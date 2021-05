Geschichte der Gegenwart Auf der Suche nach Gemein­schaft. Zwei Fern­seh­se­rien über West Yorkshire Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 13:37 Share Share Link Embed

Wie ist in der modernen Gesell­schaft Gemein­schaft möglich? Die inter­es­san­testen Antworten auf diese Frage sind von undog­ma­ti­schen Linken formu­liert worden, insbe­son­dere in England, wo der Begriff anders als in Deutsch­land nicht mit einer rechts­ra­di­kalen Tradi­tion belastet ist. In seiner bis heute einfluss­rei­chen Studie The Making of the English Working Class (1963) zeigte der Sozi­al­his­to­riker E.P. Thompson, wie sich die Arbei­ter­schaft des frühen 19. Jahr­hun­derts in Vereinen und Gewerk­schaften zusam­men­fand, um dem doppelten Diszi­pli­nie­rungs­druck durch die Indus­tria­li­sie­rung und die protes­tan­ti­schen Kirchen eine selbst­be­stimmte commu­nity entge­gen­zu­setzen. In seinem ebenso einfluss­rei­chen, semi­au­to­bio­gra­fi­schen Buch The Uses of Literacy (1957) blickte Richard Hoggart zurück auf seine eigene Kind­heit im prole­ta­ri­schen Milieu der Zwischen­kriegs­zeit. Weniger auf Politik gerichtet als Thompson fand der Pionier der Cultural Studies Gemein­schaft­lich­keit in Chören, Blas­ka­pellen und Tauben­züch­ter­ver­einen, vor allem aber in der alltäg­li­chen nach­bar­schaft­li­chen Kommunikation.

Beide Autoren beschrieben Lebens­formen, welche durch Moder­ni­sie­rungs­pro­zesse bedroht waren: die sich immer stärker durch­set­zende Logik des indus­tri­ellen Kapi­ta­lismus bei Thompson, der Vormarsch der kommer­zi­ellen Massen­kultur bei Hoggart. Sowohl der Sozi­al­his­to­riker als auch der Kultur­wis­sen­schaftler ließen sich auf die lokalen Perspek­tiven vermeint­li­cher Verlierer der Geschichte ein, die versuchten, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – oder schlicht mit diesem zurecht­zu­kommen. Im Schluss­satz von The Making of the English Working Class dankte Thompson seinen Prot­ago­nisten für „years of heroic culture“. Hoggart, dem die Binnen­per­spek­tive des Arbei­ter­mi­lieus ebenso vertraut war wie die Rand­stän­dig­keit des begabten Schü­lers, äußerte sich skep­ti­scher. Ange­sichts innerer Span­nungen und Zwänge erklärte er, den Begriff der commu­nity mit seinen posi­tiven Konno­ta­tionen lieber vermeiden zu wollen. Gemeinsam war beiden der Bezug zu West York­shire: Thomp­sons Werk entstand während seiner Zeit an der Univer­sity of Leeds, während derer er sich eine umfas­sende Kenntnis regio­naler Quellen aneig­nete. Den auto­bio­gra­fi­schen Kern von Hoggarts The Uses of Literacy bildeten seine Kindheits- und Jugend­jahre in Hunslet, einem prole­ta­ri­schen Viertel südlich des Leeds City Centre.

Krimi­serie und Schulserie

Den eigenen gemein­schaft­li­chen Zusam­men­halt zu betonen, ist in West York­shire ebenso topisch wie in anderen ehema­ligen Indus­trie­pro­vinzen West­eu­ropas. Doch was ist davon im 21. Jahr­hun­dert tatsäch­lich übrig­ge­blieben? Eine feuil­le­to­nis­ti­sche Annä­he­rung ermög­li­chen die Krimi­serie Happy Valley und die Schul­serie Ackley Bridge. Happy Valley kreist um Sergeant Cathe­rine Cawood, die sich in einem dunklen Tal west­lich von Leeds so robust wie noncha­lant mit Klein­kri­mi­nellen und Drogen­süch­tigen herum­schlägt. Aus ihrem Berufs­alltag wird Cawood heraus­ge­rissen, als sie immer stärker in einen exis­ten­zi­ellen Zwei­kampf mit einem Schwer­ver­bre­cher gerät, der einst ihre Tochter verge­wal­tigte und diese damit in den Suizid trieb. Ackley Bridge ist der Name einer (fiktiven) post­in­dus­tri­ellen Klein­stadt, in der eine neu gegrün­dete Schule zuvor vonein­ander getrennte weiße und musli­mi­sche Jugend­liche inte­grieren soll. Verschie­dene Lehrer*innen versu­chen, eine bildungs­ferne und teil­weise bitter­arme Schü­ler­schaft, die gleich­zeitig nach ihrer eigenen Logik inter­agiert, so gut es geht zu unterrichten.

Wie hat sich nun die regio­nale Gesell­schaft verän­dert, wenn man sich erlaubt, von diesen Fern­seh­se­rien statt von jour­na­lis­ti­schen Repor­tagen oder sozio­lo­gi­schen Studien auszu­gehen? Noch immer weiden Schafe auf grünen Hügeln, erin­nern Reihen­häuser aus gelb­grauem Sand­stein an das 19. Jahr­hun­dert, ist der Akzent ebenso ausge­prägt wie das Eigen­be­wusst­sein. Doch stehen diesen Konti­nui­täten tief­grei­fende Verän­de­rungen gegen­über: Markt­ori­en­tierte Moder­ni­sie­rungs­pro­jekte, insbe­son­dere von That­che­rismus und New Labour, haben aller Parti­zi­pa­ti­ons­rhe­torik zum Trotz den Raum für lokale Mitbe­stim­mung nach­haltig redu­ziert. Dieses Span­nungs­ver­hältnis zeigt sich an den Bemü­hungen der Schul­di­rek­torin, das als semi­au­to­nome academy orga­ni­sierte Ackley Bridge College finan­ziell über Wasser zu halten, zentrale Vorgaben zu erfüllen und gleich­zeitig einer hete­ro­genen Schü­ler­schaft gerecht zu werden. Die Einbin­dung in globale Märkte schlägt sich längst nicht mehr in Import und Verar­bei­tung von Baum­wolle, sondern in der Präsenz aller mögli­chen Wein­sorten und Auto­marken nieder – und in der Verbrei­tung von Drogen, deren zerstö­re­ri­sche Auswir­kungen in beiden Serien thema­ti­siert werden.

Ferner ist die Gegend seit den 1950er und 1960er Jahren multi­eth­nisch geworden. Noch wich­tiger als das sich in Chapel­town nörd­lich des Leeds City Centre bildende afro­ka­ri­bi­sche Viertel war die Einwan­de­rung aus Paki­stan aufgrund des Arbeits­kräf­te­be­darfs der regio­nalen Textil­in­dus­trie kurz vor deren finaler Krise. Die musli­mi­sche Minder­heit kommt in der Krimi­serie eher selbst­ver­ständ­lich und am Rande vor, während ihre Präsenz sich in der Schul­serie span­nungs­reich mit jugend­li­chen und auch erwach­senen Selbst­fin­dungs­pro­zessen überlagert.

Gemein­schaft oder Gemeinschaftlichkeit?

Bietet das lokale Gemein­schafts­be­wusst­sein noch Antworten auf die Heraus­for­de­rungen des 21. Jahr­hun­derts? Die Bilanz fällt zwie­spältig aus. In Happy Valley stößt die Polizei verschie­dent­lich auf Menschen, die vom Leben über­for­derte Außen­sei­ter­fi­guren regel­recht verla­chen, statt ihnen irgend­welche Unter­stüt­zung anzu­bieten. Die örtliche Veran­ke­rung der Insti­tu­tion zeigt sich daran, dass sie ein ihr wohl­ge­son­nenes Gemein­de­rats­mit­glied auch dann nicht der Staats­an­walt­schaft zuführt, wenn es ange­trunken einen Auffahr­un­fall verur­sacht und zudem ein Päck­chen Kokain bei sich trägt. Ackley Bridge verschweigt keines­wegs, dass einer­seits resi­duale Arbei­ter­kultur mit rassis­ti­scher Abgren­zung und ande­rer­seits musli­mi­sche Iden­tität mit selbst­ge­rechter Abschot­tung einher­gehen kann. Nicht bloß in dieser Hinsicht erin­nert die Serie zuweilen an Hoggarts Über­le­gungen zum Zusam­men­hang von Grup­pen­bil­dung und Konfor­mi­täts­zwang, wenn Fami­lien gegen­über der commu­nity den Anschein von Norma­lität zu wahren versu­chen und die Schü­ler­schaft Gerüchte oder verfäng­liche Bilder über soziale Medien verbreitet. Sowohl Happy Valley als auch Ackley Bridge deuten an, wie der Wohl­stands­zu­wachs der letzten Jahr­zehnte weite Teile der Bevöl­ke­rung entweder von vorn­herein ausge­lassen hat oder aber mit den eben­falls stei­genden Ansprü­chen – auf große Häuser oder Privat­schulen für die Kinder – nicht Schritt halten kann.

Gibt es ange­sichts dieser Gegen­sätze und Verwer­fungen über­haupt noch so etwas wie Gemein­schaft, die nicht auf Ressen­ti­ment hinaus­läuft? Womög­lich ist die Frage falsch gestellt, weil sie auf essen­tia­lis­ti­schen Voraus­set­zungen beruht. Hoggarts Zweifel an der empi­ri­schen Ange­mes­sen­heit des Begriffs wird von den Sozio­logen Matthias Grund­mann und Frank Osterloh geteilt, die zudem eine konzep­tio­nelle Alter­na­tive vorschlagen. Sie plädieren für eine rela­tio­nale und akteurs­zen­trierte Begriff­lich­keit, mit dem sich die „gemein­same Hand­lungs­praxis“ ebenso erfassen lässt wie „diver­gente Verge­mein­schaf­tungs­pro­zesse“. Was Grund­mann und Osterloh für dörf­liche Kontexte entwi­ckelt haben, lässt sich auf Polizei und Schule, Familie, Nach­bar­schaft und Freund­schaft über­tragen, wie sie in Happy Valley und Ackley Bridge geschil­dert werden.

Eine Poli­zistin, ein Lehrer­kol­le­gium und eine Kantinenfrau

In der Krimi­serie ist es vor allem Cathe­rine Cawood selbst, die im gemein­schaft­li­chen Sinne handelt. Gegen­über poli­zei­li­chen Hier­ar­chie und Krimi­nellen tritt sie – durchaus genre­ty­pisch, nur ohne die übliche masku­line Konno­ta­tion – als raubei­nige Indi­vi­dua­listin auf, die sich immer wieder über Regeln und Anwei­sungen hinweg­setzt. Gleich­zeitig schlägt die Frau in den Fünf­zi­gern die Brücke zwischen älterer Gemein­schafts­ethik und modernem Eman­zi­pa­ti­ons­an­spruch. Cawood fühlt sich gleich mehr­fach verant­wort­lich, ist jüngeren Kolle­ginnen eine Mentorin und bringt Prosti­tu­ierten Sand­wi­ches vorbei. Sie versucht, den Rück­fall ihrer Schwester in Alko­ho­lismus und Drogen­sucht zu verhin­dern und ihren verhal­tens­auf­fäl­ligen Enkel groß­zu­ziehen – den Sohn der verstor­benen Tochter und des Gewalt­ver­bre­chers, den unschäd­lich zu machen sie entschlossen ist. Unter der Last dieses Verant­wor­tungs­ge­fühls, das durch immer neue Wendungen auf exis­ten­ti­elle Proben gestellt wird, bricht Cawood beinahe zusammen. Sie verletzt die Gefühle anderer, erlebt Momente der Einsam­keit und Phasen der Depres­sion. Die Szenen der Harmonie sind hart erkämpft, wenn sie am Ende der zweiten Serie mit Schwester, Sohn und Enkel über die von stei­nernen Mäuer­chen durch­zo­genen Hügel läuft und dabei Tränen in den Augen hat.

Im comedy-drama über die Schule dagegen ist gemein­schaft­li­ches Handeln poly­zen­trisch ange­legt. Verschie­dene Lehrer*innen bilden aus ihrer hete­ro­genen Klientel ein Shakespeare-Ensemble oder Rugbyteam und versu­chen unter Vernach­läs­si­gung der profes­sio­nellen Distanz alles, um Jugend­liche aus schwie­rigsten Verhält­nissen nicht zu verlieren. Die Kanti­nen­frau Kaneez Paracha hat ein Leben lang zwischen Punjabi-Tradition und eigenen Bedürf­nissen navi­giert und will ihrer Tochter Nasreen denselben Balan­ceakt ersparen. Sie unter­stützt sie, als der Grup­pen­druck unter musli­mi­schen Mädchen deren Freund­schaft zur charis­ma­ti­schen Nach­bars­tochter Missy zu sprengen droht, und nach anfäng­li­chem Schock auch noch dann, als Nasreen ihre lesbi­sche Sexua­lität offen­bart. Und es sind die Teen­ager selbst, die mit ihren kompli­zierten Fami­lien ringen, über kultu­relle und soziale Barrieren hinweg Freund­schaften schließen und sich zuneh­mend mit dem ökono­misch abge­hängten Ackley Bridge identifizieren.

Sally Wain­w­right, Ayub Khan Din, Penny Woolcock

Mit Happy Valley hat die Dreh­buch­au­torin und Produ­zentin Sally Wain­w­right, intro­ver­tiert und nach eigener Aussage „fat and nort­hern“, den inter­na­tio­nalen Durch­bruch geschafft. Sie hat ihrer Verbun­den­heit mit West York­shire Ausdruck verliehen und ihren lang­jäh­rigen Einsatz für mehr weib­liche und ältere Haupt­rollen fort­ge­setzt. Der koope­ra­tive Produk­ti­ons­pro­zess brachte eine Reihe exzel­lenter Schauspieler*innen zusammen und ließ loca­tion manager, Kostüm­de­si­gner und Masken­bild­nerin viel Raum für eigene Initiativen.

Für Ackley Bridge gilt noch mehr, dass gemein­schaft­li­ches Handeln nicht nur in der Serie vorkommt, sondern auch hinter ihr steht. Dreh­buch­autor und Produ­zent Ayub Khan Din (East is East) schlägt einmal mehr die Brücke zwischen Minder­heits­er­fah­rungen und kultu­rellem Main­stream, diesmal auf der Grund­lage zahl­rei­cher Gespräche mit Jugend­li­chen aus der Region. Regis­seurin Penny Wool­cock, eine heraus­ra­gende Vertre­terin des sozial enga­gierten Spiel- und Doku­men­tar­films (unter anderem 1 Day und One Mile Away über Gangs in Birmingham), gibt ihr Seri­en­debüt. Für die Neben­rollen hat sie, wie für die meisten ihrer Projekte, junge Laien gecastet, die dann in den Dreh­pausen neue Bekannt­schaften unter­ein­ander schlossen. Die Ausstrah­lung der Serie stößt inso­fern Gemein­schaft­lich­keit an, als eine Publi­kums­ge­nera­tion, die nur noch schwer für das Fern­sehen zu begeis­tern ist, über Snap­chat und Insta­gram Hand­lung und Charak­tere diskutiert.

Die drei Fernsehmacher*innen bieten düstere, komi­sche und bewe­gende Geschichten über eine Gegend, die nicht gerade für ihre Emotio­na­lität berühmt ist. Darüber hinaus inspi­rieren sie zum Nach­denken über die Verän­de­rungen von Gemein­schaft nach dem Unter­gang der Arbei­ter­klasse, wie Thompson und Hoggart sie vor sechs Jahr­zehnten beschrieben. Der Diszi­pli­nie­rungs­druck von außen ist seitdem diffuser, die Kohä­si­ons­stif­tung von innen schwie­riger geworden. In einer diffe­ren­zierten Gesell­schaft lässt sich Gemein­schaft nur noch als Suche statt als Substanz verstehen. Doch gerade dafür eröffnen die Verflüs­si­gung von Geschlech­ter­rollen und die Präsenz unter­schied­li­cher Kulturen mehr Chancen, als es die Narra­tive des post­in­dus­tri­ellen Nieder­gangs und des popu­lis­ti­schen Brex­it­land wahr­zu­nehmen erlauben. Inso­fern eröffnen Happy Valley und Ackley Bridge eine verhalten opti­mis­ti­sche Perspek­tive, die um gemein­schaft­li­ches Handeln kreist, ohne in Gemein­schafts­ro­mantik zu verfallen.