„The Eyes of all Future Genera­tions are upon you.” – Als Greta Thun­berg im vergan­genen Herbst auf dem UN Climate Summit in New York den anwe­senden Staats­män­nern und -frauen ihre poli­ti­sche Verant­wor­tung ins Bewusst­sein rief, griff sie einen Argu­men­ta­ti­ons­topos auf, der in den vergan­genen Jahren enorm an Deutungs­macht gewonnen hat. Egal ob in Debatten über die Zukunft des Sozi­al­staats und des Renten­sys­tems, in Erziehungs- und Bildungs­de­batten oder aktuell in den Forde­rungen nach einer wirk­samen Klima­po­litik: Die Vorstel­lung, dass poli­ti­sche Entschei­dungen nicht allein die gegen­wär­tige Wähler­schaft, sondern auch die Inter­essen nach­fol­gender Genera­tionen einbe­ziehen müssen, ist zur Kern­for­de­rung einer „nach­hal­tigen“ Politik geworden.

Our Children’s Trust: Die Rechte zukünf­tiger Genera­tionen

Unter Konzepten der „Zukunfts­ethik“ und der „Genera­tio­nen­ge­rech­tig­keit“ wird aktuell disku­tiert, wie sich diese Inter­essen poli­tisch inte­grieren ließen. In vielen Ländern sind zivil­ge­sell­schaft­liche Orga­ni­sa­tionen und Lobby­gruppen entstanden, die sich diesem Ziel verschrieben haben, in Deutsch­land beispiels­weise die „Stif­tung für die Rechte zukünf­tiger Genera­tionen“. Vor allem im Kontext der Klima­de­batten gibt es darüber hinaus in mehreren Ländern Versuche, den Inter­essen „zukünf­tiger Genera­tionen“ einen eigen­stän­digen juris­ti­schen Status zu verleihen und Regie­rungen auf diese Weise zu verbind­li­chen Maßnahmen in der Klima­po­litik zu verpflichten. Ende vergan­genen Jahres fällte das oberste Gericht der Nieder­lande ein Grund­satz­ur­teil, mit dem die Regie­rung zu einer Reduk­tion der CO2-Emmissionen um 25% verpflichtet wurde. Noch größere Aufmerk­sam­keit erhält zurzeit der von der Stif­tung „Our Children’s Trust“ initi­ierte Prozess „Juliana vs. United States“, in dem 21 Kinder und Jugend­liche die USA im Namen „zukünf­tiger Genera­tionen“ auf eine wirk­same Reduk­tion des CO2-Ausstoßes verpflichten wollen. Anders als in den Nieder­landen hat das zustän­dige Gericht in Oregon die Klage zuletzt vorläufig abge­wiesen. Zwar stimmte das Rich­ter­gre­mium den inhalt­li­chen Ausfüh­rungen der Kläge­rInnen in weiten Teilen zu, argu­men­tierte jedoch, dass die Verab­schie­dung einer nach­hal­tigen Klima­po­litik nicht Aufgabe gericht­li­cher Insti­tu­tionen sei, sondern der Verant­wor­tung der Regie­rung obliege – eine für die USA momentan nicht eben viel­ver­spre­chende Perspek­tive.

Es über­rascht nicht, dass der Verweis auf die Rechte „zukünf­tiger Genera­tionen“ poli­tisch und juris­tisch umstritten ist. Schließ­lich werden hiermit in der Tat zentrale Vorstel­lungen poli­ti­scher Verant­wor­tung und demo­kra­ti­scher Entschei­dungs­fin­dung auf die Probe gestellt. Ähnlich wie Forde­rungen einer globalen Ethik die räum­li­chen Grenzen mora­li­scher Verant­wor­tung in Frage stellen, so geschieht hier dasselbe in zeit­li­cher Perspek­tive – mit bislang kaum geklärten Folgen für Fragen nach poli­ti­scher Parti­zi­pa­tion und Reprä­sen­ta­tion, juris­ti­scher Imple­men­tie­rung und indi­vi­du­eller mora­li­scher Verant­wor­tung. Umso inter­es­santer ist, dass diese Diskus­sionen in einem Zeit­raum an Bedeu­tung gewannen, in dem der Zukunfts­bezug west­li­cher Gesell­schaften ambi­va­lenter wurde. In einer Zeit, in der sich Politik vermeint­lich immer stärker auf eine „breite Gegen­wart“ (Hans Ulrich Gumbrecht) zu fokus­sieren schien, entwi­ckelte sich der Verweis auf „zukünf­tige Genera­tionen“ zu einer wirkungs­vollen Pathos­formel, um poli­ti­sche Entschei­dungs­träger auf eine Zukunfts­ver­ant­wor­tung der eigenen Politik fest­zu­legen. Seitdem ist die von Jonas Salk geprägte Frage zu einer Leit­vo­kabel poli­ti­scher und mora­li­scher Debatten geworden: „Are we being good ances­tors?“

Zukunft als Krisen­sze­nario

In Wirk­lich­keit ist diese Frage nicht neu. Doch stand sie lange Zeit eher im Kontext eines geschichts­phi­lo­so­phi­schen Fort­schritts­glau­bens, der dementspre­chend andere Akzente setzte. So beschäf­tigte sich schon Imma­nuel Kant in seiner „Idee zu einer allge­meinen Geschichte in welt­bür­ger­li­cher Absicht“ (1784) mit der Rolle „zukünf­tiger Genera­tionen“. Für ihn lag die Heraus­for­de­rung jedoch gerade in den Folgen seines teleo­lo­gi­schen Geschichts­bildes, nach dem letzt­lich nur ein kleiner Teil der Mensch­heit – nämlich eben jene „zukünf­tigen Genera­tionen“ – in den vollen Genuss der bürger­li­chen Welt­ge­sell­schaft kommen würden. Für Kant stellte sich die Frage, wie sich der mensch­liche Fort­schritt gegen­über jenen Menschen recht­fer­tigen ließe, die zu früh geboren waren, um in den vollen Genuss seiner Früchte zu kommen.

Wenigs­tens dieses Problem scheint uns heute weniger Sorgen zu bereiten. Kants Fort­schritts­op­ti­mismus ist einer Krisen­dia­gnose gewi­chen, die mit dem Verweis auf „zukünf­tige Genera­tionen“ vor allem den Vorwurf verbindet, dass die Gegen­wart in signi­fi­kanter Weise auf Kosten der Zukunft leben würde. Zwar fanden sich solche Krisen­sze­na­rien auch schon früher, beispiels­weise in den apoka­lyp­ti­schen Diskursen der Bevöl­ke­rungs­wis­sen­schaft und den rassistisch-eugenischen Deka­denz­nar­ra­tiven der langen Jahr­hun­dert­wende. Beson­ders viru­lent wurde diese poli­ti­sche Meta­phorik jedoch in den 1970er Jahren.

Eine Kipp­figur war in diesem Zusam­men­hang John Rawls und dessen 1971 erschie­nenes Buch „A Theory of Justice“. Rawls war einer der ersten, der in seine Gerech­tig­keits­theorie explizit eine genera­tio­nen­über­grei­fende Dimen­sion inte­grierte. Sein berühmtes Modell eines „Schleiers des Nicht­wis­sens“, hinter dem Akteure einen gemein­samen Gesell­schafts­ver­trag aushan­deln sollten, beinhal­tete in letzter Konse­quenz auch das Unwissen darüber, welcher Genera­tion man ange­hören würden. Dies war ein radi­kales Gedan­ken­ex­pe­ri­ment und stellt bis heute eine frucht­bare Heraus­for­de­rung für Fragen inter­ge­nera­tio­neller Gerech­tig­keit dar. Rawls Antwort hierauf war jedoch alles andere als über­zeu­gend und verblieb weit­ge­hend in den Bahnen etablierter Fort­schritts­nar­ra­tive, nach denen es nach­fol­genden Genera­tionen im Durch­schnitt besser gehen würde als ihren Vorläu­fern, weshalb sich eine Gerech­tig­keits­theorie auf Vertei­lungs­fragen inner­halb einzelner Genera­tionen konzen­trieren könnte.

Diese Prämisse verlor jedoch beinahe zeit­gleich mit der Veröf­fent­li­chung des Buches an Plau­si­bi­lität. Mit dem Aufstieg der Umwelt­be­we­gung und der Veröf­fent­li­chung der „Limits to Growth“ (1972) gerieten zentrale Pfeiler des west­li­chen Wachs­tums­mo­dells in die Kritik. Die beiden Ölkrisen und die hieran anschlie­ßenden Wirt­schafts­re­formen der 1970er Jahre markierten einen Einschnitt in dem Modell expan­siver Sozi­al­staats­po­litik. Die Vorstel­lung, dass es den eigenen Kindern einmal besser gehen würde, verlor sowohl auf indi­vi­du­eller als auch auf gesell­schaft­li­cher Ebene an Selbst­ver­ständ­lich­keit.

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“

In diesem Kontext entwi­ckelte sich der Verweis auf „zukünf­tige Genera­tionen“ zu einer poli­ti­schen Leit­vo­kabel, mit der sich ganz unter­schied­liche poli­ti­sche Posi­tionen recht­fer­tigen ließen. Das galt insbe­son­dere für die Umwelt­be­we­gung und andere Diskurse, die sich kritisch mit den nega­tiven Folgen der Indus­trie­ge­sell­schaft ausein­an­der­setzten, sei es in Hans Jonas‘ „Prinzip Verant­wor­tung“ (1979), Ulrich Becks „Risi­ko­ge­sell­schaft“ (1986) oder der Nach­hal­tig­keits­de­fi­ni­tion der von der UN einge­setzten Brundtland-Kommission (1987). Dass wir die Erde „nur von unseren Kindern geborgt“ hätten, gehörte seit den 1970er Jahren zum Kern­be­stand ökolo­gi­schen Wissens und zierte als Kalen­der­spruch T-Shirts und WG-Küchen ebenso wie die Wahl­pla­kate der Grünen in ihrem ersten Bundes­tags­wahl­kampf im Jahr 1983.

Parallel dazu löste die Konjunktur des Deutungs­mus­ters jedoch auch eine inten­sive philo­so­phi­sche Diskus­sion aus. Viele der disku­tierten Probleme sind bis heute aktuell: Können Personen, die noch gar nicht exis­tieren, über­haupt Rechte besitzen? In welcher Weise kann man davon spre­chen, dass heute lebende Menschen mora­li­sche Verpflich­tungen gegen­über Personen besitzen, denen sie nie begegnen können? Und wenn wir solche Rechte und Verpflich­tungen zuge­stehen, wie lässt sich etwas Sinn­volles darüber aussagen, welche konkreten Inter­essen und Bedürf­nisse diese zukünf­tigen Personen für sich in Anspruch nehmen werden? Die zentrale Heraus­for­de­rung, die in der Philo­so­phie der 1970er Jahren heraus­ge­ar­beitet wurde, war eine, die auch für die Geschichts- und Kultur­wis­sen­schaften Rele­vanz besitzt: Eine sinn­volle Aussage darüber, welche konkreten Rechte „zukünf­tige Genera­tionen“ für sich rekla­mieren werden, scheint nur möglich, wenn man zumin­dest einen Kern­be­stand mensch­li­cher Eigen­schaften als anthro­po­lo­gisch konstant und unab­hängig von den tech­no­lo­gi­schen und gesell­schaft­li­chen Entwick­lungen der (fernen) Zukunft ansieht – eine Vorstel­lung, die in genau demselben Zeit­raum in Zweifel gezogen wurde, in dem die Debatten über die Rechte „zukünf­tiger Genera­tionen“ an Bedeu­tung gewannen.

Tücken der Genera­tio­nen­rhe­torik

Auf den ersten Blick mögen solche Einwände bloß als theo­re­ti­sche Speku­la­tionen erscheinen: Dass auch „zukünf­tige Genera­tionen“ ein Inter­esse an sauberer Luft und einem halb­wegs konstant blei­benden Meeres­spiegel haben werden, lässt sich womög­lich auch ohne unzu­läs­sige Voran­nahmen über die mensch­liche Natur vermuten. In Wirk­lich­keit hatte diese Deutungs­of­fen­heit jedoch in der Tat reale poli­ti­sche Folgen. Gerade weil „zukünf­tige Genera­tionen“ ihre Inter­essen nicht selbst­ständig arti­ku­lieren konnten, ließen sie sich im poli­ti­schen Diskurs für völlig unter­schied­liche Ziele in Anspruch nehmen. Betrachtet man z.B., bei welchen Themen­fel­dern in den poli­ti­schen Debatten des deut­schen Bundes­tags und des briti­schen House of Commons in den 1970er Jahren auf „zukünf­tige Genera­tionen“ verwiesen wurde, dann zeigt sich, dass Umwelt­themen hier eher marginal blieben und die über­wie­gende Zahl der Beiträge auf Fragen der Wirt­schafts­po­litik, des Sozi­al­staats und des Schul­den­ab­baus gerichtet waren. Statt für ökolo­gi­sche Reformen wurde die Rhetorik der „zukünf­tigen Genera­tionen“ also nicht zuletzt dafür genutzt, um unter Verweis auf stei­gende Staats­schulden und Sozi­al­aus­gaben wirt­schafts­li­be­rale Reformen und einen Abbau des Sozi­al­staats zu legi­ti­mieren – Reformen also, die heute z.T. als Mitver­ur­sa­cher gegen­wär­tiger Probleme erscheinen. In anderen Kontexten besaß die Rede von „zukünf­tigen Genera­tionen“ auch noch andere Konno­ta­tionen. In den USA beispiels­weise verwies die Rhetorik zugleich auf die Culture Wars der Abtrei­bungs­de­batten der 1970er und 1980er Jahre. Und in rechts­ex­tremen Kreisen konnte die Meta­phorik auch in völkisch-nationalistischer Stoß­rich­tung inter­pre­tiert und mit dem Ziel des Erhalts eines rassis­tisch inter­pre­tierten „Volks­kör­pers“ verbunden werden, wie z.B. im ersten Partei­pro­gramm der NPD aus dem Jahr 1967. Gerade in diesem Kontext erwies sich die Rede von „Genera­tionen“ oft als beson­ders attraktiv. Als ein Begriff, der zwischen „Natur“ und „Kultur“ chan­gierte und gesell­schaft­liche Verän­de­rungen in einer ursprüng­lich biolo­gis­ti­schen Meta­phorik fasste, war er immer auch für eine Essen­tia­li­sie­rung von Personen und Kollek­tiven offen. Nicht zuletzt spie­geln sich hierin auch die bevöl­ke­rungs­po­li­ti­schen und euge­ni­schen Projekte und Verbre­chen des 20. Jahr­hun­derts.

Diese Deutungs­of­fen­heit ist bis heute charak­te­ris­tisch. Mit der Sorge um „zukünf­tige Genera­tionen“ können sowohl eine Schul­den­bremse als auch der Ausbau von „Zukunfts­in­ves­ti­tionen“, sowohl eine ökolo­gi­sche Trans­for­ma­tion als auch eine weitere Förde­rung der Auto­mo­bil­wirt­schaft als Schlüs­sel­in­dus­trie des eigenen Wirt­schafts­stand­orts gerecht­fer­tigt werden. In der Bundes­re­pu­blik war die Rede von der „Genera­tio­nen­ge­rech­tig­keit“ nicht zuletzt auch ein wich­tiges Schlag­wort in den Sozi­al­staats­de­batten der Hartz-Reformen. Und auch in der Gegen­wart findet man bei der AfD Verweise auf „nach­fol­gende Genera­tionen“, die in eine völkisch inter­pre­tierte Genera­tio­nen­folge einge­fügt werden, die durch Migra­tion und vermeint­liche „Über­frem­dung“ gefährdet seien.

„The eyes of all future genera­tions are upon you”? In Wirk­lich­keit scheint das Grund­pro­blem darin zu bestehen, dass genau dies nicht der Fall ist. Gerade weil zukünf­tige Personen noch keine Stimme und damit keine Möglich­keit der direkten Parti­zi­pa­tion besitzen, sind sie im poli­ti­schen Streit poten­ziell von allen Seiten und für jegliche poli­ti­schen Themen und Ziele instru­men­ta­li­sierbar. Heißt das, dass wir in unseren poli­ti­schen Debatten auf die Bezug­nahme auf zukünf­tige Akteure verzichten und den struk­tu­rellen „Präsen­tismus“ der Demo­kratie als gegeben akzep­tieren sollten? Mit Sicher­heit nicht. Die histo­ri­sche Perspek­tive verweist jedoch darauf, dass der Verweis auf „zukünf­tige Genera­tionen“ nicht dazu genutzt werden kann, einen neutralen Stand­punkt natur­ge­ge­bener mensch­li­cher Grund­be­dürf­nisse einzu­nehmen, die vom poli­ti­schen Streit enthoben wären. Viel­mehr ist die Frage, welche Rechte wir zukünf­tigen Genera­tionen zuge­stehen, selbst eine eminent poli­ti­sche Frage, die ins Zentrum gesell­schaft­li­cher Kontro­versen der Gegen­wart führt.

Eine poli­ti­sche, keine anthro­po­lo­gi­sche Frage

Statt in direkter Weise entscheiden zu wollen, welche Bedürf­nisse zukünf­tige Akteure für sich rekla­mieren werden, lohnt es sich daher eher, demo­kra­tie­theo­re­tisch zu fragen, welche Formen der Reprä­sen­ta­tion und Parti­zi­pa­tion sich für Akteure vorstellen lassen, denen wir zwar in der Zukunft poli­ti­sche Rechte zuspre­chen, aber eben keine direkte poli­ti­sche Reprä­sen­ta­tion in der Gegen­wart ermög­li­chen können. Hierzu sind in der Poli­tik­wis­sen­schaft – z.B. von Dennis Thompson, Michael Rose oder Kris­tian Ekeli – in den letzten Jahren Vorschläge erar­beitet worden. Mehrere Länder erproben aktuell auch Initia­tiven für eine insti­tu­tio­nelle Veran­ke­rung. In Israel exis­tierte von 2001-2006 ein Ombuds­mann für zukünf­tige Genera­tionen, Wales hat seit 2016 einen „Future Genera­tions Commis­sioner“ und im briti­schen Parla­ment exis­tiert seit 2018 eine „All-Party Parli­a­men­tary Group for Future Genera­tions“. Mehrere Orga­ni­sa­tionen haben zuletzt die Einrich­tung eines „UN High Commis­sio­ners for Future Genera­tions“ ange­regt.

Dass keine dieser Maßnahmen das Problem löst, dass die Inter­essen „zukünf­tiger Genera­tionen“ nur durch Reprä­sen­tanten der gegen­wärtig lebenden Genera­tionen vertreten werden können, muss dabei kein Nach­teil sein. Es verdeut­licht viel­mehr, dass die Frage, welche Prio­rität wir zukünf­tigen Akteuren zuschreiben, inte­graler Bestand­teil eines gemein­samen poli­ti­schen Aushand­lungs­pro­zesses sein muss. Während das meta­pho­ri­sche Spre­chen von „zukünf­tigen Genera­tionen“ oft das Ziel verfolgt, poli­ti­sche Kontro­versen auf vermeint­liche anthro­po­lo­gi­schen Grund­wahr­heiten zurück­zu­führen und auf diese Weise zu entpo­li­ti­sieren, eröffnet die Fragen nach konkreten Formen der Reprä­sen­ta­tion zukünf­tiger Akteure eine eminent poli­ti­sche Frage­stel­lung. Dann ist der Verweis auf „zukünf­tige Genera­tionen“ nicht das Ende poli­ti­scher Kontro­versen, sondern dessen Beginn.