbin­dung bringt, ist zu befürchten, dass jeder Versuch, eine russi­fi­zierte Ukraine zu schaffen, mit Repres­sionen großen Ausmaßes verbunden sein wird. Zumin­dest ein kultu­reller Völker­mord ist eine reale Möglich­keit.

Über­set­zung: Svenja Golter­mann und Philipp Sarasin. Eine kürzere Fassung des Arti­kels erschien am 3. März 2022 in The Conver­sa­tion.