Im poli­ti­schen Diskurs ist „Natio­na­lismus“ beinahe ein Schimpf­wort. Chau­vi­nismus, Krieg, Faschismus sind die gängigen Asso­zia­tionen. Mit diesen Verknüp­fungen spielen auch Vladimir Putin und die russi­sche Propa­ganda, wenn sie behaupten, mit einer „Denazifizierungs“-Kampagne gegen den Natio­na­lismus der Ukrainer:innen vorgehen zu müssen. Die bloße Idee eines unab­hän­gigen ukrai­ni­schen Natio­nal­staats soll in die Nähe von Faschismus und ethni­scher Diskri­mi­nie­rung gerückt werden. Die Geschichte des ukrai­ni­schen Natio­na­lismus ist aber ungleich komplexer als Putin behauptet, der in ihm nur den künst­li­chen Versuch auslän­di­scher Mächte sieht, ein feind­li­ches „Anti-Russland“ zu konstru­ieren. Zwar war er tatsäch­lich oft gegen Russ­land gerichtet, aber längst nicht immer gegen die russi­sche Kultur. Viel­mehr war er von Beginn an ein poli­ti­sches Projekt, das die Grund­lage des russi­schen Impe­riums in Frage stellte.

In der Geschichts­wis­sen­schaft wird der Begriff „Natio­na­lismus“ meist nicht wertend gebraucht. Einfach gesagt, beschreibt er zwei poli­ti­sche Prämissen: Erstens die Idee, dass die Mensch­heit sich in kultu­rell klar vonein­ander abge­grenzte Nationen einteilen lässt. Und zwei­tens die Folge­rung, dass diese Nationen die wich­tigste Grund­lage poli­ti­scher Legi­ti­mität sind, dass also letzt­lich jeder Nation ein eigener Staat zusteht. Im Verlauf des 19. Jahr­hun­derts verbrei­teten sich diese Ideen zunächst in den intel­lek­tu­ellen Eliten aller euro­päi­schen Länder, die zuneh­mend die Herr­schaft der dynas­tisch legi­ti­mierten Impe­rien in Frage stellten. Deut­lich lang­samer kamen natio­nale Kate­go­rien in der breiten Bevöl­ke­rung an; bis zur Mitte des 20. Jahr­hun­derts wurden sie jedoch zum fast unhin­ter­fragten Allgemeingut.

Eine demo­kra­ti­sche Bewegung

Die Ukraine ist in dieser Hinsicht ein typi­sches, wenn auch etwas verspä­tetes Beispiel. Ihr heutiges Terri­to­rium gehörte im 19. Jahr­hun­dert größ­ten­teils zum Russ­län­di­schen Reich; ein kleiner Zipfel im Westen war öster­rei­chisch. Während die Eliten des Landes aus polni­schen Adligen und russisch­spra­chigen Beamten bestanden und große Teile der Stadt­be­völ­ke­rung jüdisch waren, spra­chen die ortho­doxen Bäue­rinnen und Bauern eine Viel­zahl ostsla­wi­scher Dialekte. Im frühen 19. Jahr­hun­dert waren es zunächst Akade­miker, die sich für die Kultur dieser Land­be­völ­ke­rung zu inter­es­sieren begannen. Sie sammelten ethno­gra­phi­sche Arte­fakte und volks­tüm­liche Lieder, die sie im Geiste der Herder­schen Romantik als Ausdruck einer ursprüng­li­chen Natio­nal­kultur inter­pre­tierten. In der Mitte des Jahr­hun­derts postu­lierten „ukrai­no­phile“ Denker wie der Histo­riker Mykola Kostomarov und der Dichter und Maler Taras Ševčenko auf dieser Grund­lage die Exis­tenz einer eigen­stän­digen ukrai­ni­schen Nation. Diese wurde einer­seits als Erbin der glor­rei­chen Kosa­ken­zeit imagi­niert, ande­rer­seits als egali­täres Volk, das wegen des Fehlens einer „eigenen“ adligen Elite beson­ders demo­kra­tisch einge­stellt sei. In den folgenden Jahr­zehnten widmeten sich ukrai­ni­sche Nationalist:innen der Stan­dar­di­sie­rung der ukrai­ni­schen Bauern­dia­lekte zur modernen Lite­ra­tur­sprache, der Erfor­schung der ukrai­ni­schen Geschichte und der Entwick­lung einer ukrai­nisch­spra­chigen Hochkultur.

Aufgrund der bäuer­li­chen Demo­gra­phie seines Ziel­pu­bli­kums wurde der ukrai­ni­sche Natio­na­lismus im 19. Jahr­hun­dert fast gleich­be­deu­tend mit einer lokalen Ausprä­gung des Bauern­so­zia­lismus der russi­schen Narod­niki. Dementspre­chend schrieb 1891 der linke Intel­lek­tu­elle Mychajlo Draho­manov: „Wer in der Ukraine das Ukrai­nertum nicht aner­kennt, ist ein unvoll­stän­diger Radi­kaler, und ein Ukrai­no­philer, der sich noch nicht radi­ka­li­siert hat, ist ein schlechter Ukrai­no­philer.“ Die ukrai­ni­sche Natio­na­lität im modernen Sinne war zu dieser Zeit Ausdruck einer bewussten poli­ti­schen Entschei­dung, nicht einer ethni­schen Abstam­mung. In der Kiever Hromada etwa, einer geheimen Gruppe ukrai­ni­scher Patriot:innen der 1860er- und 1870er-Jahre, versam­melten sich neben russisch­spra­chigen Abkömm­lingen des kosa­ki­schen Adels auch Intel­lek­tu­elle russi­scher, polni­scher, jüdi­scher, schwe­di­scher und sogar schwei­ze­ri­scher Herkunft. Die selbst­er­klärten Ukrainer:innen verband das gemein­same Projekt einer demo­kra­ti­schen Bauern­na­tion und einer föde­ralen Neuord­nung des Impe­riums. Erst in einem zweiten Schritt erlernten diese städ­ti­schen Aktivist:innen die ukrai­ni­sche Sprache der Bäuer:innen und erzogen auch ihre Kinder im ukrainisch-nationalen Geist.

Das Zaren­reich begriff den ukrai­ni­schen Natio­na­lismus von Anfang an als poli­ti­sche Heraus­for­de­rung. Der Staat bezeich­nete die Ukraine als Klein­russ­land, eine untrennbar mit Russ­land verbun­dene Region, deren Bevöl­ke­rung zusammen mit (Groß-)Russ:innen und Weißruss:innen eine über­ge­ord­nete, „drei­ei­nige“ russi­sche Nation bilde – eine Welt­sicht, die Vladimir Putin heute wieder aufnimmt. Den Zusam­men­halt dieses vermeint­li­chen Kerns des Impe­riums bedrohten die ukrai­ni­schen Nationalist:innen mit ihren Forde­rungen nach Föde­ra­lismus und kultu­reller Eigen­stän­dig­keit. Auch inner­halb der Intel­li­genzia in der Ukraine regte sich Wider­spruch. Konser­va­tive „klein­rus­si­sche“ Intel­lek­tu­elle bekämpften den ukrai­ni­schen Natio­na­lismus und wurden ihrer­seits zur Avant­garde des russi­schen Natio­na­lismus im Zaren­reich. Nach dem Fall des Zaren­reichs 1917 kulmi­nierte dieser Konflikt in einem blutigen Bürger­krieg auf ukrai­ni­schem Terri­to­rium, in dem sich die Ukrai­ni­sche Volks­re­pu­blik – eine Grün­dung ukrainisch-nationaler Sozialist:innen – und die russisch-imperiale Frei­wil­li­gen­armee unter General Denikin unver­söhn­lich gegen­über­standen. Den Sieg trug schließ­lich eine dritte Kraft davon: die Rote Armee der Bolsche­wiki, die nebst der Unter­stüt­zung vieler aufstän­di­scher Bäuer:innen auch auf Support und Nach­schub aus Russ­land zählen konnte.

Dialektik von Inklu­sion und Exklusion

Nach der Nieder­lage im Bürger­krieg wandten sich viele ukrai­ni­sche Poli­tiker im euro­päi­schen Exil einem extre­meren Natio­na­lismus zu. In einer Zeit, in der sich die Natio­na­lismen in ganz Europa radi­ka­li­sierten, defi­nierten sie die ukrai­ni­sche Nation zuneh­mend als exklu­sive ethni­sche Gemein­schaft und befür­wor­teten auto­ri­täre Regie­rungs­formen. So predigte etwa der Ultra­na­tio­na­list Dmytro Doncov eine prin­zi­pi­elle Amora­lität (amoral’nist’), da das höchste Ziel der natio­nalen Selbst­ver­wirk­li­chung jegliche poli­ti­schen Mittel recht­fer­tige. Von Doncov war es nur noch ein kleiner Schritt zum Extre­mismus der „Orga­ni­sa­tion ukrai­ni­scher Natio­na­listen“ (OUN), die in der nun zu Polen gehö­renden West­ukraine terro­ris­ti­sche Akte ausführte. Teile der OUN kolla­bo­rierten im Zweiten Welt­krieg mit den Nazis und waren am Holo­caust betei­ligt. Im „Zeit­alter der Extreme“ (E. Hobs­bawm) bildete sich so eine faschis­toide Extrem­form des ukrai­ni­schen Natio­na­lismus heraus, deren Vertreter vor Genozid und Vertrei­bung nicht zurück­schreckten. Auf diese Zeit bezieht sich die Putin­sche Propa­ganda, wenn sie die „Denazi­fi­zie­rung“ der Ukraine fordert.

Es wäre aber zu einfach, einen guten poli­ti­schen ukrai­ni­schen Natio­na­lismus eindeutig von einer schlechten ethni­schen Version abgrenzen zu wollen. Viel­mehr wohnte den meisten histo­ri­schen Natio­na­lismen eine Dialektik von Inklu­sion und Exklu­sion inne: Einer­seits boten sie der Mehr­heits­be­völ­ke­rung die poli­ti­sche Eman­zi­pa­tion von impe­rialer oder aris­to­kra­ti­scher Herr­schaft an und ermög­lichten ihr den sozialen Aufstieg in der eigenen Sprache und ohne Assi­mi­la­tion ans impe­riale Zentrum. Nebst den Bauern gestanden die Natio­na­listen auch Frauen eine wich­tige Rolle in der natio­nalen Gemein­schaft zu, etwa als Vermitt­le­rinnen natio­naler Kultur an zukünf­tige Genera­tionen. Ande­rer­seits schlossen sie Minder­heiten, die in der impe­rialen Ordnung ökono­misch privi­le­giert waren, meist von der Nation aus. So auch im ukrai­ni­schen Fall: Selbst der progres­sive Draho­manov war nicht gefeit vor Vorur­teilen gegen­über vermeint­lich para­si­tären jüdi­schen Schank­wirten oder polni­schen Adligen. Fedir Vovk, der Anfang des 20. Jahr­hun­derts durch Schä­del­ver­mes­sungen die anthro­po­lo­gi­sche Anders­ar­tig­keit von Ukrai­nern und Russen beweisen wollte und so den Weg für rassis­ti­sche Strö­mungen der Zwischen­kriegs­zeit berei­tete, war wiederum ein Libe­raler, arbei­tete mit russi­schen Kollegen zusammen und dekla­rierte seine Forschung als unpolitisch.

Der Fall des Zaren­reichs und die Grün­dung der Sowjet­union war eine entschei­dende Zäsur der ukrai­ni­schen Geschichte, weil die Bolsche­wiki ­im Gegen­satz zu den Zaren ihren Staat nach natio­nalen Kate­go­rien ordneten. Sie aner­kannten die Ukrainer:innen als eine eigen­stän­dige Natio­na­lität und begrün­deten mit der Ukrai­ni­schen Sowjet­re­pu­blik die erste bestän­dige ukrai­ni­sche Staat­lich­keit der Moderne. Auch wenn die Sowjet­herr­schaft unfass­bares Leid über die Ukraine brachte – zuvor­derst mit der menschen­ge­machten Hunger­ka­ta­strophe von 1932 und 1933 ­– konso­li­dierte sie doch die Vorstel­lung einer selb­stän­digen ukrai­ni­schen Nation mit eigener Kultur und eigenem Terri­to­rium. Als 1991 über die Loslö­sung von der Sowjet­union abge­stimmt wurde, war es auch für die meisten Russisch­spra­chigen vorstellbar, Ukrainer:innen in einem ukrai­ni­schen Staat zu werden. 92 Prozent der Einwohner:innen stimmten für die Unabhängigkeit.

Eine plura­lis­ti­sche Gesellschaft

Seither hat sich viel getan in der ukrai­ni­schen Politik. Es hat sich eine plura­lis­ti­sche Demo­kratie etabliert, die zwar von Korrup­tion und olig­ar­chi­schen Inter­essen mitge­prägt wird, aber dem Land in dreißig Jahren schon sechs verschie­dene Präsi­denten einge­bracht hat. Radi­kale Natio­na­listen, die etwa die Erin­ne­rung an die natio­na­lis­ti­schen Extre­misten der Zwischen­kriegs­zeit reha­bi­li­tiert haben und die russi­sche Sprache aus der Öffent­lich­keit verdrängen wollen, haben beson­ders in den intel­lek­tu­ellen Schichten gewissen Zulauf erhalten (und Putin damit Muni­tion für seine Propa­ganda gelie­fert). Für eine Mehr­heit der Ukrainer:innen steht die natio­nale Unab­hän­gig­keit heute aber in erster Linie für eine demo­kra­ti­sche Entwick­lung des Landes und die Öffnung gegen­über Europa nach dem Vorbild der zentral­eu­ro­päi­schen Nach­bar­länder. Es ist der Wille, dieses Modell weiter­zu­ver­folgen und notfalls mit Gewalt zu vertei­digen, der die ukrai­ni­sche Bevöl­ke­rung – inklu­sive der Russisch­spra­chigen im Süden und Osten ­– in diesem Krieg eint.

Es ist kein Zufall, dass dieses Projekt mit dem zwei­spra­chigen jüdi­schen Präsi­denten Volo­dymyr Zelens’kyj seine Gali­ons­figur gefunden hat, wurde er doch 2019 vor allem aufgrund des Verspre­chens gewählt, anstelle natio­naler Symbol­po­litik auf prag­ma­ti­sche Verbes­se­rungen des Alltags und eine Entspan­nung des Verhält­nisses zu Russ­land zu setzen. Selbst im Krieg verzichtet er auf ethni­sche Rhetorik und betont statt­dessen die Vorzüge der ukrai­ni­schen Demo­kratie. In einem Inter­view mit russi­schen Jour­na­listen stellte er sich als Garanten der demo­kra­ti­schen Insti­tu­tionen dar, der den Weg für kommende Genera­tionen bereiten möchte. Inso­fern hat Putins Rede vom ukrai­ni­schen „Anti-Russland“ eine gewissen Berech­ti­gung: Die Ukrainer:innen haben in dreißig Jahren Unab­hän­gig­keit ein poli­ti­sches Gegen­mo­dell zu Putins auto­ri­tärer Scha­blone der post­so­wje­ti­schen Entwick­lung geschaffen. Und es bleibt zu hoffen, dass dieses poli­ti­sche Projekt einer demo­kra­ti­schen, plura­lis­ti­schen und durchaus auch mehr­spra­chigen Ukraine in der Bevöl­ke­rung weiterhin mehr Rück­halt haben wird als dasje­nige einer mono­lin­gualen und einheit­li­chen Kulturnation.