Jule Govrin: Schön­heits­ope­ra­tionen sind allge­gen­wärtig, ob in Geschichten des Schei­terns wie jüngst die Erzäh­lung von Linda Evan­ge­lista über ihr Leiden an schief­ge­lau­fenen OPs, in Schlag­zeilen zu den Straf­fungen von Stars und Stern­chen oder im Influ­encer-Universum auf Insta­gram. Was ins Auge sticht inmitten dieses Spek­ta­kels um gemachte Schön­heit, ist, dass beson­ders Frauen Schön­heits­normen bestärken, die ja stets Geschlech­ter­normen sind. Dabei wird die Entschei­dung zur Nasen-’Korrektur’, zum Face­lif­ting, zum Fett­ab­saugen, zur Brust­ver­grö­ße­rung in einer Semantik der Selbst­be­stim­mung gerahmt. Diese Selbst­be­stim­mungs­se­mantik scheint eine Schlüs­sel­rolle in dieser neuen Körper­ord­nung gemachter Schön­heit zu spielen. Manche sagen, die behaup­tete Selbst­be­stim­mung sei nur schöner Schein. Wie siehst Du das?

Paula-Irene Villa Bras­lavsky: Diese Frage zielt schon mitten hinein in die unaus­weich­liche, unauf­lös­liche, unum­geh­bare Ambi­va­lenz aller Körper-Selbst-Gestaltung. Die ganze Palette solcher Körper-Gestaltungs-Praktiken, vom Zähne­putzen bis zur Brust-OP, vom Aspirin bis zu Botox, vom Duschen bis zum Zahn­bleaching, zeigt immer: es geht um Sein durch Schein, und um eine – meist halb-bewusste – Unter­wer­fung wie – meist halb-bewusst – prak­ti­zierte Frei­heit glei­cher­maßen. Die Formu­lie­rung “nur” schöner Schein sugge­riert einen Mangel, ein Zu-Wenig, eine Unei­gent­lich­keit. Die Eigent­lich­keit ist dann, so haben wir insbe­son­dere in bildungs­bür­ger­li­chen Milieus im ‘Westen’ gelernt, angeb­lich das Sein. Es sind die inneren Werte, die als eigent­li­ches, rich­tiges Sein zählen. Das entspricht der völlig unem­pi­ri­schen, also un-realistischen und zugleich hoch wirk­samen Ideo­logie einer Entweder/Oder-Dualität von Geist/Körper.

Tatsäch­lich aber denken und nehmen wir ja nicht nur die Welt und uns als Körper­leib durch die empi­ri­schen Sinne wahr, sondern auch einander. Wir sehen, riechen, fühlen, hören, schme­cken bisweilen sogar einander – und uns selbst. Wir nehmen die Welt und andere, auch uns selbst, immer körper­leib­lich wahr. In der Moderne wird der Schein zwar sehr abge­wertet – als künst­lich, frivol oder natür­lich im Gegen­satz zur kulti­vierten Vernunft –, aber zugleich sind beide durch Mora­li­sie­rung aufein­ander bezogen. Der Schein wird als Ausdruck des Seins gelesen, beson­ders in alltäg­li­chen Situa­tionen. Dazu haben ja viele Historiker:innen und Soziolog:innen geforscht, etwa Bour­dieu. Wir unter­stellen aufgrund des Scheins – wie sieht jemand aus? – perso­nale Quali­täten wie Ordnung oder Diszi­plin und schließen auf die soziale Posi­tion – ist jemand reich, arm, gebildet, einem Milieu, einer Reli­gion usw. zuge­hörig? Solche Vor-Urteile sind übri­gens absolut uner­läss­lich für den Alltag in indi­vi­dua­li­sierten Gesell­schaften, in denen der ‘Schein’ nicht durch auto­ri­täre Vorgaben deter­mi­niert ist (etwa Zünfte oder Reli­gion), sondern – im Prinzip – indi­vi­duell gestaltbar ist.

JG: Also entstehen im Alltäg­li­chen Frei­räume, die Indi­vi­duen selbst­be­stimmt gestalten können?

PV: Exakt. Wenn wir Selbst­be­stim­mung nicht idea­lis­tisch absolut setzen, sondern als rela­tio­nale, immer gesell­schaft­lich bedingte Form verstehen. Selbst­ge­stal­tung ist in dieser Hinsicht immer auch Frei­heit, also bedingte Frei­heit: Körper­selbst­ge­stal­tung – duschen, Haare kämmen, Zähne putzen, sich kleiden, Fußnägel schneiden oder lackieren, Diät, Sport, Pier­cings, Tattoos, Kinn­lif­ting und vieles mehr – ist einer­seits eine anthro­po­lo­gi­sche Konstante wie Plessner und andere aufzeigen, sie gehört zu unserer natür­li­chen Sozia­lität oder sozialen Natur, wir können uns nicht nicht selbst gestalten.

Sie ist aber ande­rer­seits überaus spezi­fisch konkre­ti­siert, je nach sozialer Posi­tion wie Milieu, Geschlecht, Alter, Schicht und so weiter; je nach Ressourcen, Notwen­dig­keiten und Bedürf­nissen. Soma­ti­sche Selbst­ge­stal­tung ist gesell­schaft­lich hoch spezi­fisch und hoch ungleich reali­sierbar. Histo­risch und regional sind beispiels­weise ganz unter­schied­liche Formen von Selbst­ge­stal­tung normal oder erwünscht, andere verpönt oder krimi­na­li­siert. Dies wiederum ist für verschie­dene Geschlechter, Klassen, Alters­stufen, Status­gruppen sehr, sehr unter­schied­lich. Formen der Körper­selbst­ge­stal­tung sind also immer – mehr oder weniger – an soziale Normen gebunden. Wir können uns zwar theo­re­tisch anziehen, wie wir wollen, aber faktisch dann doch nicht: in Bade­klei­dung oder Opern­gala wären wir an der Uni extrem deplat­ziert, so wie ohne Verklei­dung beim Stra­ßen­kar­neval. Und sie enthält immer auch etwas Eigen­sinn. Das muss nicht absicht­lich sein, ist es meis­tens auch nicht.

Chris­tine Loetscher: Und wie steht es mit der kosme­ti­schen Chir­urgie, wie viel Eigen­sinn steckt da drin?

PV: Dies­seits von diesem proble­ma­ti­schen Dualismus von Sein und Schein reali­siert sich die Gestal­tung des eigenen Körpers also immer als Mischung von Müssen, Sollen und Können. Das ist durchaus auch Selbst­be­stim­mung, als bedingte Form. Das gilt auch für die kosme­ti­sche Chir­urgie. Sie gilt als beson­ders radi­kale Form der Körper­selbst­ge­stal­tung. Noch. Dabei ist sie schlicht die logi­sche Fort­füh­rung der Demo­kra­ti­sie­rung von und der tech­no­lo­gi­schen Auswei­tung der Möglich­keiten zur Körper­selbst­ge­stal­tung. Die Norma­li­sie­rung bestimmter Tech­no­lo­gien wie mini­mal­in­va­sive Verfahren führt zur Norma­li­sie­rung der Nutzung. Die OPs werden sicherer, güns­tiger, schneller, einfa­cher. Das können sich immer mehr Menschen leisten und in ihren Alltag einbauen. Warum sollten sie, sollten wir es nicht machen?

JG: Dennoch dienen Schönheits-OPs in vielen Fällen dazu, sich einem Ideal von Weib­lich­keit zu unter­werfen, das nicht unbe­dingt zur Selbst­be­stim­mung anregt und das binäre Geschlech­ter­re­gime zementiert.

PV: Ja, jede Ausrich­tung von Praxis an einem Ideal oder einer Norm ist die Einschrän­kung von Selbst­be­stim­mung, wenn wir diese als radikal souverän-autonome Form verstünden. Das wäre wiederum unsinnig. Konkret gesagt: dass wir über­haupt bestimmte Klei­dung tragen und andere nicht, dass wir bestimmte ‘Hygiene’-Praktiken voll­ziehen, dass wir uns die Nägel lackieren oder ‘Damen’-Hosen kaufen, das alles ist nicht radikal selbst­be­stimmt. Und doch steckt da auch immer bedingte Selbst­be­stim­mung drin, denn wir haben Spiel­räume. Und diese Normen – welche Klei­dung zu welchem Anlass? – sind immer umkämpft, sie werden durch sozialen Wandel verän­dert. So ist das Korsett nach und nach aus dem Alltag bürger­li­cher Frauen verschwunden. Zu diesen umkämpften Normen gehört ganz sicher die geschlecht­liche Bina­rität. Um diese tobt derzeit bekannt­lich ein beson­ders inten­siver Streit, und da geht es wirk­lich um was, nämlich um soma­ti­sche Selbstbestimmung.

CL: Was spielt sich da genau ab?

PV: Ich würde sagen, dass die biopo­li­ti­sche Dimen­sion der Moderne in der Gret­chen­frage mündet: Wer kann und soll über den eigenen Körper verfügen? Histo­risch gilt das zunächst für eine kleine Elite, für die berüch­tigten weißen cis-hetero, bürger­li­chen, christ­li­chen, euro­päi­schen Männer. Die ‘Auswei­tung der Subjekt­zone’ durch die poli­ti­schen Kämpfe und sozialen Bewe­gungen der Moderne ist wesent­lich der Kampf um das Recht auf den eigenen Körper. Frauen, rassi­fi­zierte Menschen, Arme, Proletarier:innen, Jüd:innen – bis heute kämpfen zahl­reiche Gruppen darum, Frei­heit, Tran­szen­denz, Vernunft, Mündig­keit, Souve­rä­nität, Indi­vi­dua­lität ausüben und beispiels­weise vor staat­li­cher Gewalt geschützt sein zu können. Das alles reali­siert sich an der oder bedingt durch die angeb­liche Verfüg­bar­keit über das eigene Leben, den eigenen Körper.

Das ist die eman­zi­pa­to­ri­sche Selbst­be­stim­mungs­di­men­sion der Moderne: ‘Mein Bauch gehört mir’! Und: ‘ich lasse mir daran das Fett absaugen, wenn ich es will’. Das ist eben eine Vari­ante zeit­ge­nös­si­scher Selbst­be­stim­mung. Zugleich ist diese klar an engen und fantas­ma­ti­schen Normen orien­tiert, etwa der ‘Wohl­ge­stal­tung der Geschlech­ter­dif­fe­renz’, um eine Formu­lie­rung von Gesa Linde­mann aufzu­nehmen. Menschen unter­werfen sich also in diesen Prak­tiken den Idealen von Geschlecht oder ‘race’, um “schön normal” zu werden. Anders gesagt: Die Gestal­tung des schönen Scheins ist notwendig ambi­va­lent, sie ist Schein und Sein, sie ist selbst- und fremd­be­stimmt zugleich.

JG: Authen­tisch zu sein ist ja ein allge­gen­wär­tiger Appell in den sozialen Arenen. Auf der einen Seite ist da eine Heidi Klum, die sich als ‘natür­liche Schön­heit’ mit dem Hastag #nofilter insze­niert. Auf der anderen Seite sieht man Stili­konen wie Kim Karda­shian, die gerade in der kosme­ti­schen Gemacht­heit Ihres Ausse­hens den authen­ti­schen Ausdruck ihres Selbst ausma­chen. Diese Authen­ti­zi­täts­dis­kurse scheinen stark mit einer Diver­sti­täts­se­mantik verquickt zu sein. Heidi Klum verkör­pert ein sehr klas­si­sches Weib­lich­keits­ideal, zugleich betont sie bei GNTM die Diver­sität ihrer Models. Kim Karda­shian hat hingegen dieses alther­ge­brachte Schön­heits­ideal entschei­dend erwei­tert, gleichsam zeigt ihre Ästhe­ti­sie­rung des Selbst uniforme Züge, die ein neues Ideal einschreiben. Wie schätzt Du diese Dyna­miken zwischen insze­nierter Authen­ti­zität und Natür­lich­keit ein? Spielt da eine alte Form der klas­sis­ti­schen Ästhetik herein, die das vermeint­lich Natür­liche anpreist?

PV: Inter­es­sante Frage. Mir scheint, die Natür­lich­keits­se­mantik hat sich ziem­lich über­lebt. Die Allge­gen­wär­tig­keit von digi­talen Bildern mit all ihren Bear­bei­tungs­mög­lich­keiten hat die Form der Wahr­neh­mung und Darstel­lung von Personen qua Körper ziem­lich verän­dert. Diese Medi­a­lität besteht ja immer, das an sich ist nicht neu. Aber die Medien sind je spezi­fisch, und das macht einen wesent­li­chen Unterschied.

Heute ist wohl die entschei­dendste ästhe­ti­sche Kompe­tenz, ein Bild machen zu können. Von sich ein bestimmtes Bild zu machen, das möglichst perfekt zu können, darauf kommt es an. Das Ergebnis kann das ‘Natür­liche’ sein – oder eben der ‘natür­liche Look‘ – oder das extrem sichtbar gestal­tete, das angeb­lich ‘Künst­liche’. Bei beiden kommt es darauf an, das gut zu machen. Und dafür gibt es allerlei Tech­niken; den rich­tigen Winkel, die rich­tigen Posen, das rich­tige Licht, die rich­tigen Filter, der rich­tige Schnitt, das rich­tige Styling. Von Heidi Klum ist daher das “heute habe ich kein Bild für Dich” viel entschei­dender als irgendwas mit Natür­lich­keit. Ein Bild von und für sich zu haben, darum geht es. Darüber zu verfügen, die Kontrolle über das Bild zu haben, das ist die Souve­rä­nität. Sehr frei und fluffig nach Carl Schmitt, ‘souverän ist, wer über das Bild entscheidet’. Im Lichte dieser Dynamik rela­ti­viert sich das Natür­liche. Denn alle wissen, auch das ist gemacht. Und das kann besser oder schlechter gelingen. Natür­lich­keit ist eh, meine ich, schon lange Teil sehr expli­ziter stra­te­gi­scher kultu­reller Prak­tiken, ähnlich wie unser Umgang mit Tieren, z.B. auf Social Media.

Zur klas­si­zis­ti­schen Ästhetik: absolut! Ich bezeichne eines der, viel­leicht das hege­mo­niale, zeit­ge­nös­si­schen Schönheits- und Körperideale als ‘skulp­tural’. Die Körper sollen so trocken, geschlossen, kompakt, glatt und sicht­lich bear­beitet sein wie ‘klas­si­sche’ Skulp­turen. Das sind maximal beherrschte Körper, an denen nichts Eigen­sin­niges mehr ist, nichts bewegt sich von allein. Auch da gilt wieder, ob als ‘natür­li­cher Look’ oder als ‘racia­lized diver­sity’, die Körper sollen genau so gewollt und gemacht sein, skulptural.

CL: Das zeigt sich ganz ausge­prägt in der medialen Selbst­in­sze­nie­rung von Stars, Cele­bri­ties und Influencer:innen. Inter­es­sant scheint mir der Fall von Britney Spears, die von ihrem Vater entmün­digt worden war und deren Fans sich unter dem Hashtag #free­britney für die gericht­liche Aufhe­bung dieser Vormund­schaft einge­setzt haben. Welt­weit fieberten Jugend­liche auf Social Media mit; Britney Spears wurde zum Symbol für die Selbst­er­mäch­ti­gung von Frauen inner­halb einer von rigiden Geschlech­ter­normen beherrschten Populärkultur.

PV: Gene­rell wäre ich skep­tisch, was kausale oder eindeu­tige ‘Auswir­kungen’ von Medi­en­formen auf Menschen im Allge­meinen und auf Jugend­liche im Beson­deren betrifft. Ich glaube ja, es wäre lohnend, eine Kultur­ge­schichte der ‘Sorge um die Jugend’, auch der ‘Sorge um die jungen Frauen’ zu schreiben. Womög­lich gibt es das längst? Jeden­falls bin ich mir nicht sicher, dass sich die These eines klaren Effekts von Medien auf Jugend­liche empi­risch pauschal halten lässt – bezie­hungs­weise ist dieser Effekt offen, kann ganz unter­schied­lich stark und unter­schied­lich gestaltet sein.

Ich sehe die #free­britney Sache zum einen als eine spezi­fi­sche, es geht wirk­lich sehr konkret um Britney Spears, um die Entmün­di­gung einer erfolg­rei­chen Künst­lerin durch ihren Vater, es geht um das ‘Star-System’ im Pop. Ich habe den Eindruck, dass es den Fans speziell um Britney geht, sie sind halt Fans. Und da ist auch was Über­grif­figes dran, die Fans wollen ‘ihre’ Britney, sie wähnen sich als Hüter:innen der Eigent­lich­keit der Künst­lerin bezie­hungs­weise der Person ‘hinter’ der Künst­lerin. Zum anderen aber ist dieser Kampf gegen die Entmün­di­gung sicher­lich Teil einer stei­genden Aufmerk­sam­keit für und Kritik am ‘shaming’ von Frauen, von Queers, von migran­ti­schen und rassi­fi­zierten Personen und Gruppen, von Armen und ‘Anderen’. Es gibt meines Ermes­sens eine wach­sende Sensi­bi­li­sie­rung für unter­schied­liche Formen der Entmün­di­gung, für die Aberken­nung der Souve­rä­nität, Frei­heit, Würde von Menschen, und zwar aller Menschen. Und, dafür, dass dies auch – nicht nur, aber auch – mit der Verfüg­bar­keit des eigenen Körpers zusam­men­hängt. Wer entscheidet darüber, was ich trage, wie ich mich style und was sich ‘gehört’? In diesem Sinne denke ich schon, dass Jugend­liche sich heute kritisch, mit sehr vielen unter­schied­li­chen Medi­en­for­maten – zwischen Heidi Klum und queeren Serien wie z.B. auch Sex Educa­tion – damit ausein­an­der­setzen, dass es ‘body poli­tics’ gibt, dass soziale Ordnung über die Bewer­tung, Diszi­pli­nie­rung, Gestal­tung von Körper­lich­keit geschieht, dass sich das auch in die eigenen Hände nehmen lässt. Teenies disku­tieren zum Beispiel sehr kontro­vers Schul­uni­formen und Formen der gleich­zei­tigen Sexua­li­sie­rung und Beschä­mung von Frauen*, etwa in Schulen, wenn ‘züch­tige’ Klei­dung verlangt wird.

CL: Tatsäch­lich ist die “Sorge um die Jugend” in medi­en­his­to­ri­scher Perspek­tive gut aufge­ar­beitet, die einschlä­gigen Unter­su­chungen kommen aber scheinbar nicht an gegen die Behaup­tung, Jugend­liche seien Medien hilflos ausge­lie­fert. Hast Du eine Erklä­rung für die Beharr­lich­keit dieser längst wider­legten These?

PV: Na ja, es ist nicht falsch zu sagen, dass Medien Menschen beein­flussen. Und sicher­lich kann das Alter eine beson­dere Rolle spielen. Aber ja, diese Idee des hilf­losen Konsums und der 1:1-Determinierung durch Medien, die ist sicher falsch – jeden­falls jenseits von Konstel­la­tionen tota­li­tärer Propa­ganda. Mir scheint, dass sich das Phan­tasma junger Kinder oder Jugend­li­cher gut als Projek­ti­ons­fläche für Idea­li­sie­rungen von Unschuld und Rein­heit eignet. Das unschul­dige Kind ist schon lange Bestand­teil beispiels­weise anti­se­mi­ti­scher oder rassis­ti­scher Fanta­sien. Das ‘junge Mädchen’ ist schon lange eine zentrale Figur in kolo­nialen Verhältnissen.

Inso­fern geht diese Sorge um das Kind oder um das Mädchen weit über das spezi­fi­sche Thema von Schön­heit und Medien hinaus. Aber dort ist es eben weiterhin beson­ders viru­lent. Es gibt wohl diese Phan­tasie der von Natur aus mora­lisch guten, der reinen und gesell­schaft­lich weithin ‘unbe­fleckten’ Kinder, beson­ders der weib­li­chen, die als natürlich-tugendhaft imagi­niert werden. Die Gesell­schaft proji­ziert, in Teilen jeden­falls, ihr Bedürfnis nach und die Hoff­nung auf Entlas­tung von den Mühen sozialer Ordnung sowie einer darin gela­gerten Moral auf dieses angeb­liche Außen ihrer Selbst, nämlich auf die Natur. Die ‘jungen Mädchen’ verkör­pern das angeb­lich. Und dann kommen die Medien und verderben diese natür­liche Ordnung. Das ist eine ideo­lo­gi­sche Fantasie, die von den Ambi­gui­täten und Unklar­heiten entlastet, die dies­sei­tige Ordnungs­leis­tungen uns zumuten. Das funk­tio­niert nicht zuletzt auch deshalb so gut, weil es ja richtig ist, dass Kinder und Jugend­liche empfäng­lich sind für Medien. Das sind wir ja alle, immer. Mehr oder weniger.

JG: Über diese poli­ti­schen, auch gerade geschlechter- und sexu­al­po­li­ti­schen Kämpfe, die dieses Emblem­figur vom unschul­digen Kind einsetzen, um ihre anti­fe­mi­nis­ti­sche Agenda voran­zu­bringen, gelangt man ja wieder zu Fragen der Selbst­be­stim­mung. Doch dies ist ein anderes, ein anschlies­sendes Gespräch. Erst einmal bedanken wir uns viel­mals für dieses Gespräch.