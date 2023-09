Jule Govrin: Spätes­tens seit den Black Lives Matters-Protesten 2020 sind aboli­tio­nis­ti­sche Ansätze im Gespräch, vor allem in den USA, aber auch hier, nicht zuletzt durch Euren letztes Jahr erschie­nenen Reader zum Aboli­tio­nismus. Was sind die Grund­züge aboli­tio­nis­ti­scher Prak­tiken, Poli­tiken und Theo­rien, die sich von der Geschichte der Wider­stände gegen Verskla­vung bis in die Gegen­wart des Aufbe­geh­rens gegen Poli­zei­ge­walt ziehen?

Vanessa E. Thompson: Aboli­tio­nis­ti­sche Theo­rien und Prak­tiken gab es schon lange vor 2020. Aboli­tio­nismus – ursprüng­lich als Kampf gegen die Skla­verei – ist vor allem als trans­na­tio­nale Bewe­gung zu verstehen. Das war schon zu Zeiten der Haitia­ni­schen Revo­lu­tion zwischen 1791 und 1804 so. Einige heutige Abolitionist*innen beziehen sich daher auf diesen frühen Aboli­tio­nismus als eine der ersten globalen Bewe­gungen der Moderne. Zugleich gingen die Kämpfe gegen den Plan­ta­gen­ka­pi­ta­lismus natür­lich histo­risch weiter zurück. Der Histo­riker, Kultur­kri­tiker und marxis­ti­sche Theo­re­tiker C. L.R. James disku­tierte in seinem Buch über die Haitia­ni­sche Revo­lu­tion die Wider­stände auf den Skla­ven­schiffen oder die Rebel­lionen auf den Plan­tagen. Wichtig ist zu erwähnen, dass diese Rebel­lionen und die Haitia­ni­sche Revo­lu­tion auch in Europa ein Echo produ­ziert haben, die Zucker­streiks oder die Streiks von Textilarbeiter*innen sind dafür ein gutes Beispiel.

JG: Was verbindet nun alle diese Formen von Aboli­tio­nismus bis heute?

VT: Aboli­tion war nie nur auf einen natio­nalen Kontext bezogen oder auf die Plan­tagen, die konsti­tutiv waren für die kapi­ta­lis­ti­sche Entwick­lung, begrenzt. Ein wesent­li­cher Grundzug des Aboli­tio­nismus ist, dass es ihm gene­rell um die Abschaf­fung von gesell­schaft­li­chen Verhält­nissen, von Produktions- und Bezie­hungs­weisen geht, die die Verskla­vung und andere Formen mehr oder weniger unfreier Arbeit als Über­aus­beu­tung sowie Ausbeu­tung über­haupt erst ermög­li­chen. Der Begriff meint mithin eine Form der Kapi­ta­lis­mus­kritik, die direkte Formen von Gewalt als andau­ernd und konsti­tutiv anstatt als exzep­tio­nell und unty­pisch für die kapi­ta­lis­ti­sche Produk­ti­ons­weise in den Blick nimmt. Zugleich aber geht es ihm um die Entwick­lung von Alter­na­tiven zu kapi­ta­lis­ti­schen Produktions- und Bezie­hungs­weisen im Hier und Jetzt – „buil­ding socia­lism from the ground“, wie Ruth Wilson Gilmore das nennt.

JG: Neben diesen geteilten Grund­zügen, wie unter­scheiden sich aboli­tio­nis­ti­sche Ansätze in Geschichte und Gegenwart?

Daniel Loick: Wir werden häufiger gefragt: Warum sollen wir jetzt den Begriff Aboli­tio­nismus benutzen, was ist der Unter­schied zu Anar­chismus oder Kommu­nismus? In der Tat gibt es zu diesen Bewe­gungen große Über­schnei­dungen, wobei gesagt werden muss, dass „der Aboli­tio­nismus” selbst sehr hete­rogen ist: Einige Ansätze sehen sich eher in einer kommu­nis­ti­schen, andere eher in einer anar­chis­ti­schen, wieder andere eher in einer sozia­lis­ti­schen Tradi­tion. Es gibt aber eben Merk­male, die aboli­tio­nis­ti­sche Prak­tiken spezi­fisch ausmacht. Ich würde sagen, dazu gehört erstens die von Vanessa ange­spro­chene Doppel­be­we­gung von Nega­tion und Konsti­tu­tion, zwei­tens eine Sensi­bi­lität für das Zusam­men­spiel des Kapi­ta­lismus mit Formen rassis­ti­scher Nekro­po­litik – wie beim buch­stäb­li­chen und bewusst kalku­lierten Verschleiß schwarzer Menschen auf den Plan­tagen, aber auch in Form von Poli­zei­ge­walt oder der Gewalt des Grenz­re­gimes – sowie patri­ar­chaler Unter­drü­ckung, und drit­tens eine starke Kritik an den Gefahren einer bloß refor­mis­ti­schen Politik.

VT: Die Koor­di­naten haben sich etwas verschoben, denn aboli­tio­nis­ti­sche Kämpfe stehen nicht außer­halb poli­ti­scher und ökono­mi­scher Konjunk­turen. Seit den 1970er Jahren haben sie sich zuerst auf Gefäng­nisse und die Polizei konzer­niert und später dann auch auf Grenzen und Lager. Das hängt mit dem neoli­be­ralen Struk­tur­wandel zusammen, denn dies sind Kris­tal­li­sa­ti­ons­punkte der neoli­be­ralen Geogra­phien von „surplus popu­la­tions”, von Über­schuss­be­völ­ke­rungen, der Produk­tion von „Unbrauch­baren“. Das bedeutet natür­lich nicht, dass Über­aus­beu­tung, die immer schon mit Formen des Rassismus operierte, keine Rolle mehr spielt. Zugleich ist die Klasse der für den Kapi­ta­lismus „Unbrauch­baren“ in den letzten Jahr­zehnten rasant gewachsen. „Über­flüs­sig­keit“ oder „Unbrauch­bar­keit“ bedeutet, dass Menschen für das Kapital keinerlei Wert mehr darstellen, weder als Arbeiter*innen, noch als Konsument*innen oder als Reser­ve­armee – und damit als „unbrauchbar“ und „killable” aussor­tiert und verwahrt werden. Aboli­tio­nis­ti­sche Theo­rien und Prak­tiken formu­lieren eine radi­kale Gesell­schafts­kritik über das Lohn­ar­beits­ver­hältnis hinaus; sie zeigen, wie Rassismus als „staat­lich sank­tio­nierte oder extra-legale Produk­tion und Ausbeu­tung von grup­pen­be­zo­gener Diffe­renz zu früh­zei­tigen Toden führt”, wie Ruth Wilson Gilmore sagt, diese Verhält­nisse durchzieht.

JG: Wie sind diese Konzepte auch in Europa wichtig geworden?

VT: In Europa haben aboli­tio­nis­ti­sche Theo­rien und Prak­tiken durch die welt­weiten Rebel­lionen für schwarze Leben nach der Ermor­dung von George Floyd und Breonna Taylor neue Aufmerk­sam­keit erlangt. Aber es gab schon vorher in Europa und in Deutsch­land eine Tradi­tion der Gefäng­nis­kritik und Poli­zeik­ritik. Sie setzt an einer histo­ri­schen Konjunktur der staat­li­chen Zerschla­gung der radi­kalen Kämpfe in den 1960er und 1970er Jahren sowie an einem neoli­be­ralen und karze­ralen Umbau des Staates, in dem die Verwah­rung von Armut und die Krimi­na­li­sie­rung von Migra­tion der produ­zierten „Unter­klassen” ekla­tant zunimmt. Seit den 1980er Jahren lassen sich vor allem Kämpfe gegen Lager und Grenzen beob­achten, die deren Abschaf­fung, eben deren Aboli­tion fordern.

DL: Es ist klar, dass sich eine Bewe­gung verän­dert, wenn die Wirk­lich­keit ihr andere Aufgaben stellt. Wie Vanessa würde ich sagen, dass der Kampf gegen Grenzen und Lager heute zentral ist. Es wird bis 2050 1,2 Milli­arden climate refu­gees geben. Wir sehen schon jetzt, dass Staaten auf die Mobi­lität von Migrant*innen nur mit Inter­nie­rung und Ster­ben­lassen reagieren können. Hier drängt sich der Aboli­tio­nismus als einzig realis­ti­sche Alter­na­tive auf: Es wird nicht anders gehen als ganz andere Insti­tu­tionen der poli­ti­schen Selbst­re­gie­rung, Zuge­hö­rig­keit und Mitglied­schaft zu erfinden. Auch die ökolo­gi­sche Zerstö­rung zeigt die Dring­lich­keit einer aboli­tio­nis­ti­schen Kritik auf: Der Aboli­tio­nismus ist der einzige Ansatz, der den Anteil staat­li­cher und karze­raler Gewalten, die in kolo­nialen Tradi­tionen stehen, in die Kritik mit einbeziehen.

JG: Ruth Wilson Gilmore betont ja die ökono­mi­sche Dimen­sion von Inhaf­tie­rungs­prak­tiken, als staat­liche Reak­tion auf kapi­ta­lis­ti­sche Krisen. Die Subven­tionen für Gefäng­nisbau nehmen zu, während Einrich­tungen wie Frau­en­häuser, die Anti­ge­walt­ar­beit leisten, Gelder gestri­chen werden. Zu fordern, diese Gelder zugunsten von commu­nity-basierten Initia­tiven umzu­schichten, scheint sinn­voll. Doch wenn solche Ansätze Commu­ni­ty­ar­beit gezielt am Staat vorbei orga­ni­sieren, folgen sie nicht unwil­lent­lich neoli­be­raler Spar­po­litik, die die Sorge von staat­li­chen Struk­turen ins Private ausla­gern? Und wenn ja, wie können sie dem entgegenwirken?

DL: Diese Gefahr, dass commu­nity-basierte Lösungen zum Lücken­büßer für Sozi­al­staats­abbau werden können, gibt es sicher­lich. Das ist ein poli­ti­sches Paradox, mit dem radikal trans­for­ma­tive Politik immer umgehen muss: Die Arbeiter*innen streiken für höhere Löhne, aber genau das macht sie für den Kapi­ta­lismus auch besser ausbeutbar. Gras­wur­ze­l­in­itia­tiven orga­ni­sieren Suppen­kü­chen auf Lesbos, tragen dabei aber auch zur Aufrecht­erhal­tung des Lager­sys­tems bei. Die Rettung von Geflüch­teten auf dem Mittel­meer läuft Gefahr, den Rückzug des Staates von der Aufgabe der Seenot­ret­tung zu legi­ti­mieren. Aber soll man aufgrund dieser Gefahren solche Akti­vi­täten unter­lassen? Es müsste doch eher darum gehen, sie radikal auszu­weiten, damit commu­nity-basierte Lösungen eine stabile und verläss­liche Alter­na­tive zum diszi­pli­nie­renden Sozi­al­staat darstellen können.

VT: Ich denke, dass die durchaus berech­tigte Kritik am commu­nity-Kapi­ta­lismus das Poten­tial aboli­tio­nis­ti­scher Kämpfe etwas verkennt. Es ging nie um eine Priva­ti­sie­rung der Sorge(arbeit), sondern um eine gesell­schaft­liche Erpro­bung der Möglich­keiten von sozia­lis­ti­schen Infra­struk­turen. Auch gegen­wär­tige aboli­tio­nis­ti­sche Projekte wie Trans­for­ma­tive Justice haben eine Doppel­be­we­gung. Es geht einer­seits um die Mobi­li­sie­rung von caring commu­ni­ties, von Prak­tiken der Unter­stüt­zung vor allem für margi­na­li­sierte commu­ni­ties wie Geflüch­tete, geschlecht­lich margi­na­li­sierte und verarmte Gruppen. Gleich­zeitig geht es um den Aufbau von Gegen-Macht und den Kampf um staat­liche Infra­struk­turen. Denken wir an die Black Panthers: Die Selbst-Organisierung von free break­fast programs und von commu­nity health centres war nicht einfach charity. Der karze­rale Staat soll zurück­ge­drängt und sorgende Infra­struk­turen sollten aufge­baut werden. Auch im Aids-Aktivismus ging es ja nicht darum den Staat einfach zu entlasten. Das ist kein Entweder/Oder. Die Kämpfe für sozialen Wohnungsbau für nicht-privatisierte Gesund­heits­ver­sor­gung, für öffent­lich zugäng­liche Bildung und für höhere Löhne sowie die Entloh­nung von Care-Arbeit und Bewe­gungs­frei­heit sind Teil dieser Kämpfe.

Ich sehe das Problem einiger defund-Kampa­gnen, wie defund the police – also Re-investition in soziale gesell­schaft­liche Infra­struk­turen – eher woan­ders, nämlich in dem latenten metho­do­lo­gi­schen Natio­na­lismus. Gurminder Bhambra und andere deko­lo­niale Forscher*innen des Wohl­fahrts­ka­pi­ta­lismus haben gezeigt, dass der Wohl­fahrts­ka­pi­ta­lismus stets auf der Unter­schei­dung zwischen den deser­ving und unde­ser­ving poor ange­wiesen war, außerdem ist der Wohl­fahrts­ka­pi­ta­lismus selbst auf die andau­ernde Akku­mu­la­tion durch Enteig­nung in den kolo­nialen oder neo-kolonialen soge­nannten Peri­phe­rien ange­wiesen. Das bedeutet, dass wir keine Kämpfe um staat­liche Infra­struk­turen kämpfen können, ohne nicht die globale, vor allem verge­schlecht­lichte, Arbeits­tei­lung in den Blick zu nehmen. Hier muss sich der Aboli­tio­nismus wieder stärker inter­na­tio­na­li­sieren. Es darf niemals nur um die staat­liche Umver­tei­lung von Ressourcen gehen, sondern um die inter­na­tio­nale Umver­tei­lung und radi­kale Vergesellschaftung.

JG: Diese trans­na­tio­nale Dimen­sion aboli­tio­nis­ti­scher Kämpfe schließt an ihre Trans­ver­sa­lität an, die Du, Vanessa, ange­deutet hast. Welche trans­ver­salen Linien lassen sich zu anderen sozialen Kämpfen ziehen, etwa Kämpfe gegen extrak­ti­vis­ti­sche Enteig­nung – die scho­nungs­lose Ausbeu­tung von natür­li­chen Ressourcen – oder die femi­nis­ti­sche Streik­be­we­gung? Wird hier ein erwei­terter Gewalt­be­griff wichtig, der sichtbar macht, wie ökono­mi­sche und staat­liche Gewalt, rassis­ti­sche und geschlech­ter­ba­sierte Gewalt zusam­men­wirkt? Ebenso wie ein Gedanke der diffe­ren­ti­ellen Ausbeu­tung, wie ich es nennen würde, der Ausbeu­tung entlang der Achsen inter­na­tio­nalen und verge­schlecht­li­chen Arbeits­tei­lung begreift?

VT: Ich würde Aboli­tio­nismus nicht auf staat­liche Gewalt redu­zieren, es geht viel­mehr um die Verschrän­kungen von Gewalt als Methode des globalen Systems. Verskla­vung ist auch eine Form der ökono­mi­schen Gewalt und die Frage der Repro­duk­tion des Plan­ta­gen­ver­hält­nisses ist ohne syste­ma­ti­sche verge­schlecht­lichte und sexua­li­sierte Gewalt nicht zu denken. Es waren vor allem Third World femi­nists, die den Zusam­men­hang zwischen inter­per­so­neller geschlechts­spe­zi­fi­scher Gewalt und struk­tu­reller geschlech­ter­ba­sierten Gewalt im kolo­nialen Kapi­ta­lismus hervor­ge­hoben haben. Diese Kritik findet sich beispiels­weise in der Mütter­be­we­gung in Brasi­lien, die Fragen von der Produk­tion von surplus popu­la­tions mit rassis­ti­schen Struk­turen, urbaner Verwer­tung und Verdrän­gung, Land­nahme, verge­schlecht­lichter Über­aus­beu­tung und Verschul­dung verbinden. Aus abolitionistisch-feministischer Perspek­tive finde ich span­nend, dass die Frage der Staats- und Grenz­ge­walt gerade in den Teilen der schwarzen und dritte Welt Frau­en­or­ga­ni­sa­tionen der Wages for House­wives-Kampagne eine wesent­liche Rolle gespielt haben. Migran­ti­sche femi­nis­ti­sche Selbst­or­ga­ni­sie­rung, auch in Deutsch­land oder wie bei Women in Exile, betont, wie Klima­zer­stö­rung, Extrak­ti­vismus, Kriegs­ka­pi­ta­lismus und die verge­schlecht­lichte Arbeits­tei­lung durch staat­liche Gewalt und Grenz­ge­walt forciert und vermit­telt werden.

JG: Was wären da weitere konkrete Kämpfe?

VT: In anti-kolonialen Kämpfen hat Extrak­ti­vismus immer eine große Rolle gespielt, da Kolo­nia­lismus schlecht ohne die Aneig­nung von Land und Zerstö­rung von nicht-menschlichen Umwelten operieren kann. Das hat Fanon gezeigt. Das sehen wir in aboli­tio­nis­ti­schen Kämpfen von Südafrika bis zu den indi­gene Kämpfen der land defen­ders in Turtle Island oder der Umweltaktivist*innen in Kolum­bien. Die ekla­tante Krimi­na­li­sie­rung des Klima­ak­ti­vismus, die wir gerade in Deutsch­land und Europa erleben, ist aus diesen Perspek­tiven alles andere als neu, auch wenn die Konjunk­turen andere sind. Was in Europa oft ‚zusam­men­ge­dacht’ werden muss, ist in den soge­nannten kapi­ta­lis­ti­schen Peri­phe­rien sowieso oft unver­mit­telter verbunden. Ich denke, wich­tiger ist die Frage, wie wir aboli­tio­nis­ti­sche Kämpfe inter­na­tional wieder stärker in Bezie­hung setzen können, mit dem Wissen, dass nicht alle diese Kämpfe unter diese Begriff firmieren. Ich verstehe Aboli­tio­nismus als eine neue Form des radi­kalen Inter­na­tio­na­lismus „von unten”.

DL: Die Verschrän­kung unter­schied­li­cher Gewalt­di­men­sionen, die einen umfas­senden und inter­na­tional ausge­rich­teten Ansatz nötig machen, können wir auch anhand konkreter Ereig­nisse vor Ort aufschlüs­seln. So haben wir in unserer Analyse zu den Poli­zei­morden im August 2022 für einen multi­di­men­sio­nalen Gewalt­be­griff plädiert. Wir sehen das zum Beispiel am Mord an Mohamed Dramé in Dort­mund am 8. August 2022. Es gibt zum einen die direkte Poli­zei­ge­walt, durch die Schüsse aus den Maschi­nen­pis­tolen der Poli­zisten. Diese ist einge­bettet in eine grund­le­gen­dere Gewalt der orga­ni­sierten Vernach­läs­si­gung: Mohamed befand sich in einer psychi­schen Krisen­si­tua­tion und hatte mehr­fach versucht, psycho­lo­gi­sche Hilfe zu bekommen, wurde aber abge­wiesen – auch dieses Vorent­halten von Sorge-Ressourcen ist eine Form der Gewalt. Mohamed war außerdem Refugee, er war Opfer der Gewalt des Grenz­re­gimes und des Kolo­nia­lismus. All diese Formen müssen wir zusam­men­denken, um eine gute Analyse des racial capi­ta­lism, aber auch eine gute Gegen­stra­tegie finden wollen.

JG: In dieser Hinsicht ist das über­zeu­gend. Aller­dings erscheinen Ansätze der trans­for­ma­tiven Gerech­tig­keit auch risi­ko­reich, beson­ders wenn sie Bezie­hungs­ge­walt durch commu­nity-Ansätze statt Strafen behan­deln wollen. Bergen die Versöhnungs- und Heilungs­ideale (healing), die dort mitschwingen, nicht die Gefahr, einen Kohä­si­ons­zwang des Gemein­schaft­liche und die Gefühle der Gewalt­aus­übenden über die Gewalt­be­trof­fenen zu stellen?

DL: Es gibt sicher­lich unzäh­lige Probleme bei Trans­for­ma­tive Justice-Ansätzen, die sich ja selbst als Expe­ri­mente und nicht als fertige Rezepte verstehen: Oft lähmt die Arbeit mit gewalt­aus­übenden Personen ganze Struk­turen über Jahre hinweg, Arbeit, die häufig wiederum von Frauen, trans und queeren Menschen gemacht wird. Auch konzep­tuell finde ich nicht alles über­zeu­gend, insbe­son­dere wenn auf Werte wie Liebe Bezug genommen wird. Aber dass die Gefühle der Gewalt­aus­übenden über die der Betrof­fenen gestellt werden, würde ich so nicht sehen – der Ausgangs­punkt der Entwick­lung dieser Modelle war ja, dass karze­rale „Lösungen” die Bedürf­nisse der Betrof­fenen nicht ernst­ge­nommen haben, dass sie sie viel­mehr entmäch­tigt und in eine passive Rolle gesetzt oder sogar selbst krimi­na­li­siert haben. Trans­for­ma­tive Justice nimmt seinen Ausgangs­punkt bei den konkreten Bedürf­nissen von Betrof­fenen, die häufig komplexer sind als nur die Bestra­fung, wie sichere Räume, Kinder­be­treuung, Wohnen, finan­zi­elle Absi­che­rung, etc. Welche Maßnahmen sind nötig, damit sie nach einer trau­ma­ti­schen Erfah­rung wieder eine Hand­lungs­fä­hig­keit entwi­ckeln können? Und das schließt oft eben eine Verant­wor­tungs­über­nahme und Verhal­tens­än­de­rung der gewalt­aus­übenden Person ein – etwas, das von Prak­tiken, die nur auf Ausschluss und Isola­tion setzen, nicht erreicht werden kann.

JG: Das muss aber auch bedeuten, getrennte Räume zu ermög­li­chen, wenn das Bedürfnis von Betrof­fenen darin besteht, dass sich die gewalt­aus­übende Person eben nicht mehr in den geteilten gemein­schaft­li­chen Räumen aufhält. – Doch wir sollten noch einige prak­ti­sche Beispiele für aboli­tio­nis­ti­sche Arbeit beleuchten, wie die Initia­tive Kampagne für Opfer rassis­ti­scher Poli­zei­ge­walt, KOP Berlin, Wran­gel­kiez United oder die Bildungs­in­itia­tive Ferhat Unvar, gegründet von den Ange­hö­rigen der in Hanau ermor­deten Menschen.

VT: Die Arbeit von Women in Exile, die seit nunmehr mehr als zwanzig Jahren exis­tieren, macht seit Beginn deut­lich: abolish lagers and borders! Die no-border Bewe­gung in Europa hatte immer eine aboli­tio­nis­ti­sche Dimen­sion, zumin­dest die radi­ka­leren Teile, die einen libe­ralen Huma­ni­ta­rismus zurück­weisen. Bei poli­zeik­ri­ti­schen Gruppen sehe ich diese Dimen­sion auch, zumin­dest bei denje­nigen, die Poli­zei­ge­walt als konsti­tutiv für die kapi­ta­lis­ti­sche Eigen­tums­ord­nung begreifen und damit nicht einfach für eine Reform der Polizei entstehen, sondern für deren Abschaf­fung als Bestand­teil einer radi­kalen gesell­schaft­li­chen Trans­for­ma­tion. Kämpfe gegen Poli­zieren sind ein wesent­li­cher Kris­tal­li­sa­ti­ons­punkt, das sehen wir an den Rebel­lionen in Paris, der Orga­ni­sie­rung um den Görlitzer Park sowie um Schwimm­bäder in Kreuz­berg oder Neukölln. Ich würde da aber nicht jede anti-rassistische Initia­tive dazu zählen. Es gibt gerade seit den letzten zwanzig Jahren einen neoli­be­ralen Anti-Rassismus, der sich bequem in die bestehende Ordnung und die Logik der Indi­vi­dua­li­sie­rung einglie­dern lässt.

Viele unab­hän­gige Kommis­sionen oder auch Recher­che­gruppen machen oft wich­tige Arbeit, und wissen zugleich um die krassen Grenzen des libe­ralen Rechts. Daraus ergibt sich ein eher stra­te­gi­scher Umgang. Die Initia­tive im Gedenken an Oury Jalloh führt Rechts­kämpfe auch als Orga­ni­sie­rungs­stra­tegie und zur Entlar­vung der rassis­ti­schen Klas­sen­justiz. Aboli­tio­nismus bewegt sich im Span­nungs­feld der radi­kalen Kritik des libe­ralen Huma­nismus und der Mobi­li­sie­rung von aboli­tio­nis­ti­schen radi­kalen Alter­na­tiven. Dabei wird zum Recht oft ein instru­men­teller Umgang entwi­ckelt. Auch der Unter­schied zwischen nicht-reformerischen und refor­mis­ti­schen Reformen spielt hier eine Rolle.

JG: Vor dem Hinter­grund meiner Forschung zum Univer­sa­lismus von unten und einer radi­kalen, rela­tio­nalen Gleich­heit zum Schluss noch eine philo­so­phi­schere Frage: Zeigt sich in aboli­tio­nis­ti­schen Bewe­gungen eine Gleich­heit als prekäre, brüchige Praxis, die sich davon abwendet, das Recht als egali­sie­rendes Element zu begreifen, sondern auf der Viel­falt von Stand­punkten, grund­le­gender Verbun­den­heit und geteilter Sorge aufbaut?

DL: Die Gewalt, gegen die sich aboli­tio­nis­ti­sche Stra­te­gien richten, erschöpft sich nicht in äußerer Repres­sion: Wasser­werfer oder Schlag­stock. Gewalt drückt sich heute eben auch oft als orga­nized aban­don­ment aus: als diffe­ren­ti­elles Vorent­halten von Gütern, die Menschen zu ihrem Wohl­ergehen brau­chen. Hinter diesem Gewalt­be­griff steht ein nicht-individualistisches Menschen­bild, das Menschen als vulnerable und prekäre Wesen sieht. Das bedeutet auch, dass eine Politik der Anti-Gewalt sich nicht auf eine Abwehr und ein Zurück­drängen von Repres­sionen beschränken kann, sondern aktiv Bedin­gungen herstellen muss, die lebbar sind – was Du als Politik der Sorge beschreibst. Dieser Begriff mili­tanter Sorge zirku­liert in vielen aboli­tio­nis­ti­schen Projekten ganz explizit, von femi­nis­ti­schen Ansätzen, anti­ko­lo­nialen und indi­genen Kämpfen zu Sanc­tuary Citys. Hier geht es darum, die desti­tu­ie­rende mit der konsti­tu­ie­renden, die nega­tive und die posi­tive Seite zu verbinden, also Gemein­schaften zu schaffen, die gegen die Gewalt des racial capi­ta­lism posi­tio­niert sind und dabei sorgende Gemein­schafts­be­züge zu etablieren.

JG: Danke Euch beiden für das Gespräch!

Der von Daniel Loick und Vanessa E. Thompson heraus­ge­ge­bene Sammel­band Aboli­tio­nismus. Ein Reader erschien 2022 bei Suhrkamp.