Alles ist ambi­va­lent. Als «ambi­va­lent» wird der Umgang des verstor­benen Papstes Bene­dikt XVI. mit dem Thema des sexu­ellen Miss­brauchs bezeichnet, «ambi­va­lent» sei «die Posi­tion des Westens» gegen­über der ange­grif­fenen Ukraine, ein neues Elektropop-Album klingt «schil­lernd ambi­va­lent» und die Lifestyle-Zeitschrift GQ diagnos­ti­ziert, dass «ambi­va­lentes Verhalten des Chefs» für ein «schlechtes Arbeits­klima» sorge.

Die Fest­stel­lung, dass die Welt verwir­rend viel­deutig und anstren­gend sein kann, ist banal. Dass sie ambi­va­lent ist, scheint hingegen irgendwie inter­es­sant. Doch was hat es mit dem Begriff der Ambi­va­lenz auf sich? Begriffs­ge­schicht­lich ist er zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts durch die Psych­ia­trie, ab den 1960er Jahren durch die Sozio­logie geprägt worden. Ein Blick auf diese Geschichte zeigt zum einen, dass die aktu­elle Verwen­dung oft diffus ist, das spezi­fi­sche Poten­zial des Begriffs auflöst und mit Wider­sprüch­lich­keit oder bloß Komple­xität synonym setzt. Zum anderen wird aber ersicht­lich, wie der Begriff der Ambi­va­lenz tatsäch­lich geeignet ist, bestimmten Anfor­de­rungen der Gegen­wart gerecht zu werden.

Zur psycho­ana­ly­ti­schen Begriffs­ge­schichte der Ambivalenz

Der Neolo­gismus Ambi­va­lenz (vom Grie­chi­schen amphi = zwei­fach, doppelt und Latei­ni­schen valere = gelten, stark/kräftig sein) ist etwas mehr als hundert Jahre alt. Erfunden hat ihn der Schweizer Psych­iater Eugen Bleuler, lang­jäh­riger Direktor der Psych­ia­tri­schen Univer­si­täts­klinik «Burg­hölzli», der ihn bei einem Vortrag anläss­lich der «Ordent­li­chen Winter­ver­samm­lung des Vereins schwei­ze­ri­scher Irren­ärzte» in Bern am 26. November 1910 in den medi­zi­ni­schen Diskurs einführt. Bleuler unter­scheidet graduell eine ‹normale› Ambi­va­lenz von einer ‹patho­lo­gi­schen› Ambi­va­lenz, in der Gefühls- oder Wahr­neh­mungs­ge­gen­sätze unauf­ge­löst und teil­weise unbe­wusst für lange Zeit «neben­ein­ander bestehen» blieben. Mit seinem Begriff beab­sich­tigte er zunächst eine Charak­te­ri­sie­rung krank­hafter Struk­turen des Erle­bens bei einer ‹Schi­zo­phrenie› (ein weiterer Begriff, den Bleuler prägt, um damit die Bezeich­nung ‹Dementia Preacox› zu ersetzen). Die Psycho­ana­lyse nimmt den Terminus schnell in ihre Fach­sprache auf. Sigmund Freud benutzt ihn mehr­mals vor allem im Zusam­men­hang der Libi­do­theorie und des so genannten Ödipus­kom­plexes. In seinen Vorle­sungen zur Einfüh­rung in die Psycho­ana­lyse (1916/17) spricht Freud von der «Gefühls­am­bi­va­lenz» zwischen Zunei­gung und Aggres­sion in der Primär­be­zie­hung zu den Eltern und popu­la­ri­siert damit die Idee der ‹Hass­liebe›.

Bleuler schreibt in einem Vortrag mit dem Titel «Die Ambi­va­lenz» (1914): Der Begriff «ist geschaffen worden zur Heraus­he­bung der Eigen­schaften der Schi­zo­phrenen, eines­teils neben­ein­ander mit zwei­erlei Affekten auf die gleiche Idee zu reagieren, und ander­seits die nämliche Idee positiv und negativ zu denken.» Diese Defi­ni­tion unter­scheidet zwischen affek­tiver und intel­lek­tu­eller Ambi­va­lenz, was für den Begriffs­ge­brauch bis heute typisch ist. Bleuler schil­dert einige anschau­liche Beispiele aus seiner ärzt­li­chen Praxis: «Da glaubt eine Frau, ihr Mann sei in der Anstalt einge­sperrt. Wenn ich ihr sage, er sei nicht einge­sperrt, so ist das für sie ganz gleich­be­deu­tend, wie wenn ich ihr sage, er sei es. So wird auch die Bedeu­tung der Worte oft ganz syste­ma­tisch verkehrt wie im Traum: ‹Gift› kann ‹Speise› bedeuten, ‹Lohn› ‹Strafe› usw.» Ambi­va­lenz besteht also auf einem zeit­li­chen und inhalt­li­chen Zugleich sich ausschlie­ßender Wahr­neh­mungen, aber auch auf einem seman­ti­schen Zugleich. Dieses geht über die rheto­ri­sche Figur des Oxymo­rons hinaus, das wir etwa aus der mysti­schen Rede kennen: In Wendungen wie der ‹höchsten Tiefe› oder der ‹hellsten Nacht› wird beispiels­weise in der christ­li­chen Mystik des Mittel­al­ters das über jede ratio­nale Erfas­sung hinaus­ge­hende Wesen Gottes bezeichnet.

Doch in der Bleuler’schen Prägung bezeichnet Ambi­va­lenz nicht die Aufhe­bung einer Diffe­renz, auch nicht ein Entweder-Oder oder einen simplen Wider­spruch, sondern die Erfah­rung, dass Diffe­renzen unver­söhn­lich «neben­ein­ander» bestehen. Zudem meint sie auch keinen Zustand an sich, eine Art des Seins eines Dings, Gottes oder eines Menschen. Der Sozio­loge Kurt Lüscher betont in seinen Arbeiten, dass Ambi­va­lenz immer auf «Modi des Erfah­rens, vor allem des Verste­hens, Beschrei­bens und Gestal­tens von sozialen Bezie­hungen» verweist. Ambi­va­len­z­er­fah­rungen sind demnach stets rela­tional verfasst und beziehen sich auf Prozesse der Iden­ti­täts­bil­dung, die in Momenten des Zauderns, des Anhal­tens der Zeit und in Räumen vor Entschei­dungen vonstatten gehen.

Kafka­eske Ambivalenz

Es ist beispiels­weise weniger rele­vant zu beschreiben, inwie­fern ein Kunst­werk, ein lite­ra­ri­scher Text oder ein Film ambi­va­lent ist, als aufzu­zeigen, wie Kunst rela­tional auf eine bereits bestehende Ambi­va­lenz aufmerksam macht. Ein berühmtes Beispiel für eine ambi­va­lente Bezie­hung gegen­über dem eigenen Schaffen, also der Exis­tenz als Künstler oder Schrift­steller in einer bürger­li­chen Welt, bietet das Werk von Bleu­lers Zeit­ge­nosse Franz Kafka. Im legen­dären Brief an Max Brod vom November 1922 schreibt Kafka, dass er nur fünf seiner publi­zierten Texte als erhal­tens­wert ansieht, aller­dings meine er «damit nicht, dass ich den Wunsch habe, sie mögen neu gedruckt und künf­tigen Zeiten über­lie­fert werden, im Gegen­teil, sollten sie ganz verloren gehn, entspricht dieses meinem eigent­li­chen Wunsch. Nur hindere ich, da sie schon einmal da sind, niemanden daran, sie zu erhalten, wenn er dazu Lust hat.» Kafkas zweimal wieder­holter «Wunsch» wird noch weniger eindeutig in der Instruk­tion Brods, den rest­li­chen Nach­lass «ausnahmslos zu verbrennen»: Doch «wehre ich Dir nicht hinein­zu­schauen, am liebsten wäre es mir aller­dings wenn Du es nicht tust, jeden­falls aber darf niemand anderer hinein­schauen». Die in dieser Anwei­sung gegen­über dem Werk zutage tretenden Ambi­va­lenz zwischen Scham und Stolz spie­gelt sich immer wieder in Kafkas Texten. Eindrück­lich beschreibt er beispiels­weise «ein eigen­tüm­li­ches Tier, halb Kätz­chen, halb Lamm», das nicht nur zoolo­gisch eine Unmög­lich­keit darstellt, sondern auch seman­tisch sich ausschlie­ßende Eigen­schaften aufweist: Seine Augen sind zugleich «flackernd und mild», seine Bewe­gungen sind «sowohl Hüpfen wie Schlei­chen». Dieser «Kreu­zung» zwischen Opfer­lamm und mörde­ri­schem Raub­tier sei «die Haut zu eng», die eigene Exis­tenz wird also als unmög­liche erfahren. Diese Erfah­rung kann als Kafkas Einzel­gän­ger­exis­tenz in der vom Ehe- und Fami­li­en­ideal geprägten jüdi­schen Bürgertum seiner Zeit gedeutet werden, zeigt ihn aber auch als Ange­hö­riger der doppelten, deutsch­spra­chigen jüdi­schen Minder­heit in Prag.

Signi­fi­kant war für Kafka auch der sehr aufmerksam verfolgte zionis­ti­sche Diskurs, also die Debatten um jüdi­sche Iden­tität in Europa, bei denen sich etwa sein Freund Max Brod als eine promi­nente Stimme betei­ligte. Zentral in diesem Diskurs war die «Gemein­schaft», der sich indi­vi­du­elle Wünsche unter­zu­ordnen hatten. Solche Ideen einer einheit­li­chen Gemein­schaft parodiert Kafka etwa im postum als «Forschungen eines Hundes» beti­telten Erzähl­frag­ment. Ein Hund fanta­siert vom Mark in einem Knochen, den zwar nur das gemein­schaft­liche Beißen aller Hunde aufkna­cken könnte, den er aber ganz allein ausschlürfen möchte. Dies sei jedoch nur ein «Bild»: «Das Mark, von dem hier die Rede ist, ist keine Speise, ist das Gegen­teil, ist Gift.» Es ist bezeich­nend, dass Kafka in seinem «Bild» für das ambi­va­lente Dasein als Outsider, der sich doch einem Kollektiv zuordnet, die gleiche Ambi­va­lenz beschreibt wie Bleuler in seinen psych­ia­tri­schen Beob­ach­tungen: «‹Gift› kann ‹Speise› bedeuten».

Ambi­va­lenz als Trieb­feder der Dichtung

Bereits Bleuler bemerkt, dass die Ambi­va­lenz «eine der wich­tigsten Trieb­fe­dern der Dich­tung» darstelle. Auch Freud betont neben der psych­ia­tri­schen Bedeu­tung vor allem in seinen späteren Schriften die grund­le­gende Bedeu­tung der Ambi­va­lenz für jedes Verständnis von Kultur. Er beschreibt etwa das «Schuld­ge­fühl» – eine Emotion, die das Schreiben Kafkas maßgeb­lich bestimmt –, als «Ausdruck des Ambi­va­lenz­kon­flikts, des ewigen Kampfes zwischen dem Eros und dem Destruktion- und Todes­trieb. Dieser Konflikt wird ange­facht, sobald den Menschen die Aufgabe des Zusam­men­le­bens gestellt wird […].«

Diese «Aufgabe des Zusam­men­le­bens» ist eine soziale Konstante. Für Kafka bestand sie in Bezug auf seine Familie, seine schei­ternden Bezie­hungen zu Frauen und seine von der zionis­ti­schen «Gemein­schaft» begeis­terten jüdi­schen Freunde. Der polnisch-britische Sozio­loge Zygmunt Bauman deutet Kafka in seinem Buch Moderne und Ambi­va­lenz. Das Ende der Eindeu­tig­keit (1991) als para­dig­ma­ti­sche Figur, die für die «Wurzel­lo­sig­keit» des euro­päi­schen Juden­tums und damit des modernen Subjekts insge­samt stehe. Bauman defi­niert die Ambi­va­lenz als Möglich­keit, «einen Gegen­stand oder ein Ereignis mehr als nur einer Kate­gorie zuzu­ordnen». Die Moderne dagegen sieht er vor allem als Epoche, in der die Ordnungen der Welt und des Selbst reflek­tiert werden. Der moderne Natio­nal­staat ordnet ein Terri­to­rium nach Sprache und «Rasse»; der moderne Intel­lekt klas­si­fi­ziert und defi­niert, trennt zum Beispiel Normales von Anor­malem, Gesundes von Krankem. Doch das Verhältnis von Ordnung und Ambi­va­lenz ist selbst ambi­va­lent und bewirkt nach Bauman ein Paradox: Jeder Ordnungs­ver­such resul­tiere in neuen Ambi­va­lenzen. «Ambi­va­lenz stellt unstrittig die genuinste Beun­ru­hi­gung und Sorge für die Moderne dar, da sie […] mit jedem Erfolg der modernen Mächte an Stärke zunimmt.» Wenn man diese Aussagen zuge­spitzt verstehen möchte, dann wäre die von Bleuler fest­ge­stellte Ambi­va­lenz der Pati­entin also nur ein Ergebnis der psych­ia­tri­schen Ordnungsversuche.

Viel­sei­tig­keit als Kritik

Spätes­tens seit der Jahr­tau­send­wende scheint die Ambi­va­lenz ihr Beun­ru­hi­gungs­po­ten­zial verloren zu haben. Viel­deu­tig­keit und Diver­sität werden zumin­dest im Westen gefeiert und zuneh­mend einge­for­dert. Doch explizit ausge­spielte Ambi­va­lenz provo­ziert auch hier nach wie vor. Ein aktu­elles Beispiel ist Kim de l’Horizons Roman Blut­buch, der 2022 mit dem Schweizer und dem Deut­schen Buch­preis ausge­zeichnet und zum Best­seller wurde, gerade weil er davon erzählt, wie grund­sätz­liche Ordnungs­ka­te­go­rien frag­würdig werden, aber gerade deshalb auch Irri­ta­tionen auslöst. Die nonbi­näre Erzählin­stanz des Romans schil­dert sich einmal als Kind vor dem Spiegel: «Das Kind fragt sich. Wann muss man sich entscheiden. Ob man Mann oder Frau wird?» Das Ich entzieht sich dieser Entschei­dung und verschreibt sich Sprach­magie und «Hexen­sprü­chen». Es bemüht ein Spre­chen, das nicht klas­si­fi­zie­rend oder ratio­na­li­sie­rend ist, sondern auf poeti­sche Flui­dität abzielt. Denn das Funk­tio­nieren der (Geschlechter-)Differenz wird zwar im Erzählen in Frage gestellt, noch viel wirk­samer aber thema­ti­siert Kim de l’Horizon die Ambi­va­lenz der Sprache selbst, indem der Text um Doppel­be­deu­tungen kreist, die er durch das helve­tisch gefärbte Erzählen sichtbar macht: Buch meint auch (bern­deutsch) Bauch oder Buche (der Baum); Meer steht auch für (bern­deutsch) Mère, die in der Erzäh­lung sowohl mit Gebor­gen­heit wie mit Kontrolle und Angst asso­zi­iert wird.

Blut­buch zeigt also die emotio­nalen Ambi­va­lenzen des Ich-Erzählers gegen­über seiner Familie. Nicht zufällig spielen auch hier die biogra­fi­schen «Schuld­ge­fühle» gegen­über der Mutter und der Groß­mutter eine Rolle. Zudem zeigt es die in der Sprache bestehenden seman­ti­schen Ambi­va­lenzen. Diese werden durch die impli­zite Ambi­va­lenz von Schwei­zer­deutsch und Hoch­deutsch noch zugespitzt.

Wie Kafka und aktuell Kim de l’Horizon zeigen, gibt es Entschei­dungen, deren Dring­lich­keit nur scheinbar sind, weil sie bestehende Ordnungen immer stützen. Sie nicht zu treffen, nicht den vermeint­lich unaus­weich­li­chen Anfor­de­rungen von Gesell­schaft, Politik oder Familie nach­zu­kommen und auf einem viel­leicht auch nur tempo­rären Zugleich sich rational ausschlie­ßender Bedeu­tungen zu bestehen, kann ein krea­tiver Prozess sein, diese Gesell­schaft und uns selbst neu zu sehen und schließ­lich auch anderes zu handeln. Wir benö­tigen nicht mehr Ambi­va­lenz­to­le­ranz, wie es manchmal heißt, viel­mehr benö­tigen wir Verfahren, um die Ambi­va­lenz in und um uns besser wahr­zu­nehmen, zu beschreiben und zu nutzen.