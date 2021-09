An Bord der Raum­kapsel Dragon befanden sich neben dem US-amerikanischen Unter­nehmer und Milli­ardär Jared Isaa­cman, der den Flug gechar­tert und finan­ziert hatte, nur drei weitere Zivilistin:innen, von denen keine:r als Astronaut:in ausge­bildet worden war (die Raum­kapsel steu­erte sich zum größten Teil auto­ma­ti­siert). Trotzdem erscheint der Welt­raum­tou­rismus in der Erzäh­lung, die Musk und SpaceX um die Inspiration4-Missionen spinnen, explizit nicht als Aben­teuer für Super­reiche oder als Publi­city Stunt eines privaten Welt­raum­un­ter­neh­mens. Statt­dessen stili­siert SpaceX die Mission einer­seits als logi­sche Fort­set­zung der Tradi­tion ameri­ka­ni­scher Welt­raum­for­schung, die mit den Apollo-Missionen ihren Höhe­punkt erreichte, und präsen­tiert Inspiration4 zugleich als Aufbruch in eine neue Ära der Raum­fahrt. Der Welt­raum­tou­rismus, so die Erzäh­lung, macht unser Sonnen­system endlich einem größeren Teil der Welt­be­völ­ke­rung zugäng­lich und dient indi­rekt auch der gesamten Mensch­heit als eine Art Sprung­brett in eine nicht genauer defi­nierte, aber dennoch bessere Zukunft.

Jedi-Ritter der Zukunft

Um diese utopi­sche Vision für alle Beobachter:innen glas­klar zu machen, umgibt sich die Mission offensiv mit phil­an­thro­pi­schen Motiven und Narra­tiven. So ist ein Spen­den­aufruf für das „St. Jude Children’s Rese­arch Hospital“ in Tennessee, das sich der Krebs­be­kämp­fung bei Kindern verschrieben hat, neben der Erfor­schung des mensch­li­chen Körpers im All als Teil der offi­zi­ellen Missi­ons­ziele gelistet. Zusätz­lich wurden weitere Plätze an Bord der Dragon-Kapsel, neben dem des Haupt­ak­teurs Isaa­cman, an eine ehema­lige Pati­entin und nun Mitar­bei­terin des St. Jude Hospital, sowie an einen Spender desselben Kran­ken­hauses vergeben. Der vierte Platz ging an eine Kundin von Isaa­cmans E-Commerce Platt­form „Shift4 Payments“, mit der er zum Milli­ardär aufge­stiegen ist.

Die Lebens­ge­schichten der Crew werden erzäh­le­risch mit den Zielen der Mission verwoben und laden diese letzt­lich mora­lisch auf: Aufbruch, Zuver­sicht, Mensch­lich­keit, ja das Leben selbst stehen im Mittel­punkt von Inspiration4. Aus dem Profil der vierten Teil­neh­merin, Dr. Sian Proctor, wird dabei abge­leitet, zu welcher Art von Zukunft für die Mensch­heit die Mission beitragen möchte. In ihrem Crew-Profil schreibt Proctor, sie hoffe mit ihrer Teil­nahme an der Mission „to encou­rage conver­sa­tions about crea­ting a JEDI Space, or a space envi­ron­ment that is Just, Equi­table, Diverse and Inclu­sive“. Die Mission von Inspiration4 und der Welt­raum­tou­rismus, den sie einleitet, soll also den Welt­raum zu einem progres­siven Ort machen, an dem Fragen von Diver­sität, Inklu­sion und Gerech­tig­keit der Platz einge­räumt wird, den sie in terres­tri­schen Kontexten leider selten erhalten.