Das 20. Jahr­hun­dert war ein Jahr­hun­dert der Flucht. Nach 1918 wurden in Europa über 13 Millionen Menschen zu Flücht­lingen. Während und nach dem Zweiten Welt­krieg flohen welt­weit mindes­tens 175 Millionen Menschen, knapp acht Prozent der Weltbevölkerung.

Das vergan­gene Jahr­hun­dert war aber auch eine Epoche huma­ni­tärer Aufbrüche. 1948 formu­lierten die Vereinten Nationen die Allge­meine Menschen­rechts­er­klä­rung. Und am 28. Juli 1951 unter­schrieben 12 Staaten im Völker­bun­de­spa­last das Abkommen über die Rechts­stel­lung der Flücht­linge, die Genfer Flücht­lings­kon­ven­tion. Bis heute sind ihr 149 Staaten beigetreten, sie bildet den Kern des inter­na­tio­nalen Rechts zum Schutz für Flüchtlinge.

Auf den ersten Blick drängt sich gera­dezu der Eindruck auf, der Rechts­text, dessen 70. Jubi­läum in wenigen Wochen begangen wird, sei eine mora­li­sche Lehre und Antwort auf die Verwer­fungen der ersten Jahr­hun­dert­hälfte gewesen. Die Genese aber ist weitaus kompli­zierter. Viele Wege haben im Juli 1951 nach Genf geführt – und sie waren alles andere als geradlinig.

Die Etablie­rung eines Politikbereichs

Als sich im 19. Jahr­hun­dert in Europa allmäh­lich das Natio­nal­staats­mo­dell durch­setzte, kam das Bedürfnis auf, Zuge­hö­rig­keiten recht­lich zu defi­nieren. Wer galt als Staats­bürger? Wer darf ausreisen, wer einreisen? Die jungen Natio­nal­staaten standen vor funda­men­talen Fragen. Beson­ders drän­gend wurden sie, als im Zuge der poli­ti­schen Revo­lu­tionen immer wieder Exilanten um Unter­schlupf baten.

In diesem Zuge schlossen mehrere euro­päi­sche Länder poli­zei­liche und straf­recht­liche Verein­ba­rungen mitein­ander. Sie einigten sich, poli­ti­sche Flücht­linge nicht auszu­lie­fern; so entstand ein Netz bila­te­raler Verträge und damit eine Vorform des Non-Refoulement-Prinzips. Die Ursprünge der inter­na­tio­nalen Flücht­lings­po­litik jedoch liegen in der Zeit nach dem Ersten Welt­krieg. Der Völker­bund defi­nierte den Begriff des „Flücht­lings“ jeweils situativ – das heißt für jede Krise neu – nach der Zuge­hö­rig­keit zu einem natio­nalen, ethni­schen, reli­giösen oder poli­ti­schen Kollektiv. 1921 berief er Fritjof Nansen zum Hoch­kom­missar für russi­sche, 1924 für arme­ni­sche Flücht­linge; 1933 entstand das vom Völker­bund unab­hän­gige Kommis­sa­riat für Flücht­linge aus Deutsch­land. Dazu kam der 1922 entwor­fene Nansen­pass, der staa­tenlos gewor­denen Flücht­lingen zumin­dest erlaubte, in das Land zurück­zu­kehren, das den Pass ausge­stellt hatte. Doch insge­samt blieben Umfang und Erfolg dieser Insti­tu­tionen begrenzt.

Nach 1945 erhielten zwei Elemente beson­dere Bedeu­tung: Zum einen wurde aus dem Nansen­pass 1946 das „London Travel Docu­ment“ und schließ­lich 1951 der „Konven­ti­ons­pass“ der Genfer Flücht­lings­kon­ven­tion. Wich­tiger aber war eine Idee, die schon im Welt­krieg an Substanz gewonnen hatte: die Idee einer inter­na­tio­nalen Migra­ti­ons­steue­rung, um das Flücht­lings­pro­blem in tech­no­kra­ti­scher Weise ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Die Alli­ierten und insbe­son­dere die USA erblickten in den „Displaced Persons“ (DPs) ein zentrales Problem der Nach­kriegs­zeit: Der Krieg hatte Millionen von Menschen entwur­zelt; die erfolg­reiche Repa­tri­ie­rung dieser Flücht­linge erschien daher als Lack­mus­test jeder neuen Frie­dens­ord­nung. Die alli­ierten Planungs­stäbe dachten dabei durchaus global. Für sie war das Flücht­lings­pro­blem die präze­denz­lose Krise eines präze­denz­losen Kriegs. Doch während in anderen Berei­chen, etwa für die Wirt­schaft mit dem Abkommen von Bretton Woods 1944, lang­fris­tige Struk­turen einer west­lich domi­nierten Nach­kriegs­ord­nung ersonnen wurden, erkannten die alli­ierten Planer im Millio­nen­heer der Flücht­linge kein struk­tu­relles, sondern bloß ein vorüber­ge­hendes Folge­pro­blem des Krieges. Eine in die Zukunft gerich­tete Insti­tu­tio­na­li­sie­rung der Flücht­lings­po­litik hatten sie nicht im Sinn.

Die Alli­ierten schufen daher zwei zeit­lich begrenzte Orga­ni­sa­tionen: Die UN Reflief and Reha­bi­li­ta­tion Admi­nis­tra­tion repa­tri­ierte knapp sechs Millionen Menschen in Europa und im pazi­fi­schen Raum noch einmal sechs Millionen Japaner, Koreaner und Chinesen. Weil sich aber viele euro­päi­sche DPs weigerten, in ihre nun sowje­tisch domi­nierten Herkunfts­länder zurück­zu­kehren, wurde die Repa­tri­ie­rung von Flücht­lingen zusätz­lich durch ein inter­na­tional regle­men­tiertes Neuan­sied­lungs­pro­gramm ergänzt. Inner­halb von fünf Jahren siedelte die Inter­na­tio­nale Flücht­lings­or­ga­ni­sa­tion (IRO) eine Million euro­päi­sche DPs in über 25 Staaten an. In den Augen der Planer war diese nicht zuletzt eine Frie­den­si­che­rungs­maß­nahme im aufzie­henden Kalten Krieg – eine tech­ni­sche und humane Alter­na­tive zu den ethni­schen Säube­rungen im und nach dem Krieg. Doch das Programm war auf Europa beschränkt.

Ein globales Problem …

Die Zahl der welt­weiten Flücht­linge aber nahm nach dem Zweiten Welt­krieg weiter zu. Der Bürger­krieg in China entwur­zelte Millionen Menschen, infolge der Teilungs­un­ruhen nach 1947 flohen in Paki­stan und Indien mindes­tens 15 Millionen, nach Deutsch­land strömten 12 Millionen Vertrie­bene, 700.000 Araber wurden 1948 aus ihren Wohn­ge­bieten im neuge­grün­deten Staat Israel vertrieben, im Zuge des Korea­kriegs erwar­tete man eine Massen­flucht. Die Globa­lität des Problems war offenkundig.

Daher drängten mehrere Hilfs­ver­bände und Staaten des globalen Südens auf eine welt­weite Hilfs­or­ga­ni­sa­tion. Parallel dazu strebten mehrere Rechts­ex­perten danach, den Geflüch­teten einen Ort im inter­na­tio­nalen Recht zu geben: Flücht­linge galten als recht­liche Anomalie. Da das Völker­recht Indi­vi­duen über die Zuge­hö­rig­keit zu Natio­nal­staaten schützt, waren Flücht­linge doppelt schutzlos, national wie inter­na­tional. Die beiden Leiter der Rechts­ab­tei­lung der IRO, Alex­ander Kull­mann und Paul Weis, wurden zu den wich­tigsten Trieb­kräften des Rechts­pro­jekts. Sie gehörten einer Gruppe einfluss­rei­cher Juristen an, die am Ende der 1940er Jahre mehrere wich­tige Rechts­texte entwarfen und das inter­na­tio­nale Recht grund­le­gend neu gestal­teten. So sollten inter­na­tio­nale Normen etwa die Benach­tei­li­gung von Frauen beenden, Minder­hei­ten­pro­bleme lösen oder den Krieg einhegen und ganz allge­mein die Posi­tion des Indi­vi­duums im Völker­recht stärken.

Als 1947/48 über die Charta der Menschen­rechte beraten wurde, sah diese Gruppe ihre Chance gekommen. Die Diskus­sionen über den Asyl-Paragraphen aber offen­barten ein unauf­lös­li­ches Span­nungs­ver­hältnis: Sollte grund­sätz­lich ein indi­vi­du­eller Anspruch auf Asyl prokla­miert werden – oder viel­mehr ein staat­li­ches Recht, Asyl zu gewähren? Indi­vi­du­elle Rechte standen Souve­rä­ni­täts­vor­be­halten gegen­über; die USA und Groß­bri­tan­nien argu­men­tierten, man könne Staaten nicht zwingen, eine unbe­stimmte Anzahl an Flücht­linge aufzu­nehmen. Schließ­lich kam es zu einer abge­schwächten Formu­lie­rung. Zwar sollten Flücht­linge Asyl bean­tragen dürfen – ob dieses aber gewährt würde, blieb Vorrecht der Aufnah­me­länder. Die Souve­rä­nität der Staaten wurde nicht ange­tastet. Deshalb drängten die desil­lu­sio­nierten Rechts­ex­perten fortan darauf, Flücht­lings­rechte in einem eigen­stän­digen Rechts­text fest­zu­halten. Für sie wurde die dann in Genf unter­zeich­nete Flücht­lings­kon­ven­tion zu einer Art letzten Chance.

… und eine regional begrenzte Lösung im Kalten Krieg

Doch auch hier zeigte sich relativ schnell, dass ein univer­seller Rechts­text niemals das Licht der Welt erbli­cken würde: IRO-Jurist Gustave Kull­mann stellte fest, eine künf­tige Konven­tion müsse „in dem Sinne realis­tisch [sein], dass sie nicht über das hinaus­geht, was vernünf­ti­ger­weise von einem liberal-demokratischen Staat verlangt werden kann.“

Vor allem im US-Kongress verfing die Idee nicht, nicht nur kurz­fristig nach dem Krieg, sondern lang­fristig eine welt­weite Struktur der Flücht­lings­hilfe zu etablieren. Stell­ver­tre­tend für viele betonte der texa­ni­sche Demo­krat Ed Gossett schon 1946 im Reprä­sen­tan­ten­haus: „Es gibt wahr­schein­lich 100 Millionen Menschen auf der Welt, die gerne in unser Land kommen würden, viele leiden weitaus schlimmer als die DPs in Europa. Millionen verhun­gern in China und Indien. Aber es gibt eine Grenze, wie viele auswär­tige Menschen wir aufnehmen können.“

Gossetts Einwand beschrieb sinn­bild­lich, wie sehr sich die Wahr­neh­mung verschoben hatte: In einer Welt voller Flücht­linge könne man niemals allen helfen, lautete fortan die Über­zeu­gung. Ange­sichts der Flücht­lings­zahlen konnte es nur darum gehen, den eigenen Staat vor zu großen Verpflich­tungen zu schützen. Und so rang der Kongress der Truman-Administration das Verspre­chen ab, keine prak­ti­schen UN-Hilfsaktionen mehr zu unter­stützen. In Groß­bri­tan­nien, dem zweit­größten Geld­ge­ber­staat der inter­na­tio­nalen Hilfs­be­mü­hungen, gestal­tete sich die Debatte ganz ähnlich.

Aus Sicht der Truman-Administration war es primär von sicher­heits­po­li­ti­scher Rele­vanz, dass die verblie­benen rund 200.000 DPs in Europa versorgt würden. Als Besat­zungs­macht waren die USA daran inter­es­siert, die Versor­gung an die Aufnah­me­staaten zu über­geben, das hieß an West­deutsch­land und Öster­reich. Für die US-Regierung war die Flücht­lings­kon­ven­tion ein Vehikel, um völker­recht­lich sicher­zu­stellen, dass es Aufgabe der euro­päi­schen Aufnah­me­staaten sei, die verblie­benen DPs zu schützen und aufzunehmen.

Eine Konven­tion für die Vergangenheit

Vor dem Hinter­grund dieser poli­ti­schen Entscheide und Posi­tionen begann am Ende der 1940er Jahre die Grün­dungs­de­batte der Flücht­lings­kon­ven­tion. Sie zog sich zwei Jahre hin, bis die letzten Details auf einer diplo­ma­ti­schen Konfe­renz in Genf im Juli 1951 geklärt wurden. Die Konven­tion defi­nierte Personen als Flücht­ling, die vor dem 1. Januar 1951 und „aus begrün­deter Furcht“ vor rassis­ti­scher, reli­giöser oder poli­ti­scher Verfol­gung aus ihrem Heimat­land geflohen waren. Diese Flücht­linge erhielten soziale und wirt­schaft­liche Rechte, fortan durften Staaten sie nicht mehr in ihre Flucht­länder zurück­schi­cken. Damit aber gewähr­te die Konven­tion kein Recht auf Asyl und keine Einrei­se­rechte für Indi­vi­duen, sondern normierte das Recht im Asyl, nicht auf Asyl. Vor allem aber konnten die Unter­zeich­ner­staaten bei der Rati­fi­zie­rung die Defi­ni­tion des Flücht­lings einschränken und wählen, sie auf Europa zu limi­tieren. Die New York Times kommen­tierte: „Was als Konven­tion für die gesamte Welt begonnen hatte, endete als Konven­tion für Europa.“ Zudem beschrieb sie ledig­lich über Grenzen flie­hende Menschen als Flücht­linge. Binnen­ver­trie­bene, zum Zeit­punkt in China, West­deutsch­land, Indien und Paki­stan die mit Abstand größten Flücht­lings­gruppen, ließ sie dezi­diert außen vor. Am Ende rieb man sich daher im US-State Depart­ment die Hände. Die Hilfs­ver­bände und Rechts­ex­perten aber waren entsetzt.

Somit wurden die Konven­tion und der zu ihrer Imple­men­tie­rung instal­lierte UN High Commis­sioner for Refu­gees bewusst nicht als eine grund­le­gende völker­recht­liche Inno­va­tion konzi­piert; die Staa­ten­ge­mein­schaft nahm viel­mehr dezi­diert Abstand von den utopi­schen Entwürfen der Nach­kriegs­jahre. Resi­gniert beschränkten sich viele Debat­ten­teil­nehmer darauf, wenigs­tens einem kleinen Teil des Problems beizu­kommen – die Konven­tion fußte ausdrück­lich auf der Annahme, dass Flücht­linge eine Sache der Vergan­gen­heit waren. Gedank­lich verbanden die Zeit­ge­nossen das Phänomen mit den Verwer­fungen des Welt­kriegs. Die Konven­tion war nicht prospektiv auf die Zukunft ausge­richtet, sondern rein retro­spektiv konzi­piert. Sie war eine Aufräum­ar­beit für ein euro­päi­sches Nachkriegsproblem.

Die Gegen­wart der Flüchtlingskonvention

Wenn heute vom Schei­tern der Flücht­lings­po­litik gespro­chen wird, miss­ver­steht das die histo­ri­schen Entwick­lungen und roman­ti­siert eine Vergan­gen­heit, die es so nie gab. Die Konven­tion sollte zur Bewäl­ti­gung einer akuten und klar abge­grenzten Krise dienen. Erst Jahre später wurde sie schritt­weise ausge­weitet, das New York Protocol etwa hob 1967 die geogra­phi­schen und zeit­li­chen Beschrän­kungen der Konven­tion auf.

Das war eben­falls ein verschlun­gener Prozess. Durch die Deko­lo­ni­sa­tion konnten Staaten des globalen Südens in den Vereinten Nationen neue und folgen­reiche Mehr­heiten bilden. Das führte teil­weise zu einer symbo­li­schen Umkeh­rung der Macht­ver­hält­nisse. In Flücht­lings­fragen drängten afri­ka­ni­sche und asia­ti­sche Staaten so darauf, die Einschrän­kungen der Flücht­lings­kon­ven­tion aufzu­heben. Erst auf diesen Druck hin bemühten sich west­liche Staaten und der UNHCR am Ende der 1960er Jahre um ein Update der Konvention.

Diese Auswei­tung wurde zu einem Zeit­punkt erlangt, als im diachronen Vergleich welt­weit weniger Menschen auf der Flucht waren als zuvor. Als die Flücht­lings­zahlen nach 1970 und beson­ders in den 1980er Jahren aber wieder zunahmen, flohen erst­mals Personen aus dem globalen Süden in großer Zahl in den Norden. Erst in diesem Moment entfal­tete die Flücht­lings­kon­ven­tion eine gera­dezu globale Wirkung.

In der Folge begannen west­liche Staaten Mecha­nismen zu entwi­ckeln, um die Konven­tion de facto auszu­he­beln. Die Dritt­staats­re­ge­lungen der Abkommen von Dublin oder des deut­schen Asyl­kom­pro­miss unter­mi­nierten das Non-Refoulement-Gebot, indem sie die staat­li­chen Grenzen in Dritt­staaten verschoben. Sie verhin­derten, dass Flücht­linge über­haupt in den Aufnah­me­län­dern einen Asyl­an­spruch formu­lieren konnten. Damit riegelten sich Deutsch­land und Europa gegen­über ei­ner Zuwan­de­rung auf dem Asylweg weit­ge­hend ab und über­trugen die Verant­wor­tung auf die Staaten an den EU-Außengrenzen.

Als infolge des Syri­en­kriegs in den 2010er Jahren über eine Million Personen nach Europa flohen, trugen diese Mecha­nismen nicht mehr. Durch mehrere Abspra­chen mit Dritt­staaten außer­halb Europas re-installierte die EU im Anschluss an die soge­nannte Flücht­lings­krise ihr System, sich vor einer Einwan­de­rung durch das Asyl­recht abzuschotten.

Das Bild des „Schei­terns“ der Genfer Flücht­lings­kon­ven­tion trifft daher kaum zu. Viel­mehr sollte man fragen, ob eine Konven­tion, deren Grün­dung so zurück­hal­tende Ziele im Blick hatte und die anschlie­ßend immer wieder gezielt unter­mi­niert wurde, über­haupt schei­tern konnte.