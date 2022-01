Geschichte der Gegenwart Afgha­ni­stan und der Westen – eine nicht so eindeu­tige Beziehungsgeschichte Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 19:21 Share Share Link Embed

Mitte August 2021 fiel Kabul in die Hände der Taliban. Am 31. August 2021 verliessen die letzten am Flug­hafen Kabul verblie­benen US-Truppen das Land, wenige Wochen, bevor die west­li­chen Staaten das Jubi­läum einer zwan­zig­jäh­rigen mili­tä­ri­schen Anwe­sen­heit am Hindu­kusch hätten begehen – oder besser, betrauern – können. Denn seine Ziele hat der Westen nicht annä­hernd erreicht: Al-Qaida mag zerschlagen sein, aber die Taliban sind es nicht; das Projekt, den Staat Afgha­ni­stan nicht nur zu befrieden, sondern auch zu demo­kra­ti­sieren, ist gescheitert.

Die Afgha­ninnen und Afghanen, die von den Taliban nichts halten, und das ist der grösste Teil der städ­ti­schen Bevöl­ke­rung Afgha­ni­stans, sehen sich auf den September 1996 zurück­ge­worfen, als die Taliban in Kabul einmar­schierten und das Isla­mi­sche Emirat Afgha­ni­stan begrün­deten. Die wenigen Fort­schritte, die in den letzten zwanzig Jahren erzielt worden sind, gerade etwa die Rechte der Frauen, erscheinen wie ausgelöscht.

Eine fatal geschei­terte Mission

Nahezu 50’000 afgha­ni­sche Zivi­lis­tinnen und Zivi­listen sowie 3500 Solda­tinnen und Soldaten der NATO-Staaten haben in dem Krieg, der seit 2001 geherrscht hat, ihr Leben verloren. Darüber hinaus wurden allein in den ersten fünf Jahren nach der Über­gabe der Verant­wor­tung für Kampf­hand­lungen an den afgha­ni­schen Staat im Jahr 2014 mehr als 45’000 Ange­hö­rige der afgha­ni­schen Sicher­heits­kräfte getötet. Geblieben ist, ausser diesen Zehn­tau­senden von Toten und Ausgaben, die sich nur in Billionen von US-Dollar berechnen lassen, eigent­lich fast nichts. Einzig die Szenen des chao­ti­schen Abzugs vom Flug­hafen Kabul werden im globalen Bild­ge­dächtnis haften bleiben. Im Vergleich dazu erscheint der Rückzug der letzten sowje­ti­schen Truppen, die in einem langen Konvoi im Februar 1989 eine afghanisch-sowjetische Grenz­brücke über den Amudarja über­querten, geordnet.

Der Befund ist noch nieder­schmet­ternder, wenn man auf einen Zeit­raum von mehr als vier Jahr­zehnten zurück­blickt, begin­nend im Jahr 1979, dem Jahr des sowje­ti­schen Einmarschs in Afgha­ni­stan. Denn in diesem Zeit­raum ist die afgha­ni­sche Bevöl­ke­rung trotz der Einwir­kungen des Kriegs von rund zwölf auf nahezu vierzig Millionen gewachsen. Heute aber befindet sich ein beträcht­li­cher Teil im Exil, ein noch grös­serer Teil lebt in Afgha­ni­stan selbst in bitterer Armut.

Zieht man also eine Bilanz der west­li­chen Inter­ven­tion in Afgha­ni­stan, geht es nicht nur um einen verlo­renen Krieg, sondern vor allem um einen geschei­terten Staats­aufbau. «Nicht die Taliban, sondern wir [also die west­li­chen Staaten] haben den Staat zerstört», bringt es Gilles Dorron­soro, Professor für Poli­tik­wis­sen­schaft an der Pariser Univer­sität Panthéon-Sorbonnne, über­spitzt, aber sehr zu Recht, auf den Punkt.

Helfer­sin­dus­trie mit zwei­fel­haften Nebenwirkungen

Das Schei­tern hat verschie­dene Gründe. Einer der auf den ersten Blick offen­sicht­lichsten ist der Aufbau einer zwar gut gemeinten, letzt­lich aber kontra­pro­duk­tiven Helfer­in­dus­trie. West­liche Nicht-Regierungsorganisationen, die meisten von ihnen zwei­fellos mit einer ernst­haften huma­ni­tären Mission, haben in den vergan­genen zwei Jahr­zehnten einen paral­lelen Arbeits­markt geschaffen, der dem afgha­ni­schen Staat die grössten Talente entzog. Mehr aber noch: Die vom Ausland gebrachte Hilfe war allzu oft abge­hoben und reali­täts­fremd. So lasen etwa hoch­be­zahlte Experten während des Flugs nach Afgha­ni­stan Khaled Hoss­einis Roman «Der Drachen­läufer» und glaubten, dadurch in Sachen Afgha­ni­stan kundig geworden zu sein, wie der ameri­ka­ni­sche Jour­na­list Whit­lock Craig in Erfah­rung bringen konnte. Ein beson­ders anschau­li­ches Beispiel für die Reali­täts­ferne west­li­chen huma­ni­tären Stre­bens liefert das Schei­tern der Anti-Drogen-Politik: Die zahl­rei­chen zivilen Akteure, die gegen den Drogen­anbau vorgehen wollten, konnten der lokalen Bevöl­ke­rung niemals über­zeu­gende Alter­na­tiven zum hoch­lu­kra­tiven und recht einfach zu bewerk­stel­li­genden Opium­anbau anbieten. Mili­tä­ri­sche Einheiten wiederum, wie die briti­sche Afgha­ni­stan Special Narco­tics Force, hatten nur die Zerstö­rung der Infra­struktur der Drogen­pro­duk­tion im Blick, ohne die wirt­schaft­li­chen und gesell­schaft­li­chen Voraus­set­zungen zu berücksichtigen.

Eine solche Helfer­sin­dus­trie mit ihren zwei­fel­haften Neben­wir­kungen entstand jedoch nicht erst im Zuge der west­li­chen Inter­ven­tion in Afgha­ni­stan. Sie hatte sich bereits in den späten 1980er Jahren in Peschawar, einer Stadt im nord­west­li­chen Paki­stan, etabliert: Zu jenem Zeit­punkt war Peschawar das Zentrum aller huma­ni­tären Opera­tionen für das sowje­tisch besetzte Afgha­ni­stan und beher­bergte 66 NGOs. Damit wies die Stadt die grösste Dichte von Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen in der dama­ligen Dritten Welt auf – es war eine Art von «huma­ni­tärer Inva­sion».

Der 11. September als Achsenzeit

Bemer­kens­wert ist, dass der 11. September 2001 eine Art Dreh- und Angel­punkt der Kriegs­ge­schichte Afgha­ni­stans bildet, ja sogar die Achse einer zeit­li­chen Symme­trie, die sich zwanzig Jahre nach hinten und zwanzig Jahre nach vorn erstreckt. So wie die Ereig­nisse seit 1979 – der Einmarsch der Sowjet­union, die Unter­stüt­zung der Mudscha­heddin durch Paki­stan, Saudi-Arabien und die USA, das Macht­va­kuum nach dem Abzug der Sowjets 1989 sowie der Aufstieg der Taliban und al-Qaida in den 1990er Jahren – auf den 11. September zuführten, so ist die west­liche Inter­ven­tion in Afgha­ni­stan in den Jahren 2001-2021 ohne 9/11 nicht vorstellbar.

Von 9/11 aus gesehen, geht die Kriegs­ge­schichte Afgha­ni­stans indessen bis 1979 zurück, oder besser, bis zum April 1978: Damals war die marxistisch-leninistische Demo­kra­ti­sche Volks­partei, in den 1960er Jahren gegründet, mit einer «Revo­lu­tion» an die Macht gekommen und hatte mit ihrem rück­sichts­losen Programm einer Moder­ni­sie­rung der Gesell­schaft und ihrer poli­ti­schen Para­noia in Form mass­loser «Säube­rungen» landes­weiten Wider­stand entfacht. Dadurch hatte sie das Land so instabil gemacht, dass sich die sowje­ti­schen Bünd­nis­ge­nossen einein­halb Jahre später zum Eingreifen gezwungen, ja gera­dezu berech­tigt sahen: Es ging in den Augen der sowje­ti­schen Elite schliess­lich um den Erhalt der Errun­gen­schaften einer sozia­lis­ti­schen Herr­schaft in einem isla­mi­schen Land – dem zweiten nach Süd-Jemen.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Die sozia­lis­ti­sche Demo­kra­ti­sche Volks­partei machte ähnliche Fehler, die schon Amanullah Khan, der von 1919 bis 1929 an der Macht war und ab 1926 als «König» (pādšāh) regierte, begangen hatte. Sein umfas­sendes Reform­pro­gramm stiess auf Wider­stand und er liess Rebel­lionen der Land­be­völ­ke­rung gewaltsam nieder­schlagen. Wie die Volks­partei igno­rierte er die bestehenden sozialen Struk­turen, warf die tief veran­kerten Geschlech­ter­be­zie­hungen über den Haufen und stiess die länd­liche Bevöl­ke­rung vor den Kopf. Fehler, die sich ein nicht beson­ders starker Staat einfach nicht hätte erlauben dürfen.

Interessanter-, oder viel­leicht besser, fata­ler­weise beginnt die «eigent­liche» Geschichte Afgha­ni­stans in den Augen der meisten Betrachter aber erst in den späten 1970er Jahren. Beispiel­haft hierfür ist die im Sommer 2021 von Arte ausge­strahlte vier­tei­lige Doku­men­ta­tion «Afgha­ni­stan – Das verwun­dete Land». Der erste Teil der Doku­men­ta­tion mit dem Titel «König­reich» versucht erst gar nicht, das 20. Jahr­hun­dert in seiner Gesamt­heit verständ­lich zu machen, sondern beschränkt sich darauf, die Vorge­schichte zum sowje­ti­schen Einmarsch im Dezember 1979 zu schil­dern. Dabei zeigt sie ein weit­ge­hend idea­li­siertes Bild eines offenen und west­lich geprägten Kabuls vor Beginn des Kriegs. Dieses begrenzte Geschichts­ver­ständnis, das sich nicht nur in den Medien findet, ist womög­lich mit ein Grund für das Schei­tern des vom Westen getrie­benen Staataufbaus.

Ein krie­ge­ri­scher Rentierstaat

Bemer­kens­werter Weise ist Afgha­ni­stan bereits in der Zeit vor dem 19. Jahr­hun­dert ein Durch­gangs­ge­biet für Eroberer und Impe­rien gewesen. Dass jedoch Impe­rien wie Gross­bri­tan­nien, die Sowjet­union, die Verei­nigten Staaten und am Ende auch die NATO letzt­lich reihen­weise an der Befrie­dung des Landes schei­terten, was Afgha­ni­stan die Bezeich­nung «Friedhof für Impe­rien» einbrachte, hat mit den geän­derten Ansprü­chen «moderner» Staaten an die Durch­set­zung einer gültigen poli­ti­schen und sozialen Ordnung in allen Landes­teilen zu tun. «Vormo­derne» Herr­scher in den Gebieten des heutigen Afgha­ni­stans waren hier in ihren Ansprü­chen in der Weise lebens­klüger, dass sie nicht den Anspruch hatten, ein einheit­li­ches Netz von Herr­schaft, Infra­struktur und Insti­tu­tionen über das gesamte Land legen zu wollen. Sie wussten, dass dafür die Macht­mittel ihrer weit­ge­hend auf die Städte beschränkten Herr­schaft einfach nicht ausreichten.

Neben diesem Bild eines mili­tä­risch unbe­zwing­baren Landes steht aber zugleich die Tatsache, dass sich Afgha­ni­stan seit vielen Jahr­zehnten nicht aus sich selbst ernähren kann. In dem von Ahmad Schah Durrani Mitte des 18. Jahr­hun­derts begrün­deten Reich, die Keim­zelle des heutigen Afgha­ni­stans, lagen die ertrag­reichsten Provinzen Sind, Pand­schab, Khorasan und Turke­stan nicht in dessen Zentrum, sondern am Rande. Diese reichen Rand­pro­vinzen gingen allmäh­lich an den Iran, an die Konkur­renten in Zentral­asien und auf dem indi­schen Subkon­ti­nent und schliess­lich an die expan­die­renden briti­schen und russi­schen Impe­rien verloren. Seit dem 19. Jahr­hun­dert begann sich ein neues Modell durch­zu­setzen, das des Rentier­staats Afgha­ni­stan, der für seinen Unter­halt vor allem auf Zuwen­dungen von aussen baute – von Zuwen­dungen des briti­schen Impe­riums, später der Sowjet­union und ab den 1950er Jahren von den USA und von Entwicklungshilfe.

Gewiss, Afgha­ni­stan ist auch ein Erbe des Impe­ria­lismus. Man sieht dies nicht nur an dem rund drei­hun­dert Kilo­meter nach Osten ausgrei­fenden Sporn des Wachan-Korridors, der in den 1870er Jahren einen Puffer zwischen den dama­ligen Herr­schafts­ge­bieten des briti­schen Impe­riums in Südasien und dem russ­län­di­schen Reich in Zentral­asien bilden sollte. Ja, man könnte sogar sagen, dass Afgha­ni­stan von den Briten, auch wenn sie in den anglo-afghanischen Kriegen von 1839 bis 1842 und 1878 bis 1880 mili­tä­ri­sche Nieder­lagen erlitten, als wirt­schaft­lich und aussen­po­li­tisch struk­tu­rell abhän­giges Land geschaffen wurde und niemals aufge­ho­bene Inter­es­sen­ge­gen­sätze zwischen Russ­land und dem Westen in die sowje­ti­sche Inva­sion Afgha­ni­stans mündeten.

In diesem Zusam­men­hang ist jedoch auf den Wider­spruch hinzu­weisen, dass die Bevöl­ke­rung Afgha­ni­stans seit dem 19. Jahr­hun­dert mit religiös-ideologischen Motiven gegen auslän­di­sche Inter­ven­tionen kämpfte, sich aber gleich­zeitig auf die auslän­di­sche Unter­stüt­zung verlassen wollte. Ein merk­wür­diger Zusam­men­prall von unter­schied­li­chen Inter­essen, der bis in die unmit­tel­bare Gegen­wart die afgha­ni­sche poli­ti­sche Kultur kennzeichnet.

Krieg ist die profi­ta­belste Wirtschaftsform

Dass die afgha­ni­schen poli­ti­schen Eliten nicht fähig waren, weiter zu denken als in den Dimen­sionen ihres kurz­fris­tigen persön­li­chen Vorteils, hängt mit Fehlern der west­li­chen Aufbau­po­litik seit 2001 zusammen: Die in der afgha­ni­schen poli­ti­schen Kultur ende­mi­sche Korrup­tion wurde durch die oft ohne Bedacht und Mass gewährte west­liche Hilfe ange­facht. Gleich­zeitig gilt es jedoch fest­zu­halten: Die afgha­ni­sche poli­ti­sche Elite der letzten zwanzig Jahre hat im Sommer 2021 ihr Wirts­tier verloren, auch deshalb, weil sie hinsicht­lich der Gefahr seines mögli­chen Hinschei­dens zu beden­kenlos gewesen war.

Es ist kaum vorstellbar, dass mit dem Abzug der NATO-Truppen im August 2021 die Kriegs­ge­schichte Afgha­ni­stans zu einem Ende gekommen ist. Warum sollte der selbst­zer­stö­re­ri­sche Drang des Kriegs in der afgha­ni­schen Gesell­schaft auf einmal vorbei sein? Neben dem Opium­anbau ist der Krieg längst zur profi­ta­belsten Wirt­schafts­form geworden. Viele Männer kennen kaum ein anderes Hand­werk mehr als das des Kriegs. Zudem sind die heutigen Taliban alles andere als Send­boten des Frie­dens und der Versöh­nung, als die sie sich gerne geben, sondern die Saat der Gewalt, die in den 1980er Jahren im Land gelegt wurde. Mehr aber noch: Für die vor allem im Norden des Landes lebenden Nicht-Paschtunen, zu deren grössten Gruppen die Tadschiken, Hazara, Usbeken und Turk­menen gehören, sind die Taliban nichts anderes als die Fort­set­zung des pasch­tu­ni­schen Macht­an­spruchs der Durrani-Dynastie, die von 1747 bis 1978 geherrscht hatte ­– ein alter Macht­an­spruch, nota­bene, nur in einem anderen Gewand.

Die Frage der Verantwortung

Worin liegt nun die Verant­wor­tung der west­li­chen Staa­ten­ge­mein­schaft gegen­über Afgha­ni­stan? Abge­sehen vom Schei­tern der Inter­ven­tion von 2001, liegt ein Gross­teil der Verant­wor­tung im Desin­ter­esse, das der Westen nach dem erzwun­genen Rückzug der Sowjets 1989 am weiteren Schicksal Afgha­ni­stan zeigte. Nur ein verschwin­dend geringer Teil der unge­heuren Summen, die seit 2001 inves­tiert wurde, hätten in den 1990ern vermut­lich gereicht, um das Land und seine Bevöl­ke­rung wieder ins Gleich­ge­wicht zu bringen, wenn das Ziel nicht eine mili­tä­ri­sche und poli­ti­sche Konso­li­die­rung nach west­li­chem Vorbild gewesen wäre.

Seither pendelt die west­liche Aufmerk­sam­keit gegen­über Afgha­ni­stan in unge­sunder Weise zwischen den Polen einer rein huma­nitär orien­tierten und einer geopo­li­ti­schen Sicht­weise – beide sind aber auf ihre Weise entmün­di­gend. So beklagt man einer­seits, dass Frauen in Afgha­ni­stan schutzlos der erbar­mungs­losen Männer­herr­schaft der Taliban ausge­lie­fert sind, und kriti­siert ande­rer­seits, dass der Westen nun Afgha­ni­stan einer chine­si­schen Vorherr­schaft über­ant­wortet habe.

Die grund­sätz­liche Frage, die sich aus der Geschichte Afgha­ni­stans der letzten vierzig Jahre stellt, ist: Wie und wann über­wiegt eine huma­ni­täre Inter­ven­tion die Nach­teile, die natio­nale Souve­rä­nität (die übri­gens in vielen solcher Fälle gar nicht mehr exis­tiert) zu verletzen? Ohne Zweifel ist Afgha­ni­stan in den Jahren 2001 bis 2021 der eindeu­tige Fall einer miss­lun­genen und diskre­di­tierten Inter­ven­tion, die ursprüng­lich auch nicht von einem huma­ni­tären Anliegen, sondern von Rache für den 11. September getrieben war.

Das heisst aber nicht, dass jegliche west­liche Inter­ven­tion an sich abzu­lehnen ist. Denn aufgrund welcher ethi­schen Grund­sätze – abge­sehen von einem kompro­miss­losen Pazi­fismus – würde sich etwa die Inter­ven­tion der USA in den Bosnien-Krieg 1995 über­zeu­gend und abschlies­send verur­teilen lassen? Nachdem die euro­päi­schen Staaten in der ersten Hälfte der 1990er Jahre in einem Akt der Regres­sion in die alten Macht­kon­stel­la­tionen vor dem Zweiten Welt­krieg, ja vor dem Ersten Welt­krieg, zurück­ge­fallen waren und sich in die Gegen­sätze eines pro-kroatischen Deutsch­lands, eines pro-serbischen Frank­reichs und eines entschieden unent­schie­denes Gross­bri­tan­niens verrannt hatten, been­dete erst das aktive Enga­ge­ment der USA den Krieg. «Dayton», die Grund­lage des heutigen Bosnien-Herzegowinas, mag in vielen seiner Aspekte hoch­pro­ble­ma­tisch sein. Aber was wäre die Alter­na­tive gewesen?

Heute verschwimmen die Dimen­sionen und Grenzen: Der Nieder­gang der USA als hege­mo­niale Ordnungs­macht und die neuen globalen Macht­an­sprüche Chinas und Russ­lands machen Platz für neue, regio­nale nach Domi­nanz stre­bende Akteure wie Iran und die Türkei. Die früher mehr oder weniger klar einge­grenzte Konflikt­zone des «Nahen Ostens» weitet sich immer mehr aus. Auffällig ist jeden­falls die «Nahos­ti­sie­rung» des subsa­ha­ri­schen Afrikas, des Kaukasus oder auch von Afgha­ni­stan und seiner Nachbarschaft.

Die Lehre, die man schon heute aus dem Desaster der Afghanistan-Intervention ziehen kann, ist, dass der Westen in Zukunft einen Beitrag zur Konso­li­die­rung des Landes leisten und mit den Taliban koope­rieren muss, ohne dass eine erneute Inter­ven­tion zur Diskus­sion steht – selbst in Anbe­tracht der höchst proble­ma­ti­schen Entwick­lungen, die von dem Land erneut ausgehen könnten. Die Leit­worte für eine künf­tige west­liche Politik, allem voran für die Region eines erwei­terten Nahen Ostens, müssen lauten: Beschei­dener, prag­ma­ti­scher, umsich­tiger. Die derzei­tigen Gespräche mit einer Dele­ga­tion der Taliban in Oslo könnten ein Hinweis auf eine solche neue Heran­ge­hens­weise sein.

Und Afgha­ni­stan? Das Land am Hindu­kusch ist und bleibt eine weitere Baustelle unter vielen für die in ihren Grund­werten zutiefst verun­si­cherte west­liche Staatengemeinschaft.