«Die Scharia kommt Schritt für Schritt. Aber ich, als Staats­bürger, protes­tiere gegen dieje­nigen, die mein Land in das dunkle Mittel­alter zurück­führen wollen. Zusammen mit meiner Ehegattin bin ich hier mit einer Wein­fla­sche und Wein­gläser in der Hand.» So protes­tierte der Jour­na­list Deniz Som im November 2006 trin­kend gegen das Alko­hol­verbot für öffent­liche Plätze, welches die Küsten­stadt Üsküdar in der Provinz Istanbul beschlossen hatte. Die Stadt­ver­wal­tung stand der isla­mis­ti­schen Partei für Gerech­tig­keit und Entwick­lung AKP nahe, der Partei von Präsi­dent Recep Tayyip Erdogan. Deniz Som war Teil einer Gruppe von etwa 300 Leuten, die mit dem Slogan «Die Türkei ist laizis­tisch, und bleibt laizis­tisch» ihren Protest gegen das Alko­hol­verbot kund­taten. Der Alkohol ist hier inmitten der Graben­kämpfe zwischen laizis­ti­schen und isla­mis­ti­schen Kräften zum Poli­tikum geworden – und war es schon bei der Grün­dung der Türkei.

Die Erfin­dung des Alko­hol­pro­blems

Ironie der Geschichte: Während sich konser­va­tive und isla­mis­ti­sche Kreise in der Türkei mit Forde­rungen eines Alko­hol­ver­botes auf eine isla­mi­sche Tradi­tion berufen, stammt die Forde­rung eines staat­li­chen Alko­hol­ver­botes eigent­lich aus dem Ideen­ka­talog der west­li­chen Moderne. In der osma­ni­schen Gesell­schaft war das Trinken nämlich verbreitet. Davon zeugt die Tradi­tion der «meyhanes» genannten Trink­lo­kale, eine vom Byzan­ti­ni­schen Reich vererbte Tradi­tion, die im Osma­ni­schen Reich weiter­lebte. Im 19. Jahr­hun­dert nahm die Zahl der «meyhanes» in Istanbul derart zu, dass musli­mi­sche Auto­ri­täten sich daran zu stören begannen. Der Staat unter Sultan Abdul­hamid II. erhöhte die Abgaben auf den Alko­hol­handel, um einer­seits Profit aus der zuneh­menden Trink­kultur zu schlagen, und ande­rer­seits, um den Protesten reli­giöser Kreise entge­gen­zu­kommen.

Bis zum frühen 20. Jahr­hun­dert beschäf­tigte das «Alko­hol­pro­blem» die osma­ni­sche Öffent­lich­keit jedoch kaum, ganz im Gegen­satz zu Europa und den USA, wo Alkohol in jener Zeit als Grund­übel aller sozialen Probleme hinge­stellt wurde. Mit dem Erstarken der inter­na­tio­nalen Anti­al­ko­hol­be­we­gung begannen auch in der osma­ni­schen Öffent­lich­keit Diskus­sionen um die Schäd­lich­keit des Alko­hols. Das «Alko­hol­pro­blem» wurde sozu­sagen erst kreiert. Vor dem Beginn des Ersten Welt­kriegs tauchten erste Vereine mit alko­hol­geg­ne­ri­schen Akti­vi­täten auf. 1919 formu­lierte das Innen­mi­nis­te­rium zum ersten Mal konkrete Regeln darüber, in welchen öffent­li­chen Räumen das Trinken nicht erlaubt sei und legte Schliess­zeiten von Clubs und «meyhanes» fest. Zugleich brand­markten reli­giöse Auto­ri­täten das Trinken zuneh­mend als Provo­ka­tion durch die christ­liche Bevöl­ke­rung, die in der Zeit des Ersten Welt­krieges unter Verdacht stand, mit den Entente-Mächten gegen den osma­ni­schen Staat zu kolla­bo­rieren.

Als sich die erste Grosse Natio­nal­ver­samm­lung im April 1920 in Ankara unter der Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) in einem provi­so­risch einge­rich­teten Gebäude traf, gab es zwar noch keine partei­po­li­ti­schen Diffe­renzen: Alle Mitglieder der Natio­nal­ver­samm­lung einte der Wunsch nach einer unab­hän­gigen Türkei. Denn die Sieger­mächte im Ersten Welt­krieg, allen voran Frank­reich und Gross­bri­tan­nien, hatten eben Teile des zerfal­lenen Osma­ni­schen Reiches unter sich aufge­teilt und besetzt, und eine aufstre­bende türki­sche Natio­nal­be­we­gung wehrte sich gegen die Beset­zung. Doch eine scheinbar neben­säch­liche Frage löste an jenem Tag in Ankara eine heftige Debatte aus, welche die junge türki­sche Natio­nal­ver­samm­lung vor eine Zerreiss­probe stellte: die Alko­holf­rage.

Die USA als Vorbild

Ali Şükrü Bey, ein 36-jähriger Poli­tiker aus Trabzon, drängte die Versamm­lung zu einem Gesetz für das Verbot von Alkohol. Ein solches hatte es im Osma­ni­schen Reich trotz der isla­mi­schen Doktrin vom Alko­hol­ver­zicht nicht gegeben. Ledig­lich der Alko­hol­handel war verboten, und Nicht­mus­lime waren von diesem Verbot ausge­nommen. Der Alko­hol­konsum dagegen wurde vom osma­ni­schen Staat nie sank­tio­niert. Ali Şükrü und Gleich­ge­sinnte waren von west­li­chen Ländern und Russ­land inspi­riert: Wenn die USA, Austra­lien, und «die Bolsche­wiken» Alkohol verbieten würden, argu­men­tierte Ali Şükrü, so würde dies die Natio­nal­ver­samm­lung, deren Prin­zi­pien für die Gesetz­ge­bung ohnehin auf dem Islam beruhten, gewiss ebenso tun.*

Er schlug ein Gesetz zum totalen Verbot von Alko­hol­handel im gesamten Land vor, und zwar nach US-amerikanischem Vorbild. «Der Grund, warum ich diesen Gesetz­ent­wurf über­reiche, ist die Rettung unserer Genera­tion von dieser entsetz­li­chen Plage», erklärte Ali Şükrü und meinte damit den Alko­hol­konsum. Mit einem solchen Gesetz werde die Türkei sowohl den Respekt der Euro­päer und der Ameri­kaner gewinnen als auch ihre Stel­lung in der isla­mi­schen Welt stärken.

Ali Şükrü folgte der religiös-nationalistischen Argu­men­ta­tion vieler Zeit­ge­nossen: Die Christen, die sich mit den Entente-Mächten verbündet hätten, profi­tierten vom Alko­hol­rausch der musli­mi­schen Männer, vor allem von denje­nigen an der Front: «In unserem Land werden 120 Millionen Liter Wein konsu­miert, 120 Millionen Liter, die Geld in die Taschen der Grie­chen und Arme­nier bringen», empörte sich Şükrü anläss­lich der heftigen Proteste seitens der Gegner seines Geset­zes­ent­wurfes, wo er sich auch darüber erei­ferte, dass sich der Alko­hol­konsum im Land angeb­lich verdop­pelt habe. Millionen von Lira gingen in die Taschen von Christen, klagte er, «die uns offen­sicht­lich als Feinde sehen, und dies auf Kosten von vielen Menschen, die entwür­digt werden.»

Die Initia­tive von Ali Şükrü läutete eine kurze – und wenig erfolg­reiche – prohi­bi­tio­nis­ti­sche Ära in der Türkei ein. Das Alko­hol­ver­bots­ge­setz wurde mit knapper Mehr­heit ange­nommen und trat im Februar 1921 in Kraft. Doch mit der Umset­zung haperte es. Die Türkei hatte noch keine voll­stän­dige Souve­rä­nität erreicht; die Repu­blik sollte erst 1923 ausge­rufen werden. Die Natio­nal­ver­samm­lung war eben von Istanbul nach Ankara umge­zogen. Istanbul, immer noch das Zentrum der Verwal­tung und Admi­nis­tra­tion, war von den Triple-Entente-Mächten besetzt. Regie­rungs­mit­glieder und Beamte im Poli­zei­korps konsu­mierten weiterhin Alkohol und produ­zierten ihn gar selbst. Nicht einmal der Staats­chef Atatürk hielt sich an das Verbot.

Der leiden­schaft­lichste Befür­worter der Prohi­bi­tion, Ali Şükrü, wurde derweil 1923 unter unge­klärten Umständen ermordet. Damit verlor die Alko­hol­ver­bots­de­batte ihren Vorkämpfer. 1924 wurde das Alko­hol­verbot durch eine Regu­lie­rung mit Lizenz­vor­gaben und Versteue­rungen ersetzt. Zwei Jahre später hob die Regie­rung das Alko­hol­ge­setz ganz auf und führte ein staat­li­ches Monopol ein

Alkohol und Iden­tität

So wie euge­ni­sche und rassen­hy­gie­ni­sche Konzepte die Anti­al­ko­hol­be­we­gung in Europa prägten, waren diese auch promi­nent bei den Medi­zi­nern und Psych­ia­tern vertreten (um diese Zeit ausschliess­lich Männer), die in der Türkei dem Alkohol ihren Kampf ansagten. Der Schweizer Euge­niker Auguste Forel (1848-1931) wurde zur Refe­renz­figur mit seinen Schriften für den Kampf gegen Alkohol. So bezeichnet Mazhar Osman, Psych­iater und Mitgründer der alko­hol­geg­ne­ri­schen Orga­ni­sa­tion Yeşilay (Green Crescent) in seinen Memoiren Auguste Forel als den Meister der alko­hol­geg­ne­ri­schen Propa­ganda. Er habe viel von «Vater» Forel gelernt und bewun­dere dessen simple Art, über medi­zi­ni­sche Details einem Laien­pu­blikum zu berichten.

Die Debatten über das Alko­hol­ver­bots­ge­setz in der frühen Türkei waren somit stark von west­li­chen Ideen geprägt. Sie wider­spie­geln zugleich die krisen­hafte Über­gangs­phase vom Osma­ni­schen Kalifat hin zur Repu­blik Türkei, in der es um die Frage ging, wie man sich in einer von west­li­chen Konzepten domi­nierten Welt­ord­nung moderner Natio­nal­staaten einordnen sollte: Es ging um die Vertei­di­gung der Nation und der auf Anato­lien redu­zierten Landes­grenzen. Für viele bedeu­tete dies auch eine Vertei­di­gung von Islam und musli­mi­schen Werten. Parallel dazu formierte sich eine säku­la­ris­tisch orien­tierte poli­ti­sche Gruppe um Atatürk, welche Reformen nach einem euro­päi­schen Modell postu­lierte und sich schliess­lich durch­setzen sollte. Mit dem Alko­hol­konsum wollte man die eigene Moder­nität zur Schau stellen. Das Trinken wurde zu einem Symbol der Abgren­zung von der «veral­teten osma­ni­schen» Kultur und einer Iden­ti­fi­ka­tion mit der «neuen, progressiv-revolutionären» Ideo­logie. Erst die 1990er-Jahre sollten mit dem Aufkommen religiös-konservativer Strö­mungen eine Wende einleiten, wobei der heutige türki­sche Präsi­dent Erdogan eine prägende Rolle spielen sollte.

Nach dem Tod von Ali Şükrü und dem Ende des kurzen Expe­ri­mentes mit der Prohi­bi­tion verschwand das Alko­hol­thema jedoch während Jahr­zehnten aus der türki­schen Öffent­lich­keit. Nur die para­staat­liche Orga­ni­sa­tion Yeşilay (Green Crescent) befasste sich mit Alkohol als Sucht­the­matik. Ihre alko­hol­geg­ne­ri­schen Publi­ka­tionen bezogen sich auf ein als genuin «türkisch und isla­misch» verstan­denes Werte­system. Zugleich verwiesen sie auf Publi­ka­tionen der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO). Die wissen­schaft­li­chen Studien der WHO sind der Refe­renz­punkt für Yeşilay, um die Univer­sa­lität isla­mi­scher Prin­zi­pien zu beweisen.

Libe­ra­li­sie­rung und Aufstieg einer konser­va­tiven Mittel­schicht

Erst in den 1980er Jahren tat sich allmäh­lich erneut jener Graben zwischen Alko­hol­be­für­wor­tern und -gegnern auf, der einst die junge türki­sche Natio­nal­ver­samm­lung spal­tete. Eine neue muslimisch-konservative Mittel­schicht sorgte für eine stei­gende Nach­frage nach alko­hol­freien Frei­zeit­räumen. Diese Mittel­schicht verdankt ihren Aufstieg den Wirt­schafts­re­formen in der Türkei, die 1983 begonnen haben und schritt­weise das exis­tie­rende staatlich-dominierte Wirt­schafts­mo­dell durch ein liberal-marktwirtschaftliches System ersetzt haben. Im Zuge der wirt­schaft­li­chen Libe­ra­li­sie­rung nehmen vermehrt auch muslimisch-konservative Geschäfts­leute, die seit der Grün­dung der Repu­blik Türkei poli­tisch und wirt­schaft­lich margi­na­li­siert waren, an einer globa­li­sierten Markt­wirt­schaft teil. Mit ihrem wirt­schaft­li­chen Aufstieg haben sich neue Formen von Konsum und Frei­zeit­ver­gnügen verbreitet, die sich an isla­mi­schen Enthalt­sam­keits­prin­zi­pien orien­tieren.

Parallel dazu sind die reli­giös orien­tierten poli­ti­schen Parteien erstarkt. Die 1983 gegrün­dete Wohl­fahrts­partei (Refah Partisi) wurde 1996/97 erst­mals Regie­rungs­partei. Zu ihren Mitglie­dern zählte unter anderem ein gewisser Recep Tayyip Erdogan. Die Partei bemühte sich um die Einfüh­rung einer Alko­hol­steuer – bemer­kens­wer­ter­weise im Rahmen von Reformen für eine Aufnahme in die Euro­päi­sche Währungs­union. Die Alko­hol­re­gu­lie­rung wurde wieder – wie schon 1920 – von reli­giös orien­tierten Poli­ti­kern einge­for­dert und wieder mit Refe­renzen zum Westen, in diesem Fall EU-Standards. Die Einfüh­rung einer Alko­hol­steuer schei­terte aufgrund mehr­ma­liger Regie­rungs­wechsel. Erst 2002 setzte die Regie­rung die Einfüh­rung einer Alko­hol­steuer durch. Feder­füh­rend war der dama­lige Regie­rungs­chef Erdogan, Präsi­dent der AKP, einer Nach­fol­ge­partei der Wohl­fahrts­partei. Die Einfüh­rung der Alko­hol­steuer blieb weiterhin Teil eines Reform­pa­ketes im Rahmen des türki­schen EU-Mitgliedschaftsantrags.

Reli­giöse Kreise machten unter­dessen Ali Şükrü Bey zu einer Ikone im Kampf gegen den Alkohol. Poli­tiker forderten eine Unter­su­chung des Mordes an Şükrü, hinter dem sie poli­ti­sche Motive witterten. Die Biogra­phie des Alko­hol­geg­ners erhielt neue Aufmerk­sam­keit. Mehrere Publi­ka­tionen über sein Leben, seine Alko­hol­ver­bots­in­itia­tive und seine Ermor­dung sind seither erschienen. Zeitungs­ar­tikel kolpor­tierten die These von einem poli­ti­schen Mord und werteten Şükrüs Kampf gegen den Alkohol als Heldentat. Im 21. Jahr­hun­dert ist Şükrü in religiös-konservativen Publi­ka­tionen ein nicht mehr wegzu­den­kender «Märtyrer» im Kampf gegen den «heid­ni­schen» Alko­hol­konsum geworden. Es gibt aber auch Gegen­stimmen, die ihn als reli­giösen Fana­tiker bezeichnen.

Erdogan vs. Atatürk

Mit dem Aufstieg der AKP zur Regie­rungs­partei haben die Einschrän­kungen zuge­nommen. AKP-nahe Stadt­ver­wal­tungen ordneten die Schlies­sung von Bars und Clubs an, die Alkohol ausschenken. In vielen Küsten­städten wurde der Alko­hol­ver­kauf verboten. Dies löste erste Proteste aus. Man warf der Regie­rung vor, schritt­weise die Scharia einzu­führen. Im Mai 2013 führte die Regie­rung Erdogan ein neues Gesetz ein, das landes­weit den Alko­hol­ver­kauf von 22:00 bis 06:00 verbietet. Die Regie­rung nahm erneut Bezug auf Europa, wo mehrere Staaten eine Beschrän­kung des Alko­hol­ver­kaufs einge­führt hatten, sowie auf Stan­dards, welche die WHO vorschlägt.

Als das neue Alko­hol­ge­setz einge­führt wurde, gab es in vielen Landes­teilen Proteste. Sie verschmolzen mit Demons­tra­tionen gegen die Regie­rung, die sich an einem Bauvor­haben im Gezi-Park in Istanbul entzündet hatten. Während der Demons­tra­tionen, die zeit­lich mit dem musli­mi­schen Fasten­monat Ramadan zusam­men­fielen, tranken Teil­neh­mende Alkohol. Für die einen war das selbst­ver­ständ­lich, für die anderen ein demons­tra­tives Symbol des Protestes. Staats­nahe Medien wiederum veröf­fent­lichten Bilder von Protes­tie­renden mit Bier­fla­schen in den Händen und stellten diese als Provo­ka­tion und Verlet­zung der reli­giösen Gefühle der fastenden türki­schen Nation dar.

Kurz vor der Einfüh­rung des Alko­hol­ge­setzes fand in Istanbul ein «Global Alcohol Policy Sympo­sium» statt, mitor­ga­ni­siert vom «Green Crescent» (Yeşilay), gespon­sert vom WHO Regional Office for Europe, in Koope­ra­tion mit der türki­schen Regie­rung. Erdogan sagte in der Eröff­nungs­rede des Sympo­siums, Alko­hol­konsum könne nicht als Lebens­stil gerecht­fer­tigt werden. Er erwähnte das Alko­hol­ge­setz von 1920 und Ali Şükrü und kriti­sierte dabei auch im weiteren Sinne die dama­lige radi­kale Reform­po­litik Atatürks, welche der Türkei eine Moder­ni­sie­rung «aufge­zwungen» habe. Das Alko­hol­trinken bleibt jedoch in brei­teren Kreisen der Türkei Symbol einer säku­la­ris­ti­schen Welt­an­schauung und des Fort­schritts. So auch für Deniz Som, der an jenem Herbsttag im Jahr 2006 mit einem Glas Wein gegen die Politik Erdo­gans protes­tierte.